أشجار مثمرة في وسط مدينة فانكوفر

أشجار مثمرة في وسط مدينة فانكوفر
Photo Credit: سي بي سي / موقع راديو كندا

فانكوفر: الأشجار المثمرة تغزو وسط المدينة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 8 يوليو, 2013 , 3 تعليقات ↓

شارك

تم أمس الأحد تدشين بستان مدني في فانكوفر هو الأكبر من نوعه في مدينة في اميركا الشماليّة.

فقد عمدت شركة "سولفود ستريت فارمز" إلى إنشاء البستان فوق قطعة  أرض كانت تضم من قبل محطة لوقود السيارات. وزرعت فيه نحوا من 500 شجرة فاكهة من بينها أشجار التفاح والكرز والحامض والخوخ والتين فضلا عن عشرات الأنواع من الأعشاب العطريّة.

وتقول الشركة إن مشروعها يهدف إلى إنتاج الأغذية وتوفير فرص العمل في آن معا.

وكانت الشركة قد استأجرت قطعة الأرض من البلدية بدولار واحد سنويا وأمضت بضعة أشهر في تنظيفها.

ويندرج إنشاء البستان في إطار خطة لإنشاء 4 بساتين تقوم بها "سولفود ستريت فارمز".

وسولفود مؤسسة للاقتصاد الاجتماعي مقرّها في فانكوفر و يعمل لديها 25 موظفا يعملون على مكافحة الفقر والإدمان على المخدرات فضلا عن مساعدة المصابين بأمراض عقليّة.

شارك
كلمات مفتاحية
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

3 comments on “فانكوفر: الأشجار المثمرة تغزو وسط المدينة
  1. يقول aqao:
    16 نوفمبر 2017 الساعة 5 h 21 min

    Thanks for your Information!

    رد
  2. يقول aqao:
    16 نوفمبر 2017 الساعة 5 h 19 min

    great initiative

    رد
  3. يقول Mohamed Elsharabasy:
    7 مايو 2014 الساعة 17 h 40 min

    ارغب في العمل بفانكوفر

    رد
﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
سائق ربط هاتفه الخليوي على مقود السيّارة/ Police de Vancouver
مظاهرة ضدّ العنف في مونتريال في 12-11-2017/ Radio-Canada
جون هوغن رئيس وزراء بريتيش كولومبيا (إلى اليمين) وحاكم ولاية واشنطن جاي انسلي/John Horgan
RCI | Français

Légalisation dès 2018 de la marijuana au Canada : oblige-t-on les Québécois à avaler de force?

RCI | English

Arctic data shows no pause in global warming: study

RCI | Español

Los millennials de aquí y los de allá ¿Son los mismos?

RCI | 中文

今年审计报告给政府挑出那些问题？

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية