الهجرة واللجوء إلى كندا: أجوبة على أسئلة زوّار موقعنا

نتناول اليوم أسئلة تتعلق بالهجرة واللجوء إلى كندا وردتنا من زوار موقعنا. معظم الأسئلة وردت من مواطنين سوريين، معظمهم خارج الوطن، اضطروا للنزوح منه بسبب المأساة الدامية العاصفة به. أسئلة مثقلة بالآلام والآمال، بآلام أصحابها الآملين بملاذ آمن في كندا. أسئلة حملناها إلى الأستاذ إيلي نصر الله، المستشار القانوني في شؤون الهجرة في العاصمة الكندية أوتاوا منذ عام 1988.
أحد نماذج الأسئلة التي تتكرر كثيراً ومع فوارق بسيطة هو لمواطنين سوريين يقيمون مع أسرهم إما في لبنان أو في الأردن أو في دول أخرى، ويرغبون بالهجرة أو اللجوء إلى كندا لأن أوضاع سوريا لا تتيح لهم العودة إلى مدنهم وقراهم، أو لأن حياتهم ستكون بخطر في حال عادوا إليها.
لدينا أيضاً سؤال من شاب ضرير في مطلع العشرينات من عمره، سوري أيضاً، نزح إلى لبنان ويقيم في موقف سيارات في بيروت. وهو قدّم طلب لجوء إلى كندا بواسطة سيدة سورية تعمل مستشارة هجرة. إذاً نحن هنا أمام شاب معاق ولديه احتياجات خاصة. هل من سبيل ما لتسريع دراسة طلب اللجوء الذي قدّمه؟ للأستاذ إيلي نصر الله رأي ونصيحة.
وهناك سؤالان وردانا من كندا. يقول طارح السؤال الأول إنه مصري وزوجته سورية، وإنهما حالياً في مونتريال. هو طالب، أما هي فتملك تصريح عمل مفتوح (Open Work Permit)، ويسأل ما إذا كان يحق لهما تقديم طلب لجوء لأسباب سياسية.
أما السؤال الثاني الوارد من كندا فأرسله رجل سوري يقول إنه مقيم في كندا بموجب إقامة دائمة (Permanent Residence) حصل عليها عن طريق الزواج. لكنّ الخلاف دبّ بينه وبين زوجته، فأخذت تهدده بأنها سوف تخرجه من كندا بما أنها هي التي كفلته. ويضيف أن بلده سوريا في حالة حرب ولا يستطيع العودة إليه، ويسأل ما إذا بإمكانه تقديم طلب لجوء في كندا.
وبالإضافة إلى إجابات المستشار القانوني في شؤون الهجرة الأستاذ إيلي نصر الله، ستجدون معلومات قيّمة على موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية، وهو بلغتيْ كندا الرسميتيْن، الإنكليزية والفرنسية. وإن كنتم تقيمون خارج كندا بإمكانكم الاتصال بسفارة كندا في بلد إقامتكم، وإذا لم يكن لكندا سفارة فيه يمكنكم الاتصال بأقرب سفارة كندية إليكم.
وإليكم رابطيْن من موقع الوزارة، كل منهما بلغتيْ كندا الرسميتيْن، يتوجه الأول لمن يريد المجيء إلى كندا أو تمديد إقامته فيها:
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/cometocanada.asp
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp
أما الرابط الثاني فيتوجه للراغبين بطلب اللجوء إلى كندا أو بتقديم الكفالة لمن يرغب باللجوء إليها:
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/index.asp
نشير أيضاً إلى أنه يسعدنا نشر تعليقاتكم على أي من مواضيعنا، لكننا كصحفيين في راديو كندا الدولي غير مهيأين للإجابة على أسئلة تتعلق بالهجرة إلى كندا أو اللجوء إليها، وبالتالي غير ملزَمين بالرد عليها، ونرجو تفهمكم لهذا الأمر شاكرين إياكم مسبقاً.
وفي النهاية لا يسعنا سوى أن نتمنى لكم جميعاً التوفيق، أينما كنتم.
انا مواطن ليبي ومقيم في مصر من 3سنوات متزوج وعندي بنتين صغيرات واريد اللجوء او الهجره الى كندا عن طريق السفارة الكنديه هل بامكاني التوجه السفارة او مادام افعل
أهلاً،
اللجوء يكون عن طريق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.
السلام عليكم
لدى سؤال. انا ضعيف فى اللغة الانجليزية فهل هذا سيكون سبب فى رفض طلبى للهجرة
علما اننى معاق حركيا ولايمكننى الذهاب الى اى جامعة لتعلم الانجليزية
ولكن اريد تعلمها فى كندا
وعليكم السلام،
إجادة إحدى لغتيْ كندا الرسميتيْن، الإنكليزية أو الفرنسية، يعزز فرص قبولك كمهاجر إلى كندا.
مرحبا انا سورية وساكنة بالاردن مع عيلتي قدمنا للسفر ع كندا عن طريق لجوء كنسي وجاءت الموافقة ولكن انتظرنا 8 شهور ولم يتصلو بنا للمقابلة ماذا نفعل ولا اريد روابط ولا مواقع لانني لا افهم وحاولنا الاتصال كثيرا بالسفارة لكن لا يوجد رد
أهلاً،
هل تواصلتم مع من أمن لكم الكفالة الكنسية؟
انا فلسطيني سوري اعيش في لبنان من عام 2013 متزوج عندي ولدان غيرقادر ع المعيشة في لبنان متعلم مهنة خراطة الصناعية ولحام ولدي شهادة معهد متوسط صادرة عن وكالة الغوث الدولية الانروا بعام 2005/2006 هل استطيع تقديم طلب لجوء او هجرةالى كندا ويرجى المساعدة
انا سوري مقيم في المانيا ولدي اقامه 3 سنوات لاكن لا اريد البقاء هنا اريد ذهاب الى كند هل استطيع تقديم طلب لجوء في سفاره الكنديه وانا حامل اقامه المانيه حاولت اقدم عن طريق نت لاكن طالبين شهادة لغه وانا مامعي شهادة لغه انكليزيه لاكن اتكلم انكليزي الرجاء المساعدة وشكرااااا.
أهلاً،
يجب طرح كل هذه الأسئلة على سفارة كندا في ألمانيا.
انا فتاه اردنية, كيف استطيع الذهاب الى زوجي في كندا علما بأنه طالب مبعوث؟
أهلاً،
هل طرح هو هذا السؤال على دوائر الهجرة؟ هذه بداية الطريق: سؤال يطرحه زوجك على دوائر الهجرة.
مع تمنياتنا بالتوفيق.
هل هناك اجراءات مختلفة لحاملي الجوازات الاوروبية(ايطاليا) عن باقي الجنسيات في حال ارادوا الهجرة الى كندا ام أن الاجراءات واحدة؟
مرحبا
انا وعائلتي اتينا من سورية الى لبنان هربا من الحرب واريد اللجوء لكندا لكن مفوضية امم اخبرتنا ان دورنا لسنوات اريد مراسلة السفارة كندية بلبنان فكيف ذلك وماذا افعل
إليك الارقام والعناوين المطلوبة ونتمنّى لك التوفيق.
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Autoroute Jal El Dib, Liban
Adresse postale
Ambassade du Canada
B.P. 60163 Jal El Dib, Liban
Téléphone
Consulaire : (961-4) 726700
Télécopieur
Consulaire : (961-4) 710595 ou 726703
Immigration : (961-4) 710594 ou 726704
berut@international.gc.ca
السلام عليكم استاذي انا شاب مصري واريد اللجوء اللي كندا 🍁 لكي اضمن مستقبلا
ما هي الإثباتات اللازمة للتقديم
يعني انا لا املك الجواز لانه سرق مني
هل أستطيع ان اثبت اني عراقي من غير الجواز في كندا ؟
ألا تملك بطاقة هوية أو شهادة ميلاد؟
السلام عليكم انا لاجئ سوري كنت بتركيا وتقدمة بطلب لجؤ لمفوضية الامم المتحدة وقالو لي وجهتك لكندا ثم عند المقابلة اخبروني بأن الملف تحول الى بريطانيا وبعد المقابلة بأن الملف تحول مجددا الى استونيا ثم اجريت المقابلة مع سفارة استونيا وبعدها تم الموافقة واتيت الى استونيا مع عائلتي والوضع ب استونيا مزري وسيئ لفقر الدولة وعدم قدرتها على توفير المستلزمات وارغب بشدة تقديم لجؤ الى كندا من استونيا وارجو المساعدة لاني لا اعلم كيف اتصرف وشكرا لكم
وعليكم السلام،
ننصحك بعرض وضعك على سفارة كندا في إستونيا، علها تستجيب لأمنيتك.
مع دعائنا لك بالتوفيق،
أسرة القسم العربي
انا سوري جنسية مقيم بامارات متزوج ولدي ثلاث اطفال وقدمت الى امارات في بداية الحرب واريد طلب لاجؤ انساني لعدم قدرتي الى عودة للسوريا مع عائلتي وانني مريض ومعي فشل كلى وفي امارات لم يتوفر معي علاجي او لايوجد زرع واريد طلب لاجؤ انساني ايضا للدراسة اولادي وتامين مستقبل لهم بدراسة بكندا كيف تساعدني لانني على نيت قدمت طلب لاجؤ ولكن كل مرة يكتب لي ايميل خاطئ او لااحد يجيب على هاتف كي اذهب لابوظبي وتقديم طلب بسفارة ارجو الرد لو سمحت
أهلاً،
إليك الرابط لسفارة كندا في دولة الإمارات:
http://www.canadainternational.gc.ca/uae-eau/index.aspx?lang=eng
مرحبا
ممكن احد يفيدني ايش الاسئله التى ممكن ان تطرح في اول مقابله في تقديم الاجوء في كندا !
أهلاً،
توقع أن يسألوك لماذا طلبتَ اللجوء، وهذا بديهي.
انا طوني من سوريا دخلت لجوء لكندا من ٩ شهور، سؤالي اريد السفر الى لبنان لزيارة خاصة لمدة اسبوع علما اني كنت هناك من قبل قدومي هنا هل هناك باسبور مؤقت؟وهل اقدر ان اعود الى لبنان؟شكرا للمساعدة.
أهلاً أستاذ طوني،
عليك مراجعة سلطات الهجرة واللجوء لهذه الغاية (حسب علمي هناك وثيقة سفر يمكن للسلطات الكندية أن تمنحها للاجئين، لكن هذا لا يعني أن بإمكان من قُبل لاجئاً في كندا أن يسافر إلى البلد الذي هرب منه إليها ليطلب اللجوء).
انا من سورية متزوج ولدي ولدان وارغب باللجوء الى كندا بسبب الوضع المؤلم في بلدي خوفا على اولادي وهدفي من اللجوء هو الامان لاولادي ودراستهم كيف يمككني الحصول على اللجوءارجو الرد وشكرا لكم
أهلاً،
حسب علمي من يقيم في سوريا لا يمكنه أن يطلب اللجوء، فباب اللجوء مفتوح أمام اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا.
انا من سورية متزوج ولدي ولدان وارغب باللجوء الى كندا بسبب الوضع المؤلم في بلدي خوفا على اولادي وهدفي من اللجوء هو الامان لاولادي ودراستهم ارجو الرد وشكرا
أهلاً،
إذا كنتَ مقيماً في سوريا بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في لبنان، أما إذا كنتَ لاجئاً مسجلاً في لبنان أو الأردن أو تركيا فبإمكانك التواصل مع المفوضية العليا للاجئين من أجل تقديم طلب لجوء إلى كندا.
انا سوري الجنسية عازب، حاليا موجود في دولة عربية ومقدم طلب لجوء فيها وهي (مصر)، ابن عمتي مواطن كندي، وهو طبيب، يعمل ومتزوج.
كيف يمكنه أن يساعدني بالوصول إلى كندا ؟
واين يتم التقديم ؟ في مصر أو كندا ، وفي أي مكان بالتحديد
الرجاء ذكر أكبر قدر من التفاصيل لما لها من الأهمية بالنسبة لي ، وشكرًا
ابن عمتي يحمل الجنسية الكندية وهو طبيب وهو متزوج ولديه اطفال ما هي الطريقة التي يمكنه مساعدتي بالوصول إلى كندا ، ولو في مكان للتقديم ما هو وما هي الطريقة الرجاء التفصيل وشكرًا
أهلاً،
قد يكون من الممكن أن يساعدك من خلال توفير كفالة لك، أي أن يكفل قدومك إلى كندا (أو أن يساهم مع مجموعة أخرى من الكنديين في توفير الكفالة لك). أنصحك بالتواصل مع ابن عمتك وعرض الموضوع عليه.
السلام عليكم ان علي من العراق من محافظة كركوك خريج كلية صيدلة من اوكرانيا سنة 2016 واريد ان اقدم اللجوء الى كندا بسبب الاوضاع الراهنة في العراق انا شاب عمري 26 سنة لدي اقامة زوجية مؤقتة من اوكرانيا هل يحق لي تقديم اللجوء الى كندا؟ ومن اين اقدم الى اللجوء ؟ وما هي الشروط المطلوبة لي ؟ مع جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
تطلقت من زوجي كندي الجنسيه ورجعت إلى بلدي مع طفلتي كندية الجنسيه قبل 8 سنوات وأصدر القاضي الكندي حكم منع دخولي لكندا بتهمة خطف ابنتي والآن طليقي يريد الزواج مني مره اخرى والعوده لكندا ماهي إجراءات إلغاء منع دخولي لكندا
أهلاً،
هل طلبتِ من طليقك الراغب بالزواج منك مجدداً التحقق من الموضوع؟ بإمكانه أن يستعلم ويفيدك في ما تسعين إليه.
أنا مولود ومقيم في ليبيا منذ عام 1972 متزوج ولي ولد واحد أعمل بمهنة مهندس مواد في مختبر للمواد الانشائية بمدينة بنغازي – أحمل وثيقة سفر ليبية غير اليكترونية صلاحيتها سنة واحدة
أرغب في اللجوء للعمل والعيش في كندا
أهلاً، اللجوء يكون عن طريق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في تونس (راجع سفارة كندا في تونس لهذه الغاية).
السلام عليكم
أيهما أفضل من ناحية اللجوء امريكا أم كندا
السلام عليك م أستاذى
و الله انا فى وضع ما يعلم به إلا الله
ممكن تتواصل معاك ؟
راسلنا على الايميل
Habeebo100@outlook.com
وعليكم السلام،
معلوماتي في مجال اللجوء عامة جداً ولا أظن أن بإمكاني أن أفيدك كثيراً في هذا الموضوع.
هل قبول اللجوء يؤدي لمنح الاقامة الدائمة بكل مباشر ام هناك فترة انتظار قبل التقديم على الاقامة الدائمة.
أهلاً،
منح اللجوء لطالبه يعني منحه الإقامة الدائمة.
طبعاً انا متزوج ولديه طفلان ذكور
انا عمر الطوبان من سوريا موجود حالياً في المانيا منذ سنة ولا يوجدمعي اقامة ولا حق اللجوء حتى واريد ان اذهب الى كندا بصفة لاجئ مع العلم ان اخي لاجئ جديد في كندا واخي الثاني كذالك وانا اريد ان نكون مع بعضنا هل يحق لاخوتي ان يطلبونني لعندهم كيف تكون الطريقة
أهلاً،
تقول إن لك شقيقيْن في كندا وتريد الانضمام لهما. هل طلبتَ منهما الاهتمام بوضعك؟
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أن من المغرب و أريد أن أتابع دراستي في كندا فمادا أفعل؟؟
و شكرا.
أهلاً،
ابدأ بمراسلة الجامعات والمعاهد الكندية التي تجد فيها اختصاصات تهمك.
انا شاب عراقي في لبنان اريد اللجوء الى كندا
مع العلم اني معاق و مصاب بلشلل
متزوج من لبنان و لدي 3 اطفال صغار
عندما اراجع السفارة يقولون لي اذهب و قدم من خلال موقعنا على النت
و عند ما اذهب الى المفوضية يقولون لي نحن لسنا مسئولون عن اعادة الوطين
و لا دخل لنا بهل موضوع
وفود السفارات هم الذين يطلبون ملفات اللاجئين و يختارون ما يحلو لهم من العائلات
ماذا افعل
فلا تقلي راجع السفارة او المفوضية
لانهم لايستقبلون اي احد
فماذا تنصحوني
مع العلم اني مسجل في الامم منذ 15عام ولحد الآن لم يتصلو بي ولا توجد اي مساعدات لي
أهلاً،
استناداً إلى ما تقوله، قد يكون من الأفضل أن تفعل ما قالته لك السفارة.
بس يا اخ فادي الموقع يريد شروط و لغة و تأمين مبالغ مادية و تأمينات صحية او من الممكن اني لم افهم من الموقع شي
رجاء اذا هند اي معلومة بخصوص المعاقين و سبل الوصول الى كندا بتمنى منك تفهمني الطريقة او تتركلي تعليق
او تتواصل معي على الواتس اب على الرقم 0096170666194
و اكون لك من الشاكرين
نحن عايشين بسوريا و مهجرين من بيتنا … و والدي صار معو ورم خبيث و ما عنا القدرة ع توفير العلاج له … ممكن نقدم للسفارة الكندية تقارير المشافي و يدرسو ملفو و يطلع ل كندا لجوء و هل يا ترى بقدمولو العلاج ؟؟؟ او هل يمكن التسجيل بمفوضية اللاجئين السوريين و عن طريقها يطلع والدي للعلاج في كندا ؟؟
أهلاً،
يؤسفني ما تقاسونه. أنصحكم بالاتصال بالمفوضية العليا للاجئين وطرح الأسئلة عليها.
مع دعائي لكم بالتوفيق،
فادي الهاروني
انا مواطن سوري مقيم في ابوظبي من عام 1999 وكامل وعائلتي سافرت الى كندا عن طريق الكنيسة من بيروت وحاليا لديهم الاقامة في كندا وانا ارسلت لزوجتي مبلغ 235 الف دولار لشراء منزل هناك وسوف تستلم المنزل الجديد بتاريخ 21 ديسمبر القادم ولقد طلبت من ابن اخي وهو كندي الجنسية ويعمل هناك بمهنة دكتور اسنان طلبت منه ان يرسل لي دعوة زيالرة الى كندا لقضاء عيدي رأس السنة والميلاد هناك لمدة اسبوعين واعود الى عملي وارسل لي دعوة الزيارة ولقد تقدمت بطلب الزيارة اونلاين الى السفارة الكندية بأبوظبي وارفقت جميع الاوراق المطلوبة وعملت بصمات اليد والصورة وبعد فترة اسبوعين جائني الرد بعدم الموافقة ارجو المساعدة والاستشارة وانا لا اريد ان اترك عملي هنا بأبوظبي وكل عائلتي هناك زوجتي وابني وبناتي الثلاث واخوتي الثلاث مع عائلاتهم جميا ولم يبقى من العائلة خارج سوريا اللا انا ارجو المساعدة والاستشارة اذا كان من الممكن مقابلة اي احد من موظفي السفارة لاشرح له وضعي ……..
أهلاً،
إن كان لي من نصيحة أسديها لك سيد يوسف، فهي أن توجه رسالة مفصلة إلى سفارة كندا في دولة الإمارات العربية تشرح فيها وضعك، وأيضاً أن تطلب من عائلتك في كندا أن تتصل بعضو مجلس العموم الكندي الذي يمثل الدائرة الانتخابية التي تقيم فيها وتشرح له الوضع.
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
السلام عليكم
لدى سؤال انا حاليا فى السنة النهائيه فى كلية التجارة فهل اتقدم بطلب هجرة الان ام انتظر حتى الانتهاء من الجامعة
وعليكم السلام،
حصولك على شهادة جامعية يعزز فرص قبولك كمهاجر إلى كندا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا سوري مقيم في نيجيريا قدمت على فيزة سياحية الى كندا وتم قبولها ….اذا وصلت الى كندا هل يمكنني تسجيل اسمي كا لاجئ عند وصولي الاراضي الكندية ام يتم رفضي ارجو الرد !!!
بصورة عامّة، يمكن لأي شخص أن يقدّم طلب لجوء لدى وصوله إلى كندا، والسلطات الكنديّة هي التي تدرس الطلب فتقرّر قبوله أو رفضه.
السلام عليكم انا معاي فيزيا سياحيه لكندا لاكن عمري 18 هل يحق لي تقديم طلب اللجوئ وهل سيتم قبوله
أهلاً،
يحق لمن يصل إلى كندا تقديم طلب لجوء، أما الحصول على اللجوء فموضوع آخر، إذ تدرس السلطات الطلب وتقرر على ضوء ذلك.
مرحبا من فضلك انا مقدم لجوء عكندا عن طريق كفالة كنسية وملفي صرلو بلبنان 6 اشهر وصار عندي رقم ملف ايضا من ٦ اشهر ولم يتصلوا بي الى الان فهل من طريقة لكي اسرع بها عملية استدعائي الى المقابلة ولكي اسافر في اقرب وقت ممكن?مع العلم انا من سوريا وشكرا جزيلا
لا نعلم عن طريقة يمكن من خلالها تسريع الطلب وننصحك بالتريّث ونتمنّى لك التوفيق.
أهلاً،
لا علم لديّ عن إمكانية تسريع الاستدعاء للمقابلة. راجع أصحاب الكفالة لهذه الغاية.
مرحبا من فضلك بس سؤال
هلق انا قدمت ملفي من 6 شهور عكندا وملفي بلبنان حاليا ولسا ما عملت مقابلة بس وقت قدمت الملف ما كنت مرتبط ببنت وهلق خطبنا انا وبنت فسؤال فيني انا وقت يعملوا معي المقابلة اقلن انو خطبت وبستفاد من هالشي ?وفيني اعمل لم شمل للبنت وقت وصل لكنداوانا خاطب ولا ضروري الزواج ؟
أهلاً،
مبروك الخطوبة بداية!
لم الشمل يكون بعد الزواج، حسب علمي. لكن اطرح السؤال على موظف الهجرة الكندي عندما تقابله.
ماهي طرق الهجرة بالنسبة لليبين … حيث لاتوجد السفارة الكندية فى ليبيا وما هي افضل طربقة للهجرة هناك ؟ علما بأن مؤهلي ماستر ونحم عائلة مكونة من طفلين ..شكرا
أهلاً،
سفارة كندا في ليبيا مقفلة حالياً. يمكن لليبيين مراجعة سفارة كندا في تونس.
السلام عليكم
اود السؤال هل يوجد قسم خاص بالهجرة فى السفارة الكندية فى القاهرة
وكيف اقدم طلب الهجرة
عليك التوجّه إلى السفارة الكنديّة للحصول على كلّ الأجوبة ونتمنّى لك التوفيق
السلام عليكم اخي الكريم انا مقدم على الهجرة إلى كندا عمالة ماهرة انا وزوجتي وطفلين 6 سنوات للبنت و 3 سنوات للصبي وصلنا للفحص الطبي والمفاجاة كانت لطفلي الصغير بعد فحصه تبين بأن لديه طرف توحد وسلوك عدائي السؤال هل يمكن رفض طلبنا بالكامل علما بأننا أجرينا الفحص الطبي للجميع بدون اي مشاكل ارجو منك المساعدة بحال مر عليكم مثل هذة الحالة وما كان قرار دائرة الهجرة وهل من نصائح
وعليكم السلام،
صحيح أن زملائي الصحافيين وأنا نتناول مواضيع الهجرة واللجوء في عملنا، لكننا غير مطلعين عن عمل موظفي وزارة الهجرة ولا تواصل لنا معهم.
دعائي لك ولعائلتك بالتوفيق،
فادي الهاروني
اريد ان اهاجر الى كندا وبس تعبت والله
أهلاً،
يُرجى لهذه الغاية مراجعة سفارة كندا في بلد الإقامة.
يااهل الخير انا رايد روح لكندا وعايش بتركيا لحالي واهلي بسوريا ماعم بقدر ادخلون لتركيا وشي شهرين عرسي داخل عاالله ردو علي ملليت من هالدني بقا بدي عيش
أهلاً،
يُرجى مراجعة سفارة كندا في تركيا من أجل الهجرة إلى كندا أو المفوضية العليا للاجئين من أجل اللجوء إليها.
تحية طيبة أنا فلسطيني عمري 51 سنة ولدت بسوريا اصبت ببتر راحت يدي اليسرى كان عمري 25 سنة الان قدمت الى النسا من حوالي السنة والنصف وحتى الان لم احصل على اقامة او حق اللجوء اريد تقديم طلب لجوء الى كندا علما بأن أسرتي ما زالت تعيش في سوريا تحت ظروف صعبة أرجو المساعدة قيد الامكان علما بانني مساعد مهندس زراعي ومديرسابق لاحدى شركات التغدية قادر على العمل ولكم جزيل الشكر
أهلاً،
أنصحك بمراجعة سفارة كندا في النمسا وإطلاعها على وضعك ومؤهلاتك.
