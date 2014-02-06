شهادة الجنسية الكندية

شهادة الجنسية الكندية
Photo Credit: إيف باييت

كندا : قوانين جديدة للحصول على الجنسية

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 6 فبراير, 2014 , 90 تعليق ↓

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تعتزم الحكومة الكندية تسريع بت طلبات الحصول على الجنسية الكندية .  لكنها بالمقابل ستتشدد في معايير القبول . وقد قدم اليوم وزير الهجرة والمواطنة الكندي كريس ألكسندر مجموعة إصلاحات على قوانين المواطنة تهدف كما قال إلى تفعيل النظام مع السعي للحد من الاحتيال على القانون . وتعتزم الحكومة تخفيض فترة البت في الطلبات إلى سنة واحدة بعد أن كان يستغرق ما بين السنتين والسنتين والنصف . ولتحقيق هذا الهدف ستمنح الحكومة مفوضي الهجرة مسؤولية منح الجنسية في الطلبات التي تعتبر روتينية أو عادية بعد أن كانت المسؤولية مناطة بقضاة الهجرة كما أن مسار منح الجنسية الذي كان يمر في ثلاث مراحل سيقتصر على مرحلة واحدة .

بالمقابل تعتزم الحكومة  رفع الفترة الإلزامية لمكوث طالب الجنسية في كندا من ثلاث سنوات من أصل أربع  إلى أربع سنوات من أصل ست سنوات . وعلى طالبي الجنسية أن يثبتوا بالأدلة والوثائق أنهم مكثوا في كندا خلال لفترة المحددة .

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فئة هجرة ولجوء

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90 comments on “كندا : قوانين جديدة للحصول على الجنسية
  1. يقول ابو شهد:
    6 مايو 2017 الساعة 19 h 50 min

    انا عربي أعيش في كندا كمواطن تعرفت بامرأة كندية اسلمت وتزوجنا في المسجد دون توثيق
    حصلنا على عقد للعمل في الخليج. وهناك يريدون إثبات زواج
    لو عملنا عقد زواج في الدولة الخليجية هل يحب الحصول على موافقة السفارة الكندية في الدولة الخليجية ؟
    علما اننا لا نريد توثيق الزواج في كندا لأسباب خاصة
    معلومات إضافية انا حاصل على طلاق مدني من كندا وهي ارملة وادينا وثائق ثبوتية
    شكرا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      10 مايو 2017 الساعة 13 h 40 min

      يمكنك مراجعة السفارة الكنديّة للحصول على الجواب اليقين ونتمنّى لك التوفيق

      رد
      • يقول أمل:
        4 يوليو 2017 الساعة 18 h 26 min

        هل يحق ليمنية من ام سعودية مقيمة سعودية الحصول على اقامة كندية للحصول على جنسية كندية مستقبلاً؟؟؟
        أو الجنسية اليمنية من الصعب الحصول على فيزا

        رد
  2. يقول عصام جركس:
    6 مارس 2017 الساعة 9 h 20 min

    تحية لكم.نحن خمس عائلات من سوريا مقيمين بروسيا الاتحادية بسبب الحرب.اوضاعنا سيئة جدا لعدم وجود عمل مجدي وعدم اهتمام جهة رسمية بنا .. حاولنا كثيرا التواصل مع مفوضية اللاجئين في موسكو والسفارة الكندية ايضا ..لكنهم لم يهتموا وكل جهة تلقي بنا للاخرى.. ونحن لدينا اطفال ومعنا مسنين .. ونتمنى ان تساعدنا جهة مسؤولة في كندا للانتقال والعيش ضمن برنامج كندا لتوطين اللاجئين .. او على الاقل ان يدلونا على طريقة صحيحة للوصول الى كندا … علما اننا لانستطيع السفر لتركيا او اي لبنان او الاردن والالتحاق بمفوضيات اللاجئين لعدم وجود طاقة مادية ولصعوبة استحصال فيزا واوراق في تلك الدول …

