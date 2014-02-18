لاجئون سوريون في بلدة عرسال اللبنانية

لاجئون سوريون في بلدة عرسال اللبنانية
Photo Credit: أ ف ب

طلبات لجوء السوريين إلى كندا : عقبات ومصاعب

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 18 فبراير, 2014 , 718 تعليق ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

عرضت صحيفة لودوفار الصادرة اليوم الثلثاء في مونتريال تحقيقا حول الصعوبات والعراقيل التي يواجهها طالبو اللجوء السوريون إلى كندا . قالت :

 ليس من السهل استقدام لاجئين سوريين . ذلك أن الحكومة الكندية ، عبر إقرارها برنامج الكفالة الخاصة ، أخضعت العائلات والمنظمات الإنسانية لمسار معقد ما يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن طلبات الكفالة .

لقد أعلنت وزارة الهجرة الكندية العام الفائت استعدادها لاستقبال ألف وثلاثمئة لاجئ سوري ، مئتان منهم فقط بكفالة حكومية أما الألف والمئة الآخرون ، فيندرجون في إطار الكفالة الخاصة ما يعقد حصولهم على حق اللجوء . فملفاتهم بأكملها بعهدة منظمات إنسانية ودينية معتمدة لاستقبال اللاجئين لمساعدة العائلات السورية لجلب الأهل والأقرباء . لكن المشكلة أن مسار الكفالة الخاصة يستغرق حوالي السنتين والنصف في أحسن الأحوال ما يثبط عزيمة الراغبين في كفالة أهلهم كما يقول بول كلارك منسق منظمة " أكسيون ريفوجييه مونتريال " .

وتهتم المنظمة حاليا بمتابعة اثنين وأربعين ملف لجوء لكن حظوظ توصلهم لاستقبال لاجئين سوريين خلال هذا العام شبه معدومة كما يقول كلارك إضافة إلى أن مئتين وعشرين شخصا تقدموا بطلب كفالة لذويهم في مقاطعة كيبيك حيث يقيم نصف الكنديين من أصل سوري ، ولم يتمكنوا من جلب أكثر من عائلة أو عائلتين العام الماضي ، والوضع لن يختلف خلال هذا العام .

وتتابع لو دوفوار :

فترة الانتظار الطويلة تشكل عقبة كبيرة إذ أن على العائلات اللجوء أولا إلى منظمات معتمدة من مثل " أكسيون ريفوجييه " أو أسقفية مونتريال الكاثوليكية ومن ثم يقدم الطلب إلى حكومة كيبيك ومن ثم إلى مكتب الهجرة  في وينيبيغ حيث تستغرق دراسته عدة أشهر وبعد إتمام كل تلك المراحل ، يرسل الطلب إلى الدول المجاورة لسوريا حيث يطول الانتظار : واحد وعشرون شهرا في لبنان ، أربعة وعشرون شهرا في الأردن واثنان وأربعون شهرا في مصر أما في تركيا فمن الأفضل عدم تقديم طلب هناك لأنه لا تمنح أية تأشيرة للسوريين . إضافة إلى أن كندا لا تسمح بقبول لاجئيين آتين مباشرة من سوريا .

وثمة صعوبة أخرى وهي كلفة تسيير معاملات اللجوء التي تبلغ ثلاثة عشر ألف دولار .

وترى الصحيفة أن هذه الإجراءات طبيعية عندما يتعلق الأمر باستقبال لاجئين من بلد ما لكن ما يثير الدهشة هو أن الحكومة الكندية لم تفعل ما فيه الكفاية إزاء مأساة بفظاعة مأساة اللاجئين السوريين المرشحة للتفاقم إزاء فشل مفاوضات جنيف للسلام ، تخلص صحيفة لو دوفوار تحقيقها الاستقصائي .

لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

استمعوا

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ،
فئة دولي، سياسة، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

718 comments on “طلبات لجوء السوريين إلى كندا : عقبات ومصاعب
  1. يقول Saramakkar:
    19 ديسمبر 2016 الساعة 1 h 30 min

    فى شخص كندى دكتور بدو يكفلنا رفيقنا بيمشى الحال ول لا هنبعتلو الاوراق عالنت اى هى الاوراق

    رد
  2. يقول جيفارا:
    16 ديسمبر 2016 الساعة 16 h 13 min

    مرحباا . انا رسام من سورية لدي خالة من نفس الكنية تحمل الجنسية الكندية .. هل باستطاعتها مساعدتي باللجوء الى كندا عن طريق مفوضية اللاجئين في لبنان ؟ والسؤال الاهم تقريباا اذا تمت الكفالة كم من الزمن تستغرق الدراسة ؟؟ وما هي الطريقة لاقصر زمن للسفر واللجوء ؟ وشكراا

    رد
  3. يقول غسان طعمة:
    2 ديسمبر 2016 الساعة 6 h 12 min

    مرحبا انا سوري الجنسية مقيم في لبنان وقم تم طلبي انا وعائلتي من قبل المفوضية وتم تحويل الى السفارة واجريت الامقابلة والفحوصات الطبية الكاملة وقد اخبروني بأن سنتصل بك بوقت قدووم سفركن واخبرني بحال اي شئ يحصل معك ان اتصل بهم او اخبرهم فكيف يمكنني اخد موعد من السفارة او الحديث مع احد العاملين فيها

    رد
  4. يقول Wafa:
    30 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 27 min

    انا شاب بالاربعين لدي عائلة و اولاد و مقيم بالسعودية هل من الممكن اتقدم باللجوء الى كندا عن طريق كفالة جمعيات في كندا

    رد
  5. يقول عمر عصام الشرع:
    29 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 15 min

    سلام عليكم انا شب من سوريه وبدي سافر ع كندا وهلا انا في البنان فيكم تساعدوني

    رد
  6. يقول مصطفى وليدالشحادة:
    23 أكتوبر 2016 الساعة 11 h 39 min

    مصطفى وليد الشحادة سوريا محافظة حلب مواليد١٩٨٤متزوج وعندي خمسةاطفال واعمل بالقاهرة بمجال تصنيع الاحذية. ارغب بالذهاب واللجوء الى كندا ومقيم بالقاهرة

    رد
  7. يقول مصطفى القادري:
    20 أكتوبر 2016 الساعة 9 h 13 min

    انا مواطن سوري لاجئ في لبنانفي مدينة عرسال لم اسجل بالامم لانني اخشى النزول الى الداخل اللبناني لما سمعته من ظلم وخاصة اني مريض ديسك واعاني الم شديد لدي زوجة وطفل عمره 10سنوات ويعاني من مرض وراثي اسمه العلمي حثل دوشن انا لااملك جوازات سفر ان كان طريقة للمساعدة فجزيتم خيرا وان لم يكن فلاحول ولاقوة الا بالله

    رد
  8. يقول حسن خالد الحسن:
    20 أكتوبر 2016 الساعة 8 h 41 min

    اريد اللجوء الى كندا مسجل لدا للمفوضيه الساميه في لبنان لدي 6اطفال

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 00 min

      بما أنّك مسجّل لدى المفوضيّة العليا للاجئين، ننصحك بالتريّث حتّى يأتيك الجواب ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  9. يقول فرحان محمدعلى شروخ:
    17 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 16 min

    انا سورى فى الاربعين من العمر اعمل فى مجار المعمار نجار ابواب واثاث منزلى وموجود بالسودان وعائلتى فى سوريا ارغب فى الهجرة الى كنداولدي زوجتان واربع اطفال اكبرهم بنت 12 عام وولد سنتين وابنتين سنة والثانية ثلاث شهور ارجو المساعدة لان الوضع الانسانى لعائلتى صعب جدا فى ظل الحرب الدائرة هناك مع العلم انهم يقيمون فى ريف حمص الشمالى المحاصر رجاء سرعة الرد

    رد
  10. يقول محمد:
    15 أكتوبر 2016 الساعة 7 h 35 min

    السلام عليكم
    لو سمحتو ابي اعرف لو رحت للسفاره الي بالرياض ايش اسوي او ايش اعمل

    رد
  11. يقول Aziz:
    11 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 37 min

    هل يجوز الي معو اقامة المانية تقديم طلب لجوء في الهجرة الكندية وما هي اجراءات تقديم طلب وشكرااا

    رد
  12. يقول feras:
    10 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 21 min

    انا سوري عمري 38 عام اطلب من بعد اذنكم اللجوء الى كندا متزوج من سورية عندي اربع اطفال ثلاثة اولاد وطفلة اعمار الاطفال 12 و10 و 6 وعمر الطفلة ثلاثة اشهر اعمل في مجال المعجنات (فران) ايضا عندي المام في مجال الكمبيوتر الحياة جدا صعبة والاخبار تدل على ذلك اتمنى منكم الاطلاع على امري ولكم جزيل الشكر

    رد
  13. يقول Ahmad Summaqieh:
    6 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 23 min

    المفوضيّة العليا للاجئين اين تقع في اسطنبول وما الاجراءات الازمة للجوء وشكرا

    رد
  14. يقول Raghee:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 16 min

    مرحبا..
    انا تقدمت لطلب كفالة خاصة في كندا وحصلت على الموافقة الاولى وتم ارسال لي رقم الملف
    ماهيه الفتره المتوقعه للسفر علما اني مقيم في السعودية وعلى موقع الهجرة الكندية تظهر مده 48 شهر
    هل هذا الوقت عليي انتظاره للسفر !!
    شكرا

    رد
  15. يقول محمد:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 04 min

    السلام عليكم انا شاب عمري23سنه مقيم في البنان ارغب بل هجره الي كندا انا واهلي مسجلين بل مفوضيه ارجو المساعده

    رد
  16. يقول عبدالرحمن:
    30 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 52 min

    السلام عليكوم انا عبدالرحمن عمري14سنه نحنا اجتنا سفرا الئ كندا من 7اشهر ورحنا عملنا مقابله وبعد ما عملناها لبابا عمل حادس ولهلق قاعد بلارض واجرو اقصرت ومافيه يمشي عليها ولله مامعنا ندفع اجار بينا الي ساكنين فيه نحنا 7اشخاص ومن شهرين تصلو فينا رحنا عملنا فحص الدم ولهلق ماتصلو فينا ارجو المساعده ولكم جزير الشكر

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      5 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 04 min

      البتّ بالطلبات يتطلّب بعض الوقت وننصحك بانتظار الجواب ونتمنّى لك التوفيق

      رد
      • يقول Abdullah ALshame:
        29 نوفمبر 2016 الساعة 8 h 56 min

        مرحبآ مي … كيفك انا من اليمن هل بالأمكان طلب اللجوء الى كنداو كيفية الطريقة او ممكن ارسال الأستمارة الخاصةباللجوء الى كندا عبر موقعي في البريد الاكتروني الخاص بي .
        علمآ انني سجلت في المفوضية العلياء للاجئين في ماليزيا
        بعدها عرفت أن حكومة ماليزيا ليست موقعة على استضافة اللاجئين في بلدها 1950م

        رد
        • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
          29 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 36 min

          اللجوء يتمّ عادة عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين، ونعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.

          رد
  17. يقول ايمن عثمان عبيدو:
    28 سبتمبر 2016 الساعة 7 h 40 min

    اناشاب سوري لاجئ في لبنان هربت من القتل والذبح وعملت في لبنان واصبت في طلق ناري في الركبه وتعطلت عطل دائم في هجوم مسلح مكان عملي في لبنان و عندي عائله لا استطيع اعالتها الان ارجو منكم ان تساعدوني في الهجرة لاي بلد اوربي مناجل علاج قدمي .لدي طفلين وزوجتي حامل الموضوع جدي وارجو منكم النظر في امري ولكم جزيى الشكر

    رد
  18. يقول علاء نزيه عرابي:
    27 سبتمبر 2016 الساعة 7 h 10 min

    مرحبا انا شاب سوري أريد اللجوء إلى كندا والعمل ايضآ وشكراً لكم

    رد
  19. يقول علاء نزيه عرابي:
    27 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 59 min

    مرحبا انا شاب سوري من مدينة حمص أريد اللجوء إلى كندا بسبب تأزم اﻷوضاع وأريد العمل في كندا شكرآ لكم

    رد
  20. يقول عمار نزيه عرابي:
    27 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 42 min

    مرحبآ انا شاب سوري من مدينة حمص اريد الهجرة إلى كندا 🍁 بسبب تأزم الأوضاع وسوء المعيشة.انا عسكري منشق عن الجيش السوري

    رد
  21. يقول سمير:
    24 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 48 min

    مرحبا .اناعملت مقابلة بالسفارة الكندية بأنقرة من خمس اشهر واجريت الفحوصات بنفس اليوم ولليوم ملفي مازال قيد المعالجة .علما انه في ناس قابلو بعدنا بأسبوع وبشهر وتغير وضع ملفهم لإتخاذ القرار وتم تحديد سفرهم .شو الطريقة لاعرف ليش التأخير بملفي وشكرا لكم .
    للتنويه انا مقدم بكفالة خماسية

    رد
  22. يقول احمد مالك ريحانه:
    22 سبتمبر 2016 الساعة 20 h 51 min

    ارجو ان تساعدوني طلب لجوء الى كندا انا مقيم في السعوديه متزوج وضعي غير مستقر خلافات مع الكفيل لا اعمل منذ ست اشهر

    رد
  23. يقول Abdallah:
    22 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 17 min

    بعد اذنكم انا اختي عاملتلي طلب كفالة اللي ولأمي واخر مرة طلعنا عملنا الفحص الطبي في بيروت وهلأ صرلنا عاملين الفحص الطبي 3 اشهر واكثر ولهلأ محد تواصل معنا من السفارة

    رد
  24. يقول manal:
    18 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 15 min

    Je suis tres fatigue et je ne supporte jamais je n aime aucun chose je veux e fuir

    رد
  25. يقول Fadl alshbib:
    17 سبتمبر 2016 الساعة 9 h 31 min

    اريد الذهاب الى كندا انا شاب سوري منشق عن الجيش السوري

    رد
  26. يقول Anas alzamil:
    14 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 29 min

    مرحبا انا شاب من سوريا مسجل بلمفوضية لبنان واريد السفرالى كندا
    لاجل العلاج لدي مشاكل بسمع الاذن الايمن والايسر و تعبت من اطباء لم يعرفو العلاج
    ساعدوني لكم الشكر

    رد
  27. يقول مهاجر:
    12 سبتمبر 2016 الساعة 21 h 41 min

    مرحبا أنا شاب سوري وعمري 22 وتوفقت بأنه ضاع حلمي وحقي بأن أكون أنسان لدي حلم وحيات مستقرا ولي أعتبار ولكن الآن أعيش علی أمل حقوق الأنسان ولا يوجد أمل منها ذهبت إلی السفارة الكندية في الخرطوم ولاكن بلا جدوة وقالو لي أنهم لايعرفو أيا شيئ بهذا المضوع بخصوص الهجرة لكندا الرجاء المساعدا وشكر

    رد
  28. يقول Ramez farhat:
    10 سبتمبر 2016 الساعة 16 h 16 min

    انا متزوج ولدي 3 اولاد واعمل مساعد مهندس بالكهرباء ..ولدي خبرة بعدة امور … ارغب بشدة بالهجرة الى كندا اتمنى المساعدة

    رد
  29. يقول رغداء:
    8 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 49 min

    Hi انا من سورية اريد الجوء الى بلدكم خوفا على اطفالي من الحرب والارهاب ولكم جزيل الشكر لحضرتكم

    رد
  30. يقول محمد عامر كوشك:
    2 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 21 min

    السلام عليكم انا شاب سوري في مصر انا يوجد لديا صعوبات في ال ايقامه وا يريدون ان يرحلونني من مصر اوريد لجوء ايلا كندا

    رد
  31. يقول ياسين بطال:
    2 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 15 min

    انا سوري مرحبا بدي مساعدة انا في تركيا في سطنبول وبدي أقدم لجوء على كندا انا عندي خمس ولاد وحدا منون مريض طصاوب و نشل وبدي اخدو مشان اعلجو في كندا

    رد
  32. يقول عامر محمد فرهود:
    30 أغسطس 2016 الساعة 17 h 50 min

    السلام عليكم انا شاب مقيم في ليبيا اريد تقديم طلب لجووء ولايوجد سفارة كندي مالحل واتمني ان تبعتو لي ايميل لكي اراسل الجهات المختصة

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 16 min

      السفارة الكنديّة في ليبيا مقفلة حاليّا بسبب الأوضاع الأمنيّة.
      يمكنك مراجعة السفارة في تونس وإليك العنوان ورقم الهاتف:

      Canadian Embassy
      Rue de la Feuille d’Erable
      Les Berges du Lac II
      P.O. Box 48
      1053, Berges du Lac
      Tunis, Tunisia

      رد
    • يقول عامر محمد فرهود:
      12 أكتوبر 2016 الساعة 4 h 33 min

      طيب نحنا حاليآ في ليبيا ممنوع نسافر الى اي دولة عربية يعني نحنى مافي خيار أمامنا غير البحر شوالحل برأيك آنسة مي اذا في مجال بس تبعتيلي ايميل السفارة بتونس لاتواصل معن وسجل اسمي عندهم عن طريق النت اذا ممكن

      رد
      • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
        12 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 21 min

        إليك الأرقام والعناوين المطلوبة ونتمنّى لك التوفيق

        Street address:
        Canadian Embassy
        Rue de la Feuille d’Erable
        Les Berges du Lac II
        P.O. Box 48
        1053, Berges du Lac
        Tunis, Tunisia

        Telephone: (216) 70-010-200 or 71-268-080

        Administrative hours:
        Monday to Thursday:
        8:00 a.m. – 12:00 p.m. and
        12:30 p.m. – 4:00 p.m.

        Friday:
        8:00 a.m. – 1:30 p.m.

        رد
  33. يقول Basel:
    30 أغسطس 2016 الساعة 15 h 36 min

    مرحبا انا باسل من سوريا ومقيم في لبنان من 2013 ذهبت الى السفارة الكندية قال لي يجب اكون مسجل في مفوضية الامم المتحدة ولكن الامم تسجيل واقف ماذا علي ان افعل وضعي حرج جدا”

    رد
  34. يقول محمود زكريا سيرجية:
    29 أغسطس 2016 الساعة 21 h 03 min

    مرحبا انا محمودمن سوريا من حلب متزوج وعندي طفلة واحد ومهنية فني اسنان اعيش في مصر في ظروف صعب جدا اريد السفر على كندا ارجو المساعدة انا مسجل في المفوضية

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      12 سبتمبر 2016 الساعة 9 h 47 min

      ننصحك بالتريّث ريثما يأتيك الردّ بما أنّك مسجّل في المفوّضيّة كما تقول ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  35. يقول محمد:
    29 أغسطس 2016 الساعة 18 h 51 min

    I am the light of Syria
    My daughter suffered hearing loss almost entirely in the left ear because of this damned war
    And that of almost 3 years
    It’s that time I go out from doctor to doctor and did not get to the result
    Not one of them managed to diagnose her condition

    They have conducted a planning more than three times, and the child does not respond to them
    They told me she was traumatized strong result for the one who got near her school while the spread of missiles there
    The impact on this thing and heard her psychologically
    Doctors have decided that we use external headset for there to be an improvement in the hearing but safe as a result of which I’ve developed not benefited them never
    The girl child and put it getting worse and doctors have to go out of the country advised me safely away from this war, which caused her physical and psychological harm
    The girl papers that prove their status.
    Needing a magnetic resonance image, and I’m not really able to cover the expenses of treatment and I would like to agree to seek asylum for your state to take the treatment and healing of my daughter and then we are ready to return to the
    Syria
    It is important to treat the child , because the situation is getting worse day after
    day
    When you agree to my request I will send you all the papers that prove their status
    Thank you very much and very appreciated

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 17 min

      ناسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك ليس من اختصاصنا.
      ننصحك بالاتّصال بالمفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  36. يقول محمد:
    29 أغسطس 2016 الساعة 18 h 45 min

    انا من سوريا ومقيمة في سوريا
    عانت ابنتي فقدان السمع بشكل شبه كامل في أذنه اليسرى بسبب هذه الحرب اللعينة
    وأن ما يقرب من 3 سنوات
    ومن ذلك الوقت أخرج من طبيب إلى طبيب، ولم نصل إلى نتيجة
    لا احد منهم تمكن من تشخيص حالتها
    وقد أجريت لديهم تخطيط أكثر من ثلاث مرات، والطفلة لا تستجيب لهم
    قالوا لي أنها كانت صدمة نتيجة قوية للذي حصل بالقرب من مدرستها في حين أن انتشار الصواريخ هناك
    تأثير على هذا الشيء وسمع نفسيتها
    الأطباء قرروا أن نستخدم سماعة الخارجية أن يكون هناك تحسن في السمع ولكن آمنة نتيجة لذلك لقد وضعت لم تستفد منها أبدا
    الطفلة ووضعها يزداد سوءا والأطباء نصحوني للذهاب خارج البلاد بعيدا عن هذه الحرب،التي كانت السبب الذي دهور حالتها الجسدية والنفسية
    أوراق الفتاة التي تثبت وضعها موجودة عند قبولكم للجوء لدولتكم الكريمة وطلبكم للأوراق سوف أرسلها لكم
    وهي تحتاج إلى صورة بالرنين المغناطيسي، وانا فعلا لست قادر على تغطية نفقات العلاج وأود أن توافق على طلب اللجوء لدولتكم لاتخاذ العلاج والشفاء من ابنتي وبعد ذلك نحن مستعدون للعودة إلى
    سوريا
    ومن المهم أن تتعافى الطفلة، لأن الوضع يزداد سوءا يوما بعد
    يوم
    عند الموافقة على طلبي سوف أرسل لكم كل الأوراق التي تثبت وضعها
    شكرا جزيلا لكم

    رد
    • يقول محمد:
      29 أغسطس 2016 الساعة 19 h 07 min

      أرجو منك مساعدتي بأي طريقة كانت
      وضع ابنتي يتدهور
      أرجوك لا تقولي لي راجعي الموقع لأنني لااتقن اللغة الانكليزية وليس هناك من يساعدني
      سأنتظر منك الرد بفارغ الصبر
      أتمنى منك أن تراسلي السفارة الكندية أنت وتشرحي لهم حالة طفلتي
      أنا لا أريد سوى أن تتلقى ابنتي العلاج وعند تلقيها العلاج أنا على استعداد للرجوع لسوريا
      شكرا لك

      رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      13 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 38 min

      لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
      http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

      http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

      رد
  37. يقول LEYLA:
    27 أغسطس 2016 الساعة 7 h 03 min

    انا اسمي ليلى بنت قدوس خليل عمري ١٨ سنة متزوجة ابن عمي هوزان محمد امين خليل واجي اوراق عمي واولاده الى السفر الى كندا واريدو السفرمع زوجي لينو لا يوجد لي احد في باطمان وا ابي وامي في سورية اطلبو منك ان تعملو اوراقي ايضاء مع اوراق عمي محمدامين خليل

    رد
  38. يقول محمد دبس:
    26 أغسطس 2016 الساعة 16 h 09 min

    السلام عليكم انا أسمي محمد من سورية ومتزوج وعندي طفل ولا يوجد لدي أوراق سبوتية بسبب الحرب الدائرة في سورية فقدة كل الاوراقوأنا الآن مقيم في أسطنبول كيف لي أن أقدم طلب لجوء الى كندا وهل يوجد موافقة الآن علا طلبات اللجوء حاليآ وشكرآ لتعاونكم معنا

    رد
  39. يقول ياسين:
    25 أغسطس 2016 الساعة 13 h 21 min

    سلام عليكم مرحبا يا جماعة من بعد اذنكون بدي مساعدة اذا بتحسنو دفيدوني انا بي تركيا بي سطنبول وبدي أقدم لجوء على كندا انا عندي خمس ولاد وحدا منون مريض طصاوب و نشل وبدي اخدو مشان اعلجو بي كندا اذا حدا عندو شي معلوم بي هل خصوص ياريت يفيدني و لإجراء على الله

    رد
  40. يقول رضوان الادريس:
    24 أغسطس 2016 الساعة 14 h 29 min

    انا بحاجه لسفر لاني عطل عن عمل من سنه عندي ثلاث بنات واريد تعليم وضعي سيئ جدا ولكم شكر غريد سفر باقرب وقت ممكن انا زوجتي وبناتي كرمل الله لاتنسونه

    رد
  41. يقول أيهم نصار:
    24 أغسطس 2016 الساعة 6 h 32 min

    مرحبا أنا الدكتور أيهم نصار – العمر 34 سنه -سوريا اخصائي بطب الاطفال مقيم في السويداء – متزوج – زوجتي طبيبة قلبيه مقيمه- لدي طفل عمره 1.5 سنه
    ارغب بالهجره الى كندا مع عائلتي والعمل هناك نظرا لسوء الاوضاع الامنيه والماديه والاجتماعيه لدينا
    ارجو المساعده والرد من قبلكم مع جزيل الشكر

    رد
  42. يقول أيهم مزيد نصار:
    24 أغسطس 2016 الساعة 6 h 18 min

    مرحبا انا الدكتور ايهم نصار-سوريا مقيم في مدينة السويداء – العمر 34 سنه – اخصائي اطفال بورد سوري – متزوج – زوجتي طبيبه مقيمه اختصاص قلبيه – لدي طفل عمره 1.5سنه
    ارغب بالسفر الى كندا ارجو المساعده بهذا الخصوص نظرا لسوء الاوضاع الماديه والامنيه لدينا
    مع جزيل الشكر

    رد
  43. يقول احمد محمد رحال:
    21 أغسطس 2016 الساعة 12 h 11 min

    مرحبا انا اسمي احمد رحال من حلب وانا متزوج وعندي اربعة اولاد وانا مسجل لدئ الاامم المتحدة في لبنان وانا عندي وضع اولا مافيني روح علئ سوريا ابدا وثانيا انا معي مرض السرطان وعم اتعالج من المرض بعد اجراء العملية الجراحية عن طريق الدكتور منذر ضناوي في لبنان وعم اتعالج عند الدكتور وليد المقدم بس والله الوضع عندي صعب كتير وانا قاعد عند العالم يعني والله حالتي تعبانة بالمرا وانا حابب عيش وقدم لجوء علئ كندا شو المطلوب مني انا يقولولي بالامم المتحدة انو وثيقة الامم يلي معي هي طلب سفر بحد ذاته انا ولادي الاربعة عندي بنتين وصبيين بنت عمرا ٩ وبنت عمرا ٧ وصبي عمرو ٤ وصبيعمرو ٣

    رد
  44. يقول احمد عبدالله الاحمد:
    16 أغسطس 2016 الساعة 12 h 40 min

    انا اسمي احمد عبدالله الاحمد لاجيء سوري عايش بلنان لا املك عمل درست في سورية وصلت للبكلوريا ولم اقدمها بسبب ضروف الحرب اريد السفر لكندا كي اخلص من الفقر والجوع وانعدام المسكن حلمي ان اصبح طبيب واكون اسرة متعلمة وانا احب الدراسة كثيرا واحب العمل لا كن لايوجد بلبنان بسبب كثرة اللاجءين واتمنى ان تساعدوني فالرفق بالفقير واحلامه سبب ازدهار الامم

    رد
  45. يقول Bayan:
    21 يوليو 2016 الساعة 4 h 46 min

    لوسمحتو انا دخلت عل موقع
    بس ماعرفت استخدمو ممكن شرح اكثر عن كيفيه مراسله سفارة
    انابعتذر مرة تانية

    رد
  46. يقول دزوار:
    14 يوليو 2016 الساعة 18 h 51 min

    السلام عليكم مرحبا انا اسمي دزوار من عراق عند فيزا سياحية كندا اذا وصلت مطار كندا كيف سلم نفسي لاجي اريد لجوء كندا ممكن جاوبني

    رد
  47. يقول محمد ناصر محي الدين حسن:
    12 يوليو 2016 الساعة 1 h 37 min

    صباح الخير لكل البشر من النهر الى الحجر
    انا عن نفسي اريد السلام لكل الناس بدون تفرقة بين الاديان
    لان الدين لله والارض للجميع
    تعالو لنعيش بسلام على هذه الارض العمر قصير
    كردي سوري لاجئ في الاردن منذ اربع سنوات انتظر التوطين
    في دولة تحب الانسان والسلام

    رد
  48. يقول محمد ناصر محي الدين حسن:
    7 يوليو 2016 الساعة 4 h 41 min

    اشكر رئيس وزراء كندا المحترم والشعب الكندي
    لتهنئته للمسلمين بعيدهم الفطر السعيد
    كما اشكر الحكومة الكندية لمراعتهم لحقزق الانسان بكافة الطوائف والاديان للعيش بسلام على الاراضي الكندية
    كما اتمنى للحكومة الكندية الازدهار التام في ظل زئيس وزائها المحترم
    لاجئ سوري مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية

    رد
  49. يقول شهد:
    6 يوليو 2016 الساعة 22 h 06 min

    السلام عليكم نحن عائلة سورية خمست اشخاص نعيش تركيا

    كيف سفر على كنده ارجوكن لرد

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      7 يوليو 2016 الساعة 11 h 03 min

      يمكنك الاطّلاع على ظروف المجيء إلى كندا من خلال مراجعة السفارة الكنديّة في تركيّا وإليك العنوان:

      Consulate General of Canada
      209 Buyukdere Caddesi
      Tekfen Tower – 16th Floor
      Levent 4, Istanbul
      34394 Turkey

      Tel: 90-212-385-9700
      Fax: 90-212-357-1000
      Email: ISTBL-CS@international.gc.ca

      رد
  50. يقول عبير:
    30 يونيو 2016 الساعة 18 h 51 min

    انا سورية ومقيمة بالرياض كيف ممكن نقدم لجوء لكندا علما انا وزوجي وعندنا ثلاث اطفال

    رد
  51. يقول mhamad Ali:
    29 يونيو 2016 الساعة 2 h 03 min

    انا محمد عمري 17 اريد الجوء الا كندا لاكمال دراستي وانا حاصل على شهادة التاسع العامه والان ادرس بكالوريا لكن اوقفت دراستي بسبب الاوضاع واريد الجوء الا كندا لاكمال دراستي كيف اقدم طلب للسفر الا كندا

    رد
  52. يقول Mehmet:
    27 يونيو 2016 الساعة 12 h 42 min

    انا محمد مهندس معماري من سوريا حاليا بسوريااريد اللجوء الى كندا واكمالي دراسات عليا والاقامة بها وقد سمعت انه يوجد اشخاص يمكن ان يقدمون لك فيزا سياحية او فيزا عمل بمبلغ من المال وذلك عن طربق بيروت مااريد معرفته ازا دخلت الى كندا عن طريق احدى انواع الفيزا التي ذكرتها مسبفا هل يمكنني ان اسجل لجوء مباشرة عند وصولي للمطار ام لا وشكرا

    رد
  53. يقول خديجة:
    25 يونيو 2016 الساعة 6 h 18 min

    مرحبا ماهي الاوراق المطلوبة لتقديم اللجوء الى كندا وكم يستغرق من الوقت كي يصلني الرد

    رد
  54. يقول Harout:
    14 يونيو 2016 الساعة 6 h 22 min

    انا مواطن سوري حاولت تقديم الجوء للسفر من لبنان انا وعائلتي ولم احصل على نتيجة ارجو منكم مساعدتي رقم هاتفي هو71927512

    رد
  55. يقول عمار:
    7 يونيو 2016 الساعة 19 h 51 min

    أنا شاب من سوريا اريد الجواء إلى تركيا انا مصاب من الحرب في سوريا اريد علاج في أسرع وقت

    رد
  56. يقول انس عبد المنان الحامض:
    28 مايو 2016 الساعة 5 h 06 min

    انس شاب عمري25 معي تخلف عقلي من نقص اكسجين اثناء الولاده وسبب لي برجفان اساسي وعدم القدره على العمل انا مقيم في تركيا مع والدتي واخي والدي غير موجود ولايوجد خدمات صحيه في تركيا وحالتي الصحيه تزداد سوئ اطلب اللجوء الى السويد انساني لظروفي الصحيه انا والدته 00905375437913الرجاء النظر بوضعنا انسانيا

    رد
  57. يقول شادي:
    23 مايو 2016 الساعة 10 h 41 min

    مرحبا.. اخبروني انه علي ان استخرج جواز سفر مزور لدولة اخرى واسافر به الى كندا وهناك ابرز جوازي السوري.. هل احصل حينها على اللجوء

    رد
  58. يقول hussin:
    20 مايو 2016 الساعة 18 h 03 min

    مرحبا انا خريج هندسة معمارية سوري ولدي اقامة حديثة مؤقتة في لبنان بواسطة كفيل ولست مسجل في مفوضية اللاجئين انوي التقدم لطلب اللجوء في كندا ولدي احد الاصدقاء في كيبك مستعد لكفالتي هل هذا ممكن كوني لست مسجل كنازح واذا ممكن كم هي المدة الزمنية المتوقعة من قبول الطلب

    رد
  59. يقول mahmoud:
    3 مايو 2016 الساعة 15 h 15 min

    Call save my children
    With all my love and respect to all the churches in Canada and who based in their service. I am syrian and my name is Mahmoud al abdullah
    I have six children…we escape from death and mass to Turky since four years…we live out camps in a horrible circumstances I am injured of arteries expansion in my foot because of an accident and the result was three breaks in my foot and the metal sheets still till now in it..so I can’t help my children who forbade from learning and from good living..and I can’t go back to my country Syria because of war and destruction..I hope that you look in an eye of mercy and help my children in applying for asylum to Canada the country of saftey and peace..my mobile number is 00905398137321

    رد

    رد
  60. يقول سوريا:
    3 مايو 2016 الساعة 7 h 40 min

    انا صيدلانية لدي طفلين فقدت منزلي وعملي لكنني داخل سوريا هل يمكنني التقد بطلب هجرة الى كندا وليس لجوء بل هجرة

    رد
  61. يقول عصام محمد التيناوي:
    3 مايو 2016 الساعة 0 h 26 min

    انا شاب سوري اب لثلاثة اولاد واعمل سائق شاحنة مقيم في لبنان من اربع سنوات ومسجل لدى مفوضية للامم المتحدة اريد تسجيل طلب لجوء الى كندا عن طريق المفوضية لتحسين اوضاعي ولعدم توفر فرص عمل في لبنان ولتعليم افضل لاولادي ارجو مساعدتي وماهي الاجرائات المطلوبة مني

    رد
  62. يقول عصام محمد التيناوي:
    3 مايو 2016 الساعة 0 h 20 min

    انا شاب سوري اب لثلاثة اولاد اعمل سائق شاحنة مقيم في لبنان ومسجل لدى المفوضية للامم المتحدة اريد تقديم طلب لجوء الى كندا لعدم توفر فرص العمل في لبنان ولتعليم افضل لاولادي وتحسين اوضاعي مع العلم ان اهلي موجودين في كندا من ستة اشهر طالبا منكم اي مساعدة لتقديم طلب اللجوء عن طريق المفوضية راجيا مساعدتكم

    رد
  63. يقول ام احمد:
    24 أبريل 2016 الساعة 12 h 54 min

    انا من سوريا واعيش في الكويت

    متزوجه وعندي اربع اولاد ولكن اريد الانفصال عن زوجي وان اطلب اللجوء لكندا هل يمكنني التقديم للجوء لكندا عن طريق الانترنت وهل يكلف المال لانني غير موظفه ولااملك المال لادفع التكاليف واريد انت اتخلص من زوجي والهجره لايوجد عندي غير هذا الحل
    ساعدوني وشكرا

    رد
  64. يقول Rafah 0at:
    23 أبريل 2016 الساعة 20 h 37 min

    مرحبا اعيش مع عائلتي في استنبول بعد ان هربت من الحرب في سوريا واريد اللجوء الى كندا ولدي اربع اطفال
    هل استطيع التقديم على اللجوء في القنصلية الكندية في استنبول
    ارجو مساعدتي واعطائي المعلومات الضرورية بخصوص طلب اللجوء مباشرة من القنصلية

    رد
  65. يقول abdulwhab:
    21 أبريل 2016 الساعة 5 h 17 min

    مرحبا اربد اللجواء وانا زوجتي وبنتي الي اي دولة الموفقة نحنو في سوريا

    رد
  66. يقول zain:
    18 أبريل 2016 الساعة 16 h 12 min

    انا سوري موجود بالاردن
    انا لدي فيزا الى البرازيل وفي رحلتي لدي ترانزيت في تورينتو بكندا
    هل يمكنني في هذه الحالة طلب لجوء في كندا

    رد
  67. يقول نزار العلي:
    16 أبريل 2016 الساعة 10 h 50 min

    اخي الكريم انا قدمت طلب للجوء الى كندا منذ 4 أشهر وذهبت الى المقابلة في انقرا ثم اتصلو بي منذ شهر وقالولي تمت الموافقة في القنصلية الكندية في اسطنبول الرجاء المساعدة بمعرفة كيف يمكنني متابعة الأمر

    رد
  68. يقول Mohammed:
    31 مارس 2016 الساعة 11 h 29 min

    تم تقديم كفالة خماسية من خمس كنديين من اجل كفالتي انا وعائلتي للجوء لكندا منذ شهر
    سؤالي كم يستغرق مدة الاجابة او الرفض وفي حالة الاجابة كيف يتم ارسال الفيزا ، هل يتم وضعها على الجواز ام ترسل لي كأوراق

    رد
  69. يقول محمد:
    30 مارس 2016 الساعة 18 h 55 min

    انا سوري و تم قبولي للتوطين في كندا
    كيف يمكنتي متابعة ملفي عبر النت عبر موقع الهجرة الكندي مع الغلم معي رقم الكيس

    رد
  70. يقول زياد مدرك:
    28 مارس 2016 الساعة 8 h 34 min

    انا موجود في المملكة العربية السعودية , متزوج وعندي ثلاثة بنات , وأود الهجرة الى كندا , كيف ؟؟؟؟

    رد
  71. يقول Leen Al ghazoli:
    27 مارس 2016 الساعة 10 h 24 min

    الاوراق المطلوبة لتقديم طلب لجوء للسفارة الكندية
    وهل هي مفتوحة الان لاستقبال الطلبات في لبنان

    رد
  72. يقول محمد بركات:
    26 مارس 2016 الساعة 6 h 32 min

    أنا سوري عمري19 سنة و أسكن انا وعائلتي المؤلفة من خمسة أشخاص في اسطنبول و نريد اللجوء إلى كندا فهل يوجد تسجيل في منظمة الامم التحدة او السفارة الكندية و أرجو الرد بوضوح إن أمكن
    عائلتي مكونة من والدي و انا و لدي اخ عمره 16 سنة
    و اخت 17سنة و أخت صغرى 14 سنة
    ونرجو مساعدتنا للجوء إلى كندا في اقرب وقت

    رد
  73. يقول nadr1985nadr:
    23 مارس 2016 الساعة 11 h 17 min

    انا من سوريا واعيش حاليا في مخيمات اللجؤ في تركيا مدينة كلس هل يمكنني ان اقدم طلب للجؤ الى كندا في السفاره او القنصليه لان مفوضية الامم المتحده للاجئين ترفض استقبال طلبات اللجؤ حاليا ولمن ااستطيع ان اسئل هذا السؤال. علما ان الحياة هنى ليست سوى مقبره للمستقبل والوقت
    للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :

    http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

    http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

    رد
  74. يقول همام:
    21 مارس 2016 الساعة 4 h 07 min

    اناحصلت على. فيزا الى كندا هل استطيع طلب اللجوء

    رد
  75. يقول عبد الله:
    13 مارس 2016 الساعة 14 h 24 min

    هل يجوز مراسله احد الكنائس المعنيه بكنا وتسجيل الطلب ودفع المبالغ المترتبه عن طريق حوالات مصرفيه….سؤال آ خر.. في حال قبول اي لاجئ عن طريق احد الكنائس المعتمده هل يجوز تقديم طلب لجوء لدى الحكومه الكنديه قبل نهايه العام المشترط من قبل الكنسيه… للحصول على رعايه الدوله

    رد
  76. يقول هلا احمد وشاح:
    11 مارس 2016 الساعة 4 h 26 min

    السلام عليكم أريد تعبئة استمارة للهجرة الى كندا ومتزوجة من سوري واعيش بالاردن…ارجو ارسال الموقع…للضرورة

    رد
  77. يقول odai aldebal:
    10 مارس 2016 الساعة 11 h 25 min

    أنا سوري وقد أتيت إلى فنزويلا لأن أمي فنزويلية الأصل لقد هربت من مأساة الحرب في سوريا علما بأنني طالب في الجامعة السورية ولكن ضروف الحياة والحرب والإرهاب سوريا جعلني أغادر سوريا وهدفي الأساسي أن أكمل تعليمي وأعيش حياة هادئة مع إستثمار طاقتي العلمية في تطوير البلد الذي أريد العيش فيها وأعتقد أن دولة كندا وحكومتها الموقرة هي أنسب دولة للعيش فيها وهي دولة تراعي حقوق الإنسان وتحترم الشعور البشري وحقوقهم بالتعليم والحياة الهنيئة فهل أستطيع أن أذهب من فنزويلا إلى كندا لاجئا؟ أرجو الرد شاكرا تعاونكم

    رد
  78. يقول وزان الملا:
    9 مارس 2016 الساعة 9 h 18 min

    انا لاجئ في لبنان منذ2012 واعاني من ديسك شديد في العمود الفقري واجري لي عمليتين ولم تنجحا واحتاج للسفر للعلاج ولا استطيع العمل
    ماذا افعل

    رد
  79. يقول ربيع:
    3 مارس 2016 الساعة 15 h 12 min

    تحية طيبة الى جميع الاخوة انا من الاشخاص الذين قبلت طلباتهم استدعيت من قبل السفارة الكندية في بيروت لاجراء مقابلة بتاريخ 30/12/2015 والى الان لم يردني اي اتصال من قبل الجهات المختصة هل الدولة الكندية ما زالت تستقبل اللاجئين ام انها اكتفت بعدد الاشخاص الذين اصبحو داخل كندا مع العلم ان المواقع الاكترونية لا تفيدنا بشئ والسفارة في بيروت لا تستقبل اي شخص يود الاستفسار وجب عاينا ان ننسى الموضوع ونقرر حماية انفسنا ؟ ام علينا الانتظار لتهان كرامتنا اكثر ؟ او لتصبح نسائنا ارامل ؟؟؟؟

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      7 مارس 2016 الساعة 13 h 39 min

      من الأفضل أن تراجع السفارة للسؤال عن طلبك وكندا ستواصل استقبال اللاجئين السوريين حتى نهاية العام الجاري

      رد
  80. يقول محمودالملا:
    2 مارس 2016 الساعة 17 h 28 min

    ابني بحاجةلعلاج مستمر ودائم انا في لبنان لاجئ منذ3 سنوات اريد السفر للعلاج

    رد
  81. يقول نعمات:
    29 فبراير 2016 الساعة 6 h 20 min

    هل آخر طائرة للاجئين السوريين هي اليوم نهاية شباط 2016 ام ان هناك تمديد للجوء و هل تستمر الرحلات الجوية للاجئين السوريين بعد هذا التاريخ ؟

    رد
  82. يقول محمداحمدالابراهيم:
    25 فبراير 2016 الساعة 16 h 09 min

    واود ان استفسر عن المواقع الالكترونية لمراسلتهم اذا كنتم تعرفونها ارجو ارسالها
    -المنظمة النرويجيه
    -المنظمه الدنماركيه
    من اجل مراسلتهم؟ ولا اعرف كيف ان اراسلهم

    ولكم جزيل الشكر

    رد
  83. يقول محمداحمدالابراهيم:
    25 فبراير 2016 الساعة 16 h 03 min

    شكرا لكم ع تعاونكم وجهودكم الجبارة التي تبذلونها،نود منكم ان نستفسر عمايلي
    -هل يوجدتقديم طلبات اعادة التوطين في السفارة الكندية في بيروت
    -واذا لاوجد تقديم طلبات ،هل نستطيع ارسال طلبات عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بهم؟وماهو بريدهم الالكتروني من اجل مراسلتهم وارقام هواتف السفارة
    مع كامل الاحترام

    رد
  84. يقول محمد:
    23 فبراير 2016 الساعة 22 h 23 min

    اريد اللجوء الى كندا لتكميل دراستي ومساعدة اخي الصغير كي نتعلم

    لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
    http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

    http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

    رد
  85. يقول محمود:
    16 فبراير 2016 الساعة 14 h 06 min

    اسف للازعاج انا سوري لجئت الى تركيا منذ 4 سنوات واعيش خارج المخيمات وعندي 6 اطفال ونعيش بضروف تعيسه جدا والوضع السوري بقنا عن الشرح اطلب اللجوء الى كندا وارجوكم مساعدتي رحمتا بالاطفال ساعدوني كيف اسجل على طلب اللجوء الى كندا بتركيا ارجوكم رجو الرد وليس عندي المال لمراجعة السفاره الكنديه ولكم فائق الاحترام

    للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :

    http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

    http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

    رد
  86. يقول طلال:
    16 فبراير 2016 الساعة 12 h 06 min

    اناسوري متزج وعندي ستت اطفال وكبرهم بلعمر تسع سنوات احتاج للمساعدتكم ارغب بلجوء الى كندا لااستطيع العيش في تركيا بسبب غلاء اجور البيوت وقلت وقلت العمل ارجومنكم المساعدة وتواصل معي لشرح الاسباب وشكرآ

    رد
  87. يقول Mohamad:
    15 فبراير 2016 الساعة 12 h 19 min

    مرحبا انا من سوريا ام لطفلين اخذت لجوء لبلغاريا 3 سنوات املك جوزات بلغارية وضعنا سيء جدا في بلغاريا كيف يمكنني ان اقدم طلب لجوء لكندا

    رد
  88. يقول wasim:
    8 فبراير 2016 الساعة 14 h 46 min

    مرحبا ارجو المسعاده انا من سوريا وأقيم داخل سوريا ومعي شهاديت حرفين ومتزوج وعند طفله كيف الجواء

    رد
  89. يقول Mahmoud:
    8 فبراير 2016 الساعة 12 h 51 min

    مرحبا انا سوري مقيم بتركيا وعندي 6 اطفال وزوجتي اطلب اللجوء الى كندا من اجل الاطفال الذين انحرمو من التعليم والعيش الكريم وماعرفت وين اسجل ولجئت لهذه الصفحه ترجو مساعدتي والرد هل تقبلونا وهذا رقمي 05398137321 تحيا كندا

    رد
  90. يقول madyan mamoon mohamad al salhi:
    1 فبراير 2016 الساعة 7 h 26 min

    انهيت دراستي للبكالوريوس في مجال التسويق وانا محترف في مجال المبيعات
    وحلمي الهجره الى كندا

    رد
  91. يقول wissam:
    28 يناير 2016 الساعة 4 h 08 min

    My name is Sam I made to UNHCR and got official registration and this file number 245-13c26021 I request reconsideration of my file

