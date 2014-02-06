كندا : قوانين جديدة للحصول على الجنسية

تعتزم الحكومة الكندية تسريع بت طلبات الحصول على الجنسية الكندية . لكنها بالمقابل ستتشدد في معايير القبول . وقد قدم اليوم وزير الهجرة والمواطنة الكندي كريس ألكسندر مجموعة إصلاحات على قوانين المواطنة تهدف كما قال إلى تفعيل النظام مع السعي للحد من الاحتيال على القانون . وتعتزم الحكومة تخفيض فترة البت في الطلبات إلى سنة واحدة بعد أن كان يستغرق ما بين السنتين والسنتين والنصف . ولتحقيق هذا الهدف ستمنح الحكومة مفوضي الهجرة مسؤولية منح الجنسية في الطلبات التي تعتبر روتينية أو عادية بعد أن كانت المسؤولية مناطة بقضاة الهجرة كما أن مسار منح الجنسية الذي كان يمر في ثلاث مراحل سيقتصر على مرحلة واحدة .
بالمقابل تعتزم الحكومة رفع الفترة الإلزامية لمكوث طالب الجنسية في كندا من ثلاث سنوات من أصل أربع إلى أربع سنوات من أصل ست سنوات . وعلى طالبي الجنسية أن يثبتوا بالأدلة والوثائق أنهم مكثوا في كندا خلال لفترة المحددة .
انا عربي أعيش في كندا كمواطن تعرفت بامرأة كندية اسلمت وتزوجنا في المسجد دون توثيق
حصلنا على عقد للعمل في الخليج. وهناك يريدون إثبات زواج
لو عملنا عقد زواج في الدولة الخليجية هل يحب الحصول على موافقة السفارة الكندية في الدولة الخليجية ؟
علما اننا لا نريد توثيق الزواج في كندا لأسباب خاصة
معلومات إضافية انا حاصل على طلاق مدني من كندا وهي ارملة وادينا وثائق ثبوتية
شكرا
يمكنك مراجعة السفارة الكنديّة للحصول على الجواب اليقين ونتمنّى لك التوفيق
هل يحق ليمنية من ام سعودية مقيمة سعودية الحصول على اقامة كندية للحصول على جنسية كندية مستقبلاً؟؟؟
أو الجنسية اليمنية من الصعب الحصول على فيزا
تحية لكم.نحن خمس عائلات من سوريا مقيمين بروسيا الاتحادية بسبب الحرب.اوضاعنا سيئة جدا لعدم وجود عمل مجدي وعدم اهتمام جهة رسمية بنا .. حاولنا كثيرا التواصل مع مفوضية اللاجئين في موسكو والسفارة الكندية ايضا ..لكنهم لم يهتموا وكل جهة تلقي بنا للاخرى.. ونحن لدينا اطفال ومعنا مسنين .. ونتمنى ان تساعدنا جهة مسؤولة في كندا للانتقال والعيش ضمن برنامج كندا لتوطين اللاجئين .. او على الاقل ان يدلونا على طريقة صحيحة للوصول الى كندا … علما اننا لانستطيع السفر لتركيا او اي لبنان او الاردن والالتحاق بمفوضيات اللاجئين لعدم وجود طاقة مادية ولصعوبة استحصال فيزا واوراق في تلك الدول …
انا عندي اوراق فرنسا هل لي الحق في تغير اوراقي في كندا والعمل في كندا
انا فتاة متحصلة علي الجنسية الكندية اعيش خارج كندا اردت الاستفسار هل بامكان الاشخاص حاملي الجنسية الكندية التمتع بحقوق رغم العيش خارج كندا
بدون شك ولكن بشروط يمكنك الاطلاع عليها عبر موقع وزترة الهجرة والمواطنية
السلام عليكم
انا حامل لفيزا كندية ل 10 سنوات كسائح و اريد العمل و الاقامة بكندا بطريقة قانونية ماهي شروط مع العلم اني فنان محترف و كوريغراف الرقص المعاصر العمر 26
تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير و شكرا
كيف يمكنني الحصول للهجرة الى كندة او كيف الاجراءات
