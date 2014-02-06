كندا : قوانين جديدة للحصول على الجنسية

تعتزم الحكومة الكندية تسريع بت طلبات الحصول على الجنسية الكندية . لكنها بالمقابل ستتشدد في معايير القبول . وقد قدم اليوم وزير الهجرة والمواطنة الكندي كريس ألكسندر مجموعة إصلاحات على قوانين المواطنة تهدف كما قال إلى تفعيل النظام مع السعي للحد من الاحتيال على القانون . وتعتزم الحكومة تخفيض فترة البت في الطلبات إلى سنة واحدة بعد أن كان يستغرق ما بين السنتين والسنتين والنصف . ولتحقيق هذا الهدف ستمنح الحكومة مفوضي الهجرة مسؤولية منح الجنسية في الطلبات التي تعتبر روتينية أو عادية بعد أن كانت المسؤولية مناطة بقضاة الهجرة كما أن مسار منح الجنسية الذي كان يمر في ثلاث مراحل سيقتصر على مرحلة واحدة .

بالمقابل تعتزم الحكومة رفع الفترة الإلزامية لمكوث طالب الجنسية في كندا من ثلاث سنوات من أصل أربع إلى أربع سنوات من أصل ست سنوات . وعلى طالبي الجنسية أن يثبتوا بالأدلة والوثائق أنهم مكثوا في كندا خلال لفترة المحددة .