    رد
  92. يقول محمد عنتابي:
    27 يناير 2016 الساعة 3 h 20 min

    انا بحاجة الى علاج وانا حاليا مقيم بمدينة كيليس وشروط تركيا لا تسمح بعلاجي فأتمنى لو تساعدوني بطلب العلاج من منظمة اللاجئين في كندا مع العلم انا من سوريا

    رد
  93. يقول يوسف سامي:
    26 يناير 2016 الساعة 5 h 58 min

    اخي بيار سؤال اذا سمحت لي انا ذهبت للسفارة الكندية في اسطنبول فقالو لي اذهب وقدم طلبك عبر الانترنيت وانا فعلت ذالك ووضعت رقم هاتفي في التعليق فهل هاذا كافي لكي احصل على الجوء الى كندا ام لا ارجو الاهتمام وشكرا

    رد
  94. يقول محمد سلامة المصطفى:
    25 يناير 2016 الساعة 13 h 15 min

    انا من سوريا متواجد في الرياض مخالف ليس لدي اي اثبات طالب لجوء الى كندا ارجوا المساعدة

    رد
  95. يقول hibaa bsam sLame:
    20 يناير 2016 الساعة 16 h 03 min

    السلام عليكم انا امرئه متزوجه وعمري 19سنه زوجي لا يعمل وانا مريضه في ربو مقيما في لبنان واننا بحاجه الي مساعده والجوء الي كندا ومساعدتتنا وجوزي مطلوب للخدمه وحالتنا سيئ في لبنان ولايمكننا البقاء هنا نرجو منكم المساعده نشركرم جزيل الشكر ونرجو الرد على دالك 76531652

    رد
  96. يقول عبد الخالق محمد المرعي:
    20 يناير 2016 الساعة 15 h 48 min

    السلام عليكم انا سوري متزوج عمري 24 سنه ولااعمل ومقيم في لبنان وضعي سيئ للغايه واريد المساعد والجؤ الى كندا لمساعدتي لان مطلوب للخدمه العسكريه ولا استطيع العوده الي بلادي ارجو المساعده وشكركم جزيل الشكر ارجو الرد

    للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :

    http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

    http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

    رد
  97. يقول هاشم:
    20 يناير 2016 الساعة 6 h 55 min

    كيف يمكن لي ان اعرف المنظمات او المؤسسات التي تقبل برعاية عائلة سورية هل يمكن لكم ان تزودوني ببعض العنواين لها- الموقع الالكتروني
    وهل برأيكم ان الكنائس تقبل برعاية مسلمين ام انها تساعد فقط المسيحيين
    شكرا…

    رد
  98. يقول walid:
    15 يناير 2016 الساعة 14 h 08 min

    انا سورية مطلقة مقيمة في لبنان مسجلة لدى الفوضية العليا لللاجئين اولادي الصغار في كندا مع والدهم لأنني تنازلت عنهم بعد طلاقي هل استطيع تقديم طلب لجوء الى كندا لكي اكون قريبة من اولادي الصغار ارجو الرد وشكرا

    رد
  99. يقول رجا هاني النصرالله:
    13 يناير 2016 الساعة 15 h 20 min

    بعد التحية
    ما هي الاوراق التي أحتاجها من أجل طلب حق السفر الى كندا كوني من سوريا وانا عايش في لبنان وعائلتي في سوريا زوجتي وبناتي الاثنان ارجو الرد بأسرع وقت ولكم مني جزيل الشكل
    وشكرا

    رد
  100. يقول يوسف سامي:
    13 يناير 2016 الساعة 10 h 02 min

    تاخر الرد على طلبي للجوء الى كندا ماذا افعل

    رد
  101. يقول ربيع:
    11 يناير 2016 الساعة 15 h 23 min

    تحيبة طيبة للاسف لا نسطيع الحصول على اي معلومات منالسفرة الكندية في لبنان انا من ضمن الاشخاس الذين قبلت ملفاتهم ولكن لا استطيع ان اعلم متى يكون موعد سفري الى كندا اذاكان بستطا عتكم مساعدتي باي معلومةاو اارشادي الى جهة معنة سواء فيكندا او لبنا واكون من الشاكرين

    رد
  102. يقول ahmit:
    10 يناير 2016 الساعة 7 h 51 min

    اسمي احمد عمر علي عمري 40 سنة في احداث سورية كسر ضهري الفقرة الثالتة والرابعة الان ان مقيم بتركية مند 4 سنوات متزوج لدي ثلات اولاد لا استطيع العمل والمعيشة في تركية صعبة تعرفون كلكم دالك كيف استطيع التواصل مع السفارة او القنصلية الكندية يقولون لنا الاولوية بكوننا ضريرين ارجو النصيحة او المساعدة وشكراً

    رد
  103. يقول Rafeel:
    9 يناير 2016 الساعة 14 h 38 min

    انا طالب حادي عشر علمي اريد ان اعرف اذا سافرت الى كندا هلق يحق لي ان اكمل دراستي دون اي اخسر اي سنة من دراستي وماهي الاوراق التي يجب ان اجهزها
    مع كامل احترامي…
    وشكرا…..

    رد
  104. يقول عصام غزال:
    8 يناير 2016 الساعة 14 h 08 min

    انا لاجئ سوري كردي اعيش في تركيا منذو سنتين من قصف منزلي في حلب السورية اوضاعي المادية صفر متزوج وعندي اولاد صغار اريد ان اطلب الجوء الى كندا ارجو الاهتمام بطلبي الانه فعلا اولادي بحاجة الى هاكذا لجوء وهذا رقم تلفوني 00905382902081 وشكرا سلفا

    رد
  105. يقول حمود بوزان بركل:
    7 يناير 2016 الساعة 15 h 06 min

    انا لاجئ سوري كوردي اعيش في مدينة اسطنبول التركية منذو السنتين اوعاعي المادية صعبة جدامتزوج زوجتان وعندي عشرة اولادمن الزوجتين ونعيش جميعا في شقة صغيرة لايسعناالاولاد صغار جميعا لايصتطعون العمل وانا الوحيد الذي اعين العائيلة وطبعا شروط الحياة صعبة في تركيا ومنذو سنتين وانا اكافح لوحدي ولم استطع ان اقدم شيئ للعائيلة الرجو المساعدةلكي اكون واحد من الذين يحالفهم الحظ للجوء الى كندالاني لااستطيع مع عائلتي الكبيرة عبر البر او البحر امنيتي ان اذهب واعيش في كندا وهذا رقمي 05378806095 واتمنا الرد لوطفا وشكرا

    رد
  106. يقول فاطمة محمد مارعي:
    31 ديسمبر 2015 الساعة 18 h 00 min

    انا مواطنة سورية وعندي ثلاثة اولاد صبيان وبنت من عمر 12و11و10ااسكن في الانيا وليس لدي اي معيل يعينني على الحياة وصعوبتها بالانيا زوجي شهيد باحداث حلب واطفالي بدون مدرسة بالانيا لانهم يحتاجون الى افامة او كيميلك والانيا بلد سياحي لايوجد فيها اقامات للسوريين وتحتاج الى مبلغ طائل وانا لااملك منه حتى قوت لاطفالي فلذلك التمس منكم طلب حق اللجوء الى بلدكم الكريم لاؤئمن الحياة الكريمة لاطفالي ولتتمة دراستهم ولكم جزيل الشكر وهذا رقم هاتفي 00905367821854

    رد
  107. يقول خديجة:
    30 ديسمبر 2015 الساعة 17 h 21 min

    مرحبا انا خديجة من سوري عايشة بي اسطنبول مع زوجي وزوجي مابيسطاطيع للعمال من وضع الصحي وااريد الهجرة الى كندا وفي اسطنبول رحت لا السفرات كندا بس ماسعدونا واارجو منكون تسعدونا شكرا

    رد
  108. يقول عبد احمد الحموش:
    30 ديسمبر 2015 الساعة 14 h 02 min

    انا شاب متزوج ولدي ولد خريج رياضيات والمشكله عسكري منشق يعني صارلي من بداية الازمة وعم عاني لاني ضعيف ماديا للاستقرار بتركيا واريد ان اكمل دراستي بالهندسة ولاعرف كيف اقدم للهجرة الى كندا لكي استقر واحقق احلامي ارجو المساعدة

    رد
  109. يقول سامح الاحمد الحمادي:
    30 ديسمبر 2015 الساعة 12 h 29 min

    السلام عليكم انا شاب تعثرت حياتي في سوريا فضطررت للذهاب الى تركيا وللاسف لم انجح لابعمل ولم اتمكن من اكمال دراستي ولهذا السبب احببت المجيئ الى بلدك لم استفد من القنصلية ولم اجد موقع الامم المتحدة واتمن انكم قدرتم موقفي ولكم جزيل الشكر

    رد
  110. يقول حسين:
    29 ديسمبر 2015 الساعة 21 h 29 min

    انا سوري واود الجوئ الي بلدكم كندا وانا شب وعمري 22سنه واعمل كوفير ولا يمكنني ان اعود الي بلدي سوريا بظرف الحرب وانا اطلب حيمايتكم ولكم الشكر الجزيل كندا

    رد
  111. يقول حسين:
    29 ديسمبر 2015 الساعة 21 h 20 min

    انا سوري واود الجزء الي بلدكم كندا وانا شب وعمري 22سنه واعمل كوفير ولا يمكنني ان اعود الي بلدي سوريا بظرف الحرب وانا اطلب حيمايتكم ولكم الشكر الجزيل كندا

    رد
  112. يقول عبدالرزاق الحاج علي:
    28 ديسمبر 2015 الساعة 9 h 36 min

    انا لاجئ سوري اطلب اللجوء إلى كندا معي زوجتي وطفلين وانا لا استطيع أن أعمل أعمال شاقة وضعي الصحي سيء شكرا كندا

    رد
  113. يقول حنان اسعد ياسين الصباغ:
    26 ديسمبر 2015 الساعة 15 h 52 min

    اناارملةواريد الهجرة لكندا والسبب هو المعيشة ….لدي ابنتان خارج البلد وابن لا يعمل ويسكن مع والده وانااعيش لوحدي ,,
    وسفارة كندا مغلقة في سوريا وليس بامكاني دفع مصريف السفر لاي بلد لطلب اللجوء ماذا افعل؟؟؟
    دخلت عالموقع ادناه ولم استفيد باجابة
    ارجو المساعدة وشكرا لكم

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      28 ديسمبر 2015 الساعة 11 h 15 min

      عليك معاودة الاتصال بموقع وزارة الهجرة

      رد
    • يقول عمار محمد السلوم:
      7 يناير 2016 الساعة 14 h 35 min

      اسمي عمار محمد السلوم سوري الجنسية من حمص مقيم في لبنان صاحب ملف سبق ان تقدمت به امام مفوضية الامم الكريمة برقم ٩٤٧-١٣c٢٥٠٢٨ وحيث اني تقدمت بطلب امام سفارتكم الكندية ولم اتلقى الرد على طلبي
      اعلمكم انني اب لاربعة اطفال احدهم مصاب باعاقة بسبب اصابته اثناء الحرب السورية الا انني وكرب اسرة ايضا مصاب من جراء الحرب وليس لدي معيل يقدم لي حاجات عائلتي الضرورية فارجو النظر بوضعي وكوني ممنوع من العودة الى بلدي سوريا فأرغب بالسفر من اجل رعاية اطفالي وتأمين العلاج الطبي لحالة ولدي المعاق وتأمين تحصيل علمي لاطفالي …رقم الهاتف ٧٦٥٦٣٨٦٠

      رد
      • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
        19 يناير 2016 الساعة 14 h 24 min

        نعتقد أن سبب التأخير في الرد يعود إلى كثرة عدد اللاجئين، أصبر وانتظر وراجع في حال عدم حصولك على الرد

        رد
  114. يقول حسين خليفة:
    25 ديسمبر 2015 الساعة 12 h 05 min

    الجنسية سوري متزوج ولدي 4اطفال ولدي طفل مريض بحاجة لعلاج مسجل لدى مفوضية اﻷمم منذوسنتين ولم احضة بآي مساعدة واريدالسفرالى كندا لكي اعالج طفلي ارجوالمساعدة ولكم جزيل الشكر

    رد
  115. يقول محمد علي:
    24 ديسمبر 2015 الساعة 9 h 56 min

    انا سوري لاجئ في تركيا اود تقديم لجوء الى كندا ارجو رد

    رد
  116. يقول ماهرزرقاوي:
    23 ديسمبر 2015 الساعة 16 h 25 min

    انا موجود بسوريا واسمي ماهر وعندي ثلاث اطفال ولد عمرو 5سنوات وبنت عمرها7سنوات وبنت 10سنوات وزوجتي ياريت تقبالو طلبي لجوء بستقرار دائم من خوفتي على اطفالي اتمنى من حكومتكم لجوئي ورد على طلبي هذا ولكم شكر

    رد
  117. يقول osso meho:
    23 ديسمبر 2015 الساعة 16 h 17 min

    مرحبا انا كردي من سوريا من الديانة الايذيدي أو وضعي كتير صعب بلبنان أو عم دور علئ فرصة عمل جديدة في كندا ولكم جزيل الشكر

    رد
  118. يقول osso meho:
    23 ديسمبر 2015 الساعة 16 h 09 min

    مرحبا انا كردي من سوريا من الديانة الايذيدي أو راحت علئ السفارة الكندية أو قالو روح علئ الأمم المتحدة أو راحت أو قالو نحنا ما النا علاقة بهل الموضوع أو وضعي كتير صعب بلبنان

    رد
  119. يقول ناصر ابو عياش:
    22 ديسمبر 2015 الساعة 8 h 11 min

    انا لاجئ سوري في لبنان من سنتين مع زوجتي واولادي وبحاجت علاج الطلب الجوئ الى بلدكم الكريم حتى اتعالج واعلم اولادي وهذا غير متوفر لي في لبنان.رقم تلفون 79310893

    رد
  120. يقول raafat:
    22 ديسمبر 2015 الساعة 5 h 06 min

    Hello …my name is raafat iam
    Palestinian Syrian
    i wanna go to canada but how ???

    رد
  121. يقول وائل:
    21 ديسمبر 2015 الساعة 16 h 34 min

    انا من سورية موجود لبنان ورحت قدمت بلامم المتحده مشان الجوء وصلي سنه ما حكو معي وسفاره الكنده فتحت باب الجوء بس ما يستقبلو حداه من دون ورق من الامم وانا متزوج وعندي ثلاث بنات وهاد رقم البنان ٧٨٨٧٩٢٨٣

    رد
  122. يقول محمد حسن اشرم:
    21 ديسمبر 2015 الساعة 15 h 39 min

    اطلب اللجوء الى كندا لدي زوجة واربع اطفال دون سن العاشرة انا الان في مصر منذو فترة لا تتجاوز الست شهور رقم الهاتف 00201113341358

    رد
  123. يقول Mohammad:
    21 ديسمبر 2015 الساعة 14 h 53 min

    انا من سوريا في الاردن اطلب الجوء الى كندا يرجى الرد وشكرآ

    رد
  124. يقول Mohammad:
    21 ديسمبر 2015 الساعة 14 h 47 min

    السلام عليكم انا من سوريا في الاردن اريد الهجرة الى كندا يرجا الرد مع احترامي الشديد رقمي 00962789083983 الرجاء الرد وشكرا

    رد
  125. يقول محمد سلامة المصطفى:
    21 ديسمبر 2015 الساعة 3 h 05 min

    انا من سوريا موجود في السعودية … اطلب الجوء الى كندا…أرجو الرد
    وشكرا..

    رد
  126. يقول للا وفاء قصراوي:
    19 ديسمبر 2015 الساعة 16 h 46 min

    انا مغربية متجوز سوري وعندي بنتين بنت معي وبنت عند اهلي بلمغرب عم تدرس اود ان اسافر علا كندا انا وجوجي عندي اخي صرلو 10 سنوات ما لحل

    رد
  127. يقول mohamed.k.g:
    17 ديسمبر 2015 الساعة 17 h 32 min

    مرحبا
    الجنسية سوري
    مكان الإقامة الحالية كردستان العراق محافظة السليمانية
    الوضع العائلي متزوج ولدي طفلان
    أنا من سوريا سافرت إلى كردستان العراق من 2 سنة تقريبا
    ولا يمكن دخولي الى سوريا من اجل الاسباب التالية
    اولا لدي 2 اخوات في سجون النظام و مهدد بسبب مطلوب للجيش أحطيات
    ثانيا بيتي لقد هدم في منطقة في ريف دمشق تسمى الغوطة منطقة المليحة
    ثالثا لا يوجد امان من في معظم المحافظات
    ولا أعرف ماذا أفعل
    أريد الجوء الى بلد تحميني و أنتمي أليها و أصبح شخص له حقوقق و محمي من الإطهاد
    للاستشارة و التوجيه
    أتمنى تقبلكم طلبي بفائق الإحترام

    رد
  128. يقول مسعود محمدامين حسين:
    17 ديسمبر 2015 الساعة 8 h 10 min

    انا سوري مقيم في تركيا اطلب اللجوء الى كندا هل يمكنكم مساعدتي

    رد
  129. يقول خليل:
    17 ديسمبر 2015 الساعة 6 h 40 min

    انا موجود في مصر والوضع صعب كتير بسبب أوضاع البلد ليست بخير واتمنى اللجوء إلى كندا

    رد
  130. يقول حسن عبد الرزاق:
    15 ديسمبر 2015 الساعة 21 h 43 min

    انا اسمي حسن عبد الرزاق عمري 25سنه ساكنه بيروت اريد لجوء ع كندا بدي مساعدة كيف اقدم وراقي ع طريق سفارة او امم؟شكرا لمساعدتكم

    رد
  131. يقول Amer dodke:
    15 ديسمبر 2015 الساعة 18 h 54 min

    I’m AMER i live in syria and i need help to complete my teaching and my work can u help me and come to your country i studying in university economic since 2 years, and I have excellent experience of the computer hardware and software and speed in controlling the pressure on the buttons and i have experience in the CNC freza and wirecut if u can help me tell me plz yes or no

    My number is: +963994516891

    رد
  132. يقول ahmadqarawe:
    14 ديسمبر 2015 الساعة 5 h 57 min

    انا فلسطيني سوري مقيم في لبنان واريد الهجرة الى كندا هل يمكنني ذلك وما هي الطريقة الفضلى
    وهل يمكنني التقديم عبر الانترنت وشكرا

    رد
  133. يقول alaaneyif:
    13 ديسمبر 2015 الساعة 20 h 47 min

    انالاجئ سوري في لبنان وليس لدي جواز سفر وعاطل عن العمل وانا بامس الحاجه للهجرة الى كندا ضروفي صعبه جدا في لبنان ارجو الرد

    رد
  134. يقول فادي:
    12 ديسمبر 2015 الساعة 0 h 17 min

    مرحبا .
    انامعي اقامه بلغاريه حصلت عليها بعد تقديم الجواء في بلغاريا وهي 5 سنوات .ولكن لعدم قدرتي لعيش في بلغاريا بسبب ظروف الماده والتاكاليف اتيت الى المانيا وتقدمت بطلب الجواء ولم احصل على حق الجواء .
    هل يحق لي التقدم لي الهجره الى كندا والعيش فيها .
    وكيف
    وشكرا

    رد
  135. يقول Mazlum Ali:
    11 ديسمبر 2015 الساعة 18 h 56 min

    We are refugees for over three years had fled from Syria because of the war, killing, displacement and looting, we are living in Turkey suffering from a miserable financial problems and we want and Nstanjd of human rights organizations in Canada to help us and staying in the city of Gaziantep in Turkey and has a wife and a child, and we desperately need to help us

    رد
  136. يقول Ahmad zaza:
    11 ديسمبر 2015 الساعة 3 h 00 min

    انا موجود بل الأردن من 3 سنين هل بإمكاني السفر الى كندا من هون عن طريق السفارة ولا كيف

    رد
  137. يقول mrwan massabni:
    8 ديسمبر 2015 الساعة 8 h 14 min

    يجب على المسؤولين في الهجرة تسريع اعطاء الفيز والتاشيرات وسماح دخول السوريين وخاصة المسحيين وشكرا

    رد
  138. يقول محمود غسان احمد الحموي:
    8 ديسمبر 2015 الساعة 2 h 56 min

    انا هون بالاردن ماعم اشتغل ومالي حدا موعين وابي بسورية واخواتي الشباب ماحدا بيسئل عني ومالي عايش وحيات ربي وحيات الله

    رد
  139. يقول sara:
    27 نوفمبر 2015 الساعة 17 h 13 min

    مرحبا أنا موجودي في تركيا هل أستطيع التقدم عل طلب لجوء الى كندا فيي شي فرع لأمم المتحدة في إسطنبول بتمنا حدن يفيدني
    شكرا

    رد
  140. يقول محمد محمود خاطر:
    24 نوفمبر 2015 الساعة 15 h 22 min

    السلام عليكم انا سوري مقيم في لبنان بسبب الأحداث التي حصلت في سورياصار سنوات في لبنان وضعي تعبان لدرجة وعندي طفلين ولدو في لبنان واحب ان اطلب بهجرة إلى كندة بسبب المعاملة السيئة التي تحدث لنافي لبنان هل من مساعدة بأسرع وقت ممكن

    رد
  141. يقول حميد قاسم:
    20 نوفمبر 2015 الساعة 15 h 12 min

    اناكوردي سوري انا هلا في هولندا من ستة اشهرعندي ولادين وصلت عل هولندا بعد شهر توفية زوجتي انا عندي ايقامه بدي اجي عل كندا احب اعيش هنيك كيف شو مطلوب ارجو ان لينو طلب لم شمل اولادي لسه ماصار اتمنا اجي عل كندا

    رد
  142. يقول ربيع:
    18 نوفمبر 2015 الساعة 6 h 44 min

    السلام عليكم لقد حلصت على موافقة الكنيسة من 4اشهر والى الان لم يردني اي اتصال من اي جهة كم من الوقت يجب ان انتظر وهل من الممكن فرض طلب اللجوء من جهات حكومية رغم ان الشخص الذي يمثلني في كندا قام بمحاولة لاستفسار االى اي جهة وصل ملفي لكن لم يستع الحصول على نتيجة ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر

    رد
  143. يقول issa merhij:
    7 نوفمبر 2015 الساعة 9 h 20 min

    استاذ بيار أحمراني
    تحية طيبة وبعد ….
    انا سوري الجنسية واريد ان اعلم من حضرتك ,
    هل استطيع بالتقدم الى السفارة الكندية في بيروت طلب لجوء وهل فعلا السفارة توافق على طلبات الجوء في الوقت الحالي للسوريين
    وماهي الاوراق المطلوبة من اجل عدم التاخير في الطلبات في حال اللجوء

    شكرا لخدمتك صديقي
    ارجو التواصل عبر الايميل

    رد
  144. يقول issa merhij:
    7 نوفمبر 2015 الساعة 9 h 12 min

    انا سوري, واريد اللجوء الى كندا مع عائلتي حصرا هل استطيع التقدم الى السفارة للحصول على فيزا في هذا الوقت هل يستطيع احد في المساعدة , اين تقع السفارة في بيروت … وما هي الاوراق المطلوبة للسفارة؟؟؟ ارجو المساعدة عبر الايميل ..
    شكرا لكم

    رد
  145. يقول Nrman hmada:
    6 نوفمبر 2015 الساعة 15 h 38 min

    هربنا من مخيم اليرموك السوري بعد دمار بيوتنا من باد لاخرى داخل سورية وهاقد وجدنا انفسنا داخل غزة غصبا عن ارادتنا ونحن نحاول الخروج باي شكل نن غزة نتيجة عدم احترام حقوقناوعدم تلبية اي مطلب انساني لنا نحن فلسطيني سورية ولا احد يعترف بناولانعامل مثل اهل البلدلاننا مواليد سورية نرجوكم المساعدة بتهجيرنا جماعي نحن حوالي 10عائلات وقد سجلنا لدى مفوضية اللاجئين ونحن ننتظرالفرج القريب

