جمعية خيرية في مونتريال لا تنسى المعوزين في الأعياد

جمعية Oldbrewery الخيرية التي تأسست في مونتريال في عام 1889 في ظل شتاء قارس كانت في الأصل تقدم الحساء الشعبي للمعوزين والمشردين ومن هم بدون مأوى ثم تعددت وتنوعت برامجها وخدماتها استجابة للحاجات الملحة والمتزايدة للمشردين في مونتريال.
وللجمعية الخيرية مجموعة من الخدمات من أهمها ما يعرف بالخدمة الطارئة أي تقديم ملجأ ليلي ووجبة طعام وألبسة يليها خدمات مرافقة تساعد من يقصدها على الخروج من التشرد في الشوارع ودعم ونصائح لنهج حياة جديدة.
ومن أسباب التشرد حسب الجمعية الفقر والمدخول غير الكافي لدفع إيجار مسكن وخسارة مدخول وأزمة عائلية واستهلاك المخدرات والكحول وغير ذلك من الأسباب التي تدفع صاحبها لليأس والتشرد وهنا يبرز دور الجمعية في المساعدة.
ومن تقاليد هذه الجمعية التي تعتمد على التبرعات والمساعدات الحكومية تقديم وجبة طعام للمعوزين والمشردين بمناسبة الأعياد وخاصة عيدي الميلاد ورأس السنة لإبعاد هؤلاء عن الأسى والحزن في هذه المناسبات وتجنيبهم الوحدة والانفراد فيها.
وتنتظر الجمعية اليوم أي بمناسبة عيد الميلاد عدة مئات من الأشخاص للمشاركة في احتفالها التقليدي بعشاء الميلاد.
هيئة الإذاعة الكندية التقت أحد العاملين في الجمعية وسألته هل تقدم الجمعية الخيرية اليوم وجبة طعام بالمناسبة أو هل أن غايتها تمتد لأبعد من ذلك أجاب:
يتوجب عادة على نزلاء الجمعية أن يغادروا المركز خلال النهار ويعودوا إليه مساء للنوم، أما اليوم وغدا (عيد الميلاد وثاني الميلاد) والأول والثاني من العام الجديد فإن باستطاعة النزلاء البقاء في المركز بسبب وجود عدد كبير من المحال التجارية والمطاعم والأسواق التجارية الكبرى مغلقة بمناسبة الأعياد وبالتالي صعوبة أن يجد نزلاء المركز مكانا يتدفؤون فيه خلال البرد القارس ما يسمح لهم بإيجاد مكان دافئ في النهار أيضا فلا يضطرون لمغادرة المركز والعودة ليلا.
لذا يبقى المركز مفتوحا طيلة النهار بانتظار المشاركة في وجبة الطعام التقليدية .
وتابع قائلا نحن ننتظر وصول 500 شخص على الأقل لتناول الوجبة التقليدية والطباخون يبذلون الجهد لتجهيزها في الوقت المحدد وهي تتضمن ديك الحبش وأطعمة تقليدية أخرى.
وعن سؤال عما إذا كانت جمعية أولدبرووري الخيرية تلمس تزايدا في أعداد المستفيدين من خدماتها خلال السنوات الأخيرة أجاب:
هذا ما يقوله أحد إداريي الجمعية الذي يلاحظ تزايد المستفيدين أكثر وأكثر.
ويعتقد هذا المسؤول أن الوضع الاقتصادي الصعب هو السبب في تزايد الوافدين على الجمعية فيقول:
الوضع الاقتصادي صعب خلال السنوات الأخيرة، ومن جملتها الاقتطاعات التي أجرتها الحكومات مؤخرا مع الملاحظة أن الوضع لم يتحسن وهو ما يدفع الناس للمجيء إلى هنا.
يشار إلى أن الإقبال الكبير على الوجبة التقليدية اليوم بمناسبة عيد الميلاد سيكون مناسبة لكي ينسى هؤلاء معاناتهم وأحزانهم ولو لفترة قصيرة مع الأمل أن تكون السنة المقبلة أفضل بالنسبة لهم.
