تجهيز وجبة الطعام التقليدية بمناسبة الميلاد للمعوزين

تجهيز وجبة الطعام التقليدية بمناسبة الميلاد للمعوزين
Photo Credit: موقع راديو كندا

جمعية خيرية في مونتريال لا تنسى المعوزين في الأعياد

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الأربعاء 25 ديسمبر, 2013 , 27 تعليق ↓

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جمعية Oldbrewery الخيرية التي تأسست في مونتريال في عام 1889 في ظل شتاء قارس كانت في الأصل تقدم الحساء الشعبي للمعوزين والمشردين ومن هم بدون مأوى ثم تعددت وتنوعت برامجها وخدماتها استجابة للحاجات الملحة والمتزايدة للمشردين في مونتريال.

وللجمعية الخيرية مجموعة من الخدمات من أهمها ما يعرف بالخدمة الطارئة أي تقديم ملجأ ليلي ووجبة طعام وألبسة يليها خدمات مرافقة تساعد من يقصدها على الخروج من التشرد في الشوارع ودعم ونصائح لنهج حياة جديدة.

مشردون بدون مأوى يتدفؤون في ليلة باردة

مشردون بدون مأوى يتدفؤون في ليلة باردة © موقع راديو كندا

ومن أسباب التشرد حسب الجمعية الفقر والمدخول غير الكافي لدفع إيجار مسكن وخسارة مدخول وأزمة عائلية واستهلاك المخدرات والكحول وغير ذلك من الأسباب التي تدفع صاحبها لليأس والتشرد وهنا يبرز دور الجمعية في المساعدة.

ومن تقاليد هذه الجمعية التي تعتمد على التبرعات والمساعدات الحكومية تقديم وجبة طعام للمعوزين والمشردين بمناسبة الأعياد وخاصة عيدي الميلاد ورأس السنة لإبعاد هؤلاء عن الأسى والحزن في هذه المناسبات وتجنيبهم الوحدة والانفراد فيها.

وتنتظر الجمعية اليوم أي بمناسبة عيد الميلاد عدة مئات من الأشخاص للمشاركة في احتفالها التقليدي بعشاء الميلاد.

هيئة الإذاعة الكندية التقت أحد العاملين في الجمعية وسألته هل تقدم الجمعية الخيرية اليوم وجبة طعام بالمناسبة أو هل أن غايتها تمتد لأبعد من ذلك أجاب:

يتوجب عادة على نزلاء الجمعية أن يغادروا المركز خلال النهار ويعودوا إليه مساء للنوم، أما اليوم وغدا (عيد الميلاد وثاني الميلاد) والأول والثاني من العام الجديد فإن باستطاعة النزلاء البقاء في المركز بسبب وجود عدد كبير من المحال التجارية والمطاعم والأسواق التجارية الكبرى مغلقة بمناسبة الأعياد وبالتالي صعوبة أن يجد نزلاء المركز مكانا يتدفؤون فيه خلال البرد القارس ما يسمح لهم بإيجاد مكان دافئ في النهار أيضا فلا يضطرون لمغادرة المركز والعودة ليلا.

لذا يبقى المركز مفتوحا طيلة النهار بانتظار المشاركة في وجبة الطعام التقليدية .

وتابع قائلا نحن ننتظر وصول 500 شخص على الأقل لتناول الوجبة التقليدية والطباخون يبذلون الجهد لتجهيزها في الوقت المحدد وهي تتضمن ديك الحبش وأطعمة تقليدية أخرى.

الوجبة التقليدية يقصدها أكثر من 500 شخص من المعوزين

الوجبة التقليدية يقصدها أكثر من 500 شخص من المعوزين © موقع راديو كندا

وعن سؤال عما إذا كانت جمعية أولدبرووري الخيرية تلمس تزايدا في أعداد المستفيدين من خدماتها خلال السنوات الأخيرة أجاب:

هذا ما يقوله أحد إداريي الجمعية الذي يلاحظ تزايد المستفيدين أكثر وأكثر.

ويعتقد هذا المسؤول أن الوضع الاقتصادي الصعب هو السبب في تزايد الوافدين على الجمعية فيقول:

الوضع الاقتصادي صعب خلال السنوات الأخيرة، ومن جملتها الاقتطاعات التي أجرتها الحكومات مؤخرا مع الملاحظة أن الوضع لم يتحسن وهو ما يدفع الناس للمجيء إلى هنا.

التجمع من أجل مكافحة الفقر في مونتريال

التجمع من أجل مكافحة الفقر في مونتريال © موقع راديو كندا

يشار إلى أن الإقبال الكبير على الوجبة التقليدية اليوم بمناسبة عيد الميلاد سيكون مناسبة لكي ينسى هؤلاء معاناتهم وأحزانهم ولو لفترة قصيرة مع الأمل أن تكون السنة المقبلة أفضل بالنسبة لهم.

