من موظفي الحد الأدنى للأجور (عند دخول العمل): عاملة صندوق في مقهى (أرشيف)

من موظفي الحد الأدنى للأجور (عند دخول العمل): عاملة صندوق في مقهى (أرشيف)
Photo Credit: راديو كندا

أونتاريو: الحد الأدنى للأجور أصبح الأعلى في كندا لكنه يبقى متدنياً برأي البعض

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 2 يونيو, 2014 , 5 تعليقات ↓

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بدأ العمل أمس في مقاطعة أونتاريو بقرار رفع الحد الأدنى للأجور من 10,25 إلى 11 دولاراً في الساعة. وكانت حكومة الأقلية الليبرالية في أونتاريو برئاسة كاثلين وين قد أعلنت هذا القرار في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الفائت. وبذلك يصبح الحد الأدنى للأجور في كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان الأعلى بينها جميعاً.

وهذه أول زيادة للحد الأدنى للأجور في أونتاريو منذ عام 2010، وتدخل حيّز التنفيذ فيما المقاطعة تعيش حملة انتخابية. فناخبو أونتاريو يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الثاني عشر من حزيران (يونيو) الجاري لانتخاب ممثليهم في الجمعية التشريعية في المقاطعة. وتكون الحكومة المقبلة من نصيب الحزب، أو الائتلاف، الذي يفوز بأكبر عدد من مقاعد الجمعية التشريعية المئة والسبعة.

ولا يمكن القول إن رئيسة حكومة أونتاريو كانت واثقة بأن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيدخل حيز التنفيذ خلال الحملة الانتخابية عندما أعلنت القرار المذكور قبل أربعة أشهر ونيف. فكاثلين وين قصدت في الثاني من الشهر الفائت ممثلَ حاكم كندا العام في مقاطعة أونتاريو لتطلب منه حل الجمعية التشريعية في المقاطعة بهدف دعوة الناخبين إلى انتخابات عامة. وجاءت خطوتها غداة إعلان الحزب الديمقراطي الجديد المعارض (وسط اليسار) أنه فقد ثقته بالليبراليين ويتجه للاقتراع إلى جانب الحزب التقدمي المحافظ، الذي يشكل المعارضة الرسمية، ضد الميزانية التي قدمتها الحكومة، وبما أن التصويت على الميزانية هو بمثابة تصويت على الثقة، رأت وين أنه من الأفضل لها ولحزبها إجراء انتخابات عامة في حزيران (يونيو) بدل انتظار سقوط حكومتها في تصويت على الميزانية.

لكن ما ردود الفعل في أونتاريو على بدء العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور؟ رئيس "اتحاد العمل في أونتاريو" (Ontario Federation of Labour)، سيد رايان، لا يرى في بلوغ الحد الأدنى في أونتاريو أعلى مستوى في كندا خبراً مبهجاً. "حتى وإن عملت بدوام كامل، لن يتيح لك هذا الراتب تسديد إيجار مسكنك وتغطية نفقاتك الشهرية، وستظل تعيش تحت خط الفقر"، يقول رئيس الاتحاد الذي يقول موقعه إنه يمثل 54 نقابة ونحواً من مليون عامل.

كما أن كثيرين بين الناشطين المناهضين للفقر يرون أن زيادة الـ75 سنتاً في الساعة غير كافية، ويطالبون بـ14 دولاراً في الساعة كحد أدنى للأجور. لكن اقتراحهم لا يلقى آذاناً صاغية لدى الأحزاب الكبيرة، فحتى الحزب الديمقراطي الجديد المعروف تقليدياً برفع لواء مكافحة الفقر يقترح زيادة للحد الأدنى توصله إلى 12 دولاراً في الساعة عام 2016، إلا أنه يدعو بالمقابل إلى تركيز الجهود على تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين.

ومن جهتها تبدي زعيمة الحزب الليبرالي رئيسة الحكومة الخارجة، كاثلين وين، استعدادها لرفع الحد الأدنى للأجور لاحقاً بما يوازي معدل التضخم.

ولا يوازي الحد الأدنى الجديد للأجور في أونتاريو سوى الحد الأدنى في إقليم نونافوت الواقع في الشمال القطبي الكندي والذي يبلغ عدد سكانه نحواً من 32 ألف نسمة فقط، ما يجعله الأقل سكاناً بين مختلف المقاطعات والأقاليم في كندا. أما أدنى حد أدنى للأجور في كندا فهو في مقاطعة نيو برونزويك المطلة على ساحل الأطلسي ويبلغ 10 دولارات في الساعة.

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فئة إقتصاد، مجتمع

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5 comments on “أونتاريو: الحد الأدنى للأجور أصبح الأعلى في كندا لكنه يبقى متدنياً برأي البعض
  1. يقول ريما:
    26 ديسمبر 2016 الساعة 2 h 08 min

    اريد ان اسأل
    اذا كان مرتب الشخص في الشهر 2800 $ وهو يعمل في شركة عقارات سباك و عامل كهربائي.. فهل هذا الراتب معقول في كندا؟ وهل هذا يعني ان الشخص ليس لديه اي مؤهلات علمية؟
    ارجو الرد وبسرعة

    رد
  2. يقول abdul raqeb:
    17 ديسمبر 2016 الساعة 6 h 18 min

    هل بالامكان تغير زيارة سياحه الى اقامه دئمه وهل يمن ان اجد عمل في كندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      19 ديسمبر 2016 الساعة 12 h 12 min

      حسب علمي لا يمكن تغيير تأشيرة دخول مؤقت (تأشيرة سياحية) إلى تأشيرة إقامة دائمة (تأشيرة هجرة).

      رد
  3. يقول سعيد:
    28 نوفمبر 2016 الساعة 16 h 07 min

    سلام عليكم انا حصل على الجنسية اسبانيا هل يمكن ان أحصل على عمل بكندا

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