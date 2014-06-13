مجسمات صغيرة لثلاث من طائرات شركة "وست جت" الكندية

مجسمات صغيرة لثلاث من طائرات شركة "وست جت" الكندية
Photo Credit: كايل باكس / رادوي كندا

“وست جت” تعبر الأطلسي يوم الأحد

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 13 يونيو, 2014 , 8 تعليقات ↓

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تقوم شركة طيران "وست جت" (WestJet) الكندية برحلتها الأولى فوق الأطلسي نهاية الأسبوع الحالي.

وتنطلق الرحلة التدشينية من سانت جونز، عاصمة مقاطعة نيوفانلاند ولابرادور، في أقصى الشرق الكندي إلى العاصمة الإيرلندية دبلن يوم الأحد. وتقول "وست جت" إن المقاعد لهذه الرحلة محجوزة بنسبة 80%.

و"وست جت" شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها الرئيسي مطار كالغاري الدولي في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا. وتنوي الشركة تسيير هذا الخط الجوي الجديد لغاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتقول إن هذه الخطوة هي وسيلة لرصد السوق الأوروبية.

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8 comments on ““وست جت” تعبر الأطلسي يوم الأحد
  1. يقول ابوعمر:
    1 يوليو 2017 الساعة 18 h 55 min

    اخي فادي للتاكيد انا طالب ايميل وزارة الهجرة الكندية وليس الموقع تبعها على الانترنت لوسمحت
    تحياتي

    رد
  2. يقول عبدالله ادم حامدعبدالله:
    7 يونيو 2017 الساعة 9 h 11 min

    السلام عليكم انا عبدالله ادم حامد من السودان المعيشه صعبه في السودان وانا اريد اذهب الي كنداء هنا التعليم بيقه صعب شديد انا في مرحلة الثانوي ما عندي حل ادخل الجامعة.

    رد
  3. يقول خلدون أبورقيبه:
    15 يوليو 2016 الساعة 10 h 40 min

    أنا فلسطيني سوري لاجئ في تونس وعائلتك معي وحياتي مهددة في تونس من قبل جماعات إرهابية حيث تم تهديد علنا أما أن ارحل إلى سوريا أو تتم تصفيتي عائلتي وهذا الكلام مثبت لدى الأمن التونسي بالمحاضر والوثائق والأمم المتحدة في تونس لم تحرك ساكنا وكان جوابها لايوجد إعادة توطين من تونس فهل إذهب للسفارة الكندية بتونس ارجوا النصيحة والتوجيه مع العلم انا لدي طفلان الكبير 6 سنوات والصغير 3 سنوات

    رد
  4. يقول مجد الدين مضاوي:
    5 مايو 2015 الساعة 21 h 09 min

    انا شاب سوري مقيم في لبنان وأطلب اللجوء اﻹنساني إلى كندا كوني لا أستطيع العودة إلى بلدي سوريا ووضعي المادي لا يسمح لي بالسفر خارج لبنان ع نفقتي الخاصة ويوجد لي ملف باﻷمم المتحدة ولكن دون فائدة وناشدتهم باللجوء دون فائدة ووضعي لا يسمح لي بالاستمرار في اﻹقامة في لبنان أرجو أخذ كلامي بعين الاعتبار ولكم جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      6 مايو 2015 الساعة 14 h 16 min

      إلى مجد الدين ووائل وقيس وبراءة ويوسف، مع حفظ الألقاب،
      نحن كإذاعة لا يمكننا مساعدتكم، إلاّ من خلال بعض المقابلات والمعلومات التي نضعها على موقعنا من حين لآخر، فلا أنا ولا زملائي من ذوي الاختصاص في شؤون الهجرة.
      باسمي واسم زملائي في القسم العربي نتمنى لكم التوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  5. يقول شادية:
    3 فبراير 2015 الساعة 8 h 42 min

    انا ارسلت استرحام هل صحيح يستغرق 6 شهور للرد النهائي لان انا ما توفقت في الانترفيو للكيببك شكرا للاهتمامك

    رد
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