طلبات لجوء السوريين إلى كندا : عقبات ومصاعب

عرضت صحيفة لودوفار الصادرة اليوم الثلثاء في مونتريال تحقيقا حول الصعوبات والعراقيل التي يواجهها طالبو اللجوء السوريون إلى كندا . قالت :

ليس من السهل استقدام لاجئين سوريين . ذلك أن الحكومة الكندية ، عبر إقرارها برنامج الكفالة الخاصة ، أخضعت العائلات والمنظمات الإنسانية لمسار معقد ما يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن طلبات الكفالة .

لقد أعلنت وزارة الهجرة الكندية العام الفائت استعدادها لاستقبال ألف وثلاثمئة لاجئ سوري ، مئتان منهم فقط بكفالة حكومية أما الألف والمئة الآخرون ، فيندرجون في إطار الكفالة الخاصة ما يعقد حصولهم على حق اللجوء . فملفاتهم بأكملها بعهدة منظمات إنسانية ودينية معتمدة لاستقبال اللاجئين لمساعدة العائلات السورية لجلب الأهل والأقرباء . لكن المشكلة أن مسار الكفالة الخاصة يستغرق حوالي السنتين والنصف في أحسن الأحوال ما يثبط عزيمة الراغبين في كفالة أهلهم كما يقول بول كلارك منسق منظمة " أكسيون ريفوجييه مونتريال " .

وتهتم المنظمة حاليا بمتابعة اثنين وأربعين ملف لجوء لكن حظوظ توصلهم لاستقبال لاجئين سوريين خلال هذا العام شبه معدومة كما يقول كلارك إضافة إلى أن مئتين وعشرين شخصا تقدموا بطلب كفالة لذويهم في مقاطعة كيبيك حيث يقيم نصف الكنديين من أصل سوري ، ولم يتمكنوا من جلب أكثر من عائلة أو عائلتين العام الماضي ، والوضع لن يختلف خلال هذا العام .

وتتابع لو دوفوار :

فترة الانتظار الطويلة تشكل عقبة كبيرة إذ أن على العائلات اللجوء أولا إلى منظمات معتمدة من مثل " أكسيون ريفوجييه " أو أسقفية مونتريال الكاثوليكية ومن ثم يقدم الطلب إلى حكومة كيبيك ومن ثم إلى مكتب الهجرة في وينيبيغ حيث تستغرق دراسته عدة أشهر وبعد إتمام كل تلك المراحل ، يرسل الطلب إلى الدول المجاورة لسوريا حيث يطول الانتظار : واحد وعشرون شهرا في لبنان ، أربعة وعشرون شهرا في الأردن واثنان وأربعون شهرا في مصر أما في تركيا فمن الأفضل عدم تقديم طلب هناك لأنه لا تمنح أية تأشيرة للسوريين . إضافة إلى أن كندا لا تسمح بقبول لاجئيين آتين مباشرة من سوريا .

وثمة صعوبة أخرى وهي كلفة تسيير معاملات اللجوء التي تبلغ ثلاثة عشر ألف دولار .

وترى الصحيفة أن هذه الإجراءات طبيعية عندما يتعلق الأمر باستقبال لاجئين من بلد ما لكن ما يثير الدهشة هو أن الحكومة الكندية لم تفعل ما فيه الكفاية إزاء مأساة بفظاعة مأساة اللاجئين السوريين المرشحة للتفاقم إزاء فشل مفاوضات جنيف للسلام ، تخلص صحيفة لو دوفوار تحقيقها الاستقصائي .

لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

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