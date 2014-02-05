كيبيك: منطقة غاسبيزي تعاني ندرة أطباء أسنان

يفيد تقرير لهيئة الإذاعة الكندية أن منطقة غاسبيزي، وهي شبه جزيرة في شرق مقاطعة كيبيك، هي أفقر مناطق المقاطعة بأطباء أسنان، إذ لا يوجد فيها سوى 23 طبيب أسنان لنحو 80 ألف نسمة، فيما المعدل في المقاطعة برمتها هو 48 طبيب أسنان لكل 100 ألف نسمة.
وتصبح ندرة أطباء الأسنان أشد وقعاً في منطقة غاسبيزي العليا حيث يوجد طبيب أسنان واحد لأكثر من 12 ألف نسمة.
وهناك ستة أطباء أسنان في جزر المادلين البالغة مساحتها نحو 200 كيلومتر مربع والتي يقطنها نحو 14 ألف نسمة. وتكوّن الجزر مع غاسبيزي منطقة إدارية تحمل اسم غاسبيزي – جزر المادلين.
وقدمت هيئة لتأمين خدمات طب الأسنان لسكان المناطق الريفية يرأسها نائب رئيس نقابة أطباء الأسنان في كيبيك، بيتر وايت، مجموعة اقتراحات لزيادة عدد أطباء الأسنان في غاسبيزي ومناطق أخرى تعاني مثلها نقصاً في عددهم، ومن ضمنها تأمين برامج إقامة في هذه المناطق لأطباء الأسنان المتخرجين حديثاً ومنح علاوة لأطباء الأسنان الذين يزاولون في هذه المناطق وإلزام أطباء الأسنان المتخرجين خارج مقاطعة كيبيك على مزاولة المهنة لبعض الوقت في المناطق الريفية.
انا طبيب اسنان من اليمن
خبره خمس سنوات في طب الاسنان
اود الهجره الئ كندا
ولكن لاتوجد سفاره او قنصليه كنديه في بلادنا فماهوالحل
أهلاً،
إن كنتَ مقيماً في اليمن بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في المملكة السعودية.
اخي انا طبيب اسنان سوري لدي 10 سنين خبرة و سمعت ان هناك بغض اماكن الريف لا تتطلب تعديل شهادة . هل هذا صحيح ؟؟
حسب علمي مزاولة مهنة الطب أو طب الأسنان في كندا تتطلب معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج كندا.
تحياتي،
فادي الهاروني
السلام عليكم اناطبيب اسنان من موريتانيا خبرة ستة سنين اود العمل فى كندا.
وعليكم السلام،
إليكم الرابطيْن التالييْن، الأول من موقع وزارة الهجرة الكندية حول برنامج العمّال المهرة وأصحاب الكفاءات، والثاني لسفارة كندا في المغرب وموريتانيا:
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/index.asp
http://www.canadainternational.gc.ca/morocco-maroc/visas/index.aspx?lang=fra&menu_id=20
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني