طلبات لجوء السوريين إلى كندا : عقبات ومصاعب

عرضت صحيفة لودوفار الصادرة اليوم الثلثاء في مونتريال تحقيقا حول الصعوبات والعراقيل التي يواجهها طالبو اللجوء السوريون إلى كندا . قالت :
ليس من السهل استقدام لاجئين سوريين . ذلك أن الحكومة الكندية ، عبر إقرارها برنامج الكفالة الخاصة ، أخضعت العائلات والمنظمات الإنسانية لمسار معقد ما يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن طلبات الكفالة .
لقد أعلنت وزارة الهجرة الكندية العام الفائت استعدادها لاستقبال ألف وثلاثمئة لاجئ سوري ، مئتان منهم فقط بكفالة حكومية أما الألف والمئة الآخرون ، فيندرجون في إطار الكفالة الخاصة ما يعقد حصولهم على حق اللجوء . فملفاتهم بأكملها بعهدة منظمات إنسانية ودينية معتمدة لاستقبال اللاجئين لمساعدة العائلات السورية لجلب الأهل والأقرباء . لكن المشكلة أن مسار الكفالة الخاصة يستغرق حوالي السنتين والنصف في أحسن الأحوال ما يثبط عزيمة الراغبين في كفالة أهلهم كما يقول بول كلارك منسق منظمة " أكسيون ريفوجييه مونتريال " .
وتهتم المنظمة حاليا بمتابعة اثنين وأربعين ملف لجوء لكن حظوظ توصلهم لاستقبال لاجئين سوريين خلال هذا العام شبه معدومة كما يقول كلارك إضافة إلى أن مئتين وعشرين شخصا تقدموا بطلب كفالة لذويهم في مقاطعة كيبيك حيث يقيم نصف الكنديين من أصل سوري ، ولم يتمكنوا من جلب أكثر من عائلة أو عائلتين العام الماضي ، والوضع لن يختلف خلال هذا العام .
وتتابع لو دوفوار :
فترة الانتظار الطويلة تشكل عقبة كبيرة إذ أن على العائلات اللجوء أولا إلى منظمات معتمدة من مثل " أكسيون ريفوجييه " أو أسقفية مونتريال الكاثوليكية ومن ثم يقدم الطلب إلى حكومة كيبيك ومن ثم إلى مكتب الهجرة في وينيبيغ حيث تستغرق دراسته عدة أشهر وبعد إتمام كل تلك المراحل ، يرسل الطلب إلى الدول المجاورة لسوريا حيث يطول الانتظار : واحد وعشرون شهرا في لبنان ، أربعة وعشرون شهرا في الأردن واثنان وأربعون شهرا في مصر أما في تركيا فمن الأفضل عدم تقديم طلب هناك لأنه لا تمنح أية تأشيرة للسوريين . إضافة إلى أن كندا لا تسمح بقبول لاجئيين آتين مباشرة من سوريا .
وثمة صعوبة أخرى وهي كلفة تسيير معاملات اللجوء التي تبلغ ثلاثة عشر ألف دولار .
وترى الصحيفة أن هذه الإجراءات طبيعية عندما يتعلق الأمر باستقبال لاجئين من بلد ما لكن ما يثير الدهشة هو أن الحكومة الكندية لم تفعل ما فيه الكفاية إزاء مأساة بفظاعة مأساة اللاجئين السوريين المرشحة للتفاقم إزاء فشل مفاوضات جنيف للسلام ، تخلص صحيفة لو دوفوار تحقيقها الاستقصائي .
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
فى شخص كندى دكتور بدو يكفلنا رفيقنا بيمشى الحال ول لا هنبعتلو الاوراق عالنت اى هى الاوراق
ننصحك بالاستفسار من الطبيب الذي يريد كفالتكم عن الأوراق المطلوبة لهذه الغاية.
مرحباا . انا رسام من سورية لدي خالة من نفس الكنية تحمل الجنسية الكندية .. هل باستطاعتها مساعدتي باللجوء الى كندا عن طريق مفوضية اللاجئين في لبنان ؟ والسؤال الاهم تقريباا اذا تمت الكفالة كم من الزمن تستغرق الدراسة ؟؟ وما هي الطريقة لاقصر زمن للسفر واللجوء ؟ وشكراا
بإمكان خالتك الاستفسار عن كلّ هذه المعلومات التي تطلبها ونتمنّى لك التوفيق
مرحبا انا سوري الجنسية مقيم في لبنان وقم تم طلبي انا وعائلتي من قبل المفوضية وتم تحويل الى السفارة واجريت الامقابلة والفحوصات الطبية الكاملة وقد اخبروني بأن سنتصل بك بوقت قدووم سفركن واخبرني بحال اي شئ يحصل معك ان اتصل بهم او اخبرهم فكيف يمكنني اخد موعد من السفارة او الحديث مع احد العاملين فيها
يمكنا الاتصال هاتفيا أو التوجه شخصيا إلى السفارة
انا شاب بالاربعين لدي عائلة و اولاد و مقيم بالسعودية هل من الممكن اتقدم باللجوء الى كندا عن طريق كفالة جمعيات في كندا
بدون شك يمكنك أن تقوم بذلك
سلام عليكم انا شب من سوريه وبدي سافر ع كندا وهلا انا في البنان فيكم تساعدوني
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.
مرحبا انا اسمي محمد من سوريا حلب
عمري 21 انا مقيم في ليبيا ارغب في اللجوء الى كندا بسبب سوء الاوضاء الامنية في ليبيا وانا لا استطيع الذهاب
الى سوريا لأني مطلوب لدى النظام وبسبب سوء حالتي الصحية لأنه لا يوجد علاج مناسب في ليبيا هل تستطيعون مساعدتي؟
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مصطفى وليد الشحادة سوريا محافظة حلب مواليد١٩٨٤متزوج وعندي خمسةاطفال واعمل بالقاهرة بمجال تصنيع الاحذية. ارغب بالذهاب واللجوء الى كندا ومقيم بالقاهرة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا من سوريا ساكن في جزائر بدي قدم طلب لاجوئ الى كندا ممكن مساعده بخصوص طلب
اللجوء يكون عادة عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين ونتعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا
انا مواطن سوري لاجئ في لبنانفي مدينة عرسال لم اسجل بالامم لانني اخشى النزول الى الداخل اللبناني لما سمعته من ظلم وخاصة اني مريض ديسك واعاني الم شديد لدي زوجة وطفل عمره 10سنوات ويعاني من مرض وراثي اسمه العلمي حثل دوشن انا لااملك جوازات سفر ان كان طريقة للمساعدة فجزيتم خيرا وان لم يكن فلاحول ولاقوة الا بالله
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
اريد اللجوء الى كندا مسجل لدا للمفوضيه الساميه في لبنان لدي 6اطفال
بما أنّك مسجّل لدى المفوضيّة العليا للاجئين، ننصحك بالتريّث حتّى يأتيك الجواب ونتمنّى لك التوفيق
انا سورى فى الاربعين من العمر اعمل فى مجار المعمار نجار ابواب واثاث منزلى وموجود بالسودان وعائلتى فى سوريا ارغب فى الهجرة الى كنداولدي زوجتان واربع اطفال اكبرهم بنت 12 عام وولد سنتين وابنتين سنة والثانية ثلاث شهور ارجو المساعدة لان الوضع الانسانى لعائلتى صعب جدا فى ظل الحرب الدائرة هناك مع العلم انهم يقيمون فى ريف حمص الشمالى المحاصر رجاء سرعة الرد
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم
لو سمحتو ابي اعرف لو رحت للسفاره الي بالرياض ايش اسوي او ايش اعمل
سوف تحصل على المعلومات الأكيدة من السفارة .
هل يجوز الي معو اقامة المانية تقديم طلب لجوء في الهجرة الكندية وما هي اجراءات تقديم طلب وشكرااا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري عمري 38 عام اطلب من بعد اذنكم اللجوء الى كندا متزوج من سورية عندي اربع اطفال ثلاثة اولاد وطفلة اعمار الاطفال 12 و10 و 6 وعمر الطفلة ثلاثة اشهر اعمل في مجال المعجنات (فران) ايضا عندي المام في مجال الكمبيوتر الحياة جدا صعبة والاخبار تدل على ذلك اتمنى منكم الاطلاع على امري ولكم جزيل الشكر
المفوضيّة العليا للاجئين اين تقع في اسطنبول وما الاجراءات الازمة للجوء وشكرا
إليك هذا الرابط لمعرفة العنوان الذي طلبته:
http://www.unhcr.org/turkey.html
مرحبا..
انا تقدمت لطلب كفالة خاصة في كندا وحصلت على الموافقة الاولى وتم ارسال لي رقم الملف
ماهيه الفتره المتوقعه للسفر علما اني مقيم في السعودية وعلى موقع الهجرة الكندية تظهر مده 48 شهر
هل هذا الوقت عليي انتظاره للسفر !!
شكرا
البتّ في طلبات الهجرة إلى كندا يتطلّب بعض الوقت بالإجمال.
السلام عليكم انا شاب عمري23سنه مقيم في البنان ارغب بل هجره الي كندا انا واهلي مسجلين بل مفوضيه ارجو المساعده
إن كنتم مسجّلين بالمفوضيّة، عليكم الانتظار ريثما يأتيكم الجواب ونتمنّى لكم التوفيق.
السلام عليكوم انا عبدالرحمن عمري14سنه نحنا اجتنا سفرا الئ كندا من 7اشهر ورحنا عملنا مقابله وبعد ما عملناها لبابا عمل حادس ولهلق قاعد بلارض واجرو اقصرت ومافيه يمشي عليها ولله مامعنا ندفع اجار بينا الي ساكنين فيه نحنا 7اشخاص ومن شهرين تصلو فينا رحنا عملنا فحص الدم ولهلق ماتصلو فينا ارجو المساعده ولكم جزير الشكر
البتّ بالطلبات يتطلّب بعض الوقت وننصحك بانتظار الجواب ونتمنّى لك التوفيق
مرحبآ مي … كيفك انا من اليمن هل بالأمكان طلب اللجوء الى كنداو كيفية الطريقة او ممكن ارسال الأستمارة الخاصةباللجوء الى كندا عبر موقعي في البريد الاكتروني الخاص بي .
علمآ انني سجلت في المفوضية العلياء للاجئين في ماليزيا
بعدها عرفت أن حكومة ماليزيا ليست موقعة على استضافة اللاجئين في بلدها 1950م
اللجوء يتمّ عادة عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين، ونعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
اناشاب سوري لاجئ في لبنان هربت من القتل والذبح وعملت في لبنان واصبت في طلق ناري في الركبه وتعطلت عطل دائم في هجوم مسلح مكان عملي في لبنان و عندي عائله لا استطيع اعالتها الان ارجو منكم ان تساعدوني في الهجرة لاي بلد اوربي مناجل علاج قدمي .لدي طفلين وزوجتي حامل الموضوع جدي وارجو منكم النظر في امري ولكم جزيى الشكر
طلبات الهجرة تكون عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين
مرحبا انا شاب سوري أريد اللجوء إلى كندا والعمل ايضآ وشكراً لكم
اللجوء يكون عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين
مرحبا انا شاب سوري من مدينة حمص أريد اللجوء إلى كندا بسبب تأزم اﻷوضاع وأريد العمل في كندا شكرآ لكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبآ انا شاب سوري من مدينة حمص اريد الهجرة إلى كندا 🍁 بسبب تأزم الأوضاع وسوء المعيشة.انا عسكري منشق عن الجيش السوري
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين
مرحبا .اناعملت مقابلة بالسفارة الكندية بأنقرة من خمس اشهر واجريت الفحوصات بنفس اليوم ولليوم ملفي مازال قيد المعالجة .علما انه في ناس قابلو بعدنا بأسبوع وبشهر وتغير وضع ملفهم لإتخاذ القرار وتم تحديد سفرهم .شو الطريقة لاعرف ليش التأخير بملفي وشكرا لكم .
للتنويه انا مقدم بكفالة خماسية
البتّ بالطلبات يتطلّب بعض الوقت وننصحك بالتريّث او بمراجعة السفارة.
ارجو ان تساعدوني طلب لجوء الى كندا انا مقيم في السعوديه متزوج وضعي غير مستقر خلافات مع الكفيل لا اعمل منذ ست اشهر
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في الرياض
بعد اذنكم انا اختي عاملتلي طلب كفالة اللي ولأمي واخر مرة طلعنا عملنا الفحص الطبي في بيروت وهلأ صرلنا عاملين الفحص الطبي 3 اشهر واكثر ولهلأ محد تواصل معنا من السفارة
البتّ بالطلبات يتطلّب بعض الوقت وننصحكم بالتريّث حتّى يأتيكم الجواب
Je suis tres fatigue et je ne supporte jamais je n aime aucun chose je veux e fuir
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اريد الذهاب الى كندا انا شاب سوري منشق عن الجيش السوري
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا شاب من سوريا مسجل بلمفوضية لبنان واريد السفرالى كندا
لاجل العلاج لدي مشاكل بسمع الاذن الايمن والايسر و تعبت من اطباء لم يعرفو العلاج
ساعدوني لكم الشكر
ننصحك بمراجعة المفوّضيّة ونتمنّى لك التوفيق
مرحبا أنا شاب سوري وعمري 22 وتوفقت بأنه ضاع حلمي وحقي بأن أكون أنسان لدي حلم وحيات مستقرا ولي أعتبار ولكن الآن أعيش علی أمل حقوق الأنسان ولا يوجد أمل منها ذهبت إلی السفارة الكندية في الخرطوم ولاكن بلا جدوة وقالو لي أنهم لايعرفو أيا شيئ بهذا المضوع بخصوص الهجرة لكندا الرجاء المساعدا وشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا متزوج ولدي 3 اولاد واعمل مساعد مهندس بالكهرباء ..ولدي خبرة بعدة امور … ارغب بشدة بالهجرة الى كندا اتمنى المساعدة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
Hi انا من سورية اريد الجوء الى بلدكم خوفا على اطفالي من الحرب والارهاب ولكم جزيل الشكر لحضرتكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا شاب سوري في مصر انا يوجد لديا صعوبات في ال ايقامه وا يريدون ان يرحلونني من مصر اوريد لجوء ايلا كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مرحبا بدي مساعدة انا في تركيا في سطنبول وبدي أقدم لجوء على كندا انا عندي خمس ولاد وحدا منون مريض طصاوب و نشل وبدي اخدو مشان اعلجو في كندا
ندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
السلام عليكم انا شاب مقيم في ليبيا اريد تقديم طلب لجووء ولايوجد سفارة كندي مالحل واتمني ان تبعتو لي ايميل لكي اراسل الجهات المختصة
السفارة الكنديّة في ليبيا مقفلة حاليّا بسبب الأوضاع الأمنيّة.
يمكنك مراجعة السفارة في تونس وإليك العنوان ورقم الهاتف:
Canadian Embassy
Rue de la Feuille d’Erable
Les Berges du Lac II
P.O. Box 48
1053, Berges du Lac
Tunis, Tunisia
طيب نحنا حاليآ في ليبيا ممنوع نسافر الى اي دولة عربية يعني نحنى مافي خيار أمامنا غير البحر شوالحل برأيك آنسة مي اذا في مجال بس تبعتيلي ايميل السفارة بتونس لاتواصل معن وسجل اسمي عندهم عن طريق النت اذا ممكن
إليك الأرقام والعناوين المطلوبة ونتمنّى لك التوفيق
Street address:
Canadian Embassy
Rue de la Feuille d’Erable
Les Berges du Lac II
P.O. Box 48
1053, Berges du Lac
Tunis, Tunisia
Telephone: (216) 70-010-200 or 71-268-080
Administrative hours:
Monday to Thursday:
8:00 a.m. – 12:00 p.m. and
12:30 p.m. – 4:00 p.m.
Friday:
8:00 a.m. – 1:30 p.m.
مرحبا انا باسل من سوريا ومقيم في لبنان من 2013 ذهبت الى السفارة الكندية قال لي يجب اكون مسجل في مفوضية الامم المتحدة ولكن الامم تسجيل واقف ماذا علي ان افعل وضعي حرج جدا”
ننصحك بالانتظار حتّى تستأنف المفوضيّة العليا قبول الطلبات ونتمنّى لك التوفيق.
مرحبا انا محمودمن سوريا من حلب متزوج وعندي طفلة واحد ومهنية فني اسنان اعيش في مصر في ظروف صعب جدا اريد السفر على كندا ارجو المساعدة انا مسجل في المفوضية
ننصحك بالتريّث ريثما يأتيك الردّ بما أنّك مسجّل في المفوّضيّة كما تقول ونتمنّى لك التوفيق.
I am the light of Syria
My daughter suffered hearing loss almost entirely in the left ear because of this damned war
And that of almost 3 years
It’s that time I go out from doctor to doctor and did not get to the result
Not one of them managed to diagnose her condition
They have conducted a planning more than three times, and the child does not respond to them
They told me she was traumatized strong result for the one who got near her school while the spread of missiles there
The impact on this thing and heard her psychologically
Doctors have decided that we use external headset for there to be an improvement in the hearing but safe as a result of which I’ve developed not benefited them never
The girl child and put it getting worse and doctors have to go out of the country advised me safely away from this war, which caused her physical and psychological harm
The girl papers that prove their status.
Needing a magnetic resonance image, and I’m not really able to cover the expenses of treatment and I would like to agree to seek asylum for your state to take the treatment and healing of my daughter and then we are ready to return to the
Syria
It is important to treat the child , because the situation is getting worse day after
day
When you agree to my request I will send you all the papers that prove their status
Thank you very much and very appreciated
ناسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك ليس من اختصاصنا.
ننصحك بالاتّصال بالمفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
انا من سوريا ومقيمة في سوريا
عانت ابنتي فقدان السمع بشكل شبه كامل في أذنه اليسرى بسبب هذه الحرب اللعينة
وأن ما يقرب من 3 سنوات
ومن ذلك الوقت أخرج من طبيب إلى طبيب، ولم نصل إلى نتيجة
لا احد منهم تمكن من تشخيص حالتها
وقد أجريت لديهم تخطيط أكثر من ثلاث مرات، والطفلة لا تستجيب لهم
قالوا لي أنها كانت صدمة نتيجة قوية للذي حصل بالقرب من مدرستها في حين أن انتشار الصواريخ هناك
تأثير على هذا الشيء وسمع نفسيتها
الأطباء قرروا أن نستخدم سماعة الخارجية أن يكون هناك تحسن في السمع ولكن آمنة نتيجة لذلك لقد وضعت لم تستفد منها أبدا
الطفلة ووضعها يزداد سوءا والأطباء نصحوني للذهاب خارج البلاد بعيدا عن هذه الحرب،التي كانت السبب الذي دهور حالتها الجسدية والنفسية
أوراق الفتاة التي تثبت وضعها موجودة عند قبولكم للجوء لدولتكم الكريمة وطلبكم للأوراق سوف أرسلها لكم
وهي تحتاج إلى صورة بالرنين المغناطيسي، وانا فعلا لست قادر على تغطية نفقات العلاج وأود أن توافق على طلب اللجوء لدولتكم لاتخاذ العلاج والشفاء من ابنتي وبعد ذلك نحن مستعدون للعودة إلى
سوريا
ومن المهم أن تتعافى الطفلة، لأن الوضع يزداد سوءا يوما بعد
يوم
عند الموافقة على طلبي سوف أرسل لكم كل الأوراق التي تثبت وضعها
شكرا جزيلا لكم
أرجو منك مساعدتي بأي طريقة كانت
وضع ابنتي يتدهور
أرجوك لا تقولي لي راجعي الموقع لأنني لااتقن اللغة الانكليزية وليس هناك من يساعدني
سأنتظر منك الرد بفارغ الصبر
أتمنى منك أن تراسلي السفارة الكندية أنت وتشرحي لهم حالة طفلتي
أنا لا أريد سوى أن تتلقى ابنتي العلاج وعند تلقيها العلاج أنا على استعداد للرجوع لسوريا
شكرا لك
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اسمي ليلى بنت قدوس خليل عمري ١٨ سنة متزوجة ابن عمي هوزان محمد امين خليل واجي اوراق عمي واولاده الى السفر الى كندا واريدو السفرمع زوجي لينو لا يوجد لي احد في باطمان وا ابي وامي في سورية اطلبو منك ان تعملو اوراقي ايضاء مع اوراق عمي محمدامين خليل
أهلا بك:
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في صلاحيّاتنا.