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
انا شب سوري من حلب لاجئ في تركيا انا وأهلي نود الهجره الى كندا هل يمكنكم المساعده ؟؟
أهلاً،
للهجرة إلى كندا يُرجى الاتصال بسفارة كندا في تركيا، وللجوء الاتصال بالمفضوية العليا للاجئين.
انا متزوج من كندية ولدينا طفل كندي هل لي الحق بطلب فيزا لكندا.وانا من الاردن ونعيش في المانيا هل طفلي الكندي يمنحني الحق للسفر لكندا راسلوني علا عنواني البريدي albarg2001@yahoo.it
thanks
أهلاً،
مبدئياً يجب ألّا تواجه مشكلة في الحصول على تأشيرة لزيارة كندا. راجع سفارة كندا في ألمانيا لهذه الغاية.
هل يمكن اللجوء في اي من المقاطعات ام مقاطعات معينه فقط؟
بمعنى بعد الوصول لكندا هل استطيع اختيار مقاطعة البرتا او ساسكتشوان مثلا للجوء وليس الهجرة.
أهلاً،
عندما تمنح السلطات الفدرالية طالب لجوء حق اللجوء، بإمكانه الإقامة حيثما يريد في كندا.
Hi, I am an Algerian citizen looking to immigrate to Canada with my wife who has a PhD , I wonder if I can apply without passing
the IELTS since I hold a Bachelor’s Degree in English Literature
أهلاً،
هذا سؤال يجب طرحه على سفارة كندا في بلد إقامتك (في حال لم تطرحه بعد).
مع تمنياتنا بالتوفيق.
انا مغربي واحمل الجنسية السورية وقد رفض طلبي فيزا سياحة من سفارة كندا وامريكا.. ولكن سفارة امريكا اخذت بصماتي. وكندا لم تاخذ بصمات. اذا وصلت كندا تهريبا وطلب اللجوء بجواز السوري,, هل يمكن للهجرة في كندا التعرف علي جنسيتي المغربية من خلال بصماتي عند سفارة امريكا في المغرب؟
تحياتي,,
انا لاجئة صومالية 23 عاما اقطن في كوالالمبور ماليزيا بلاد جميلة لها كل العرفان لقبول اقامتنا في بلادهم ولكن وكما تعرفون الظروف الصعبة الي تواجة اللاجئين من ندرة فرص العمل و عدم الاعتراف بنا كلاجئين ومعاناة الحصول على القوت اليومي جعلت المعيشة صعبة جدا و غير محتملة والعودة لبلدي الام خيار غير ممكن بتاتا من ما تعرضنا فيه من اذى و تهديد, كيف يمكنني ان اقدم على هجرة او لجوء الى كندا من ماليزيا؟ هل هناك فرصة لمن ليس لهم اقارب في كندا مثلي؟
شاكرة لكم اي نصيحة.
أهلاً،
هل راجعتِ سفارة كندا في ماليزيا؟
انا مصرى اعمل فى دولة الامارات فى مجال الامارات وتقدمت لماكتب الهجرة وتم التسجيل وتم دفع المبلغ المطلوب ولاكن بعد عشرة اشهر لم يتم الرد عليا وجميع الاميلات التى يقومون بارسالها هى عبارة عن اسماء شركات ورواتب ولاكن لم اتلقى اى عمل وقمت بالزيارة للمكتب ما يقرب من 4 مرات ولاكن دائما يتحدثون معى على انهم سوف يتحدثو معى على اخر التطورات ولاكن لا يوجد اى شى جديد ثم بعد انت تم 10 اشهر قومت بالاتصال بالمكتب تحث مع احد الموظفين ثم اخبرنى ان المكتب تم تصفية اعمالة فى الامارات ونحن سوف نتولى هذا الامر ولاكن المكتب الجدبد منذ 3 شهور لم يتحدث معى ولم يخبرنى كما ان المكتب القديم لم يخبرنى بانة سوف يقوم بتصفية اعمالة وعند اول لقاء تحدثت مع ان لو يوجد معى جامعة و اللغة الانجليزية متوسطة فتحدثو انة لو يوجد مشاكل فى هذا الامر ويتوفر لديهم وظائف كثير فهل اننى ثوف اتمكن من السفر ام لا
ارجو ارسال الرائ فى هذا الشان ولكم جزير الشكر
أهلاً،
هناك مكاتب وشركات خاصة عديدة تعمل في مجال الهجرة، لكن السلطات الكندية غير مسؤولة عنها. أنصحك بالتواصل مع سفارة كندا في دولة الإمارات إن كنتَ راغباً بالهجرة إلى كندا:
http://www.canadainternational.gc.ca/uae-eau/index.aspx?lang=eng
انا شاب سوري في اللبنان اود ان اتقدم بطلب لجوء للسفارة الكندية لاتمام دراستي في كندا ماذا علي ان افعل ارجو الافادة ؟
أهلاً،
هل راجعتَ المفوضية العليا للاجئين؟ اللجوء إلى كندا يكون عن طريقها أو عن بواسطة كفالة تقدمها لك جمعية أو مجموعة أشخاص في كندا.
انا شاب سوري اعيش في البنان ومن ديق الحال اود السفر الى كندا لكي اعيش عيشة هنيئة الرجاء ساعدوني بل رد
أهلاً،
للهجرة إلى كندا يُرجى مراجعة سفارتها في بيروت، وللجوء إليها يُرجى مراجعة مكتب المفضوية العليا للاجئين.
الرجاء المجاوبة على سؤالي
أنا احمل جواز الإقامة الألمانية مدتها 3 سنوات وأريد أن أقدم طلب لجوء إلى كندا مع العلم أني أتحدث اللغة الإنكليزية جيداً وباللكنة الأمريكية وذلك لصعوبة اللغة الألمانية من جنه وبسبب كثرة اللاجئين من جهة أخرى مما يسبب صعوبة توفر فرص العمل.
البريد الإلكتروني:
m.m.m.i_8@hotmail.com
أهلاً،
يُرجى مراجعة سفارة كندا في ألمانيا لهذه الغاية.
أنا مواطن سوري أعيش في الجزائر
وزوجتي وابنتي في حلب
اريد الهجرة الى كندا
كيف أستطيع ذلك
أهلاً،
يجب تقديم طلب هجرة من بلد الإقامة، وبما أنكم مقيمون في بلديْن مختلفيْن (الجزائر وسوريا) قد يكون مفيداً طرح السؤال على سفارة كندا في الجزائر أو في لبنان.
السلام عليكم …
أناشاب سوري خريج كيمياء تطبيقية موجود مع والدي ووالدتي واخوتي في السعودية بفيزة زيارة ؛كيف يمكنني اللجوء الى كندا مع جميع أفراد العائلة وذلك من أجل العمل ؛علما أن والدتي بحاجة ماسة الى العلاج فهي مريضة بالسرطان ولم يتم الموافقة على علاجها في السعودية وبحاجة لمتابعة العلاج ؛ماهي الاجراءات المطلوبة أرجو التوضيح وشكرا.
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم
انا مواطن اردني متزوج من صينية الجنسية تقدمت بطلب للدراسة في كندا لزوجني لكن اتى الرفض وكان سبب الرفض في بدابة التعريف انني ليبي الجنيسةوعمرها كذا ثم الاسباب
كلنا نعلم ان ليبيا فيها حرب, واجد اسباب الرفض كان اننا نطمح للجوء وليس المكوث بالصين, في جواز سفري هناك فقظ تم ذكر انني مولود في ليببا, الان هل يحق لي المظالبط باعتذار او رفع قضية.
انا لبناني الجنسيه اريد التقدم بتأشيرة تجاريه لدي ورقة عمل من شركه ايطاليه في لبنان ما هيا الطريقه المناسبا وهل كندا تعطي تأشيره تجاريه لحملين الجنسيه اللبنانيه
أهلاً،
يُرجى مراجعة سفارة كندا في لبنان لهذه الغاية.
انا سوري مقيم بالكويت اريد ان اهاجر الى كندا كيف هي الطريقه لو تكرمتم
أهلاً،
يُرجى مراجعة سفارة كندا في الكويت لهذه الغاية.
كم الفترة المتوقعة لاصدار رقم ملف بعد تقديم كافة الوراق الخاصة و المستندات لطلب اللجوء الى كندا عن طريق الكفالة الخاصة ( الجمعيات ) علما باني ساكن في احد دول الخليج.
البتّ في الطلبات يتطلّب الكثير من الوقت بصورة عامّة وقد يختلف من حالة إلى أخرى.
شكراً على الرد و لكن هل اصدار رقم ملف و ليس البت في الطلب يستغرق اكثر من اربع اشهر؟
وكيف يمكن للشخص التواصل لمعرفة حالة تقديم الطلب الخاص به.
شكراً لأهتمامك سيد فادي الهاروني نعم لقد طرحت سؤالي في اول مقابله واعلمتهم بأن يوجد لدي اقارب في كندا وأفضل الذهاب الى كندا وكان ردهم انني لا استطيع اختيار الدوله. علماً ان أحد اصدقائي رفض الذهاب الى اميركا ولم يعاودو الاتصال به
ما هي المعاهد الموجودة في كندا في كوبك
وكم ثمن الدراسة
التخصص هندسة مدنية
يمكنك الاطّلاع على كلّ المعلومات من خلال الرابط التالي
http://www.uquebec.ca/reseau/fr
مرحبا بحثت كتير عن هذا السؤال ارجو الاجابه اذا شخص محدد سفرو على اميركا عن طريق المفوضيه للاجئين لما يوصل على اميركا هل بأمكانه لما يوصل على اميركا ينقل اللجوء الى كندا ا
أهلاً،
آسف، لا أملك إجابة على سؤالك. هل طرحته على الفوضية؟
السلام عليكم
أنا وزوجتي وطفلتي من سوريا
مقيمين في قطر, ما هي أفضل طريقة لتقديم لجوء لكندا
علماً بأن عقد عملي قد ينتهي العام القادم ولا استطيع العود لسوريا بعد مغادرتي لها من اربع سنوات
ولكم الشكر
أهلاً،
لماذا لا تفكر بالهجرة إلى كندا؟ والسبيل لذلك هو تقديم طلب لدى سفارة كندا في الدوحة. أما طلب اللجوء فيكون عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
البتّ في طلبات الهجرة واللجوء يأخذ بعض الوقت وننصحك بالتريّث ونتمنّى لك التوفيق في مساعيك.
Please help me I am a Palestinian girl living in Syria I am suffering a lot Bcesp war and poverty to complete my university I wanted study master, but my circumstances in very difficult and now I have nothing but my dreams innocent thank you
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا
انا واولادي من الجنسية السورية وزوجتي من الجنسية الغربية واولادي حصلوا على النسية المغربية كجنسية اضافية ولكن انا منوع السفر الى المغرب بسبب اني سوري ونحن قيمين الان بالسعودية ولدينا اقامة: هل نستطيع طلب اللجوء الى كندا عن طريق الكفالة الخاصة ( الجمعيات ) علما بان والادي ووالدتي واخوتي مقيمين في كندا من فترة وجيزة امل الافادة عن ذلك
أهلاً،
هل طلبتَ من أهلك المقيمين في كندا أن يستعلموا لدى دوائر الهجرة عن كيفية مساعدتك؟
انا فلسطيني سوري ومتزوج ولدي طفل واحد اريد طلب لجوء انساني الى كندا من اجل حياة كريمة لي ولعائلتي ارجو المساعدة
أهلاً،
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لهذه الغاية.
هل يمكن لعائلة مقيمة باحدى دول الخليج و وصلت الى كندا عبر برنامج اللجوء بكفالة خاصة أن تحافظ على اقامتها في البلد الخليجي الذي خرجت منه (وذلك عبر العودة لمدة شهر واحد بالسنة لهذا البلد لتجديد أوراق الاقامة ) بدون أن يسبب ذلك تناقضا مع برنامج اللجوء و الحصول على الجنسية لاحقا.
أهلاً،
يجب طرح السؤال على دوائر الهجرة الكندية.
كيف أقدر أجيب أهلي من دولة خليجية علما أنهم لاجئين فلسطينيين حملة وثائق لبنانية والقوانين تضيق بهم ماديا واجتماعيا حتى أن وثائقهم لم تعد صالحة في كل المطارات لأنها كتابة يد وليست رقمية ولبنان لا تصلح لهم نهائيا بحيث أن اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العمل وحتى أنهم لم يسكنوا في لبنان نهائيا وقد ولدوا في دولة خليجية ,علما بأنني مواطن كندي حاليا ومقيم ومتزوج في كندا ؟؟ لو سمحت أرسلي إفادتك وشكرا
أهلاً،
أنت مقيم في كندا على ما يبدو. أنصحك بطرح السؤال على دوائر الهجرة الكندية.
السلام عليك انا مواطن عراقي و لدي صديق كندي يعيش في كندا ، هل يستطيع مساعدتي بطلب اللجوء أو الهجرة إلى كندا و كيف ؟
بإمكان صديقك الاستفسار عن الموضوع بما أنّه كندي ومقيم في كندا كما تقول.
يمني اعاني من اضطهاد بسبب تحولي للمسيحيه منذ عدة اعوام القانون اليمني يعاقب المرتد بعقوبة الاعدام لدي 3 اولاد والام تجبرهم علي الصلاة بحجة الحديث علموا اولادكم في السبع واضربوهم في العشراقول لها لاصلاة بالقوة تهددني بالابلاغ عني ومنها سيطبق نص القانون (عقوبة الردة في القانون اليمني:. يعاقب قانون العقوبات اليمني من يرتد عن الإسلام بالإعدام وهذا هو النص: “مادة 259:. كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثا وإمهاله ثلاثين يوما ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار, فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب) ،ارجو منكم مساعدتي في ايجاد خروج امن لحياتي من هنا فانا متعلم وحاصل علي بكالريوس صيدله من رومانيا ودبلوم ادارة صحيه وقابل للاندماج مع الاخرين حيث وسبق ان عشت سبع سنوات ايام الدراسه في رومانيا ارجوا منكم مساعدتي
أهلاً،
هل راجعتَ المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؟ نحن هنا كصحافيين لا يمكننا مساعدتك فعلاً، رغم كوننا في كندا.
ما هى الشروط المطلوبة لقبول طلب الهجرة علما اننى معاق حركيا مقيم فى مصر ارجو الرد
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ماحدا بحس بيحدا اذا الله مافرجة شغلة فاضية
نتمنا ان تنظرو في عين الرحمة ولمساعدة ولو بشي رمزي
حصلت على اقامه ولَم احصل البطاقة (الهويه) وذهب الوقت ماذا اعمل لكي استرجع البطاقة. وشكراً
أهلاً،
يُرجى مراجعة سلطات الهجرة الكندية.
حصلت على اقامه ولَم أخذ الهويه ماذا افعل وذهب الوقت
لو سمحت أنا موجود في السعودية بدون إقامة ذهبت إلى القنصلية الكندية لأجل الهجرة إلى كندا رفضوا وجنسيتي سوري كيفية السفر إلى كندا بطريقة قانونية لوسمحت
أهلاً،
يجب الاتصال بسفارة كندا في بلد إقامتك وليس بإحدى قنصلياتها.
اذا حصلت على تأشيره من احدى الشركات هل هناك مقابله في السفاره
أهلاً،
الشركات لا تعطي تأشيرات بل عقود عمل. أما التأشيرات فتعطيها السفارات الكندية حول العالم.
انا يمني وانا وزوجتي واطفالي الان في ماليزيا هل يحق لي اقدم طلب اللجو اسياسي الي كندا عبر اسفاره الكنديه في ماليزيا ويتم الموافقه ويتقبلو وضعي بشكل صحيح ساعدوني برد يحق لي اقدم الطلب عبر اسفاره الكنديه
أهلاً،
راجع سفارة كندا في ماليزيا.
مرحبا انا لاجئ سوري مقيم في لبنان قدمت طلب لجوء في السفارة الكندية وعطوني مقابلة وهلا طلبو مني وراق مشان حالتي الطبية ولما بعتلن الاوراق طلبو مني رقم الملف ورقم الملف مابعرفو ممكن تساعدني وتقلي كيف احصل على رقم الملف ممكن رد بسرعة.
أهلاً،
يُرجى مراجعة سفارة كندا لهذه الغاية.
مع العلم انني لا اعرف اي شخص في كندا كي يساعدني في اي متطلبات من داخل كندا
هلا
انا يمني حصلت على اعتراف باللجؤ من مكتب منظمة شئؤن اللاجئين في جيبوتي والان ارغب بالسفر الى كندا
هل ممكن تنصحونا على اي برنامج اقدم حتى اتمكن من السفر الى كندا بموجب كرت اللجؤ
تحياتي
أهلاً،
للأسف لسنا مؤهلين لإسداء النصائح في هذا المجال. يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
صديقي أنا شاب لاجئ فلسطيني من مواليد الأردن و لدي وثيقة سفر اردنيه مؤقته تجدد كل سنتين (لا تحتوي رقم وطني) ولا احمل الجنسيه الاردنيه.
سمعت عن اللجوء عن طريق الكفاله الكنسيه، سؤالي، هل أستطيع كفالة نفسي لدى الكنيسه؟
هل من اللازم وجود طرف ثاني في كندا لكفالتي لدى الكنيسه، ام انه اذا توفر معي مبلغ الكفاله فإنه باستطاعتي دفع هذا المبلغ للكنيسه و كفالة نفسي؟
أهلاً،
الكفالة “الكنسية” ليست حكراً على الكنائس، بإمكان المساجد وجمعيات خيرية أخرى في كندا توفيرها أيضاً.
إليك الرابط التالي من موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية والذي سيفيدك فيما تسعى لمعرفته:
http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/refugees/outside/index.asp
مع تمنياتنا بالتوفيق.
انا سوري مقيم بقطر وعائلتي عندي طفلين واريد اللجوء الى كندا لانني لااستطيع السفر الى سوريا ماخليت طريقه ممكن حدا يفيدني بالموضوع لا تقولولي اتصل بالسفاره الكنديه لان مافي سفاره الرجاء الرد من اصحاب الخبره لاني مضطر
أهلاً،
إليك الرابط لسفارة كندا في قطر:
http://www.canadainternational.gc.ca/qatar/index.aspx?lang=eng
أنا عايش في السعوديه وجنسيتي سوريا اريد للجوء الى كندا لدي ٤اطفال وزوجه وانا طبيب أسنان
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا طلبت اللجوء الي كندا عن طريق الكفالة الخماسية والحمد الله تكلمو معي السفارة وسفري قريب سؤالي هل يمكن ان ازور بلدي الام سوريا ان اردت
بداية ألف مبروك،
أما سؤالك فيجب أن تطرحه على سلطات الهجرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,أنا طالب في كيبيك بدون إقامة دائمة علما أنني لست متزوجا ولكني أفكر أن أتزوج و أريد أن أعلم كيف أجلب زوجتي وهل لدي الحق أن أجلبها رغم أنني أنا الآن في كندا برخصة الدراسة فقط
وعليكم السلام،
حسب علمي يحق للطالب الأجنبي الحاصل على شهادة من معهد أو جامعة في كندا أن يطلب الإقامة الدائمة، لكن أنت لم تتخرج بعد (ولستَ متزوجاً كي تستقدم زوجتك كطالب أجنبي)، لذا أنصحك بالاتصال بدوائر الهجرة وطرح أسئلتك عليها.
السلام عليكم انا مدرب كرة قدم اتمنى معي رخصة افريقية اريد التجنس والعمل في اي دولة اوربية او امريكية
وعليكم السلام،
إذا كنت ترغب بالإقامة والعمل في كندا عليك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بلد إقامتك حالياً.
أنا سوري مقيم بتركيا ليس لدي جواز سفر لدي فقط بطاقة الهوية السورية وشواهدي الدراسية أتقن اللغة الفرنسية لدي صديق يعيش في مونتريال فهل يمكنني استغلال هذه العوامل لطلب اللجوء أو الهجرة إلى كندا
أهلاً،
من أجل اللجوء إلى كندا يجب بداية الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
السلام عليكم انه عندي كفاله خماسبه و عندي رقم الملف بس اريد اعرف اشكد اطول
وعليكم السلام،
هذا سؤال يجب طرحه على الجهة الكافلة أو على دوائر الهجرة الكندية.
انا سعوديه و اريد اللجوء لكندا ومشكلتي هي الفيزا هل استطيع السفر لكندا من غير فيزا ؟
أهلاً،
تحتاجين لتأشيرة (فيزا) لدخول كندا.
انا مواطن يمني اوريد السفر الى كندا بتأشيرة سياحة ولا يوجد سفارة في بلدي هذا لاوضاع الحرب التي في اليمن ماهي السفاره التي استطيع السفر اليها او اتواصل في اي دوله يحق لليمني لينال التشيرة الى كندا
أهلاً،
سفارة كندا في المملكة السعودية تغطي اليمن أيضاً:
http://www.canadainternational.gc.ca/saudi_arabia-arabie_saoudite/index.aspx?lang=eng
سلام انا لاجئ فلسطيني اقيم في لبنان متزوج ولدي ولدان تقدمت بطلب سياحة الى كندا وقدمت كل الضمانات المطلوبة وقوبل بالرفض ماذا افعل ارجو المساعدة
أهلاً،
يمكنك الانتظار بعض الوقت ثم تقديم طلب تأشيرة آخر (علماً بأن الحصول على التأشيرة يبقى غير مضمون).
أنا مواطن سوري مقيم في ألمانيا ، وحاصل على أقامة لمدة سنة في ألمانيا أي حماية ثانوية ، هل يمكنني تقديم طلب لجوء أو هجرة الى كندا ، وماهي الطريقة المثالية للتقديم ، أرجو المساعدة وشكراً ..
أهلاً،
يمكنك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في ألمانيا.
الافضل للمعاق تقديم طلب هجرة ام يقدم طلب لجؤ ارجو الرد بلتفصيل
أهلاً،
من الأفضل له أن يقدم طلب هجرة، فطلب اللجوء لا يمكن تقديمه من خارج كندا إلّا من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أو عن طريق منظمات إنسانية.
انا سوري أعيش في لبنان وأريد اللجوء إلى كندا انا واحيد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة ذهبت إلى الأمم المتحدة في لبنان لا يوجد تسجيل لسورين في المنظمة الأمم المتحدة ماذ أفعل أرجو المساعدة شكرا لكم جميعا
أهلاً،
يؤسفنا ما تعيشه، لكن اللجوء إلى كندا يتم عن طريق المفوضية العليا للأمم المتحدة أو من خلال كفالة للراغب بالقدوم إلى كندا يقدمها أشخاص وجمعيات أهلية في كندا.
السلام عليكم
انا وزوجتي مقييمين في قطر وقد قدمت على تآشيرة سياحية الى كندا
هل القانون الكندي ينص على اعطاء المولودين الجدد على الاراضي الكندية جنسية كندية
وما الاجرائات اللازمة لذلك
ولكم جزيل الشكر
وعليكم السلام،
حسب علمي كل طفل يولد في كندا يحصل على الجنسية الكندية. أما الإجراءات فيمكن الاستعلام عنها في المستشفى الذي يولد فيه الطفل.
مع تمنياتي بولادة سالمة للطفل ولأمه،
فادي الهاروني
ارجوا ان تفيدوني
الحمد لله زوجتي حامل وان شاء الله اريد ان تولد في كندا
مقيم في قطر وقدمت على زيارة سياحية لكندا
هل القانون الكندي يجنس المولود على اراضيها في الوقت الراهن
ارجوا الاجابة آو افيدوني برقم محامي عربي اتصل به موجود في كندا ولكم جزيل الشكر
اريد الاستماع لراديو كندا بالعربي اين اجد التطبيق
أهلاً،
ما من تطبيق حالياً، يمكنك دخول الموقع كما تفعل بواسطة الحاسوب.
