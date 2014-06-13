إحدى صفحات موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية

إحدى صفحات موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية
Photo Credit: راديو كندا

الهجرة واللجوء إلى كندا: أجوبة على أسئلة زوّار موقعنا

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 13 يونيو, 2014 , 2٬345 تعليق ↓

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نتناول اليوم أسئلة تتعلق بالهجرة واللجوء إلى كندا وردتنا من زوار موقعنا. معظم الأسئلة وردت من مواطنين سوريين، معظمهم خارج الوطن، اضطروا للنزوح منه بسبب المأساة الدامية العاصفة به. أسئلة مثقلة بالآلام والآمال، بآلام أصحابها الآملين بملاذ آمن في كندا. أسئلة حملناها إلى الأستاذ إيلي نصر الله، المستشار القانوني في شؤون الهجرة في العاصمة الكندية أوتاوا منذ عام 1988.

أحد نماذج الأسئلة التي تتكرر كثيراً ومع فوارق بسيطة هو لمواطنين سوريين يقيمون مع أسرهم إما في لبنان أو في الأردن أو في دول أخرى، ويرغبون بالهجرة أو اللجوء إلى كندا لأن أوضاع سوريا لا تتيح لهم العودة إلى مدنهم وقراهم، أو لأن حياتهم ستكون بخطر في حال عادوا إليها.

لدينا أيضاً سؤال من شاب ضرير في مطلع العشرينات من عمره، سوري أيضاً، نزح إلى لبنان ويقيم في موقف سيارات في بيروت. وهو قدّم طلب لجوء إلى كندا بواسطة سيدة سورية تعمل مستشارة هجرة. إذاً نحن هنا أمام شاب معاق ولديه احتياجات خاصة. هل من سبيل ما لتسريع دراسة طلب اللجوء الذي قدّمه؟ للأستاذ إيلي نصر الله رأي ونصيحة.

وهناك سؤالان وردانا من كندا. يقول طارح السؤال الأول إنه مصري وزوجته سورية، وإنهما حالياً في مونتريال. هو طالب، أما هي فتملك تصريح عمل مفتوح (Open Work Permit)، ويسأل ما إذا كان يحق لهما تقديم طلب لجوء لأسباب سياسية.

أما السؤال الثاني الوارد من كندا فأرسله رجل سوري يقول إنه مقيم في كندا بموجب إقامة دائمة (Permanent Residence) حصل عليها عن طريق الزواج. لكنّ الخلاف دبّ بينه وبين زوجته، فأخذت تهدده بأنها سوف تخرجه من كندا بما أنها هي التي كفلته. ويضيف أن بلده سوريا في حالة حرب ولا يستطيع العودة إليه، ويسأل ما إذا بإمكانه تقديم طلب لجوء في كندا.

وبالإضافة إلى إجابات المستشار القانوني في شؤون الهجرة الأستاذ إيلي نصر الله، ستجدون معلومات قيّمة على موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية، وهو بلغتيْ كندا الرسميتيْن، الإنكليزية والفرنسية. وإن كنتم تقيمون خارج كندا بإمكانكم الاتصال بسفارة كندا في بلد إقامتكم، وإذا لم يكن لكندا سفارة فيه يمكنكم الاتصال بأقرب سفارة كندية إليكم.

وإليكم رابطيْن من موقع الوزارة، كل منهما بلغتيْ كندا الرسميتيْن، يتوجه الأول لمن يريد المجيء إلى كندا أو تمديد إقامته فيها:

http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/cometocanada.asp

http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp

أما الرابط الثاني فيتوجه للراغبين بطلب اللجوء إلى كندا أو بتقديم الكفالة لمن يرغب باللجوء إليها:

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/index.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/index.asp

نشير أيضاً إلى أنه يسعدنا نشر تعليقاتكم على أي من مواضيعنا، لكننا كصحفيين في راديو كندا الدولي غير مهيأين للإجابة على أسئلة تتعلق بالهجرة إلى كندا أو اللجوء إليها، وبالتالي غير ملزَمين بالرد عليها، ونرجو تفهمكم لهذا الأمر شاكرين إياكم مسبقاً.

وفي النهاية لا يسعنا سوى أن نتمنى لكم جميعاً التوفيق، أينما كنتم.

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كلمات مفتاحية ، ،
فئة هجرة ولجوء

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2٬345 comments on “الهجرة واللجوء إلى كندا: أجوبة على أسئلة زوّار موقعنا
  1. يقول حمد:
    23 ديسمبر 2016 الساعة 3 h 28 min

    انا مواطن ليبي ومقيم في مصر من 3سنوات متزوج وعندي بنتين صغيرات واريد اللجوء او الهجره الى كندا عن طريق السفارة الكنديه هل بامكاني التوجه السفارة او مادام افعل

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      23 ديسمبر 2016 الساعة 19 h 32 min

      أهلاً،
      اللجوء يكون عن طريق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.