    رد
  3. يقول محمد ابو المعاطي:
    14 فبراير 2017 الساعة 9 h 42 min

    انا عندي اوراق فرنسا هل لي الحق في تغير اوراقي في كندا والعمل في كندا

    رد
  4. يقول ابتهال:
    3 ديسمبر 2016 الساعة 12 h 28 min

    انا فتاة متحصلة علي الجنسية الكندية اعيش خارج كندا اردت الاستفسار هل بامكان الاشخاص حاملي الجنسية الكندية التمتع بحقوق رغم العيش خارج كندا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      6 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 16 min

      بدون شك ولكن بشروط يمكنك الاطلاع عليها عبر موقع وزترة الهجرة والمواطنية

      رد
      • يقول Abdessamad:
        29 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 51 min

        السلام عليكم
        انا حامل لفيزا كندية ل 10 سنوات كسائح و اريد العمل و الاقامة بكندا بطريقة قانونية ماهي شروط مع العلم اني فنان محترف و كوريغراف الرقص المعاصر العمر 26
        تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير و شكرا

        رد
  5. يقول ابوعيسى الاحمد:
    1 ديسمبر 2016 الساعة 20 h 55 min

    كيف يمكنني الحصول للهجرة الى كندة او كيف الاجراءات

    رد
  6. يقول ابراهيم التميمي:
    30 نوفمبر 2016 الساعة 20 h 25 min

    مرحبا لدي استفسار بسيط
    انا مواطن عربي احمل الجنسية الهولندية وأود العمل في كندا اي عمل هل اجد صعوبة في هذا الامر وهل أستطيع الحصول على الجنسية الكندية من خلال إقامة العمل
    وماشروط إقامة العمل
    شكرًا لكم

    رد
  7. يقول Keko:
    22 نوفمبر 2016 الساعة 23 h 29 min

    اني مقيم في كندا واريد ان اقدم على الجنسيه الكنديه واني معاق في الرجل اليمنى ولدي امراض في القلب وتضخم الكبد وعندي السكر وحالتي النفسيه تعبانه واني اراجع دكاتره في كل هذا سؤالي هل استطيع ان اعمل تقارير طبيه وكيف وشكرا

    رد
  8. يقول عبد الله:
    16 نوفمبر 2016 الساعة 22 h 50 min

    لي طفلين اعمارهم 12- 10 سنوات لديهم الجنسية الكندية بالولادة أمهم جنسيتها ليبية هل بامكان الاطفال من جلب امهم لكندا؟ و اذا الجواب بنعم كيف السبيل و كم تأخذ المعاملة من وقت؟ و هل يمكن لاخوتهم دون سن 18 من القدوم مع امهم للعيش كأسرة و احدة؟

    رد
  9. يقول Reda:
    8 نوفمبر 2016 الساعة 15 h 32 min

    من فضلكماانا حصلت على تأشيرة عمل لمدة سنتين في كيبيك و اود ان اعلم هل إتم تجديد العقد و مكث في كندا لمدة 3 سنوات هل بإمكاني طلب الحصول على الجنسية الكنديةاو الحصول على PR

    رد
  10. يقول مرتضى:
    7 نوفمبر 2016 الساعة 7 h 46 min

    المبلغ الجملي للدراسة بكندا

    رد
  11. يقول يحيى:
    25 أكتوبر 2016 الساعة 17 h 01 min

    هل الرد من قبل منظمة الهجره الكنديه على طلب فيزا سياحه بكندا خلال افل من اسبوع مفيد ام غير مفيد ….. مل هي النتائج سلبيه ام ايجابيه

    رد
  12. يقول nabil:
    23 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 58 min

    السلام عليكم
    هل قانون الهجرة الجديد لطلب الجنسية مشروط بشهادة للغة
    و شكرا لكم

    رد
  13. يقول حلمى عامر:
    12 أكتوبر 2016 الساعة 4 h 21 min

    تزوجت من زوجتى التى تحمل جواز سفر كندى والان يمر على زواجنا ٢٨ عاما ولم يكن فى نيتى الحصول على الجنسيه ولاكن الان وللظروف التى تمر بها المنطقه العربيه من عدم استقرار افكر جديا للحصول على الجنسيه ماذا يجب على ان افعل وهل بعد هذه الفتره الطويله من الزواج يتوجب على ان اعيش فى كندا اربع سنوات للحصول على الجنسيه ؟