مرحبا
انا مواطن عراقي اسمي الكامل ضياء حاكم عبدالله الشبلاوي مواليد (1/1/1974) من العراق النجف حي الثورة متزوج لدي 7 اطفال كلهم قاصرين كنت موظف في جهاز الاستخبارات النجف دخوالي الى هذا السلك (26/4/2008) رقم الوزاري (12509) في (7/4/2008)وهربت مع عائلتي من العراق ومن هذا الجهاز بتاريخ (23/8/2015) وسبب خروجي من هذا الجهاز هي الاعمال الوحشية والبربرية بحق الابرياء .
دخلت بلجيكا بتاريخ 8/9/2015 نسكن الان مدينة arlon البلجيكية وقد تم رفض لجوئنا بتاريخ (2/2/2017) والان نحن مهددين بالعودة الى العراق اجباري وانا عارف مصيري اذا رجعت الى العراق سوف يتم تصفيتي بلا شك من قبل جهاز الاستخبارات . ارجو ان يصل نداء اغاثتي الى من يهم الامر وانا مستعد ان اعمل اي شىيئ في سبيل عائلتي لا اريد ان اكون من العرب ولا من الشرق الاوسط ارجوكم ارجوكم وصلو رسالتي هذه ارجوكم وهذا رقم هاتفي 0032465371284 . واسف على الاطاله مع تحياتي لكم وشكرا .
اذا كنت انا لا استحق هذه المساعده افعلوها من اجل اطفالي ارجوكم ارجوكم
أهلاً،
يؤسفنا ما تعيشه أنت وعائلتك. لكن كإذاعة لا نستطيع أن نقوم بشيء ملموس في ملفك. هل راجعتَ سفارة كندا لترى ما إذا بإمكانها مساعدتك؟
السلام عليكم انا لدي عائله وارغب ان اكون لاجئن في كندا مع العلم اني سوري الجنسيه وفار الى العراق كيف يمكنكم مساعدتي
انا مقبل على الهجرة الى كندا وأريد الاستقرار في مدينة اوتاوا ولا أعرف أحد هناك لمساعدتك فهل ممكن أن تساعدوني بأرقام هواتف الجمعيات الناشطة بهدف المدينة المختصة بمساعدة المهاجرين الجدد هدا أمر عاجل وشكرا
أهلاً،
عند وصولك إلى كندا تزودك سلطات الهجرة بأرقام وعناوين لمؤسسات عامة وجمعيات غير ربحية توفر لك المساعدة اللازمة للانطلاق في المجتمع الكندي.
هل تقبل الجمعيه أن تكفلني
انا بالسعوديه عالق ووضعي صعب جدا واريد اللجوء إلى كندا ولايوجد عندي كفيل أو قريب بكندا اطلب من الجمعيه أن تكفلني ارجوكم ساعدوني وسأقوم بالتطوع لطهي الطعام مجانا وشكرا لكم 😢
لا نعرف أيّ جمعيّة تقصدين ونأسف لأنّه ليس بمقدورنا المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في السعوديّة ونتمنّى لك التوفيق
انا بحاجه لمساعدة لإنقاذ حياه هالطفلة المسكينة مريضه بالقلب وتحتاج الى عمليه وانا لا أملك ثمن العلاج لها ارجوا مساعدتي لوجه الله تعالى صدقة عنكم ربنا يكفيكم شر المرض انا من فلسطين ارجوا الرد عليا
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّها لا تدخل في نطاق عملنا.
