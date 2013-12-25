جمعية خيرية في مونتريال لا تنسى المعوزين في الأعياد

جمعية Oldbrewery الخيرية التي تأسست في مونتريال في عام 1889 في ظل شتاء قارس كانت في الأصل تقدم الحساء الشعبي للمعوزين والمشردين ومن هم بدون مأوى ثم تعددت وتنوعت برامجها وخدماتها استجابة للحاجات الملحة والمتزايدة للمشردين في مونتريال.

وللجمعية الخيرية مجموعة من الخدمات من أهمها ما يعرف بالخدمة الطارئة أي تقديم ملجأ ليلي ووجبة طعام وألبسة يليها خدمات مرافقة تساعد من يقصدها على الخروج من التشرد في الشوارع ودعم ونصائح لنهج حياة جديدة.

مشردون بدون مأوى يتدفؤون في ليلة باردة © موقع راديو كندا

ومن أسباب التشرد حسب الجمعية الفقر والمدخول غير الكافي لدفع إيجار مسكن وخسارة مدخول وأزمة عائلية واستهلاك المخدرات والكحول وغير ذلك من الأسباب التي تدفع صاحبها لليأس والتشرد وهنا يبرز دور الجمعية في المساعدة.

ومن تقاليد هذه الجمعية التي تعتمد على التبرعات والمساعدات الحكومية تقديم وجبة طعام للمعوزين والمشردين بمناسبة الأعياد وخاصة عيدي الميلاد ورأس السنة لإبعاد هؤلاء عن الأسى والحزن في هذه المناسبات وتجنيبهم الوحدة والانفراد فيها.

وتنتظر الجمعية اليوم أي بمناسبة عيد الميلاد عدة مئات من الأشخاص للمشاركة في احتفالها التقليدي بعشاء الميلاد.

هيئة الإذاعة الكندية التقت أحد العاملين في الجمعية وسألته هل تقدم الجمعية الخيرية اليوم وجبة طعام بالمناسبة أو هل أن غايتها تمتد لأبعد من ذلك أجاب:

يتوجب عادة على نزلاء الجمعية أن يغادروا المركز خلال النهار ويعودوا إليه مساء للنوم، أما اليوم وغدا (عيد الميلاد وثاني الميلاد) والأول والثاني من العام الجديد فإن باستطاعة النزلاء البقاء في المركز بسبب وجود عدد كبير من المحال التجارية والمطاعم والأسواق التجارية الكبرى مغلقة بمناسبة الأعياد وبالتالي صعوبة أن يجد نزلاء المركز مكانا يتدفؤون فيه خلال البرد القارس ما يسمح لهم بإيجاد مكان دافئ في النهار أيضا فلا يضطرون لمغادرة المركز والعودة ليلا.

لذا يبقى المركز مفتوحا طيلة النهار بانتظار المشاركة في وجبة الطعام التقليدية .

وتابع قائلا نحن ننتظر وصول 500 شخص على الأقل لتناول الوجبة التقليدية والطباخون يبذلون الجهد لتجهيزها في الوقت المحدد وهي تتضمن ديك الحبش وأطعمة تقليدية أخرى.

الوجبة التقليدية يقصدها أكثر من 500 شخص من المعوزين © موقع راديو كندا

وعن سؤال عما إذا كانت جمعية أولدبرووري الخيرية تلمس تزايدا في أعداد المستفيدين من خدماتها خلال السنوات الأخيرة أجاب:

هذا ما يقوله أحد إداريي الجمعية الذي يلاحظ تزايد المستفيدين أكثر وأكثر.

ويعتقد هذا المسؤول أن الوضع الاقتصادي الصعب هو السبب في تزايد الوافدين على الجمعية فيقول:

الوضع الاقتصادي صعب خلال السنوات الأخيرة، ومن جملتها الاقتطاعات التي أجرتها الحكومات مؤخرا مع الملاحظة أن الوضع لم يتحسن وهو ما يدفع الناس للمجيء إلى هنا.

التجمع من أجل مكافحة الفقر في مونتريال © موقع راديو كندا

يشار إلى أن الإقبال الكبير على الوجبة التقليدية اليوم بمناسبة عيد الميلاد سيكون مناسبة لكي ينسى هؤلاء معاناتهم وأحزانهم ولو لفترة قصيرة مع الأمل أن تكون السنة المقبلة أفضل بالنسبة لهم.