    رد
  14. يقول سارة:
    26 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 24 min

    لدي اخ متزوج يسكن في الموصل الواقعه تحت حكم داعش تم اضطهاده وجلده وحبسه شهرين في سجون داعش كما ان لديه مايثبت ذلك فهل تفيد هذه المعطيات في حال قدم لجؤ لكندا في قبوله كلاجئ

    رد
  15. يقول نجيب عبده عبده محمود:
    19 أغسطس 2016 الساعة 12 h 09 min

    من اليمن اريد أهجر إلا كندا العيش في امان الن اليمن حروب اهليه وسياسية وحزبيه

    رد
  16. يقول بدر الدين صالح حامد:
    31 يوليو 2016 الساعة 11 h 11 min

    انا الان في فرنسا و اود التقديم للهجره بكندا فكيف يتم ذالك

    رد
  17. يقول ناردين:
    21 يوليو 2016 الساعة 13 h 51 min

    انا طالبه سعوديه من عام 2007 الي الان ادرس علي حسابي الخاص هل ممكن احصل على للجوء كون الضروف التي في منطقتي فيها حروب ونترات طائفيه مع الحكومه السعوديه.او كيف احصل على الاقامه الدائمه وانا طالبه؟
    وشكرا

    رد
  18. يقول Elamari:
    29 يونيو 2016 الساعة 0 h 59 min

    انا موطن من ليبيا والوقة الحالي موجود في كندا انا اشتغل سائق في Uebr وزوجتي تدرس في الجامعة ماستر ولدي طفل يحمل الجواز الكندي هل يمكن ان أتحصل علي آلبي أر
    شكرًا

    رد
  19. يقول الدكتور هشام كاظم:
    23 أبريل 2016 الساعة 5 h 20 min

    السلام عليكم
    أرجوا ان تساعدوني بالاجابة على استفساري, مع التقدير
    انا من العراق و حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة نظم الاتصالات و الشبكات من جامعة UPM الماليزية ,متزوج و لدي 4 اطفال و زوجتي تحمل شهادة البكلوريوس في الهندسة المدنية و ارغب في الهجرة الى كندا و الحصول على الجنسية الكندية, في حال حصلت على زمالة دراسية لدراسة ما بعد الدكتوراه في احدى الجامعات الكندية فهل أستطيع التقديم للحصول على الجنسية الكندية لي و لعائلتي؟ شكرا

    رد
  20. يقول رنا:
    18 مارس 2016 الساعة 16 h 32 min

    أنا سوريه مقيمه في كندا ،أحمل الجنسيه الكنديه ،أريد نقل إقامتي إلى ولايه امريكيه
    لا أحمل اختصاص معين في الدراسه ، و اعمل في كندا في مطاعم أو فنادق ،يرجى المساعده في اقتراحاتكم مشكورين

    رد
  21. يقول جمال:
    15 مارس 2016 الساعة 15 h 41 min

    انا من جنسيه جزرالقمر وماعندي اهل وحيد واعيش في الامارات منذ صغري هل يمكن اني اسافر الى كندا للحصولي على جنسيه كندي

    رد
  22. يقول سعيد:
    11 مارس 2016 الساعة 5 h 15 min

    مرحبا
    انا تونسي درست هندسة الميكاترونيك في جامعة دارمشتادت بالمانيا و حصلت على الجنسية الالمانية و ذهبت للشغل سنتين في كندا و الحمد لله عدت الان الى المانيا
    انا انصح الجميع ان المانيا افضل بكثير من كندا الحياة في المانيا ليس لها مثيل في اي بلد اخر
    تعالوا الى المانيا و تعلموا و عيشوا و اشتغلوا انصحكم حاولوا هذا باي طريقة انها افضل بلد في العالم
    شكرا لكم و اسف على الازعاج لكن صدقوني كندا لا تساوي شيء امام المانيا