هل هناك تسهيلات لهجرة المعاقين الى كندا
أهلاً،
سؤالك وجيه، يمكنك طرحه على سفارة كندا في مصر:
http://www.canadainternational.gc.ca/egypt-egypte/index.aspx?lang=eng
انا مواطن كندي كنت متزوج من امرأة كندية أنفصلنا عام 2008 ولكن لم نوثق الانفصال رسميا حينها، قدمنا طلبا مشتركا بالطلاق قبل شهر ونحن بأنتظار البت بالقضية من المحكمة. تزوجت خارج كندا عام 2012 قبل طلاقي من زوجتي الاولى الكندية ، ولدي من زوجتي الغير كندية الحالية طفلين أرغب بجلبهم الى كندا، هل يسمح لي القانون الكندي حاليا بالتقديم لاسرتي الجديدة وحصول اطفالي على الوثائق الكندية؟ وهل يتعارض ذلك مع القانون الذي يمنع الزواج من شخصين في آن واحد رغم أن زواجي الثاني لم يكن في كندا؟
ننصحك بمراجعة محام متخصّص في قوانين الهجرة لمعرفة الجواب اليقين
اناسوري وقد اجريت الفحوصات الطبية وكافة المقابلات واعطوني رقم ملفي ولكن حتى هذه اللحظة لم يحددو لي موعدسفر فما العمل
عليك الانتظار لأنّ البتّ في الطلبات يأخذ بعض الوقت
انا مواطن كندي كنت متزوج من امرأة كندية أنفصلنا عام 2008 ولكن لم نوثق الانفصال رسميا حينها، قدمنا طلبا مشتركا بالطلاق قبل شهر ونحن بأنتظار البت بالقضية من المحكمة. تزوجت خارج كندا عام 2012 قبل طلاقي من زوجتي الاولى الكندية ، ولدي من زوجتي الغير كندية الحالية طفلين أرغب بجلبهم الى كندا، هل يسمح لي القانون الكندي حاليا بالتقديم لاسرتي الجديدة وحصول اطفالي على الوثائق الكندية؟ وهل يتعارض ذلك مع القانون الذي يمنع الزواج من شخصين في آن واحد رغم أن زواجي الثاني لم يكن في كندا؟. شكرا لكم
اهلا بك:
ننصحك بمراجعة محام مختصّ بقوانين الهجرة للحصول على الجواب اليقين
السلام عليكم ارجو مساعدتي نحن عائله من العراق وتحديدا من الموصل هربنا من الحرب ونحن الان عالقين في اليونان منذ ثمان شهور بسبب غلق الحدود الاوربيه وقدمنا على برنامج اعاده التوزيع في اوربا فاستقبلت ملفنا بلغاريا ورفضتنا ونحن الان ليس لنا غير لجوء في اليونان وانا لدي ابن مريض تلف بخلايا الدماغ وهنا لايعطون اي شئ للاجء ولايوجد علاج لابني ونحن الان نعيش في خيم في العراء فكيف استطيع ان اذهب الى كندا هل يمكنني الان ام بعد اخذي الجواز والاقامه اليونانيه واذهب عن طريق فيزا او اقدم عن طريق السفاره ارجو مساعدتي اريد الخروج من اليونان باسرع وقت حاله ابني ساءت جدا هنا ارجوك ولك جزيل الشكر
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة ونتمنّى لك التوفيق
مساء الخير:
أنا سوري مقيم في سوريا أنا وزوجتي ونريد الهجرة إلى كندا ولدينا دكتور بروفيسور في كندا من الجنسية اللبنانية هي يستطيع كفالتنا كفالة معنوية ويساعدنا في ملف الهجرة، وشكراً.
نتمنّى أن تساعدكم في تحقيق مبتغاكم ونتمنّى لكم التوفيق
السلام عليكم
أنا سوري مقيم في لبنان وأرغب في تقديم طلب لجوء الى كندا
السؤال: طلب اللجوء يجب تقديمه بالسفارة الكندية في بيروت أم يتم انتقاء الاشخاص المرشحين للجوء عن طريق مفوضية الامم في لبنان.
وعليكم السلام،
طلب اللجوء يكون من خلال المفوضية العليا للاجئين.
انا شاب من دولة ليبيا عملت فترة 2011 مع الجيش الليبي علما بأنني لست ظابط ولا اتقلد اي منصب
اريد ان اسافر الي كندا واطلب اللجوء خوفا على حياتي مع انه كان مستبعد وكان الخيار الاخير
قصتي انني منذ سنة 2011 ملاحق من قبل المليشيات المسلحة بسبب انتمائي السياسي
تم القبض علي سنة 2012 من قبل المليشيات سجنت شهرين وتم تعذيبي وخرجت بعد مجهودات كبيرة من الاهل المعارف ودفع الرشاوى بعد خروجي
تعرضت لأكثر من مرة لمحاولة اغتيال بارصاص او القبض ولاكن بفضل الله وحرصي الشديد انجو ومع هذا و لايزال الاذي والخوف يلاحقني فقد قتل ثلاثة من اصدقائي اللذين عملو معي فترة الاحداث تم اغتيالهم منذ 2013 حتي 2015 ومازلت انا في قائمة اطباقهم
وفي 2014 تعرض اخي للرمي بالرصاص في بطنه فقظ لإشتباهه في انه انا ومرة اخرى تمت الرماية علي وانا في السيارة مع صديقي واصيب في صدره بسببي
تعبت من التنقل بين المدن الداخلية والايجارات ولا استطع الحصول علي ربع من حريتي بقيت مقيد ولا يوجد من يحميني لأنه حاميها حراميها تعبت جسديا ونفسيا الحقيقة واضحة جدا انه لايوجد حكومة في ليبيا تحمي انصار العقيد الراحل حتي وان وجدت فلا يمكنها فعل شئ امام المليشيات وهذا واقع يعرفه ويعيشه كل الليبيين لا اخرج من بيتي إلا قليلا وبحرص شديد لم يعد لدي اصدقاء حتي من العائلة احاول استبعادهم عني كي لا يلحقهم الاذي افلست من دفع الرشاوي لحماية نفسي تمت مصادرة املاك عائلتي في 2012 بسببي والأن ضاق بي الخناق و ضروف الحياة اصبحت جدا صعبة لما ألت اليه البلاد حتي الان. هذا جزء بسيط جدا ولا استطيع ذكر باقي التفاصيل
وسوف احاول اثبات اي سؤال يخص ملاحقتي
ارجو مساعدتي و افادتي هل يمكنني طلب اللجوء الي كندا علما بأنه ليس لدي احد اعرفه في كندا
أهلاً،
طلب اللجوء يكون عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
اخي هل يحق للسوري المهاجر الى كندا بكفالة الكنيسة الذهاب لزيارة بلدة الام ؟ ومتى يسمح بذلك وهل يوجد مدة محددة للزيارة خلال العالم ارجو الاجابة للضرورة
أهلاً،
أسئلة وجيهة لكن لا إجابة ناجعة عليها لديّ. أعرف أن بإمكان المهاجر إلى كندا، بصورة عامة، زيارة بلده الأم دون أن يتسبب له ذلك بأي مشكلة مع السلطات الكندية.
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.
انا متزوج ولدي 4 اطفال ومقيم في دولة الامارات ( نحن نحمل جواز سفر اردني مؤقت غزه ) ولا يصلح بلعمل به في معضم القطاعات في الاردن . اود الذهاب لكندى برفقة عائلتي فارجو الافاده ولكم كل التقدير
وعليكم السلام،
إذا كنتم ترغبون بالهجرة إلى كندا بإمكانكم تقديم طلب لدى سفارة كندا في دولة الإمارات التي تقولون إنكم تقيمون فيها.
لو سمحت اريد استفسر
امي واختى الصغيرة محاصرين بالحرب في اليمن في منطقة اسمهاعدن
ادا استطاعو السفر ودخول كندا اوبريطانيا
وسلمو انفسهم بالمطار
هل سيقبلون كلاجئين حرب
واي حل افضل لهم
ارجوك جوبني
وهل تركيا تقبل الاجئين اليمنين
امي واختى الصغرى وضعهم مأساوى
ارجو الرد
انا في بريطانيا لذي الاقامة لكن لستوا متجنسة بعد
مالذي استطيع فعله لهم
ارجو ساعدنى
أهلاً،
كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.
مرحبا ، سؤال : انا وعائلتي مقيمين في السويد لدينا الاقامة ولكن لا نحمل الجنسية السويدية ، هل نستطيع الهجرة واللجوء إلى كندا وهل يوجد علاقة بين اتفاقية دبلن وكندا ، ارجوا منكم التوضيح وشكرا لكم .
أهلاً،
بإمكانكم تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بلد إقامتكم.
السلام عليكم اخي الكريم
انا طالب سوري أقيم بالمملكة العربية السعودية و انا ادرس في احد الجامعات الخاصة المرموقة بالمملكة و لقد أوقفت دراستي بسبب اللغة. و سجلت في معهد إنجليزي بمدينة اوتاوا و دفعت رسومه كاملة. والدي يعمل طبيب بالمملكة. و لدي القدرة المالية كاملة للدراسة و المعيشة في كندا و اريد التقديم لفيزا طالب لمدة ٧ شهور. سؤالي هو هل السفارة الكندية بالرياض تمنح الفيزا للسوريين.
وعليكم السلام،
يجب طرح السؤال على سفارة كندا في الرياض.
السلام عليكم انا طالب سوري أقيم بالمملكة العربية السعودية من ٢٠ سنة و اريد تقديم طلب فيزا دراسية لمدة ٧ شهور لدراسة اللغة الانجليزية والدي طبيب و لدي القدرة المالية كاملة للدراسة سؤالي هو هل السفارة الكندية بالسعودية تمنح الفيزا الدراسية للسوريين و شكرا. مع العلم اني ادرس في جامعة مرموقة في السعودية و أوقفت دراستي من اجل اللغة.
تحياتي لكم
انا سوري مقيم في قطر كيف أستطيع طلب اللجوء الى كندا علما ان السفارة في الدوحه لا تستقبل طلبات اللجوء كما انني راسلت السفارة في ابو ظبي قاموا بالرد آليا برسالتين بماذا تنصحونني
أهلاً،
طالما أنك “مقيم” في قطر، لماذا لا تقدم طلب هجرة إلى كندا لدى سفارتها في الدوحة؟
http://www.canadainternational.gc.ca/qatar/index.aspx?lang=eng
مرحبا اخي فادي انا مقيمةفي الكويت مع طفلي ذو الثامنة وابنتي 19عاماوتفوقت بالثانويةلم تلتحق بالجامعة بسبب التكاليف الباهظة والمقيم لايحق له الالتحاق بالجامعات الحكومية في الخليج وليس لدينا معيل يساعدنا على صعوبة المعيشة في الكويت وارتفاع الاسعار بكل شيء ونرغب بالهجرة لكندا ﻷننا لن نستطيع مواكبة الحياة من دفع اجارات الشقة ورسوم مدارس وجامعة وتجديد اقامات وغير ذلك كثير ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر ودمتم بخير
أهلاً سيدة هبة،
بإمكانكم تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في الكويت.
مرحبا سيدي الكريم اتمنى منك المساعدة! انا يمني مقيم في السعودية حصلت على فيزا سياحه الى كندا, وامنيتي ان اعيش فيها , والسؤال كيف يمكنني البقاء هناك؟ وما هي افضل الطرق للحصول على اقامة دايمه في كندا ؟ وشكرا
أهلاً،
الحصول على إقامة دائمة في كندا يكون من خلال تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بلد الإقامة.
نحن عائلة سورية نريد ان نحجز طيران من الاردن الى دومينيكا وتكون محطة توقف للرحلة في كندا تورينتو هل نستطيع ان نطلب لجوء عند نزولنا في مطار تورينتو وما هي الاجراءات .
أهلاً،
كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.
انا اختي عاملتلي كفالة من كندا اللي ولامي ونحن بسوريا اخر مرة اتصلو في وعطوني موعد للفحص الطبي وعملنا الفحص الطبي بيبيروت من 3 شهور ولهلأ ما اجاني اي رد
أهلاً،
ثلاثة أشهر ليست فترة طويلة في هذه الحال، لكن بإمكان أختك أن تتابع ملفك من كندا.
احمد يوسف من فلسطين لست متزوج عمري 27 نحن نعيش ظروف صعبه جدا لهذ نطلب من سيداتكم اللجوء اطالب اللجوء اليكم انا اعمل في زراعه والاقتصاد اريد النمو البلد اقتصادي ولي مجالات مختلفه حيث اعمل في مهنات مختلفه ارجو منكم التقديم المساعده الفوريه
أهلاً،
يمكنك تقديم طلب هجرة إلى كندا لدى سفارتها في بلد إقامتك أو لدى أقرب سفارة لها إليك.
السلام عليكم
انا فىسطينية سورية مقيمة في السعودية بدي اعمل لجوء لاي دولة ولكن جوازسفري منتهي الصلاحية ولااستطيع تجديده بسبب الظروف الماديه السيئة التي نعيشها حيث ان زوجي بدون عمل وهو فلسطيني لبناني وعمره خمسين سنه ولدينا اربع اولاد
ولايخفى عليكم الوضع في السعودية من سيء لاسوء بنسبة لنا من حيث نظام السعودة السعودة
حتي ايجار بيتنا مارح نقدر ندفعه
هل اتجه الى اي سفرة تساعدني
رجاءا افيدني
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا رضوان علي الورد من اليمن اقيم الان بدولة جيبوتي انا وزوجتي واطفالي الثلاثه منذوا اربعه شهور ولا اقدر على العوده الى اليمن بسبب المشاكل والحروب واريد افادتي هل استطيع تقديم لاجئ إلى كنداء مع زوجتي واولادي ومن اين ابداء المعامله للجوء لان اطفالي ﻻيستطيعون العيش في جيبوتي ولسبب قل التغذيه ولم نستطيع العمل بجيبوتي افيدوني بالاجابه الكامله وجزاكم الله خير
وعليكم السلام،
طلب اللجوء يتم عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين.
مرحبا انا من المغرب، عائلتي ترغب بالهجرة إلى كندا و حسب ما وجدناه في الشروط هو الشهادات العليا لكن لا امي و لا ابي يتوفرون عليها (معهم بس شهادة الباكلوريا) اسئل اذا في حل ؟ المرجو اجابتي في اسرع وقت و شكرا
أهلاً،
ماعمر والديك؟ كندا تستقبل أصحاب الكفاءات، وليس من الضروري أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية العليا.
السلام عليكم انا اعيش مع عائلتي في تركيا وقد قدمنا طلب هجرة بالكفالة الخماسية ما اريد معرفته كم من الوقت نحتاج حتى يتم قبول الهجرة او يتم تحديد السفر مع العلم ان ملفنا ما زال تحت التشييك الامني وكانت مقابلتنا في شهر شباط ارجو ااجابة وشكرا
البتّ بطلبات الهجرة يتطلّب الكثير من الوقت وننصحك بالتريّث ريثما يأتيك الرد ونتمنّى لك التوفيق
السلام عليكم ورحمة الله
انا سوري مقيم في المملكة العربية السعودية متزوج ولدي 4 أطفال حاصل على فيزا لزيارة أمريكا
السؤال : هل ممكن دخول كندا عن طريق البر او الجو وطلب اللجوء حيث اني لااستطيع العودة لسوريا كما لا يخفى عليك ولا استطيع البقاء في المملكة بسبب تعرضي وعائلتي لتهديدات من مناصرين للنظام في سوريا
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في السعوديّة وإليك العنوان ورقم الهاتف:
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Enceinte diplomatique
Riyad, Arabie saoudite
Adresse postale
Ambassade du Canada
P.O. Box 94321
Riyad, 11693, Arabie saoudite
Téléphone : +966 11 488 2288
Télécopieur : +966 11 482 5670
Courriel : ryadh@international.gc.ca
انا السيد محمد صياح السعودي اقيم في و انا متزوج و لدي 3اولاد نقيم في الجزائر ونحن سوريون اولادي متفوقون في الدراسة ولكن المستوى الدراسي متدن واريد ان اضمن لأولادي مستقبلا مشرقا في كندا وفرص العمل قليلة ولا نستطيع مغادرة الجزائر والعودة إليها بسبب وجود الفيزا فهل استطيع اللجوء الى كندا
اللجوء يتم عادة عن طريق المفوضية العليا للاجئين، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.
انا السيد محمد صياح السعودي اقيم في و انا متزوج و لدي 3اولاد نقيم في الجزائر ونحن سوريون اولادي متفوقون في الدراسة ولكن المستوى الدراسي متدن واريد ان اضمن لأولادي مستقبلا مشرقا في كندا وفرص العمل قليلة ولا نستطيع مغادرة الجزائر والعودة إليها بسبب وجود الفيزا
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في الجزائر لمعرفة المزيد من التفاصيل وإليك الرابط الالكتروني:
http://www.canadainternational.gc.ca/algeria-algerie/visa.aspx?lang=eng&menu_id=1
أنا مقيم في بيروت طلب الجوء إلى كندا
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
السلام عليكم يعطيك العافية اخي انا فلسطينية سورية مقيمة في مصر مع والدي ووالدتي بس الوضع بمصر مش جيد للمعيشة وارغب في اللجوء لكندا وانا كوني فلسطينية ماالنا حق التسجيل بالمفوضية ارجو انو تفيدني ازا في طريقة مضمونة للجوء ع كندا وشكرا كتير
وعليكم السلام،
يمكنكم تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في القاهرة.
تحية طيبة انا احمل الجنسية الكندية ولكن اعيش خارج كندا وزوجي و طفلي لايحملون الجنسية فهل في حال قدومي لكندا استطيع تقديم طلب لقدومهم الى كندا كهجرة و لكم الشكر
أهلاً،
سيدة روز طرحتِ علينا هذا السؤال الشهر الفائت وكان ردنا بأن تمنينا عليك مراجعة سلطات الهجرة الكندية (أو أقرب قنصلية كندية إليك).
مرحبا انا رنيم من سوريا انا طالبه اللجوء الى كندا بسبب ظروف الحرب في بلدي بتمنى من فضلكم تعرفوني كيف بقدر الجأ لكندا وانا بسوريا واذا ممكن تعطوني موعد مع السفاره الكنديه …وشكرا
أهلاً،
بالنسبة للجوء إلى كندا يجب مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
كيفك أستاذ فادي الهاروني أنا أعيش مضطهد حياتي في خطر ماذ أفعل راجعت المفوضية العليا في بيروت اعطوني موعد بعد 6شهور ماذا أفعل أرجوك المساعده إلى السودان أو سريلانكا أي بلد فقير شكرآ أستاذ فادي
انا يمنية لي سنة متزوجة وعايشة بالسعودية وزوجي يمني بس عنده الجنسية والجواز الكندي وبعد الزواج قدم طلب لاحضاري لكندا وبعد فترة ارسلوله انهم وافقوا طلبي وأنهم رسلول اوراقي لدبي عشان يكملون الإجراءات
ممكن تفيدوني انا تعبت وأريد ان اذهب عند زوجي متى تخلص الإجراءات ويتصلوا فيني
أهلاً،
نحن إذاعة ولا دخل لنا بدوائر الهجرة الكندية ولا نملك مع الأسف إجابة على سؤالك. قد يكون من الأنسب أن تطلبي من زوجك الحامل الجنسية الكندية متابعة ملفك لدى دوائر الهجرة الكندية.
مع تمنياتنا بالتوفيق،
أشرة القسم العربي
مرحبا سيدي الكريم
اتمنى منك المساعدة
هل يوجد مواقع تقدم عروض عمل في كندا
حتى أستطيع الهجرة انا وعائلتي إلى كندا
راجعة المفوضية في بيروت ولم يتم تسجيلنا بحجة طلب الدولة اللبنانية عدم تسجيل اي لاجئ سوري جديد..
كيف احصل على عقد عمل في كندا لكي اهاجر إليها…
أهلاً،
حصولك على عقد عمل قد يؤمّن لك تأشيرة إقامة مؤقتة في كندا، ولكن ليس تأشيرة هجرة (أي إقامة دائمة). وبالنسبة للحصول على عمل في كندا عليك التواصل مع رب عمل كندي محتاج لعامل أجنبي.
أستاذ فادي الهاروني إذ مافي مساعدا انسانيه ليش هذا البرنامج شو الاستفادة أرجو الرد انا انشالله مسافر بالبحر احسن شي الكل ماعم يعمل شي حكي بس
أستاذ علي نحن صحافيون نعمل في إذاعة ولسنا مؤهلين لتوفير مساعدة لطالبي اللجوء الذين نرجو لهم كل الخير.
انا سوري أعيش في لبنان حياتي في خطر وأريد اللجوء إلى كندا ماذا أفعل أرجو المساعدة ذهبت إلى الأمم المتحدة خبرتهم بس ماعملو شي راجعنا بعد 6اشهر ماذ أفعل أرجوك
السلام عليكم انا عراقي هل من الممكن ان اطلب لجوء وانا معي فيزا سياحيه وانا في خطر الان ومهدد بالقتل ارجو الاجابه على سؤالي وشكرا
وعليكم السلام،
كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.
أستاذ إنا أعيش في خطر ارجو المساعد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة راجعة الأمم المتحدة في بيروت لا يوجد لجؤ لسورين في البنان ماذ أفعل أرجو المساعدة شكرا لكم جميعا
أهلاً أستاذ علي،
أنا آسف لما تعانيه، لكن لا يمكنني مساعدتك.
الهجرة الى كندا انا وزوجتي وبناتي مطلوب الي إسرائيل وأريد حياة انسانيه يسمح لي بالعيش بسلام أم لا وانا لن اتنازل عن العيش في أكد لو كلفني الموت سوفه أصل كندا لا يوجد مثل كندا من شعب وفنون
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا راجعة المفوضية العليا اللاجئين السوريين بس ماعملو شي اسمها مفوضية بس انا رجعتهم على فاضي
انا شب سوري أعيش في لبنان وأريد اللجوء إلى كندا انا واحيد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة شكرا لكم جميعا
انا شاب سوري أعيش في لبنان وأريد اللجوء إلى كندا انا واحيد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة عمري 34 سنة ارجو الرد على الموضوع شكرا لكم جميعا
أهلاً،
يُرجى لهذه الغاية مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
لو سمحتم عندي سؤال … كنت اريد التقدم علي الهجرة لكندا ولي أقارب “أعمام و جدتي ” لديهم الجنسية الكندية و مقيمين بكندا منذ اكثر من 20 عام .. فما خطوات التقدم الصحيحة للهجرة و هل سيفيد وجود اقاربي هناك ؟؟ >>> استفسار اخر طلب مني احد اعمامي السؤال عن امكانية ان يكون هو الراعي لي في كندا عند تقديم الاوراق فكيف يكون ذلك ؟؟
أهلاً،
تواصل مع أعمامك واطرح عليهم أسئلتك، لا سيما العم الذي تطوع لأن يرعى إقامتك في كندا.
مع تمنياتي لك بالتوفيق،
فادي الهاروني
انا عندى 28 عندى اعاقة فى رجلى هل ينفع اقدم على هجرة لكى اعيش حياة افضل برجاء الرد عليا
يؤسفنا ما تعانيه، لكن بصراحة لا نملك إجابة ناجعة على سؤالك.
مرحبا …
انا حامل الجنسية الليبية لدي اقامة بالارجنتين “” اقامة و ليس لجوء “” و تحصلت علي تاشيرة سياحية لدخول كندا هل يمكنني التقديم على اللجوء بعد دخولي للاراضي الكندية ؟؟
أهلاً،
هل أنت مضطهد في الأرجنتين أو تعيش فيها حالة خطر على حياتك حتى تقدم طلب لجوء إلى كندا؟
انا عندى 28 سنه من مصر عندى اعاقة فى رجلى بمشى بس بعرج شوية هل يمكن السفر الى كندا على سبيل الهجرة او اللجوء الانسانى لكى اعرف اعيش حياة افضل علما بان المعاق فى الدول العربية وخاصة مصر لاتهتم بالمعاق اصلا ونظرة المجتمع للمعاق سيئة والله جدا برجاء منك مساعدتى والرد عليا ولكم الشكر
انا عمرى 28 سنه انا من مصر عندى اعاقة فى رجلى هل ينفع اسافر الى كندا واطلب اللجوء الانسانى
مصاب بفيروس الالتهاب الكبدي ب وارغب في الهجرة لكندا فهل حملي لهذا الفيروس يمنعني من الهجرة لكندا
والشكر لكم مسبقا
أهلاً،
يؤسفنا أن تكون مصاباً بهذا الفيروس. بصراحة لا نملك إجابة قاطعة على سؤالك.
مع تمنياتنا لك بالشفاء والخير،
أسرة القسم العربي في راديو كندا الدولي
السلام عليكم انا حامل للجنسيه السويديه انا وعاءلتي هل يحق لنا الانتقال للعيش والتسقرار في كندا
وعليكم السلام،
بإمكانكم تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في السويد (إن كنتم مقيمين في هذه الدولة).
مرحبا اود التقديم لكندا للهجره بسبب الخوف ع الحياه(جريمه شرف) هل عن طريق السفاره او عن طريق المفوضيه العليا
أهلاً،
راجعي المفوضية العليا بدايةً، وعلى ضوء ذلك تقررين ما إذا كان من الأنسب لك تقديم طلب هجرة.
عند ذهابي الي سفارة كندا فى تونس لتقديم اللجوء كان الرد انهم لا يستقبلون طلبات اللجوء مباشرة وعند الاتصال بالمفوضية العليا والصليب الاحمر فى تونس قالو انهم لايملكون حق اعادة توطين ولا يستطيعو توفير الحماية ..فكيف الحل ليس هناك تقديم مباشر للطلبات الي السفارة علما باني احمل حواز دبلوماسي
بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا.
