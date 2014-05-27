عرب اوتاوا: صحيفة جديدة باللغة العربيّة في كندا

عرب اوتاوا صحيفة جديدة تنضمّ إلى قائمة طويلة من الصحف والمجلاّت والمنشورات التي تصدر باللّغة العربيّة في كندا.
وتتوّجه الصحافة العربيّة إلى أبناء الجاليات العربيّة المنتشرين في مختلف المقاطعات الكنديّة.
وثمّة صحف تصدر بنسخ ورقيّة وأخرى تقتصر على النسخ الالكترونيّة وثالثة تجمع الاثنين معا.
وتشمل تغطية الأخبار نشاطات الجاليات العربيّة على اختلافها، الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والفنيّة والمناسبات الوطنيّة والدينيّة لكل منها.
كما تشمل شؤونا كنديّة تهمّ هذه الجاليات، وتشمل بصورة أقلّ تغطية لأخبار الأوطان الأم فضلا عن تعليقات وتحليلات حول شتى المواضيع.
ورغم التحديات الكثيرة يواصل الإعلاميّون مسيرتهم وجهودهم لنقل أخبار الجاليات وتعزيز التواصل فيما بينها عن طريق التعرّف إلى نشاطاتها المختلفة.
الناشط العراقي الكندي سعد الصّفار صاحب خبرة على هذا الصعيد. فقد أسّس مع شقيقه حسام موقع الساحة الالكتروني الإخباري ومجلّة الساحة التابعة له فضلا عن الدليل التجاري للجاليات العربيّة في اونتاريو.
والجديد، جريدة عرب اوتاوا التي يحدّثنا عنها الأستاذ سعد الصّفار في مقابلة أجريتها معه.
سعيدة أوقاتكم
أنا من مؤلفي أدب الأطفال ويسرني النشر عندكم إن أمكن
ولكم الشكر
للأسف فالقسم العربي لا يقدم هذه الخدمة
أي جهود سلمية للامم المتحدة في اليمن العربية والجنوب العربي .، لابد ان تراعي ضرورة تفكيك مليشيات الحوثي ومليشيات المخلوع علي عبد الله صالح ، و أي اتفاق بين الاطراف المتحاربة في اليمن العربية والجنوب العربي ، لابد وبالضرورة أن يبدأ بتفكيك مليشيات عبد الملك بدر الدين الحوثي وتفكيك مليشيات المخلوع علي عبد الله صالح ، و اليمن العربية والجنوب العربي بلاد العرب ولن يسمح أبدا بوجود مليشيات أيرانية مسلحة وجماعات مسلحة مثل داعش والقاعدة ، في اليمن العربية والجنوب العربي .
السلام عليكم
انا اعلامي سوري الجنسية ومقيم في اليمن ،
اود ان اكتب لكم مقالات وتقارير واخبار عن.كل مايجري في اليمن ، من اخبار سياسيه واجتماعية وثقافية تهم اخوتنا العرب واليمنيين المقيميين في كندا.
هذا مع خالص الشكر والتقدير وتمنياتنا لكم بالتوفيق..
أهلا بك أستاذ سامح.
يؤسفنا أن نعلمك أنّنا لسنا بصدد اعتماد مراسلين في أيّ مكان بسبب الاقتطاعات الحادّة في موازنة إذاعتنا.
نتمنّى لك التوفيق وشكرا لك.
السلام عليكم .
بالنسبة لموضوع الموازنة الماليه لديكم،
يسعدني ان نعمل معكم كمراسل لخدمة اخوتنا المغتربين والذين لديهم حب اﻷطلاع مايجري في البلاد العربية وطنهم . عندي اﻷستعداد العمل كمتطوع ويسرني ذلك.
تقبلوا تحياتي
أهلا بك أستاذ سامح وشكرا لك.
ولكنّنا لسنا بصدد اعتماد مراسلين لا سيّما منذ أن توقّفنا عن البثّ عبر الموجات القصيرة وأصبح بثّنا محصورا بشبكة الانترنت.
ولك أحاى التحيّات من أسرة القسم العربي.
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخوكم ناصر من تلمسان الجزائر
معاق حركيا و مصاب بالسكري مند 25 سنة
لدي رغبة في العمل الصحفي اجريت حوارات جصرية بطريقتي الخاصة
اعشق المغامرة و الوصول الى مصدر المعلومة في اقرب الاجال
00213672548235
انا مستعد لمراسلتكم و نشر مقالات و اخبار سياحية و ثقافية
للاشارة اخوكم ناصر براخلي من تلمسان الجزائر تقني مبرمج في الاعلام الالي
في امان الله
أهلا بك أيها الصديق وشكرا للمراسلة.
إن كنت تقصد العمل كمراسل لراديو كندا الدولي فنحن نعتذر عن تلبية طلبك لأنّنا لسنا بصدد اعتماد مراسلين منذ الاقتطاعات الحادّة في موازنة إذاعتنا.
وإن كنت ترغب في مراسلة صحيفة الساحة، ليك موقعها الالكتروني:
http://www.assaha.com/
نتمنّى لك التوفيق
رحبا. اتمنى ان تكونوا في احسن الاحوال . انا الصحفي عبير بشير فلسطينية مقيمة في غزة ارجو ان تسمحوا لي بنشر مقالاتي في صحيفتكم الموقرة علما انني اكتب مقالات سياسية في صحيفة المستقبل اللبنانية صفحة رأي وفكر يمكن الاطلاع عليها من خلال ارشيف الصحيفة او محرك البحث غوغل باسم عبير بشير ولي اكثر من مائة مقا ل وانا خريجة صحافة واعلام من جامعة فلسطين بغزة وادب انجليزي من جامعة بير وت العربية ولغة انجليزية من الجامعة الامريكية اللبنانية في بيروت وعملت محررة اخبار ومترجمة في فضائية فلسطين بغزة ولي خبرة في التحليل الصحفي والسياسي ومهتمة بالشأن العربي والدولي وناشطة نسوية في مجال قضايا المرأة وحقوق الانسان وعضو في الاتحاد العام لمرأة الفلسطينية بغزة وشكرا لكم
أهلا بك وشكرا للمراسلة.
ندعوك للاتّصال بالصحيفة مباشرة والإطّلاع على إمكانيّة التعاون معها.
إليك العنوان الالكتروني:
http://www.assaha.com/
ونتمنّى لك التوفيق في مساعيك