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في بيروت ونتمنّى لك التوفيق.
انا محمد من سوريا عمري19 وانا لاجئ في دنمارك وعندي اقامة لاكن معيشة صعبة حتى لم شمل مافي وامي بسوريا وحابب اجي قدم لجوء في كندا فيكن تساعديني
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا أسمي محمد من سورية ومتزوج وعندي طفل ولا يوجد لدي أوراق سبوتية بسبب الحرب الدائرة في سورية فقدة كل الاوراقوأنا الآن مقيم في أسطنبول كيف لي أن أقدم طلب لجوء الى كندا وهل يوجد موافقة الآن علا طلبات اللجوء حاليآ وشكرآ لتعاونكم معنا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
سلام عليكم مرحبا يا جماعة من بعد اذنكون بدي مساعدة اذا بتحسنو دفيدوني انا بي تركيا بي سطنبول وبدي أقدم لجوء على كندا انا عندي خمس ولاد وحدا منون مريض طصاوب و نشل وبدي اخدو مشان اعلجو بي كندا اذا حدا عندو شي معلوم بي هل خصوص ياريت يفيدني و لإجراء على الله
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا بحاجه لسفر لاني عطل عن عمل من سنه عندي ثلاث بنات واريد تعليم وضعي سيئ جدا ولكم شكر غريد سفر باقرب وقت ممكن انا زوجتي وبناتي كرمل الله لاتنسونه
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا أنا الدكتور أيهم نصار – العمر 34 سنه -سوريا اخصائي بطب الاطفال مقيم في السويداء – متزوج – زوجتي طبيبة قلبيه مقيمه- لدي طفل عمره 1.5 سنه
ارغب بالهجره الى كندا مع عائلتي والعمل هناك نظرا لسوء الاوضاع الامنيه والماديه والاجتماعيه لدينا
ارجو المساعده والرد من قبلكم مع جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا الدكتور ايهم نصار-سوريا مقيم في مدينة السويداء – العمر 34 سنه – اخصائي اطفال بورد سوري – متزوج – زوجتي طبيبه مقيمه اختصاص قلبيه – لدي طفل عمره 1.5سنه
ارغب بالسفر الى كندا ارجو المساعده بهذا الخصوص نظرا لسوء الاوضاع الماديه والامنيه لدينا
مع جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا اسمي احمد رحال من حلب وانا متزوج وعندي اربعة اولاد وانا مسجل لدئ الاامم المتحدة في لبنان وانا عندي وضع اولا مافيني روح علئ سوريا ابدا وثانيا انا معي مرض السرطان وعم اتعالج من المرض بعد اجراء العملية الجراحية عن طريق الدكتور منذر ضناوي في لبنان وعم اتعالج عند الدكتور وليد المقدم بس والله الوضع عندي صعب كتير وانا قاعد عند العالم يعني والله حالتي تعبانة بالمرا وانا حابب عيش وقدم لجوء علئ كندا شو المطلوب مني انا يقولولي بالامم المتحدة انو وثيقة الامم يلي معي هي طلب سفر بحد ذاته انا ولادي الاربعة عندي بنتين وصبيين بنت عمرا ٩ وبنت عمرا ٧ وصبي عمرو ٤ وصبيعمرو ٣
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اسمي احمد عبدالله الاحمد لاجيء سوري عايش بلنان لا املك عمل درست في سورية وصلت للبكلوريا ولم اقدمها بسبب ضروف الحرب اريد السفر لكندا كي اخلص من الفقر والجوع وانعدام المسكن حلمي ان اصبح طبيب واكون اسرة متعلمة وانا احب الدراسة كثيرا واحب العمل لا كن لايوجد بلبنان بسبب كثرة اللاجءين واتمنى ان تساعدوني فالرفق بالفقير واحلامه سبب ازدهار الامم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
لوسمحتو انا دخلت عل موقع
بس ماعرفت استخدمو ممكن شرح اكثر عن كيفيه مراسله سفارة
انابعتذر مرة تانية
الاتصال هاتفيا أو إلكترونيا
السلام عليكم مرحبا انا اسمي دزوار من عراق عند فيزا سياحية كندا اذا وصلت مطار كندا كيف سلم نفسي لاجي اريد لجوء كندا ممكن جاوبني
أفضل وسيلة قانونية هي تقديم الطلب من خارج الأراضي الكندية
صباح الخير لكل البشر من النهر الى الحجر
انا عن نفسي اريد السلام لكل الناس بدون تفرقة بين الاديان
لان الدين لله والارض للجميع
تعالو لنعيش بسلام على هذه الارض العمر قصير
كردي سوري لاجئ في الاردن منذ اربع سنوات انتظر التوطين
في دولة تحب الانسان والسلام
اشكر رئيس وزراء كندا المحترم والشعب الكندي
لتهنئته للمسلمين بعيدهم الفطر السعيد
كما اشكر الحكومة الكندية لمراعتهم لحقزق الانسان بكافة الطوائف والاديان للعيش بسلام على الاراضي الكندية
كما اتمنى للحكومة الكندية الازدهار التام في ظل زئيس وزائها المحترم
لاجئ سوري مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية
السلام عليكم نحن عائلة سورية خمست اشخاص نعيش تركيا
كيف سفر على كنده ارجوكن لرد
يمكنك الاطّلاع على ظروف المجيء إلى كندا من خلال مراجعة السفارة الكنديّة في تركيّا وإليك العنوان:
Consulate General of Canada
209 Buyukdere Caddesi
Tekfen Tower – 16th Floor
Levent 4, Istanbul
34394 Turkey
Tel: 90-212-385-9700
Fax: 90-212-357-1000
Email: ISTBL-CS@international.gc.ca
انا سورية ومقيمة بالرياض كيف ممكن نقدم لجوء لكندا علما انا وزوجي وعندنا ثلاث اطفال
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا محمد عمري 17 اريد الجوء الا كندا لاكمال دراستي وانا حاصل على شهادة التاسع العامه والان ادرس بكالوريا لكن اوقفت دراستي بسبب الاوضاع واريد الجوء الا كندا لاكمال دراستي كيف اقدم طلب للسفر الا كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا محمد مهندس معماري من سوريا حاليا بسوريااريد اللجوء الى كندا واكمالي دراسات عليا والاقامة بها وقد سمعت انه يوجد اشخاص يمكن ان يقدمون لك فيزا سياحية او فيزا عمل بمبلغ من المال وذلك عن طربق بيروت مااريد معرفته ازا دخلت الى كندا عن طريق احدى انواع الفيزا التي ذكرتها مسبفا هل يمكنني ان اسجل لجوء مباشرة عند وصولي للمطار ام لا وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا ماهي الاوراق المطلوبة لتقديم اللجوء الى كندا وكم يستغرق من الوقت كي يصلني الرد
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطن سوري حاولت تقديم الجوء للسفر من لبنان انا وعائلتي ولم احصل على نتيجة ارجو منكم مساعدتي رقم هاتفي هو71927512
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا شاب من سوريا اريد الجواء إلى تركيا انا مصاب من الحرب في سوريا اريد علاج في أسرع وقت
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
أريد الجوء كندا رجو مساعده
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انس شاب عمري25 معي تخلف عقلي من نقص اكسجين اثناء الولاده وسبب لي برجفان اساسي وعدم القدره على العمل انا مقيم في تركيا مع والدتي واخي والدي غير موجود ولايوجد خدمات صحيه في تركيا وحالتي الصحيه تزداد سوئ اطلب اللجوء الى السويد انساني لظروفي الصحيه انا والدته 00905375437913الرجاء النظر بوضعنا انسانيا
عليكم الاتّصال بالمراجع السويسريّة المختصّة ونتمنّى لكم التوفيق في مساعيكم
مرحبا.. اخبروني انه علي ان استخرج جواز سفر مزور لدولة اخرى واسافر به الى كندا وهناك ابرز جوازي السوري.. هل احصل حينها على اللجوء
لا ننصحك أبدا بذلك فأفضل الوسائل هي الشرعية
مرحبا انا خريج هندسة معمارية سوري ولدي اقامة حديثة مؤقتة في لبنان بواسطة كفيل ولست مسجل في مفوضية اللاجئين انوي التقدم لطلب اللجوء في كندا ولدي احد الاصدقاء في كيبك مستعد لكفالتي هل هذا ممكن كوني لست مسجل كنازح واذا ممكن كم هي المدة الزمنية المتوقعة من قبول الطلب
طبعا ممكن إن كان الكفيل شخصا أو مجموعة أشخاص أو مؤسسة
Call save my children
With all my love and respect to all the churches in Canada and who based in their service. I am syrian and my name is Mahmoud al abdullah
I have six children…we escape from death and mass to Turky since four years…we live out camps in a horrible circumstances I am injured of arteries expansion in my foot because of an accident and the result was three breaks in my foot and the metal sheets still till now in it..so I can’t help my children who forbade from learning and from good living..and I can’t go back to my country Syria because of war and destruction..I hope that you look in an eye of mercy and help my children in applying for asylum to Canada the country of saftey and peace..my mobile number is 00905398137321
رد
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا صيدلانية لدي طفلين فقدت منزلي وعملي لكنني داخل سوريا هل يمكنني التقد بطلب هجرة الى كندا وليس لجوء بل هجرة
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب سوري اب لثلاثة اولاد واعمل سائق شاحنة مقيم في لبنان من اربع سنوات ومسجل لدى مفوضية للامم المتحدة اريد تسجيل طلب لجوء الى كندا عن طريق المفوضية لتحسين اوضاعي ولعدم توفر فرص عمل في لبنان ولتعليم افضل لاولادي ارجو مساعدتي وماهي الاجرائات المطلوبة مني
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب سوري اب لثلاثة اولاد اعمل سائق شاحنة مقيم في لبنان ومسجل لدى المفوضية للامم المتحدة اريد تقديم طلب لجوء الى كندا لعدم توفر فرص العمل في لبنان ولتعليم افضل لاولادي وتحسين اوضاعي مع العلم ان اهلي موجودين في كندا من ستة اشهر طالبا منكم اي مساعدة لتقديم طلب اللجوء عن طريق المفوضية راجيا مساعدتكم
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا من سوريا واعيش في الكويت
متزوجه وعندي اربع اولاد ولكن اريد الانفصال عن زوجي وان اطلب اللجوء لكندا هل يمكنني التقديم للجوء لكندا عن طريق الانترنت وهل يكلف المال لانني غير موظفه ولااملك المال لادفع التكاليف واريد انت اتخلص من زوجي والهجره لايوجد عندي غير هذا الحل
ساعدوني وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا اعيش مع عائلتي في استنبول بعد ان هربت من الحرب في سوريا واريد اللجوء الى كندا ولدي اربع اطفال
هل استطيع التقديم على اللجوء في القنصلية الكندية في استنبول
ارجو مساعدتي واعطائي المعلومات الضرورية بخصوص طلب اللجوء مباشرة من القنصلية
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا اربد اللجواء وانا زوجتي وبنتي الي اي دولة الموفقة نحنو في سوريا
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري موجود بالاردن
انا لدي فيزا الى البرازيل وفي رحلتي لدي ترانزيت في تورينتو بكندا
هل يمكنني في هذه الحالة طلب لجوء في كندا
يمكنك الاطّلاع على التفاصيل حول الهجرة واللجوء من خلال مراجعة موقع وزارة الهجرة الكنديّة على الانترنت وإليك العنوان:
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اخي الكريم انا قدمت طلب للجوء الى كندا منذ 4 أشهر وذهبت الى المقابلة في انقرا ثم اتصلو بي منذ شهر وقالولي تمت الموافقة في القنصلية الكندية في اسطنبول الرجاء المساعدة بمعرفة كيف يمكنني متابعة الأمر
ننصحك بالتريّث لأنّ المعاملات تتطلّب بعض الوقت في أغلب الأحيان ونتمنّى لك التوفيق
تم تقديم كفالة خماسية من خمس كنديين من اجل كفالتي انا وعائلتي للجوء لكندا منذ شهر
سؤالي كم يستغرق مدة الاجابة او الرفض وفي حالة الاجابة كيف يتم ارسال الفيزا ، هل يتم وضعها على الجواز ام ترسل لي كأوراق
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري و تم قبولي للتوطين في كندا
كيف يمكنتي متابعة ملفي عبر النت عبر موقع الهجرة الكندي مع الغلم معي رقم الكيس
إليك موقع وزارة الهجرة على الانترنت:
http://www.cic.gc.ca/english/index.asp
نتمنّى لك التوفيق
انا موجود في المملكة العربية السعودية , متزوج وعندي ثلاثة بنات , وأود الهجرة الى كندا , كيف ؟؟؟؟
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
الاوراق المطلوبة لتقديم طلب لجوء للسفارة الكندية
وهل هي مفتوحة الان لاستقبال الطلبات في لبنان
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا سوري عمري19 سنة و أسكن انا وعائلتي المؤلفة من خمسة أشخاص في اسطنبول و نريد اللجوء إلى كندا فهل يوجد تسجيل في منظمة الامم التحدة او السفارة الكندية و أرجو الرد بوضوح إن أمكن
عائلتي مكونة من والدي و انا و لدي اخ عمره 16 سنة
و اخت 17سنة و أخت صغرى 14 سنة
ونرجو مساعدتنا للجوء إلى كندا في اقرب وقت
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا من سوريا واعيش حاليا في مخيمات اللجؤ في تركيا مدينة كلس هل يمكنني ان اقدم طلب للجؤ الى كندا في السفاره او القنصليه لان مفوضية الامم المتحده للاجئين ترفض استقبال طلبات اللجؤ حاليا ولمن ااستطيع ان اسئل هذا السؤال. علما ان الحياة هنى ليست سوى مقبره للمستقبل والوقت
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اناحصلت على. فيزا الى كندا هل استطيع طلب اللجوء
فيزا من أي نوع؟ سياحية؟
هل يجوز مراسله احد الكنائس المعنيه بكنا وتسجيل الطلب ودفع المبالغ المترتبه عن طريق حوالات مصرفيه….سؤال آ خر.. في حال قبول اي لاجئ عن طريق احد الكنائس المعتمده هل يجوز تقديم طلب لجوء لدى الحكومه الكنديه قبل نهايه العام المشترط من قبل الكنسيه… للحصول على رعايه الدوله
يمكنك طبعا التواصل مع أية كنيسة هنا في كندا لمساعدتك
انا من سوريا من محافظة حمص اصبت في الاحداث متزوج ولدي اربع اطفال اكبرهم 9 سنوات واصغرهم 2 شهر ارجو ممن يهمه الامر مساعدتي للجوء الى كندا مع العلم ان الوضع المادي تعيس جدا جدا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم أريد تعبئة استمارة للهجرة الى كندا ومتزوجة من سوري واعيش بالاردن…ارجو ارسال الموقع…للضرورة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا سوري وقد أتيت إلى فنزويلا لأن أمي فنزويلية الأصل لقد هربت من مأساة الحرب في سوريا علما بأنني طالب في الجامعة السورية ولكن ضروف الحياة والحرب والإرهاب سوريا جعلني أغادر سوريا وهدفي الأساسي أن أكمل تعليمي وأعيش حياة هادئة مع إستثمار طاقتي العلمية في تطوير البلد الذي أريد العيش فيها وأعتقد أن دولة كندا وحكومتها الموقرة هي أنسب دولة للعيش فيها وهي دولة تراعي حقوق الإنسان وتحترم الشعور البشري وحقوقهم بالتعليم والحياة الهنيئة فهل أستطيع أن أذهب من فنزويلا إلى كندا لاجئا؟ أرجو الرد شاكرا تعاونكم
أفضل طريقة هي الاتصال بالسفارة الكندية في فنزويلا
انا لاجئ في لبنان منذ2012 واعاني من ديسك شديد في العمود الفقري واجري لي عمليتين ولم تنجحا واحتاج للسفر للعلاج ولا استطيع العمل
ماذا افعل
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
تحية طيبة الى جميع الاخوة انا من الاشخاص الذين قبلت طلباتهم استدعيت من قبل السفارة الكندية في بيروت لاجراء مقابلة بتاريخ 30/12/2015 والى الان لم يردني اي اتصال من قبل الجهات المختصة هل الدولة الكندية ما زالت تستقبل اللاجئين ام انها اكتفت بعدد الاشخاص الذين اصبحو داخل كندا مع العلم ان المواقع الاكترونية لا تفيدنا بشئ والسفارة في بيروت لا تستقبل اي شخص يود الاستفسار وجب عاينا ان ننسى الموضوع ونقرر حماية انفسنا ؟ ام علينا الانتظار لتهان كرامتنا اكثر ؟ او لتصبح نسائنا ارامل ؟؟؟؟
من الأفضل أن تراجع السفارة للسؤال عن طلبك وكندا ستواصل استقبال اللاجئين السوريين حتى نهاية العام الجاري
ابني بحاجةلعلاج مستمر ودائم انا في لبنان لاجئ منذ3 سنوات اريد السفر للعلاج
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
هل آخر طائرة للاجئين السوريين هي اليوم نهاية شباط 2016 ام ان هناك تمديد للجوء و هل تستمر الرحلات الجوية للاجئين السوريين بعد هذا التاريخ ؟
لا، إذ أن الحكومة أعلنت استقبال المزيد من اللاجئين قبل نهاية العام الحالي
واود ان استفسر عن المواقع الالكترونية لمراسلتهم اذا كنتم تعرفونها ارجو ارسالها
-المنظمة النرويجيه
-المنظمه الدنماركيه
من اجل مراسلتهم؟ ولا اعرف كيف ان اراسلهم
ولكم جزيل الشكر
نأسف لأنّ ما تطلبه غير واضح.
