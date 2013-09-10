كندا: ارتفاع الطلب على الأراضي الزراعية

ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية في كندا هذه السنة لتبلغ مستويات قياسية حسب شركة ريماكس العقارية. وسجلت المزارع في مقاطعاتيْ ألبرتا وساسكاتشيوان في غرب البلاد وفي مقاطعة أونتاريو في الوسط أعلى الارتفاعات في الأسعار.
أما المنطقتان الزراعيتان اللتان لم ترتفع فيهما الأسعار فهما وادي أنابوليس في مقاطعة نوفا سكوشا في الشرق ووادي فرايزر في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب، علماً أن أراضي وادي فرايزر لم تزل الأغلى في كندا إذ يتراوح فيها ثمن الآكر الواحد (4047 متراً مربعاً) بين 40 ألف دولار و60 ألفاً، تليها منطقة برادفورد في أونتاريو حيث بلغ متوسط سعر الآكر الواحد من الأرض 25 ألف دولار، بزيادة 25% عن سعره العام الماضي.
لو استكشف النفط في الأرض الزراعيه التي اشتريتها هل تصادرها الدوله
مرحبا
هل ان مردود الزراعة في هذي الاراضي يتماشى مع هذا الارتفاع في الاسعار. بمعنى اخر هل ان شراء الاراضي الزراعية بهذه الاسعار مجدي من الناحية الاقتصادية لمن يرغب في استثمارها زراعيا
هل يمكن ان اشتري مزرعة في فانكوفر كندا، نستطيع ان نقول استثماراً، واحصل على الاقامة في كندا؟
شكراً أستاذ حسين على التواصل. رداً على سؤالك، لا يمنح الاستثمار في كندا صاحبه الإقامة الدائمة بصورة تلقائية. أرسل لك الرابط التالي من موقع الحكومة الفدرالية حول الهجرة إلى كندا آملاً أن يرد على أسئلتك:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
مع أطيب التمنيات بالتوفيق،
فادي الهاروني