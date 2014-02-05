كيبيك: منطقة غاسبيزي تعاني ندرة أطباء أسنان

يفيد تقرير لهيئة الإذاعة الكندية أن منطقة غاسبيزي، وهي شبه جزيرة في شرق مقاطعة كيبيك، هي أفقر مناطق المقاطعة بأطباء أسنان، إذ لا يوجد فيها سوى 23 طبيب أسنان لنحو 80 ألف نسمة، فيما المعدل في المقاطعة برمتها هو 48 طبيب أسنان لكل 100 ألف نسمة.

وتصبح ندرة أطباء الأسنان أشد وقعاً في منطقة غاسبيزي العليا حيث يوجد طبيب أسنان واحد لأكثر من 12 ألف نسمة.

وهناك ستة أطباء أسنان في جزر المادلين البالغة مساحتها نحو 200 كيلومتر مربع والتي يقطنها نحو 14 ألف نسمة. وتكوّن الجزر مع غاسبيزي منطقة إدارية تحمل اسم غاسبيزي – جزر المادلين.

وقدمت هيئة لتأمين خدمات طب الأسنان لسكان المناطق الريفية يرأسها نائب رئيس نقابة أطباء الأسنان في كيبيك، بيتر وايت، مجموعة اقتراحات لزيادة عدد أطباء الأسنان في غاسبيزي ومناطق أخرى تعاني مثلها نقصاً في عددهم، ومن ضمنها تأمين برامج إقامة في هذه المناطق لأطباء الأسنان المتخرجين حديثاً ومنح علاوة لأطباء الأسنان الذين يزاولون في هذه المناطق وإلزام أطباء الأسنان المتخرجين خارج مقاطعة كيبيك على مزاولة المهنة لبعض الوقت في المناطق الريفية.