انا شب سوري عمري20سنه اريد الهجرا الئ كندا لاجاء حالين في لبنان لااجد عيش ولا عمل…وشكرن
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
شكرا لكم ع تعاونكم وجهودكم الجبارة التي تبذلونها،نود منكم ان نستفسر عمايلي
-هل يوجدتقديم طلبات اعادة التوطين في السفارة الكندية في بيروت
-واذا لاوجد تقديم طلبات ،هل نستطيع ارسال طلبات عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بهم؟وماهو بريدهم الالكتروني من اجل مراسلتهم وارقام هواتف السفارة
مع كامل الاحترام
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اريد اللجوء الى كندا لتكميل دراستي ومساعدة اخي الصغير كي نتعلم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اسف للازعاج انا سوري لجئت الى تركيا منذ 4 سنوات واعيش خارج المخيمات وعندي 6 اطفال ونعيش بضروف تعيسه جدا والوضع السوري بقنا عن الشرح اطلب اللجوء الى كندا وارجوكم مساعدتي رحمتا بالاطفال ساعدوني كيف اسجل على طلب اللجوء الى كندا بتركيا ارجوكم رجو الرد وليس عندي المال لمراجعة السفاره الكنديه ولكم فائق الاحترام
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اناسوري متزج وعندي ستت اطفال وكبرهم بلعمر تسع سنوات احتاج للمساعدتكم ارغب بلجوء الى كندا لااستطيع العيش في تركيا بسبب غلاء اجور البيوت وقلت وقلت العمل ارجومنكم المساعدة وتواصل معي لشرح الاسباب وشكرآ
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا من سوريا ام لطفلين اخذت لجوء لبلغاريا 3 سنوات املك جوزات بلغارية وضعنا سيء جدا في بلغاريا كيف يمكنني ان اقدم طلب لجوء لكندا
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا ارجو المسعاده انا من سوريا وأقيم داخل سوريا ومعي شهاديت حرفين ومتزوج وعند طفله كيف الجواء
طلبات اللجوء يجب أن تقدم من خارج الأراضي السورية
نتمنى لك التوفيق
مرحبا انا سوري مقيم بتركيا وعندي 6 اطفال وزوجتي اطلب اللجوء الى كندا من اجل الاطفال الذين انحرمو من التعليم والعيش الكريم وماعرفت وين اسجل ولجئت لهذه الصفحه ترجو مساعدتي والرد هل تقبلونا وهذا رقمي 05398137321 تحيا كندا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انهيت دراستي للبكالوريوس في مجال التسويق وانا محترف في مجال المبيعات
وحلمي الهجره الى كندا
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
My name is Sam I made to UNHCR and got official registration and this file number 245-13c26021 I request reconsideration of my file
نأسف لأنّ ما تطلبه لا يدخل في اختصاصنا وننصحك بمراجعة المفوّضيّة العليا للاجئين.
انا بحاجة الى علاج وانا حاليا مقيم بمدينة كيليس وشروط تركيا لا تسمح بعلاجي فأتمنى لو تساعدوني بطلب العلاج من منظمة اللاجئين في كندا مع العلم انا من سوريا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أرجو المساعده
اخي بيار سؤال اذا سمحت لي انا ذهبت للسفارة الكندية في اسطنبول فقالو لي اذهب وقدم طلبك عبر الانترنيت وانا فعلت ذالك ووضعت رقم هاتفي في التعليق فهل هاذا كافي لكي احصل على الجوء الى كندا ام لا ارجو الاهتمام وشكرا
عليك الانتظار ليأتيك الردّ ونتمنّى لك التوفيق
انا من سوريا متواجد في الرياض مخالف ليس لدي اي اثبات طالب لجوء الى كندا ارجوا المساعدة
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا امرئه متزوجه وعمري 19سنه زوجي لا يعمل وانا مريضه في ربو مقيما في لبنان واننا بحاجه الي مساعده والجوء الي كندا ومساعدتتنا وجوزي مطلوب للخدمه وحالتنا سيئ في لبنان ولايمكننا البقاء هنا نرجو منكم المساعده نشركرم جزيل الشكر ونرجو الرد على دالك 76531652
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا سوري متزوج عمري 24 سنه ولااعمل ومقيم في لبنان وضعي سيئ للغايه واريد المساعد والجؤ الى كندا لمساعدتي لان مطلوب للخدمه العسكريه ولا استطيع العوده الي بلادي ارجو المساعده وشكركم جزيل الشكر ارجو الرد
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
كيف يمكن لي ان اعرف المنظمات او المؤسسات التي تقبل برعاية عائلة سورية هل يمكن لكم ان تزودوني ببعض العنواين لها- الموقع الالكتروني
وهل برأيكم ان الكنائس تقبل برعاية مسلمين ام انها تساعد فقط المسيحيين
شكرا…
نعتقد أنها لا تفرق بين طلبات المسيحيين أو المسلمين، وهذا ما تؤكده دائما
انا سورية مطلقة مقيمة في لبنان مسجلة لدى الفوضية العليا لللاجئين اولادي الصغار في كندا مع والدهم لأنني تنازلت عنهم بعد طلاقي هل استطيع تقديم طلب لجوء الى كندا لكي اكون قريبة من اولادي الصغار ارجو الرد وشكرا
كندا تعهدت باستقبال 25 ألف سوري من اللاجئين خارج الأراضي السورية وبالتالي نعتقد أن بإمكانك تقديم طلب من لبنان
انا سوري وهلق مقيم في كردستان انا وعأيلتي بدي امان اعيش اولادي بيتنا بسوريا دمرو هجرت من سوريا ومت ابي والحمدلله امي عايش بدي مساعدة بدي اروح كندا لجئ ارجو الرد 😢 وهاد رقم هاتف 009647510381009
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
بعد التحية
ما هي الاوراق التي أحتاجها من أجل طلب حق السفر الى كندا كوني من سوريا وانا عايش في لبنان وعائلتي في سوريا زوجتي وبناتي الاثنان ارجو الرد بأسرع وقت ولكم مني جزيل الشكل
وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
تاخر الرد على طلبي للجوء الى كندا ماذا افعل
ما عليك إلا المراجعة ولا تنسى أن كندا تدرس ملفات 25 ألف لاجئ ومن هنا التأخير بدون شك
تحيبة طيبة للاسف لا نسطيع الحصول على اي معلومات منالسفرة الكندية في لبنان انا من ضمن الاشخاس الذين قبلت ملفاتهم ولكن لا استطيع ان اعلم متى يكون موعد سفري الى كندا اذاكان بستطا عتكم مساعدتي باي معلومةاو اارشادي الى جهة معنة سواء فيكندا او لبنا واكون من الشاكرين
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اسمي احمد عمر علي عمري 40 سنة في احداث سورية كسر ضهري الفقرة الثالتة والرابعة الان ان مقيم بتركية مند 4 سنوات متزوج لدي ثلات اولاد لا استطيع العمل والمعيشة في تركية صعبة تعرفون كلكم دالك كيف استطيع التواصل مع السفارة او القنصلية الكندية يقولون لنا الاولوية بكوننا ضريرين ارجو النصيحة او المساعدة وشكراً
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا طالب حادي عشر علمي اريد ان اعرف اذا سافرت الى كندا هلق يحق لي ان اكمل دراستي دون اي اخسر اي سنة من دراستي وماهي الاوراق التي يجب ان اجهزها
مع كامل احترامي…
وشكرا…..
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لاجئ سوري كردي اعيش في تركيا منذو سنتين من قصف منزلي في حلب السورية اوضاعي المادية صفر متزوج وعندي اولاد صغار اريد ان اطلب الجوء الى كندا ارجو الاهتمام بطلبي الانه فعلا اولادي بحاجة الى هاكذا لجوء وهذا رقم تلفوني 00905382902081 وشكرا سلفا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لاجئ سوري كوردي اعيش في مدينة اسطنبول التركية منذو السنتين اوعاعي المادية صعبة جدامتزوج زوجتان وعندي عشرة اولادمن الزوجتين ونعيش جميعا في شقة صغيرة لايسعناالاولاد صغار جميعا لايصتطعون العمل وانا الوحيد الذي اعين العائيلة وطبعا شروط الحياة صعبة في تركيا ومنذو سنتين وانا اكافح لوحدي ولم استطع ان اقدم شيئ للعائيلة الرجو المساعدةلكي اكون واحد من الذين يحالفهم الحظ للجوء الى كندالاني لااستطيع مع عائلتي الكبيرة عبر البر او البحر امنيتي ان اذهب واعيش في كندا وهذا رقمي 05378806095 واتمنا الرد لوطفا وشكرا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطنة سورية وعندي ثلاثة اولاد صبيان وبنت من عمر 12و11و10ااسكن في الانيا وليس لدي اي معيل يعينني على الحياة وصعوبتها بالانيا زوجي شهيد باحداث حلب واطفالي بدون مدرسة بالانيا لانهم يحتاجون الى افامة او كيميلك والانيا بلد سياحي لايوجد فيها اقامات للسوريين وتحتاج الى مبلغ طائل وانا لااملك منه حتى قوت لاطفالي فلذلك التمس منكم طلب حق اللجوء الى بلدكم الكريم لاؤئمن الحياة الكريمة لاطفالي ولتتمة دراستهم ولكم جزيل الشكر وهذا رقم هاتفي 00905367821854
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا خديجة من سوري عايشة بي اسطنبول مع زوجي وزوجي مابيسطاطيع للعمال من وضع الصحي وااريد الهجرة الى كندا وفي اسطنبول رحت لا السفرات كندا بس ماسعدونا واارجو منكون تسعدونا شكرا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب متزوج ولدي ولد خريج رياضيات والمشكله عسكري منشق يعني صارلي من بداية الازمة وعم عاني لاني ضعيف ماديا للاستقرار بتركيا واريد ان اكمل دراستي بالهندسة ولاعرف كيف اقدم للهجرة الى كندا لكي استقر واحقق احلامي ارجو المساعدة
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا شاب تعثرت حياتي في سوريا فضطررت للذهاب الى تركيا وللاسف لم انجح لابعمل ولم اتمكن من اكمال دراستي ولهذا السبب احببت المجيئ الى بلدك لم استفد من القنصلية ولم اجد موقع الامم المتحدة واتمن انكم قدرتم موقفي ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري واود الجوئ الي بلدكم كندا وانا شب وعمري 22سنه واعمل كوفير ولا يمكنني ان اعود الي بلدي سوريا بظرف الحرب وانا اطلب حيمايتكم ولكم الشكر الجزيل كندا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري واود الجزء الي بلدكم كندا وانا شب وعمري 22سنه واعمل كوفير ولا يمكنني ان اعود الي بلدي سوريا بظرف الحرب وانا اطلب حيمايتكم ولكم الشكر الجزيل كندا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لاجئ سوري اطلب اللجوء إلى كندا معي زوجتي وطفلين وانا لا استطيع أن أعمل أعمال شاقة وضعي الصحي سيء شكرا كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اناارملةواريد الهجرة لكندا والسبب هو المعيشة ….لدي ابنتان خارج البلد وابن لا يعمل ويسكن مع والده وانااعيش لوحدي ,,
وسفارة كندا مغلقة في سوريا وليس بامكاني دفع مصريف السفر لاي بلد لطلب اللجوء ماذا افعل؟؟؟
دخلت عالموقع ادناه ولم استفيد باجابة
ارجو المساعدة وشكرا لكم
عليك معاودة الاتصال بموقع وزارة الهجرة
اسمي عمار محمد السلوم سوري الجنسية من حمص مقيم في لبنان صاحب ملف سبق ان تقدمت به امام مفوضية الامم الكريمة برقم ٩٤٧-١٣c٢٥٠٢٨ وحيث اني تقدمت بطلب امام سفارتكم الكندية ولم اتلقى الرد على طلبي
اعلمكم انني اب لاربعة اطفال احدهم مصاب باعاقة بسبب اصابته اثناء الحرب السورية الا انني وكرب اسرة ايضا مصاب من جراء الحرب وليس لدي معيل يقدم لي حاجات عائلتي الضرورية فارجو النظر بوضعي وكوني ممنوع من العودة الى بلدي سوريا فأرغب بالسفر من اجل رعاية اطفالي وتأمين العلاج الطبي لحالة ولدي المعاق وتأمين تحصيل علمي لاطفالي …رقم الهاتف ٧٦٥٦٣٨٦٠
نعتقد أن سبب التأخير في الرد يعود إلى كثرة عدد اللاجئين، أصبر وانتظر وراجع في حال عدم حصولك على الرد
الجنسية سوري متزوج ولدي 4اطفال ولدي طفل مريض بحاجة لعلاج مسجل لدى مفوضية اﻷمم منذوسنتين ولم احضة بآي مساعدة واريدالسفرالى كندا لكي اعالج طفلي ارجوالمساعدة ولكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري لاجئ في تركيا اود تقديم لجوء الى كندا ارجو رد
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا موجود بسوريا واسمي ماهر وعندي ثلاث اطفال ولد عمرو 5سنوات وبنت عمرها7سنوات وبنت 10سنوات وزوجتي ياريت تقبالو طلبي لجوء بستقرار دائم من خوفتي على اطفالي اتمنى من حكومتكم لجوئي ورد على طلبي هذا ولكم شكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا كردي من سوريا من الديانة الايذيدي أو وضعي كتير صعب بلبنان أو عم دور علئ فرصة عمل جديدة في كندا ولكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا كردي من سوريا من الديانة الايذيدي أو راحت علئ السفارة الكندية أو قالو روح علئ الأمم المتحدة أو راحت أو قالو نحنا ما النا علاقة بهل الموضوع أو وضعي كتير صعب بلبنان
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لاجئ سوري في لبنان من سنتين مع زوجتي واولادي وبحاجت علاج الطلب الجوئ الى بلدكم الكريم حتى اتعالج واعلم اولادي وهذا غير متوفر لي في لبنان.رقم تلفون 79310893
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
Hello …my name is raafat iam
Palestinian Syrian
i wanna go to canada but how ???
انا من سورية موجود لبنان ورحت قدمت بلامم المتحده مشان الجوء وصلي سنه ما حكو معي وسفاره الكنده فتحت باب الجوء بس ما يستقبلو حداه من دون ورق من الامم وانا متزوج وعندي ثلاث بنات وهاد رقم البنان ٧٨٨٧٩٢٨٣
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اطلب اللجوء الى كندا لدي زوجة واربع اطفال دون سن العاشرة انا الان في مصر منذو فترة لا تتجاوز الست شهور رقم الهاتف 00201113341358
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا من سوريا في الاردن اطلب الجوء الى كندا يرجى الرد وشكرآ
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا من سوريا في الاردن اريد الهجرة الى كندا يرجا الرد مع احترامي الشديد رقمي 00962789083983 الرجاء الرد وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا من سوريا موجود في السعودية … اطلب الجوء الى كندا…أرجو الرد
وشكرا..
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مغربية متجوز سوري وعندي بنتين بنت معي وبنت عند اهلي بلمغرب عم تدرس اود ان اسافر علا كندا انا وجوجي عندي اخي صرلو 10 سنوات ما لحل
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا
الجنسية سوري
مكان الإقامة الحالية كردستان العراق محافظة السليمانية
الوضع العائلي متزوج ولدي طفلان
أنا من سوريا سافرت إلى كردستان العراق من 2 سنة تقريبا
ولا يمكن دخولي الى سوريا من اجل الاسباب التالية
اولا لدي 2 اخوات في سجون النظام و مهدد بسبب مطلوب للجيش أحطيات
ثانيا بيتي لقد هدم في منطقة في ريف دمشق تسمى الغوطة منطقة المليحة
ثالثا لا يوجد امان من في معظم المحافظات
ولا أعرف ماذا أفعل
أريد الجوء الى بلد تحميني و أنتمي أليها و أصبح شخص له حقوقق و محمي من الإطهاد
للاستشارة و التوجيه
أتمنى تقبلكم طلبي بفائق الإحترام
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم في تركيا اطلب اللجوء الى كندا هل يمكنكم مساعدتي
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا موجود في مصر والوضع صعب كتير بسبب أوضاع البلد ليست بخير واتمنى اللجوء إلى كندا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اسمي حسن عبد الرزاق عمري 25سنه ساكنه بيروت اريد لجوء ع كندا بدي مساعدة كيف اقدم وراقي ع طريق سفارة او امم؟شكرا لمساعدتكم
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
I’m AMER i live in syria and i need help to complete my teaching and my work can u help me and come to your country i studying in university economic since 2 years, and I have excellent experience of the computer hardware and software and speed in controlling the pressure on the buttons and i have experience in the CNC freza and wirecut if u can help me tell me plz yes or no
My number is: +963994516891
لا تقبل طلبات اللجوء من داخل الأراضي السورية
انا فلسطيني سوري مقيم في لبنان واريد الهجرة الى كندا هل يمكنني ذلك وما هي الطريقة الفضلى
وهل يمكنني التقديم عبر الانترنت وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انالاجئ سوري في لبنان وليس لدي جواز سفر وعاطل عن العمل وانا بامس الحاجه للهجرة الى كندا ضروفي صعبه جدا في لبنان ارجو الرد
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا .
انامعي اقامه بلغاريه حصلت عليها بعد تقديم الجواء في بلغاريا وهي 5 سنوات .ولكن لعدم قدرتي لعيش في بلغاريا بسبب ظروف الماده والتاكاليف اتيت الى المانيا وتقدمت بطلب الجواء ولم احصل على حق الجواء .
هل يحق لي التقدم لي الهجره الى كندا والعيش فيها .
وكيف
وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
We are refugees for over three years had fled from Syria because of the war, killing, displacement and looting, we are living in Turkey suffering from a miserable financial problems and we want and Nstanjd of human rights organizations in Canada to help us and staying in the city of Gaziantep in Turkey and has a wife and a child, and we desperately need to help us
ننصحكم بالاتّصال بالمفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لكم التوفيق
انا موجود بل الأردن من 3 سنين هل بإمكاني السفر الى كندا من هون عن طريق السفارة ولا كيف
يمكنك بدون شك التواصل مع السفارة الكندية في عمان
يجب على المسؤولين في الهجرة تسريع اعطاء الفيز والتاشيرات وسماح دخول السوريين وخاصة المسحيين وشكرا
انا هون بالاردن ماعم اشتغل ومالي حدا موعين وابي بسورية واخواتي الشباب ماحدا بيسئل عني ومالي عايش وحيات ربي وحيات الله
مرحبا أنا موجودي في تركيا هل أستطيع التقدم عل طلب لجوء الى كندا فيي شي فرع لأمم المتحدة في إسطنبول بتمنا حدن يفيدني
شكرا
بدون شك يمكنك ذلك
انا كردي سوري وحاليا انا بتركيا اود اللجوء الى كندا كيف يمكنني اللجوء الى كندا وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا سوري مقيم في لبنان بسبب الأحداث التي حصلت في سورياصار سنوات في لبنان وضعي تعبان لدرجة وعندي طفلين ولدو في لبنان واحب ان اطلب بهجرة إلى كندة بسبب المعاملة السيئة التي تحدث لنافي لبنان هل من مساعدة بأسرع وقت ممكن
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اناكوردي سوري انا هلا في هولندا من ستة اشهرعندي ولادين وصلت عل هولندا بعد شهر توفية زوجتي انا عندي ايقامه بدي اجي عل كندا احب اعيش هنيك كيف شو مطلوب ارجو ان لينو طلب لم شمل اولادي لسه ماصار اتمنا اجي عل كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم لقد حلصت على موافقة الكنيسة من 4اشهر والى الان لم يردني اي اتصال من اي جهة كم من الوقت يجب ان انتظر وهل من الممكن فرض طلب اللجوء من جهات حكومية رغم ان الشخص الذي يمثلني في كندا قام بمحاولة لاستفسار االى اي جهة وصل ملفي لكن لم يستع الحصول على نتيجة ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
استاذ بيار أحمراني
تحية طيبة وبعد ….
انا سوري الجنسية واريد ان اعلم من حضرتك ,
هل استطيع بالتقدم الى السفارة الكندية في بيروت طلب لجوء وهل فعلا السفارة توافق على طلبات الجوء في الوقت الحالي للسوريين
وماهي الاوراق المطلوبة من اجل عدم التاخير في الطلبات في حال اللجوء
شكرا لخدمتك صديقي
ارجو التواصل عبر الايميل
بإمكانك طبعا تقديم طلب اللجوء أو الهجرة في السفارة الكندية ونتمنى لك التوفيق
انا سوري, واريد اللجوء الى كندا مع عائلتي حصرا هل استطيع التقدم الى السفارة للحصول على فيزا في هذا الوقت هل يستطيع احد في المساعدة , اين تقع السفارة في بيروت … وما هي الاوراق المطلوبة للسفارة؟؟؟ ارجو المساعدة عبر الايميل ..
