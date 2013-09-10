مزرعة في جزيرة الأمير إدوارد في شرق كندا

مزرعة في جزيرة الأمير إدوارد في شرق كندا
Photo Credit: PC / جوناثان هايوارد / و ص ك

كندا: ارتفاع الطلب على الأراضي الزراعية

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 10 سبتمبر, 2013 , 4 تعليقات ↓

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ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية في كندا هذه السنة لتبلغ مستويات قياسية حسب شركة ريماكس العقارية. وسجلت المزارع في مقاطعاتيْ ألبرتا وساسكاتشيوان في غرب البلاد وفي مقاطعة أونتاريو في الوسط أعلى الارتفاعات في الأسعار.

أما المنطقتان الزراعيتان اللتان لم ترتفع فيهما الأسعار فهما وادي أنابوليس في مقاطعة نوفا سكوشا في الشرق ووادي فرايزر في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب، علماً أن أراضي وادي فرايزر لم تزل الأغلى في كندا إذ يتراوح فيها ثمن الآكر الواحد (4047 متراً مربعاً) بين 40 ألف دولار و60 ألفاً، تليها منطقة برادفورد في أونتاريو حيث بلغ متوسط سعر الآكر الواحد من الأرض 25 ألف دولار، بزيادة 25% عن سعره العام الماضي.

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4 comments on “كندا: ارتفاع الطلب على الأراضي الزراعية
  1. يقول علي:
    24 سبتمبر 2017 الساعة 12 h 25 min

    لو استكشف النفط في الأرض الزراعيه التي اشتريتها هل تصادرها الدوله

    رد
  2. يقول جمال الدليمي:
    6 مايو 2017 الساعة 11 h 06 min

    مرحبا
    هل ان مردود الزراعة في هذي الاراضي يتماشى مع هذا الارتفاع في الاسعار. بمعنى اخر هل ان شراء الاراضي الزراعية بهذه الاسعار مجدي من الناحية الاقتصادية لمن يرغب في استثمارها زراعيا

    رد
  3. يقول حسين الوافي:
    23 فبراير 2014 الساعة 16 h 15 min

    هل يمكن ان اشتري مزرعة في فانكوفر كندا، نستطيع ان نقول استثماراً، واحصل على الاقامة في كندا؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      24 فبراير 2014 الساعة 12 h 50 min

      شكراً أستاذ حسين على التواصل. رداً على سؤالك، لا يمنح الاستثمار في كندا صاحبه الإقامة الدائمة بصورة تلقائية. أرسل لك الرابط التالي من موقع الحكومة الفدرالية حول الهجرة إلى كندا آملاً أن يرد على أسئلتك:
      http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

      مع أطيب التمنيات بالتوفيق،
      فادي الهاروني

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