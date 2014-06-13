“وست جت” تعبر الأطلسي يوم الأحد

تقوم شركة طيران "وست جت" (WestJet) الكندية برحلتها الأولى فوق الأطلسي نهاية الأسبوع الحالي.
وتنطلق الرحلة التدشينية من سانت جونز، عاصمة مقاطعة نيوفانلاند ولابرادور، في أقصى الشرق الكندي إلى العاصمة الإيرلندية دبلن يوم الأحد. وتقول "وست جت" إن المقاعد لهذه الرحلة محجوزة بنسبة 80%.
و"وست جت" شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها الرئيسي مطار كالغاري الدولي في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا. وتنوي الشركة تسيير هذا الخط الجوي الجديد لغاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتقول إن هذه الخطوة هي وسيلة لرصد السوق الأوروبية.
اخي فادي للتاكيد انا طالب ايميل وزارة الهجرة الكندية وليس الموقع تبعها على الانترنت لوسمحت
تحياتي
أهلاً،
من المفترض أن تجد العنوان الإلكتروني لوزارة الهجرة على موقعها الإلكتروني.
السلام عليكم انا عبدالله ادم حامد من السودان المعيشه صعبه في السودان وانا اريد اذهب الي كنداء هنا التعليم بيقه صعب شديد انا في مرحلة الثانوي ما عندي حل ادخل الجامعة.
أنا فلسطيني سوري لاجئ في تونس وعائلتك معي وحياتي مهددة في تونس من قبل جماعات إرهابية حيث تم تهديد علنا أما أن ارحل إلى سوريا أو تتم تصفيتي عائلتي وهذا الكلام مثبت لدى الأمن التونسي بالمحاضر والوثائق والأمم المتحدة في تونس لم تحرك ساكنا وكان جوابها لايوجد إعادة توطين من تونس فهل إذهب للسفارة الكندية بتونس ارجوا النصيحة والتوجيه مع العلم انا لدي طفلان الكبير 6 سنوات والصغير 3 سنوات
أهلاً،
يمكنك عرض وضعك على سفارة كندا في تونس من خلال رسالة إلكترونية مثلاً.
انا شاب سوري مقيم في لبنان وأطلب اللجوء اﻹنساني إلى كندا كوني لا أستطيع العودة إلى بلدي سوريا ووضعي المادي لا يسمح لي بالسفر خارج لبنان ع نفقتي الخاصة ويوجد لي ملف باﻷمم المتحدة ولكن دون فائدة وناشدتهم باللجوء دون فائدة ووضعي لا يسمح لي بالاستمرار في اﻹقامة في لبنان أرجو أخذ كلامي بعين الاعتبار ولكم جزيل الشكر
إلى مجد الدين ووائل وقيس وبراءة ويوسف، مع حفظ الألقاب،
نحن كإذاعة لا يمكننا مساعدتكم، إلاّ من خلال بعض المقابلات والمعلومات التي نضعها على موقعنا من حين لآخر، فلا أنا ولا زملائي من ذوي الاختصاص في شؤون الهجرة.
باسمي واسم زملائي في القسم العربي نتمنى لكم التوفيق،
فادي الهاروني
انا ارسلت استرحام هل صحيح يستغرق 6 شهور للرد النهائي لان انا ما توفقت في الانترفيو للكيببك شكرا للاهتمامك