    رد
  23. يقول sobhiahmed:
    8 نوفمبر 2015 الساعة 12 h 04 min

    اريد حصول جنسية كندا

    رد
  24. يقول عباس محمود:
    27 سبتمبر 2015 الساعة 3 h 48 min

    لنا مجنس سويدي
    اريد أعيش في كندا
    لكن سؤالي انا لاادري
    كيف أعيش هناك وهل يمكن او لا

    رد
  25. يقول alaa ail:
    17 سبتمبر 2015 الساعة 2 h 50 min

    زوجي كندي ولكن لسنا عائشين بكندا هل استطيع الحصول ع جنسيه كنديه

    رد
  26. يقول سامية:
    24 يوليو 2015 الساعة 10 h 07 min

    أريد حصول على فيز كندا كيف دليك

    رد
  27. يقول maha altmmami:
    7 مايو 2015 الساعة 5 h 25 min

    انا سعودية..عشت في كندا انا وزوجي مدة خمس سنوات (1992-1997)كبعثة دراسية لزوجي لإكمال درجة الدكتوراه وانجبت واحدة من بناتي هناك
    هل يحق لي الحصول الجنسية الكندية انا وعائلتي

    رد
  28. يقول وائل احمد:
    3 مايو 2015 الساعة 9 h 31 min

    تقدم ع طلب اجت موفقا بس بدي اعرف مشان فيزا صار 3 تشهر عم بستنا

    رد
  29. يقول هاجر:
    8 يناير 2015 الساعة 6 h 14 min

    انا تونسية الجنسية وخريجة جامعية منذ كنت في بلدي واناصغيرة كنت بتمني اكمل حياتي ودراستي وماكان تجي علي بالي الا كندا ولما ماشاء الحظ وماقدرت أسافر والله صارلي كبوس بضل أعد السنسن بتروح وانا لهلا ماقدرت أسافر كندا وأحقق حلمي ياريت تساعدوني اخواني مع جزيل الشكر

    رد
  30. يقول محمد:
    28 ديسمبر 2014 الساعة 10 h 37 min

    من حبي لكندا تمنيت من صغري أن أكون كنديا مخلص لهذه البلد

    رد
  31. يقول عبدالله محمد كردي:
    18 ديسمبر 2014 الساعة 14 h 18 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد انا من سوريا عمري 24 سنة اعمل في مجال خياطة الألبسة وعملت ايضا في تسويق اكسسوار الموبايل اكملت الدراسة الثانوية اتكلم الفليل القليل من الانكليزية الحالة الاجتماعية اعزب تعرضرت للكثير من الاساءات في سوريا اخرها كان منذ حوالي ثلاثة اشهر مما دفعني لطلب الهجرة وذلك للاستقرار والامان وتحسين الوضع ولكم حزيل الشكر

    رد
  32. يقول محمد:
    4 نوفمبر 2014 الساعة 10 h 34 min

    السلام عليكم،أسأل عن البريناج .زوجتي وأبنائي في كندا وأنا في المغرب عندي تأشيرة سياحة لكندا كم يلزمني من الوقت لتسوية وضعيتي في كندا وشكرا لكم.

    رد
  33. يقول مروان:
    29 أكتوبر 2014 الساعة 6 h 33 min

    نحن السوريين في الاردن منذ ثلاثين عاما . لم نرتكب اي مخالفة تضر بالاردن او بشعبه.ولكننا نعمل بجد ومعظمنا يحمل شهادات جامعية.ومع ذلك ليست لنا اي حقوق في التجنس او جوازات سفر اردنية. نرغب بشدة بالانتقال الى كندا والتجنس كنديين ونتعهد بالانتماء لكندا و فدائها بارواحنا . الرجاء تسهيل الهجرة لنا وشكرا

    رد
  34. يقول فاطمة:
    11 أكتوبر 2014 الساعة 21 h 41 min

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انا مغربية أعيش مع عائلتي المتواضعة ليس لدينا معين وانا أعاني من حروق واتمنى من الله عز وجل أن تساعدوني أسافر إلى كندا اشتغل في أي شئ لي أصرف على اهلي جزاكم الله كل خير