    رد
  146. يقول ربيع:
    30 أكتوبر 2015 الساعة 6 h 19 min

    السلام عليكم لقد تم قبول طلبي من قبل الكنيسة من 3شهور وحتى الان لم اتلقى اي اتصال من اي جهة معنية كم من الوقت علي الانتظار وهل من الممكن رفض الطلب من جهات حكومية ؟؟

    رد
  147. يقول duaa aloje:
    27 أكتوبر 2015 الساعة 8 h 22 min

    انا سورية اقيم في اسطنبول اريد ان اقدم هجرة ل كندا متخرجة تجارة واقتصاد و اتكلم انكليزي جيدا

    رد
  148. يقول Nabil:
    26 أكتوبر 2015 الساعة 12 h 22 min

    السلام عليكم
    في حال الوصل الى الميناء الكندي بصورة غير شرعية ماهية الإجراءات المتخذة بحقي

    رد
  149. يقول حسن:
    11 أكتوبر 2015 الساعة 18 h 33 min

    انا من سوريه وانتقلت الى لبنان بسبب الاحداث ومن ثم الئ السويد عبر طرق التهريب وصلت السويد قبل شهرين وانا انتظر اول مقابله في الشهر الرابع والوضع والانتظار سيئ ونا بحاجه للعمل وبحثت ولم اجد لاني اساعد اخي وعائلته الموجود في لبنان وهو مقعدوانا اريد اللجوء الئ كندا ربما تكون افضل بالنسبه لوضعي بتمنئ حدا يساعدني بهالوضوع مع العلم انا بصمت بالسويد ولكم جزيل الشكر

    رد
  150. يقول زهيرقاسم:
    20 سبتمبر 2015 الساعة 9 h 13 min

    انا اوريد الجوء الكندا اذا سمحت لي دولة كندا الجوء لها اتمنا ذالك وكل الشكر لكندا علي استقبال الاجئين انا لدي وضع خاص وشكرا لكندا

    رد
  151. يقول lion:
    16 سبتمبر 2015 الساعة 10 h 39 min

    هل يمكن التقديم للهجرة الى كندا من سوريا اي من دون التواجد في لبنان
    وشكرا …

    رد
  152. يقول عايشة قباقبجي:
    6 سبتمبر 2015 الساعة 17 h 06 min

    انا زهبت الئ السفاره لم تقبل الهجرهولا الجوء وليس معي فلوس راح كلشي بسوريا شو اعمل بليزززز

    رد
  153. يقول عايشة قباقبجي:
    6 سبتمبر 2015 الساعة 16 h 49 min

    انامتزوجه وعندي طفلان وزوجي لايعمل وهربنا من سوريا إلى لبنان و اتمنه ان الجئ اليكم بقبولي انا عائلتي

    رد
  154. يقول مهران:
    2 سبتمبر 2015 الساعة 3 h 09 min

    مرحبا انا مهران لاجئ في لبنان من سوريا لدي اخت في كندا واود اللجوؤ الا كندا ماذا يمكن ان افعل متزوج وليس لدي اطفال وشكراً لكم

    رد
  155. يقول عماد:
    24 أغسطس 2015 الساعة 14 h 49 min

    اخي فيك تتواصل معي حتا افهم منك انا سوري لاجئ في لبنان وقدمت كتير عن طريق مكاتب ولا ذالك ولم استفد شيئ imad.moza@gmail.com

    رد
  156. يقول حكمت خاطر:
    12 أغسطس 2015 الساعة 4 h 38 min

    الاحداث الاخيرة في سوريا جعلت من سوريا مكان غير آمن للعيش

    رد
  157. يقول حكمت خاطر:
    12 أغسطس 2015 الساعة 4 h 21 min

    لطالما حلمت بالهجرة الى كندا منذ ايام شبابي سعيا مني للحصول على مستوى اقتصادي ومعنوي وفكري واجتماعي افضل ولكن لم اكن يوما قادرا على تحقيق حلمي ….ارجوا لكل حلم حلمي ان يحقق مايصبوا اليه.

    رد
  158. يقول محمد:
    8 أغسطس 2015 الساعة 9 h 14 min

    السلام عليكم انا متزوج وعندي ثمانية اولاد وانا واولادي وزوجتي عشرة اشخاص واود الجوء إلى اي دولا اجنبية ونزحت من سوريا الى الأردن من حوالي سنة ونصف بعد الإعتقال والتعزيب في افرع النظام السوري ومتواجد معي جوازات سفر لجميع العائلة ولا يوجد معي مال للخروج لأي دولا في الخارج انا من سوريا مدينة حمص للتواصل هذا رقمي 00962776886421 ولكم جزيل الشكر

    رد
  159. يقول Hassan:
    28 يوليو 2015 الساعة 19 h 56 min

    1- Disease my epilepsy since 1983 and until now, I am now a resident in Syria, here in Syria was blown labs and pharmaceutical companies and epilepsy increase me ill

    2= Rocket landed on my dad and my father died

    3- I don’t have I do not have anything final of money, and I live with a family inside the refugee camp in Damascus, Syria every day, every time rockets landing side of me

    What should i do now?
    If I traveled to Beirut Do you agree me to resort to Canada or not? The disease is increasing and it is getting worse for me
    In Syria, there is no Internet all the time
    Please answer me as soon as
    Thank you
    Hassan

    رد
  160. يقول ahmad tyar:
    21 يوليو 2015 الساعة 13 h 09 min

    انا اريد الهجره الى كندا

    رد
  161. يقول ماجد العوض:
    20 يوليو 2015 الساعة 0 h 26 min

    مرحبا
    انا ماجد 0 عايش انا والدتي في لبنان ولوضع شيئ جدا يعني .. ممنوع لسوري انو يعمل وفوق هيدا شي بيدفع 200دولار
    فالوضع غير مريح
    انا والدتي مسجلين في الامم المتحدة وطلبنا سفر ولجوء الى دولة اوربية . ولكن لايوجد امل حتى في المساعدات الغذائية اطلاقا مش ساعدونا
    انا عازف جيتار محترف وامي ممرضة كيف طريقة للسفر عن طريق للامم ال دولة كندا او اي وسيلة اخرى ارجوكم رد والمساعدة

    رد
  162. يقول hani:
    8 يوليو 2015 الساعة 1 h 18 min

    مرحبا أخ بيار , أرجو منك أن تساعدني بجواب منك يكون واضح لو سمحت , , أنا مواطن سوري مقيم في الدنمارك حاليا بصفة لاجئ وقبل اللجوء في الدنمارك كنت احمل أقامة في دولة الكويت , السؤال هو أذا أنا دخلت كندا بطريقة من الطرق طبعا أكيد تهريب (غير شرعي ) , ممكن عن طريق البحر أو عن طريق المطار ألخ , هل عند تقديم اللجوء رح يكتشفو أنو كنت بالكويت سابقا و هل رح يكتشفو أنو معي حق اللجوء في الدنمارك حاليا , و سؤالي الثاني هل يوجد لم شمل للزوجة و الاطفال تحت سن ال 18 و كم تستغرق دراسة حق اللجوء و كم يستغرق موضوع لم شمل الاسرة . وشكرا جزيلا لك و لمجهودك معنا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      17 أغسطس 2015 الساعة 12 h 35 min

      أفضل سبيل لدخول كندا والهجرة إليها هي السبل الشرعية وبدو ن شك ستكتشف وزارة الهجرة تاريخ تنقللاتك فنصيحة أخوية : قدم طلب الهجرة إو اللجوء في أقرب سفارة أو قنصلية كندية ونتمنى لك التوفيق

      رد
  163. يقول أنوار:
    8 يونيو 2015 الساعة 8 h 47 min

    اذا كنت متواجدة في السعودية بـ “فيزا زيارة” هل يمكنني تقديم طلب لجوء الى السفارة الكندية هنا .. علما انني سورية الجنسية ؟

    رد
  164. يقول FouadCouture:
    6 يونيو 2015 الساعة 13 h 15 min

    السلام عليكم
    انا من سوريا ومقيم بتركيامنذ اربع سنوات وأعمل مصمم ازياء
    وتعرفت من خلال معارفي الأتراك على قبطان تركي يعمل على باخرة شحن واتفقت معه بأن يوصلني من تركيا إلى ميناء كندي لأدخل كندا بطريقة غير شرعية ..ومن ثم أطلب اللجوء لكوني هارب من سوريا ويستحيل العودة بسبب الحرب
    ما أريد معرفته هو هل من الممكن ان يرفضو لجوئي وأذا رفضو إلى أين سيرحلوني ؟؟؟
    وهل أحمل معي وثيقة السفر (جواز السفر ) أو تكفي الهوية السورية وشهادة القيادة كأثبات أني سوري أو الأفضل أن لا أحمل جواز السفر لكي لا يرحلوني لتركيا …
    ولدي أوراق مثل شهادة زواج و بيان عائلي

    ولكم جزيل الشكر أخوتي

    رد
  165. يقول وائل احمد:
    9 مايو 2015 الساعة 13 h 48 min

    وئام انا راح بسعدك احكي معي ع ايميل gmail mhear.ahmd

    رد
  166. يقول youssef baker:
    4 مايو 2015 الساعة 19 h 55 min

    مرحبا انا سوري ومقيم في لبنان بلاد ادمر عندي اربع اولاد صغار واجار في لبنان غالي عمل غير دائم ومصاريف يوميه ومدارس اتبهدلنا في لبنان اريد مساعدكم سفر الى اي بلاد فيه حقوق انسان وشكرآ0096176775492

    رد
  167. يقول Wieam:
    3 مايو 2015 الساعة 18 h 28 min

    السلام عليكم: انا اسمي وئام فتات اتمنى من كل قلبي تساعدوني للهجرة الى كندا. انا اعيش في لبنان مع والدي ووالدتي . بريئة اريد اعيش مثل الناس انا سورية ابي سوري وامي لبنانية .لدينة وثائق زواج وبيان ويلادة ودفتر عائلة اريد انا احصل على اقامة كندية ارجو المساعد.ذهبا ابي الى السفارة الكندية في بيروت ولاكن قالو لهو اذهب وستفسر من الامم المتحدة للجئين السورين.اتصلت على الامم في بلدي لاكن رفضو مساعدتنا بأنهم لايريدون ان نحصل على تسجيل من قبلهم. ذهبو اهلي من سورية منذ تاريخ٦-٥-٢٠١٠ ولان لا نستطيع العودة الى بلدنا سوريا لا اريد ان اموت في سوريا نطلب مساعدتكم الهجرة بأسرع وقت مع تحياتي وشكرا لكم وارجو الرد اذا احد يسمع الى النداء الذي كتبته ارجوكم

    رد
  168. يقول حميدمحمدصالح قاسم:
    25 أبريل 2015 الساعة 16 h 18 min

    انا سوري كوردي من ديرك محافظة حسكة اريد طلب لجوء كيف اتقدم طلب لجوء الي كندا اقراب حدود عليا هو تركيا او كوردستان عراق

    رد
  169. يقول خضر احمد يوسف:
    14 أبريل 2015 الساعة 5 h 10 min

    كيف بدنا نطلب لجوء الى كندا رحت على سفارة ما ستفدنا شي اذا سفارة ما ساعدتنا مين بدو يساعدنا بيار انت عم تقول روحو على سفارة رحنا اصلن ما فوتونا على سفارة لا نحكي معون شو حل خبرنا

    رد
  170. يقول ربيع:
    13 أبريل 2015 الساعة 9 h 07 min

    تحية طيبة لجميع الأخوة هل بأمكان الكنيسة في كندا منحي جوزا سفر كندي مؤقت في حال تم قبولي كالاجئ في كندا لأمن من المستحيل حصولي على جواز سفر من البلد المتواجد فيها ??

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      13 أبريل 2015 الساعة 12 h 29 min

      أهلاً،
      وزارة المواطنة والهجرة الكندية هي الجهة الوحيدة المخولة منح جواز السفر الكندي.

      رد
  171. يقول faithmohammed:
    2 أبريل 2015 الساعة 14 h 05 min

    هل استطيع تقديم على لجوء الى كندا من داخل اليمن وماهي الوثائق المطلوبه وهل من الضروري تكون مختومه او معترف بها من جه حكوميه

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      5 أبريل 2015 الساعة 19 h 58 min

      أهلاً،
      يُرجى الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل تقديم طلب لجوء إلى كندا أو سواها من الدول.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  172. يقول خضر احمد يوسف:
    30 مارس 2015 الساعة 13 h 45 min

    مرحبا انا سوري كردي انا وزوجتي عندي بنت ولاد طالبين لجوء الى كندا ارجو مساعدة منكم وشكرن

    رد
  173. يقول ربيع:
    18 مارس 2015 الساعة 17 h 56 min

    تحياتي سيد فادي انك تقوم بعمل رائع ونشكرعلى ما تبذله من مجهود قد لاحظت انك تطلب من الأخوة ان يتواصو مع السفارات في البلدان المتواجدين فيها هل بستطاعتنا الإتصال بالسفارات الكندية عبر الهاتف وان كنا نسطيع ذالك ارجو منك منحنا رقم الهاتف ولك جزيل الشكر والتقدير

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      30 مارس 2015 الساعة 12 h 29 min

      أهلاً سيد ربيع، بكل صراحة ما أقوم به يشبه تقديم حبة أسبرين لمن يشكو مرضاً عضالاً. بعبارة أخرى ما أقوم به هو مساهمة صغيرة جداً، فأنا صحافي في إذاعة وأسوة بزملائي لا أملك المعلومات اللازمة لأجيب على أسئلة زوار الموقع. وبالنسبة للتواصل مع سفارة كندا في هذا البلد أو ذاك، أرى أنه من الأفضل الكتابة لا الاتصال هاتفياً، والاحتفاظ بنسخة من البريد المرسل. هذا رأيي، ولكن من يفضل الاتصال هاتفياً ليفعل دون أن يتأثر بكلامي. وإليك الرابط لسفارة كندا في لبنان:
      http://www.canadainternational.gc.ca/lebanon-liban/visas/index.aspx?lang=eng&menu_id=3
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  174. يقول ربيع:
    18 مارس 2015 الساعة 17 h 52 min

    تحياتي سيد فادي انك تقوم بعمل رائع ونشكرك على ما تبذله من مجهود قد لاحظت انك تقوم من الأخوة ان يقتواصلو مع السفارات في البلدان المتواجدين فيها هل بستطاعتنا الإتصال بالسفارات الكندية عبر الهاتف وان كنا نسطيع ذالك ارجو منك منحنا رقم الهاتف ولك جزيل الشكر والتقدير

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      25 يناير 2016 الساعة 11 h 31 min

      أهلاً سيد ربيع،
      من الأفضل مباشرة التواصل بالبريد الإلكتروني.
      وعناوين سفارات كندا وأرقامها في كل بلدان العالم متوفرة على الإنترنت.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  175. يقول murad:
    17 مارس 2015 الساعة 16 h 39 min

    انا مراد من سوريا عايش في تركيا عمري 26 انا متزوج وانا لم يبقا لدي شئ في سوريا لا اهل ولا بيت او انا لان لا اعمل انا حالتي المادية تحت صفر انا محتاج الى للجؤ الى كندا انا احب كندا من زمان انا احلم بسفر الى الدولة الكندة وشكرا

    رد
  176. يقول محمد سنجار:
    29 يناير 2015 الساعة 22 h 44 min

    انا محمد من سوريا عايش في الاردن عمري21سنه وليس لديه اهل فان اهلي لاعرف عنهم شيئ بسبب الحرب في سوريا ولاستطيع القدوم لا سوريا لاني مطلوب الا الحكومه السوريا ارجو تساعدوني لاني ارغب بالهجرا الا كندا الهاتف 00927978433. لكم ل الشكر التقدير

    رد
  177. يقول محمد سنجار:
    29 يناير 2015 الساعة 22 h 15 min

    بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته والصلاه والسلاه على سيدنا محمد واله وصحبه انا محمد فجر سنجار من سوريا مقيم في الاردن ارقب الا الهجره الا كندا في سبب المشاكل. ولكم كل التقدير والشكر……..

    رد
  178. يقول أبكر حسن جبريل مولی:
    28 يناير 2015 الساعة 4 h 39 min

    بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /الاسم الكريم:أبكر حسن جبريل مولی/الجنسية:تشادي/المواليد:1997الدينا:الإسلام-سني- انا من مواليد المملكة العربية السعودية لم احصل على جنسية منذو أن ولدت ولم أتعامل معاملة السعودين ولم يوفره لي عمل انا مخلص الثانوية أريد أن اتعلم أريد أن ابني حياة جميلة ولا أريد أن انهان وشكرا جزيلا لكم

    رد
  179. يقول رشيد:
    26 يناير 2015 الساعة 11 h 31 min

    نحن عائلة سورية في ليبيا نريد طلب الجوء الى كندا بسبب تدهور الوضع الامني في ليبيا و سوريا ما الاجرائات المطلوب منا ان نفعلها في ليبيا و شكرا لكم

    رد
  180. يقول رشيد:
    26 يناير 2015 الساعة 11 h 20 min

    نحنو لاجئين سورين في ليبيا نستطيع الجوء الى كندا

    رد
  181. يقول mohamad:
    22 يناير 2015 الساعة 5 h 15 min

    وانا ملاحق امنيا من قبل النظام السوري ومن قبل حزب الله اللبناني بسبب ارائي بالحرب السوريه وانا منشق من الجيش

    رد
  182. يقول mohamad:
    22 يناير 2015 الساعة 5 h 11 min

    انا محمد عندي كتي مشاكل ببلدي وبالبنان وانا حالينا موجود بيروت حابب اعيش واستقر بكندا انا وعائلتي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      22 يناير 2015 الساعة 12 h 09 min

      أهلاً سيد محمد،
      تواصل مع المفوضية العليا للاجيئن التابعة للأمم المتحدة.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
      • يقول mohamad:
        24 يناير 2015 الساعة 1 h 29 min

        سيد فادي ذهبت للمفوضية الامم المتحده ولم يقبلو اعطائي حمايه او حتى تسجيل وانا منشق من الجيش وموجود بصوره غير شرعيه في لبنان ارجو ايجاد حل وشكرا

        رد
  183. يقول fadel:
    18 يناير 2015 الساعة 20 h 36 min

    تحياتي انا سوري لاجئ في الاردن انا وعائلتي ارغب في اللجوء الى كندا احمل اجازة في القانون علما اني ذهبت الى السفارة الكندية بعمان ولم يستقبلوني حتى لم يسمحوا لي بتقديم طلبي مدعين انه ليس لديهم اية صلاحيات تجاه اللجوء مؤكدين ان السفارة ليس لديها نية قبول مثل هذه الطلبات غير اني ارى منك غير ذلك ماذا افعل هل لاننا عرب او مسلمين لكنني قبل كل ذلك انسان لي الحق في اللجوء حسب مواثيق الامم المتحدة والعهود الدولية لكم جزيل والاحترام ارجو الرد

    رد
  184. يقول سلوى:
    17 يناير 2015 الساعة 6 h 36 min

    اعيش مع ابنتي اود ان اهاجر الى كندا ولدينا جوازات سفر ارجو تزويدي بالمعلومات

    رد
  185. يقول فيروز جزراهيل العمر:
    12 يناير 2015 الساعة 16 h 16 min

    مرحبا انا كردية من سورية من مدينة كوباني فقد هجرت من مدينتي تحت تهديد بالذبح من قبل تنظيم الدولة الاسلامية فهل القرار الجديد باستقبال السوريبن في كندا تشمل السوريين المقيمين خارج سورية ايضا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      12 يناير 2015 الساعة 18 h 45 min

      أهلاً سيدة فيروز،
      كندا أعلنت أنها ستستقبل عشرة آلاف لاجئ سوري إضافي على امتداد ثلاث سنوات. وهذا العدد يشمل سوريين نزحوا خارج بلدهم. للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بأقرب مكتب للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
      أتمنى لك التوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  186. يقول عبدالمولى السيد:
    9 يناير 2015 الساعة 22 h 21 min

    انا سوري اريد الهجرة ل كندا

    رد
  187. يقول مازن البلخي:
    9 يناير 2015 الساعة 13 h 31 min

    ممكن اللجوء الى كندا انا وزوجتي ووالدي ووالدتي واخوتي انا سوري

    رد
  188. يقول غياث فندي:
    8 يناير 2015 الساعة 6 h 55 min

    انا سوري موجود حاليا في اسطنبول اطلب اللجوء الى كندا وشكرا جزيلا

    رد
  189. يقول jaseb:
    4 يناير 2015 الساعة 13 h 20 min

    اني مواطن عراقي ساكن في تركيا قدمة اوراقي الى الامم المتحده في انقرهومعي زوجتي واني خريج معهد تكنلوجيا بغداد لسنة 1980وعندي شهادتي مترجمه انكليزي وعربي وارغب بالجؤ في كندا ممكن احصل على لجؤ سريع لاني لااستطع البقاء في تركيا لكثرة المصروفاة وبدون تعويض واخبرونا بانه التقديم للاوراق مباشر للسفاره اخبرونا بالحقيقه حتى نذهب الى انقره ونقدم اوراقنا ولكم جزيل الشكروالتقدير

    رد
  190. يقول سعيدي فتيحة:
    4 يناير 2015 الساعة 2 h 51 min

    انا مواطنة جزائرية متزوجة وام ل٠٣ اطفال اريد اللجوء الانساني لكندا من اجل ادماج ابني المتوحد في احد مراكز التوحد بكندا من اجل تاهيله مع العلم ان الاطباء قالوا ان التوحد عنده خفيف واذا تم تاهيله سيصبح طفلا عاديا لكن مع الاسف الشديد لا يوجد مراكز للتوحد بالجزائر والاطفال التوحد مهمشون ليست لهم اية حقوق لا يدرسون ولم يصنفو اصلا لا مع المعاقين ولا مع الاصحاء اي انهم معدمون وهم على قيد الحياة الرجاء توجيهي هل يمكن قبول طلبي ام لا ولكم جزيل الشكر

    رد
  191. يقول زكي محمد الخلف:
    31 ديسمبر 2014 الساعة 21 h 47 min

    للاسف مافي يطلع الغقيرلمكان امن لمعو مصاري عم يطلع وين مابدو وياخد حق اطفال المشردين السورين حتى المفوضية السامية عند سماسرة اعجز عن التعبير عن مأستي وماسات السورين في تركيا هناك حقائق يجب ان يعرفها العالم عن وضع لاجئ السوري في تركيا اكيد مو لصوص الحرب للاسف المجتمع الدولي لايعرف اين تذهب المساعدت

    رد
  192. يقول وسام:
    29 ديسمبر 2014 الساعة 0 h 11 min

    مرحبا انا شاب سوري 36سنة اعمل في كندا بمرتب جيد مند سنة بعقد عمل مدتها سنتان هل يحق لي التقدم طلب اللجوء

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      29 ديسمبر 2014 الساعة 13 h 28 min

      كونك تعمل في كندا بموجب رخصة عمل من شأنه ربما تسهيل حصولك على تأشيرة هجرة أو لجوء وأفضل السبل اتصالك بوزارة الهجرة لمعرفة حقوقك
      نتمنى لك التوفيق

      رد
  193. يقول علي سوادي الطعان:
    23 ديسمبر 2014 الساعة 13 h 23 min

    انا موجود بتركيا وعمري19 عام وانا كنت طالب هندسة تحكم الي بحلب وبسبب الظروف خرجت من سوريا واريد ان اقدم طلب لجوء الى كندا واريد المساعدة رجاءا

    رد
  194. بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
    19 ديسمبر 2014 الساعة 11 h 38 min

    لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
    http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

    http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

    رد
  195. يقول صفوان حمص:
    18 ديسمبر 2014 الساعة 18 h 59 min

    انا شاب سوري من حمص حاليآ في لبنان مسجل لدى مفوضيه ﻷمم انا عسكري منشق برتبه صف ضابط هل يحق لي طلب لجوء ألى كندا ولا يوجد معي جواز سفر وانا متزوج وليس عندي اولاد شكرآ.