السيدي الكريم لقد ذهبت الي سفارة كندا فى العاصمة التونسية ومعي كل الوثاق ولكنهم لم يسمحو لي بالدخول وقالو انهم لايستقبلو طلبات اللجوء المباشرة الا عن طريق المفوضية والمفوضية قالو انهم لايملكون حق اعادة التوطين وارسال الطلب الي سفارة كندا كيف ارسل الطلب والسفارة رفضت دخولى او الاطلاع علي الاوراق ..هل الجا الي سفارة كندا فى الاردن الرجاء سرعة الرد
سيدة حنان قلتُ لك إن بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا وليس طلب لجوء.
انا لبناني روبير انطونيوس خضرة 44 عاما اريد ان اهاجر الي بلدكم كندا انا وعاءلتي المؤلفة من:ماري ريتا 13 عام و انا ماريا 9 سنين و كريستابيل 6 سنين وزوجتي ليلى انور ساويرس 34 عام من الجنسية المصرية ما هي المستندات المطلوبة
أهلاً،
تجد ما تحتاجه من معلومات على الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/
السلام عليكم
اخي اناسوري لاجئ في تركيا اناوست اطفال وزوجتي اتمنه مسعدتكم اريد الجوء الى كندا لتعليم اطفالي ولكي اتعالج من مرض الصدف ولعلاج ابني وزوجتي 05340237411
أهلاً،
يرجى لهذه الغاية مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني ابي استفسار إذا طلعت فيزه أمريكا سياحه ورحت كندا وطلبت لجوء هل يقبل ولا ايرجعوني أمريكا
وعليكم السلام،
كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.
السالم عليكم استاذ العزيز
انا من اليمن وخرجت منها هاربا انا وعائلتي هربا من الحوثي الى السعودية زيارة الى الان ولست مقيم وسبب هروبنا ان الحوثي يريد يريد حبسنا في السجن وتعذيبنا كم فعل في عمنا قبلا حيث انه اطلق علينا وابل من الرصاص على منزلنا والسبب في ذلك اننا نخالفة الراي ولسنا في صفة
فهل استطيع اللجوء انا فقط الى كندا؟؟؟؟
وسمعت ايضا ان من يسافر لكندا ويطلب لجوء من هناك سيكون افضل له ؟
وانا اريد ان اوكل محامي خبير ليقوم بطلب اللجوء الى كندا
فهل لديك محامي موثوق اثق بة في مشكلتي ومعضلتي هذه ؟؟؟
وكم تقدر تكلفة المحامي لاكون على علم
ارجو الرد استاذي العزيز
وعليكم السلام،
اللجوء إلى كندا يتم عادة عن طريق المفوضية العليا للاجئين، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.
تحياتي لكم اخي العزيز هل للفلسطينيين حملة الوثائق المصريه امل بالحصول على هجرة الى كندا وذلك للحصول على مستقبل افضل بالنسبه لاولادي وما هي الطريقه للحصول على الهجرة وشكرا.
أهلاً،
يجب طرح السؤال على سفارة كندا في مصر:
http://www.canadainternational.gc.ca/egypt-egypte/index.aspx?lang=eng
انا سوري مرحبا بدي مساعدة انا في تركيا في سطنبول وبدي أقدم لجوء على كندا انا عندي خمس ولاد وحدا منون مريض طصاوب و نشل وبدي اخدو مشان اعلجو في كندا كيف التواصل مع المفوضية العليا اللاجئين لهذالغاية
أهلاً،
إليك موقع المفوضية العليا للاجئين في تركيا:
http://www.unhcr.org/turkey.html
انا لاجئ في السويد وابي مقيم في الاردن لكن عائلتي لاتستطيع السكن في الاردن بسبب المصاريف المرتفعة هل يستطيع والدي ان يقدم للعائلة لجوء الى كندا؟
أهلاً،
اطلب منه مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
مرحبا لدي ابنة متزوجة ومقيمة في كندا واملك انا وزوجتي وابنتي وابني فيزا سياحية لكندا سؤالي هل استطيع تقديم اللجوء في كندا عبر المطار مع عائلتي علما اننا لبنانيون او تنصحني بأجراء آخر كلم الشمل (ابنتي لا تعمل)
أهلاً،
حصولكم على حق اللجوء غير مضمون، وإذا ما رُفض طلب لجوئكم يجري ترحيلكم ويصبح صعباً عليكم دخول كندا مجدداً.
مرحبا استاذ
انا سوريه لاجئه في اليمن كنت متزوجه من يمني ولدي طفله معاقه (ضمور في الدماغ),لا استطيع العوده الى سوريا ابدا.
هل استطيع التقديم لاعاده التوطين في كندا لان الحياه في اليمن اصبحت صعبه جدا جدا لابنتي المعاقه ولي .
شكرا
أهلاً أستاذة دانيا،
يؤسفني ما تعانينه وليت بإمكاني مساعدتك أنت وطفلتك. حسب علمي، اللاجئون السوريون الذين تستقبلهم كندا هم من بين المقيمين في لبنان والأردن وتركيا. أنصحك بالاستعلام عمّا يمكنك القيام به لدى أقرب مكتب للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
مع دعائي بالتوفيق،
فادي الهاروني
استاذ فادي
تواصلت مع المفوضيه وابلغوني انني لا استطيع التقديم من اليمن ,لذلك هل استطيع التقديم عبر الانترنت .
انني متأكده انك ستبذل كل مافي وسعك لمساعدتي وشكرا
أهلاً سيدة دانيا،
ليس بالإمكان تقديم طلب لجوء على الإنترنت. هل قالت لك المفوضية أين يمكنك تقديم طلب اللجوء إذا كان الأمر متعسراً من داخل اليمن؟
أستاذ فادي
ليس لدى الفريق المحلي العامل مع المفوضيه ادنى فكره او انهم يتحفظوا عن اخباري بالطريقه البديله للتقديم.
أهلاً سيدة دانيا،
ألحّي عليهم كي يستعلموا من زملائهم في المفوضية العليا للاجئين في لبنان أو الأردن أو تركيا عمّا يمكنهم القيام به لمساعدتك (مع التشديد على أنك لاجئة سورية ولديك طفلة معاقة).
مع دعائي لك ولابنتك بالتوفيق،
فادي الهاروني
الى الان لم اوفق والمفوضيه في اليمن ابلغوني باستحالة ان يضموا اسمي للمؤهلين لبرنامج اعادة التوطين في كندا كون فرعهم في اليمن ليس لديهم الاذن في هكذا اجراء, سأظل احاول من اجل ابنتي واتمنى منكم استاذ فادي في حال لديكم اي معلومات تساعدنا في الترشيح لهذا البرنامج ان تتواصل معي.
لكم مني فائق الاحترام والتقدير وسأعتبرك احد الداعمين لطفلتي المعاقه
أهلاً سيدة دانيا،
اطلبي من المفوضية أن تتبنى قضيتك، علها تجد لك ولطفلتك المعاقة بلداً (ليس بالضرورة كندا) يستقبلكما، أو اطلبي منها عرض قضيتك على سفارة كندا في المملكة السعودية.
مع دعائي لك ولطفلتك بالأمان والتوفيق،
فادي الهاروني
السلام عليكم نرجو منكم اعطائي معلومات عن كيفية ارسال استمارة طلب للجوء الى وزارة الهجرة الكندية بعد تعبئة الاستمارة وهل يوجد بريد اللكتروني ممكن ان ارسل علية.
هل هناك منظمات تكفل اللاجئين في كندا من الممكن ان اقدم فيها علما اني حاليا مقدم للجوء في دولة اثيوبيا واحمل صفة للاجئ علما اني احمل الجنسية اليمنية
وعليكم السلام،
تقديم طلب اللجوء إلى كندا يكون من داخل أراضيها أو من خلال المفوضية العليا للاجئين من خارج الأراضي الكندية.
السلام عليكم هل أستطيع أن أحصل علي لجوء عن طريق فيزا سياحية إلي كندا ومن ثم وصولي إلي أقرب مطار بتقديم طلب اللجوء؟ هل هذه الطريقة تعد ناجحة
وعليكم السلام،
كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.
السلام عليكم..
انا عراقي وعندي اقارب في كندا وحاليا ساكن في العراق, هل يجب ان اكون خارج العراق في تركيا مثلا لاقدم طلب لجوء الكفالة الخماسية.
وشكرا
وعليكم السلام،
بصراحة لا أملك إجابة مؤكدة على سؤالك. ليتك تطلب من أقاربك في كندا أن يطرحوا السؤال على دوائر الهجرة الكندية.
الاستاذ فادي المحترم
ارغب بالهجره الى كندا عن طريق مكتب محامي في كندا وبسبب عدم وجود معارف في كندا يجب ان اقوم بدفع المبلغ للمحامي الذي سيقوم بتسليمه للجمعيه وذلك بناء على إفادته . سؤالي ما الطرق التي تنصحنا بها وذلك لضمان هذا المبلغ علما بأن المحامي معروف في كندا ؟ ولكن من منطلق اخذ الحيطه والحذر
مع جزيل الشكر
أهلاً سيد عبد الباسط،
بصراحة لا يحق لي أن أدلك على أي محام أو صاحب اختصاص في أي مجال. أنصحك بإجراء بحث على موقع غوغل من خلال كتابة كلمات مفتاحية (بالإنكليزية أو الفرنسية) مثل “محام” – أو “مستشار” – و”هجرة” و”كندا” وأيضاً “تقييم” (كي تكوّن فكرة عن آراء من استعانوا بخبرات هذا أو ذاك من أهل الاختصاص).
أتمنى لك التوفيق،
فادي
السلام عليكم انامواطن سوري مقيم في مخيم في لبنان ولدي خمسه اولاد اريد الذهاب الى كندا من اجل انا اؤمن الدراسه والاسقرار الى اطفالي ارجو المساعده ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اخي انا سوري بدي سافر على كندا لجوء انا مسجل بالامم المتحده وبدي سافر
انا من سوريا و مقيم في الكويت مع عائلتي. قدمنا طلب لجوء باقامة دائمة عن طريق كفيل كنسي. و عند التحقق من الموقع الكندي الرسمي للهجرة تبين ان المعاملة استلمت بتاريخ الثامن و العشرون من شهر نيسان ٢٠١٦.
سؤالي كالتالي: كم من الوقت تستغرق دراسة المعاملة الى حين الاتصال بنا و طلب مقابلتنا رسمياً و هل المقابلة تكون في السفارة الكندية بأبو ظبي او بالكويت ؟
شكراً
أهلاً،
بصراحة لا أنا ولا زملائي نملك أجوبة على هذه الأسئلة، وإن كانت وجيهة. أنصحك بالتواصل مع الجهة التي أمنت لكم الكفالة.
تحياتي مع دعائي بالتوفيق،
فادي الهاروني
انا شاب سوري واعيش في لبنان ولدي اربع اطفال في عمر الاربع سنوات وما دون وارغب بالهجرة الى كندا والاستقرار فيها دائماً كيف عساي ان ابدأ في هذا الامر استاذ هارون ولك جزيل الشكر
أهلاً سيد عبد الرحيم،
يُرجى التواصل مع المفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
سلام عليكم مرحبا يا جماعة من بعد اذنكون بدي مساعدة اذا بتحسنو دفيدوني انا بي تركيا بي سطنبول وبدي أقدم لجوء على كندا انا عندي خمس ولاد وحدا منون مريض طصاوب و نشل وبدي اخدو مشان اعلجو بي كندا اذا حدا عندو شي معلوم بي هل خصوص ياريت يفيدني و لإجراء على الله
وعليكم السلام،
يؤسفنا ما تعيشونه وتعانونه، يُرجى الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
السلام عليكم. انا لاجئ من العراق دخلت الى كندا من امريكا في شهر مارس 2016 لوجود اخي فيها وقدمت اوراقي كاملة الى المحكمة وحددت موعد المقابلة بعد شهرين ولكنهم اتصلوا بي بعدها ليبلغوني ان هناك نقص في ترجمة احد الوثائق. قمت بترجمتها وارسالها وانا الان في نهاية الشهر الثامن وقد ابلغني المحامي ان اوراقي كاملة لدى المحكمة ونحن بانتظار تحديد الموعد. سؤالي هو ما هو الحد المسموح للانتظار واذا تجاوزت هذا الحد ما المطلوب مني عمله لابلاغ المحكمة بتاخر موعدهم معي.
وعليكم السلام،
يُرجى طرح السؤال على المحامي، فهو أكثر اطلاعاً منّا بكثير على شؤون اللجوء والهجرة (أوَ ليس هذا عمله؟).
مع أطيب التمنيات بالتوفيق.
هل يستطيع شخص حاصل على الإقامة في كندا جلب زوجه مع العلم أن زوجتي بولندية تعيش في كندا، المرجو الإفادة وشكرا…
وهل أنت “الشخص الحاصل على الإقامة في كندا”؟ وهل تقيم في كندا حالياً؟
أنا من فلسطين\ الضفة الغربية رام الله ودارس هندسة حاسوب في جامعة بيرزيت بس جديد متخرج ومعي جواز سفر فلسطيني أو ممكن اني اطلع جواز أردني مؤقت … كيف ممكن أهاجر لكندا ؟
واشي تاني … خالتي مواطن أمريكي عايشة باميركا … بتقدر تساعدني باشي ؟؟
أهلاً،
بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في الأردن.
انا مصرى واقيم فى ماليزيا هل من الممكن تقديم طلب لجوء من خلال السفاره الكنديه فى ماليزيا وكم يستغرق الوقت لدراسة الاوراق
علما بان المفوضيه قد اغلقت فى ماليزيا
أهلاً،
راجع السفارة لهذه الغاية.
مرحبا انا من فئة البدون في الكويت ولا املك جواز سفر ولا املك اي إثبات ماذا افعل علما ان هذه الفئه تعني من ازدراء المجتمع والحرمان من الكثير من حقوق الانسان والله نعامل باحتقار فلا نتوضف في اي مكان حكومي اقسم بالله حتى ابسط حقوق الانسان وهي الانتماء
آسف لما تعانيه، راجع سفارة كندا في بلد إقامتك.
شكرا جزيلا استاذ فادى حضرتك اعطيتنى الامل،اتمنى اذا تحققت امنيتى فى الوصول لكندا انى اقابل حضرتك لاشكرك بنفسى.
العفو!
مع أطيب التمنيات،
فادي الهاروني
اعتذر عن تكرار سؤالى واحب اغير صيغته(هل من السهل ايجاد وظيفة مذيعة فى الاذاعة الكندية؟) ام انها مسألة صعبة..Knowing Iam good in English language
لا ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً، كما أن العمل في الإعلام لا يقتصر على هيئة الإذاعة الكندية.
مرحبا اخوية العزيزانا مواطن عراقي في الاردن ومقدم هجرة وعملت كفالة كنسية كندا ولدية 4 اشهر ولحد الان ليسة لي فايل نمبر
في ناس قامت منظمة اسمها فوكس تابعة لسفارة الكندرية الذي تساعد السفارة في المقابلات بسبب زخم في سفارة الكندية كيف اوصل المنظمة فوكس التابعة لسفارة الكندية هل من رقم او ايميل ارجو المساعدة رجاء وشكرا لكم
أهلاً،
لا علم لي بهذه المنظمة، يُرجى مراجعة الجهة التي أجرت الكفالة الكنسية.
مرحبا اخي فادي انا فلسطيني احمل وثيقة مصرية وجواز سفر مؤقت فلسطيني وزوجتي سورية لدي فيزة امريكية ودخلت امريكا ولدي اخ مقيم بكندا هل بقدر اقدم طلب الجوء من الحدود بحكم اتفاقية البلد الامن
أهلاً أستاذ أسامة،
هل أنت الآن في الولايات المتحدة؟ بصراحة لا أدري ما الذي يحصل في حال عبرتَ الحدود وقدّمتَ طلب لجوء لدى السلطات الكندية: هل تسمح لك السلطات بالدخول إلى كندا والبقاء فيها ريثما تصدر قراراً بشأن طلبك؟ هل تعيدك مباشرة من حيث أتيت؟ ليتك تطرح السؤال على أهل الاختصاص (واطلب من أخيك المقيم في كندا أن يستفسر أيضاً).
تحياتي،
فادي الهاروني
مرحبا اسمي لينا وانا فيىتركيا وعندي خمس اطفال زوجي تركنا وتزوج واناواعاني من حياه صعبه جداجدا وعندما يأتي للمنزل نتعرض للضرب انا واطفالي أعاني من عنف أسري شديد جدا لدرجه انني نقلت للمشفى بسبب الضرب ارجوكم اوصلو رسالتي هذه لمن يهمه الامر حياتي انا واولادي في خطر أقسم بان مجرد ان يسمعواصوته يشعرون بخوف شديد ارجوكم ساعدونا
آسف سيدة لينا لما تعانينه، ولكن لا يمكنني مساعدتك، ومع الأسف. أنصحك بالتواصل مع المفوضية العليا للاجئين ومع منظمات حقوقية تُعنى بالدفاع عن حقوق المرأة.
اناعلا من مصر من الواضح ان حضرتك يا استاذ فادى مصرى وبقالك سنين فى كندا ( انا بكارليوس اعلام واتمنى اهاجر كندا وايضا اتمنى اعمل بالاذاعة الكندية) تنصحنى احقق ده ازاى
أهلاً أستاذ علا،
بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في القاهرة:
http://www.canadainternational.gc.ca/egypt-egypte/index.aspx?lang=eng
السلام عليكم انا عراقي زوجتي كنديه او كملت اجرائات المعامله بس ماكو اي جواب شنو اسوي هسه انشاء الله ممكن مساعدتك
وعليكم السلام،
لماذا لا تطلب من زوجتك الكندية الاهتمام بمعاملتك من خلال التواصل مع دوائر الهجرة الكندية؟
شكراًلك أخي فادي لتعاونك معنا
العفو أستاذ عبد الجواد!
السلام عليكم
أخي فادي نحن أملينا استمارة للمنظمة فيها كل بياناتناالشخصيةوبعد أسبوعين انصلوا بناوطرحو أسئلة عن خدمة العلم وبعض الأسئلةالأخرى وبعد يومين اتصلوا وقالو لنا أن ملفنا قبل من السفارة الكندية وعلينا إجراء تحاليل طبية محددة وبمستوصف محددودفعنا نكاليف التحاليل وأرسلناها لهم عبر نفس العنوان ثم بعد مدة اجتمعوابنا بغرفة الصناعة والتجارة بمدينة طرابلس وأملينا استمارة أيضاً
وبعد ذلك الاجتماع لم يتواصل معنا أحد ولا مع أي من الأشخاص الذي قدموا معنا
أرجو التحقق من صحة وجود المنظمة أو أن الموضوع بأكمله مجرد نصب واحتيال
ولكم الشكر
وعليكم السلام أستاذ عبد الجواد،
بصراحة لا يمكنني التحقق من صحة وجود المنظمة، فأنا أعمل في إذاعة كندية ولا أملك الإمكانيات ولا الصلاحيات للقيام بذلك. قمتُ بزيارة الموقع الذي أعطيتني عنوانه ولم أرَ إشارة لعنوان جغرافي ما، هناك عنوان إلكتروني ورقم هاتف يبدو لي أنه دانماركي. أنصحك بالتواصل مع هذه المنظمة وأن تسأل موظفيها عن رقم ملفك لدى دوائر الهجرة الكندية.
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
شكراً لتجاوبك أخي فادي اسم الجمعية أو المنظمة( ocb هجرة بلا موت )عنوان المنظمة skolegade 15,16780 skaerbaek
Denmark
ايميل المنظمة ocb@ocbimmigration.com
أرسلنا الطلب إلى المظمة عن طريق الليبان بوست للعنوان السابق
ولكم الشكر الجزيل لتعاونكم
العفو،
هل قالت لك هذه المنظمة ما إذا كانت السلطات الكندية هي التي طلبت بأن تقوم أنت وأفراد عائلتك بفحوصات طبية؟
اخى فادى انا من غزة طلعت لزوجتى فيزا امريكا هى واطفالى التلالته وعندها اخوها بكندا ممكن تقدم طلب لجؤ اكندا
أهلاً،
أين تقيم أستاذ محمود؟
ببغزة غزة هلا
بإمكان من يدخل الأراضي الكندية تقديم طلب لجوء، فتقوم السلطات بدراسة طلبه لترى ما إذا كان يستحق اللجوء، وعلى ضوء ذلك تقرر إما منحه حق اللجوء أو ترحيله.
السلام عليكم
أنا لاجئ سوري أقيم في لبنان متزوج وعندي أربع أطفال تقدمت بطلب لجوء إنساني لمنظمة تدعى (ocb ) هجرة بلا موت وتم أعلامي من المنظمة المذكورة بقيول طلبي لدى السفارة الكندية وقمت أنا وأسرتي بإجراء تحاليل طبية بناء على طلب المنظمةوأعطوني رقم لملفي 2677 وأنا أنتظر منذ تسع شهور اتصال من السفارة أرجو اعلامي عن حال طلبي إن كان موجوداً بالحقيقة أم لا يوجد منظمة بهذا الاسم ولكم الشكر
وعليكم السلام،
لا يمكننا، زملائي وأنا، الاطلاع على ملفك لدى السفارة الكندية. هل بإمكانك إعطائي الاسم الكامل لهذه الجمعية؟
انا عراقي اذا قدمت طلب لجوء وقد قبل هل سوف يسمحون لي بالدراسة علما اني طالب صيدلة وارغب ان اكمل تعليمي
وما المطلوب مني من اجراءات لكي اقدم على اجراءات اللجوء
أهلاً،
تقديم طلب لجوء يتم عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين.
السلام عليكم..مرحبا استاذ فادي انا بنت عمري 16 سنه وعندي وثيقه مصريه هل يحق لي العيش في كندا انا وعيلتي واسفه على الإزعاج
وعليكم السلام آنسة رزان،
هل أفهم من كلامك أنك لست مصرية بل حائزة على وثيقة من السلطات المصرية تخولك الإقامة في مصر؟ للإقامة في كندا بصورة دائمة يجب تقديم طلب هجرة أو طلب لجوء. طبعاً تقديم الطلب لا يعني الحصول على الإقامة الدائمة أو على حق اللجوء. تدرس السلطات الكندية الطلب وتقرر على ضوء ذلك.
تحياتي،
فادي الهاروني
مرحبا اخي انا جنسية سوريا في تركيا كيف احصل لجوء من تركيا إلى كندا
أهلاً،
يُرجى الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
السلام عليكم
انا عراقي ومعي زوجتي واطفالي ومهدد من قبل جمعات رهابيه وقدمت لشركة تعمل اكروبات سياحية لكندا وهذا الشركة من الشروطها أن تأمن مبلغ انت وعاىلتك برجوع الى البلد وانا وافقت على الشرط بس طلبي الجوء الى كندا ولا اريد المبلغ التامين لان ما عندي غير هذا الهجرة لان هي فرصتي الوحيده لكوني لاعندي وقت انتظار حياتي مهدده انا وعائلتي هل يحق لي تقديم الجوء في المطار او غير مكان واكيد ما راح اسبب شي على صاحب الكروب السياحي لان دافع تمينات لهم وكل ما يحتاجونه لا اريد شي من ذالك سوى حياتي وحياة عائلتي
// ارجو المساعده
وعلكيم السلام،
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين من أجل تقديم طلب لجوء.
السلام عليكم انا فهد فلسطيني الجنسية احمل جواز سفر اردني مؤقت لابناء قطاع غزة وانا الان في الاردن انا واسرتي
احمل كرت لجوء من الامم المتحدة هل يحق لي ان اقدم لجوء الى كندا
وعليكم السلام،
يُرجى طرح السؤال على المفوضية العليا للاجئين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انامحمد يمني الجنسية مؤاليد السعودية وقد خرجت اناوعائلتي لليمن أثناء حرب الخليج الأولى وعدت مره أخري إلا السعودية بتأشيرة إقامة والآن أصبحت القوانين داخل السعودية قوانين صعبة وقدحدثت مشادة كلامية بيني وبين كفيلي لكثرة طلباتة التعجزية لتحصيل مبالغ مالية مني دون وجة حق وأصبحت مهدد بالترحيل من السعودية وللعلم أن منطقتي في اليمن تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية ونحن مهددون من المليشيات اذاكان في البيت أكثر من رجل واحد يأخذون أحدنا لحمل السلاح تحت تهديد السلاح وإن لم نرضخ لمطالبهم يصفونا الواحد تلو الآخر ماالطريقة لطلب الجوء لكندا للعلم إني حاليا في السعودية وفي أي لحظة قد اطرد إلا بلدي والسفارات داخلي بلدي اليمن مغلقة حتي أشعار آخر
ودمتم بكل خير
وعليكم السلام،
يُرجى لهذه الغاية مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي انا من السعوديه عندي شهاده ثانويه و اريد الجوء الى كندا انا زوجي هل اذهب الى كندا و اقدم الطلب في ارض المطار او هناك حل اخر
السلام عليكم ورحمة الله . بسال انه لو قدمت طلب التحاق بمدارس تعليم الانجليزية في كندا مثل hansa center مثلا فما هي تكاليف الفيزا للسفر الى هناك في حالة قبولي من جهة المدرسة غير الرسوم الخاصة بالدراسة وهل استطيع البحث عن عمل خلال فترة الدراسة او لا يسمح بالعمل في هذه الفترة. افيدوني ارجوكم
السلام عليكم اخي الكريم ..