    رد
  35. يقول ماريا:
    6 أكتوبر 2014 الساعة 23 h 09 min

    مرحبا
    لقد سمعت بان في القانون علينا البقاء اربع سنوات من اصل ستة سنوات للحصول على الجنسية الكندية. السؤال هو اذا بقينا 4 سنوات هل علينا الانتظار الست سنوات لتقديم الطلب او يمكننا تقديم الطلب مباشرة بعد الاربع سنوات؟

    شكراً

    رد
  36. يقول رهاوي:
    13 سبتمبر 2014 الساعة 17 h 27 min

    ممكن احصل على الجنسيه الكنديه بفتح حساب او استثمار مبلغ معين في كندا او انشا مشروع واذا ممكن كم المبلغ وشكرا

    رد
  37. يقول walaa:
    31 أغسطس 2014 الساعة 12 h 42 min

    انا اعيش مع زوجي وطفلتين في السعوديه واود الهجرة الى كندا
    لدي بعض الاسئلة :
    يمكنني تقديم الطلب عن طريق السفارة الكنديه في البحرين كونها اقرب الي لانني اعيش في الخبر وليس الرياض
    وهل الحكومه الكنديه تقديم لنا مساعدتنا اذا تم الموافقه
    وكيفية تقديم الطلب وماهي الشروط

    رد
  38. يقول ليث ابو عليقه:
    10 أغسطس 2014 الساعة 9 h 31 min

    اريد الحصول على الجنسيه الكنديه
    انا الان اردني الجنسيه

    رد
  39. يقول خالد:
    9 أغسطس 2014 الساعة 18 h 04 min

    انا سوري مقيم دائم في اسبانيا و حديثا على موافقة الجنسية، هل استطيع طلب اللجوء الى كندا

    رد
  40. يقول mahmoud:
    7 أغسطس 2014 الساعة 13 h 25 min

    في حال حصولي على الجنسيه الكندية
    هل الدولة توفر لهم أساليب المعيشه من سكن ووظيفه أم علينا البحث عنهم

    رد
  41. يقول محمود الخروب:
    7 أغسطس 2014 الساعة 13 h 23 min

    هل الحصول على الجنسيه الكندية يؤمن لي العمل أم على البحث عنه بنفسي

    رد
  42. يقول abo mohammad:
    2 أغسطس 2014 الساعة 16 h 11 min

    مرحبا،انا سوري وبدي ادخل كندا تهريب،ممكن اعرف شو ميزات اللاجئ لعائلة مكونة من اب وام وطفلين؟ شكرا
    الله يفرجها ويخلصنا من طاغية الشام

    رد
  43. يقول ريما:
    31 يوليو 2014 الساعة 22 h 58 min

    السلام عليكم..ارجو التأكد من صحة معلوماتي أنا سورية واختي موجودة في كندا ومعها الجنسية الكندية وقد قدمت لنا لمنظمة انسانية في كيبيك وقد حصلنا على الموافقة في كفالتنا ودفعت اختي مبلغ الكفالة المطلوب وخلال شهر بعد دراسة اوراقنا في الخارجية الكندية ارسلوا الملف للسفارة الكندية في القاهرة..فكم من الوقت يجب ان ننتظر ليتصلوا بنا من السفارة على العلم ان اوراقنا في السفارة منذ شهرين او 3 وهل فعلا اني لا استطيع الذهاب لزيارة سوريا واذا ذهبت قد يلتغى فايلي..ارجو الرد بالسرعة القصوى

    رد
  44. يقول mostafa abdelazim:
    27 يوليو 2014 الساعة 20 h 16 min

    I am egptian and it was and still my dream is immigrate to canada but i respect the canadian laws whatever that laws

    رد
  45. يقول wail:
    27 يوليو 2014 الساعة 0 h 06 min

    I am from Sudan and I want immigrate to Canada, Nova Scotia. I don’t have embassy in Khartoum, it is egypt.