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فئة صحة، مجتمع

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27 comments on “جمعية خيرية في مونتريال لا تنسى المعوزين في الأعياد
  1. يقول ضياء حاكم:
    12 فبراير 2017 الساعة 8 h 32 min

    مرحبا

    انا مواطن عراقي اسمي الكامل ضياء حاكم عبدالله الشبلاوي مواليد (1/1/1974) من العراق النجف حي الثورة متزوج لدي 7 اطفال كلهم قاصرين كنت موظف في جهاز الاستخبارات النجف دخوالي الى هذا السلك (26/4/2008) رقم الوزاري (12509) في (7/4/2008)وهربت مع عائلتي من العراق ومن هذا الجهاز بتاريخ (23/8/2015) وسبب خروجي من هذا الجهاز هي الاعمال الوحشية والبربرية بحق الابرياء .

    دخلت بلجيكا بتاريخ 8/9/2015 نسكن الان مدينة arlon البلجيكية وقد تم رفض لجوئنا بتاريخ (2/2/2017) والان نحن مهددين بالعودة الى العراق اجباري وانا عارف مصيري اذا رجعت الى العراق سوف يتم تصفيتي بلا شك من قبل جهاز الاستخبارات . ارجو ان يصل نداء اغاثتي الى من يهم الامر وانا مستعد ان اعمل اي شىيئ في سبيل عائلتي لا اريد ان اكون من العرب ولا من الشرق الاوسط ارجوكم ارجوكم وصلو رسالتي هذه ارجوكم وهذا رقم هاتفي 0032465371284 . واسف على الاطاله مع تحياتي لكم وشكرا .

    اذا كنت انا لا استحق هذه المساعده افعلوها من اجل اطفالي ارجوكم ارجوكم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      13 فبراير 2017 الساعة 12 h 53 min

      أهلاً،
      يؤسفنا ما تعيشه أنت وعائلتك. لكن كإذاعة لا نستطيع أن نقوم بشيء ملموس في ملفك. هل راجعتَ سفارة كندا لترى ما إذا بإمكانها مساعدتك؟

      رد
  2. يقول ابراهيم خليل:
    30 يناير 2017 الساعة 1 h 51 min

    السلام عليكم انا لدي عائله وارغب ان اكون لاجئن في كندا مع العلم اني سوري الجنسيه وفار الى العراق كيف يمكنكم مساعدتي

    رد
  3. يقول شريف نوار:
    16 نوفمبر 2016 الساعة 16 h 14 min

    انا مقبل على الهجرة الى كندا وأريد الاستقرار في مدينة اوتاوا ولا أعرف أحد هناك لمساعدتك فهل ممكن أن تساعدوني بأرقام هواتف الجمعيات الناشطة بهدف المدينة المختصة بمساعدة المهاجرين الجدد هدا أمر عاجل وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 21 min

      أهلاً،
      عند وصولك إلى كندا تزودك سلطات الهجرة بأرقام وعناوين لمؤسسات عامة وجمعيات غير ربحية توفر لك المساعدة اللازمة للانطلاق في المجتمع الكندي.

      رد
  4. يقول فاديه رحال:
    14 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 15 min

    هل تقبل الجمعيه أن تكفلني
    انا بالسعوديه عالق ووضعي صعب جدا واريد اللجوء إلى كندا ولايوجد عندي كفيل أو قريب بكندا اطلب من الجمعيه أن تكفلني ارجوكم ساعدوني وسأقوم بالتطوع لطهي الطعام مجانا وشكرا لكم 😢

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      15 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 53 min

      لا نعرف أيّ جمعيّة تقصدين ونأسف لأنّه ليس بمقدورنا المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في السعوديّة ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  5. يقول خالد:
    26 أكتوبر 2016 الساعة 12 h 06 min

    انا بحاجه لمساعدة لإنقاذ حياه هالطفلة المسكينة مريضه بالقلب وتحتاج الى عمليه وانا لا أملك ثمن العلاج لها ارجوا مساعدتي لوجه الله تعالى صدقة عنكم ربنا يكفيكم شر المرض انا من فلسطين ارجوا الرد عليا

    رد
  6. يقول علي حسن:
    6 أغسطس 2016 الساعة 12 h 46 min

    السلام عليكم ان سوري مقيم في لبنان ارجو من سيادتكم مساعدتي في نشر قصتي في قناتكم المحترمه انا بحاجه للهجره واللجوء لكندا بقرض العلاج والعيش انا بحاجه لعمليه في الرئس ولم اجد من يساعدني هنا انا لدي عائله من ولد وبنت وزوجه ارجو عدم التخلي عني وعن اسرتي رقم هاتفي 00961.71142614 ولكم جزيل الشكر