    رد
  196. يقول باسل:
    17 ديسمبر 2014 الساعة 18 h 40 min

    أنا سوري وعندي أقامة في النرويج وأريد اللجوء إلى كندا وشكراً لكم

    رد
  197. يقول عبد الرحمن جانات:
    14 ديسمبر 2014 الساعة 13 h 17 min

    انا من التابعية السورية مقيم في لبنان واحمل اقامة مدتها ثلاث سنوات واعمل لدى مؤسسة تابعة لوالدتي الذي هي من التابعية اللبنانية ومتزوج من التابعي اللبنانية وليس لدي اي طفل وأود ان اسعة لهجرة لي ولزوجتي على كفالة البنكية الى كندا تحت رعاية الدولة الكندية ولكم جزيل الشكر

    رد
  198. يقول احمد:
    12 ديسمبر 2014 الساعة 8 h 38 min

    السلام عليكم ،
    أودّ الاستفسار حول كيفية تقديم لجوء من الامارات بسبب انتهاء جواز سفري مع عدم تجديده من قبل السفارة السورية . وانا مطلوب للجيش أيضاً . اخي الكريم هل من الأفضل لي ان اقدم طلب لجوء الى المفوضية او مباشرة الى السفارة الكندية . مع العلم اني اكملت كافة الوثائق والبيانات في موقع اللجوء والهجرة الكندية . وشكراً لك ..

    رد
  199. يقول وائل ازرق:
    9 ديسمبر 2014 الساعة 7 h 55 min

    انا في المانيا اريد ان اقدم الجوء في كندا هل اسطتيع

    رد
  200. يقول محمد نبيل:
    8 ديسمبر 2014 الساعة 17 h 02 min

    اخي بيار سؤال ارجو الرد عليه هل يوجد تقديم طلبات لجوء في السفارة الكندية في لبنان ارجو الرد ﻻن عم اتصل ع السفارة ماحدا عم يرد في مجال تساعدني وشكرا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      15 ديسمبر 2014 الساعة 11 h 00 min

      يمكنك طبعا تقديم طلب هجرة أو لجوء أو تأشيرة دخول في السفارة الكندية في جل الديب – لبنان.
      كرر الاتصال بهم . أتمنى لك التوفيق

      رد
  201. يقول mohammad alfahel:
    7 ديسمبر 2014 الساعة 0 h 06 min

    انا سوري في لبنان واود اللجوء الى كندا بسبب سوء الاوضاع في لبنان ومضياقه اللبنانين للسورين وانا اود اللجوء الى كندا للعيش بعيدا عن المشاكل لكي يعيش اهلي في راحه تامه وهذا رقمي 0096179106467

    رد
  202. يقول شادي:
    6 ديسمبر 2014 الساعة 2 h 44 min

    السلام عليكم ارجوكم اطلب اللجوء الى كندا مقيم في لبنان كيف احكي معكم ارجوكم وشكرا

    رد
  203. يقول نتالي:
    3 ديسمبر 2014 الساعة 13 h 55 min

    وهل يحق لي اللجوء في كندا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      15 ديسمبر 2014 الساعة 11 h 03 min

      بدون شك يحق لك طلب الحصول على اللجوء شرط استيفاء الشروط
      ما عليك إلا الاتصال بالسفارة الكندية

      رد
  204. يقول نتالي:
    3 ديسمبر 2014 الساعة 13 h 50 min

    السلام عليكم انا فلسطينية سورية ومعي الجنسية البلغارية وحابة سافر على كندا يحق لي … 

    رد
  205. يقول علاء:
    3 ديسمبر 2014 الساعة 12 h 53 min

    بدكن تروحو على دائرة الهجرة عند الجامعة الاردنية

    رد
  206. بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
    3 ديسمبر 2014 الساعة 10 h 00 min

    للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :

    http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

    http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

    رد
  207. يقول jehad alhosen:
    2 ديسمبر 2014 الساعة 9 h 30 min

    سلام عليكم أريد اللجوء إلى كندا من أجل أكمال دراستي أنا حامل شهادة البكلوريا ولا أريد أن أقف عند هذا لحد أنا الآن في المغرب وأتمنى أن تجيبوني بأسرع وقت لا أريد أضاعة وقت أكثر من هذا أريد أريد أن أدرس…

    رد
  208. يقول رشيد:
    2 ديسمبر 2014 الساعة 2 h 15 min

    اﻻرجاء اطلب لجوء الى كندا عنجي 3 اطفال انا سوري وحالينا في لبنان

    رد
  209. يقول محمد نبيل:
    1 ديسمبر 2014 الساعة 15 h 00 min

    اخي بيار انا متخلف سنتين عن خدمة لعلم واريد لجوء الى كندا وانا حاليا في لبنان هل يحق لي تقديم طلب علما ﻻ املك جواز سفر وماصيغة اللجوء انساني وﻻ سياسي انا اريد حماية

    رد
  210. يقول dalia:
    25 نوفمبر 2014 الساعة 19 h 04 min

    من فضلك اذا شخص معو فيزا 3 شهور دراسة بكندا , بيقدر اول ما يوصل يقدم لجوء، وهل هو بحاجة للكفالة ، وئديش ممكن تاخد الاجراءات وقت

    رد
  211. يقول علاء:
    23 نوفمبر 2014 الساعة 16 h 22 min

    انا سوري مقيم في الاردن اناوعائلتي اطلب الهجرة إلى كندا ومهنتي مصمم ازياء ارجو
    مساعدتي

    رد
  212. يقول محمد ندى الموسى:
    23 نوفمبر 2014 الساعة 13 h 52 min

    انا سوري واريد الجوء الى دولة اوروبية فقط لتومن لي الامان لي ولعائلتي عندي 6اوﻻد واوﻻدي بﻻ دراسة ﻻنوﻻ استطيع تعليمهم بسبب الغلاء في لبنان واوﻻدي من المتفوقين ارجو المساعدة شكرا

    رد
  213. يقول jaafar:
    23 نوفمبر 2014 الساعة 11 h 04 min

    أنا سوري لاجئ في الدنمارك أملك أقامة دنماركية أريد الهجرة لكندا بغير الطرق التقليدية.وهل أذا وصلت على كندا تهريب وقدمت لجؤ ومعي أقامة أوروبية بأثر على قبول طلب هجرتي لكندا.وبعدوصولي لكندا ماهي الأجرائات التي تطبقها علي الحكومة الدنماركية في مثل حالتي

    رد
  214. يقول رويم عبدالله:
    22 نوفمبر 2014 الساعة 3 h 24 min

    انا سوري عمري ٢١ سنه انا في سعوديه لا استطيع العوده الي بلدي مطلوب من الجيش السوري ارغب بالجوء الانساني

    رد
  215. يقول عدنان أحمد دغينو:
    21 نوفمبر 2014 الساعة 18 h 46 min

    السلام عليكم:انا عدنان احمد دغينو مريض وبحاجة للمعالجةومرضي هو انسداد بالشرايين بسبب ذبحة قلبية مرتين وتم تركيب خمس راسورات بالشرايين الرئيسية وعلما”انه عندي مرض سكري وضغط وانا متزوج وعندي اربعة أطفال وانا الآن لاأقدر على العمل بسبب ظروفي الصحية وبيتي في سوريا انقصف بالكامل انا مسجل لدى المفوضية لشوؤن الاجئين السوريين أتمنى منكم المساعدة وأختياري للسفر من أجل العلاج ولكم جزيل الشكر

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      24 نوفمبر 2014 الساعة 11 h 11 min

      يؤسفنا جدا ألا نتمكن من مساعدتك بالهجرة واللجوء والاستشفاء في كندا وأفضل شيء هو مراجعة المفوضية العليا للاجئين.
      نتمنى لك وافر الصحة والتوفيق لك ولعائلتك

      رد
  216. يقول lona:
    18 نوفمبر 2014 الساعة 12 h 31 min

    ارجو الرد على طلبي بسرعة بشأن الهجرة الى كندا بسبب ظروفي السيئة التي اعيشهافي سوريا انا متزوجة وعندي ثلاث اطفال

    رد
  217. بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
    17 نوفمبر 2014 الساعة 15 h 39 min

    لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
    http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

    http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

    رد
  218. بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
    17 نوفمبر 2014 الساعة 15 h 38 min

    نحن لسنا وزارة الهجرة وبالتالي لا صفة لنا بمتابعة ملفات الهجرة واللجوء إلى كندا

    رد
  219. بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
    17 نوفمبر 2014 الساعة 15 h 36 min

    لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
    http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

    http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

    رد
  220. بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
    17 نوفمبر 2014 الساعة 15 h 36 min

    لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
    http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

    http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

    رد
  221. يقول فيصل محمد:
    16 نوفمبر 2014 الساعة 18 h 41 min

    انا فيصل محمد أطلب لجوء سياسي الى كندا إن نظام سوري يلا حقني و انا في بلغاريا انا في خطر انا واخواتي

    رد
  222. يقول رؤى محمد:
    15 نوفمبر 2014 الساعة 5 h 44 min

    قبلت للذهاب الى البرتا بكفالة كنسية وسمعت ان الطفل يتلقى راتب شهري ٢٠٠$ وسؤالي عما يتلاقاه الطفل ذو الاعاقه هل هو نفس المبلغ.

    رد
  223. يقول عبد الهادي برو:
    12 نوفمبر 2014 الساعة 14 h 37 min

    لقد تم تحويل ملفي عن طريق منظمة الأمم في بيروت الى السفارة الكندية منذو شهرين ونص ولم يتم الاتصال بي ولا يمكنني السؤال وكم سأستغرق من الوقت وشكرا لكم

    رد
  224. يقول محمد نبيل:
    8 نوفمبر 2014 الساعة 2 h 49 min

    اريداللجوء الى كندا عن طريق لامم لمتحدة ﻻنني ﻻ املك جواز سفر علماان الكثير من معارفي واقربائي سافرو بدون جوازات سفر ويوجد لدي شهادة لامم لمتحدة ارجو لمساعدة اخي بيااررر

    رد
  225. يقول ريهام:
    6 نوفمبر 2014 الساعة 21 h 23 min

    السلام عليكم..ارجو المساعدة والافادة في سؤالي،أنا سورية واطفالي غير جنسية ونحن اﻵن متواجدين خارج سوريا هل اذا هاجرت بطريقة غير شرعية وبعد وصولي ﻷي بلد وحصولي على اللجوء قد قدمت ﻷطفالي لم شمل هل احصل عليه بماأن اطفالي جنسيتهم غير سورية على العلم أني اريد أن اتركهم مع قريبتي حتى لا اعرضهم لمخاطر ومشاق وعناء السفر ولكم مني جزيل الشكر وفائق الاحترام

    رد
  226. يقول abdomostafa:
    5 نوفمبر 2014 الساعة 11 h 49 min

    انا شاب سوري متزوج وعندي ثلاث اطفال اود الهجره الى كندا للجوء الانساني وانا اعيش في لبنان

    رد
  227. يقول osama sharaf:
    5 نوفمبر 2014 الساعة 5 h 33 min

    انا شاب سوري لاجئ حاليا الى لبنان متزوج وعندي طفلان احمل شهادة في الهندسة الالكترونية فأرجو مساعدتي بالجوءالى كندا او اي بلد اوربي اخر لأن وضعي في هذا البلد في خطرولكم جزيل الشكر

    رد
  228. يقول اسامة شرف:
    5 نوفمبر 2014 الساعة 2 h 13 min

    انا اسامة من سوريا حاليا انا لاجئ الى اللبنان واود اللجوء الى كندا علما انني متزوج وعندي طفلين واحمل شهادة في الهندسة الالكترونية ولم امارس مهنتي منذ سنتين اود المساعدة ولكم جزيل الشكر

    رد
  229. يقول محمد نبيل:
    5 نوفمبر 2014 الساعة 2 h 04 min

    ماهي صيغة طلب اللجوء ولك لاحترام والتقدير

    رد
  230. يقول حمزة:
    4 نوفمبر 2014 الساعة 18 h 19 min

    انا سوري مقيم في اوكرانيا واطلب لجوء انساني الى كندا هذا رقم 00380936940075 او أرجو منكم المساعدة وشكراً.

    رد
  231. يقول محمد نبيل:
    4 نوفمبر 2014 الساعة 16 h 54 min

    اخي بيار ماهي الاوراق لمطلوبة من شخص عند الذهاب الى سفارة اذا فيك تساعدني والك جزيل شكر اتمنى الرد وشكرا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      6 نوفمبر 2014 الساعة 11 h 30 min

      الأوراق الثبوتية طبعا كإخراج القيد والهوية وجواز السفر وعقد الزواج إذا كنت متزوجا وعدد آخر من الأوراق بحسب وضعك والطلب الذي تقدمت به
      ومن الأفضل الاتصال بالسفارة الكندية للحصول على المطلوب
      نتمنى لك التوفيق

      رد
  232. يقول محمد نبيل:
    2 نوفمبر 2014 الساعة 17 h 36 min

    انا من سوريا شب لست متزوج عمري21سنة متخلف سنتين عن لخدمة لعلم العسكرية وانا الان في لبنان واحتاج حماية هل يحق لي تقديم طلب لجوء وكيف وشكرا اخي بيار

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      4 نوفمبر 2014 الساعة 13 h 01 min

      يمكنك دائما تقديم طلب لجوء أو هجرة ولكن دائما عبر أقرب سفارة أو قنصلية لمكان وجودك الآن
      نتمنى لك التوفيق

      رد
  233. يقول جميل:
    28 أكتوبر 2014 الساعة 10 h 06 min

    اريد معلومات حول القرارت الجديده فيما يخص اللجأين

    رد
  234. يقول رشيد مصطفى نعسان:
    24 أكتوبر 2014 الساعة 5 h 45 min

    نرجو منكوم المساعدة طلب لجوئ الى كندا نحن اكراد سوريا وحالينا نحن في لبنان عندي ثلاث بنات صغار وانا مسجل في الامم متحدة ورقم ملف 13c 19963 الرجاء المساعدة وشكرا

    رد
  235. يقول رشيد مصطفى نعسان:
    23 أكتوبر 2014 الساعة 2 h 41 min

    انا لاجئ سوري في لبنان واطلب منكوم المساعدة طلب لجوئح الي كندا عندي ثلاث بنات صغار ارجو رد منكوم وهذا رقم ملف 245-13c19963انا مسجل في الامم متحدة وهدا رقم تليفوني 70814223

    رد
  236. يقول محمد:
    21 أكتوبر 2014 الساعة 11 h 45 min

    انا من سوريا وريد الجواء الكندا بسب الوضع في سوريه والمخطر التي نوجها في البنان ونشكر هتمامكم

    رد
  237. يقول نعيم بلال:
    16 أكتوبر 2014 الساعة 17 h 11 min

    اريد اللجوء الى كندا بأسرع وقت ممكن

    رد
  238. يقول كلستان شاكر:
    13 أكتوبر 2014 الساعة 4 h 13 min

    انا لاجئة سورية متزوجة ومقيمة في شمال العراق هل يحق لي تقديم اللجوء لكندا وكيف واذا حق لي فما هي الاوراق المطلوبة واين تقدم انا خريجة جامعة دمشق ومرشدة اجتماعية نعاني من اوضاع صعبة ليس لدي فرص عمل هنا ولا يقبلونني بدوائر الرسمية ارجو الرد ولكم جزيل الشكر

    رد
  239. يقول خالد الحصيني:
    12 أكتوبر 2014 الساعة 4 h 07 min

    الوصول الغير شرعي لكندا يخولني تقديم لجوء ، انا سوري الجنسيه

    رد
  240. يقول أبو أيهم الصالح:
    7 أكتوبر 2014 الساعة 8 h 47 min

    أنا من سورية عائلة صغيرة مكونة من خمسة أشخاص حلمي الهجرة إلى كندا ولكن الروتين والتعقيدات تمنعنا وتقف حاجز أمامنا ولا نعرف ماذا نفعل وأنا موجود بالأردن ولا أعرف ماذا أفعل فهل من مساعد لنا والله يفرج علينا وأنا عايش على أمل عسى ولعل يتغير حالنا

    رد
  241. يقول مروان تمر:
    2 أكتوبر 2014 الساعة 13 h 20 min

    انا قدمت اوراقي بمكتب Fast way بيرود لبنان
    15\3\2013
    و دفعت 1700$
    و وقالوا لي بان اتت الموافقة الابتدائية
    و قالوا يوجد فحص طبي
    والان ننتظر الفحص الطبي
    نتمنى من الادارة الكندية او من يستطيع وصول الخبر اليهم
    ان اعرف ماذا سيحصل بعد هذا
    اليوم اصبح لي سنة ونصف انتظر
    مالعمل الان

    رد
  242. يقول kotyba:
    1 أكتوبر 2014 الساعة 17 h 55 min

    اود الهجرة الى كندا فهي حلمي منذ كنت صغيرا متخرج من جامعة البعث

    رد
  243. يقول soltan:
    25 سبتمبر 2014 الساعة 21 h 03 min

    مرحبا انا سلطان من سوريا سنة 19 موقع الإقامة في الجزائر وأريد الجوء أو الهجرة الى اوروبا انا و زوجتي فقط لا غير أرجو الرد في أي وسيلة

    رد
  244. يقول سامر عبد المنعم كلبون:
    19 سبتمبر 2014 الساعة 5 h 35 min

    اريد اللجوء الى كندا انا سوري ومتزوج عندي3 اطفال اعمل سائق عندي فشل كلوي خرجنا من سوريا من الحرب والدمار وشكرا جزيلا لكم

    رد
  245. يقول soltan:
    15 سبتمبر 2014 الساعة 20 h 57 min

    مرحبا انا و زوجتي فقط سوري موقع الإقامة في الجزائر و عمري 19 عام كيف يمكنني أن الذهاب إلى كندا ارجو الرد شكراً

    رد
  246. يقول shady:
    12 سبتمبر 2014 الساعة 15 h 38 min

    اطلب اللجوء الانساني لمن لديه انسانية

    رد
  247. يقول Ans:
    11 سبتمبر 2014 الساعة 16 h 32 min

    انا سوري مقيم في الاردن منذ حوالي السنتين. واريد ان اهاجر. الى كندا. واطلب. لجوء انساني. عملي متعدد. اولا. في التطريز والازياء ثانيا الزراعة. ثالثا. الاختراعات. رقم هاتفي. ٠٠٩٦٢٧٩٥٦١٩٤٦٥

    رد
  248. يقول suhel:
    11 سبتمبر 2014 الساعة 5 h 04 min

    انا شابب سوري مهندس زراعي تخصص ديكور وحدائق و معالجة اﻻمراض الزراعية ﻻ شجار الفاكهة
    بوجود الحرب في بلدي سوريا وبالتحديد حلب التي صنفت ب ثاني مدينة في العالم بالدمار و الخراب فقط خسرت منزلي لوجوده في منطقة الصراع و كذلك اﻻمر ب صيدليتي الزراعية و اصيب اوﻻدي بتاخر في النمو بسبب الرواح الغريبة و الرعبات من اصوات القذائف و الرصاص الذي كنا نسمعه و هو يمر بجنبنا في فترة الحمل …. وما نزال نتنقل من بيت الى اخر للحفاظ على حياة عائلتي …
    لذلك ارجو مساعدتي بالهجرة الى كندا ﻻستطيع تامين سلامة حياة اطفالي و ممارسة عملي و تقديم الفائدة للمجتمع من خلال عملي في الديكو و تنسيق الحدائق و اﻻهتمام بها فان ارغب بالعمل وﻻ ارغب بالعيش على اعانة من البلد المضيف وله منى كل الشكر و التقدير لمساعدتي
    المهندس الزراعي م سهيل عبد الحق

    رد
  249. يقول عمر محمد مصطفى:
    10 سبتمبر 2014 الساعة 10 h 42 min

    أنا لاجئ لبنان ومسجل لدى اﻷمم ولدي سجل ورقم وعندي 6 أبناء وزجة إريد اللجوء إلى كندا كوني أعاني من الإقامة في لبنان وبيوتنا ومناطقتنا تدور الحرب فيها وغير أمنة ونحن غير أمنين أيضا في لبنان ولكم جزيل الشكر..

    رد
  250. يقول عمر الرزيق:
    6 سبتمبر 2014 الساعة 16 h 53 min

    انا عمر لدي اعاقه حركيه اطلب اللجوء لأي بلد عربي او اجنبي ومن المعترف ان لي الحق او الأولويه عن غيري

    رد
  251. يقول رنا كلش:
    6 سبتمبر 2014 الساعة 16 h 41 min

    سلام عليكم رنا كلش سوريا مقيمة في دمشق مطلقة وعندي ولدين بيتي راح بسبب الاحداث ومالي حدا ممكن تساعدوني مع قبول الاحترام لكم 00963937166618

    رد
  252. يقول محمد منير الصمادي:
    5 سبتمبر 2014 الساعة 14 h 54 min

    بتحبوا الله بدي اهاجر اني وعيلتي مش قادر اعيش هون بدي اقري اولادي بدي سكن يليق بي كانسان

    رد
  253. يقول أحمد خالد:
    4 سبتمبر 2014 الساعة 5 h 29 min

    مرحبا أنا فلسطيني من سورية ولدي ثلاثة اطفال، ونقيم حاليا في الأردن بشكل غير قانوني لأن الأردن يرفض دخول الفلسطينيين عاطل عن العمل ومهدد بالاعادة الجبرية الى سوريةوأريد الهجرةمع العلم أن المفوضية العلياللاجين رفضت تسجيلي بحجة ان الاونروا هي المسؤولة عنا

    رد
  254. يقول yammama:
    30 أغسطس 2014 الساعة 7 h 53 min

    hi my names yammama im from syria and live in syria the site in syria is very bad and i want to continue my life and my study please i need to help me and helpe my family thankyou so much

    رد
  255. يقول أحمد خالد:
    30 أغسطس 2014 الساعة 5 h 31 min

    أنا فلسطسني سوري لجئت الى الاردن أنا و أطفالي بصورة غير شرعية بعد أن قتل النظام أخي ودمر بيتي وصادرو وثيقة سفري أنا مهدد بالاعادة القصرية الى سورية لان الاردن لا يستقبل فلسطينيو سورية و مفوضية اللاجئين لا تعترف بناأملك بطاقة العائلة وبطاقة الأونروا ما هي حظوظي باللجوء الى كندا

    رد
  256. يقول عمر محمد مصطفى:
    28 أغسطس 2014 الساعة 13 h 27 min

    اتمنى الموافقة كلي أمل بكم وإني مسجل لدى الموفضية لشوؤن اللاجئين ولكم جزيل الشكر

    رد
  257. يقول عمر محمد مصطفى:
    27 أغسطس 2014 الساعة 15 h 52 min

    أنا عمر مصطفى أطلب اللجوء إلى كندا كوني من شمال سوريا من حلب وتدور في بلدي حرب طاحتة وقد دمر ت بيوتنا وأملاكنا ولا يو جد أمان ولا نستطيع العودة بسبب العنف والإرهاب وأنا أعيش في لبنان ونعاني الضغط النفسي والمادي والقهر بسب اللجوء ولدي 6أولاد وزجتي ولكم جزيل الشكر  

    رد
  258. يقول عمر محمد مصطفى:
    27 أغسطس 2014 الساعة 15 h 43 min

    أنا عمر محمد مصطفى من سوريا أطلب اللجوء إلى كندا أنا وعائلتي .كوني أعيش وضع سيئ بالبنان وأعاني ظروف نفسية وضغط معنوي نيتيجة الحرب الحاصلة عندنا في سوريا وانا من حلب وبيوتنا وأملاكنا قد ذهبت ولا نستطيع العودة الى بلادنا ولدى 6وأولاد وزوجتي ولكم جزيل الشكر.ت

    رد
  259. يقول ahmad:
    27 أغسطس 2014 الساعة 10 h 56 min

    لو سمحتم انا مواطن سوري واريد ان اذهب الى كندا واريد معلومات تفصيلية عن طريقة السفر والمبالغ المترتبة للسفر وبالنسبة للحاصلين على الكفالة الخاصة هل تعطى عليها اعانات ام لا ؟ مع جزيل الشكر

    رد
  260. يقول محمد غياث الخالدي:
    25 أغسطس 2014 الساعة 16 h 56 min

    انا غياث من سوريا مقيم في مصر
    تحيه طيبه وبعد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا من مواليد سوريا دمشق انا كنت ساكن في ريف دمشق وقد اعتقلت لعدم مرات من قبل النظام السوري بعد أن هدم منزلنا ولم يبقى لنا أي شي في سوريا وقررت النزوح لمصر وبعد انا قضيت سنه وشهرين في مصر مما ازداد حالي من سيئ لأسوأ بسبب عدم تواجد فرص العمل المناسبه أتقدم اليكم بخالص المحبه والشكر بالموافقة على طلبي للجوء ولكم جزيل الشكر
    وشاكرين حسن تعاونكم واهتمامكم وارجو الرد على ايميلي بأقرب فرصه
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    رد
  261. يقول محمد:
    25 أغسطس 2014 الساعة 4 h 31 min

    انا محمد من سوريا متزوج وعندي طفلين واعمل لدا تعديل غرف سيارات وحالتي تعبانة في لأردن ارجو من حضرتكم ال هجرة اليكم

    رد
  262. يقول فاطمة:
    19 أغسطس 2014 الساعة 9 h 11 min

    انا اسمي فاطمة اتوجه من حضرتكم بطلب اللجوء لاسباب متعددة في حال القبول نتمنى من حضرتكم الرد على بريدي ولكم الشكر الجزيل.

