“وست جت” تعبر الأطلسي يوم الأحد

تقوم شركة طيران "وست جت" (WestJet) الكندية برحلتها الأولى فوق الأطلسي نهاية الأسبوع الحالي.

وتنطلق الرحلة التدشينية من سانت جونز، عاصمة مقاطعة نيوفانلاند ولابرادور، في أقصى الشرق الكندي إلى العاصمة الإيرلندية دبلن يوم الأحد. وتقول "وست جت" إن المقاعد لهذه الرحلة محجوزة بنسبة 80%.

و"وست جت" شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها الرئيسي مطار كالغاري الدولي في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا. وتنوي الشركة تسيير هذا الخط الجوي الجديد لغاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتقول إن هذه الخطوة هي وسيلة لرصد السوق الأوروبية.