    رد
  7. يقول Leila hileneh:
    9 يونيو 2016 الساعة 19 h 47 min

    شكرا لكم

    رد
  8. يقول Leila hileneh:
    8 يونيو 2016 الساعة 20 h 47 min

    هل باستطاعتكم أن تساعدوني في العناوين لأننا ليس لدينا معارف ولا أقارب في كندا والجهة التي أتت بنا إلى هنا قالت لا تستطيع أن تساعدنا بشي

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      9 يونيو 2016 الساعة 10 h 30 min

      إليك العناوين والموقع الالكتروني لمؤسّسة اولد بروري:

      http://www.oldbrewerymission.ca/en/

      Old Brewery Mission
      Non-Profit Organization
      1301 Boul de Maisonneuve E · (514) 526-6446
      Open until 11:30 PM
      Website
      Directions
      B
      Old Brewery Mission
      Brewery
      380 Rue Saint Antoine O · (514) 788-1884
      Website
      Directions
      C
      Mission Old Brewery
      Non-Profit Organization
      915 Rue Clark · (514) 798-2244
      Open until 11:30 PM

      رد
  9. يقول Leila hileneh:
    7 يونيو 2016 الساعة 22 h 47 min

    انا في كندا ب مونتريال من أربع شهور انا وزوجي وأطفالي إلاربعة هل تستطيعون مساعدتنا وشكرا

    رد
  10. يقول هاني امين:
    2 يونيو 2016 الساعة 4 h 56 min

    السلام عليكم ورحمة الله
    هل تستطيع الجمعيه مساعدتنا في العيداوشهر رمضان

    رد
  11. يقول هاني امين:
    29 مايو 2016 الساعة 4 h 00 min

    انا هاني امين من اليمن وعندي اسره مكونة من زوجتي واثنين اطفال ولد وبنت طالب اللجوء الي كنداء حيث نحن نعيش لنا سنة تحت الحصاروالحرب
    وتدهوره حال الاسره الصحية ونرجو منكم المساعده

    رد
  12. يقول هاني امين:
    29 مايو 2016 الساعة 3 h 57 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    انا من اليمن وطالب اللجوء الى كنداء
    وارجو منكم المساعده

    رد
  13. يقول بوبكر جيلالي:
    19 يناير 2016 الساعة 6 h 07 min

    انا شاب من الجزائر عندي 24 سنة معاق حركيا لدي يد مقطوعة اثر حادث الة فلاحبة ارجو من الجمعية الذهاب الى كندا لاني في الجزائر اعيش حياة مزرية وبائسة لايوجد عمل ولا شهرية هنا في الجزائر ارجو من سيادتكم المساعدة ومن يعمل خيرا يجازي الله خيره انا في اشد الانتظار رقم الهاتف 00213783035236

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      19 يناير 2016 الساعة 10 h 45 min

      أهلاً سيد بوبكر،
      يؤسفنا ما تعيشه بسبب وضعك الصحي.
      أما بخصوص الجمعية التي لا تنسى المعوزين في فترة الأعياد فهي تعمل في مونتريال وتهتم، بقدر ما تسمح به إمكانياتها، بمعوزين هنا في كندا، لا سيما في مونتريال.
      تحياتنا،
      فادي الهاروني وأسرة القسم العربي

      رد
  14. يقول جيلالي بوبكر:
    8 يناير 2016 الساعة 13 h 30 min

    انا شاب من الجزائر عندي 24 سنة معاق حركيا لدي يد مقطوعة اثر حادث الة فلاحبة ارجو من الجمعية الذهاب الى كندا لاني في الجزائر اعيش حياة مزرية وبائسة لايوجد عمل ولا شهرية هنا في الجزائر ارجو من سيادتكم المساعدة ومن يعمل خيرا يجازي الله خيره انا في اشد الانتظار

    رد
  15. يقول راغب اليونس:
    11 ديسمبر 2015 الساعة 18 h 53 min

    مرحبان الرجاء مساعدتي انا راغب اليونس عمري 23 أريد اللجوء إلى كندا انا أخاطب رئيس وزراء كندا ومعالي رئيس دوله كندا ومن الشعب الكندي انا اريد ا للجوء إلى كندا أريد مساعده الدوله الكنديه انا أعيش في لبنان منذ حوالي 6 سنوات ولا يمكنني الذهاب إلى سوريه لانني لا أريد أن اموت فنحن في سوريا كما تعلمون نعيش اسؤ اللحظات الأنسانية رقم تليفون 0096176796138 الرجاء من راديو كندا بث هاذهي الرساله وشكران

    رد
  16. يقول simo:
    18 يونيو 2015 الساعة 21 h 30 min

    مامدى جديت اداعتكم في ايصال كلمة المواطن العربي المسلم في الديار الكندية

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      19 يونيو 2015 الساعة 19 h 29 min

      نترك للزائر الكريم أن يتلمّس ذلك بنفسه، وشكراً على التواصل.
      مع تحيات القسم العربي في راديو كندا الدولي،
      فادي الهاروني

      رد
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