    رد
    • يقول أحمد محمد سامر الدبساوي:
      22 أغسطس 2014 الساعة 17 h 39 min

      السلام عليكم أنا مواطن سوري مقيم بأمارات ولدي أمي واخي بأردن ولا أستطيع عمل اقامة لأهلي بأمارات هل يمكني اللجوء الى كندا وعمل فيها م أخي يحمل شهادة بتصميم ألفوتوغرافي مع العلم لا يستطيع العمل بأردن ﻷسباب تصريح العمل يرجى رد والموافقة على طلبي

      رد
  263. يقول عمر رامو:
    15 أغسطس 2014 الساعة 16 h 30 min

    الأخ فادي الهاروني المحترم
    السلام عليكم
    أنا سوري مقيم مع عائلتي بمصر ولي أصدقاء يحملون الجنسية الكندية (كنديو الأصل) وقد وعدوني بأن يطلبوني كلاجىء إلى كندا عن طريق السفارة الكندية في القاهرة بشرط أن يقدموا لي الدعم المعنوي فقط… فهل هذا ممكن؟ وما هي الطريقة الأفضل في مثل هذه الحالة للحصول على اللجوء في كندا؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      15 أغسطس 2014 الساعة 19 h 09 min

      وعليكم السلام أخ عمر،
      هل استوضحت أصدقائك مسار طلب اللجوء؟ أعرف أن طلب اللجوء من خارج كندا تكون حظوظه بالنجاح أفضل إذا كان مدعوماً من منظمة إنسانية تعمل على نطاق عالمي. أنصحك باستيضاح أصدقائك وأيضاً بالاتصال بأحد مكاتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      مع أصدق التمنيات بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  264. يقول محمد سامر كدع:
    12 أغسطس 2014 الساعة 14 h 32 min

    السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا ﻻجئ سوري ومقيم حاليآ في المملكة اﻷردنية الهاشمية ولجأتبطريقة شرعية مع عائلتي وإلي مقيم باﻷردن قرابة 3 سنوات ولقد تقدمت قبل شهور للمفوضية السامية بطلب الهجرة لبلد آخر ولﻷسف لم ينغعوني بأي شيء وأريد تبديل مكان لجوئي لبلد آخرمع العلم أن اﻷوضاع المعيشية يرثى لها وأنا الشاب الوحيد المقيم مع عائلتي وﻻ أستطيع العمل ﻷسباب صحية.
    يرجى النظر في أمري ولكم جزيل الشكر واﻹحترام

    رد
  265. يقول محمد الكود:
    12 أغسطس 2014 الساعة 4 h 37 min

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    انا مواطن سوري اطالب الدوله الكنديه بان تعتبرني انسان وان تسمح لي بالجوء في دولدها لانو السفاره عم تطلب مبلغ مالي بمقدار 25 الف دولار مقابل الجوءوانا ماعندي امكانيه ادفع هالمبلغ واغلب اهلي استشهدو في سوريه عندي صور وثائق وبقيه اهلي في منهم بقي في سوريه والبعض في الاردن وما بعرف عنهم شي وطالب الدوله الكنديه بان تعتبرني انسان اريد ان اعيش حياتي بامان

    رد
  266. يقول اروى:
    12 أغسطس 2014 الساعة 3 h 17 min

    السﻻم عليكم
    انا اردنيه واوﻻدي يحملون وثيقة سفر سورية لﻻجئين الفلسطينين 5سنوات 3سنوات .مقيمه في سوريه..هل يمكنني الحصول على تاشيرة للسياحه لنا وطلب اللجوء من كندا …وهل من الصعب الحصول على التاشيرة لي ولﻻوﻻد
    مع الشكر

    رد
  267. يقول انا سوري:
    11 أغسطس 2014 الساعة 14 h 42 min

    انا سوري مقيم في السعوديه ولدي اقامه
    اريد السفر على كندا وتقديم اللجواء
    هل يوجد طرق نضاميه للسفر عليها

    رد
  268. يقول Allord:
    11 أغسطس 2014 الساعة 14 h 39 min

    بعد التحية . أنا حاصل على اللجوء في النمسا وأرغب بالقدوم على كندا وممكن أوصل ماعندي مشكل بس هل ممكن أنه يرجعوني من كنداوممكن يعرفوا انه معي لجوء نمساوي . طبعاً أنا سوري ومعي زوجتي وطفل . خايف أوصل ويرجعوني أرجوا التوضيح . طبعا رح روح تهريب مو نظامي

    رد
  269. يقول سامر الغريب:
    10 أغسطس 2014 الساعة 2 h 43 min

    لم أجد أي حل للهجرة الى كندا هنا لاأدري لماذا يعامل السوريون كأنهم ليسوا بشر بعدين كندا بحاجة الى سكان واذا كنا لدينا ماتبقي من المال بعد النزوح لفتح عمل فلم لايقبلون مثلا انا ممكن أأمن يعني 180000 دولار هل ممكن طريقة للهجرهوعندي أخت معاقة منغولية بحاجة الى عناية خاصة

    رد
  270. يقول ramy:
    8 أغسطس 2014 الساعة 18 h 21 min

    السلام عليكم

    انا ابلغ العمر 22. واود الهجرة او اللجوء الى كندا
    علما اني مقيم في سوريا حاليا

    واملك شهادة معهد ب ادارة وتسويق المكاتب والشركات السياحيه

    ماهي الوسيلة الافضل للتقديم وكيفية التقديم

    ارجو المساعده

    وكل الشكر لكم

    رد
  271. يقول زاكي:
    8 أغسطس 2014 الساعة 14 h 17 min

    انا الان في النرويج . وتم رفض طلب اللجوء الخاص بي لاني بصمت في ايطاليا . اريد الذهاب الى كندا .
    ما هي الطريقة ؟

    رد
  272. يقول Simone:
    8 أغسطس 2014 الساعة 9 h 01 min

    سلام أخي الكريم، نرغب أنا وزوجي بالهجرة النظامية إلى كندا، وفي شهر أيار صدرت قائمة جديدة للمهن المطلوبة في برنامج FSW ومن ضمنها مهنة زوجي (طبيب) ، لكن ما شكل عقبة هو أنه ومنذ زمن قريب باتوا يطلبون Source Verification للشهادة الجامعية وهو أمر جيد ومقدور عليه أيام السلم في سوريا لكن حالياً الأمر معقد بسبب الحرب هناك، إذ اتصلنا مع الجهة المسؤولة عن التقييم ECFMG فأخبرونا بأنهم سوف يراسلون الجامعة السورية بواسطة البريد العادي فإن لم يتلقو إجابة سيكررون الأمر حتى 3 مرات. وعندما أخبرناهم بأن الجامعة هي جامعة تشرين في اللاذقية قالوا لم يعد هناك تواصل بيننا منذ اندلاع الأحداث في سوريا.
    أرجو طرح موضوع “صعوبة حصول السوريين على ECA لشهادتهم الجامعية بسبب الأحداث في سوريا” عبر راديو كندا الدولي عله ينظر في الموضوع، لأنه وللأسف، مثل هذه الأمور قد تدفع بالكثير لاختيار الطرق غير النظامية للهجرة.
    شكراً جزيلاً لكم

    رد
  273. يقول AMEN alshreef:
    7 أغسطس 2014 الساعة 17 h 29 min

    انا سورية واطلب الجوء الى المانيا للدراسي عمري18

    رد
  274. يقول منتصر:
    7 أغسطس 2014 الساعة 3 h 37 min

    تحية لك اخي فادي الهاروني وللناظرين، أنا رقيب منشق عن الجيش السوري منذ ٢٢/٥/٢٠١٢ أتيت المملكة الاردنية على أمل العودة القريبة لربوع الوطن لكن ولسوء حظ الشعب السوري ان المسألة قد طالت. حاولت ان احصل على جواز سفر وشهادتي (معهد تقني للمحاسبة والتمويل – شهادة قيادة سيارة -الهوية الشخصية) لكن لسوء حظي حرمت من كل هذه الأمور لانها تحتاج الى موافقة أمنية من قبل الحكومة السورية. وانا منذ ذلك الوقت على الحال نفسها التي دخلت بها الأردن، بحثت عن سبل للجوء لكن لم ألق الطريق. أرغب منك إفادتي في كيفية اللجوء إلى كندا ودمتم سالمين.

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 أغسطس 2014 الساعة 13 h 31 min

      أهلاً أستاذ منتصر وشكراً على التواصل. رداً على طلبك أقول إن كندا لم تطلق، حتى الآن، برنامج لجوء خاصاً بالسوريين. ولكن هذا لا يمنع حامل الجنسية السورية من تقديم طلب لجوء إلى كندا أسوة بسائر سكان الأرض. وتقديم طلب اللجوء من داخل كندا يختلف عن تقديمه من خارجها. بما أنك خارج كندا قد يكون من المفيد مراجعة منظمات دولية، كالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة التي باستطاعتها تقديم النصائح والتوجيه لمن هم في مثل وضعك. كما أترك لك هذا الرابط حول نظام اللجوء في كندا، وهو مأخوذ من موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية ومتوفر بلغتيْ كندا الرسميتين، الإنكليزية والفرنسية:
      http://www.cic.gc.ca/english/refugees/canada.asp

      مع تمنياتي لك بالتوفيق،

      فادي الهاروني

      رد
  275. يقول hussinhalil:
    6 أغسطس 2014 الساعة 20 h 06 min

    انا عندي عائلاة اربع اولاد وزوجتي اوريد الجوء الى كنداء هل بي اصتطعتي وشكرا

    رد
  276. يقول خالد:
    6 أغسطس 2014 الساعة 17 h 18 min

    سلام عليكم
    ارجو ان تجيب على سئالي انا حاصل على لجؤء السياسي في نمسا ولاكن الغه صعبة جدا وانا اتكلم النكليزية بطلاقه واريد ان اسافر الى كندا انا واولادي وزوجتي
    هل هناك مشكله لو عرفو اني كنت ببلد اوربي

    رد
  277. يقول fadi:
    4 أغسطس 2014 الساعة 6 h 58 min

    كيف أستطيع اللجوء الى كندا و أنا من سورية

    رد
  278. يقول alexsandro:
    2 أغسطس 2014 الساعة 14 h 50 min

    هل يمكن لحاملي الجنسية الكندية تقديم تأشيرة زيارة إلى كندا للسوريين.

    رد
  279. يقول مهند:
    1 أغسطس 2014 الساعة 13 h 36 min

    يا أخ فادي،
    السلام عليكم،
    أنا لا يوجد لدي أقارب في كندا وأريد أن أذهب سياحة، فهل يوجد طريقة سهلة للفيزا؟
    وجزاك الله خيراً أخي العزيز فادي .

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      6 أغسطس 2014 الساعة 15 h 12 min

      وعليكم السلام أخ مهند،
      رداً على سؤالك، نعم يحق لك أن تطلب تأشيرة لزيارة كندا حتى وإن لم يكن لك فيها قريب أو صديق يوجه لك دعوة لزيارته. وفي طلب التأشيرة أسئلة عن الهدف من زيارة كندا وعن الوضع المادي لمن ينوي زيارتها للتأكد من أنه قادر على تغطية مصاريف إقامته خلال الفترة المحددة التي ينوي قضاءها. لكن كما ذكرت لك في رد سابق، لن تمنحك السلطات الكندية التأشيرة إذا ما شكّت بأنك قد تطلب اللجوء ما إن تصل إلى كندا. طبعاً هناك حالات يصبح فيها الحصول على تأشيرة أسهل، مثلاً إذا حصلت على قبول من جامعة كندية لمتابعة الدراسة فيها، يصبح حصولك على التأشيرة أسهل، حتى وإن لم يكن مضموناً بالكامل.
      مع تمنياتي لك بالتوفيق أينما كنت،
      فادي الهاروني

      رد
      • يقول اديب:
        17 أغسطس 2014 الساعة 15 h 29 min

        في حالة حصولي على على تأشيرة الزيارة الكندية …
        ماهي الأجراءات المتخذه بحقي بحال قدمت على لجوء؟ هلى هناك اي قابلية للرفض؟
        ارجو الاجابة مع فائق الشكر والتقدير

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          18 أغسطس 2014 الساعة 13 h 36 min

          أهلاً أستاذ أديب،
          في حال دخلتَ كندا ورأيتَ أن خروجك منها إلى بلدك أو بلد إقامتك سيعرض حياتك للخطر، باستطاعتك تقديم طلب لجوء من داخل كندا. دوائر اللجوء تدرس الطلب وتستدعيك لمقابلة كي ترى ما إذا كنتَ فعلاً تستحق اللجوء في كندا. أنصحك بقراءة المعلومات المتعلقة بتقديم طلب لجوء من داخل كندا من خلال النقر على الرابط التالي:
          http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
          (المعلومات متوفرة بالفرنسية أيضاً، يمكنك اختيار اللغة التي تناسبك)
          تحياتي،
          فادي الهاروني

          رد
  280. يقول raneem mohamad:
    1 أغسطس 2014 الساعة 11 h 27 min

    انا وزوجي حاصلين على شهادات ماجستير من جامعات سوريةوعملتا في لبنان لفترة ثم الموزامبيق الآن لدينا طفليين صغيرين ونود الهجرة الى كندا لدينا اختي وزوجها واولاد عم لجيهم جميعهم جنسية كندية كيف يمكننا العمل على الهجرة والاستفادة من درجة القرابة

    رد
  281. يقول احمد:
    29 يوليو 2014 الساعة 9 h 19 min

    السلام عليكم انا شاب سوري عمري 26 متزوج ولدي ولد ومقيم في سوريا .خريج كلية تمريض واود السفر الى كندا من تركيا ماذا يتوجب علي فعله

    رد
  282. يقول طارق:
    27 يوليو 2014 الساعة 22 h 59 min

    انا سوري و معي فيزة سياحة الى امريكا انا و زوجتي و ولدي. السؤال هل استطيع الذهاب من امريكا الى كندا و من ثم التقدم بطلب اللجوء في كندا ? حيث ان ميزات اللجوء في كندا افضل من امريكا. ارجو الافادة

    رد
  283. يقول مصطفى:
    26 يوليو 2014 الساعة 19 h 17 min

    أنا مصطفى من حلب سوريا مهندس ميكانيك متخرج و طالب ماجستير هل يمكن أن أقدم لجوء إلى كندا وهل يتم قبولي ؟ وكيف الطريقة؟

    رد
  284. يقول Adam:
    26 يوليو 2014 الساعة 12 h 32 min

    بالنسبة للفلسطيني السوري :
    انا مهندس اتصالات بخبرة 5 سنوات خريج جامعة حلب الحكومية 2007 و لدي شهادتين امريكيتين ايضا مع شهادة خبرة مصدقة اصولا من غرفة التجارة و وزارة الخارجية
    انوي الحصول على فيزا سياحية لكندا لفترة شهر و بعد وصولي لهناك انوي التقدم بطلب لجوء من ((المطار نفسه )) ، فهل يا ترى باعتباري لاجئ (( بلا وطن )) سيتم معاملتي بصورة سلسة و تسهيل حصولي على اللجوء فلقد سمعت ان دول الاتحاد الاوروبي تمنح الفلسطينيين من سوريا لجوء سياسي مدى الحياة و تصبح معاهدة حماية اللاجئين و اتفاقية جينبف تنطبق على اللاجئ الفلسطيني
    هل نفس الحال سيتم التعامل به مع الفلسطيني بكندا

    اتمنى منكم قبل الرد ان تتأكدوا من هذه المعلومة الجديدة بخصوص الفلسطيني من سوريا من خلال مراجعة السلطات المختصة بكندا بخصوص الفلسطيني السوري الذي يعتبر لاجئ بلا وطن ، ثم اعطائي الجواب الصحيح سيما و انه لدي مؤهلات من الشهادة الجامعية لشهادة الخبرة الى شهادتين امريكيتين

    و ليس عندي مانع كلاجئ فلسطيني مواليد حلب 1982 و لغاية الان لم احصل على جنسية سورية ان اتخلى عن الجنسية الفلسطينية بمقابل اعادة توطيني بكندا

    اتطلع لردكم و شكرا جزيلا لكم و بارك الله بجهودكم

    رد
  285. يقول سلمان:
    26 يوليو 2014 الساعة 3 h 27 min

    السلام عليكم
    شكرا لماتقدمونه في هذا الموقع
    انا من السعودية
    انا شخص معاق بمرض سبب لي اعاقة تامة في الطرف السفلي واعاقة جزئية في اليدين والتدهور في الجسم مستمر لان هذا طبيعة المرض
    وارغب في تقديم لجوء الى كندا او الاقامة فيها بشكل دائم
    فهل هذا ممكن ??
    واذا ممكن ماهي الاجراءات الصحيحة

    رد
  286. يقول نجوى:
    26 يوليو 2014 الساعة 2 h 23 min

    مرحبا انا نجوى من حمص انا مسيحية اتيت انا وزوجي واطفالي اربعة الى الاردن عام 2012 هل من الممكن بنسبة لديني هل توافق السفارة لطلب اللجوء وشكرا

    رد
  287. يقول مهند:
    25 يوليو 2014 الساعة 23 h 04 min

    يا أخت منى اريد اطلع فيزا سياحة لكندا كيف الطريقة لاني تعقدت اريد طريقة مضمونة ؟؟ و ممكن استاذ فادي تجاوبني ع السؤال لو سمحت او اي احد من الزوار .. شكرا جزيلا .

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      29 يوليو 2014 الساعة 16 h 48 min

      أهلاً أستاذ مهند وكل عام وأنت بخير.

      إذا كنتَ من رعايا الدول التي يحتاج مواطنوها لتأشيرة إقامة مؤقتة لدخول كندا (بهدف السياحة أو الزيارة) يُستحسن أولاً الحصول على دعوة لزيارة كندا. والدعوة يوجهها إليك قريب أو صديق مقيم في كندا ويحمل الجنسية الكندية أو حائز على الإقامة الدائمة في كندا. كما أن باستطاعة جمعية أو مؤسسة (جامعة مثلاً أو مركز أبحاث) أن توجه لك دعوة (للمشاركة مثلاً في مؤتمر تنظمه هذه المؤسسة). ومتى حصلتَ على الدعوة تذهب إلى سفارة كندا في بلد إقامتك أو إلى أقرب سفارة لكندا إليك. ولكن هذا لا يعني أن حصولك على الدعوة يضمن لك التأشيرة. فالسلطات الكندية لا تمنح تأشيرة إقامة مؤقتة إذا ساورتها شكوك أن طالب التأشيرة قد يطلب اللجوء متى وصل إلى كندا. في شتى الأحوال تجد معلومات قيّمة على موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية على الرابط التالي:
      http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp

      مع أطيب تحيات القسم العربي،
      فادي الهاروني

      رد
  288. يقول صقر:
    25 يوليو 2014 الساعة 0 h 07 min

    السلام عليكم
    أنا شاب عراقي 27 أريد طلب لجوء إلى كندا بسبب أوضاعنا الراهنه , كما قرات من التعليقات أنه لا تنصحون بطلب لجوء من داخل الاراضي الكندية .
    حسنا سؤالي , هل هناك مدة محددة لإستقبال طلبات اللجوء الى كنداأو في اي وقت استطيع ان اقدم الطلب ؟
    سؤالي الثاني : اذا طلبت اللجوء كم يستمر هذا الأمر حتى يقبلوني ؟ وهل يجب ان اسرد قصتي لهم حتى يقبلوني لديهم ؟
    سؤالي الأخير : هل فرصة قبول العراقيين قليله ام هناك مجال لذلك ؟ ايضا هل يجب ان يكفلني احد ام الحكومه هي من تكفلني ؟
    وشكرا لكم

    رد
  289. يقول محمد:
    24 يوليو 2014 الساعة 11 h 29 min

    سلام عليكم انا مقيم في تركيا و وحيد لأهلي ووضعي في تركيا سيء للغاية واريد لجوء الى كندا و مقيم في تركيا منذ سنة و نصف تقريبا و انا اتكلم الانجليزية بشكل قليل ايهما افضل في تقديم تركيا او لبنان و شكرا

    رد
  290. يقول فراس:
    24 يوليو 2014 الساعة 6 h 46 min

    مرحبا .
    لقد تم قبول لجوئي في كندا عن طريق الجماعات الخاصة .
    و لكن سؤالي هل يتم سحب جواز سفري مني عند الوصول الى كندا؟
    و هل سيتم تقديم اي مساعدة مادية لي من قبل الحكومة الكندية ؟

    شكرا

    رد
  291. يقول لمى:
    23 يوليو 2014 الساعة 16 h 58 min

    تحياتي
    انا سورية مقيمة بالسعودية و زوجي لا يستطيع العودة الى سورية و هو مطلوب من قبلهم و لديه أوراق تثبت ذلك ،،،
    وأريد ان اقدم لجوء سياسي هل اقدمه من السفارة الكندية في السعودية افضل أم احصل على فيزا سياحة لكندا و اقدم اللجوء من هناك عندما اصل الى المطار

    رد
    • يقول ناهده موسى:
      17 أكتوبر 2014 الساعة 17 h 55 min

      وصل ملفنا الى السفاره الكنديه منذ خمسة أشهر بعد الحصول على الموافقه على اللجوء سؤالي كم تستغرق السفاره من الزمن لإستدعاءنا لمقابله علما بأن سوريين ولاجئين في مصر

      رد
  292. يقول جواد جواد:
    22 يوليو 2014 الساعة 13 h 40 min

    ارغب في لجوء انساني انا وعائلتي المكونه)من11( شخص . مع العلم بانني لا استطيع العوده الى سوريا لانني انا واولادي ملاحقين .من كل الجهات .
    وحتى في لبنان لايوجد لدينا اقامات .لانه يوجد تشديد على الفلسطيني القادم من سوريا .