شكرا لكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
هربنا من مخيم اليرموك السوري بعد دمار بيوتنا من باد لاخرى داخل سورية وهاقد وجدنا انفسنا داخل غزة غصبا عن ارادتنا ونحن نحاول الخروج باي شكل نن غزة نتيجة عدم احترام حقوقناوعدم تلبية اي مطلب انساني لنا نحن فلسطيني سورية ولا احد يعترف بناولانعامل مثل اهل البلدلاننا مواليد سورية نرجوكم المساعدة بتهجيرنا جماعي نحن حوالي 10عائلات وقد سجلنا لدى مفوضية اللاجئين ونحن ننتظرالفرج القريب
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم لقد تم قبول طلبي من قبل الكنيسة من 3شهور وحتى الان لم اتلقى اي اتصال من اي جهة معنية كم من الوقت علي الانتظار وهل من الممكن رفض الطلب من جهات حكومية ؟؟
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سورية اقيم في اسطنبول اريد ان اقدم هجرة ل كندا متخرجة تجارة واقتصاد و اتكلم انكليزي جيدا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم
في حال الوصل الى الميناء الكندي بصورة غير شرعية ماهية الإجراءات المتخذة بحقي
لا نشجعك على ذلك فأفضل السبل هي السبل الشرعية
انا من سوريه وانتقلت الى لبنان بسبب الاحداث ومن ثم الئ السويد عبر طرق التهريب وصلت السويد قبل شهرين وانا انتظر اول مقابله في الشهر الرابع والوضع والانتظار سيئ ونا بحاجه للعمل وبحثت ولم اجد لاني اساعد اخي وعائلته الموجود في لبنان وهو مقعدوانا اريد اللجوء الئ كندا ربما تكون افضل بالنسبه لوضعي بتمنئ حدا يساعدني بهالوضوع مع العلم انا بصمت بالسويد ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اوريد الجوء الكندا اذا سمحت لي دولة كندا الجوء لها اتمنا ذالك وكل الشكر لكندا علي استقبال الاجئين انا لدي وضع خاص وشكرا لكندا
هل يمكن التقديم للهجرة الى كندا من سوريا اي من دون التواجد في لبنان
وشكرا …
يجب تقديم الطلب من لبنان ونتمنى لك التوفيق
انا زهبت الئ السفاره لم تقبل الهجرهولا الجوء وليس معي فلوس راح كلشي بسوريا شو اعمل بليزززز
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انامتزوجه وعندي طفلان وزوجي لايعمل وهربنا من سوريا إلى لبنان و اتمنه ان الجئ اليكم بقبولي انا عائلتي
مرحبا انا مهران لاجئ في لبنان من سوريا لدي اخت في كندا واود اللجوؤ الا كندا ماذا يمكن ان افعل متزوج وليس لدي اطفال وشكراً لكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اخي فيك تتواصل معي حتا افهم منك انا سوري لاجئ في لبنان وقدمت كتير عن طريق مكاتب ولا ذالك ولم استفد شيئ imad.moza@gmail.com
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اخي بياراحمراني ارجو منكم المسعده انا كتير متعبه مع عيشتي بلبنان وانا هربانه من سوريا لاني في قتل بترجاكم
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
الاحداث الاخيرة في سوريا جعلت من سوريا مكان غير آمن للعيش
لطالما حلمت بالهجرة الى كندا منذ ايام شبابي سعيا مني للحصول على مستوى اقتصادي ومعنوي وفكري واجتماعي افضل ولكن لم اكن يوما قادرا على تحقيق حلمي ….ارجوا لكل حلم حلمي ان يحقق مايصبوا اليه.
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا متزوج وعندي ثمانية اولاد وانا واولادي وزوجتي عشرة اشخاص واود الجوء إلى اي دولا اجنبية ونزحت من سوريا الى الأردن من حوالي سنة ونصف بعد الإعتقال والتعزيب في افرع النظام السوري ومتواجد معي جوازات سفر لجميع العائلة ولا يوجد معي مال للخروج لأي دولا في الخارج انا من سوريا مدينة حمص للتواصل هذا رقمي 00962776886421 ولكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
1- Disease my epilepsy since 1983 and until now, I am now a resident in Syria, here in Syria was blown labs and pharmaceutical companies and epilepsy increase me ill
2= Rocket landed on my dad and my father died
3- I don’t have I do not have anything final of money, and I live with a family inside the refugee camp in Damascus, Syria every day, every time rockets landing side of me
What should i do now?
If I traveled to Beirut Do you agree me to resort to Canada or not? The disease is increasing and it is getting worse for me
In Syria, there is no Internet all the time
Please answer me as soon as
Thank you
Hassan
The best thing to do is to contact the canadian embassy
انا اريد الهجره الى كندا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا
انا ماجد 0 عايش انا والدتي في لبنان ولوضع شيئ جدا يعني .. ممنوع لسوري انو يعمل وفوق هيدا شي بيدفع 200دولار
فالوضع غير مريح
انا والدتي مسجلين في الامم المتحدة وطلبنا سفر ولجوء الى دولة اوربية . ولكن لايوجد امل حتى في المساعدات الغذائية اطلاقا مش ساعدونا
انا عازف جيتار محترف وامي ممرضة كيف طريقة للسفر عن طريق للامم ال دولة كندا او اي وسيلة اخرى ارجوكم رد والمساعدة
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا أخ بيار , أرجو منك أن تساعدني بجواب منك يكون واضح لو سمحت , , أنا مواطن سوري مقيم في الدنمارك حاليا بصفة لاجئ وقبل اللجوء في الدنمارك كنت احمل أقامة في دولة الكويت , السؤال هو أذا أنا دخلت كندا بطريقة من الطرق طبعا أكيد تهريب (غير شرعي ) , ممكن عن طريق البحر أو عن طريق المطار ألخ , هل عند تقديم اللجوء رح يكتشفو أنو كنت بالكويت سابقا و هل رح يكتشفو أنو معي حق اللجوء في الدنمارك حاليا , و سؤالي الثاني هل يوجد لم شمل للزوجة و الاطفال تحت سن ال 18 و كم تستغرق دراسة حق اللجوء و كم يستغرق موضوع لم شمل الاسرة . وشكرا جزيلا لك و لمجهودك معنا
أفضل سبيل لدخول كندا والهجرة إليها هي السبل الشرعية وبدو ن شك ستكتشف وزارة الهجرة تاريخ تنقللاتك فنصيحة أخوية : قدم طلب الهجرة إو اللجوء في أقرب سفارة أو قنصلية كندية ونتمنى لك التوفيق
اذا كنت متواجدة في السعودية بـ “فيزا زيارة” هل يمكنني تقديم طلب لجوء الى السفارة الكندية هنا .. علما انني سورية الجنسية ؟
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم
انا من سوريا ومقيم بتركيامنذ اربع سنوات وأعمل مصمم ازياء
وتعرفت من خلال معارفي الأتراك على قبطان تركي يعمل على باخرة شحن واتفقت معه بأن يوصلني من تركيا إلى ميناء كندي لأدخل كندا بطريقة غير شرعية ..ومن ثم أطلب اللجوء لكوني هارب من سوريا ويستحيل العودة بسبب الحرب
ما أريد معرفته هو هل من الممكن ان يرفضو لجوئي وأذا رفضو إلى أين سيرحلوني ؟؟؟
وهل أحمل معي وثيقة السفر (جواز السفر ) أو تكفي الهوية السورية وشهادة القيادة كأثبات أني سوري أو الأفضل أن لا أحمل جواز السفر لكي لا يرحلوني لتركيا …
ولدي أوراق مثل شهادة زواج و بيان عائلي
ولكم جزيل الشكر أخوتي
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
وئام انا راح بسعدك احكي معي ع ايميل gmail mhear.ahmd
مرحبا انا سوري ومقيم في لبنان بلاد ادمر عندي اربع اولاد صغار واجار في لبنان غالي عمل غير دائم ومصاريف يوميه ومدارس اتبهدلنا في لبنان اريد مساعدكم سفر الى اي بلاد فيه حقوق انسان وشكرآ0096176775492
السلام عليكم: انا اسمي وئام فتات اتمنى من كل قلبي تساعدوني للهجرة الى كندا. انا اعيش في لبنان مع والدي ووالدتي . بريئة اريد اعيش مثل الناس انا سورية ابي سوري وامي لبنانية .لدينة وثائق زواج وبيان ويلادة ودفتر عائلة اريد انا احصل على اقامة كندية ارجو المساعد.ذهبا ابي الى السفارة الكندية في بيروت ولاكن قالو لهو اذهب وستفسر من الامم المتحدة للجئين السورين.اتصلت على الامم في بلدي لاكن رفضو مساعدتنا بأنهم لايريدون ان نحصل على تسجيل من قبلهم. ذهبو اهلي من سورية منذ تاريخ٦-٥-٢٠١٠ ولان لا نستطيع العودة الى بلدنا سوريا لا اريد ان اموت في سوريا نطلب مساعدتكم الهجرة بأسرع وقت مع تحياتي وشكرا لكم وارجو الرد اذا احد يسمع الى النداء الذي كتبته ارجوكم
انا سوري كوردي من ديرك محافظة حسكة اريد طلب لجوء كيف اتقدم طلب لجوء الي كندا اقراب حدود عليا هو تركيا او كوردستان عراق
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
كيف بدنا نطلب لجوء الى كندا رحت على سفارة ما ستفدنا شي اذا سفارة ما ساعدتنا مين بدو يساعدنا بيار انت عم تقول روحو على سفارة رحنا اصلن ما فوتونا على سفارة لا نحكي معون شو حل خبرنا
الحل في معاودة الاتصال بالسفارة أو باستشارة مكاتب هجرة موثوقة
تحية طيبة لجميع الأخوة هل بأمكان الكنيسة في كندا منحي جوزا سفر كندي مؤقت في حال تم قبولي كالاجئ في كندا لأمن من المستحيل حصولي على جواز سفر من البلد المتواجد فيها ??
أهلاً،
وزارة المواطنة والهجرة الكندية هي الجهة الوحيدة المخولة منح جواز السفر الكندي.
هل استطيع تقديم على لجوء الى كندا من داخل اليمن وماهي الوثائق المطلوبه وهل من الضروري تكون مختومه او معترف بها من جه حكوميه
أهلاً،
يُرجى الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل تقديم طلب لجوء إلى كندا أو سواها من الدول.
تحياتي،
فادي الهاروني
مرحبا انا سوري كردي انا وزوجتي عندي بنت ولاد طالبين لجوء الى كندا ارجو مساعدة منكم وشكرن
مرحبا بيار كيف بدي قدم هجرة انا اجتلي مكالمي من برات بلد حكيو معي بل انكليزي بس ما فهمت عليون شي غير كندا ارجو مساعدة منك
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
تحياتي سيد فادي انك تقوم بعمل رائع ونشكرعلى ما تبذله من مجهود قد لاحظت انك تطلب من الأخوة ان يتواصو مع السفارات في البلدان المتواجدين فيها هل بستطاعتنا الإتصال بالسفارات الكندية عبر الهاتف وان كنا نسطيع ذالك ارجو منك منحنا رقم الهاتف ولك جزيل الشكر والتقدير
أهلاً سيد ربيع، بكل صراحة ما أقوم به يشبه تقديم حبة أسبرين لمن يشكو مرضاً عضالاً. بعبارة أخرى ما أقوم به هو مساهمة صغيرة جداً، فأنا صحافي في إذاعة وأسوة بزملائي لا أملك المعلومات اللازمة لأجيب على أسئلة زوار الموقع. وبالنسبة للتواصل مع سفارة كندا في هذا البلد أو ذاك، أرى أنه من الأفضل الكتابة لا الاتصال هاتفياً، والاحتفاظ بنسخة من البريد المرسل. هذا رأيي، ولكن من يفضل الاتصال هاتفياً ليفعل دون أن يتأثر بكلامي. وإليك الرابط لسفارة كندا في لبنان:
http://www.canadainternational.gc.ca/lebanon-liban/visas/index.aspx?lang=eng&menu_id=3
تحياتي،
فادي الهاروني
تحياتي سيد فادي انك تقوم بعمل رائع ونشكرك على ما تبذله من مجهود قد لاحظت انك تقوم من الأخوة ان يقتواصلو مع السفارات في البلدان المتواجدين فيها هل بستطاعتنا الإتصال بالسفارات الكندية عبر الهاتف وان كنا نسطيع ذالك ارجو منك منحنا رقم الهاتف ولك جزيل الشكر والتقدير
أهلاً سيد ربيع،
من الأفضل مباشرة التواصل بالبريد الإلكتروني.
وعناوين سفارات كندا وأرقامها في كل بلدان العالم متوفرة على الإنترنت.
تحياتي،
فادي الهاروني
انا مراد من سوريا عايش في تركيا عمري 26 انا متزوج وانا لم يبقا لدي شئ في سوريا لا اهل ولا بيت او انا لان لا اعمل انا حالتي المادية تحت صفر انا محتاج الى للجؤ الى كندا انا احب كندا من زمان انا احلم بسفر الى الدولة الكندة وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا محمد من سوريا عايش في الاردن عمري21سنه وليس لديه اهل فان اهلي لاعرف عنهم شيئ بسبب الحرب في سوريا ولاستطيع القدوم لا سوريا لاني مطلوب الا الحكومه السوريا ارجو تساعدوني لاني ارغب بالهجرا الا كندا الهاتف 00927978433. لكم ل الشكر التقدير
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
سمعت عن مكتب في الاردن يساعد في تقديم طلبات اللجوء…
عنوان المكتب.. شارع الجاردنز, مجمع غوشة, مكتب الراشد
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته والصلاه والسلاه على سيدنا محمد واله وصحبه انا محمد فجر سنجار من سوريا مقيم في الاردن ارقب الا الهجره الا كندا في سبب المشاكل. ولكم كل التقدير والشكر……..
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /الاسم الكريم:أبكر حسن جبريل مولی/الجنسية:تشادي/المواليد:1997الدينا:الإسلام-سني- انا من مواليد المملكة العربية السعودية لم احصل على جنسية منذو أن ولدت ولم أتعامل معاملة السعودين ولم يوفره لي عمل انا مخلص الثانوية أريد أن اتعلم أريد أن ابني حياة جميلة ولا أريد أن انهان وشكرا جزيلا لكم
وعليكم السلام،
إن كنت ترغب بالهجرة إلى كندا راجع سفارة كندا في المملكة السعودية:
http://www.canadainternational.gc.ca/saudi_arabia-arabie_saoudite/visas/index.aspx?lang=eng&menu_id=2
وإليك أيضاً معلومات بشأن الهجرة من موقع وزارة الهجرة الكندية:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
تحياتي،
فادي الهاروني
نحن عائلة سورية في ليبيا نريد طلب الجوء الى كندا بسبب تدهور الوضع الامني في ليبيا و سوريا ما الاجرائات المطلوب منا ان نفعلها في ليبيا و شكرا لكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
نحنو لاجئين سورين في ليبيا نستطيع الجوء الى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
وانا ملاحق امنيا من قبل النظام السوري ومن قبل حزب الله اللبناني بسبب ارائي بالحرب السوريه وانا منشق من الجيش
ذهبت الى المفوضية الامم المتحده ولم يقبلو اعطائي حمايه او تسجيل لديهم بسبب عدم وجود عائلتي معي انا منشق من الخدمه ودخلت تهريب عالبنان غامرت بنفسي بتمنا ايجاد حل وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا محمد عندي كتي مشاكل ببلدي وبالبنان وانا حالينا موجود بيروت حابب اعيش واستقر بكندا انا وعائلتي
أهلاً سيد محمد،
تواصل مع المفوضية العليا للاجيئن التابعة للأمم المتحدة.
تحياتي،
فادي الهاروني
سيد فادي ذهبت للمفوضية الامم المتحده ولم يقبلو اعطائي حمايه او حتى تسجيل وانا منشق من الجيش وموجود بصوره غير شرعيه في لبنان ارجو ايجاد حل وشكرا
تحياتي انا سوري لاجئ في الاردن انا وعائلتي ارغب في اللجوء الى كندا احمل اجازة في القانون علما اني ذهبت الى السفارة الكندية بعمان ولم يستقبلوني حتى لم يسمحوا لي بتقديم طلبي مدعين انه ليس لديهم اية صلاحيات تجاه اللجوء مؤكدين ان السفارة ليس لديها نية قبول مثل هذه الطلبات غير اني ارى منك غير ذلك ماذا افعل هل لاننا عرب او مسلمين لكنني قبل كل ذلك انسان لي الحق في اللجوء حسب مواثيق الامم المتحدة والعهود الدولية لكم جزيل والاحترام ارجو الرد
اعيش مع ابنتي اود ان اهاجر الى كندا ولدينا جوازات سفر ارجو تزويدي بالمعلومات
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا كردية من سورية من مدينة كوباني فقد هجرت من مدينتي تحت تهديد بالذبح من قبل تنظيم الدولة الاسلامية فهل القرار الجديد باستقبال السوريبن في كندا تشمل السوريين المقيمين خارج سورية ايضا
أهلاً سيدة فيروز،
كندا أعلنت أنها ستستقبل عشرة آلاف لاجئ سوري إضافي على امتداد ثلاث سنوات. وهذا العدد يشمل سوريين نزحوا خارج بلدهم. للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بأقرب مكتب للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
أتمنى لك التوفيق،
فادي الهاروني
انا سوري اريد الهجرة ل كندا
ممكن اللجوء الى كندا انا وزوجتي ووالدي ووالدتي واخوتي انا سوري
انا سوري موجود حاليا في اسطنبول اطلب اللجوء الى كندا وشكرا جزيلا
اني مواطن عراقي ساكن في تركيا قدمة اوراقي الى الامم المتحده في انقرهومعي زوجتي واني خريج معهد تكنلوجيا بغداد لسنة 1980وعندي شهادتي مترجمه انكليزي وعربي وارغب بالجؤ في كندا ممكن احصل على لجؤ سريع لاني لااستطع البقاء في تركيا لكثرة المصروفاة وبدون تعويض واخبرونا بانه التقديم للاوراق مباشر للسفاره اخبرونا بالحقيقه حتى نذهب الى انقره ونقدم اوراقنا ولكم جزيل الشكروالتقدير
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطنة جزائرية متزوجة وام ل٠٣ اطفال اريد اللجوء الانساني لكندا من اجل ادماج ابني المتوحد في احد مراكز التوحد بكندا من اجل تاهيله مع العلم ان الاطباء قالوا ان التوحد عنده خفيف واذا تم تاهيله سيصبح طفلا عاديا لكن مع الاسف الشديد لا يوجد مراكز للتوحد بالجزائر والاطفال التوحد مهمشون ليست لهم اية حقوق لا يدرسون ولم يصنفو اصلا لا مع المعاقين ولا مع الاصحاء اي انهم معدمون وهم على قيد الحياة الرجاء توجيهي هل يمكن قبول طلبي ام لا ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
للاسف مافي يطلع الغقيرلمكان امن لمعو مصاري عم يطلع وين مابدو وياخد حق اطفال المشردين السورين حتى المفوضية السامية عند سماسرة اعجز عن التعبير عن مأستي وماسات السورين في تركيا هناك حقائق يجب ان يعرفها العالم عن وضع لاجئ السوري في تركيا اكيد مو لصوص الحرب للاسف المجتمع الدولي لايعرف اين تذهب المساعدت
مرحبا انا شاب سوري 36سنة اعمل في كندا بمرتب جيد مند سنة بعقد عمل مدتها سنتان هل يحق لي التقدم طلب اللجوء
كونك تعمل في كندا بموجب رخصة عمل من شأنه ربما تسهيل حصولك على تأشيرة هجرة أو لجوء وأفضل السبل اتصالك بوزارة الهجرة لمعرفة حقوقك
نتمنى لك التوفيق
انا موجود بتركيا وعمري19 عام وانا كنت طالب هندسة تحكم الي بحلب وبسبب الظروف خرجت من سوريا واريد ان اقدم طلب لجوء الى كندا واريد المساعدة رجاءا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب سوري من حمص حاليآ في لبنان مسجل لدى مفوضيه ﻷمم انا عسكري منشق برتبه صف ضابط هل يحق لي طلب لجوء ألى كندا ولا يوجد معي جواز سفر وانا متزوج وليس عندي اولاد شكرآ.