انا شاب سوري مع اختي موجودين في الكويت زيارة ولم نستطع الحصول على اقامة في الكويت .. ومهددين بالعودة لسوريا ..
هل يحق لي تقديم فيزا سياحية الى كندا في حال امنت بيان بنكي ووثيقة عمل في الكويت ؟ وهناك اقدم على لجوء ؟
وكم يستغرق من الزمن عن طريق مكتب الهجرة ليرد النتيجة ؟
وعليكم السلام،
الحصول على تأشيرة سياحية من سفارة كندا في بلد لستَ مقيماً فيه أمر صعب بالإجمال.
ماهي الأوراق المطلوبه الهجره إلى كندا وانا الان مقيم في سوريا
يُرجى النقر على الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/multimedia/video/complete-application/complete-application.asp
يُرجى النقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة.
السلام عليكم انا شاب عمري 21 سنة اعاني من مرض وراثي ادى الى اعاقة حركية شديدة بنسبة 70% لا استطيع العمل وحالتي المادية ليست جيدة ولا يوجد اهتمام بأعاقتي من قبل الحكومة اريد الهجرة الى كندا هل يمكنني ذالك وما المطلوب مني وكيف احصل على الفيزا شكرا لكم
وعليكم السلام،
بإمكانكم تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بلد إقامتكم.
هل يمكن لحامل الجنسية الكندية الاستقرار خارج كندا دون سحب الجنسية الكندية منه
نعم، لكن عليه إعلام هيئة الصحة العامة في مقاطعته ومصلحة الضرائب الفدرالية (والكيبيكية أيضاً إذا كان من سكان مقاطعة كيبيك) عن ذلك.
انا من ليبيا ومقيم في اندونيسيا من سنة ونصف وانا ادرس والوضع المادي صعب مو عشان مفي مصار بس الوضع في ليبيا يصعب وصول مصاري وقرر اشتغل بس هون ممنوع وانا ادرس متستر في إدارة الاعمال هل يمكن ان يقبل طلبي بلجوء لكون مهجر من ليبيا ما أستطيع العودة آلية لي أسبب كتيرة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم اخي الكريم
انا سوري مقيم في الاردن في طور تقديم كفاله خاصه ومن المفروض بعد توقيع العقود مع مكتب المحامي الموجود بكندا وقبل تقديم الطلب
انني احول مبلغ الكفاله
المشكله انه كل مكاتب الحوالات ولا حتى البنوك قبلت بتحويل المبلغ
هل السفاره تساعدني بذالك
او يوجد طريقه اخرى
وشكرا
وعليكم السلام،
حسب علمي السفارة لا تتعاطى بأمور تحويل مبالغ مالية وما شابه. لماذا رفضت المصارف ومكاتب الحوالة تحويل المبلغ؟
شكرا لتفهمك اخي الكريم
والله مابعرف السبب كل ما هنالك كلمة ممنوع مع العلم توجد العقود مع المحامي وكل الاوراق التي توثق ان علي دفع هذا المبلغ
مالعمل لا اعرف
وشكرا
لكن مكاتب الحوالة متواجدة في كل دول العام، وهذا هو عملها، تحويل مبالغ مالية، وتعتاش منه.
أتمنى لك الخير،
فادي الهاروني
سلام إخواني أنا من المغرب و أريد أأن أطلب لجوء إنساني لكندا .حياتي ضائعة في هذا البلد فأنا مريض ومحتاج علاج ومساعدة
أهلاً،
بإمكانك مراجعة سفارة كندا في المغرب.
مرحبا… انا سوري ومقيم في لبنان من سنوات وانا اسكن مع امي واخوتي واريد ان اهاجر الى كندا طلبا الى معيشة جيدةوحياة افضل وقمت منذو يومين بتقديم الطلب عبر السفارة الكنديه عبر موقعها الالكتروني ولكني لم افهم شيئا منهو لذلك ارجو اعلامي بكيفية تعبئة الاوراق الالزاميه بطلب الهجرة وشكرا …
أهلاً،
يجب أن تطلب مساعدة شخص يتقن إحدى لغتيْ كندا الرسميتيْن، الإنكليزية أو الفرنسية، فيساعدك في تعبئة الطلب وما يتصل به.
السلام عليكم اخي انا عراقي او زوجتي من كندا اريد ان تسحبني شنو الشي الازم اسوي
وعليكم السلام،
يُرجى الاتصال بزوجتك الكندية.
السلام عليكم اخي انا عراقي او زوجتي كنديه كملت معاملتي حته تسحبني الى كندا صار 4 اشهر ماكو اي جواب شنو الاسوي ممكن الرد
مرحبا انا امراه من فئه البدون في الكويت ولا املك جواز سفر وليس لدينا سفاره لكندا اعتقد مفوضيه فقط فهل استطيع التقدم بطلب لجوء علما باني هذه الفئه تعاني من الحرمان من الكثير من الحقوق وازدراء من المجتمع واستغلال في العمل والرواتب وشكرا
أهلاً،
يُرجى مراجعة سفارة كندا في الكويت.
سلام استاذ فادي انا لاجئ سوري بلبنان انا وعيلتي عبنتعرض لتهديد من اشخاص يخيي مافينا نتشكى عليه بيرحلونا من الضيعة لئني سوريين اكتر من مرى ياخيي انا عندي اطفال بخاف عليهن نحنا مافينا نكفي عيشة هيك من فترى اجا واحد علينا على البيت ضربني وهاني ماخلا عالي مسبة رحت لتشكى عليه وقفو معو ياخيي اذا عندك اي طريقة للئهرب من هل البلد كرمال الله دلني على طريقة حماية للجوء حولت احكي مع المستشار القانوني بدو فيزا كرت نحنا اكتر الايام فش معنا ناكل الرجاء المساعدة بئي شغلة رقم احكي معو وشكرا
أهلاً أستاذ أحمد،
يؤسفني ما تعيشه أنت وعائلتك. بالنسبة للجوء إلى كندا غالباً ما يتم عن طريق المفضوية العليا للاجئين. هل اتصلت بها؟
مرحبا
نحن زوج وزوجة سوريين وطفلة 3 سنوات وطفل 2 سنوات والزوجة حامل في الشهر الثالث.
نحن حاليا في ماليزيا وفيزتنا ستنتهي ..ولا نملك المال الكافي للبقاء
نرغب في اللجوء الى كندا واتمنى ان يولد الطفل الجديد في كندا…
الامم المتحدة تاخد وقت طويل في ماليزيا لمعالجة وضعنا وليس هناك اي مساعدات..
ولا نستطيع الدخول الى لبنان او الاردن او تركيا
ارجو المساعدة ….
أهلاً،
بإمكانكم تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بلد الإقامة.
السلام عليكم هل من الافضل لشخص معاق حركيا ان يتقدم بطلب هجرة ام تقديم لجوء انسانى للذهاب الى كندا
وعليكم السلام،
إذا كنتَ مصرياً مقيماً في مصر بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في القاهرة.
السلام عليكم اريد مساعد من اجل اللجوء اريد رقم هاتف لكي اتحدث معكون من اجل امور خصوصية ولا اصطيع الحديث بها هنا شكرا لكم انا في انظار الرد
وعليكم السلام،
نحن إذاعة ولا يمكننا أن نفيدك كثيراً في أمور الهجرة واللجوء. راجع سفارة كندا في السويد.
السلام عليكم لو سمحتم انا سوري مقيم الآن في مصر وأنوي التعامل مع مكتب بشأن الهجرة الكنائسية إلى كندا
أريد من حضرتاكم اخواني أن تعلموني بالمدة المتوقعة للانتظار في مصر وهل تنصحوني بالتقدم من مصر أو الانتقال إلى لبنان والتقديم من هناك
فمن يعرف المدة المتوقع انتظارها من مصر و من لبنان أن يفيدني بالموضوع للضرورة رجاء وشكرا
وعليكم السلام،
بصراحة لا أنا ولا زملائي نملك أجوبة دقيقة على أسئلتك. أعرف أن كندا استقبلت لاجئين سوريين من لبنان وتركيا والأردن. قد يكون مفيداً أن تتواصل مع سوريين حصلوا على الكفالة الكنسية، فينصحونك بما يجب القيام به.
والله وليّ التوفيق،
تحياتي،
فادي الهاروني
السلام عليكم لو سمحتم انا احمل الجنسية الكندية علما انني حصلت عليها من والدتي ولم اولد في كندا فهل يحق لاولادي الحصول على الجنسية في حال ولدت بهم خارج كندا
ايضا لدي سؤال اخر هل يستطيع اخي المقيم في كندا عمل فيزا سياحية لزوجي علما ان زوجي سوري و يحمل الاقامة الاوربية و لكم جزيل الشكر
وعليكم السلام،
يجب أن تطرحي السؤال الأول على سفارة كندا في بلد إقامتك (هولندا؟)، وبالنسبة لسؤالك الثاني بإمكان أخيك توجيه دعوة لزوجك لزيارته في كندا.
شكرا لك على ردك الكريم وكيف يمكنني الحصول على رقم محامي معتمد في كندا استطيع التواصل معه في حال رغبتي بتوكيله كي لا اتعرض للنصب من قبل مكاتب الهجرة و لك مني جزيل الشكر والتقدير
أهلاً،
أنا آسف لأنه لا يحق لي أن أرشدك إلى محام ما أو مستشار هجرة ما.
لكن بما أنك كندية وأخاك مقيم في كندا، يجب ألا تكون المسألة صعبة، لا سيما بالنسبة له إذا كنتِ أنت خارج كندا. بإمكان أخيك إجراء بحث على الإنترنيت أو طرح الصوت في محيطه وسيحصل على أسماء محامين ومستشارين متخصصين في شؤون الهجرة.
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
يا اخي العزيز انا في تركيا وكيف احصل إلى المفوضية العليا
تحياتي مجدداً،
إليك الرابط التالي:
http://www.unhcr.org/turkey/home.php?page=39
I person kurds from Syria I refugee in Turkey and I want that come to Canada and with me family I I don’t have place that goes to you can help me please
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين من أجل تقديم طلب لجوء.
مرحبا انا ام سوريه مطلقه عندي 4 اطفال تتراوح اعمارهم بين ال 17 و 16 و13 و 11 وانا اقيم في تركيا منذ العام اواكثر اتأسف على الشيئ الذي جرا لنا واتأسف على ضياع مستقبل جيلين او 3 اجيال وانا الأن اخص اولادي كونهم بعدهم اطفال ولا ادري ما سأفعل صراحتآ انا جدآ ضائعه ولا ادري ما اقوم به من اجل اولادي الذين اراهم وهم يضيعون امام عيني ولا اعرف ماذا افعل لهم هنا في تركيا الحياة صعبه كونه كل شيئ في غلاء واولادي لايستطيعون ان يعملو في المعامل والاعمال الثقيله .ارجو مساعدتي بطلب الجوء الى كندا لاأستطيع ان اوأمن مستقبل لاولادي لكي يقومون بتكملة دراستهم اكتب اليكم بحق الانسانيه وارجو طرح هذا الموضوع على الجهات المختصه والرد على تعليقي هذا بأسرع وقت ممكن وكلي امل بأنسانيتكم ولكم خالص الشكر والتقدير
أهلاً سيدة زهرة،
يُرجى الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
تحياتي،
فادي الهاروني
ممكن نعرف شو هي شروط قبول السوري كلاجئ في كندا
وهل الذهاب مفيد لطالب اللجوء
بدنا موعد او لا
أهلاً،
يجب طرح السؤال على المفوضية العليا للاجئين.
السلام عليكم انا اردني الجنسية متزوج ولدي طفلة وزوجتي اردنية وارغب بالدراسة خارج الاردن فهذه هي امنيتي ان اكمل دراستي العليا وزوجتي ترفض ان اغادر الاردن دونها وتريد ان ترافقني هناك فانا لدي شهادة البكالوريس وهي ايضا لديها شهادة بكالوريس وتريد ان تكون بجانبي وبنفس الوقت لا املك المال الكافي لذلك فبحثت على الانترنت وتوجهت الى فكرة الهجرة العائلية فما هي التكاليف لكي اتقدم لهذه الهجرة؟؟؟ وكشف الحساب المراد لذلك ما هو مقداروه؟؟؟ وهل شهادة مستوى الايلتس او التوفل اجبارية من اجل التقدم الى الهجرة العائلية؟؟؟؟ اتمنى المساعدة في ذلك ومن يريد ان يساعد الناس وقد رزقه رب العالمين من المال يتكفل بتكاليف دراستي ساكون ممنون له طول ما حيت ويكون في ميزان حسناته سوف ارسل له كافة اوراقي التي يتطلبها وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي انا يمني الجنسية وعمري لايتجاوز 18 وعايش في السعودية هل اقدر اطلب لجوء الى كندا فظروفنا جدا سيئة في اليمن هل تقديم اللجوء يكون من نفس المنطقة التى اقيم فيها ام عند دخولي الى كندا
انا اتصلت بمكتب للامم وقال اللجوء غير ممكن بليز شو مااكان اللجوء انساني او سياسي او اي شي المهم المساعده كيف والي من الجا لان طفلتي من جنسيه لبنانيه وزوجي لبناني انا فقد حامله الهويه السوريه بليز كيف
هل ذكروا لك لماذا اللجوء غير ممكن؟
انا انسان بلا جنسيه . بلا وطن . لاجئ منذ خمسون عاما أقيم أقامه سنوي مؤقته . في الاردن . انا و أولادي الثلاثه وزوجاتنا . نريد اللجوءالانساني إلى كندا . ساعدوني ارجوكم .
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ان انسان بلا جنسيه وبلا وطن .لاجىء منذ خمسون عاما في الاردن أقيم أقامه سنوي مؤقته. انا وعائلتي . أريد أن أقدم اللجوء الانساني الى كندا . ساعدوني .
السلام عليكم انا وعيلتي 7اشخاص في لبنان منذو 5سنوات ومسجل باالمفوضية العليا وقدمت على سفر الى كندا بس ما في حدى عميرد علينا ارجوكوم ساعدوني باللجوء على كندا مشان ادرس ولادي عندي أصغر ولد عمرو سنتين ولا واحد من الأولاد يعرف يكتب أسمو لأنو مافي حطون بمدرس في لبنان يا لله عملحق اكل وشرب وأنا عمري 36سنة بس انا اذا اشتغلت اكلانا واذا عطلت بنام بلا أكل اتمنى تساعدوني مشان الله ساعدوني باللجوء على كندا واني لكم من الشاكرين
وعليكم السلام،
إذا كان من نصيحة بإمكاني أن أسديها لك فهي أن تتابع ملفك لدى المفوضية بصورة حثيثة.
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
اناسعاد سوريه وزوجي لبناني عندي طفلتين الصغيرة تحتاج لعلاج عندها اعاقه وخلل اعصاب وضعف قوي بالنمو وزوجي فقير الحال وليسا بوسعنا علاجها فكيف السبيل للهجرة او اللجوء االى كندة رقمي لبناني 71809666 ارجو من ممن يقراء ان يوصل نداء قلبي له بللاسترحام فانا ام موجوعه ولااستطيع فعلا شي ارى طفلتي تزيد بالاعاقه ولااستطيع فعلا شي
أهلاً ويؤسفنا ما تعانونه. لتقديم طلب لجوء يُرجى الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
انا لاجئ سوري من الأقلية الشركسية هربت إلى البنان خوفا على أطفالي من تصفيتنا بما انا من عرق غير مرحب به ونحن نعيش في لبنان وأحاول أن اخفي عن الناس اني من أقلية شركسية. لااعلم أين إهرب من هذا العالم الظالم. كثيرا تراودني أفكار أن ألقي بنفسي وعائلتي في البحر لابتعد عن هذه النظرات.مع العلم اني استندت مبلغ 1500$لتقديم طلب هجرة لكندا عن طريق مكتب ببيروت منذو 3شهور. ولم يتم الرد على طلبي ارجوكم ساعدوني ونصحوني
أهلاً،
هل قدمت طلب لجوء إلى كندا عن طريق المفوضية العليا للاجئين؟
أستاذ فادي انامانطبقة عليي شروط السفر عن طريق الأمم المتحدة لماذا لم أعرف مع انو بيت احماي سافروا لكندا عن طريق المفوضية وحاولت تقديم طلب هجرة عن طريق مكتب خدمات في بيروت واخذو مني 1500$ منذو ثلاث شهور ونصف. اتمنى مساعدتكم ونصحكم كم المدة التي يرد على طلب الهجرة حسب علمكم ولكم جزيل الشكر
أستاذ فادي
بالنسبة لتقديم طلبي هجرة وليس عن طريق الأمم المتحدة لأن طلبي رفض من قبلهم لاأعرف لماذا
قدمت طلب هجرة عن طريق مكتب خدمات ببيروت مقابل مبلغ 1500$ . وصارلي 3.5 أشهر ولم يعطوني أي رد هل نصبوا عليي أو ماذا أرجوك مساعدتي كيف الطريقة لاستفسر عن طلبي
اشكرك من كل قلبي
أهلاً سيد محيي الدين،
هل راجعتَ مكتب الخدمات في بيروت لمعرفة مصير طلبك؟ راجعهم بإلحاح.
السلام عليكم
أستاذ فادي نعم راجعت مكتب الخدمات لكنهم لايجيبون عليي مرة يقولون انتظر ومرة أخرى رفض طلبك وعندما أقول لهم أريد أن أرى رفضي يتهربوا أرجوك أستاذ فادي أن ترشدني انا حسيت انهم نصبوا عليي
الله يكرمك وجهني
أهلاً،
اطلب منهم أن يثبتوا لك أن طلبك قد رُفض. وإذا كان لديك إيصال منهم يثبت أنك دفعت لهم مبلغاً لقاء خدمات قدموها لك، تكون حجتك أقوى.
السلام عليكم اخي الفاضل انا بدي استفسر منك *انا حاليا مقيم بالمانيا وعندي اهلي حاليا بسطنبول وانا عبمشي بوراق طلعتن على كندا من عن طريق الانترنت بس اذا في عندك نصيحه او مساعده تقدملي اياها وشكرا الك
وعليكم السلام،
بصراحة ما من مساعدة يمكنني كصحافي أن أقدمها لك.
أتمنى لك التوفيق في مسعاك لتحسين ظروف أهلك.
فادي الهاروني
مرحبا .نحن سنذهب الى كندا عن طريق كفالة خاصة و لكن نريد العودة بعد شهر تقريبا الى سوريا لنستقر في بيتنا .سبب ذهابنا هو ان والد زوجي مريض في كندا و يرغب رؤية ابنه..فهل نستطيع ان نرجع؟او نلغي السفر كله اذا الرجعة غير مضمونة؟شكرا.
أهلا بك: ليست هنالك أيّة قيود على من يريد مغادرة كندا وبإمكانك المغادرة متى تشاء.
السلام عليكم انا القاسم من موريتانيا أبحث الهجرة إلاكندا الأن الأمور ضاقت عليا هنا ولأنني أسود لون لاأجد من يعاملني معاملة حسنة أرجومنكم أن تساعدوني
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا مواطن كردي سوري لدي زوجة وطفلان حالياً لاجئ في إقليم كردستان العراق كيف يمكنني أن أقدم اللجوء إلى كندا وكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا عبدالله من اليمن 23 سنة لاجئ بالاردن وتم الاعتراف بالجؤ قبل 5 اشهر انامصاب بمرض السرطان اريد ان اقدم هجرة الى كندا ماذا علي ان افعل
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اخ عبدالله ايش نوع السرطان الذي لديك؟ ربما استطيع اقدم لك نصيحة. ماهو رقم تلفونك.
اخوكم كريم
السلام عليكم أنا، والدة الشهيد حيث عشنا في مدينة الموصل التي غادرنا قبل بضع سنوات بعد ابني استشهاد في 2008 لأنه كان مطاردا من قبل الارهابيين وكانت عائلتنا بالانزعاج رهيب حيث عملت ابني مع القوات الأمريكية منذ(2004-2008) كان مقاتلا مع القوات الأمريكية ضد الإرهابيين.
انا لاجئ سوري
في الاردن اتصلت المفوضية بي للهجرة الى كندا لكنني رفضت بسسبب ابي العاجزهل استطيع ان اقدم على طلب لجوء الى كندا ويقبلون طلبي مجددا ارجوكم ساعدون لا اريد ان يتدمرمستقبل اولادي ا لاربعة
لا يمكننا مع الأسف مساعدتك، فنحن غير مطلعين على أي ملف هجرة أو لجوء. أنصحك بطرح أسئلتك على المفوضية.
السلام عليكم انا اسمي محمد عبد الرحيم حمد من سكان الاردن العاصمة عمان . اتواصل معكم متاملا بان تساعدوني انا مثلي الجنس واتمنى اللجوء الى كندا والاستقرار مع شخص يفهم ويقدر مشاعري اضافة الى انني متعب نفسيا من السجن المجتمعي الذي اعانيه ولدي موهبة كتابة السيناريوهات للافلام السينمائية اتمنى التواصل معي هذا رقمي
0789045134
وعليكم السلام،
بإمكانكم الاتصال بسفارة كندا في الأردن من أجل تقديم طلب هجرة.
السلام عليكم اريد ان اعرف هل يتم ارسال بياناتي كلاجيءالي بلدي الاصليه ام لا وهل يتم اخطارهم بتقديمي على لجوء؟ خصوصا اني اريد العوده بعد تحسن الاوضاع فيها
وعليكم السلام،
نحن آسفون، لا نملك إجابة مؤكدة على سؤالكم.
السلام عليكم انا شاب مصرى معاق حركيا حياتى صعبة جدا فهل ممكن تقبل كندا هجرة اولجوء المعاقين حركيا وهل ممكن ان تقف اللغة الانجليزية عائق امام الهجرة او اللجوء
وعليكم السلام،
يُرجى لهذه الغاية مراجعة سفارة كندا في بلد الإقامة.
لوسمحت انا يمنيه من مواليد السعودية ومن سكانها نعامل مثل معاملة المرأة السعودية ليس بإمكاني الدراسة أو التوظيف الا بموافقة ولي امري غير معاناة المرأه القاسية التي تعيشها بالسعودية هاذا الطريق ان دخلته لا رجعتي لي فيه بسبب تشدد الاهل لو ذهبت إلى كندا لا رجعتي لي للسعودية سوف يحصل ع ذلك عواقب وخيمة وخطر ع حياتي هل ممكن انهم يرفضون لجوئي هل بامكانهم يرحلوني عند رفض طلبي
أهلاً،
متى وصلتِ إلى كندا بإمكانك تقديم طلب لجوء. تدرس السلطات طلبك وتقرر ما إذا كنت تستحقين اللجوء، فتبقين في كندا، أم لا، فتُرَحّلين عنها. وبإمكانك تكليف محام ليدافع عن طلبك اللجوء.
انا ملحدة مصرية ولكن لا أشعر بالأمان مجتمعيا واهلي يعاملونني بصورة سيئة وانا بالغة عمري 23 سنة هل يحق لي طلب اللجوء؟ وكيف سأعيش؟ وما الواجب علي فعله؟
وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا دخلت لبنان بطريقة غير شرعية وأنا الأن مخالف للأقامة في لبنان وتم الموافقة على لجوئي إلى كندا ولدي الأن مقابلة في السفارة الكندية
هل يحق لي مغادرة لبنان إلى كندا عبر المطار وأنا دخلت بطريقة غير شرعية وهل تسطيع السفارة مساعدتي في ذلك
أهلا بك:
يمكنك طرح السؤال عند توجّهك إلى السفارة الكنديّة لإجراء المقابلة ونتمنّى لك التوفيق.
السلام عليكم انا اقيم في تركيا وقد قمت بعمل مقابله بأنقرا وبعد مدة شهرين تم الاتصال بي من طرف الامم واخبروني بأن اقوم بمتابعه ملفي عن طريق موقعهم ع النت ومن فترة يومين عندما اقوم بوضع رقم ملفي وتاريخ الميلاد يظهر ورقه ع شكل انها ممزقه وفي داخلها كلمات ورموز غير مفهومه ارجوا افادتي هل يعني هذا أن ملفي تم رفضه ع العلم بأنه قبل عدة أيام عندما كنت استخبر عن الموضوع كان يظهر لي بأن ملفي فعال ومفتوح ارجوا ممن لديه الخبرة او جواب انه يقوم بالرد علي واعتذر عن الأطاله
هل يتم ارسال بيانات اللاجئ الي بلده الاصل وهل يتم اخطار بلده الاصل بتقديمه على لجوء؟
السلام عليكم بدي اعرف انو ملفي قيد لدراسي او انو ارتفض
وعليكم السلام،
أنت تطرح سؤالاً وجيهاً ولكن على جهة غير مسؤولة عن ملفك، فراديو كندا الدولي إذاعة ولا علاقة له بملفات اللجوء والهجرة ولا يحق له الاطّلاع عليها.
