فانكوفر: الأشجار المثمرة تغزو وسط المدينة

تم أمس الأحد تدشين بستان مدني في فانكوفر هو الأكبر من نوعه في مدينة في اميركا الشماليّة.

فقد عمدت شركة "سولفود ستريت فارمز" إلى إنشاء البستان فوق قطعة أرض كانت تضم من قبل محطة لوقود السيارات. وزرعت فيه نحوا من 500 شجرة فاكهة من بينها أشجار التفاح والكرز والحامض والخوخ والتين فضلا عن عشرات الأنواع من الأعشاب العطريّة.

وتقول الشركة إن مشروعها يهدف إلى إنتاج الأغذية وتوفير فرص العمل في آن معا.

وكانت الشركة قد استأجرت قطعة الأرض من البلدية بدولار واحد سنويا وأمضت بضعة أشهر في تنظيفها.

ويندرج إنشاء البستان في إطار خطة لإنشاء 4 بساتين تقوم بها "سولفود ستريت فارمز".

وسولفود مؤسسة للاقتصاد الاجتماعي مقرّها في فانكوفر و يعمل لديها 25 موظفا يعملون على مكافحة الفقر والإدمان على المخدرات فضلا عن مساعدة المصابين بأمراض عقليّة.