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا لدي استفسار بسيط
انا مواطن عربي احمل الجنسية الهولندية وأود العمل في كندا اي عمل هل اجد صعوبة في هذا الامر وهل أستطيع الحصول على الجنسية الكندية من خلال إقامة العمل
وماشروط إقامة العمل
شكرًا لكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اني مقيم في كندا واريد ان اقدم على الجنسيه الكنديه واني معاق في الرجل اليمنى ولدي امراض في القلب وتضخم الكبد وعندي السكر وحالتي النفسيه تعبانه واني اراجع دكاتره في كل هذا سؤالي هل استطيع ان اعمل تقارير طبيه وكيف وشكرا
لي طفلين اعمارهم 12- 10 سنوات لديهم الجنسية الكندية بالولادة أمهم جنسيتها ليبية هل بامكان الاطفال من جلب امهم لكندا؟ و اذا الجواب بنعم كيف السبيل و كم تأخذ المعاملة من وقت؟ و هل يمكن لاخوتهم دون سن 18 من القدوم مع امهم للعيش كأسرة و احدة؟
من فضلكماانا حصلت على تأشيرة عمل لمدة سنتين في كيبيك و اود ان اعلم هل إتم تجديد العقد و مكث في كندا لمدة 3 سنوات هل بإمكاني طلب الحصول على الجنسية الكنديةاو الحصول على PR
المبلغ الجملي للدراسة بكندا
أهلا بك:
تحتلف الكلفة من جامعة إلى أخرى ومن مقاطعة إلى أخرى. وإليك هذا الرابط:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Canada
هل الرد من قبل منظمة الهجره الكنديه على طلب فيزا سياحه بكندا خلال افل من اسبوع مفيد ام غير مفيد ….. مل هي النتائج سلبيه ام ايجابيه
ليس هنالك منظّمة للهجرة بل وزارة كنديّة للهجرة
السلام عليكم
هل قانون الهجرة الجديد لطلب الجنسية مشروط بشهادة للغة
و شكرا لكم
تزوجت من زوجتى التى تحمل جواز سفر كندى والان يمر على زواجنا ٢٨ عاما ولم يكن فى نيتى الحصول على الجنسيه ولاكن الان وللظروف التى تمر بها المنطقه العربيه من عدم استقرار افكر جديا للحصول على الجنسيه ماذا يجب على ان افعل وهل بعد هذه الفتره الطويله من الزواج يتوجب على ان اعيش فى كندا اربع سنوات للحصول على الجنسيه ؟
بإمكان زوجتك التي تحمل الجنسيّة الكنديّة أن تتابع الموضوع ونتمنّى لك تاوفيق
لدي اخ متزوج يسكن في الموصل الواقعه تحت حكم داعش تم اضطهاده وجلده وحبسه شهرين في سجون داعش كما ان لديه مايثبت ذلك فهل تفيد هذه المعطيات في حال قدم لجؤ لكندا في قبوله كلاجئ
فليتّصل بالمفوّضيّة العليا للاجئين للحصول على الجواب اليقين.
من اليمن اريد أهجر إلا كندا العيش في امان الن اليمن حروب اهليه وسياسية وحزبيه
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا الان في فرنسا و اود التقديم للهجره بكندا فكيف يتم ذالك
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا طالبه سعوديه من عام 2007 الي الان ادرس علي حسابي الخاص هل ممكن احصل على للجوء كون الضروف التي في منطقتي فيها حروب ونترات طائفيه مع الحكومه السعوديه.او كيف احصل على الاقامه الدائمه وانا طالبه؟
وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا موطن من ليبيا والوقة الحالي موجود في كندا انا اشتغل سائق في Uebr وزوجتي تدرس في الجامعة ماستر ولدي طفل يحمل الجواز الكندي هل يمكن ان أتحصل علي آلبي أر
شكرًا
ننصحك بمراجعة السلطات الكنديّة المختصّة للحصول على الجواب اليقين.