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا سوري وعندي أقامة في النرويج وأريد اللجوء إلى كندا وشكراً لكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مشكلتي نفس المشكلة مقيم في هنغاريا بس اريد اللجوء الى كندا
انا من التابعية السورية مقيم في لبنان واحمل اقامة مدتها ثلاث سنوات واعمل لدى مؤسسة تابعة لوالدتي الذي هي من التابعية اللبنانية ومتزوج من التابعي اللبنانية وليس لدي اي طفل وأود ان اسعة لهجرة لي ولزوجتي على كفالة البنكية الى كندا تحت رعاية الدولة الكندية ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم ،
أودّ الاستفسار حول كيفية تقديم لجوء من الامارات بسبب انتهاء جواز سفري مع عدم تجديده من قبل السفارة السورية . وانا مطلوب للجيش أيضاً . اخي الكريم هل من الأفضل لي ان اقدم طلب لجوء الى المفوضية او مباشرة الى السفارة الكندية . مع العلم اني اكملت كافة الوثائق والبيانات في موقع اللجوء والهجرة الكندية . وشكراً لك ..
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا في المانيا اريد ان اقدم الجوء في كندا هل اسطتيع
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اخي بيار سؤال ارجو الرد عليه هل يوجد تقديم طلبات لجوء في السفارة الكندية في لبنان ارجو الرد ﻻن عم اتصل ع السفارة ماحدا عم يرد في مجال تساعدني وشكرا
يمكنك طبعا تقديم طلب هجرة أو لجوء أو تأشيرة دخول في السفارة الكندية في جل الديب – لبنان.
كرر الاتصال بهم . أتمنى لك التوفيق
انا سوري في لبنان واود اللجوء الى كندا بسبب سوء الاوضاع في لبنان ومضياقه اللبنانين للسورين وانا اود اللجوء الى كندا للعيش بعيدا عن المشاكل لكي يعيش اهلي في راحه تامه وهذا رقمي 0096179106467
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم ارجوكم اطلب اللجوء الى كندا مقيم في لبنان كيف احكي معكم ارجوكم وشكرا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
وهل يحق لي اللجوء في كندا
بدون شك يحق لك طلب الحصول على اللجوء شرط استيفاء الشروط
ما عليك إلا الاتصال بالسفارة الكندية
السلام عليكم انا فلسطينية سورية ومعي الجنسية البلغارية وحابة سافر على كندا يحق لي …
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
بدكن تروحو على دائرة الهجرة عند الجامعة الاردنية
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
سلام عليكم أريد اللجوء إلى كندا من أجل أكمال دراستي أنا حامل شهادة البكلوريا ولا أريد أن أقف عند هذا لحد أنا الآن في المغرب وأتمنى أن تجيبوني بأسرع وقت لا أريد أضاعة وقت أكثر من هذا أريد أريد أن أدرس…
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اﻻرجاء اطلب لجوء الى كندا عنجي 3 اطفال انا سوري وحالينا في لبنان
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اخي بيار انا متخلف سنتين عن خدمة لعلم واريد لجوء الى كندا وانا حاليا في لبنان هل يحق لي تقديم طلب علما ﻻ املك جواز سفر وماصيغة اللجوء انساني وﻻ سياسي انا اريد حماية
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
من فضلك اذا شخص معو فيزا 3 شهور دراسة بكندا , بيقدر اول ما يوصل يقدم لجوء، وهل هو بحاجة للكفالة ، وئديش ممكن تاخد الاجراءات وقت
أفضل طريقة هس استشارة وزارة الهجرة
انا سوري مقيم في الاردن اناوعائلتي اطلب الهجرة إلى كندا ومهنتي مصمم ازياء ارجو
مساعدتي
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري واريد الجوء الى دولة اوروبية فقط لتومن لي الامان لي ولعائلتي عندي 6اوﻻد واوﻻدي بﻻ دراسة ﻻنوﻻ استطيع تعليمهم بسبب الغلاء في لبنان واوﻻدي من المتفوقين ارجو المساعدة شكرا
نحن ل يمكننا المساعدة حتى في الهجرة إلى كندا فكم بالأحرى إلى أوروبا !
أنا سوري لاجئ في الدنمارك أملك أقامة دنماركية أريد الهجرة لكندا بغير الطرق التقليدية.وهل أذا وصلت على كندا تهريب وقدمت لجؤ ومعي أقامة أوروبية بأثر على قبول طلب هجرتي لكندا.وبعدوصولي لكندا ماهي الأجرائات التي تطبقها علي الحكومة الدنماركية في مثل حالتي
أفضل الطرق للهجرة إلى كندا هي الطرق الشرعية أي عبر تقديم طلبات الهجرة أو اللجوء في القنصليات الكندية
ممكن تتواصل معي عل هيدا الايميل georgechidiac01@outlook.com حابب استفسر منك كم شغلة
سأتصل بك قريبا
انا سوري عمري ٢١ سنه انا في سعوديه لا استطيع العوده الي بلدي مطلوب من الجيش السوري ارغب بالجوء الانساني
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم:انا عدنان احمد دغينو مريض وبحاجة للمعالجةومرضي هو انسداد بالشرايين بسبب ذبحة قلبية مرتين وتم تركيب خمس راسورات بالشرايين الرئيسية وعلما”انه عندي مرض سكري وضغط وانا متزوج وعندي اربعة أطفال وانا الآن لاأقدر على العمل بسبب ظروفي الصحية وبيتي في سوريا انقصف بالكامل انا مسجل لدى المفوضية لشوؤن الاجئين السوريين أتمنى منكم المساعدة وأختياري للسفر من أجل العلاج ولكم جزيل الشكر
يؤسفنا جدا ألا نتمكن من مساعدتك بالهجرة واللجوء والاستشفاء في كندا وأفضل شيء هو مراجعة المفوضية العليا للاجئين.
نتمنى لك وافر الصحة والتوفيق لك ولعائلتك
ارجو الرد على طلبي بسرعة بشأن الهجرة الى كندا بسبب ظروفي السيئة التي اعيشهافي سوريا انا متزوجة وعندي ثلاث اطفال
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
نحن لسنا وزارة الهجرة وبالتالي لا صفة لنا بمتابعة ملفات الهجرة واللجوء إلى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا فيصل محمد أطلب لجوء سياسي الى كندا إن نظام سوري يلا حقني و انا في بلغاريا انا في خطر انا واخواتي
أهلاً سيد فيصل،
أنصحك بالاتصال بسفارة كندا في بوخاريست والتي يشمل عملها رومانيا وبلغاريا ومولدوفا، وإليك الرابط لموقع السفارة:
http://www.canadainternational.gc.ca/romania-roumanie/offices-bureaux/embassy_info_ambassade.aspx?lang=eng#address
أتمنى لك التوفيق،
فادي الهاروني
قبلت للذهاب الى البرتا بكفالة كنسية وسمعت ان الطفل يتلقى راتب شهري ٢٠٠$ وسؤالي عما يتلاقاه الطفل ذو الاعاقه هل هو نفس المبلغ.
بالفعل ليست لدينا معلومات أكيدة حول المبلغ والأفضل الاتصال بالسلطات المعنية
لقد تم تحويل ملفي عن طريق منظمة الأمم في بيروت الى السفارة الكندية منذو شهرين ونص ولم يتم الاتصال بي ولا يمكنني السؤال وكم سأستغرق من الوقت وشكرا لكم
اريداللجوء الى كندا عن طريق لامم لمتحدة ﻻنني ﻻ املك جواز سفر علماان الكثير من معارفي واقربائي سافرو بدون جوازات سفر ويوجد لدي شهادة لامم لمتحدة ارجو لمساعدة اخي بيااررر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم..ارجو المساعدة والافادة في سؤالي،أنا سورية واطفالي غير جنسية ونحن اﻵن متواجدين خارج سوريا هل اذا هاجرت بطريقة غير شرعية وبعد وصولي ﻷي بلد وحصولي على اللجوء قد قدمت ﻷطفالي لم شمل هل احصل عليه بماأن اطفالي جنسيتهم غير سورية على العلم أني اريد أن اتركهم مع قريبتي حتى لا اعرضهم لمخاطر ومشاق وعناء السفر ولكم مني جزيل الشكر وفائق الاحترام
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب سوري متزوج وعندي ثلاث اطفال اود الهجره الى كندا للجوء الانساني وانا اعيش في لبنان
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب سوري لاجئ حاليا الى لبنان متزوج وعندي طفلان احمل شهادة في الهندسة الالكترونية فأرجو مساعدتي بالجوءالى كندا او اي بلد اوربي اخر لأن وضعي في هذا البلد في خطرولكم جزيل الشكر
للأسف اللشديد لا يمكننا مساعدتك
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اسامة من سوريا حاليا انا لاجئ الى اللبنان واود اللجوء الى كندا علما انني متزوج وعندي طفلين واحمل شهادة في الهندسة الالكترونية ولم امارس مهنتي منذ سنتين اود المساعدة ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ماهي صيغة طلب اللجوء ولك لاحترام والتقدير
ماذا تعني بصيغة طلب اللجوء ؟
انا سوري مقيم في اوكرانيا واطلب لجوء انساني الى كندا هذا رقم 00380936940075 او أرجو منكم المساعدة وشكراً.
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اخي بيار ماهي الاوراق لمطلوبة من شخص عند الذهاب الى سفارة اذا فيك تساعدني والك جزيل شكر اتمنى الرد وشكرا
الأوراق الثبوتية طبعا كإخراج القيد والهوية وجواز السفر وعقد الزواج إذا كنت متزوجا وعدد آخر من الأوراق بحسب وضعك والطلب الذي تقدمت به
ومن الأفضل الاتصال بالسفارة الكندية للحصول على المطلوب
نتمنى لك التوفيق
انا من سوريا شب لست متزوج عمري21سنة متخلف سنتين عن لخدمة لعلم العسكرية وانا الان في لبنان واحتاج حماية هل يحق لي تقديم طلب لجوء وكيف وشكرا اخي بيار
يمكنك دائما تقديم طلب لجوء أو هجرة ولكن دائما عبر أقرب سفارة أو قنصلية لمكان وجودك الآن
نتمنى لك التوفيق
اريد معلومات حول القرارت الجديده فيما يخص اللجأين
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
نرجو منكوم المساعدة طلب لجوئ الى كندا نحن اكراد سوريا وحالينا نحن في لبنان عندي ثلاث بنات صغار وانا مسجل في الامم متحدة ورقم ملف 13c 19963 الرجاء المساعدة وشكرا
للأسف الشديد لا يمكننا المساعدة
نتمنى لك السلامة والتوفيق
انا لاجئ سوري في لبنان واطلب منكوم المساعدة طلب لجوئح الي كندا عندي ثلاث بنات صغار ارجو رد منكوم وهذا رقم ملف 245-13c19963انا مسجل في الامم متحدة وهدا رقم تليفوني 70814223
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
إذا كنت تمتلك الجنسية الكندية يمكنك العودة دائما إلى كندا
انا من سوريا وريد الجواء الكندا بسب الوضع في سوريه والمخطر التي نوجها في البنان ونشكر هتمامكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اريد اللجوء الى كندا بأسرع وقت ممكن
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لاجئة سورية متزوجة ومقيمة في شمال العراق هل يحق لي تقديم اللجوء لكندا وكيف واذا حق لي فما هي الاوراق المطلوبة واين تقدم انا خريجة جامعة دمشق ومرشدة اجتماعية نعاني من اوضاع صعبة ليس لدي فرص عمل هنا ولا يقبلونني بدوائر الرسمية ارجو الرد ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
الوصول الغير شرعي لكندا يخولني تقديم لجوء ، انا سوري الجنسيه
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا من سورية عائلة صغيرة مكونة من خمسة أشخاص حلمي الهجرة إلى كندا ولكن الروتين والتعقيدات تمنعنا وتقف حاجز أمامنا ولا نعرف ماذا نفعل وأنا موجود بالأردن ولا أعرف ماذا أفعل فهل من مساعد لنا والله يفرج علينا وأنا عايش على أمل عسى ولعل يتغير حالنا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا قدمت اوراقي بمكتب Fast way بيرود لبنان
15\3\2013
و دفعت 1700$
و وقالوا لي بان اتت الموافقة الابتدائية
و قالوا يوجد فحص طبي
والان ننتظر الفحص الطبي
نتمنى من الادارة الكندية او من يستطيع وصول الخبر اليهم
ان اعرف ماذا سيحصل بعد هذا
اليوم اصبح لي سنة ونصف انتظر
مالعمل الان
لا يمكننا الإجابة على هذا السؤال ويجب الانتظار
اود الهجرة الى كندا فهي حلمي منذ كنت صغيرا متخرج من جامعة البعث
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا سلطان من سوريا سنة 19 موقع الإقامة في الجزائر وأريد الجوء أو الهجرة الى اوروبا انا و زوجتي فقط لا غير أرجو الرد في أي وسيلة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اريد اللجوء الى كندا انا سوري ومتزوج عندي3 اطفال اعمل سائق عندي فشل كلوي خرجنا من سوريا من الحرب والدمار وشكرا جزيلا لكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا و زوجتي فقط سوري موقع الإقامة في الجزائر و عمري 19 عام كيف يمكنني أن الذهاب إلى كندا ارجو الرد شكراً
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب سوري عمري 21 سنة واعمل ب الحلويات واريد الهجرة الى كندا بأي وسيلة كانت الرجاء الرد
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اطلب اللجوء الانساني لمن لديه انسانية
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم في الاردن منذ حوالي السنتين. واريد ان اهاجر. الى كندا. واطلب. لجوء انساني. عملي متعدد. اولا. في التطريز والازياء ثانيا الزراعة. ثالثا. الاختراعات. رقم هاتفي. ٠٠٩٦٢٧٩٥٦١٩٤٦٥
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شابب سوري مهندس زراعي تخصص ديكور وحدائق و معالجة اﻻمراض الزراعية ﻻ شجار الفاكهة
بوجود الحرب في بلدي سوريا وبالتحديد حلب التي صنفت ب ثاني مدينة في العالم بالدمار و الخراب فقط خسرت منزلي لوجوده في منطقة الصراع و كذلك اﻻمر ب صيدليتي الزراعية و اصيب اوﻻدي بتاخر في النمو بسبب الرواح الغريبة و الرعبات من اصوات القذائف و الرصاص الذي كنا نسمعه و هو يمر بجنبنا في فترة الحمل …. وما نزال نتنقل من بيت الى اخر للحفاظ على حياة عائلتي …
لذلك ارجو مساعدتي بالهجرة الى كندا ﻻستطيع تامين سلامة حياة اطفالي و ممارسة عملي و تقديم الفائدة للمجتمع من خلال عملي في الديكو و تنسيق الحدائق و اﻻهتمام بها فان ارغب بالعمل وﻻ ارغب بالعيش على اعانة من البلد المضيف وله منى كل الشكر و التقدير لمساعدتي
المهندس الزراعي م سهيل عبد الحق
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا لاجئ لبنان ومسجل لدى اﻷمم ولدي سجل ورقم وعندي 6 أبناء وزجة إريد اللجوء إلى كندا كوني أعاني من الإقامة في لبنان وبيوتنا ومناطقتنا تدور الحرب فيها وغير أمنة ونحن غير أمنين أيضا في لبنان ولكم جزيل الشكر..
انا عمر لدي اعاقه حركيه اطلب اللجوء لأي بلد عربي او اجنبي ومن المعترف ان لي الحق او الأولويه عن غيري
سلام عليكم رنا كلش سوريا مقيمة في دمشق مطلقة وعندي ولدين بيتي راح بسبب الاحداث ومالي حدا ممكن تساعدوني مع قبول الاحترام لكم 00963937166618
بتحبوا الله بدي اهاجر اني وعيلتي مش قادر اعيش هون بدي اقري اولادي بدي سكن يليق بي كانسان
مرحبا أنا فلسطيني من سورية ولدي ثلاثة اطفال، ونقيم حاليا في الأردن بشكل غير قانوني لأن الأردن يرفض دخول الفلسطينيين عاطل عن العمل ومهدد بالاعادة الجبرية الى سوريةوأريد الهجرةمع العلم أن المفوضية العلياللاجين رفضت تسجيلي بحجة ان الاونروا هي المسؤولة عنا
hi my names yammama im from syria and live in syria the site in syria is very bad and i want to continue my life and my study please i need to help me and helpe my family thankyou so much
أنا فلسطسني سوري لجئت الى الاردن أنا و أطفالي بصورة غير شرعية بعد أن قتل النظام أخي ودمر بيتي وصادرو وثيقة سفري أنا مهدد بالاعادة القصرية الى سورية لان الاردن لا يستقبل فلسطينيو سورية و مفوضية اللاجئين لا تعترف بناأملك بطاقة العائلة وبطاقة الأونروا ما هي حظوظي باللجوء الى كندا
اتمنى الموافقة كلي أمل بكم وإني مسجل لدى الموفضية لشوؤن اللاجئين ولكم جزيل الشكر
أنا عمر مصطفى أطلب اللجوء إلى كندا كوني من شمال سوريا من حلب وتدور في بلدي حرب طاحتة وقد دمر ت بيوتنا وأملاكنا ولا يو جد أمان ولا نستطيع العودة بسبب العنف والإرهاب وأنا أعيش في لبنان ونعاني الضغط النفسي والمادي والقهر بسب اللجوء ولدي 6أولاد وزجتي ولكم جزيل الشكر
أنا عمر محمد مصطفى من سوريا أطلب اللجوء إلى كندا أنا وعائلتي .كوني أعيش وضع سيئ بالبنان وأعاني ظروف نفسية وضغط معنوي نيتيجة الحرب الحاصلة عندنا في سوريا وانا من حلب وبيوتنا وأملاكنا قد ذهبت ولا نستطيع العودة الى بلادنا ولدى 6وأولاد وزوجتي ولكم جزيل الشكر.ت
لو سمحتم انا مواطن سوري واريد ان اذهب الى كندا واريد معلومات تفصيلية عن طريقة السفر والمبالغ المترتبة للسفر وبالنسبة للحاصلين على الكفالة الخاصة هل تعطى عليها اعانات ام لا ؟ مع جزيل الشكر
انا غياث من سوريا مقيم في مصر
تحيه طيبه وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من مواليد سوريا دمشق انا كنت ساكن في ريف دمشق وقد اعتقلت لعدم مرات من قبل النظام السوري بعد أن هدم منزلنا ولم يبقى لنا أي شي في سوريا وقررت النزوح لمصر وبعد انا قضيت سنه وشهرين في مصر مما ازداد حالي من سيئ لأسوأ بسبب عدم تواجد فرص العمل المناسبه أتقدم اليكم بخالص المحبه والشكر بالموافقة على طلبي للجوء ولكم جزيل الشكر
وشاكرين حسن تعاونكم واهتمامكم وارجو الرد على ايميلي بأقرب فرصه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا محمد من سوريا متزوج وعندي طفلين واعمل لدا تعديل غرف سيارات وحالتي تعبانة في لأردن ارجو من حضرتكم ال هجرة اليكم
انا اسمي فاطمة اتوجه من حضرتكم بطلب اللجوء لاسباب متعددة في حال القبول نتمنى من حضرتكم الرد على بريدي ولكم الشكر الجزيل.