    .حتى-م-ت-ف- لاتهتم لامرنا ونحن نعيش حياه ذل اريد لجوء انساني .مستعدون نحن ألعائله للتنازل عن حق العوده .والعوده الى سوريا .
    ارجو منكم الرد وشكرا  

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 03 min

      السيد جواد جواد تحية وبعد
      للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
      http://www.cic.gc.ca

      رد
  293. يقول احمد:
    21 يوليو 2014 الساعة 3 h 40 min

    سلام عليكم انا احمد من حمص واتيت زياره الى سعوديه بعض مشاكل عشناها بسوريه طويله وانا متزوج ولدي سته اطفال وزوجه وامي كبيره بسن رانا الان بسعوديه واريد ان اتقدم بهجره الى اي بلد او كند هل يو جد تقديم هجره من سعوديه حيث ان حالنا اقل من حال سورين الي بالاردن لايوجد هنا مفوضيه ولااغاثه لنا ويعلم الله بحالنا وافيدونوا ولكم جزيل الشكر

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 04 min

      العزيز أحمد
      للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
      http://www.cic.gc.ca

      رد
  294. يقول عبود:
    20 يوليو 2014 الساعة 15 h 59 min

    مرحبا انا مهندس معماري سوري عمري 24 واختي لديها الاقامة الدائمة في كندا هل تستطيع ان ترسل لي زيارة الى كندا وعند وصولي اطلب طلب اللجوء في كندا وشكرا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 06 min

      لا نشجعك على ذلك لأن الحصول على الهجرة من داخل كندا أمر صعب. الأفضل أن تقدم طلب اللجوء والهجرة في السفارة الكندية الأقرب لمكان إقامتك
      نتمنى لك التوفيق

      رد
  295. يقول وليد:
    18 يوليو 2014 الساعة 22 h 03 min

    السلام عليكم اخي انا ناشط اعلامي وكاشف عن وشي من بداية الثورة وهل الشي مقبت بضهوري على الكثير من القنوات الاخبارية العالمية ومطلوب للنظام منذ بداية الثورة وملاحق ايضا من قبل تنظيم داعش لذلك خرجت من سوريا وانا الان في تركيا هل يتم منحي لجوء سياسي اذا قدمت الطلب الى السفارة الكندية في تركيا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 08 min

      بلا شك ستنظر السفارة الكندية في تركيا في وضعك إذا كانت لديك أمور ثبوتية ومن يدري فقد تساعدك على دخول كنداز جرب الاتصال بالسفارة.
      أتمنى لك التوفيق

      رد
  296. يقول منى:
    17 يوليو 2014 الساعة 9 h 24 min

    أنا يمنيه مواليد السعودية ولدي تأشيرة سياحيه كندية هل استطيع طلب اللجؤ الإنساني بعد الوصول لكندا ومتى وأين يتم دلك

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 يوليو 2014 الساعة 13 h 23 min

      أهلاً سيدة منى وشكراً على التواصل. باستطاعة من تكون حياته مهددة في بلد إقامته أن يطلب اللجوء في كندا بعد دخوله إليها. طبعاً تدرس دوائر اللجوء الطلب وتصدر حكماً بشأنه.
      تمنياتنا لك بالتوفيق والحياة الآمنة أينما كنتِ،
      فادي الهاروني

      رد
  297. يقول ام عمر:
    16 يوليو 2014 الساعة 6 h 18 min

    Hi, Am syrian mother of two little boys ( 9 and 3 years). I’m really interested to live in Canada for the sake of my kids’ future. Please let me know what is the procedure to live officially in Canada.
    By the way, am in process of divorcing my husband
    I have BA in English Language and Literature from Damascus University

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 يوليو 2014 الساعة 15 h 28 min

      أهلاً سيدة أم عمر وشكراً على التواصل. أرى أنه من المفيد أن تزوري موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية من خلال النقر على الرابط التالي:

      http://www.cic.gc.ca/english/index.asp

      نتمنى لك، زملائي وأنا، كل التوفيق،

      فادي الهاروني

      رد
  298. يقول abdo:
    12 يوليو 2014 الساعة 12 h 54 min

    السلام عليكم ” أنا شاب سوري الجنسية مقيم في سطنبول التركية وأود طلب الجواء الى كندا يوجد لدي جواز سفر وأقامة تركية لكن الجواز انتهى منذو شهريين ومع العلم لايمكنني. التجديد بسبب سني لئني مطلوب للعسكرية في سورية. حتى لايمكنني العودة نهائيآ الى سوريا ” وهنا في سطنبول لايوجد عمل. ومعيشة صعبة جدآ ومع العلم انا خارج سورية منذواكثر من سنتين ونصف. ذهبت لكذا دولة. وحاليآ في تركيا من اكثر من سنة ونصف. والسوؤال هل يمكنني تقديم طلب طل الجواء الى كندا او اي ولاية مجاورة ولكم جزيل الشكر والامتنان  

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 14 min

      السيد عبدو
      الأمر ممكن بدون شك عبر السفارة التركية في أنقرة أو الاتصال بوزارة الهجرة الكندية على العنوان الإلكتروني التالي :
      http://www.cic.gc.ca
      ونتمنى لك التوفيق

      رد
  299. يقول Bahjat:
    11 يوليو 2014 الساعة 13 h 54 min

    أنا شاب سوري متزوج ومقيم بلبنان.وقد استطعت الحصول على كفالة حكومية كندية عن طريق الكنيسة
    وسؤالي..
    هل يطول دراسة ملفي من قبل الحكومة الكندية قبل احالته الى السفارة الكندية في لبنان
    والبعض قال لي..(أن التأخير يمكن أن يحدث في السفارة)
    فأرجو أن تساعدوني بالشرح عن هذه الامور
    ومع محبتي
    وشكرا
    رد

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 يوليو 2014 الساعة 13 h 12 min

      أهلاً أستاذ بهجت. أقترح عليك طرح السؤال على دوائر الهجرة الكندية، وإليك موقع وزارة المواطنة والهجرة:
      http://www.cic.gc.ca/english/index.asp

      كما أن باستطاعتك متابعة المراحل التي يجتازها ملفك على الموقع المذكور (لديك رقم ملف، أليس كذلك؟).
      أصدق التمنيات بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  300. يقول محمد:
    11 يوليو 2014 الساعة 4 h 14 min

    انا شب سوري اسكن في لبنان عمري ٢٠ سنه أودّ طلب لجوء لوحدي مطلوب لخدمة الجيش هل يتم قبولي؟ وكيف أقوم بتقديم الطلب ؟

    رد
  301. يقول يوسف حسن:
    10 يوليو 2014 الساعة 9 h 29 min

    انا اسمي يوسف من سوريا قدمت لجوء في سويد او ايجالي طرد اوتسفير انا كنت باصم بيبلغاريا اريد معلومات عن طالب لجوء في كندا هل يعترفو بهل بصمات ام لاء……؟ وشكرا

    رد
  302. يقول فيراز السرماني:
    10 يوليو 2014 الساعة 0 h 36 min

    هل بإمكان السوري الذي يصل كندا أن يطلب اللجوء من داخل كندا! وماهي حظوظه في القبول!وهل اذا وصل الأراضي الكندية يمكن ان تخرجه الدولة ام ماذا وكم يستغرق من وقت
    أعتذر لكثرة الأسئلة

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 18 min

      بات من الصعب الحصول على اللجوء أو الهجرة من داخل الأراضي الكندية والأفضل الاتصال بالسفارة الكندية في مكان إقامتك الحالي أو أقرب سفارة كندية

      رد
  303. يقول ahmad abo Mohammed:
    9 يوليو 2014 الساعة 15 h 11 min

    مساء الخير انا شاب سوري عمري26 سنة لاجئ في لبنان انا واختي المطلقة ولديها ولدان ونحن مسجلين في المفوضية منذ عشرة شهور وهناك صديق لنا في كندا لديه الجنسية الكندية وهوا قدم لنا اوراق كفالة في كندا وقالو له ان اوراقهم اصبحت عند دائرة الهجرة اريد ان اعرف كم يستغرق الوقت لقبول اوراقنا ولكم جزيل الشكر

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 20 min

      المسألة إدارية ولا وقت محددا للبت في الطلبات سيما وأنها كثيرة حاليا جراء الأوضاع في العراق وسوريا
      تحلَّ بالصبر وتابع طلبك حيث قدمته

      رد
  304. يقول رهام:
    7 يوليو 2014 الساعة 21 h 54 min

    انا فلسطينية سورية واحمل وثيقة خرجت من سوريا بسبب الاحداث وانا الان في الاردن ولا احمل سوى الهوية الشخصية ومتزوجة من سوري ولدي بنتان هل استطيع طلب اللجوء الى كندا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 21 min

      بدون أدنى شك ولكن عبر تقديم طلب لجوء أو هجرة في السفارة الكندية الأقرب لمكان إقامتك
      نتمنى لك التوفيق

      رد
  305. يقول beshr:
    7 يوليو 2014 الساعة 9 h 41 min

    ازا حصلت على فيزا سياحية مؤقتة الى كندا هل استطيع التقدم بطلب للحصول على اقامة دائمة من داخل كندا
    مع خالص التقدير

    رد
  306. يقول وليد الحريري:
    4 يوليو 2014 الساعة 9 h 04 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
    انا وليد الحريري من سوريا لاجئ بالاردن معي زوجتي وطفلي عمره 3شهور طبعا حال السوريين بالاردن معروفه بالنسبه لكم بل اوضح لكم بان الحال اسوء بكثير مما تعرفون والذي اريد ان اوضحه بكلام مختصر انني اعجز عن شراء اي لباس لطفلي ولا حتى لي بمختصر الكلام ع الحسنه اصلبني قهر الرجال وقلبي كاد ان ينفجر اريد اللجوء لبلدكم بلاد العرب لا تقدر الانسانيه لاترأف بحال اي شخص سوى انها تريد فقط جمع الاموال اما الانسان شي تافه بالنسبه لهم حالي اصعب من اي يء يوصف مطلوب للنظام السوري مطلوب للتنظيمات الاسلاميه بسوريا بتهمة الهروب من الجهاد انا من بلدة عددها 30 الف نسمه في محافظة درعا السورية اسمها خربة غزالة هذه البلده مهجرة ومدمرة بالكامل تستطيعون معرفة هذا الي من خلال المصادر الاعلامية يعني بيتي بسوريا راحت وكرامتي بالاردن ولت اريد المحافظة على انسانيتي لديكم انا شدكم بكل ما هوا مقدس وعزيز اناشدكم بالله والرسل بالانسانيه وبراءت الاطفال ان تساعدوني نويت الذهاب للسفارة لكن خوفي من الرفض وقلة حيلتي الماديه من اجور المواصلات منعتني ………اقسم بذات الله طقيت أغيثوني رحمكم الله انا انا مسجل لدى المفوضيه الساميه بالأردن
    وجزاكم الله كل خير

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      7 يوليو 2014 الساعة 15 h 43 min

      أستاذ وليد يؤسفنا جداً، زملائي وأنا، ما تعانيه. وفظاعة المأساة في سوريا لا تدعنا نشك مطلقاً في ما تقوله. لكن، وللأسف الشديد، لا قدرة لدينا على التأثير في مجال استقبال كندا للمهاجرين أو طالبي اللجوء. أنصحك بإعداد طلب لجوء بمساعدة منظمة إنسانية ذات مصداقية عالية على المستوى الدولى. ومن المفيد أيضاً أن تزور موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية من خلال النقر على الرابط التالي:

      http://www.cic.gc.ca/english/index.asp

      نتمنى لك، زملائي وأنا، التوفيق،

      أطيب التحيات ورمضان كريم،

      فادي الهاروني

      رد
  307. يقول Jamil:
    3 يوليو 2014 الساعة 21 h 32 min

    أنا كفلسطيني احمل وثيقة سورية لا تستقبلني المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة باعتبار ان الاونروا هي المسؤولة عنا .. و طلب اللجوء يتم فقط عن طريق المفوضية .. فما العمل ؟؟؟ وشكرا

    رد
  308. يقول Jamil:
    3 يوليو 2014 الساعة 21 h 25 min

    تحياتي اساتذتي الكرام.. انا فلسطيني أحمل الوثيقة السورية لجئت انا وعائلتي الى لبنان بسبب ظروف الحرب القاسية ولا املك جوازات سفر.. ظروفي في لبنان صعبة جدا لان الحكومة اللبنانية اوقفت تمديد الاقامة للفلسطيني السوري على اراضيها لذلك نحن نقيم بصورة غير شرعية ولا نستطيع التنقل بحرية بسبب الحواجز فلا استطيع الوصول الى السفارة الكندية أتمنى أن احصل على لجوء فأتمنى المساعدة
    ولكم جزيل الشكر

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 24 min

      للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
      http://www.cic.gc.ca

      نتمنى لك التوفيق في مسعاك

      رد
  309. يقول ahmad abo Mohammed:
    30 يونيو 2014 الساعة 19 h 01 min

    مسا الخير انا شب سوري من حماه وانا لاجئ في لبنان انا واختي مطلقة ولديها ولدان ونحن مسجلين في المفوضية منذ عشرة اشهر قدمنا طلبات الجوئ الى كندا وهناك شخص نعرفه كان صديق والدي لديه الجنسية الكندية قدم لنا اوراق كفالة في تورنتو نحن هنا لانجد عمل ولسنا قادرين على دفع اجار البيت فهل استطيع وقالو له ان ملفاتنا اصبحت عند دائرة الهجرة فهل استطيع ان اعرف كم يستغرق الوقت لقبولنا بالجوئ الى كندا ولكم جزيل الشكر

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 26 min

      لا وقت محددا لذلك سيما وأن الطلبات تزداد جراء الأوضاع في العراق وسوريا
      تابع الطلب في السفارة الكندية أو اتصل بوزارة الهجرة على العنوان التالي :
      http://www.cic.gc.ca

      رد
    • يقول ناهده موسى:
      17 أكتوبر 2014 الساعة 18 h 40 min

      نحن لاجئين من سوريا ومقيمين في مصر منذ سنه ونصف ومنذ خمسة أشهر وصلت ملفاتنا الى السفاره الكنديه بالموافقه على اللجوء سؤالي كم من الزمن يستغرق استدعائنا من قبل السفاره لإجراء المقابلة ولكم الشكر

      رد
  310. يقول هاني الروماني:
    30 يونيو 2014 الساعة 15 h 42 min

    انا سوري وتزوج من أذربيجانيه ولدي ثلاث اطفال اثنان تولد الإمارات والثالث تولد باكو وحصلت علی اللجواء عام 2011 وحكومة أذربيجان رفضت منحى اللجواء وبمساعدة أصدقائي حصلت علی موقفه من كنيسه في البرتا لكفالة انا وعائلتي وتمت الموافقه وإرساله جميع الأوراق والمستندات والحين طلبي في مكتب الهجرة الكنديه سؤالي كم من الوقت يستغرق طلبي وهل ممكن يرفض طلبي مع العلم الكنيسه وافقة علی كفالتي وللعلم هناك محاميه تعمل علی أوراقي

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 29 min

      لا مهلة محددة لإكمال دراسة ملفات الهجرة وقد يكون لك حظ أوفر لأن ثمة من كفلك
      أتمنى لك التوفيق

      رد
  311. يقول Bahjat:
    29 يونيو 2014 الساعة 5 h 16 min

    h 39 min

    أنا شاب سوري متزوج ومقيم بلبنان.وقد استطعت الحصول على كفالة حكومية كندية عن طريق الكنيسة
    وسؤالي..
    هل يطول دراسة ملفي من قبل الحكومة الكندية قبل احالته الى السفارة الكندية في لبنان
    والبعض قال لي..(أن التأخير يمكن أن يحدث في السفارة)
    فأرجو أن تساعدوني بالشرح عن هذه الامور
    ومع محبتي
    وشكرا

    رد
  312. يقول سامر:
    29 يونيو 2014 الساعة 0 h 04 min

    السلام عليكم
    مشكورين على جهودكم المبذولة لمساعدتنا
    انا طالب سوري مواليد 1993 عمري 21 سنة اضطررت للارتحال عن بلدي بسبب ظروف الحرب الجارية هناك,وبحكم اني مطلوب للدولة بسبب بعض الممارسات السلمية في بداية الثورة واسمي موجود عندهم على أني مطلوب.
    كنت قد أخذت الشهادة الثانوية(البكالوريوس) لكني لم استطع استكمال تعليمي للاسباب السابقة.
    انا الان متواجد في لبنان و قد سجلت في منظمة الامم المتحدة لكن لا جدوى,(لم آخذ منهم لا حق ولا باطل ولا أي مساعدة)
    وأنا أرغب باللجوء الى كندا لاستمكال الدراسة وبحكم انني متمكن من اللغة الانكليزية بشكل جيد جدا.
    فهل يمكنكم مساعدتي ولو بشيء بسيط حتى يمكنني ان اتابع طريقي,مشكورين مأجورين..

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 31 min

      للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
      http://www.cic.gc.ca

      رد
  313. يقول احمد ياسين:
    24 يونيو 2014 الساعة 14 h 10 min

    انا طالب سوري الجنسية عمري ٢١ سنة اسكن مع عائلتي في المملكة العربية السعودية
    هل يمكنني اللجوء الى كندا لتكملة دراستي مع العلم انني مقيم في الرياض .

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 34 min

      طبعا ممكن ولكن دائما عبر تقديم طلب هجرة أو دراسة أو لجوء في السفارة الكندية في المملكة السعودية

      رد
  314. يقول محمد رضوان الرفاعي:
    20 يونيو 2014 الساعة 3 h 53 min

    انا مواطن سوري. اضطررنا انا وعائلتي الى الجوئ الى الاردن. بسبب ما تعرضنا له من قصف ودمار. باغلب انواع الاسلحه
    هل بامكاننا. تقديم الجوئ الى دولتكم الكريمه
    وشكرا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 40 min

      للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العنوان التالي :
      http://www.cic.gc.ca

      رد
  315. يقول مصطفى:
    18 يونيو 2014 الساعة 19 h 53 min

    مرحبا انا مصطفى من سوريا اريد اللجوء الى كندا هل من الممكن انا اعمل في مجال المكانيك وسائق واعمل ايضا شيف وجبات سريعه

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 يوليو 2014 الساعة 16 h 41 min

      كل ذلك ممكن بدون أدنى شك ومتوفر ولكن إبدأ بتقديم طلب هجرة إلى كندا في السفارة الكندية الأقرب

      رد
  316. يقول احمد:
    17 يونيو 2014 الساعة 10 h 59 min

    السلام عليكم
    انا سوري بتركيا مقيم من 6شهور ورح اسافر ع كندا تهريب (ترانزيت كندا) ورح قدم طلب لجوء بالمطار. شو رح يكون وضعي

    رد
  317. يقول زاهر:
    16 يونيو 2014 الساعة 23 h 58 min

    انا فلسطيني سوري دخلت البرازيل انا وزوجتي وولدي منذ ثلاثة اسابيع ولايوجد لدي اقامة واريد اللجوء لكندا لوجود بنت حماي فيها وانا لايوجد احد لي في البرازيل استطيع ان اقدم لجوء لكندا وهي مستعدة بان تكفلنيي بكندا هل توافق السفارة الكندية على طلبي ارجو الرد باسرع وقت

    رد
  318. يقول Mohammed Thib:
    16 يونيو 2014 الساعة 19 h 05 min

    السلام عليكم…
    لدي استفسار في حال إقامتي في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، هل يحق لي التقدم بطب هجرة لكندا؟ في حال نعم كم تسغرق من الوقت الإجراءات لهكذا طلبات للسوريين وما نسبة نجاحها وسبل نجاحها؟

    شكراً لتفاعلكم..