السلام عليكم
أرجوا ان تساعدوني بالاجابة على استفساري, مع التقدير
انا من العراق و حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة نظم الاتصالات و الشبكات من جامعة UPM الماليزية ,متزوج و لدي 4 اطفال و زوجتي تحمل شهادة البكلوريوس في الهندسة المدنية و ارغب في الهجرة الى كندا و الحصول على الجنسية الكندية, في حال حصلت على زمالة دراسية لدراسة ما بعد الدكتوراه في احدى الجامعات الكندية فهل أستطيع التقديم للحصول على الجنسية الكندية لي و لعائلتي؟ شكرا
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا سوريه مقيمه في كندا ،أحمل الجنسيه الكنديه ،أريد نقل إقامتي إلى ولايه امريكيه
لا أحمل اختصاص معين في الدراسه ، و اعمل في كندا في مطاعم أو فنادق ،يرجى المساعده في اقتراحاتكم مشكورين
ما عليك سوى الاتصال بالسفارة الأميركية في كندا أو بإحدى القنصليات الأميركية
انا من جنسيه جزرالقمر وماعندي اهل وحيد واعيش في الامارات منذ صغري هل يمكن اني اسافر الى كندا للحصولي على جنسيه كندي
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا
انا تونسي درست هندسة الميكاترونيك في جامعة دارمشتادت بالمانيا و حصلت على الجنسية الالمانية و ذهبت للشغل سنتين في كندا و الحمد لله عدت الان الى المانيا
انا انصح الجميع ان المانيا افضل بكثير من كندا الحياة في المانيا ليس لها مثيل في اي بلد اخر
تعالوا الى المانيا و تعلموا و عيشوا و اشتغلوا انصحكم حاولوا هذا باي طريقة انها افضل بلد في العالم
شكرا لكم و اسف على الازعاج لكن صدقوني كندا لا تساوي شيء امام المانيا
اريد حصول جنسية كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
لنا مجنس سويدي
اريد أعيش في كندا
لكن سؤالي انا لاادري
كيف أعيش هناك وهل يمكن او لا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
زوجي كندي ولكن لسنا عائشين بكندا هل استطيع الحصول ع جنسيه كنديه
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أريد حصول على فيز كندا كيف دليك
انا سعودية..عشت في كندا انا وزوجي مدة خمس سنوات (1992-1997)كبعثة دراسية لزوجي لإكمال درجة الدكتوراه وانجبت واحدة من بناتي هناك
هل يحق لي الحصول الجنسية الكندية انا وعائلتي
ما عليك سوى تقديم طلب هجرة في السفارة الكندية في الرياض ونتمنى لك التوفيق
تقدم ع طلب اجت موفقا بس بدي اعرف مشان فيزا صار 3 تشهر عم بستنا
انا تونسية الجنسية وخريجة جامعية منذ كنت في بلدي واناصغيرة كنت بتمني اكمل حياتي ودراستي وماكان تجي علي بالي الا كندا ولما ماشاء الحظ وماقدرت أسافر والله صارلي كبوس بضل أعد السنسن بتروح وانا لهلا ماقدرت أسافر كندا وأحقق حلمي ياريت تساعدوني اخواني مع جزيل الشكر
من حبي لكندا تمنيت من صغري أن أكون كنديا مخلص لهذه البلد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد انا من سوريا عمري 24 سنة اعمل في مجال خياطة الألبسة وعملت ايضا في تسويق اكسسوار الموبايل اكملت الدراسة الثانوية اتكلم الفليل القليل من الانكليزية الحالة الاجتماعية اعزب تعرضرت للكثير من الاساءات في سوريا اخرها كان منذ حوالي ثلاثة اشهر مما دفعني لطلب الهجرة وذلك للاستقرار والامان وتحسين الوضع ولكم حزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم،أسأل عن البريناج .زوجتي وأبنائي في كندا وأنا في المغرب عندي تأشيرة سياحة لكندا كم يلزمني من الوقت لتسوية وضعيتي في كندا وشكرا لكم.