السلام عليكم أنا مواطن سوري مقيم بأمارات ولدي أمي واخي بأردن ولا أستطيع عمل اقامة لأهلي بأمارات هل يمكني اللجوء الى كندا وعمل فيها م أخي يحمل شهادة بتصميم ألفوتوغرافي مع العلم لا يستطيع العمل بأردن ﻷسباب تصريح العمل يرجى رد والموافقة على طلبي
الأخ فادي الهاروني المحترم
السلام عليكم
أنا سوري مقيم مع عائلتي بمصر ولي أصدقاء يحملون الجنسية الكندية (كنديو الأصل) وقد وعدوني بأن يطلبوني كلاجىء إلى كندا عن طريق السفارة الكندية في القاهرة بشرط أن يقدموا لي الدعم المعنوي فقط… فهل هذا ممكن؟ وما هي الطريقة الأفضل في مثل هذه الحالة للحصول على اللجوء في كندا؟
وعليكم السلام أخ عمر،
هل استوضحت أصدقائك مسار طلب اللجوء؟ أعرف أن طلب اللجوء من خارج كندا تكون حظوظه بالنجاح أفضل إذا كان مدعوماً من منظمة إنسانية تعمل على نطاق عالمي. أنصحك باستيضاح أصدقائك وأيضاً بالاتصال بأحد مكاتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
مع أصدق التمنيات بالتوفيق،
فادي الهاروني
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا ﻻجئ سوري ومقيم حاليآ في المملكة اﻷردنية الهاشمية ولجأتبطريقة شرعية مع عائلتي وإلي مقيم باﻷردن قرابة 3 سنوات ولقد تقدمت قبل شهور للمفوضية السامية بطلب الهجرة لبلد آخر ولﻷسف لم ينغعوني بأي شيء وأريد تبديل مكان لجوئي لبلد آخرمع العلم أن اﻷوضاع المعيشية يرثى لها وأنا الشاب الوحيد المقيم مع عائلتي وﻻ أستطيع العمل ﻷسباب صحية.
يرجى النظر في أمري ولكم جزيل الشكر واﻹحترام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا مواطن سوري اطالب الدوله الكنديه بان تعتبرني انسان وان تسمح لي بالجوء في دولدها لانو السفاره عم تطلب مبلغ مالي بمقدار 25 الف دولار مقابل الجوءوانا ماعندي امكانيه ادفع هالمبلغ واغلب اهلي استشهدو في سوريه عندي صور وثائق وبقيه اهلي في منهم بقي في سوريه والبعض في الاردن وما بعرف عنهم شي وطالب الدوله الكنديه بان تعتبرني انسان اريد ان اعيش حياتي بامان
السﻻم عليكم
انا اردنيه واوﻻدي يحملون وثيقة سفر سورية لﻻجئين الفلسطينين 5سنوات 3سنوات .مقيمه في سوريه..هل يمكنني الحصول على تاشيرة للسياحه لنا وطلب اللجوء من كندا …وهل من الصعب الحصول على التاشيرة لي ولﻻوﻻد
مع الشكر
انا سوري مقيم في السعوديه ولدي اقامه
اريد السفر على كندا وتقديم اللجواء
هل يوجد طرق نضاميه للسفر عليها
بعد التحية . أنا حاصل على اللجوء في النمسا وأرغب بالقدوم على كندا وممكن أوصل ماعندي مشكل بس هل ممكن أنه يرجعوني من كنداوممكن يعرفوا انه معي لجوء نمساوي . طبعاً أنا سوري ومعي زوجتي وطفل . خايف أوصل ويرجعوني أرجوا التوضيح . طبعا رح روح تهريب مو نظامي
مرحباً انا موطن سوري عمري ٢٦ سنة انا مسجل بالمفوضية بلبنان وحكيو معي وعملت مقابلة كرمل السفر ومافي جواب منون انا اعتنقت المسحية وإذا برجع عسورية رح موت وقدمت طلب لجوء عسفارة كندا من ١٥ يوم اذا بطلب من راديو كندا تساعدني وشكرا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
لم أجد أي حل للهجرة الى كندا هنا لاأدري لماذا يعامل السوريون كأنهم ليسوا بشر بعدين كندا بحاجة الى سكان واذا كنا لدينا ماتبقي من المال بعد النزوح لفتح عمل فلم لايقبلون مثلا انا ممكن أأمن يعني 180000 دولار هل ممكن طريقة للهجرهوعندي أخت معاقة منغولية بحاجة الى عناية خاصة
اذا معك هذا المبلغ فيك تطلع على السويد
السلام عليكم
انا ابلغ العمر 22. واود الهجرة او اللجوء الى كندا
علما اني مقيم في سوريا حاليا
واملك شهادة معهد ب ادارة وتسويق المكاتب والشركات السياحيه
ماهي الوسيلة الافضل للتقديم وكيفية التقديم
ارجو المساعده
وكل الشكر لكم
انا الان في النرويج . وتم رفض طلب اللجوء الخاص بي لاني بصمت في ايطاليا . اريد الذهاب الى كندا .
ما هي الطريقة ؟
سلام أخي الكريم، نرغب أنا وزوجي بالهجرة النظامية إلى كندا، وفي شهر أيار صدرت قائمة جديدة للمهن المطلوبة في برنامج FSW ومن ضمنها مهنة زوجي (طبيب) ، لكن ما شكل عقبة هو أنه ومنذ زمن قريب باتوا يطلبون Source Verification للشهادة الجامعية وهو أمر جيد ومقدور عليه أيام السلم في سوريا لكن حالياً الأمر معقد بسبب الحرب هناك، إذ اتصلنا مع الجهة المسؤولة عن التقييم ECFMG فأخبرونا بأنهم سوف يراسلون الجامعة السورية بواسطة البريد العادي فإن لم يتلقو إجابة سيكررون الأمر حتى 3 مرات. وعندما أخبرناهم بأن الجامعة هي جامعة تشرين في اللاذقية قالوا لم يعد هناك تواصل بيننا منذ اندلاع الأحداث في سوريا.
أرجو طرح موضوع “صعوبة حصول السوريين على ECA لشهادتهم الجامعية بسبب الأحداث في سوريا” عبر راديو كندا الدولي عله ينظر في الموضوع، لأنه وللأسف، مثل هذه الأمور قد تدفع بالكثير لاختيار الطرق غير النظامية للهجرة.
شكراً جزيلاً لكم
انا سورية واطلب الجوء الى المانيا للدراسي عمري18
تحية لك اخي فادي الهاروني وللناظرين، أنا رقيب منشق عن الجيش السوري منذ ٢٢/٥/٢٠١٢ أتيت المملكة الاردنية على أمل العودة القريبة لربوع الوطن لكن ولسوء حظ الشعب السوري ان المسألة قد طالت. حاولت ان احصل على جواز سفر وشهادتي (معهد تقني للمحاسبة والتمويل – شهادة قيادة سيارة -الهوية الشخصية) لكن لسوء حظي حرمت من كل هذه الأمور لانها تحتاج الى موافقة أمنية من قبل الحكومة السورية. وانا منذ ذلك الوقت على الحال نفسها التي دخلت بها الأردن، بحثت عن سبل للجوء لكن لم ألق الطريق. أرغب منك إفادتي في كيفية اللجوء إلى كندا ودمتم سالمين.
أهلاً أستاذ منتصر وشكراً على التواصل. رداً على طلبك أقول إن كندا لم تطلق، حتى الآن، برنامج لجوء خاصاً بالسوريين. ولكن هذا لا يمنع حامل الجنسية السورية من تقديم طلب لجوء إلى كندا أسوة بسائر سكان الأرض. وتقديم طلب اللجوء من داخل كندا يختلف عن تقديمه من خارجها. بما أنك خارج كندا قد يكون من المفيد مراجعة منظمات دولية، كالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة التي باستطاعتها تقديم النصائح والتوجيه لمن هم في مثل وضعك. كما أترك لك هذا الرابط حول نظام اللجوء في كندا، وهو مأخوذ من موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية ومتوفر بلغتيْ كندا الرسميتين، الإنكليزية والفرنسية:
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/canada.asp
مع تمنياتي لك بالتوفيق،
فادي الهاروني
انا عندي عائلاة اربع اولاد وزوجتي اوريد الجوء الى كنداء هل بي اصتطعتي وشكرا
انا اسمي يحيى العبدالله عندي ولادين وزوجى اوريد اللجوء الى كندء ارجو المسعدء وشكرا
سلام عليكم
ارجو ان تجيب على سئالي انا حاصل على لجؤء السياسي في نمسا ولاكن الغه صعبة جدا وانا اتكلم النكليزية بطلاقه واريد ان اسافر الى كندا انا واولادي وزوجتي
هل هناك مشكله لو عرفو اني كنت ببلد اوربي
أهلاً أستاذ خالد،
أنصحك بالاتصال بسفارة كندا في فيينا. كما أن زيارة موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية تعطيك معلومات وافية عن الهجرة إلى كندا:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
مع أطيب التمنيات بالتوفيق،
فادي الهاروني
كيف أستطيع اللجوء الى كندا و أنا من سورية
هل يمكن لحاملي الجنسية الكندية تقديم تأشيرة زيارة إلى كندا للسوريين.
يا أخ فادي،
السلام عليكم،
أنا لا يوجد لدي أقارب في كندا وأريد أن أذهب سياحة، فهل يوجد طريقة سهلة للفيزا؟
وجزاك الله خيراً أخي العزيز فادي .
وعليكم السلام أخ مهند،
رداً على سؤالك، نعم يحق لك أن تطلب تأشيرة لزيارة كندا حتى وإن لم يكن لك فيها قريب أو صديق يوجه لك دعوة لزيارته. وفي طلب التأشيرة أسئلة عن الهدف من زيارة كندا وعن الوضع المادي لمن ينوي زيارتها للتأكد من أنه قادر على تغطية مصاريف إقامته خلال الفترة المحددة التي ينوي قضاءها. لكن كما ذكرت لك في رد سابق، لن تمنحك السلطات الكندية التأشيرة إذا ما شكّت بأنك قد تطلب اللجوء ما إن تصل إلى كندا. طبعاً هناك حالات يصبح فيها الحصول على تأشيرة أسهل، مثلاً إذا حصلت على قبول من جامعة كندية لمتابعة الدراسة فيها، يصبح حصولك على التأشيرة أسهل، حتى وإن لم يكن مضموناً بالكامل.
مع تمنياتي لك بالتوفيق أينما كنت،
فادي الهاروني
في حالة حصولي على على تأشيرة الزيارة الكندية …
ماهي الأجراءات المتخذه بحقي بحال قدمت على لجوء؟ هلى هناك اي قابلية للرفض؟
ارجو الاجابة مع فائق الشكر والتقدير
أهلاً أستاذ أديب،
في حال دخلتَ كندا ورأيتَ أن خروجك منها إلى بلدك أو بلد إقامتك سيعرض حياتك للخطر، باستطاعتك تقديم طلب لجوء من داخل كندا. دوائر اللجوء تدرس الطلب وتستدعيك لمقابلة كي ترى ما إذا كنتَ فعلاً تستحق اللجوء في كندا. أنصحك بقراءة المعلومات المتعلقة بتقديم طلب لجوء من داخل كندا من خلال النقر على الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
(المعلومات متوفرة بالفرنسية أيضاً، يمكنك اختيار اللغة التي تناسبك)
تحياتي،
فادي الهاروني
انا وزوجي حاصلين على شهادات ماجستير من جامعات سوريةوعملتا في لبنان لفترة ثم الموزامبيق الآن لدينا طفليين صغيرين ونود الهجرة الى كندا لدينا اختي وزوجها واولاد عم لجيهم جميعهم جنسية كندية كيف يمكننا العمل على الهجرة والاستفادة من درجة القرابة
السلام عليكم انا شاب سوري عمري 26 متزوج ولدي ولد ومقيم في سوريا .خريج كلية تمريض واود السفر الى كندا من تركيا ماذا يتوجب علي فعله
انا سوري و معي فيزة سياحة الى امريكا انا و زوجتي و ولدي. السؤال هل استطيع الذهاب من امريكا الى كندا و من ثم التقدم بطلب اللجوء في كندا ? حيث ان ميزات اللجوء في كندا افضل من امريكا. ارجو الافادة
أنا مصطفى من حلب سوريا مهندس ميكانيك متخرج و طالب ماجستير هل يمكن أن أقدم لجوء إلى كندا وهل يتم قبولي ؟ وكيف الطريقة؟
بالنسبة للفلسطيني السوري :
انا مهندس اتصالات بخبرة 5 سنوات خريج جامعة حلب الحكومية 2007 و لدي شهادتين امريكيتين ايضا مع شهادة خبرة مصدقة اصولا من غرفة التجارة و وزارة الخارجية
انوي الحصول على فيزا سياحية لكندا لفترة شهر و بعد وصولي لهناك انوي التقدم بطلب لجوء من ((المطار نفسه )) ، فهل يا ترى باعتباري لاجئ (( بلا وطن )) سيتم معاملتي بصورة سلسة و تسهيل حصولي على اللجوء فلقد سمعت ان دول الاتحاد الاوروبي تمنح الفلسطينيين من سوريا لجوء سياسي مدى الحياة و تصبح معاهدة حماية اللاجئين و اتفاقية جينبف تنطبق على اللاجئ الفلسطيني
هل نفس الحال سيتم التعامل به مع الفلسطيني بكندا
اتمنى منكم قبل الرد ان تتأكدوا من هذه المعلومة الجديدة بخصوص الفلسطيني من سوريا من خلال مراجعة السلطات المختصة بكندا بخصوص الفلسطيني السوري الذي يعتبر لاجئ بلا وطن ، ثم اعطائي الجواب الصحيح سيما و انه لدي مؤهلات من الشهادة الجامعية لشهادة الخبرة الى شهادتين امريكيتين
و ليس عندي مانع كلاجئ فلسطيني مواليد حلب 1982 و لغاية الان لم احصل على جنسية سورية ان اتخلى عن الجنسية الفلسطينية بمقابل اعادة توطيني بكندا
اتطلع لردكم و شكرا جزيلا لكم و بارك الله بجهودكم
السلام عليكم
شكرا لماتقدمونه في هذا الموقع
انا من السعودية
انا شخص معاق بمرض سبب لي اعاقة تامة في الطرف السفلي واعاقة جزئية في اليدين والتدهور في الجسم مستمر لان هذا طبيعة المرض
وارغب في تقديم لجوء الى كندا او الاقامة فيها بشكل دائم
فهل هذا ممكن ??
واذا ممكن ماهي الاجراءات الصحيحة
الا يوجد رد ?
مرحبا انا نجوى من حمص انا مسيحية اتيت انا وزوجي واطفالي اربعة الى الاردن عام 2012 هل من الممكن بنسبة لديني هل توافق السفارة لطلب اللجوء وشكرا
يا أخت منى اريد اطلع فيزا سياحة لكندا كيف الطريقة لاني تعقدت اريد طريقة مضمونة ؟؟ و ممكن استاذ فادي تجاوبني ع السؤال لو سمحت او اي احد من الزوار .. شكرا جزيلا .
أهلاً أستاذ مهند وكل عام وأنت بخير.
إذا كنتَ من رعايا الدول التي يحتاج مواطنوها لتأشيرة إقامة مؤقتة لدخول كندا (بهدف السياحة أو الزيارة) يُستحسن أولاً الحصول على دعوة لزيارة كندا. والدعوة يوجهها إليك قريب أو صديق مقيم في كندا ويحمل الجنسية الكندية أو حائز على الإقامة الدائمة في كندا. كما أن باستطاعة جمعية أو مؤسسة (جامعة مثلاً أو مركز أبحاث) أن توجه لك دعوة (للمشاركة مثلاً في مؤتمر تنظمه هذه المؤسسة). ومتى حصلتَ على الدعوة تذهب إلى سفارة كندا في بلد إقامتك أو إلى أقرب سفارة لكندا إليك. ولكن هذا لا يعني أن حصولك على الدعوة يضمن لك التأشيرة. فالسلطات الكندية لا تمنح تأشيرة إقامة مؤقتة إذا ساورتها شكوك أن طالب التأشيرة قد يطلب اللجوء متى وصل إلى كندا. في شتى الأحوال تجد معلومات قيّمة على موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية على الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp
مع أطيب تحيات القسم العربي،
فادي الهاروني
السلام عليكم
أنا شاب عراقي 27 أريد طلب لجوء إلى كندا بسبب أوضاعنا الراهنه , كما قرات من التعليقات أنه لا تنصحون بطلب لجوء من داخل الاراضي الكندية .
حسنا سؤالي , هل هناك مدة محددة لإستقبال طلبات اللجوء الى كنداأو في اي وقت استطيع ان اقدم الطلب ؟
سؤالي الثاني : اذا طلبت اللجوء كم يستمر هذا الأمر حتى يقبلوني ؟ وهل يجب ان اسرد قصتي لهم حتى يقبلوني لديهم ؟
سؤالي الأخير : هل فرصة قبول العراقيين قليله ام هناك مجال لذلك ؟ ايضا هل يجب ان يكفلني احد ام الحكومه هي من تكفلني ؟
وشكرا لكم
سلام عليكم انا مقيم في تركيا و وحيد لأهلي ووضعي في تركيا سيء للغاية واريد لجوء الى كندا و مقيم في تركيا منذ سنة و نصف تقريبا و انا اتكلم الانجليزية بشكل قليل ايهما افضل في تقديم تركيا او لبنان و شكرا
مرحبا .
لقد تم قبول لجوئي في كندا عن طريق الجماعات الخاصة .
و لكن سؤالي هل يتم سحب جواز سفري مني عند الوصول الى كندا؟
و هل سيتم تقديم اي مساعدة مادية لي من قبل الحكومة الكندية ؟
شكرا
تحياتي
انا سورية مقيمة بالسعودية و زوجي لا يستطيع العودة الى سورية و هو مطلوب من قبلهم و لديه أوراق تثبت ذلك ،،،
وأريد ان اقدم لجوء سياسي هل اقدمه من السفارة الكندية في السعودية افضل أم احصل على فيزا سياحة لكندا و اقدم اللجوء من هناك عندما اصل الى المطار
وصل ملفنا الى السفاره الكنديه منذ خمسة أشهر بعد الحصول على الموافقه على اللجوء سؤالي كم تستغرق السفاره من الزمن لإستدعاءنا لمقابله علما بأن سوريين ولاجئين في مصر
لا يوجد وقت محدد للمهلة الزمنية لذلك يجب الانتظار…..والفرج
مع تمنياتنا لك بالتوفيق
ارغب في لجوء انساني انا وعائلتي المكونه)من11( شخص . مع العلم بانني لا استطيع العوده الى سوريا لانني انا واولادي ملاحقين .من كل الجهات .