تحياتي،
فادي الهاروني
السلام عليكم خي اناسوري مقيم في لبنان واجاني سفر على كندا وعملت مقابلي وفحص طبي وهشي صار من سبع شهور بلرغم وقت لمقابلي قالولنا مابطولو اكتر من شهرين وفي اشخاص عملو معي فحص ومقابلي وسافرو بعد لفحص بشهر ارجو منك الرد
وعليكم السلام،
يُرجى مراجعة السفارة الكندية.
أذا كنت ملحدة في مصر ولا أشعر بالأمان مجتمعيا هل يحق لي طلب اللجوء وكيف سأعيش
مع العلم أني خريجة جامعة وأحضر دراسات عليا ولغتي الأنجليزية جيدة جدا
السلام عليكم
اسمي محمد يمن سوري الجنسية اقيم في السعودية ولكن اعاني منذ اكثر من سنة سوء المعاملة من الكفيل وحاولت جاهدا معه بان يعطيني تنازل ولكنه مصر على ان ابقى على كفالته او اعمل خروج نهائي وكما تعلمون الوضع في سوريا وخاصة حلب لايسمح بالعودة بسبب كثرة القتل بالاضافة لايوجد لدي مأوى لي ولاسرتي
لذا في حال وصولي مطار كندا هل هناك احتمال رفض طلب اللجوء كوني قادم من بلد آمن
ولدي كافة الاثباتات على انني اعاني من سوء المعاملة في السعودية
مساء الخير انا نسرين من لبنان وعمري 40 سنه والوضع في لبنان اكتر من كتير صعب وانا يتيمه اﻻهل وليس لدي معيل ﻻ من قريب وﻻ من بعيد فقط عملي وليس لدي ﻻ تامين وﻻ ضمان صحي والظروف والوضع في لبنان اسعار نار وحتى الوضع اﻻمني امنيتي بان انتمي الى بلدكم الراقي فقط ﻻعيش كا انسانه لديها الحق بعيش بقيت حياتها كانسان…ولكم جزيل الشكر ان ساعدتموني لمن الجا وكيف اتصرف
مساء النور أستاذة نسرين،
نتلقى الكثير من الرسائل التي تشبه رسالتك، ويؤسفنا ألّا يكون بمقدورنا، زملائي وأنا، فعل شيء من أجل إعطاء مرسليها دفعاً إلى الأمام في توقهم لحياة جديدة يبحثون عنها في كندا.
كل ما بإمكاني قوله لك هو أن تقدمي طلب هجرة لدى سفارة كندا في لبنان.
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
مساك سعيد
انا لاجىء سوري في الاردن ةقمت بتقديم طلب للسفاره الكنديه واتممت جميع البيانات والفحوصات وصلني بعض المسجات على ايميلي باني تحت التششيك الامني من شهرين واليوم وصلني مسج جديد هل من الممكن الاستعلام عن هذا المسج
,
This refers to your email below. Please note that your file is in a queue for an officer to review. Once the review is completed, we will contact you.
Thank you for your patience.
Best regards,
وهذا يشير إلى البريد الالكتروني أدناه . يرجى ملاحظة أن الملف هو في طابور ل ضابط لمراجعة . وبمجرد الانتهاء من الاستعراض، سوف نتصل بك .
شكرا لك على صبرك.
تحياتي الحارة،
مساء الخير،
لا إمكانية لنا لمساعدتك في هذه الرسائل. المهم أن تتأكد من أن مصدرها هو فعلاً السلطات الكندية. وإذا كان لديك من شك، بإمكانك إطلاع سفارة كندا في الأردن عليها.
تحياتي،
فادي الهاروني
سلام استاذ فادي بهل الحالة شوبدي اعمل والله لو معي مصاري كان سافرنا بلبحر فش عندك ولا رقم اتواصل معو عشان هل الملف وشكرا الك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عرافي حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة شفيلد 1991 ولدي خبره اكاديمية وصناعية تمتد لأكثر من 25 سنة وزوجتي طبيبة أطفال ولدي خمسة أولاد ( ثلاثة أولاد وبنتين)
اود الاستفسار عن إمكانية اللجوء الى كندا او الهجرة للكفاءات وما هي الاليات ؟ ومن اين ابدأ.
علما بانني مقيم في الأردن لاسباب سياسية كوني من محافظة الانبار وكل عائلتي اما مهجر او نازح او معتقل ولا يمكنني العودة للعراق لان هناك مليشيات إيرانية درجت اسمائنا ضمن المطلوبين للقصاص ( تصفية علماء العراق)وهي متنفذه في العراق.
أكون شاكرا لكم للنصيحة وهل بالإمكان الحصول على فيزا للعمل والإقامة في كندا وكيف ؟
مع خالص الامتنان
أهلا بك:
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا … هل توفر كندا فرص عمل للاجئين السوريين الوافدين ؟
أهلاً،
من يحصل على حق اللجوء في كندا يمكنه البحث عن العمل، لا بل أن الدولة تشجعه وتحثه على القيام بذلك، لكن الدولة لا تمنح وظائف للاجئين ولا للمهاجرين.
تحية طيبة.انا عراقي وعائلتي لاجئين منذ عشر سنوات وتحول ملفي الى السفارة الكندية بتاريخ 23/5/2013 من سوريا. وانتقلت الى لبنان ونقلت ملفي الى لبنان وتحول الى السفارة الكندية في 23/7/2014 وعملت الفحص الطبي بتاريخ 4/1/2016. وبعثو لي ال G number بالايميل. وقابلت في منظمة FOX التابعة للسفارة الكندية بتاريخ 11/3/2016 وملأت الفورمات وابلغوني ان السفارة الكندية ستتصل بك خلال اسبوعين للمقابلة. وصارلي اربعة اشهر انتظر ولم يتصلو. وبعثت عدة ايميلات للسفارة ولم يجيبوني وراجعت مفوضية الامم المتحدة في لبنان كذلك لا يوجد عندهم جواب. فارجوكم ملفي صارله 4 سنوات متحول للسفارة الكندية ووضعنا صعب جدا في لبنان. فارجو مساعدتكم لبحث الموضوع ولكم جزيل الشكر والاحترام.
أهلا بك:
يؤسفنا القول إنّنا لا نستطيع القيام بشيء لأنّ هذا لا يدخل إطلاقا في اختصاصنا.
ومعاملات الهجرة تأخذ الكثير من الوقت بالإجمال ونتمنّى لك التوفيق.
تحية طيبة.انا عراقي وعائلتي لاجئين منذ عشر سنوات وتحول ملفي الى السفارة الكندية بتاريخ 23/5/2013 من سوريا. وانتقلت الى لبنان ونقلت ملفي الى لبنان وتحول الى السفارة الكندية في 23/7/2014 وعملت الفحص الطبي بتاريخ 4/1/2016. وبعثو لي ال G number بالايميل. وقابلت في منظمة FOX التابعة للسفارة الكندية وملأت الفورمات وابلغوني ان السفارة الكندية ستتصل بك خلال اسبوعين للمقابلة. وصارلي اربعة اشهر انتظر ولم يتصلو. وبعثت عدة ايميلات للسفارة ولم يجيبوني وراجعت مفوضية الامم المتحدة في لبنان كذلك لا يوجد عندهم جواب. فارجوكم ملفي صارله 4 سنوات متحول للسفارة الكندية ووضعنا صعب جدا في لبنان. فارجو مساعدتكم لبحث الموضوع ولكم جزيل الشكر والاحترام.
أهلاً سيد أبو هيثم،
أنا آسف لما تعيشونه أنت وعائلتك، لكن لا مجال لي ولا إمكانية لمساعدتكم. حاول أن تتواصل مع الجهة التي أبلغتك أن سفارة كندا ستتصل بك.
تحياتي وتمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
مسالخيركيفك اخ فادي اناوابني مقدمين لجوءفي النمساوبعدانتظار اكثرمن سنة ونصف عطونا اقامةسنة وعندي زوجتي وبنتي بي سوريا وضعون كتير صعب ومافي لم شمل بقدر قدم ع لجوء ع كندافي سفارة الكندية بي فينا وشكرا الك
مساء النور سيد حمودة،
راجع سفارة كندا في فيينا واعرض وضعك على موظفيها.
تحياتي،
فادي
السلام عليكم
أخي الكريم انا لاجئ سوري في لبنان منذ 21/7/2012 متزوج ولدي 4 اطفال ، أود اللجوء الى كندا لان السوري في لبنان اصبح غير آمن بسبب الممارسات التي تؤخذ بحقه من قبل الحكومة والشعب على حد سواء
واحيطك علما بأنني بدون كفالة واوراق الدخول للبنان منتهية الصلاحية منذ 10/1/2015 ، و افيدك بأنني ذهبت لمكتب المفوضية بداعي السؤال عن كيفية اللجوء الى كندا وجاء الرد كالتالي “باستهزاء طبعا” (على كندا فرد ضربة ، مافيك تقدم طلب لجوء من خلال المفوضية ) .
ارجو افادتي عن كيفية تقديم طلب لجوء الى كندا وهل يمكنني تقديم الطلب من خلال الاتصال الهاتفي او عن طريق الانترنت ، لانني غير قادر على التجول والذهاب الى سفارة كندا في لبنان اذا تطلب الأمر ذلك .
آسف على الإطالة وشكرا لاهتمامك
وعلكيم السلام سيد أحمد،
حسب علمي تقديم طلب الجوء إلى كندا يكون من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وليس من خلال سفارة كندا مباشرة. وبالتالي أستغرب أن يُقال لك “ما فيك تقدم طلب لجوء من خلال المفوضية”.
تحياتي،
فادي الهاروني
عفواً
ولكن اود الاستفسار
هل يمكن تقديم طلب اللجوء من كافة المكاتب التابعة للأمم المتحدة على الاراضي اللبنانية ، او انه يجب تقديم الطلب في مكتب معين في بيروت .
شكرا على رحابة صدركم
آسف، لا أملك الإجابة على هذا السؤال.
أود لفت انتباه كل من يكتب إلينا على هذه الصفحة أن الإجابة على أسئلتكم ليست من اختصاصنا. أما عنوان الموضوع (في أعلى الصفحة) فقصدنا به أننا حملنا بعضاً من أسئلتكم إلى مستشار في شؤون الهجرة.
نشكركم على التواصل ونأمل أن يُوفق كل منكم في مسعاه نحو حياة أفضل، وأن يعود السلام إلى البلدان المعذبة.
شكرا جزيلا لكم
و نأسف على الخروج عن مضمون الصفحة .
العفو!
السيد فادي الهاروني
سؤال ثاني معي مبلغ بسيط و اريد افتح مشروع صغير ومربح هل يوجد مشاريع صغيرة
يمكن ان تتواصل معي عن طريق الايميل سوف اشرح لك الباقي
أهلاً سيد أسامة،
أنا آسف، فهذا الموضوع ليس من اختصاصي ولا أنا قادر على مساعدتك فيه.
تحياتي،
فادي الهاروني
خريجه هندسه قسم عمارة الاولى على دفعتى تخرجت 2015 اريد منحه لدراسه الماجستير ب كندا كيف اعرف الجامعات المانحه وشروط التقديم والتاشيرة
من خلال القيام ببحث على الإنترنيت ومراسلة الجامعات.
اريد تقديم هجرة للدراسة لغة ودبلوم بالادارة العامة انا جنسيتي يمني واعيش بالمملكة العربية السعودية ممكن احد يساعدنا بطلب الهجرة
يُرجى مراجعة سفارة كندا في الرياض لهذه الغاية.
مرحباخيي فادي انا لاجئ سوري بلبنان انا ومرتي وعندي 3بنات عمرن3سنين هربت من الحرب سوريا 2012حرب دمرت بيوتا وصرنا مطلوبين لئني من عيلة معينة مرتي انسرقة هويتا وانا اقامتي كسرة من سنة فش معي ادفع لكفيل ولا لتجديد والامن طلب ترحيلا على سوريا او تجيب بسبور ومع العلم انسرقة مع الهوية اوق السبوتية مع اورق لدخولية وبناتي مش مسجلين نحنا مسجلين بلموفوضية حكينهن عشان الجوء مش عبيردو علينا الرجاء المساعدة والله عيشين من قلت الموت انا وعيلتي مافينا نضهر من البيت اذا لقنا الامن اوالدرك بيحبسونا عشان الاقامات ولله ولادي بيصفو بلطرق البسبور ولئقامات بيكلفو 1000 دولر مع الكفيل ونحنا فش معنا ناكل مافينا اطلع اشتغل اذا وقفوني بتشرد عيلتي طالب الجوء ملف انساني مافي عنا لامطبخ لاحمام غرفة واحدة طول الشتوية بتنش علينا مي ومافينا نرجع على سوريا بيقتلونا الرجاء المساعدة هيدى رقمي المفوضية مش عبترد علينا 0096171583134
يؤسفني سيد أحمد ما تعشيه أنت والعائلة، لكن، وللأسف، ليس بمقدوري أن أساعدكم. ماذا لو ذهبتَ بنفسك إلى مكتب المفوضية من أجل متابعة ملفكم عن كثب؟
تحياتي،
فادي الهاروني
Bonjour, Je suis du Liban sexuelle Filstunainh marié et j’avoir des enfants et je suis un enseignant de maternelle avec moi des témoignages de la France et le Liban Ahabh étudient la langue française au Canada, je vous remercie et je parle bien la langue française et Hedda numérique 0096171310414 merci
Mon mari et je veux voyager, parce que ma famille et les gens de mon mari ne répond pas à remplir avec une partie de mon mari exploite chauffeur de machinerie lourde comme Hahinat et remorque locomotive et possède une expérience dans le secteur agricole dans les maisons en plastique et de l’élevage, j’Atrjacn vous me aider s’il vous plaît Saadona Nous ne serai pas un obstacle dans l’État canadien, mais vous offrir notre expertise l’aide n’a pas d’importance zone BAE au Canada, je vous remercie beaucoup Hedda numérique 0096171310414
أنا مغربي أريد أن أقيم أناوعائلتي في الكغونكو برزافيل
خيي فادي مابيردو علينا بيقلونا هنا بيدرسو الملفات حكينا معن كتير هلئ مافيا نضهر من الضيعة الي اعدين فيا ونطلع على صور بيوقفونا انا ومرتي عشان الاقامة الله اعلم شوبيصير فينا وبولادناخيي فادي اذا فيكن تدخلو انتو والله وتقدمولن ملفنا انتو بيردو عليكن اذا ادمتو هيدى رقم الملف13c62076-909ياخيي اذا مش مصدقين يجو ويعملو كشف
أهلاً أستاذ أحمد،
ليت باستطاعتنا أن نفعل شيئاً، لا يحق لنا الاتصال بدوائر الهجرة نيابة عن طالبي اللجوء.
أتمنى لك ولعائلتك كل الخير،
فادي الهاروني
السلام عليكم ورحمه الله انا اسمي احمد علي من مصر وكنت عاوز استفسار عن الهجرة الي كندا وانا معايا عدت مهنه حرفيه ولو ربنا أكرمني في الهجرة الي كندا ممكن أكمل نص ديني يعني بمعن جواز استقرار احب يكون فيه رد قريب
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ارجوك ساعدنى للذهاب الى كندا انا اعيش مثل الاموات حينما اريد العمل قال لى الموظفين انت معاق لا يحق لك العمل وايضا حينما ار الزواج قالو لى لن تجد فتاة ترضى تعيش معك حقا اذا لم اجد من يساعدنى فى الذهاب الى كندا سوف انهى حياتى من فضلك اخبرنى هل اللغة الانجليزية سوف تقف عائق امامى فى الهجرة الى كندا
السلام عليكم . نحن عائلة من سوريه لاجئين إلى لبنان . قدمنا طلب هجرة لكندا. أخدنا الموافقة و حصلنا على رقم ملف من cic منذ أكثر من 10 شهور .. و مازلنا ننتظر ان تطلب السفارة الفحص الطبي .. هل هذا التأخير يعني أن طلبنا مهمل و يمكن أن يتم رفضه؟ و هل من إجراء للإستفسار عن مسار الطلب؟
وعليكم السلام،
بإمكانكم متابعة مسار الملف على موقع وزارة الهجرة من خلال رقمه، كما أن بإمكانكم الكتابة لسفارة كندا للاستفسار، هذا مع العلم أن معاملات الهجرة تستغرق عادة أكثر من عشرة أشهر.
هل يستطيع لصديقين بان يطلبوء اللجوء الي كندا في حاله تهديد حياتهما بالقتل من قبل مجموعة خطيره في اليمن
أين هما حالياً؟ في كندا أو خارجها؟ إذا كان صديقاك في كندا بإمكانهما تقديم الطلب اللجوء من كندا، وإذا كانا خارجها فتقديم الطلب يكون عن طريق المفوضية العليا للاجئين.
كيف اتقدم بطلب لجوء
في العادة لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
السلام عليكم استاد فادي اني طالب بل اعدادي اريد اقدم طلب لجؤ وادرس بكندا
وعليكم السلام أستاذ ناجي،
اللجوء يكون عادة عن طريق المفوضية العليا للاجئين، أما الهجرة فعن طريق أقرب سفارة لكندا إليكم.
تحياتي،
فادي الهاروني
انا شاب سوري متزوج وسافرت زوجتي الى كندا وخلفت مولود بكندا واصبح مولود كندي واخذ الجنسية وتقدم زوجتي اوراق لدى الحكومة الكندي يقلون لها ان اتوجه انا الى السفارة الكندي بلبنان بس لا يوجد رد من السافرة ارجو المساعة والتوضيح بلوصول الى زوجتي وطفلي
أهلاً سيد أسعد ومبروك لكما المولود الجديد،
أنصحك بالكتابة لسفارة كندا بواسطة البريد الإلكتروني والاحتفاط بنسخة من رسالتك:
http://www.canadainternational.gc.ca/lebanon-liban/contact-contactez.aspx?lang=eng
تحياتي وتمنياتي لثلاثتكم بالتوفيق،
فادي الهاروني
مرحبا استاذ فادي انا ماجد من لبنان. نحن عائلة من شخصين انا وزوجتي نريد الهجرة الى كندا. زوجتي متعلمة حائزة على شهادة جامعية. هل بإمكانك مساعدتنا وإرشادنا كيفية الوصول الى كندا؟
أهلاً سيد ماجد،
يجب لهذه الغاية تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بيروت. هذا كل ما باستطاعتي قوله.
أتمنى لكم التوفيق،
فادي الهاروني
السلام عليكم انا قدمت عل التاشيرا الكنديه في امريكا وبعد تلاته شهور بعتولي الموافقه بس انه في مصر هل استطيع انه ادهب الا السفاره الكنديه في مصر لستلام التاشيرا
وعليكم السلام،
هل تقصد أن السلطات الكندية أرسلت لك كتاب الموافقة إلى عنوانك الأميركي في وقت كنتَ قد أصبحتَ فيه في مصر؟
مرحبا استاذ
نحن عائلة عراقية مقيمة قي تركيا منذ شهر تتكون من اب و ام و ولدين بالغين و طفلة معاقة نريد الهجرة او لجوء لكندا بسبب تهديدنا في العراق و بسبب وضع طفلتنا الصحي السيء هنا مع العلم ان الوالدين من ذوي الشهادات….. فما هي الطريقة الانسب لنا ؟ و هل حالة الطفلة المرضية و هي شلل تام تساعدنا في اسراع ملف اللجوء؟
شكراً لكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم
انا لاجئة سورية في كنداخرجت من الاردن مع زوجي وأهله لا املك جواز سفر هل بإمكاني العودة للبد الذي خرجت منه بعد أن يمنحوني الاقامة ارجو الرد استاذ فادي
وعليكم السلام،
يجب طرح السؤال على دوائر الهجرة الكندية من أجل حفظ حقك بالعودة إلى كندا، وأيضاً على سفارة الأردن في كندا لمعرفة الشروط اللازمة لزيارة هذا البلد بما أنك لا تملكين جواز سفر.
السلام عليكم انا أقيم في السويد وزوجتي وابني في لبنان ولم استطيع ان اقدم لهم شمل فذهبت زوجتي الى الامم المتحدة وقالت لهم زوجي في السويد واريد ان اذهب الى السويد برفقة ابني فقالو لها انتظري منا الرد فبعد اسبوعين بعثوا لها رسالة و قالو لها سوف تذهبين الى كندا إن اردتي و معكي يومين لكي تبعثي لنا الرد فماذا افعل بهذه الحالة
وعليكم السلام،
أنصحك بمراجعة السلطات السويدية وعرض الوضع عليها، فمن غير المنطقي أن تكون حاصلاً على إقامة في السويد لا تشمل عائلتك.
السلام عليكم أستاذ سامر زيدان
أنا مواطنه كندية وعيشت في أوربا من قبل واتمني ان زوجتك وابنك القدوم الي كندا لانها بلد المستقبل بلد الحريه وبلد التعليم
ولكن في السويد ماذا يفعل ابنك ؟
اللغه السويدية تنتهي بمجرد مغادرتك من المطار السويدي.
علما بان اسرتك اذا توفقت بالقدوم الي كندا
ستقدم لك زوجتك من كندا وخلال اقل من سنتين وصولك إليهما
.
والله نصيحه لوجه الله
انا لبناني اعيش في الكونغو برازافيل وارغب ان ازورا كندا كيف اصططيغ
عليك التقدّم بطلب بهذا المعنى لدى السفارة الكنديّة في الكونغو ونتمنّى لك التوفيق
السلام عليكم
نحن عائلة سورية مقيمين في السعودية
نرغب بطلب اللجوء الى كندا عن طريق الكفالة الخاصة او الكفالة الخماسية ايهما افضل؟
وكم يحتاج من الوقت اللازم لنحصل على الفيزا من تاريخ البدء بالمعاملة؟
وشكرا
السلامه عليكم اخي فادي ممكن مساعدتي في هذه اللجؤ الا كندا لني طالب وحب أكمل دراستي عمري 19سنه في ثانويه عامه واحب اكتب دراستي في كندا هل يجوز لي.
وعليكم السلام أستاذ عبد الله،
تقديم طلب اللجوء يكون عبر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.
السلام عليم
هل يجب علينا تقديم الطلب في هذه الفترة ؟؟
و شكرا
حاصل على بكالريوس آداب وتربية قسم لغة انجليزية جامعة مصرية واعمل مدرس بمدرسة بريطانية انترناشيونال بالكويت خبرة 13 سنة.ما مدى فرصتى فى الهجرة الى كندا والعمل هناك. وشكرا
أهلاً،
بصراحة لا جواباً ناجعاً عندي على سؤالك، أنصحك بمراجعة سفارة كندا في الكويت،
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
انا من ليبيا عمري 27 سنه مهندس تحاليل طبيه ممكن تساعدني اريدالهجره او اللجوء الي كندا
أهلاً،
اللجوء يكون عن طريق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في تونس (سفارة كندا في ليبيا مقفلة):
http://www.canadainternational.gc.ca/tunisia-tunisie/index.aspx?lang=eng
السلام عليكم اخي الفاضل انا نصرالدين من السودان عمري 15 وحصلت على فيزا لكندا سؤالي هل نطلب اللجوء انا في المطار ويكن مع الجواز والجنسية السوادنية ولا ما يكون معي .
السلام عليكم أنا شاب من غزة عمري21 أنا ابحت عن عمل او دراسة في كندا لأن الوضع في غزة لا يطاق وأريد ان أعيش في كندا بسلام أريد المساعدة
وعليكم السلام،
بإمكانكم تقديم طلب هجرة لدى أقرب سفارة لكندا إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا شاب من غزة – فلسطين عمري 35 سنة ادرس في تركيا الان دراسات عليا وقريبا ان شاء الله سوف انتهي من دراستي واريد العمل في كندا والاستقرار فيها لاني الوضع في غزة صعب جداا فهل تنصحني بتقديم طلب للعمل في تركيا ام تقديم طلب للهجرة يعني اي الطرق اسرع للوصول الى كندا
ولكم جزيل الشكر
وعليكم السلام،
قد يكون طلب الهجرة أكثر ملائمة في وضعك. يُرجى الاستعلام لدى أصحاب الخبرة في هذا المجال.
مساء الخير و السلام عليكم و رحمة الله
اخي من بعد اذنك عندي استشارة
انا شاي في ال 27 من العمر و لدي ام في ال 60 و اخ معاق ذهنيا في ال30 من العمر
اريد طلب الهجرة الى كندا ولكن موقع الهجرة في كندا يرفض الطلب بسبب عدم وجود شهادة في اللغة الانكليزي مع انني اجيد اللغة الانكليزي بشكل جيد جدا
سؤالي لو سمحت … كيف اقدم الطلب ؟ و هل اقدم طلب للعائلية كلها (يصبح الطلب اسرع بسبب وضع عائلتي) ام اقدمه بشكل شخصي ؟؟
و الف شكر على نصائحك
مساء النور وعليكم السلام،
عدم حيازة شهادة في اللغة الإنكليزية أو الفرنسية لا يمنع تقديم طلب هجرة إلى كندا. يُرجى مراجعة سفارة كندا في بلد الإقامة في حال واجهتكم مصاعب في تقديم الطلب على الإنترنيت.