    رد
  319. يقول مناصره احمد:
    15 يونيو 2014 الساعة 13 h 55 min

    انا مواطن من عرب الداخل يعني 48 اريد اخد لجوء الى كندا
    لاني درست في تركيا قعدت فتره طويلة وعندما عدت الى البلاد
    سحبو منبي البسبورت و قالوا لي انت مهاجر مع اني لست مهاجر
    عندما عرفو انني عائد الى تركيا اعطوني البسبورت
    وانا محتار اذا بدي ارجع لازم اوقف محامي مشاكل
    اريد الذهاب الى كندا
    ما ذا تنصحوني ان افعل ولكم جزيل الشكر

    رد
  320. يقول محمد شموط:
    11 يونيو 2014 الساعة 19 h 18 min

    السلام عليكم
    انا شاب سوري منشق من الجيش لأنني لا احب سفك دماء احد ولا احب العنف وانا متواجد في الأردن. وليس معي جواز سفر هل أستطيع تقديم الهجرة الى كندا ولكم الشكر

    رد
  321. يقول Meteor:
    11 يونيو 2014 الساعة 16 h 59 min

    انا عراقية عمري 26 متزوجة وليس لدي اطفال اريد الهجرة الى كندا انا و زوجي بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العراق .. اريد منكم مساعدتي علما بأننا نتكلم الإنجليزية ﻻننا حاصلين على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية. مع الشكر

    رد
  322. يقول ماجد:
    10 يونيو 2014 الساعة 17 h 27 min

    انا سوري حاصل على البكالوريا العلمي في سوريا ووصلت الى فرنسا هاربا عبر الحدود
    لا اريد تقديم طلب لجوء في فرنسا لأنني اريد دراسة الطب في كندا
    هل يمكن ذلك وهل يمكن الحصول على لجوء بهذا الهدف وما هي الطريقة

    رد
  323. يقول عبدالله:
    9 يونيو 2014 الساعة 7 h 27 min

    مرحبا انا مواطن سوري مقيم في لبنان اطلب الهجرة الا كندا عمري 31 متزوج ليس عندي اولاد ظروفي صعبة ارجو الرد وشكرا

    رد
  324. يقول رمضان:
    7 يونيو 2014 الساعة 15 h 19 min

    انا شاب سوري ومعي علتي مرتي وطفلتين وان احب كندا كثيران هل من الممكن اطلب لجوئ اليها من الممكن جواب اذا سمحتم وارجو المساعدة

    رد
  325. يقول Samer:
    7 يونيو 2014 الساعة 3 h 30 min

    السلام عليكم
    انا مقيم في كندا ولدي اقامة دائمة وحصلت على الاقامة عن طريق الزواج والان اختلفنا انا وزوجتي ولكن بلدي حرب وانا مهدد لا استطيع العودة لبلدي هلا استطيع تقديم لجوء لان زوجتي دائما تهددني بانها سوف تخرجني من كندا كونها كفيلتي انصحوني ماذا افعل

    رد
  326. يقول حسان:
    6 يونيو 2014 الساعة 21 h 51 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حسان خربوطلي انا من سوريا ومقيم في دمشق ان والدي ذهب حتى يشتري لنا الخبز من منطقة قدسيا لكن للاسف الشديد هبط على والدي صاروخ ومات به ولم يسمح لنا النظام ان نستلم جثمان والدي الطا في تاريخ 2013/09/01 وايضا انا مريض منذ كان عمري سنين ونصف وحتى الان نوع المرض نوبة صرع انا كنت استعمل 13 حبة كل يوم واما الان لا استعمل دواء لان معامل وشركات الادوية قد انفجرت وانتم تعلموا في هذا الأمر ان مرضي يزداد من سيء الى اسوء كل يوم اريد به ان اذهب الى لبنان الى السفارة الالمانية افكر به كيف اذهب ولكن لا يوجد معي مال اطلب من الله ومنكم المساعدة من اجل مرضي الصرع ماذا أفعل؟
    مع فائق الشكر والاحترام
    حسان

    رد
  327. يقول رعد جبور:
    2 يونيو 2014 الساعة 23 h 17 min

    صديقي انا وعائلتي موجودين بالارجنتين زوجتي وابني الذي ولد هنا وممكن احدى الكنائس بكندا ان تقوم بكفالتنا للسفر لكندا. ما هو وضعنا القانوني ان وصلنا و ما هي الاجراءات المتبعة وهل نستطيع مثلا بعد فترة ان نطلب اللجوء وشكرا لك

    رد
  328. يقول narin sofi:
    28 مايو 2014 الساعة 1 h 12 min

    انا سوريه مقيمه في لبنان منذ الاحداث متزوجه ولدي ولدان اريد ان اقدم طلب اللجوء الى كندا مع زوجي واطفالي لاني اعاني من سوء الوضع المعيشي والحياة اصبحت صعبة كثيرا بالنسبة لي ولاطفالي واريد منكم مساعدتي لاني اموت في اليوم مئات المرات بسبب الاوضاع المادية والضغوطات النفسية وغلاء المعيشه علما بان زوجي مصاب بيده ولا يستطيع العمل

    رد
  329. يقول محمد:
    27 مايو 2014 الساعة 6 h 07 min

    السلام عليكم انا مواطن سوري موقيم بلكويت اريد لوجوء الى كندا للحصول على الجنسية هل يمكن اقدم طلب لجوء بلكويت الى سفاره الكندية ماهيه اجرائات

    رد
  330. يقول أحمد مقيد:
    26 مايو 2014 الساعة 12 h 55 min

    أريد أن أسأل جنابكم أنا من مدينة حلب وأنا لاجئ في لبنان في مدينة طرابلس ، ودراستي معهد هندسة معلوماتية ولدي خبرة في الكومبيوتر وقد درست المحاسبة وإدارة الأعمال ولدي خبرة بهما وزوجتي مدرسة لغة إنكليزية حاصة على شهادة ليسنس الأدب الإنكليزي من جامعة حلب
    هل من الممكن أن أقدم طلب لجوء إلى كندا

    رد
  331. يقول هاني الروماني:
    25 مايو 2014 الساعة 16 h 14 min

    انا وعائلتي حصلت علی كفيل فی كندا وهي كنيسه وانا سوري وزوجتي من باكو والكنيسة وافقت علی طلبي كا كفيل كم من الوقت للمكتب الهجره تخلص أوراقي وانا أدخل كندا مع أولادي

    رد
  332. يقول ادنوف:
    24 مايو 2014 الساعة 14 h 46 min

    مرحبا الاخوه الكرام انا سوري في البرازيل اريد اللجوء الى كندا واستطيع ان اخد تزكره طيران وانزل في الاراضي الكنديه هل استطيع طلب اللجوء في المطار وكيف سا اتصرف بالله عليكم اجيبون وشكرا واني مصمم القدوم الى المطار واللجوء ولو حتى دخلت السجن لان اطفالي وحياتي ماعادت لها معنى

    رد
  333. يقول ادنوف:
    24 مايو 2014 الساعة 14 h 37 min

    مرحبا الاخوه الكرام انا سوري في البرازيل اريد اللجوء الى كندا واستطيع ان اخد تزكره طيران وانزل في الاراضي الكنديه هل استطيع طلب اللجوء في المطار وكيف سا اتصرف بالله عليكم اجيبون وشكرا

    رد
  334. يقول abdallah abu hassunah:
    20 مايو 2014 الساعة 19 h 39 min

    السلام‏ ‏عليكم‏ ‏انا‏ ‏عبد‏ ‏الله‏ ‏ابو‏ ‏حسونة‏ ‏فلسطيني‏ ‏سوري‏ ‏اذا‏ ‏ذهبت‏ ‏الى‏ ‏كندا‏ ‏بطريقة‏ ‏غير‏ ‏شرعية‏ ‏وطلبت‏ ‏اللجوء‏ ‏داخل‏ ‏ارضيها‏ ‏ما‏ ‏هيا‏ ‏اصعب‏ ‏الاحتمالات‏ ‏التي‏ ‏ستحصل‏ ‏لي‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏ ‏الكندية‏ ‏هل‏ ‏سيتم‏ ‏ارجاعي‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏اتيت‏ ‏ام‏ ‏ماذا‏ ‏؟

    رد
  335. يقول Mohamed Rame:
    20 مايو 2014 الساعة 14 h 54 min

    السلام عليكم انا فلسطيني سوري مقيم في سوريا اريد الهجرة اي الدول الاسكندنافية او الاوربية

    رد
  336. يقول شيرو جان:
    19 مايو 2014 الساعة 9 h 11 min

    الله يعطيكم العافية:
    أنا سوري مقيم في السويد وأتمنى اللجوء إلى كندا ، هل بإمكاني الحصول على فيزا سفر إلى كندا وتقديم اللجوء هناك للمعلومة ايضا أحمل شهادة الصيدلة . شكرا لكم

    رد
  337. يقول سامر:
    18 مايو 2014 الساعة 14 h 46 min

    انا مواطن من العراق وارجو اللجوء الى كندا بسبب الظروف الامنية الخطرة ولكوني مسيحي فان هناك بعض الجماعات التي تستهدفننا ويتم تهجيرنا من مناطقنا تدريجيا…

    رد
  338. يقول احمد:
    18 مايو 2014 الساعة 5 h 36 min

    انا زوجتي سورية و أنا مصري.. نحن حاليا في مونتريال و انا طالب و هي لديها تصريح عمل مفتوح … هل يحق لنا التقديم على طلب لجوء سياسي في كندا؟

    رد
  339. يقول محمود:
    17 مايو 2014 الساعة 17 h 17 min

    هل إذا زوجتي وصلت لكندا عن طربق مفوضية الأمم المتحدة تسطتيع ان تأخذني اليها وخلال كم من الاشهر

    رد
  340. يقول باسل:
    17 مايو 2014 الساعة 15 h 26 min

    السلام عليكم انا سوري واريد ان اطرح سؤال من فضلكم هل استطيع ان احصل على اللجوء في كندا اذا استطعت الوصول الى داخل الأراضي الكندية بطريقة غير شرعية؟ وشكرا

    رد
  341. يقول سمر الحسن:
    17 مايو 2014 الساعة 10 h 27 min

    السلام عليكم ..
    ماهو الفرق بين الهجرة واللجوء ..من ناحية التقديم والاوراق ومن ثم المعيشة …
    شكرا لكم

    رد
  342. يقول عماد الشيخ:
    16 مايو 2014 الساعة 2 h 09 min

    مرحبا
    اسمي عماد سوري لاجئ في لبنان
    خريج جامعة حلب
    مسجل بمفوضية اللاجئين
    عندي مواطن كندي مستعد يساعدني
    كيف استطيع التقدم بطلب هجرة او لجوء الى كندا
    عن طريق المفوضية او السفارة؟؟

    رد
  343. يقول مروان الجاسم:
    15 مايو 2014 الساعة 19 h 23 min

    انا فقدت عائلتي كلها في سوريا ولما يتبقى سوى انا
    كنت اتمنى ان اموت ايضا ولكن كانت ارادة الرب لا
    لم يعد لدي سوى عائلة صديق في كندا وانا اتواصل معهم دائما عبر الهاتف وارغب بي اللجوء او السفر اي طريقة كانت والوصول الى عائلة صديقي وهم يعرفوني جيدا ويزكوني في اخلاقي وثقافتي
    اتمنى الرد باسرع وقت وشكرا

    رد
  344. يقول ندﯼ:
    15 مايو 2014 الساعة 6 h 29 min

    السلام عليكم
    نحن عائلة لاجئة في ليبيا و نمر بأوضاع سيئة للغاية فالوضع الأمني غير مستقر …
    هل نستطيع ٲن نقدم طلب لجوء إلﯽ كندا ٲو ٲي دولة ٲخرﯼ عن طريق المفوضية في ليبيا

    رد
  345. يقول nader76:
    13 مايو 2014 الساعة 5 h 23 min

    انا فلسطيني معي وثيقه سوريه ومن غير ما احكي ظروفي فهي واضحه للعلن لما الت اليه المنطقه ولا امل في المستقبل اعمل في السعوديه مهندس متزوج ولدي طفلان ارغب في الذهاب الى كندا وعمل لجوء فيها وانا حاصل الفيزه سياحيه الكنديه وعائلتي ايضا الرجاء مساعدتي واعلامي ما هي الخطوات الاولى عند وصولي لكندا وباي مدينه الافضل ان اقدم بها لجوئي من ناحيه السرعه وكم من الوقت تاخذ الاجرائات للموافقه على لجوئي والحصول على الاقامه وهل تنصحوني بهذه الخطوه
    وشكرا لكم

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      13 مايو 2014 الساعة 15 h 27 min

      لا يمكنك تقديم طلب اللجوء من داخل الأراضي الكندية لذلك عليك تقديمه من الخارج

      رد
      • يقول nader76:
        14 مايو 2014 الساعة 8 h 46 min

        للاستفسار فقط
        وجدت بموقع للحكومه الكنديه انو يجوز ان اقدم لجوء داخل كندا وهنالك اوراق لتعبئتها وان ذهبت وقدمت اللجوء ما ذا سوف يحدث هل سيتم ترحيلي والى اين الى سوريا مثلا ؟؟؟؟ وهي بحالة حرب
        ولا دوله في عالم تستقبلني

        رد
    • يقول محمد:
      17 مايو 2014 الساعة 22 h 06 min

      انا سوري ومقدم طلب لجوء انا وزوجتي واولادي من سنة وشوي عالنت ورحت عالسفارة وقتها وقالولي انت علاقتك مع اليو إن رحت عاليوإن قالولي مافي سفر حاليا انا طلبي صحيح وشو اعمل

      رد
  346. يقول ritasoud:
    13 مايو 2014 الساعة 3 h 19 min

    مرحبا قدمت مع اسرتي طلب هجرة الى كندا كيبك منذ ثلاث سنوات قدمنا جميع الاوراق المطلوبة ثم بدات الاحداث بسوريا انتقلنا الى محافظة اخرى اكثر امنا لم نعد نستعمل البريد الالكتروني الذي وضعته في الاوراق لتراسلنا السفاره لعدم وجود نت في مكان وجودنا المهم اتصلت بنا السفارة على رقم الموبايل المكتوب في الاوراق وتريدعنوان بريد الالكتروني لتراسلنا عليه لكن عنواننا انتهت صلاحيته لعدم الاستخدام والخطوط ضعيفة جدا على الموبايل كيف احصل علىايميل السفارة لابعث بايميل جديد للمراسلة مع العلم اني حاولت كثيرا ولم اصل للمطلوب مع الشكر الجزيل

    رد
  347. يقول خلدون:
    12 مايو 2014 الساعة 19 h 22 min

    انا سوري في مصر هل يمكن ان اقدم للهجرة او الجوء؟؟؟ مشكورين

    رد
  348. يقول امنة:
    11 مايو 2014 الساعة 4 h 44 min

    السلام عليكم انا عمري 26 ولدي ولد انا فلسطينية سورية ومتزوجة من قلسطيني لبناني والان اصدر قرار ظالم بحق الفلسطيني السوري انه يمنع من ان يجدد اقامته في لبنان وسيتم ترحيله الى سوريا وانا الان انوي ان اقدم طلب لجوء الى كندا هل من السهل ان يقبلوني انا وابني وزوجي واﻻ سوف اضطر العيش في لبنان بصورة غير شرعية او التسفير الى سوريا بعيدة عن زوجي وولدي ارجو الرد فإن حالنا في لبنان اصبح صعب جدا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      12 مايو 2014 الساعة 10 h 32 min

      للأسف ليس باستطاعتنا المساعدة وأفضل سبيل هو الاتصال بالسفارة الكندية في بيروت، ونتمى لك ولعائلتك التوفيق

      رد
  349. يقول orwa:
    10 مايو 2014 الساعة 15 h 47 min

    هل استطيع بطلب الجوء الى كندا

    رد
    • يقول orwa:
      10 مايو 2014 الساعة 15 h 51 min

      انا سوري من عائلة اسماعيلية واطلب الجوء الى مؤسسة الاغا خان في كندا لان انهار ت بيوتنا ولم يتم لنا احد في سوريا ولا اعرف ماذا افعل فهل استطيع طلب الجوء ام لا

      رد
      • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
        12 مايو 2014 الساعة 10 h 35 min

        يمكنك بدون شك التقدم بطلب لجوء إلى كندا في أقرب سفارة كندية ونتمن لك التوفيق في مسعاك

        رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      13 مايو 2014 الساعة 15 h 30 min

      بدون شك يمكنك ذلك ولكن خارج الحدود الكندية

      رد
  350. يقول راما:
    10 مايو 2014 الساعة 7 h 11 min

    نحن في لبنان انا وزوجي ونعاني من ظروف صعبة وزوجي مطلوب من الجهتين ..نريد الهجرة الى كندا
    .
    ماالمطلوب …؟؟ وهل يمكننا ذلك ..مع العلم اننا سوريان

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      13 مايو 2014 الساعة 15 h 31 min

      الطريقة الوحيدة هي في الاتصال يالسفارة الكندية في بيروت وتقديم الطلب
      نتمنى لكم التوفيق في مسعاكم

      رد
  351. يقول حسين تقي:
    7 مايو 2014 الساعة 4 h 43 min

    اناشاب سوري من مواليد الشهر الاول 1990 عمري 23سنه احمل شهادة معهد تقاني للعلوم الماليه والمصرفيه ارغب بالهجره بسبب الظروف الراهنه ولكم الشكر

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      13 مايو 2014 الساعة 13 h 08 min

      أهلا بك أستاذ حسين:
      إن كنت ترغب بالهجرة إلى كندا، عليك التوجّه إلى اقرب سفارة كنديّة لديك لتقديم طلب . ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  352. يقول Alaa:
    6 مايو 2014 الساعة 16 h 54 min

    مرحبا انا سوري الجنسية مقيم في اللبنان تقدمت للهجرة الى كندا عن طريق مكتب في بيروت سؤالي هو كم هي فترة انتظار ليصل الرد على طلبي مع العلم انا شخص اعزب وطلبي للهجرة كان لي وحدي نع العلم اني دفعة اتعاب لهذا المكتب … وهل هناك امل من قبول طلبي وشكرا..

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      13 مايو 2014 الساعة 15 h 35 min

      الجواب يتعلق بالسفارة ولا شك أن تأخر الرد ناجم عن كثرة الطلبات مع تفاقم الأزمة السورية

      رد
    • يقول صابر:
      10 يونيو 2014 الساعة 16 h 16 min

      مرحبا انا سوري لا املك بسبور يمكنني الهجره الى كندا متزوج ولا املك عقد زواج عندي ولد ولا املك دفتر عائله ممكن مساعدتي

      رد
  353. يقول ahmad torun:
    6 مايو 2014 الساعة 16 h 28 min

    السلام عليكم :
    انا مواطن سوري من مدينة حمص عمري 24 عام فررت من الجيش السوري لأني لا أريد أن أقتل أبناء بلدي , مطلوب للجيش السوري بتهمة الفرار و مطلوب للجيش الحر المعارض أني أطلت تواجدي في الجيش السوري
    انا الآن موجود بلبنان و لا أستطيع التحرك بحرية بسبب خوفي
    أنا مسجل في مفوضية الأمم المتحدة و مشطوب من المساعدات
    أريد الهجرة الى كندا لأستطيع حماية نفسي ماذا عليَ أن أفعل ؟؟
    و لكم جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      7 مايو 2014 الساعة 12 h 58 min

      أهلاً أستاذ أحمد،
      يؤسفنا، زملائي وأنا، أن تعيش الأوضاع الصعبة التي تصفها.
      بما أنك مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، باستطاعة موظفي المفوضية أن يشرحوا لك سبل تقديم طلب لجوء إلى كندا أو سواها من الدول التي تستقبل لاجئين. أما بالنسبة للهجرة إلى كندا، فيمكنك الاتصال بأقرب سفارة كندية (في بيروت بما أنك في لبنان) لهذه الغاية. وإليك أيضاً هذا الرابط من موقع وزارة الهجرة الكندية الذي يزودك بمعلومات وافية حول الهجرة إلى كندا:
      http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
      أطيب التحيات،
      فادي الهاروني

      رد
  354. يقول zaher debsi:
    5 مايو 2014 الساعة 23 h 11 min

    مرحبا
    لو سمحت بدي اسألك، لو اجا ابي المتواجد بامريكا حاليا زيارة على كندا عن طريق الحدود البرية وكوني مقيم دائم بكندا هل يتم قبوله كلاجئ وكم تبلغ اتعاب المحامي؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      7 مايو 2014 الساعة 16 h 37 min

      تحياتي أستاذ زاهر،

      رداً على سؤالك، إذا كان والدك مقيماً في الولايات المتحدة بموجب تأشيرة، قد لا يستطيع طلب اللجوء في كندا بسبب اتفاقية “البلد الثالث الآمن” الموقعة بين كندا والولايات المتحدة. فالسلطات الكندية قد تطلب منه تقديم طلب لجوء، إن شاء ذلك، لدى السلطات الأميركية. وإليك الرابط للاطلاع على الاتفاقية:

      http://www.cic.gc.ca/english/department/laws-policy/menu-safethird.asp

      أقول هذا الكلام مع تأكيدي بأني لستُ متخصصاً في شؤون الهجرة واللجوء. لذا أنصحك بالاتصال بإحدى الجمعيات الكندية الناشطة في مجال مساعدة اللاجئين والاستفسار منها، وإليك هذه الروابط للبعض منها:

      http://www.fcjrefugeecentre.org/about-us/contact-us/

      https://ccrweb.ca/

      http://mcccanada.ca/about/partners/ccr

      مع دعائي بالتوفيق،

      فادي الهاروني

      رد
  355. يقول Malek:
    4 مايو 2014 الساعة 9 h 44 min

    تحياتي للاستاذ فادي الهاروني وزملائه المحترمين في راديو كندا
    اما بعد اريد فتح موضوع الهجرة العشوائية او الهجرة غير الشرعية
    كما تعلمون ان الكثير من اخواننا السوريين اتبعوا هذه الطرق للوصول للدول الاسكندنافية على الرغم من تكلفتها الباهظة
    وقد ظهر في الفترة الاخيرة تجار بشر وتجار حرب يقومون بتهريب اللاجئين السوريين الى الدول الاوربية
    السؤال هو :
    هل هناك هجرة عشوائية الى كندا او هجرة غير شرعية؟
    القصد من السؤال :
    هل الحكومة الكندية تعترف بالسوريين الذين يدخلون اراضيها بطرق غير شرعية وتقبل ادراجهم في قائمة اللاجئين؟؟

    رد
  356. يقول ayman:
    2 مايو 2014 الساعة 10 h 45 min

    أنا سوري موجود في امريكابهدف الدراسة لمدة 4أشهر.ارغب في زيارة كندا اللتي يوجد بها أقاربي (اثنين من أخوالي)ومن ثم طلب اللجوء فها ذالك ممكن قانونيا أم انه صعب وشكرا

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      13 مايو 2014 الساعة 15 h 42 min

      يمكنك طبعا طلب تأشيرة سياحية أو طلب اللجوء أو الهجرة فيجب أن يتم من خارج الحدود الكندية ، من الولايات المتحدة حيث أنت الآن مثلا

      رد
  357. يقول مروان الحلبي:
    1 مايو 2014 الساعة 0 h 13 min

    انا مروان من حلب تعرضت عائلتي الى ابادة جماعية بسبب هجوم مجرمي الجيش الحر علينا فقد اخذوا ابي و اخي الكبير و قتلوهم و امي قتلت بيد ارهابيي جبهة النصرة لانها لم ترتدي النقاب عندما كانت في طريقها الى عندان لرؤية بيت خالتي التي قتلت اخيرا بيد الجيش الحر لانهم اتهموها بأن زوجها يحارب مع النصرة اغيثونا ان الجيش الحر و من معه يقتل الناس لاسباب غير حقيقية!! متى يريد العاااالم ان يفهم هذا الشيء!! نحن نتعرض الى ابادة جماعية ايها العالم… انا الان مشرد في تركيا و اعاني وضعا مأساويا جدا و معاملة الاتراك سيئة جدا و لا يعاملوننا كبشر… اغيثوني فإني في وضع انساني صعب جداااا..

    رد
  358. يقول جهاد:
    28 أبريل 2014 الساعة 7 h 51 min

    فيني اعرف كيف بدي قدم طلب لجوء انساني لكندا اذا سمحت الطريقة مع العلم اني مواطن سوري

    رد
  359. يقول جهاد:
    28 أبريل 2014 الساعة 7 h 49 min

    انا مواطن سوري اهلي بمصر وابي نزل عالاردن ليحضر وفاة اخوه وماعاد خلوه يطلع على مصر وانا بالامارات واخي بالسعودية مابعرف هل ياترى فيني قدم طلب لجوء الى كندا وبعدين اطلب لم شمل وهل يمكنني سجل بالمفوضية بالامارات ولا لاء ولكم جزيل الشكر

    رد
  360. يقول سمير شعار:
    25 أبريل 2014 الساعة 12 h 20 min

    مرحبا .
    انا مهندس ديكور من سوريا تقدمت لطلب هجرة لكندا منذ فترة تتجاوز العشر سنوات وقد تم الموافقة على طلبي كمرحلة اولى ولم اتقدم حينها هل باستطاعتي تكملة اوراقي والحصول على اذن الهجرة .وماهي الجهة او الايميل اللذي علي الاتصال به لمتابعة هذا الامر .
    مع جزيل الشكر

    رد
  361. يقول شمس:
    25 أبريل 2014 الساعة 7 h 58 min

    اخي الكريم قدمت الى لبنان من سوريا وانا الان مسجل في المفوضية كلاجئ في لبنان ماهي الطريقة لطلب لجوء خارج لبنان الى اي بلد عندما ذهب الى المفوضية قالي لي احد الموضون انا المفوضية ليسة مختصة فياعادة التوطين او طلب الجوء خارج لبنان ما الحل للخروج من لبنان الوضع مئساي

    رد
  362. يقول محمود:
    22 أبريل 2014 الساعة 16 h 58 min

    مرحبا , أنا سوري حاليا اسكن في الاردن أريد اللجوء الى كندا لاكني لا أملك المال ! هل اذهب للسفارة الكندية في عمان ؟ أم ماذا افعل

    رد
  363. يقول جورج خوري:
    22 أبريل 2014 الساعة 1 h 56 min

    انا سوري وقد قدمت على لجوء بامريكا وحول طلبي الى المحكمة وقد يطول الموضوع سنوات طويلة هل استطيع الذهاب الى الحدود الكندية وتقديم اللجوء هناك لي ولعائلتي وما هي حظوظي في قبول اللجوء وشكرا

    رد
  364. يقول بيان:
    21 أبريل 2014 الساعة 12 h 48 min

    انا سوريه مقيمه في كندا مع زوجي وطفلي الحامليين للجنسيه الكنديه ارغب بتقديم لجوء لاهلي او مساعدتهم باي طريقه وهم مقيمين في سوريا فما السبيل وهل من المستحيل ان يقبل طلب اللجوء ان قدمته لانهم في سوريا ؟

    <