وحتى في لبنان لايوجد لدينا اقامات .لانه يوجد تشديد على الفلسطيني القادم من سوريا .
.حتى-م-ت-ف- لاتهتم لامرنا ونحن نعيش حياه ذل اريد لجوء انساني .مستعدون نحن ألعائله للتنازل عن حق العوده .والعوده الى سوريا .
ارجو منكم الرد وشكرا
السيد جواد جواد تحية وبعد
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
http://www.cic.gc.ca
سلام عليكم انا احمد من حمص واتيت زياره الى سعوديه بعض مشاكل عشناها بسوريه طويله وانا متزوج ولدي سته اطفال وزوجه وامي كبيره بسن رانا الان بسعوديه واريد ان اتقدم بهجره الى اي بلد او كند هل يو جد تقديم هجره من سعوديه حيث ان حالنا اقل من حال سورين الي بالاردن لايوجد هنا مفوضيه ولااغاثه لنا ويعلم الله بحالنا وافيدونوا ولكم جزيل الشكر
العزيز أحمد
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
http://www.cic.gc.ca
مرحبا انا مهندس معماري سوري عمري 24 واختي لديها الاقامة الدائمة في كندا هل تستطيع ان ترسل لي زيارة الى كندا وعند وصولي اطلب طلب اللجوء في كندا وشكرا
لا نشجعك على ذلك لأن الحصول على الهجرة من داخل كندا أمر صعب. الأفضل أن تقدم طلب اللجوء والهجرة في السفارة الكندية الأقرب لمكان إقامتك
نتمنى لك التوفيق
السلام عليكم اخي انا ناشط اعلامي وكاشف عن وشي من بداية الثورة وهل الشي مقبت بضهوري على الكثير من القنوات الاخبارية العالمية ومطلوب للنظام منذ بداية الثورة وملاحق ايضا من قبل تنظيم داعش لذلك خرجت من سوريا وانا الان في تركيا هل يتم منحي لجوء سياسي اذا قدمت الطلب الى السفارة الكندية في تركيا
بلا شك ستنظر السفارة الكندية في تركيا في وضعك إذا كانت لديك أمور ثبوتية ومن يدري فقد تساعدك على دخول كنداز جرب الاتصال بالسفارة.
أتمنى لك التوفيق
أنا يمنيه مواليد السعودية ولدي تأشيرة سياحيه كندية هل استطيع طلب اللجؤ الإنساني بعد الوصول لكندا ومتى وأين يتم دلك
أهلاً سيدة منى وشكراً على التواصل. باستطاعة من تكون حياته مهددة في بلد إقامته أن يطلب اللجوء في كندا بعد دخوله إليها. طبعاً تدرس دوائر اللجوء الطلب وتصدر حكماً بشأنه.
تمنياتنا لك بالتوفيق والحياة الآمنة أينما كنتِ،
فادي الهاروني
Hi, Am syrian mother of two little boys ( 9 and 3 years). I’m really interested to live in Canada for the sake of my kids’ future. Please let me know what is the procedure to live officially in Canada.
By the way, am in process of divorcing my husband
I have BA in English Language and Literature from Damascus University
أهلاً سيدة أم عمر وشكراً على التواصل. أرى أنه من المفيد أن تزوري موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية من خلال النقر على الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/index.asp
نتمنى لك، زملائي وأنا، كل التوفيق،
فادي الهاروني
السلام عليكم ” أنا شاب سوري الجنسية مقيم في سطنبول التركية وأود طلب الجواء الى كندا يوجد لدي جواز سفر وأقامة تركية لكن الجواز انتهى منذو شهريين ومع العلم لايمكنني. التجديد بسبب سني لئني مطلوب للعسكرية في سورية. حتى لايمكنني العودة نهائيآ الى سوريا ” وهنا في سطنبول لايوجد عمل. ومعيشة صعبة جدآ ومع العلم انا خارج سورية منذواكثر من سنتين ونصف. ذهبت لكذا دولة. وحاليآ في تركيا من اكثر من سنة ونصف. والسوؤال هل يمكنني تقديم طلب طل الجواء الى كندا او اي ولاية مجاورة ولكم جزيل الشكر والامتنان
السيد عبدو
الأمر ممكن بدون شك عبر السفارة التركية في أنقرة أو الاتصال بوزارة الهجرة الكندية على العنوان الإلكتروني التالي :
http://www.cic.gc.ca
ونتمنى لك التوفيق
أنا شاب سوري متزوج ومقيم بلبنان.وقد استطعت الحصول على كفالة حكومية كندية عن طريق الكنيسة
وسؤالي..
هل يطول دراسة ملفي من قبل الحكومة الكندية قبل احالته الى السفارة الكندية في لبنان
والبعض قال لي..(أن التأخير يمكن أن يحدث في السفارة)
فأرجو أن تساعدوني بالشرح عن هذه الامور
ومع محبتي
وشكرا
رد
أهلاً أستاذ بهجت. أقترح عليك طرح السؤال على دوائر الهجرة الكندية، وإليك موقع وزارة المواطنة والهجرة:
http://www.cic.gc.ca/english/index.asp
كما أن باستطاعتك متابعة المراحل التي يجتازها ملفك على الموقع المذكور (لديك رقم ملف، أليس كذلك؟).
أصدق التمنيات بالتوفيق،
فادي الهاروني
انا شب سوري اسكن في لبنان عمري ٢٠ سنه أودّ طلب لجوء لوحدي مطلوب لخدمة الجيش هل يتم قبولي؟ وكيف أقوم بتقديم الطلب ؟
السيد محمد
أفضل طريقة هي الاتصال بالسفارة الكندية في بيروت وتقديم طلب لجوء أو هجرة
انا اسمي يوسف من سوريا قدمت لجوء في سويد او ايجالي طرد اوتسفير انا كنت باصم بيبلغاريا اريد معلومات عن طالب لجوء في كندا هل يعترفو بهل بصمات ام لاء……؟ وشكرا
هل بإمكان السوري الذي يصل كندا أن يطلب اللجوء من داخل كندا! وماهي حظوظه في القبول!وهل اذا وصل الأراضي الكندية يمكن ان تخرجه الدولة ام ماذا وكم يستغرق من وقت
أعتذر لكثرة الأسئلة
بات من الصعب الحصول على اللجوء أو الهجرة من داخل الأراضي الكندية والأفضل الاتصال بالسفارة الكندية في مكان إقامتك الحالي أو أقرب سفارة كندية
مساء الخير انا شاب سوري عمري26 سنة لاجئ في لبنان انا واختي المطلقة ولديها ولدان ونحن مسجلين في المفوضية منذ عشرة شهور وهناك صديق لنا في كندا لديه الجنسية الكندية وهوا قدم لنا اوراق كفالة في كندا وقالو له ان اوراقهم اصبحت عند دائرة الهجرة اريد ان اعرف كم يستغرق الوقت لقبول اوراقنا ولكم جزيل الشكر
المسألة إدارية ولا وقت محددا للبت في الطلبات سيما وأنها كثيرة حاليا جراء الأوضاع في العراق وسوريا
تحلَّ بالصبر وتابع طلبك حيث قدمته
انا فلسطينية سورية واحمل وثيقة خرجت من سوريا بسبب الاحداث وانا الان في الاردن ولا احمل سوى الهوية الشخصية ومتزوجة من سوري ولدي بنتان هل استطيع طلب اللجوء الى كندا
بدون أدنى شك ولكن عبر تقديم طلب لجوء أو هجرة في السفارة الكندية الأقرب لمكان إقامتك
نتمنى لك التوفيق
ازا حصلت على فيزا سياحية مؤقتة الى كندا هل استطيع التقدم بطلب للحصول على اقامة دائمة من داخل كندا
مع خالص التقدير
بات هذا الأمر صعبا جدا والأفضا تقديم الطلب في السفارة الكندية الأقرب إلى مكان إقامتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
انا وليد الحريري من سوريا لاجئ بالاردن معي زوجتي وطفلي عمره 3شهور طبعا حال السوريين بالاردن معروفه بالنسبه لكم بل اوضح لكم بان الحال اسوء بكثير مما تعرفون والذي اريد ان اوضحه بكلام مختصر انني اعجز عن شراء اي لباس لطفلي ولا حتى لي بمختصر الكلام ع الحسنه اصلبني قهر الرجال وقلبي كاد ان ينفجر اريد اللجوء لبلدكم بلاد العرب لا تقدر الانسانيه لاترأف بحال اي شخص سوى انها تريد فقط جمع الاموال اما الانسان شي تافه بالنسبه لهم حالي اصعب من اي يء يوصف مطلوب للنظام السوري مطلوب للتنظيمات الاسلاميه بسوريا بتهمة الهروب من الجهاد انا من بلدة عددها 30 الف نسمه في محافظة درعا السورية اسمها خربة غزالة هذه البلده مهجرة ومدمرة بالكامل تستطيعون معرفة هذا الي من خلال المصادر الاعلامية يعني بيتي بسوريا راحت وكرامتي بالاردن ولت اريد المحافظة على انسانيتي لديكم انا شدكم بكل ما هوا مقدس وعزيز اناشدكم بالله والرسل بالانسانيه وبراءت الاطفال ان تساعدوني نويت الذهاب للسفارة لكن خوفي من الرفض وقلة حيلتي الماديه من اجور المواصلات منعتني ………اقسم بذات الله طقيت أغيثوني رحمكم الله انا انا مسجل لدى المفوضيه الساميه بالأردن
وجزاكم الله كل خير
أستاذ وليد يؤسفنا جداً، زملائي وأنا، ما تعانيه. وفظاعة المأساة في سوريا لا تدعنا نشك مطلقاً في ما تقوله. لكن، وللأسف الشديد، لا قدرة لدينا على التأثير في مجال استقبال كندا للمهاجرين أو طالبي اللجوء. أنصحك بإعداد طلب لجوء بمساعدة منظمة إنسانية ذات مصداقية عالية على المستوى الدولى. ومن المفيد أيضاً أن تزور موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية من خلال النقر على الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/index.asp
نتمنى لك، زملائي وأنا، التوفيق،
أطيب التحيات ورمضان كريم،
فادي الهاروني
أنا كفلسطيني احمل وثيقة سورية لا تستقبلني المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة باعتبار ان الاونروا هي المسؤولة عنا .. و طلب اللجوء يتم فقط عن طريق المفوضية .. فما العمل ؟؟؟ وشكرا
إستشارة أي مسؤول في السفارة الكندية إذ لديه الخبر اليقين والإجابة الحقيقية
تحياتي اساتذتي الكرام.. انا فلسطيني أحمل الوثيقة السورية لجئت انا وعائلتي الى لبنان بسبب ظروف الحرب القاسية ولا املك جوازات سفر.. ظروفي في لبنان صعبة جدا لان الحكومة اللبنانية اوقفت تمديد الاقامة للفلسطيني السوري على اراضيها لذلك نحن نقيم بصورة غير شرعية ولا نستطيع التنقل بحرية بسبب الحواجز فلا استطيع الوصول الى السفارة الكندية أتمنى أن احصل على لجوء فأتمنى المساعدة
ولكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
http://www.cic.gc.ca
نتمنى لك التوفيق في مسعاك
مسا الخير انا شب سوري من حماه وانا لاجئ في لبنان انا واختي مطلقة ولديها ولدان ونحن مسجلين في المفوضية منذ عشرة اشهر قدمنا طلبات الجوئ الى كندا وهناك شخص نعرفه كان صديق والدي لديه الجنسية الكندية قدم لنا اوراق كفالة في تورنتو نحن هنا لانجد عمل ولسنا قادرين على دفع اجار البيت فهل استطيع وقالو له ان ملفاتنا اصبحت عند دائرة الهجرة فهل استطيع ان اعرف كم يستغرق الوقت لقبولنا بالجوئ الى كندا ولكم جزيل الشكر
لا وقت محددا لذلك سيما وأن الطلبات تزداد جراء الأوضاع في العراق وسوريا
تابع الطلب في السفارة الكندية أو اتصل بوزارة الهجرة على العنوان التالي :
http://www.cic.gc.ca
نحن لاجئين من سوريا ومقيمين في مصر منذ سنه ونصف ومنذ خمسة أشهر وصلت ملفاتنا الى السفاره الكنديه بالموافقه على اللجوء سؤالي كم من الزمن يستغرق استدعائنا من قبل السفاره لإجراء المقابلة ولكم الشكر
لا يوجد وقت محدد للمهلة الزمنية لذلك يجب الانتظار…..والفرج
مع تمنياتنا لك بالتوفيق
انا سوري وتزوج من أذربيجانيه ولدي ثلاث اطفال اثنان تولد الإمارات والثالث تولد باكو وحصلت علی اللجواء عام 2011 وحكومة أذربيجان رفضت منحى اللجواء وبمساعدة أصدقائي حصلت علی موقفه من كنيسه في البرتا لكفالة انا وعائلتي وتمت الموافقه وإرساله جميع الأوراق والمستندات والحين طلبي في مكتب الهجرة الكنديه سؤالي كم من الوقت يستغرق طلبي وهل ممكن يرفض طلبي مع العلم الكنيسه وافقة علی كفالتي وللعلم هناك محاميه تعمل علی أوراقي
لا مهلة محددة لإكمال دراسة ملفات الهجرة وقد يكون لك حظ أوفر لأن ثمة من كفلك
أتمنى لك التوفيق
h 39 min
أنا شاب سوري متزوج ومقيم بلبنان.وقد استطعت الحصول على كفالة حكومية كندية عن طريق الكنيسة
وسؤالي..
هل يطول دراسة ملفي من قبل الحكومة الكندية قبل احالته الى السفارة الكندية في لبنان
والبعض قال لي..(أن التأخير يمكن أن يحدث في السفارة)
فأرجو أن تساعدوني بالشرح عن هذه الامور
ومع محبتي
وشكرا
لماذا لا تحاول الاتصال بوزارة الهجرة إذ وحدها يمكنها أن تعطيك الجواب اليقين
العنوان : http://www.cic.gc.ca
السلام عليكم
مشكورين على جهودكم المبذولة لمساعدتنا
انا طالب سوري مواليد 1993 عمري 21 سنة اضطررت للارتحال عن بلدي بسبب ظروف الحرب الجارية هناك,وبحكم اني مطلوب للدولة بسبب بعض الممارسات السلمية في بداية الثورة واسمي موجود عندهم على أني مطلوب.
كنت قد أخذت الشهادة الثانوية(البكالوريوس) لكني لم استطع استكمال تعليمي للاسباب السابقة.
انا الان متواجد في لبنان و قد سجلت في منظمة الامم المتحدة لكن لا جدوى,(لم آخذ منهم لا حق ولا باطل ولا أي مساعدة)
وأنا أرغب باللجوء الى كندا لاستمكال الدراسة وبحكم انني متمكن من اللغة الانكليزية بشكل جيد جدا.
فهل يمكنكم مساعدتي ولو بشيء بسيط حتى يمكنني ان اتابع طريقي,مشكورين مأجورين..
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
http://www.cic.gc.ca
انا طالب سوري الجنسية عمري ٢١ سنة اسكن مع عائلتي في المملكة العربية السعودية
هل يمكنني اللجوء الى كندا لتكملة دراستي مع العلم انني مقيم في الرياض .
طبعا ممكن ولكن دائما عبر تقديم طلب هجرة أو دراسة أو لجوء في السفارة الكندية في المملكة السعودية
انا مواطن سوري. اضطررنا انا وعائلتي الى الجوئ الى الاردن. بسبب ما تعرضنا له من قصف ودمار. باغلب انواع الاسلحه
هل بامكاننا. تقديم الجوئ الى دولتكم الكريمه
وشكرا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
http://www.cic.gc.ca
مرحبا انا مصطفى من سوريا اريد اللجوء الى كندا هل من الممكن انا اعمل في مجال المكانيك وسائق واعمل ايضا شيف وجبات سريعه
كل ذلك ممكن بدون أدنى شك ومتوفر ولكن إبدأ بتقديم طلب هجرة إلى كندا في السفارة الكندية الأقرب
السلام عليكم
انا سوري بتركيا مقيم من 6شهور ورح اسافر ع كندا تهريب (ترانزيت كندا) ورح قدم طلب لجوء بالمطار. شو رح يكون وضعي
لا ننصحك أبدا بذلك والأغضل أن تسلك الطريق الشرعية عبر السفارة الكندية
انا فلسطيني سوري دخلت البرازيل انا وزوجتي وولدي منذ ثلاثة اسابيع ولايوجد لدي اقامة واريد اللجوء لكندا لوجود بنت حماي فيها وانا لايوجد احد لي في البرازيل استطيع ان اقدم لجوء لكندا وهي مستعدة بان تكفلنيي بكندا هل توافق السفارة الكندية على طلبي ارجو الرد باسرع وقت
لماذا لا تطرح السؤال مباشرة على السفارة الكندية ؟
السلام عليكم…
لدي استفسار في حال إقامتي في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، هل يحق لي التقدم بطب هجرة لكندا؟ في حال نعم كم تسغرق من الوقت الإجراءات لهكذا طلبات للسوريين وما نسبة نجاحها وسبل نجاحها؟
شكراً لتفاعلكم..