السلام عليكم ان سوري مقيم في لبنان ارجو من سيادتكم مساعدتي في نشر قصتي في قناتكم المحترمه انا بحاجه للهجره واللجوء لكندا بقرض العلاج والعيش انا بحاجه لعمليه في الرئس ولم اجد من يساعدني هنا انا لدي عائله من ولد وبنت وزوجه ارجو عدم التخلي عني وعن اسرتي رقم هاتفي 00961.71142614 ولكم جزيل الشكر
شكرا لكم
هل باستطاعتكم أن تساعدوني في العناوين لأننا ليس لدينا معارف ولا أقارب في كندا والجهة التي أتت بنا إلى هنا قالت لا تستطيع أن تساعدنا بشي
إليك العناوين والموقع الالكتروني لمؤسّسة اولد بروري:
http://www.oldbrewerymission.ca/en/
Old Brewery Mission
Non-Profit Organization
1301 Boul de Maisonneuve E · (514) 526-6446
Open until 11:30 PM
Website
Directions
B
Old Brewery Mission
Brewery
380 Rue Saint Antoine O · (514) 788-1884
Website
Directions
C
Mission Old Brewery
Non-Profit Organization
915 Rue Clark · (514) 798-2244
Open until 11:30 PM
انا في كندا ب مونتريال من أربع شهور انا وزوجي وأطفالي إلاربعة هل تستطيعون مساعدتنا وشكرا
أهلاً بكم، يُرجى مراجعة سلطات كيبيك والسلطات الفدرالية للحصول على المساعدة.
السلام عليكم ورحمة الله
هل تستطيع الجمعيه مساعدتنا في العيداوشهر رمضان
إليك موقع الجمعيّة على الانترنت للحصول على الجواب.
http://www.oldbrewerymission.ca/en/
انا هاني امين من اليمن وعندي اسره مكونة من زوجتي واثنين اطفال ولد وبنت طالب اللجوء الي كنداء حيث نحن نعيش لنا سنة تحت الحصاروالحرب
وتدهوره حال الاسره الصحية ونرجو منكم المساعده
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انا من اليمن وطالب اللجوء الى كنداء
وارجو منكم المساعده
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب من الجزائر عندي 24 سنة معاق حركيا لدي يد مقطوعة اثر حادث الة فلاحبة ارجو من الجمعية الذهاب الى كندا لاني في الجزائر اعيش حياة مزرية وبائسة لايوجد عمل ولا شهرية هنا في الجزائر ارجو من سيادتكم المساعدة ومن يعمل خيرا يجازي الله خيره انا في اشد الانتظار رقم الهاتف 00213783035236
أهلاً سيد بوبكر،
يؤسفنا ما تعيشه بسبب وضعك الصحي.
أما بخصوص الجمعية التي لا تنسى المعوزين في فترة الأعياد فهي تعمل في مونتريال وتهتم، بقدر ما تسمح به إمكانياتها، بمعوزين هنا في كندا، لا سيما في مونتريال.
تحياتنا،
فادي الهاروني وأسرة القسم العربي
انا شاب من الجزائر عندي 24 سنة معاق حركيا لدي يد مقطوعة اثر حادث الة فلاحبة ارجو من الجمعية الذهاب الى كندا لاني في الجزائر اعيش حياة مزرية وبائسة لايوجد عمل ولا شهرية هنا في الجزائر ارجو من سيادتكم المساعدة ومن يعمل خيرا يجازي الله خيره انا في اشد الانتظار
مرحبان الرجاء مساعدتي انا راغب اليونس عمري 23 أريد اللجوء إلى كندا انا أخاطب رئيس وزراء كندا ومعالي رئيس دوله كندا ومن الشعب الكندي انا اريد ا للجوء إلى كندا أريد مساعده الدوله الكنديه انا أعيش في لبنان منذ حوالي 6 سنوات ولا يمكنني الذهاب إلى سوريه لانني لا أريد أن اموت فنحن في سوريا كما تعلمون نعيش اسؤ اللحظات الأنسانية رقم تليفون 0096176796138 الرجاء من راديو كندا بث هاذهي الرساله وشكران
مامدى جديت اداعتكم في ايصال كلمة المواطن العربي المسلم في الديار الكندية
نترك للزائر الكريم أن يتلمّس ذلك بنفسه، وشكراً على التواصل.
مع تحيات القسم العربي في راديو كندا الدولي،
فادي الهاروني