انا سوري ولدي جنسية كندية كيف هل احتاج الى تأشيرة لزيارة السعودية
يُرجى مراجعة سفارة المملكة السعودية في كندا.
السلام عليكم
عندما تحاورنا تفقدت أختي الموضوع عبر الأنترنيت من هذا الرابط http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp
مرحبا انا شاب عمري 21 من غزة أريد أن أعيش في كندا لأن الوضع في غزة لايطاق ممكن تساعدني في اللجوء الى كندا والعمل والدراسة في هذا البلد
السلام عليكم
إسمحلي الأخ فادي لقد ناقشنا الموضوع حول الهجرة // قالت لي أختي بأن الرد على الطلب يصل حوالي 3 سنوات الذي حينه أَبْلُغ سن الرشد ولن تتح لي الفرصة مرة أخرى ما الذي يجب علينا فعله؟
وشكراً على إهتمامك الأخ فادي
وعليكم السلام،
هل تقصد أن إجابة دوائر الهجرة على طلب كفالتك الموقع من أختك تأخذ ثلاث سنوات؟ أجد هذه المدة طويلة جداً. هل هذه الإجابة حصلت عليها أختك من دوائر الهجرة؟
اخي العزيز
هل يمكن للمهاجر الجديد ان يأخذ قرض بنكي من بنوك كندا ؟
نعم، أسوة بسائر المواطنين. يقدم طلب قرض وينتظر الإجابة.
السيد ايلي نصر الله اذا ممكن تساعدني بموضوع اللجوءالى كندا انا شاب سوري متزوج منذ سنة وانا حاليا مقيم لازلت في سوريا حاولت تقديم طلب لجوء الى الحكومة الكندية عن طريق الانترنت ولم استطع الحصول على جواب ولايمكنني السفر الى تركيا بسبب التكاليف الباهظة للمهربين والخطورة على حياتي وحياة زوجتي لان الجيش التركي يقوم باطلاق النار على من يريد الخروج من الحدود لذلك وقعنا بين ناريين نار الجيش التركي ونار الطائرات التي تقصف بلدنا ليل نهار اذا ممكن تساعدني استاذي الكريم او اي احد يرى رسالتي هذه وهذا طلب انساني لانقاذي وعائلتي من جحيم هذه الحرب
أهلاً سيد محمد،
السيد إيلي نصر الله هو مستشار الهجرة الذي أجريتُ معه مقابلة، ودوره على موقع إذاعتنا لا يتخطى المقابلة، مع الأسف.
بالنسبة لتقديم طلب لجوء عليك مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
تحياتي،
فادي الهاروني
سلام عليكم اريد الهجره الاكندا انا من اليمن
وعليكم السلام،
يُرجى لهذه الغاية تقديم طلب لدى سفارة كندا في المملكة السعودية:
http://www.canadainternational.gc.ca/saudi_arabia-arabie_saoudite/index.aspx?lang=eng
السلام عليكم استاذي الفاضل هل يحق للسوري تقديم هجره الى كندا مع زوجته وابنه اذا كان في دول الخليج وماهي نسبه الموافقه كوني سوري لا استطيع العوده الى بلادي ولذللك قررت الهجرة نهائيا
وعليكم السلام،
يُرجى مراجعة سفارة كندا في المملكة السعودية لهذه الغاية.
اخي الفاضل انا رحت على السفاره مايخلونك تقابل احد اوتحكي مع احد
السلام عليكم انا اسماعيل من الجزائر مهندس وحاب اهاجر لكندا ماذا افعل اخي هذا ايمايلي Smailgtu@gmail.com وهاتفي 213664995940+
وعلكيم السلام،
عليكم لهذه الغاية تقديم طلب لدى سفارة كندا في الجزائر.
السلام عليكم
هل من الضروري أن أكون يتيماً ؟ إذا لم أكن يتيماً هل سيلغى كل شيء ؟
وعليكم السلام،
قلتُ لك إن الإمكانية متوفرة لكنها مشروطة، وأنا لستُ خبيراً في شؤون الهجرة واللجوء، وهذا هو أيضاً حال زملائي في الإذاعة. أنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة وراجع اختك المقيمة في كندا.
مع تمنياتي لك بالتوفيق،
فادي الهاروني
سؤال عندي ام امي وهي ذهبت لاميركا عن طريق الامم المتحدة يعني (لجوء) هل بامكانها القدوم الى كندا لان بنتها تسكن في كندا ارجو الرد سريعا و شكرا
أهلاً سيد حسن،
هل طرحتْ ابنتها المقيمة في كندا هذا السؤال على دوائر الهجرة واللجوء الكندية؟
انا مصري معايا بكالريوس تجاره كنت عاوز اعرف من حضرتك ازاي اقدم علي هجره او اقامه دائمه
أهلاً،
عن طريق سفارة كندا في مصر:
http://www.canadainternational.gc.ca/egypt-egypte/visa.aspx?lang=eng
اخواني انا مهندس مقيم في لبنان سوري الجنسية ابحث عن الهجرة الى كندا عن طريق الكفالة الكنسية لست منتسب للمفوضية انا اعمل عمل حر في لبنان ولا اعملم كيفية ملئ الاستمارات او المكتب اللذي يجب التوجه له في لبنان ! ممكن المساعدة
أهلاً،
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
السلام عليكم
أنا مغربي عمري 16 عاما(اقل من 18 سنة) و أختي تقيم في كندا(مونتريال).. فهل يمكن أن أذهب إلى كندا عن طريقها ?? أرجو منكم أن تنصحوني و أتمنى لكم التوفيق
وعليكم السلام،
بما أنك قاصر هناك إمكانية مشروطة. أطلب من أختك أن تستعلم عن الموضوع لدى دوائر الهجرة.
أنا مغربي وعمري 16عاما(أقل من 18عاما) و أختي تعيش في كند(منتريال) هل يمكن أن أذهب إلى كندا عن طريقها قبل أن أبلغ سن الرشد ?? أرجوا أن تساعدوني و أتمنى من الله التوفيق
انا مواطن يمني جامعي واريد الزواج من طبيبه سعوديه وقدمنا طلب الزواج في السعوديه ولاكن بسبب سياسة السعوديه تم رفض طلب زواجنا بحجة ان انا سبق لي الزواج والطلاق من مواطنه سعوديه والان ذهبنا للعيش في تركيا هل استطيع طلب لجوء الي كندا او هجره والزواج فيها ارجو الرد وشكرا لكم
يُرجى مراجعة سفارة كندا في تركيا.
شكرا علي اهتمامك اخ فادي ولاكن هل تتوقع في امكانيه لقبول طلبي او ممكن يكون صعب
بصراحة لا فكرة لديّ عن ذلك أخ حسام الدين.
بالنسبة لطلب اللجوء اطرح السؤال على المفوضية العليا للاجئين كونك يمني، أي من بلد يعاني ويلات الحرب. أما بالنسبة للهجرة إلى كندا، فأنصحك بالنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة كي تكون فكرة عن الموضوع قبل الاتصال بسفارة كندا.
مرحبا … انا سوري مقيم بالخليج وقد حصلت على فيزا سياحية الى كندا … هل اعمل على تقديم طلب اللجوء مباشرة عند وصولي من المطار … ام من داخل كندا بعد وصولي عن طريق مكتب محامي .؟
وهل هناك مدن او ولايات معينة يكون قبول او معاينة طلب اللجوء فيها اسرع من غيره …
اخشى من مسالة اني احمل اقامة في الخليج ان تؤثر ع طلب اللجوء او يتم رفضه … هل من بدائل كالكفالة الخاصة مثلا وانا بداخل كندا ؟
افيدوني مع الشكر
أهلاً،
بإمكانك أن تقدم طلب لجوء فور وصولك إلى المطار، أو عن طريق محام خلال فترة إقامتك، فتدرس السلطات الكندية طلبك وإذا وجدت أنك تستحق اللجوء تمنحك إياه، وإلّا ترحلك عن كندا.
طبعاً العملية مضمونة أكثر عن طريق محام متخصص بشؤون اللجوء والهجرة لأنه يعرف إبراز نقاط القوة في طلب اللجوء كما أنه، وبفضل اطلاعه الواسع على القوانين (يُفترض به أن يكون مطلعاً عليها)، قد يجد لك حلاً بديلاً عن طلب اللجوء.
Iam maher saleh igrow up in yemen iam yamni igust want to leve from her to any where over saese coz ihave no one her to take care abaut me my grand mum she is from somaliya pliz tray to get me out of her iam 20 years old but my pasport is 24 for risein long storry to tall u abuot my old pliz get me out of her ilive in ksa for refuge 00966554187393
أهلاً،
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
مرحبا انا وعائلية نقيم في السويد إقامة شرعية ونحن نرغب للعيش في كندا واللجوء إليها رجائي مساعدتي ماذا أستطيع أن افعل وكيف لان اولادي يحبون كندا ويأملو العيش فيها وشكرا
أهلاً،
يجب مراجعة سفارة كندا في السويد لهذه الغاية.
محتاجة لمحامي يتكلم العربية في منطقتي مع الشكر
هل تقيمين في كندا؟
السلام عليكم
انا ليبي متزوج ولدي 3 اطفال اعمارهم اقل من 8 سنوات اريد ان اطلب لجوء الى كندا انا وزوجتى واطفالي وذلك بسبب انعدام الامن فى مدينتي وتهديدات من قبل مجرمين بالخطف , ما الخطوات اللزمة لطلب اللجوء علما بان السفارة الكندية فى ليبيا مغلقة حاليا لتردي الاوضاع فى ليبيا واقرب سفارة فى تونس
حاول الاتّصال بالسفارة الكنديّة في تونس وإليك العنوان الالكتروني:
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/missions/tunis.asp
كيف ممكن اتصل فيهم واخد موعد لم اعرف اي خيار اختار وهل من الافضل ان اعمل محامي في تونس يروح معاي السفارة
الرجاء الرد للاهمية
شكرا
اكتب لهم بواسطة البريد الإلكتروني أولاً. كما أنه بإمكانك الاتصال بأقرب مكتب للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
شكرا
مرحبا . انا دكتور متخرج حديتا من جامعة في دولة اوكرانيا . كنت ادرس من مالي الخاص و لم يتبقى لدي ما يكفي . انا من موصل-العراق اهلي مازلو محاصرين من داعش هناك و لم اتمكن من روئيته عن مدة تزيد عن 4 سنوات . الان انا لا استطيع الرجوع على العراق و لا استطبع البقاء في اوكرانيا بسبب ان اقامتي (اقامة الطالب)سوف تنتهي بعد فترة قريبة … هل استطيع تقديم لجوء من السفارة الكندية ؟
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم حاليا بسلطنة عمان متقدم على كفالة خماسية وتمت الموافقة على طلبي وأجريت مقابلة بالسفارة الكندية بابو ظبي
ومن اكثر من شهرين اجريت الفحص الطبي مع عائلتي عن طريق منظمة IOM السعودية وتم إرسال نتائج الفحص الطبي الى السفارة
ولكن استفساري الى الان لم يتصلو من السفارة لتسليم الجوازات
هل هذا التأخير طبيعي
وشكرا
أهلاً،
الأمور تأخذ بعض الوقت، لكن هذا لا يمنع أن تتابع ملفك مع الجهة التي كفلتك.
انا لاجئ في المانيا واريد ان اقدم طلب لجوء في كندا …هل الدولة الكندية تقبل طلب اللجوء او ترفضه لان لدي اقامة لمدة سنة واحدة في المانيا …وكيف يمكن ان اقدم طلب اللجوء ..وشكرا
أهلاً،
يُرجى مراجعة سفارة كندا في ألمانيا لهذه الغاية.
انا عراقي ومقدم على الكفاله الكنائسيه من لبنان وقد قابلت في منظمه فوكس بتاريخ 15-3-2016وهذة فقط موجودة في لبنان لمساعدة السفارة الكنديه وقالوا لي انتظر هاتف من السفارة الكنديه بين اسبوع الى اسبوعين لغرض المقابله وانا لحد الان لم يتصلوا بي وقد استغرق الوقت الثلاثه شهور مع العلم انني اتصلت في السفارة ولم يرد عليه وكذلك قمت بارسال ايميل الى دائرة الهجرة ولم يعطوني جواب سواء انتظر هل ممكن اعرف متا يتصلون لاننا في حيرة من امرنا انا وعائلتي هل تستطيع ا اجابتي على هذاالسوال مع العلمانا المعامله قد قدمت عن طريق الكفيل الخاص بي بتاريخ 23-5-2015 في دائرة الهجرة اي صار اكثر من سنه ونحن نتظر مع الشكر الجزيل
أهلاً،
للأسف لا يمكننا الإجابة على سؤالك. هل راجعت الكفيل الخاص؟
انا فلسطيني وعندي جواز سلطة فلسطينية وهويه ومقيم بقطر وحابب اروح زيارة ع كندا وبعدها اقدم لجوء هل يقبلوا اللجوء واذا انتهت اقامتي بالدوحة وانا بكندا هل ممكين يرجعوني ع غزة وشكرا
أهلاً،
يُرجى مراجعة سفارة كندا في الدوحة:
http://www.canadainternational.gc.ca/qatar/index.aspx?lang=ara
السلام عليكم
تقدمت بطلب لجوء عن طريق كفالة كنسية الكندية وتمت الموافقة المبدئية وأجريت المقابلة في السفارة ولكن عند اجراء الفحوص الطبية تبين اني مريض بمرض مزمن لكن ليس معدي او ساري علما اني سوري مقيم في الأردن فهل المرض سوف يلغي طلبي ارجو الإجابة وشكرا لكم
وعليكم السلام،
بصراحة لا نملك إجابة على سؤالك، يُرجى متابعة الملف مع الكفلة أو مع السفارة الكندية المعنية.
السلام عليكوم
الاستاذ الفاضل
انا مقيم بالامارات العربيه
وقدمة عالهجره بكفاله جمعيه في كندا
وصار المقابله مع السفاره والفحص الطبي والم ياتي اي جواب مع العالم بتاريخ 4/15 صارت المقابله مع التحليل
والسفارة قالت راح تبعت ايميل او جواب بتاريخ 20/5 ولم يأتي اي رد هل يوجد جواب عندك وشكرا
وعليكم السلام،
نحن كإذاعة لا علم لنا ولا اطّلاع على ملفات طالبي اللجوء والهجرة، فالملفات تحظى بحماية الخصوصية الفردية. يُرجى مراجعة السفارة الكندية المعنية.
مرحبا عندي استفسار لي صديقة في كندا ولديها اقامة وطفل ومعها زوجها لكنه يعنفها ويسيء معاملتها وهي سورية الجنسية ماهي الجهات التي يمكن ان تلجئ اليها في كندا وهل تستطيع حماية نفسها وطفلها لانه يهددها بأخذه منها
أهلاً،
زوج صديقتك يهددها بأخذ الطفل منها؟ هذه كندا وليس “حارة كل مين إيدو إلو”! إذا كان زوج صديقتك يعنفها أو يهددها بإمكانها الاتصال برقم الطوارئ 911 فتأتي الشرطة وتقوم بما يلزم وفق القوانين. لكن أحياناً كثيرة في حالات العنف الأسري يكفي للضحية أن تُفهم الطرف الآخر أنها على علم بحقوقها وأنها ستلجأ للسلطات إذا ما عاود تعنيفها أو تهديدها حتى يكف المهدِّد عن التهديد. وقد يكون من المفيد أن يعرض الزوجان وضعهما على طبيب قبل الاتصال بالشرطة، فيقوم بتوجيهما إلى عامل إجتماعي أو إلى عالم نفس. لكن في حالات الخطر يجب عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ.
السلام عليكم
وعليكم السلام!
أنا سوري الجنسية واعيش في ألمانيا هل يمكنني تقديم طلب لجوء في كندا
إذا كنتَ مقيماً في ألمانيا بصورة شرعية بإمكانك تقديم طلب هجرة إلى كندا عن طريق السفارة الكندية في هذا البلد.
السلام عليكم … انا قدمت على طلب وثيقة سفر الى كندا لاعادة ترتيب بعض الاوراق المتعلقة بالهجرة و تم رفض المعاملة و اعطوني كتاب استئناف اين اقدم الاستئناف و كم تكلفته علما انني في الاردن و ما هي الاجراءات التي تحدث في الاستئناف و هل يمكنهم قبول المعاملة بعد الاستئناف و شكرا
وعليكم السلام،
يُرجى طرح السؤال على الجهة التي وجهت لكم كتاب الاستئناف. نحن كإذاعة لا نملك الجواب الناجع على سؤالكم.
مرحبا
انا اردنية الجنسية متزوجة , خالتي في كندا و نرغب انا و زوجي بالعيش هنالك لذا قررت الذهاب الى خالتي كزيارة ثم تقديم طلب لجوء و انا في كندا
هل يجبان يكون هناك اسباب امنية لقبول الطلب ! و هل يرفض طلبي لذلك ! و كم احتاج وقت لمعرفة قبول الطلب او رفضه ! و هل استطيع تقديم اوراق زوجي و هو خارج البلد مع اوراقي !
أهلاً،
يحق لك طلب اللجوء عندما تصلين إلى كندا، وتدرس السلطات الكندية طلبك ضمن مهلة شهريْن على تقديمه، فإما تمنحك اللجوء وإما تقوم بترحيلك. لكن منحك اللجوء يكون للحفاظ عليك من مخاطر تتهدد حياتك. هل حياتك بخطر في الأردن؟ هل تعيشين مثلاً تحت القصف أو أن أحدهم حلل دمك لسبب ما، لا سمح الله؟ أنصحك بالتفكير ملياً قبل الإقدام على طلب اللجوء، لأن رفض طلبك سيجعل زيارتك لكندا بعد ترحيلك منها أمراً بالغ الصعوبة.
تحياتي،
فادي الهاروني
شكرا سيد فادي
لكن اذا كنت اريد ان اكمل دراستي هناك ! اذن ما الطريقة المثلى للعيش في كندا غير ان اطلب اللجوء !
إما تقديم طلب هجرة لك ولعائلتك، أو إيجاد رب عمل في كندا بحاجة لك أو لزوجك كعامل صاحب كفاءة، أو الحصول على قبول من جامعة أو معهد في كندا (ما يسهّل في الحالتيْن الأخيرتيْن الحصول على تأشيرة للإقامة المؤقتة في كندا دون أن يضمن الحصول عليها).
انا سوري هربت من الحرب الى الاردن وبعدها 4 سنين من اقامتي كلاجى في الاردن ذهبت لكندا عن طريق المفوضية واخذت الاقامة الدائمة في كندا السؤال .هل يمكنني ان اذهب للأردن زيارة لكوني املك الاقامة الدائمة في كندا وماهي الاجرائات .هل استطيع دخول الاردن بأقامتي الكندية ام ان هناك اجرائات ارجو الرد مع التفاصيل وشكرا لكم..
أهلاً،
بداية هل تسمح لك السلطات الكندية بمغادرة كندا إلى الأردن ثم العودة إلى كندا؟ هذا سؤال أنصحك بطرحه على سلطات اللجوء والهجرة الكندية، فطرحك السؤال، أي سؤال كان، هو حق لك.
ولنفترض الآن أن السلطات الكندية أتاحت لك الذهاب إلى الأردن ثم العودة إلى كندا، هل تستطيع دخول الأردن بإقامتك الكندية؟ هنا اسألك ما إذا كنتَ تحمل جواز سفر سورياً صالحاً. إذا كان الجواب نعم، اسأل سفارة الأردن في كندا عن شروط دخول الأردن، أما إذا كان جواز سفرك السوري منتهي الصلاحية فاطرح السؤال على السلطات الكندية علّها تمنحك وثيقة سفر (وليس جواز سفر بما أنك لستَ مواطناً كندياً بعد) تتيح لك مغادرة كندا (في هذه الحال قد تكون بحاجة لتأشيرة لدخول الأردن).
تحياتي،
فادي الهاروني
مرحبا انا مواطن عراقي اسكن في لبنان محتاج ايميل السفاره الكنديه في لبنان مشان اقدم استأناف
اهلا بك وإليك العنوان والأرقام المطلوبة.
Street Address
The Embassy of Canada
Jal El Dib Highway, Lebanon
Postal Address
The Embassy of Canada
P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon
Telephone
Consular: (961-4) 726700
Immigration: (961-4) 726700 ext 4500
Fax
Consular: (961-4) 710595 or 726703
Emails
Main: berut@international.gc.ca
Immigration: berutimmigration@international.gc.ca
Immigration for Refugee Inquiries: berutIM-refugees@international.gc.ca
السلام عليكم.
انا لاجئ سوداني (دارفوري) الحرب قتل أهلي في دارفور .كنت نازح في دارفور والآن في فرنسا . قدمت اللجوء في فرنسا ولكن رفضتني فرنسا.
هل يمكن لي أن اذهب إلى كندا
وعليكم السلام،
راجع سفارة كندا في فرنسا إضافة إلى الجمعيات الفرنسية التي تُعنى باللاجئين.
أتمنى لك التوفيق،
فادي الهاروني
السﻻم عليكم انا عراقي وزوجتي سورية تهجرت من العراق الى سورية ومن سورية الى العراق ومن العراق الى اﻷردن لدي طفلتين وقدمت للمفوضية طلب لجوء في عام 2012 وتم اﻷعتراف بي بصفة ﻻجء وﻻكن لم يتم تحديد البلد علمن اني لي اقارب توطنو في كندى في فانكوفر وكانو يساعدوني على المعيشة اما اﻷن فئنا اسكن انا وزجتي في اﻷردن وامر بضروف جدآ صعبة اعاني من اصابة في قدمي وﻻ استطيع ان امارس حياتي الطبيعية في اﻷردن اتمنا اخذ امري بعين اﻷعتبار ومساعدتي ارجو الرد
مع جزيل الشكر
وعليكم السلام،
يُرجى متابعة الملف مع المفوضية العليا للاجئين، كما أنه بإمكانك أن تطلب من أقاربك في فانكوفر الاستعلام لدى دوائر الهجرة واللجوء في كندا عما بإمكانهم أن يفعلوه كي تأتي مع عائلتك إلى كندا.
تحياتي،
فادي الهاروني
انا طالب ادرس لغه في ولايه فلوريدا وغير قادر على اكمال اللغه لانها غاليه وغير قادر على الرحوع الى الاردن بسبب مشاكل كيف يمكن لي ان اقدم لجوء واكمال الدراسه وبعض المعارف يولو لي اذهب الى بفيلو وقدم عن طريق المنيسه هل ممكن
أهلاً،
أستبعد أن يكون بإمكانك تقديم طلب لجوء إلى كندا فيما أنت حائز على إقامة في الولايات المتحدة. أما إذا كنتَ ترغب بالهجرة إلى كندا فذاك موضوع آخر، ويمكنك لهذه الغاية زيارة موقع وزارة الهجرة الكندية الذي تجد رابطه على هذه الصفحة وتقديم طلب هجرة من الولايات المتحدة. وفي شتى الأحوال استشارة مستشار هجرة أو محامي هجرة تكون مفيدة.
انا لاجئ في كندا ولدي اقامة دائمة
اريد موقع ايميل سلطات الهجرة الكندية
من اجل مراسلتهم
ولكم جزبل الشكر
أهلاً،
إليك الرابط:
http://www.cic.gc.ca/english/index.asp
مرحبا انا سورية و زوجي كندي عايشة بالإمارات قدمت ملف الزواج من شهر يناير و لهلا ما ردو عليي فيكون تفيدني؟
ننصحك بالاتّصال بالسفارة الكنديّة في الامارات ونتمنّى لك التوفيق
انا في كندا واريد الذهاب الى السعودية كيف يمكنني الذهاب بهدف الاستقرار
انا لدي طفلان وزوجة
الأمر يتوقف على وضعك في كندا: هل أنت طالب لجوء أم لاجئ أم مهاجر أم مواطن؟ يُرجى مراجعة سلطات الهجرة الكندية.
السلام عليكم انا عراقي وحاليا بالمانيا اقدر اقدم لجوء الى كندا وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم اسمي احمد من سوريا هارب من الجيش السوري أود الجوء الى كندا
وعلكيم السلام،
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم.انا من العراقي من محافظةالانبار مسجل في المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين منذ٢٠٠٧ وعندي ولدين اصيبا بالشلل الدماغي .ملفي موجود في السفاره الكنديه منذ خمس سنوات حيث ام تحويله من المفوضيه الى السفاره.والى الان لم يجد طريق النور.هل من الممكن ايجاد سبيل لنشر معاناتي ولكم مني كل الاحترام.