انا مواطن من عرب الداخل يعني 48 اريد اخد لجوء الى كندا
لاني درست في تركيا قعدت فتره طويلة وعندما عدت الى البلاد
سحبو منبي البسبورت و قالوا لي انت مهاجر مع اني لست مهاجر
عندما عرفو انني عائد الى تركيا اعطوني البسبورت
وانا محتار اذا بدي ارجع لازم اوقف محامي مشاكل
اريد الذهاب الى كندا
ما ذا تنصحوني ان افعل ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم
انا شاب سوري منشق من الجيش لأنني لا احب سفك دماء احد ولا احب العنف وانا متواجد في الأردن. وليس معي جواز سفر هل أستطيع تقديم الهجرة الى كندا ولكم الشكر
انا عراقية عمري 26 متزوجة وليس لدي اطفال اريد الهجرة الى كندا انا و زوجي بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العراق .. اريد منكم مساعدتي علما بأننا نتكلم الإنجليزية ﻻننا حاصلين على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية. مع الشكر
انا سوري حاصل على البكالوريا العلمي في سوريا ووصلت الى فرنسا هاربا عبر الحدود
لا اريد تقديم طلب لجوء في فرنسا لأنني اريد دراسة الطب في كندا
هل يمكن ذلك وهل يمكن الحصول على لجوء بهذا الهدف وما هي الطريقة
مرحبا انا مواطن سوري مقيم في لبنان اطلب الهجرة الا كندا عمري 31 متزوج ليس عندي اولاد ظروفي صعبة ارجو الرد وشكرا
انا شاب سوري ومعي علتي مرتي وطفلتين وان احب كندا كثيران هل من الممكن اطلب لجوئ اليها من الممكن جواب اذا سمحتم وارجو المساعدة
السلام عليكم
انا مقيم في كندا ولدي اقامة دائمة وحصلت على الاقامة عن طريق الزواج والان اختلفنا انا وزوجتي ولكن بلدي حرب وانا مهدد لا استطيع العودة لبلدي هلا استطيع تقديم لجوء لان زوجتي دائما تهددني بانها سوف تخرجني من كندا كونها كفيلتي انصحوني ماذا افعل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حسان خربوطلي انا من سوريا ومقيم في دمشق ان والدي ذهب حتى يشتري لنا الخبز من منطقة قدسيا لكن للاسف الشديد هبط على والدي صاروخ ومات به ولم يسمح لنا النظام ان نستلم جثمان والدي الطا في تاريخ 2013/09/01 وايضا انا مريض منذ كان عمري سنين ونصف وحتى الان نوع المرض نوبة صرع انا كنت استعمل 13 حبة كل يوم واما الان لا استعمل دواء لان معامل وشركات الادوية قد انفجرت وانتم تعلموا في هذا الأمر ان مرضي يزداد من سيء الى اسوء كل يوم اريد به ان اذهب الى لبنان الى السفارة الالمانية افكر به كيف اذهب ولكن لا يوجد معي مال اطلب من الله ومنكم المساعدة من اجل مرضي الصرع ماذا أفعل؟
مع فائق الشكر والاحترام
حسان
صديقي انا وعائلتي موجودين بالارجنتين زوجتي وابني الذي ولد هنا وممكن احدى الكنائس بكندا ان تقوم بكفالتنا للسفر لكندا. ما هو وضعنا القانوني ان وصلنا و ما هي الاجراءات المتبعة وهل نستطيع مثلا بعد فترة ان نطلب اللجوء وشكرا لك
انا سوريه مقيمه في لبنان منذ الاحداث متزوجه ولدي ولدان اريد ان اقدم طلب اللجوء الى كندا مع زوجي واطفالي لاني اعاني من سوء الوضع المعيشي والحياة اصبحت صعبة كثيرا بالنسبة لي ولاطفالي واريد منكم مساعدتي لاني اموت في اليوم مئات المرات بسبب الاوضاع المادية والضغوطات النفسية وغلاء المعيشه علما بان زوجي مصاب بيده ولا يستطيع العمل
السلام عليكم انا مواطن سوري موقيم بلكويت اريد لوجوء الى كندا للحصول على الجنسية هل يمكن اقدم طلب لجوء بلكويت الى سفاره الكندية ماهيه اجرائات
أريد أن أسأل جنابكم أنا من مدينة حلب وأنا لاجئ في لبنان في مدينة طرابلس ، ودراستي معهد هندسة معلوماتية ولدي خبرة في الكومبيوتر وقد درست المحاسبة وإدارة الأعمال ولدي خبرة بهما وزوجتي مدرسة لغة إنكليزية حاصة على شهادة ليسنس الأدب الإنكليزي من جامعة حلب
هل من الممكن أن أقدم طلب لجوء إلى كندا
انا وعائلتي حصلت علی كفيل فی كندا وهي كنيسه وانا سوري وزوجتي من باكو والكنيسة وافقت علی طلبي كا كفيل كم من الوقت للمكتب الهجره تخلص أوراقي وانا أدخل كندا مع أولادي
مرحبا الاخوه الكرام انا سوري في البرازيل اريد اللجوء الى كندا واستطيع ان اخد تزكره طيران وانزل في الاراضي الكنديه هل استطيع طلب اللجوء في المطار وكيف سا اتصرف بالله عليكم اجيبون وشكرا واني مصمم القدوم الى المطار واللجوء ولو حتى دخلت السجن لان اطفالي وحياتي ماعادت لها معنى
مرحبا الاخوه الكرام انا سوري في البرازيل اريد اللجوء الى كندا واستطيع ان اخد تزكره طيران وانزل في الاراضي الكنديه هل استطيع طلب اللجوء في المطار وكيف سا اتصرف بالله عليكم اجيبون وشكرا
السلام عليكم انا عبد الله ابو حسونة فلسطيني سوري اذا ذهبت الى كندا بطريقة غير شرعية وطلبت اللجوء داخل ارضيها ما هيا اصعب الاحتمالات التي ستحصل لي من قبل الحكومة الكندية هل سيتم ارجاعي من حيث اتيت ام ماذا ؟
السلام عليكم انا فلسطيني سوري مقيم في سوريا اريد الهجرة اي الدول الاسكندنافية او الاوربية
الله يعطيكم العافية:
أنا سوري مقيم في السويد وأتمنى اللجوء إلى كندا ، هل بإمكاني الحصول على فيزا سفر إلى كندا وتقديم اللجوء هناك للمعلومة ايضا أحمل شهادة الصيدلة . شكرا لكم
انا مواطن من العراق وارجو اللجوء الى كندا بسبب الظروف الامنية الخطرة ولكوني مسيحي فان هناك بعض الجماعات التي تستهدفننا ويتم تهجيرنا من مناطقنا تدريجيا…
انا زوجتي سورية و أنا مصري.. نحن حاليا في مونتريال و انا طالب و هي لديها تصريح عمل مفتوح … هل يحق لنا التقديم على طلب لجوء سياسي في كندا؟
هل إذا زوجتي وصلت لكندا عن طربق مفوضية الأمم المتحدة تسطتيع ان تأخذني اليها وخلال كم من الاشهر
السلام عليكم انا سوري واريد ان اطرح سؤال من فضلكم هل استطيع ان احصل على اللجوء في كندا اذا استطعت الوصول الى داخل الأراضي الكندية بطريقة غير شرعية؟ وشكرا
السلام عليكم ..
ماهو الفرق بين الهجرة واللجوء ..من ناحية التقديم والاوراق ومن ثم المعيشة …
شكرا لكم
مرحبا
اسمي عماد سوري لاجئ في لبنان
خريج جامعة حلب
مسجل بمفوضية اللاجئين
عندي مواطن كندي مستعد يساعدني
كيف استطيع التقدم بطلب هجرة او لجوء الى كندا
عن طريق المفوضية او السفارة؟؟
انا فقدت عائلتي كلها في سوريا ولما يتبقى سوى انا
كنت اتمنى ان اموت ايضا ولكن كانت ارادة الرب لا
لم يعد لدي سوى عائلة صديق في كندا وانا اتواصل معهم دائما عبر الهاتف وارغب بي اللجوء او السفر اي طريقة كانت والوصول الى عائلة صديقي وهم يعرفوني جيدا ويزكوني في اخلاقي وثقافتي
اتمنى الرد باسرع وقت وشكرا
السلام عليكم
نحن عائلة لاجئة في ليبيا و نمر بأوضاع سيئة للغاية فالوضع الأمني غير مستقر …
هل نستطيع ٲن نقدم طلب لجوء إلﯽ كندا ٲو ٲي دولة ٲخرﯼ عن طريق المفوضية في ليبيا
انا فلسطيني معي وثيقه سوريه ومن غير ما احكي ظروفي فهي واضحه للعلن لما الت اليه المنطقه ولا امل في المستقبل اعمل في السعوديه مهندس متزوج ولدي طفلان ارغب في الذهاب الى كندا وعمل لجوء فيها وانا حاصل الفيزه سياحيه الكنديه وعائلتي ايضا الرجاء مساعدتي واعلامي ما هي الخطوات الاولى عند وصولي لكندا وباي مدينه الافضل ان اقدم بها لجوئي من ناحيه السرعه وكم من الوقت تاخذ الاجرائات للموافقه على لجوئي والحصول على الاقامه وهل تنصحوني بهذه الخطوه
وشكرا لكم
لا يمكنك تقديم طلب اللجوء من داخل الأراضي الكندية لذلك عليك تقديمه من الخارج
للاستفسار فقط
وجدت بموقع للحكومه الكنديه انو يجوز ان اقدم لجوء داخل كندا وهنالك اوراق لتعبئتها وان ذهبت وقدمت اللجوء ما ذا سوف يحدث هل سيتم ترحيلي والى اين الى سوريا مثلا ؟؟؟؟ وهي بحالة حرب
ولا دوله في عالم تستقبلني
انا سوري ومقدم طلب لجوء انا وزوجتي واولادي من سنة وشوي عالنت ورحت عالسفارة وقتها وقالولي انت علاقتك مع اليو إن رحت عاليوإن قالولي مافي سفر حاليا انا طلبي صحيح وشو اعمل
مرحبا قدمت مع اسرتي طلب هجرة الى كندا كيبك منذ ثلاث سنوات قدمنا جميع الاوراق المطلوبة ثم بدات الاحداث بسوريا انتقلنا الى محافظة اخرى اكثر امنا لم نعد نستعمل البريد الالكتروني الذي وضعته في الاوراق لتراسلنا السفاره لعدم وجود نت في مكان وجودنا المهم اتصلت بنا السفارة على رقم الموبايل المكتوب في الاوراق وتريدعنوان بريد الالكتروني لتراسلنا عليه لكن عنواننا انتهت صلاحيته لعدم الاستخدام والخطوط ضعيفة جدا على الموبايل كيف احصل علىايميل السفارة لابعث بايميل جديد للمراسلة مع العلم اني حاولت كثيرا ولم اصل للمطلوب مع الشكر الجزيل
انا سوري في مصر هل يمكن ان اقدم للهجرة او الجوء؟؟؟ مشكورين
بدون شك الأمر ممكن لكن هذا لا يعني الحصول بالضرورة على الهجرة أو اللجوء
السلام عليكم انا عمري 26 ولدي ولد انا فلسطينية سورية ومتزوجة من قلسطيني لبناني والان اصدر قرار ظالم بحق الفلسطيني السوري انه يمنع من ان يجدد اقامته في لبنان وسيتم ترحيله الى سوريا وانا الان انوي ان اقدم طلب لجوء الى كندا هل من السهل ان يقبلوني انا وابني وزوجي واﻻ سوف اضطر العيش في لبنان بصورة غير شرعية او التسفير الى سوريا بعيدة عن زوجي وولدي ارجو الرد فإن حالنا في لبنان اصبح صعب جدا
للأسف ليس باستطاعتنا المساعدة وأفضل سبيل هو الاتصال بالسفارة الكندية في بيروت، ونتمى لك ولعائلتك التوفيق
هل استطيع بطلب الجوء الى كندا
انا سوري من عائلة اسماعيلية واطلب الجوء الى مؤسسة الاغا خان في كندا لان انهار ت بيوتنا ولم يتم لنا احد في سوريا ولا اعرف ماذا افعل فهل استطيع طلب الجوء ام لا
يمكنك بدون شك التقدم بطلب لجوء إلى كندا في أقرب سفارة كندية ونتمن لك التوفيق في مسعاك
بدون شك يمكنك ذلك ولكن خارج الحدود الكندية
نحن في لبنان انا وزوجي ونعاني من ظروف صعبة وزوجي مطلوب من الجهتين ..نريد الهجرة الى كندا
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ماالمطلوب …؟؟ وهل يمكننا ذلك ..مع العلم اننا سوريان
الطريقة الوحيدة هي في الاتصال يالسفارة الكندية في بيروت وتقديم الطلب
نتمنى لكم التوفيق في مسعاكم
اناشاب سوري من مواليد الشهر الاول 1990 عمري 23سنه احمل شهادة معهد تقاني للعلوم الماليه والمصرفيه ارغب بالهجره بسبب الظروف الراهنه ولكم الشكر
أهلا بك أستاذ حسين:
إن كنت ترغب بالهجرة إلى كندا، عليك التوجّه إلى اقرب سفارة كنديّة لديك لتقديم طلب . ونتمنّى لك التوفيق
مرحبا انا سوري الجنسية مقيم في اللبنان تقدمت للهجرة الى كندا عن طريق مكتب في بيروت سؤالي هو كم هي فترة انتظار ليصل الرد على طلبي مع العلم انا شخص اعزب وطلبي للهجرة كان لي وحدي نع العلم اني دفعة اتعاب لهذا المكتب … وهل هناك امل من قبول طلبي وشكرا..
الجواب يتعلق بالسفارة ولا شك أن تأخر الرد ناجم عن كثرة الطلبات مع تفاقم الأزمة السورية
مرحبا انا سوري لا املك بسبور يمكنني الهجره الى كندا متزوج ولا املك عقد زواج عندي ولد ولا املك دفتر عائله ممكن مساعدتي
السلام عليكم :
انا مواطن سوري من مدينة حمص عمري 24 عام فررت من الجيش السوري لأني لا أريد أن أقتل أبناء بلدي , مطلوب للجيش السوري بتهمة الفرار و مطلوب للجيش الحر المعارض أني أطلت تواجدي في الجيش السوري
انا الآن موجود بلبنان و لا أستطيع التحرك بحرية بسبب خوفي
أنا مسجل في مفوضية الأمم المتحدة و مشطوب من المساعدات
أريد الهجرة الى كندا لأستطيع حماية نفسي ماذا عليَ أن أفعل ؟؟
و لكم جزيل الشكر
أهلاً أستاذ أحمد،
يؤسفنا، زملائي وأنا، أن تعيش الأوضاع الصعبة التي تصفها.
بما أنك مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، باستطاعة موظفي المفوضية أن يشرحوا لك سبل تقديم طلب لجوء إلى كندا أو سواها من الدول التي تستقبل لاجئين. أما بالنسبة للهجرة إلى كندا، فيمكنك الاتصال بأقرب سفارة كندية (في بيروت بما أنك في لبنان) لهذه الغاية. وإليك أيضاً هذا الرابط من موقع وزارة الهجرة الكندية الذي يزودك بمعلومات وافية حول الهجرة إلى كندا:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
أطيب التحيات،
فادي الهاروني
مرحبا
لو سمحت بدي اسألك، لو اجا ابي المتواجد بامريكا حاليا زيارة على كندا عن طريق الحدود البرية وكوني مقيم دائم بكندا هل يتم قبوله كلاجئ وكم تبلغ اتعاب المحامي؟
تحياتي أستاذ زاهر،
رداً على سؤالك، إذا كان والدك مقيماً في الولايات المتحدة بموجب تأشيرة، قد لا يستطيع طلب اللجوء في كندا بسبب اتفاقية “البلد الثالث الآمن” الموقعة بين كندا والولايات المتحدة. فالسلطات الكندية قد تطلب منه تقديم طلب لجوء، إن شاء ذلك، لدى السلطات الأميركية. وإليك الرابط للاطلاع على الاتفاقية:
http://www.cic.gc.ca/english/department/laws-policy/menu-safethird.asp
أقول هذا الكلام مع تأكيدي بأني لستُ متخصصاً في شؤون الهجرة واللجوء. لذا أنصحك بالاتصال بإحدى الجمعيات الكندية الناشطة في مجال مساعدة اللاجئين والاستفسار منها، وإليك هذه الروابط للبعض منها:
http://www.fcjrefugeecentre.org/about-us/contact-us/
https://ccrweb.ca/
http://mcccanada.ca/about/partners/ccr
مع دعائي بالتوفيق،
فادي الهاروني
تحياتي للاستاذ فادي الهاروني وزملائه المحترمين في راديو كندا
اما بعد اريد فتح موضوع الهجرة العشوائية او الهجرة غير الشرعية
كما تعلمون ان الكثير من اخواننا السوريين اتبعوا هذه الطرق للوصول للدول الاسكندنافية على الرغم من تكلفتها الباهظة
وقد ظهر في الفترة الاخيرة تجار بشر وتجار حرب يقومون بتهريب اللاجئين السوريين الى الدول الاوربية
السؤال هو :
هل هناك هجرة عشوائية الى كندا او هجرة غير شرعية؟
القصد من السؤال :
هل الحكومة الكندية تعترف بالسوريين الذين يدخلون اراضيها بطرق غير شرعية وتقبل ادراجهم في قائمة اللاجئين؟؟
أهلاً أستاذ مالك وشكراً على التواصل.
رداً على سؤالك، الهجرة العشوائية اللاشرعية إلى كندا نادرة جداً. وفي ما يتعلق باللاجئين السوريين، كندا لم تستقبل منهم سوى عدد ضئيل جداً، كما يتضح من التقرير التالي الذي أعده القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية قبل أقل من شهرين:
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-falling-behind-on-promise-to-syria-s-refugees-1.2564457
والذي تناولناه في القسم العربي:
http://www.rcinet.ca/ar/2014/03/10/19807/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86/
كما أرسل لك الرابط التالي من موقع وزارة الهجرة الكندية والذي يعطيك تفاصيل عن برامج اللجوء في كندا:
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/
وفي النهاية لا يسعني سوى أن أتمنى لكل من تشرّد من دياره أن يعود إليها معززاً مكرماً، والله وليّ التوفيق.
تحيّاتي،
فادي الهاروني
أنا سوري موجود في امريكابهدف الدراسة لمدة 4أشهر.ارغب في زيارة كندا اللتي يوجد بها أقاربي (اثنين من أخوالي)ومن ثم طلب اللجوء فها ذالك ممكن قانونيا أم انه صعب وشكرا
يمكنك طبعا طلب تأشيرة سياحية أو طلب اللجوء أو الهجرة فيجب أن يتم من خارج الحدود الكندية ، من الولايات المتحدة حيث أنت الآن مثلا
انا مروان من حلب تعرضت عائلتي الى ابادة جماعية بسبب هجوم مجرمي الجيش الحر علينا فقد اخذوا ابي و اخي الكبير و قتلوهم و امي قتلت بيد ارهابيي جبهة النصرة لانها لم ترتدي النقاب عندما كانت في طريقها الى عندان لرؤية بيت خالتي التي قتلت اخيرا بيد الجيش الحر لانهم اتهموها بأن زوجها يحارب مع النصرة اغيثونا ان الجيش الحر و من معه يقتل الناس لاسباب غير حقيقية!! متى يريد العاااالم ان يفهم هذا الشيء!! نحن نتعرض الى ابادة جماعية ايها العالم… انا الان مشرد في تركيا و اعاني وضعا مأساويا جدا و معاملة الاتراك سيئة جدا و لا يعاملوننا كبشر… اغيثوني فإني في وضع انساني صعب جداااا..
فيني اعرف كيف بدي قدم طلب لجوء انساني لكندا اذا سمحت الطريقة مع العلم اني مواطن سوري
انا مواطن سوري اهلي بمصر وابي نزل عالاردن ليحضر وفاة اخوه وماعاد خلوه يطلع على مصر وانا بالامارات واخي بالسعودية مابعرف هل ياترى فيني قدم طلب لجوء الى كندا وبعدين اطلب لم شمل وهل يمكنني سجل بالمفوضية بالامارات ولا لاء ولكم جزيل الشكر
مرحبا .
انا مهندس ديكور من سوريا تقدمت لطلب هجرة لكندا منذ فترة تتجاوز العشر سنوات وقد تم الموافقة على طلبي كمرحلة اولى ولم اتقدم حينها هل باستطاعتي تكملة اوراقي والحصول على اذن الهجرة .وماهي الجهة او الايميل اللذي علي الاتصال به لمتابعة هذا الامر .
مع جزيل الشكر
اخي الكريم قدمت الى لبنان من سوريا وانا الان مسجل في المفوضية كلاجئ في لبنان ماهي الطريقة لطلب لجوء خارج لبنان الى اي بلد عندما ذهب الى المفوضية قالي لي احد الموضون انا المفوضية ليسة مختصة فياعادة التوطين او طلب الجوء خارج لبنان ما الحل للخروج من لبنان الوضع مئساي
مرحبا , أنا سوري حاليا اسكن في الاردن أريد اللجوء الى كندا لاكني لا أملك المال ! هل اذهب للسفارة الكندية في عمان ؟ أم ماذا افعل
انا سوري وقد قدمت على لجوء بامريكا وحول طلبي الى المحكمة وقد يطول الموضوع سنوات طويلة هل استطيع الذهاب الى الحدود الكندية وتقديم اللجوء هناك لي ولعائلتي وما هي حظوظي في قبول اللجوء وشكرا
انا سوريه مقيمه في كندا مع زوجي وطفلي الحامليين للجنسيه الكنديه ارغب بتقديم لجوء لاهلي او مساعدتهم باي طريقه وهم مقيمين في سوريا فما السبيل وهل من المستحيل ان يقبل طلب اللجوء ان قدمته لانهم في سوريا ؟<