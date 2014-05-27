عرب اوتاوا: صحيفة جديدة باللغة العربيّة في كندا

عرب اوتاوا صحيفة جديدة تنضمّ إلى قائمة طويلة من الصحف والمجلاّت والمنشورات التي تصدر باللّغة العربيّة في كندا.

وتتوّجه الصحافة العربيّة إلى أبناء الجاليات العربيّة المنتشرين في مختلف المقاطعات الكنديّة.

وثمّة صحف تصدر بنسخ ورقيّة وأخرى تقتصر على النسخ الالكترونيّة وثالثة تجمع الاثنين معا.

وتشمل تغطية الأخبار نشاطات الجاليات العربيّة على اختلافها، الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والفنيّة والمناسبات الوطنيّة والدينيّة لكل منها.

كما تشمل شؤونا كنديّة تهمّ هذه الجاليات، وتشمل بصورة أقلّ تغطية لأخبار الأوطان الأم فضلا عن تعليقات وتحليلات حول شتى المواضيع.

ورغم التحديات الكثيرة يواصل الإعلاميّون مسيرتهم وجهودهم لنقل أخبار الجاليات وتعزيز التواصل فيما بينها عن طريق التعرّف إلى نشاطاتها المختلفة.

الناشط العراقي الكندي الأستاذ سعد الصّفار © تقدمة سعد الصّفار

الناشط العراقي الكندي سعد الصّفار صاحب خبرة على هذا الصعيد. فقد أسّس مع شقيقه حسام موقع الساحة الالكتروني الإخباري ومجلّة الساحة التابعة له فضلا عن الدليل التجاري للجاليات العربيّة في اونتاريو.

والجديد، جريدة عرب اوتاوا التي يحدّثنا عنها الأستاذ سعد الصّفار في مقابلة أجريتها معه.