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ممكن اسالك كيف أخذت فيزا السياحة
نحن السوريين في الاردن منذ ثلاثين عاما . لم نرتكب اي مخالفة تضر بالاردن او بشعبه.ولكننا نعمل بجد ومعظمنا يحمل شهادات جامعية.ومع ذلك ليست لنا اي حقوق في التجنس او جوازات سفر اردنية. نرغب بشدة بالانتقال الى كندا والتجنس كنديين ونتعهد بالانتماء لكندا و فدائها بارواحنا . الرجاء تسهيل الهجرة لنا وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انا مغربية أعيش مع عائلتي المتواضعة ليس لدينا معين وانا أعاني من حروق واتمنى من الله عز وجل أن تساعدوني أسافر إلى كندا اشتغل في أي شئ لي أصرف على اهلي جزاكم الله كل خير
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
الله بيفرجها عليكم
مرحبا
لقد سمعت بان في القانون علينا البقاء اربع سنوات من اصل ستة سنوات للحصول على الجنسية الكندية. السؤال هو اذا بقينا 4 سنوات هل علينا الانتظار الست سنوات لتقديم الطلب او يمكننا تقديم الطلب مباشرة بعد الاربع سنوات؟
شكراً
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ممكن احصل على الجنسيه الكنديه بفتح حساب او استثمار مبلغ معين في كندا او انشا مشروع واذا ممكن كم المبلغ وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اعيش مع زوجي وطفلتين في السعوديه واود الهجرة الى كندا
لدي بعض الاسئلة :
يمكنني تقديم الطلب عن طريق السفارة الكنديه في البحرين كونها اقرب الي لانني اعيش في الخبر وليس الرياض
وهل الحكومه الكنديه تقديم لنا مساعدتنا اذا تم الموافقه
وكيفية تقديم الطلب وماهي الشروط
اريد الحصول على الجنسيه الكنديه
انا الان اردني الجنسيه
أهلا بك:
للحصول على الجنسيّة الكنديّة عليك اتباع الطرق القانونيّة المعتمدة.
يمكنك التوجّه إلى أقرب سفارة كنديّة لديك او الاطلاع على كافة المعلومات على موقع وزارة الهجرة الكنديّة على شبكة الانترنت على العنوان التالي:
http://www.immigrationdirect.ca/index.html?r=ga-cpc-canimm_ca-immigration_canada:m=e&gclid=CM-KoLvli8ACFQ8daQod-1cAew
ونتمنى لك التوفيق في مساعيك.
انا سوري مقيم دائم في اسبانيا و حديثا على موافقة الجنسية، هل استطيع طلب اللجوء الى كندا
في حال حصولي على الجنسيه الكندية
هل الدولة توفر لهم أساليب المعيشه من سكن ووظيفه أم علينا البحث عنهم
هل الحصول على الجنسيه الكندية يؤمن لي العمل أم على البحث عنه بنفسي
مرحبا،انا سوري وبدي ادخل كندا تهريب،ممكن اعرف شو ميزات اللاجئ لعائلة مكونة من اب وام وطفلين؟ شكرا
الله يفرجها ويخلصنا من طاغية الشام
السلام عليكم..ارجو التأكد من صحة معلوماتي أنا سورية واختي موجودة في كندا ومعها الجنسية الكندية وقد قدمت لنا لمنظمة انسانية في كيبيك وقد حصلنا على الموافقة في كفالتنا ودفعت اختي مبلغ الكفالة المطلوب وخلال شهر بعد دراسة اوراقنا في الخارجية الكندية ارسلوا الملف للسفارة الكندية في القاهرة..فكم من الوقت يجب ان ننتظر ليتصلوا بنا من السفارة على العلم ان اوراقنا في السفارة منذ شهرين او 3 وهل فعلا اني لا استطيع الذهاب لزيارة سوريا واذا ذهبت قد يلتغى فايلي..ارجو الرد بالسرعة القصوى
I am egptian and it was and still my dream is immigrate to canada but i respect the canadian laws whatever that laws
I am from Sudan and I want immigrate to Canada, Nova Scotia. I don’t have embassy in Khartoum, it is egypt.