    رد
  46. يقول حامد:
    14 يوليو 2014 الساعة 23 h 32 min

    انا حامد من مصر اطلب الجنسي الكنديه

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 11 min

      السيد حامد
      أفضل طريقة لحصولك على الجنسية الكندية هي الاتصال بالسفارة الكندية في القاهرة وطلب تأشيرة هجرة

      رد
  47. يقول حسان المنيفي:
    22 يونيو 2014 الساعة 17 h 15 min

    مرحبآ…انا يمني الجنسية مقيم في المملكة العربيه السعودية واريد ان اكمل حياتي في كندا وفي الايام القادمة سوف اسافر الى كندا لدراسة واسمع بأن المعيشه في كندا غاليه ومتخوف من هاذه الناحيه وهل الحكومه سوف تعينني ماديا ومعنويآ اتمنى الرد باأسرع وقت وشكرآ.

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 35 min

      قبل كل تلك التساؤلات المشروعة ، عليك الاتصال بالسفارة الكندية الأقرب وتقديم طلب لجوء أو هجرة

      رد
  48. يقول Fadilk:
    21 يونيو 2014 الساعة 21 h 13 min

    انا عايش بالسعودية ونفسي أهاجر لكندا يعطوني موافقه او لا

    رد
  49. يقول Fadi:
    21 يونيو 2014 الساعة 21 h 12 min

    اقدر اطلب الهجره على كندا وانا مابعرفلغه

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 38 min

      معرفة إحدى اللغتين الرسميتين في كندا ( الإنكليزية والفرنسية ) أمر مهم يسهل حصوبك على الهجرة . إبدأ بتقديم الطلب في السفارة الكندية

      رد
  50. يقول mazin abdalla:
    11 يونيو 2014 الساعة 5 h 58 min

    Please
    How to immigrate to Canada
    I am a resident and Sudanese in Sudan
    Please help
    Thank you

    رد
  51. يقول سامر:
    18 مايو 2014 الساعة 14 h 32 min

    اود الحصول على لجوء انساني الى كندا بسبب اجترام حقوق الانسان في هذا البلد الطيب الجميل ولكوني اسكن العراق وهو من اخطر البلدان بالاضافة الى كوني مسيحي ونحن مهددون فعلا ..وشكرا

    رد
  52. يقول ishak:
    13 مايو 2014 الساعة 18 h 36 min

    S’il vous plaît, je veux travailler au Canada, j’ai un certificat de bonbons et rafraîchissements

    رد
  53. يقول aseil alreaaidh:
    12 أبريل 2014 الساعة 3 h 29 min

    أن أحمل الجنسية الهولندية وأريد العيش في كندا

    رد
  54. يقول ابراهيم سالم ندى:
    10 فبراير 2014 الساعة 21 h 33 min

    لقد خرجت من العراق الى عمان – الاردن مع عائلتي بسبب الضروف اللآأنسانية التي يمر بها بلدي .بسبب أنعدام الحقوق وألمان في العيش بحياة حرة كريمة وسجلت في المفوضية لشؤون اللآجئين هنا في عمان مع عائلتي نود الهجرة الى كندا طلبا لمستقبل أولادنا والعيش تحت قانون يحقق التعايش السلمي مع ألآخرين وينظر للفرد على انه قيمة أجتماعية خلاقة مخلصة تتعاون من اجل رفع وعلو ألأنسانية.

    رد
  55. يقول SYED MASOOD KAZIM:
    10 فبراير 2014 الساعة 5 h 00 min

    I like to avail Canada Immigration what is the way to get in shortest time period

    رد
  56. يقول mohammed dia aljubore:
    8 فبراير 2014 الساعة 5 h 01 min

    انا مواطن عراقي ليس لدي اي سكن بسبب الجيش العراقي لقد دمرو منزلنا وقامو بتهديدنا بل قتل ولا يوجد لدي احد من أقاربي فقط انا والدتي وﻻ يوجد لدي معيل وانا كنت اعمل بشركة سفر وسياحه في منطقة الاعظمية وتركت العمل بسبب التهديد وانا اريد السفر الى امريكا لكي أئمن على حياتي ومستقبلي ﻻني في العراق اعيش مثل الحيوانات ﻻ توجد كهرباء وﻻ ماء وﻻ تدفئه في هذا البرد ارجو ان توافقون على السفر الى كندا

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علم كندا /Town of Paradise/Facebook
شريط فيديو ظهرت فيه مجموعة من المصلّين المسلمين في حديقة الحيوانات/ YouTube
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