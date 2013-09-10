كندا: ارتفاع الطلب على الأراضي الزراعية

ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية في كندا هذه السنة لتبلغ مستويات قياسية حسب شركة ريماكس العقارية. وسجلت المزارع في مقاطعاتيْ ألبرتا وساسكاتشيوان في غرب البلاد وفي مقاطعة أونتاريو في الوسط أعلى الارتفاعات في الأسعار.

أما المنطقتان الزراعيتان اللتان لم ترتفع فيهما الأسعار فهما وادي أنابوليس في مقاطعة نوفا سكوشا في الشرق ووادي فرايزر في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب، علماً أن أراضي وادي فرايزر لم تزل الأغلى في كندا إذ يتراوح فيها ثمن الآكر الواحد (4047 متراً مربعاً) بين 40 ألف دولار و60 ألفاً، تليها منطقة برادفورد في أونتاريو حيث بلغ متوسط سعر الآكر الواحد من الأرض 25 ألف دولار، بزيادة 25% عن سعره العام الماضي.