انا حامد من مصر اطلب الجنسي الكنديه
السيد حامد
أفضل طريقة لحصولك على الجنسية الكندية هي الاتصال بالسفارة الكندية في القاهرة وطلب تأشيرة هجرة
مرحبآ…انا يمني الجنسية مقيم في المملكة العربيه السعودية واريد ان اكمل حياتي في كندا وفي الايام القادمة سوف اسافر الى كندا لدراسة واسمع بأن المعيشه في كندا غاليه ومتخوف من هاذه الناحيه وهل الحكومه سوف تعينني ماديا ومعنويآ اتمنى الرد باأسرع وقت وشكرآ.
قبل كل تلك التساؤلات المشروعة ، عليك الاتصال بالسفارة الكندية الأقرب وتقديم طلب لجوء أو هجرة
انا عايش بالسعودية ونفسي أهاجر لكندا يعطوني موافقه او لا
ممكن طبعا ولكن لماذا لا تبدأ بتقديم طلب هجرة في السفارة الكندية في السعودية ؟
اقدر اطلب الهجره على كندا وانا مابعرفلغه
معرفة إحدى اللغتين الرسميتين في كندا ( الإنكليزية والفرنسية ) أمر مهم يسهل حصوبك على الهجرة . إبدأ بتقديم الطلب في السفارة الكندية
Please
How to immigrate to Canada
I am a resident and Sudanese in Sudan
Please help
Thank you
اود الحصول على لجوء انساني الى كندا بسبب اجترام حقوق الانسان في هذا البلد الطيب الجميل ولكوني اسكن العراق وهو من اخطر البلدان بالاضافة الى كوني مسيحي ونحن مهددون فعلا ..وشكرا
S’il vous plaît, je veux travailler au Canada, j’ai un certificat de bonbons et rafraîchissements
أن أحمل الجنسية الهولندية وأريد العيش في كندا
لقد خرجت من العراق الى عمان – الاردن مع عائلتي بسبب الضروف اللآأنسانية التي يمر بها بلدي .بسبب أنعدام الحقوق وألمان في العيش بحياة حرة كريمة وسجلت في المفوضية لشؤون اللآجئين هنا في عمان مع عائلتي نود الهجرة الى كندا طلبا لمستقبل أولادنا والعيش تحت قانون يحقق التعايش السلمي مع ألآخرين وينظر للفرد على انه قيمة أجتماعية خلاقة مخلصة تتعاون من اجل رفع وعلو ألأنسانية.
I like to avail Canada Immigration what is the way to get in shortest time period
انا مواطن عراقي ليس لدي اي سكن بسبب الجيش العراقي لقد دمرو منزلنا وقامو بتهديدنا بل قتل ولا يوجد لدي احد من أقاربي فقط انا والدتي وﻻ يوجد لدي معيل وانا كنت اعمل بشركة سفر وسياحه في منطقة الاعظمية وتركت العمل بسبب التهديد وانا اريد السفر الى امريكا لكي أئمن على حياتي ومستقبلي ﻻني في العراق اعيش مثل الحيوانات ﻻ توجد كهرباء وﻻ ماء وﻻ تدفئه في هذا البرد ارجو ان توافقون على السفر الى كندا