وعليكم السلام،
أنا آسف لما يعانيه ولداك وأنت، ولكن ليس بمقدورنا، زملائي الصحافيون وأنا، أن نساعدك. أرى أن تتابع الملف مع المفوضية العليا للاجئين وسفارة كندا.
مع تحياتي وتمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
مرحبا،
انا اقيم في كندا اقامة دائمة ، انا سورية الجنسية ، اريد احضار زوجي من تركيا الى كندا ، اريد معرفه الاوراق اللازمة للم الشمل و الفترة المتوقعه لقبول الطلب و فترة مجيئه الى هنا كم تتراوح، او عن طريقه فيزة عمل ما الاوراق ايضا ، لو سمحتم اريد المساعدة وشكرا
أهلاً سيدة ضحى،
أنصحك بالاتصال بدوائر الهجرة الكندية لطرح هذه الأسئلة، فزملائي وأنا صحافيون في إذاعة ومعلوماتنا في مجال الهجرة واللجوء عامة.
تحياتي،
فادي الهاروني
ارجوك ساعدنى فى الهجرة من مصر تخيل تقدمت لوظيفة لكن قالو لى لا اصلح لانى معاق حركيا ولا اصلح للعمل
أهلاً،
يجب تقديم طلب هجرة لسفارة كندا في مصر.
أخواتي الاعزاء أنا عملت كفالة كنسية إلى كندا وتمت الموافقة وفي ١٣/٥ عملت التحاليل الطبية هل لديكم فكرة إذا وقت المقابلة في السفارة الكندية في لبنان يأخذ وقت أو لاء أو لا يوجد أي فكرة لديكم
لا فكرة لدينا خاصة جراء كثرة عدد الطلبات
انااردنية ام ل طفلة واعاني من مشاكل اسرية مع والد الطفلة واحمل شهادة جامعية ووظيفة وافكر بالهجرة لكندا انا وبنتي فقط كيف الخطوة الاولى
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم:
عائلة صديقة سورية منحت حق اللجوء الكنسي (حيث تم دفع الكفالة الكنسية )إلى مقاطعة كيبيك الكندية فهل تستطيع الإقامة في مقاطعة أخرى؟؟
بدون شك فالحدود مفنوحة بين كل المقاطعات
انا عراقي طالب لجوء ومسجل لدى المفوضية في لبنان منذ عامين وارغب بعمل الكفالة الكنائسية فما هو انسب طريق لعمل ذلك علما اني لا اعرف احدا ليقوم بالمراجعات في كندا,وهل هي مفتوحة حاليا ؟
يمكن الاتصال بأية كنيسة
مرحبا انا بنت من سورية بدي قدم لجوء على كندا من لبنان علما انو في حدا بكندا فيه يكفلني ايو الافضل انو قدم اللجوء من السفارة الكندية او من مفوضية الامم المتحدة والكفيل كيف بيقدر يساعدني ليسرع عملية اللجوءوهل مضمون قبولي
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم
انا سوري الجنسية وقد خرجت من بلدي بسبب محاولة اجباري على حمل السلاح ورفضت ذلك , وبعدها اصبحت مطلوب وملاحق في بلدي وخرجت الى لبنان, لهذا اتمنى المساعدة في الطريقة الافضل للجوء الى كندا ,
وايضا اتمنى ان استطيع ان اكمل دراست الماستر في كندا لان انا قد حصلت على البكلوريوس في سوريا سابقا.
ولكم جزيل الشكر والعرفان
وعليكم السلام،
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
مرحبا
انا سوري الجنسية ومقيم اقامة مؤقة في لبنان ولا يمكنني الرجوع الى بلدي سوريا لأسباب سياسية وعرقية وانا مهندس كمبيوتر .هل يمكنني التقديم للجوء السياسي الى كندا عن طريق السافرة الكندية في لبنان ؟
وشكرا
أهلاً،
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
كم المدة التى يقضيها اللجئ ليزور بلده
إذا مُنح حق اللجوء لن يكون بمقدوره زيارة بلده طالما أن الأوضاع فيه لم تتغير (وإلّا لماذا ستمنحه السلطات الكندية حق اللجوء إذا كان بإمكانه الذهاب إلى بلده بكل أمان ودون خطر على حياته؟)
السلام عليكم أنا سوري ولي 3 أطفال ومسجل في المفوضية في مصر وعملنا مقابلة الأولى التوطين وسئلوني هل يوجد جنسية مصرية مع الأولاد فاقلت لهم لا هم سوريين ولكن طليقتي المصرية أم الأولاد سؤالي لحضرتك هو هل لو طليقتي عامله الجنسية المصرية للأولاد ممكن يتأثر لجوئنا في المفوضية أو في إلتوطين أرجوا منكم الإفادة لأنني على أمل أن يكمل حلمي في مستقبل لأطفالي ونحن منتظرين المقابلة الثانية وهل لو فعلا طليقتي عاملة الجنسية المصرية للأولاد هل بأمكانها تسحب الجنسية عنهم أنا في أنتظار ردكم بفارغ الصبر وشكرا لكم
وعليكم السلام،
بصراحة لا أملك إجابة على سؤالك، أنا آسف. أنصحك بالاستعلام لدى محامي هجرة أو لدى أشخاص في مثل وضعك.
تحياتي،
فادي الهاروني
سلام وتحية
اخي الفاضل , انا تونسي اسمي”محمد” و اتواجد في الامارات وقد اعتنعقت المسيحية ولكن لا اقدر ان امارس عقيدتي الدينية هنا كما اني مضطهد و كما تعلم دولة خليجية واسلامية كيف تنظر للمرتد في نظرهم . كما اني اخي الفاضل ممنوع من السفر من هذا البلد وليس لي اي عمل خصوصا اني كنت اعمل في مجال الطيران . لذا ارجو منك ان تقترح علي لاسيما ان بلدي الاصلي يرفض هذه العقلية وهي الخروج عند الاسلام, وشكرا
اخوك محمد
أهلاً سيد محمد،
أنصحك بعرض قضيتك على محام أو جمعية حقوقية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. أعرف أنه في حال تمكنتَ من بلوغ الأراضي الكندية بإمكانك تقديم طلب لجوء، فتدرس السلطات طلبك وتقرر إما منحك اللجوء أو ترحيلك.
تحياتي،
فادي الهاروني
السادة الكرام
تحية طيبة وبعد
أنا مواطن مصري وتقدمت بطلب لجوء الي منظمة الأمم المتحدة في تركيا ومازلت منتظر المقابلة الثانية لتحديد موقفي والنظر في القرار
ويوجد عندي صديق مصري يحمل الجنسية الكندية ومقيم في كندا منذ وقت طويل وتحدثنا حول كيفية وصولي الي هناك في الوقت الذي أملك فيه ملف UNHCR فماذا أفعل في هذه الحالة لكي أذهب الي هناك
أرجو التوضيح مع جزيل الشكر
أهلاً،
اطلب من صديقك المقيم في كندا أن يتصل بدوائر اللجوء الكندية للاستعلام عن سبل مساعدتك.
السلام عليكم
أنا طالب سوري مقيم في ولاية سياتل الامريكية
بالقرب من فانكوفر الكندية
هل أستطيع تقديم طلب للجوء الى كندا وهل أستطيع الذهاب الى الحدود البرية بين كندا واميركا وطلب للجوء الى كندا ؟؟
وعليكم السلام،
تقول إنك “مقيم” في الولايات المتحدة، وهذا يعني أنك إذا طلبتَ اللجوء في كندا ستعيدك سلطاتها إلى الولايات المتحدة. إن كنتَ ترغب بالإقامة في كندا لماذا لا تقدّم طلب هجرة إليها؟
تحياتي،
فادي الهاروني
أنا لست مقيم بالولايات المتحدة أنا دخلت بفيزة دراسية f1
لكن هذا لا ينفي أنك مقيم بصورة شرعية في الولايات المتحدة وأنك إذا ما طلبتَ اللجوء في كندا ستعيدك سلطاتها إلى الولايات المتحدة. هل عرضتَ قضيتك على جهة مطلعة بما فيه الكفاية على شؤون اللجوء في كندا (محام، مستشار، جمعية حقوقية)؟ بصراحة أنا لستُ من أهل الاختصاص في هذا المجال ومعلوماتي فيه عامة.
أتمنى لك التوفيق،
فادي الهاروني
سيد فادي انا لاجئ سوري في لبنان منذوخمس سنوات تقريباومسجل في المفوضيه وتقدمة بطلب لجؤعبر البلدية منذو 3اشهروقالو لنا ان اورقكم صارة في السفارة الكنديه في بيروت اوريد منكم مساعدتي ان اعرف طلبي اين ذهب الله وكيلكم وضعي تحت الصفر عندي 7 اطفال والوضع تعبان اكتير ولا ندري ماذا نفعل واوريد مساعدتكم ولكم جزيل الشكر وانا واولادي حلمنا ان نذهب الي كندا لاان اولادي بلا تعليم ولاشئ وشكرا لكم
أهلاً،
يُرجى لهذه الغاية مراجعة سفارة كندا في بيروت طالما أن أوراقكم أصبحت لديها.
تحياتي،
فادي الهاروني
مساء الخير وارجو منكم المساعدة في طلبي انا شاب لبناني متزوج من لبنانية ولدي ولادان ڜاب وبنت عمر الشاب سبعة عشر سنة صف الباكلوريا والبنت احدا عشر سنة الصف السابع اساسي واعمل في تلبيس الحجر والنحت وتركيب الشامنيات والشلالات ولدي خبرة قوية بجميع اعمال البناء ولسوء الاحوال المعيشية في لبنان وعدم وجود العمل لي كلبناني لكثرة المضاربات في الاسعار اصبح العمل شبه مستحيل. فقررت الهجرة الى كندا الباب الكريم لاعمل واكمل علم اولادي واكمل حياتي فيها وانتظر مساعدتك وشكرا
مساء النور،
للأسف لا يمكننا كصحافيين أن نساعدك في طلب الهجرة، فلا قدرة لنا ولا سلطة في هذا المجال.
لكن بإمكانك أن تنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة كي تكوّن فكرة عن الهجرة إلى كندا، وبعد ذلك يمكنك تقديم طلب لدى سفارة كندا في لبنان.
تحياتي،
فادي الهاروني
مرحبا
لو سمحت عندي سؤال
انا مقيم بالرياض مع مرتي وابني حصلنا ع موافقة طلب اللجوء بكفاله خاصة ولكن زوجتي حامل
السؤال هل من الممكن يعطونا التاشيرة حتى لو كانت حامل او لازم نستنى
السؤال ممكن يعملو استثناأت لطالبي اللجوء
شكرا
أهلاً،
يجب طرح السؤال على الجهة التي وافقت على طلبك. حسب رأيي إذا كان الطبيب لا يمانع في سفر زوجتك الحامل جواً، فالسلطات الكندية لن تمانع من جهتها. لكن اطرح السؤال على الجهات المختصة. وبالسلامة إن شاء الله.
فادي الهاروني
انا مقيم في بلغاريا وقد نفذت اقامتي والبسبورت العراقي نفذ ولايقبلون تجديده في السفاره العراقيه في صوفيا فهل استطيع طلب اللجوء في كندا او المانيا او بريطانيا وكيف
أشك في أن تكون هذه الدوافع مقبولة من قبل السلطات الكندية لمنحك اللجوء. لماذا لا تقدم طلب هجرة إلى كندا بعد تجديد جواز سفرك؟
سيدى العزيز أ/ فادي
انت ارسل لي رسالة يقول
مساء النور أستاذ محمد،
نعم يحق للمعاقين جسدياً، أسوة بسائر الناس، تقديم طلب هجرة إلى كندا.
أنصحك بالنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة من أجل تكوين فكرة حول الهجرة إلى كندا، وإليك أيضاً الرابط لسفارة كندا في القاهرة:
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/visas/index.aspx?lang=eng
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
وانا دخلت في الموقع ولم اعرف كيفية استفادة وارجو توضيح والموقع يوجد عدة اشياء ولكن في اي جزء أدخل في الموقع وكيفية تقديم ارجو توضيح يعني مثلا هناك للدراسة والهجرة…
وانا دخلت في الموقع الهجرةوبعدها ادخلني في لموقع
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
في اي جزء اختار وكيفية تقديم ونصائح تقديم ولا اطلب فقط سوى توضيح وايضا اريد محامي متخصص هجرة كندا موثوق في القاهرة اذا أمكن لانني لا استطيع فعل أي شئ من دون محامي
وشكراعلى حسن تعاونك
أهلاً سيد محمد،
إليك الرابط لسفارة كندا في مصر (آسف لأني ارسلتُ لك رابطاً لسفارة كندا في دولة أخرى في ردي السابق):
http://www.canadainternational.gc.ca/egypt-egypte/index.aspx?lang=ara
بالنسبة لمحامي هجرة أو مستشار هجرة، لا أعرف أحداً يعمل في هذا المجال في مصر كما أنه لا يحق لي أن أحيلك إلى أي منهم في أي مكان في العالم.
تحياتي،
فادي الهاروني
إليك موقع المفوضية:
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27100.html
سيدي الفاضل انا عراقي مقيم في دبي مع عائلتي أرغب في دخول كندا والتقديم على اللجوء فهل من الأفضل الذهاب الى أمريكا ومنها الى الحدود الكندية لمقاطعة اونتاريو وطلب اللجوء هناك او بعمل فيزة سياحية والدخول لكندا ومن ثم طلب اللجوء . وشكرا
أهلاً،
ولماذا لا تقدّم طلب هجرة لدى سفارة كندا في دولة الإمارات؟
مساء الخير
أنا مواطن سعودي عسكري سابق ومعارض سياسي وأريد طلب اللجوء السياسي لكندا وأعاني من القمع والتهديد ومحروم من العمل بأي مهنة داخل بلدي أرجوا المساعدة وما الواجب علي فعله .
دمتم
مساء النور،
اللجوء إلى كندا من خارج أراضيها يتم عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. أنصحك بالتواصل مع منظمات حقوقية فهي دون شك على علم أكثر مني بالسبل الواجب اتباعها لطلب اللجوء إلى دول العالم التي تستقبل لاجئين سياسيين.
تحياتي،
فادي الهاروني
اني مواطن عراقي الجنسية ولدي شقيقي مصاب بمرض ونسبة الاعاقة هي 86 % حيث عملت تقريراً في مستشفيات تركيا بالجان مختصه في مرضي ولدي شقيقي طفله عمرها 6 سنوات اود الهجرة الى كندا. وانا المعين لهم والمسؤل لهم برعايتهم وتلبية متطلباتهم خرجنا من العراق بسبب الحروب في تركيا لا يوجد اي علاج لاخي المعاق علما اننا 3 نفرات فقط انا وشقيقي وابنته فقط علما اني اسكن تركيا حاليا
أهلاً سيد أحمد،
يؤسفني ما تعانيه أنت وشقيقك المعاق وطفلته. اللجوء إلى كندا من خارج أراضيها يتم عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. هل اتصلتَ بمكتب المفوضية في تركيا؟
لا اعرف كيف اتصل بهم ولا اعرف مكانهم ياريت لو تعطيني بعض المعلومات
أنا صلاح الدين من اليمن أنا أريد الهجرة الى كندا للدراسة ممكن تساعدوني
أهلاً سيد صلاح الدين،
يمكنك النقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة من أجل تكوين فكرة حول الهجرة إلى كندا. أما طلب الهجرة فبإمكانك إرساله إلى سفارة كندا في المملكة السعودية:
http://www.canadainternational.gc.ca/saudi_arabia-arabie_saoudite/visa.aspx?lang=eng&menu_id=2
تحياتي،
فادي الهاروني
مرحبا انا لأجى عراقي الآن في تركيا وعلما مسجلة لدى الأمم المتحدة وقصتي أخي الفاضل نزحت من محافظتي البصرة لكوني سني المذهب تعرض والدي لخطف من قبل مليشيات شيعية بقى تحت تعديب شهرين وتعرضنا لتهديد واضظرين لهرب لموصل عام 2006 وبقين في الموصل 3سنوات مع قله خدمات وسوء الأوضاع الأمنية والصحية وتركن لمدارس لعمل واضطرين لسفر لسوريا عام2010 وبدأت المأساة مرة آخر بسبب قلة النقص في العلاج وسوء الخدمات الصحية توفت أختي وبعدها سفرنا إلى تركيا لا نقدر نرجع لعراق لكونن مستهدفين ولا نقدر البقاء في تركيا بسبب المعيشة الصعبه وممنوع عمل العراقيين واريد اللجوء الى كندا انا وعايلتي ولكم جزيل شكرا
أهلاً سيد حسن،
يؤسفني ما تعانيه أنت وأسرتك. اللجوء إلى كندا يتم عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
تحياتي،
فادي الهاروني
انا من سورية اقيم بلبنان مع عائلتي زوجي وطفلين قدمت طلب خجرة لكندا من هشهور اتصلو بي واخذوا كل المعلومات ولم اعلم الجواب كيف استطيع معرفة ذلك
ننصحك بالانتظار ريثما يصلك الجواب لأنّ معاملات الهجرة تأخذ وقتا طويلا، ونتمنّى لك ولعائلتك التوفيق
مساء خير
انا محمد من مصر مقيم في القاهرة وانا حاصل على بكالوريس ادارة اعمال واعمل في شركةعالمية بنسبة 5% وحيث اعاني اعاقة بسيطة وهي شورت اكسليس او قصر وتر ولكن اعاني من تمييز وعنصرية بشدة واشعر ليس مواطن من درجة الاولي على رغم اني مصريين شرفاء وسجلي نظيف مثل اي شخص وانا ولا انتمي أي حزب ولا سياسة فقط اريد ان اعيش مثل اي شخص وهو معاملة مثل كل اشخاص وليس معاملة رديئة وللعلم اجيد تحدث انجليزى بشكل جيد وأستطيع عمل مثل اي شخص سؤالي
هل يمكن شخص معاق تقديم هجرة وهل يوجد تسهيلات ؟
وشكرا
مساء النور أستاذ محمد،
نعم يحق للمعاقين جسدياً، أسوة بسائر الناس، تقديم طلب هجرة إلى كندا.
أنصحك بالنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة من أجل تكوين فكرة حول الهجرة إلى كندا، وإليك أيضاً الرابط لسفارة كندا في القاهرة:
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/visas/index.aspx?lang=eng
مع تمنياتي بالتوفيق،
فادي الهاروني
السلام عليكم ، انا شاب في العراق اود الهجرة الى كندا بس مثل ما تعرفو ان كثير صعب ان اسافر بنفسي ، ف تمكنت ان اجد شركة بإمكانهم ان يأخذو فيزا العمل او صياحي حتى اتمكن اوسافر الى كندا ، بس قالو بأن يأخذو بصمة في سفارة كندية ، ف سوأل هل سيكون هناك مشكلة عندما اطالب الجوء ؟؟هل البصمة يسبب المشاكل في القضية او يسبب ان يرجعولي الى بلدي ؟؟؟ لأن غايتي هوة الجوء و ليس عمل .. شكرا لكم ..
وعليكم السلام،
أكرر ما سبق وكتبتُه على هذه الصفحة، وهو أنه يحق لمن يصل إلى كندا أن يطلب اللجوء فيها، فتدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك منحه حق اللجوء أو ترحيله.
تحياتي،
فادي الهاروني
اخي الكريم
انا حاليا في اليونان وقد افادونا اننا نستطيع الدهاب الى كندا عبر البحر تستغرق الرحله ١٥ يوم في البحر هل اذا وصلنا الى كندا يستقبلون لاجونا ام سيعقبوننا ويتم ارجعنا الى اي بلد اخر
وشكراً
أهلاً أستاذ صالح،
من يطأ أرض كندا يحق له طلب اللجوء، وتدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك منحه حق اللجوء أو ترحيله. لكن أود لفت انتباهك إلى أن بعضاً ممن حاولوا الوصول إلى كندا عن طريق البحر بغية طلب اللجوء وصلوا في النهاية لكن أمواتاً، مع الأسف.
تحياتي،
فادي الهاروني
مرحبا أنا صرلي سنة في كندا و قدمت لجوء أنا لدي جنسيتين سورية و هنغارية وأخذت الموافقة على اللجوء و منذ شهر قدمت طلب للإقامة ولكني أود إلغاءها والرحيل من كندا و استرجاع جوازات سفري هل هذا ممكن و كيف أريد بعض المعلومات حول ذلك رجاء وشكرا
يُرجى لهذه الغاية التواصل مع سلطات الهجرة واللجوء الكندية.
استاذي الفاضل انا سوري وزوجتي مغربية هل أستطيع أن أقدم طلب الهجرة إلى كندا لي ولزوجتي
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا استاذ جامعي وارغب فى الهجرة الى كندا اريد معرفة اذا كان فى الامكان الحصول على عمل براتب معقول وكيف احصل على عمل هناك ؟
أهلاً،
راجع سفارة كندا في بلد إقامتك واطرح على موظفيها أسئلتك، ثم تقرر على ضوء ذلك ما إذا كانت الهجرة إلى كندا تلبي طموحاتك.
تحياتي،
فادي الهاروني
ممكن استاذ اذا اردت الزوجة التي تمتلك الاقامة في كندا ان تكفل زوجها المقيم خارج كندا وهي حاليا تدرس وليس لها دخل شهري تتلقا منحة فقط هل تستطيع ان تكفله
مساء الخير استاذ هل يستطيع الطالب الذي عنده اقامة في كندا ان يجلب زوجته للعيش معه بي كندا علما انه غير عامل وليس له دخل شهري
مساء النور،
يُرجى طرح السؤال على دوائر الهجرة الكندية للحصول على الجواب الناجع.
هل يستطيع الطالب ان يتكفل بلم الشمل الزوجة في كندا بدون عمل حاليا
انا سوري اتيت الى كندا من 3 شهور كنت بلاردن ولم يعجبني الوضع واريد العودة هلى يمكنني وهل يمكنني العودة الى الاردن او اي بلد عربي
أهلاً،
يمكنك مغادرة كندا دون عقبات، أما بشأن عودتك إلى الأردن فعليك طرح السؤال على السلطات الأردنية. ومن جهتي أنصحك بأن تعطي نفسك بعض الوقت في كندا علّك ترغب بالبقاء فيها.
تحياتي،
فادي الهاروني
ممكن اعرف هل في القانون الكندى مايسمح للزوج ان يأخذ الأبناء من الام و هم بنات بعد سن معين
في حال حصول طلاق بين الزوجين، وإذا كان لديهما أولاد قاصرون، المحكمة هي الجهة المخولة باتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة الأولاد.
مرحبا ، ممكن اعرف اذا اخذت فيزا عمل من سفارة كندية في اوردن و اخذو بصمة هل ممكن ان اطالب الجوء في كندا؟ هل سيكون اي مشكلة في بصمة ؟؟ شكرا
أخذ البصمة لا يطرح مشكلة وبإمكانك الاطّلاع على شروط الهجرة واللجوء إلى كندا من خلال الاتّصال بالسفارة الكنديّة في الأردن او من خلال مراسلة مواقع وزارة الهجرة على العناوين التالية:
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اسفه للازعاج بس كنت عايزه اعرف هل من حق الزوج بعد ماقام بعمل هجره عائليه و بالفعل توجهنا الى كندا من حوالى سنه و 8 شهور ان يلغيها مع العلم اننا لم نمكث سوى أسبوعين فقط انا و الأولاد معه هناك و هو أيضا غادر كندا بعدنا بشهرين
يحق للحاصل على تأشيرة هجرة التخلي عنها بواسطة كتاب خطي. لكن، حسب علمي، عندما تكون الهجرة عائلية (زوجان مع أو بدون أولاد) ليس بإمكان أحد الزوجيْن أن يطلب إلغاء تأشيرات سائر أفراد الأسرة. أطلبي رؤية نسخة عن طلب إلغاء التأشيرة.
كيف يمكن لشخص ان يعود الى كندا بعدما ذهب اليها لمده أسبوعين فقط بعد الموافقه على ان يكون new immigrants
هل من حقه العوده مره أخرى بعد سنتين غياب عن كندا
مبدئياً يحق له، لكن راجعي سفارة كندا في بلدك للتحقق من ذلك.
السلام عليكم الاخ الكريم انا زوجتي عندها الاقامة في كندا وحاليا تدرس في معهد وتتلقا منحةمن المعهد هل تستطيع كفالتي للعيش معها في كندا وليس لها دخل الي المنحة
وعليكم السلام،
اطلب من زوجتك أن تعرض الموضوع على دوائر الهجرة الكندية.
لدي اخت موجودة في كندا وهي تم اختيارها ضمن برامج استقبال اللاجئين السوريين هل باستطاعتها ان تعم لي لم شمل او هل هناك طريقة لكي تساعدني للسفر إلى كندا علما انا موجود بتركيا
للأسف لا أملك إجابة مؤكدة على ىسؤالك. هل طلبتَ من أختك أن تستعلم لك عن الأمر؟