      رد
  2. يقول اسلام:
    20 ديسمبر 2016 الساعة 7 h 15 min

    السلام عليكم
    لدى سؤال. انا ضعيف فى اللغة الانجليزية فهل هذا سيكون سبب فى رفض طلبى للهجرة
    علما اننى معاق حركيا ولايمكننى الذهاب الى اى جامعة لتعلم الانجليزية
    ولكن اريد تعلمها فى كندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      20 ديسمبر 2016 الساعة 10 h 36 min

      وعليكم السلام،
      إجادة إحدى لغتيْ كندا الرسميتيْن، الإنكليزية أو الفرنسية، يعزز فرص قبولك كمهاجر إلى كندا.

      رد
  3. يقول ريم:
    20 ديسمبر 2016 الساعة 2 h 54 min

    مرحبا انا سورية وساكنة بالاردن مع عيلتي قدمنا للسفر ع كندا عن طريق لجوء كنسي وجاءت الموافقة ولكن انتظرنا 8 شهور ولم يتصلو بنا للمقابلة ماذا نفعل ولا اريد روابط ولا مواقع لانني لا افهم وحاولنا الاتصال كثيرا بالسفارة لكن لا يوجد رد

    رد
  4. يقول صلاح احمد عبده:
    19 ديسمبر 2016 الساعة 17 h 04 min

    انا فلسطيني سوري اعيش في لبنان من عام 2013 متزوج عندي ولدان غيرقادر ع المعيشة في لبنان متعلم مهنة خراطة الصناعية ولحام ولدي شهادة معهد متوسط صادرة عن وكالة الغوث الدولية الانروا بعام 2005/2006 هل استطيع تقديم طلب لجوء او هجرةالى كندا ويرجى المساعدة

    رد
  5. يقول abdulrazak:
    19 ديسمبر 2016 الساعة 9 h 23 min

    انا سوري مقيم في المانيا ولدي اقامه 3 سنوات لاكن لا اريد البقاء هنا اريد ذهاب الى كند هل استطيع تقديم طلب لجوء في سفاره الكنديه وانا حامل اقامه المانيه حاولت اقدم عن طريق نت لاكن طالبين شهادة لغه وانا مامعي شهادة لغه انكليزيه لاكن اتكلم انكليزي الرجاء المساعدة وشكرااااا.

    رد
  6. يقول رغد:
    19 ديسمبر 2016 الساعة 9 h 11 min

    انا فتاه اردنية, كيف استطيع الذهاب الى زوجي في كندا علما بأنه طالب مبعوث؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      19 ديسمبر 2016 الساعة 12 h 08 min

      أهلاً،
      هل طرح هو هذا السؤال على دوائر الهجرة؟ هذه بداية الطريق: سؤال يطرحه زوجك على دوائر الهجرة.
      مع تمنياتنا بالتوفيق.

      رد
  7. يقول Amar:
    19 ديسمبر 2016 الساعة 0 h 41 min

    هل هناك اجراءات مختلفة لحاملي الجوازات الاوروبية(ايطاليا) عن باقي الجنسيات في حال ارادوا الهجرة الى كندا ام أن الاجراءات واحدة؟

    رد
  8. يقول محمد:
    15 ديسمبر 2016 الساعة 7 h 45 min

    مرحبا
    انا وعائلتي اتينا من سورية الى لبنان هربا من الحرب واريد اللجوء لكندا لكن مفوضية امم اخبرتنا ان دورنا لسنوات اريد مراسلة السفارة كندية بلبنان فكيف ذلك وماذا افعل

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      21 ديسمبر 2016 الساعة 14 h 53 min

      إليك الارقام والعناوين المطلوبة ونتمنّى لك التوفيق.
      Adresse géographique
      Ambassade du Canada
      Autoroute Jal El Dib, Liban

      Adresse postale
      Ambassade du Canada
      B.P. 60163 Jal El Dib, Liban

      Téléphone
      Consulaire : (961-4) 726700

      Télécopieur
      Consulaire : (961-4) 710595 ou 726703
      Immigration : (961-4) 710594 ou 726704

      berut@international.gc.ca

      رد
  9. يقول محمود حسن:
    13 ديسمبر 2016 الساعة 17 h 14 min

    السلام عليكم استاذي انا شاب مصري واريد اللجوء اللي كندا 🍁 لكي اضمن مستقبلا

    رد
  10. يقول Rida:
    10 ديسمبر 2016 الساعة 23 h 58 min

    ما هي الإثباتات اللازمة للتقديم
    يعني انا لا املك الجواز لانه سرق مني
    هل أستطيع ان اثبت اني عراقي من غير الجواز في كندا ؟

    رد
  11. يقول Nader sido:
    8 ديسمبر 2016 الساعة 17 h 59 min

    السلام عليكم انا لاجئ سوري كنت بتركيا وتقدمة بطلب لجؤ لمفوضية الامم المتحدة وقالو لي وجهتك لكندا ثم عند المقابلة اخبروني بأن الملف تحول الى بريطانيا وبعد المقابلة بأن الملف تحول مجددا الى استونيا ثم اجريت المقابلة مع سفارة استونيا وبعدها تم الموافقة واتيت الى استونيا مع عائلتي والوضع ب استونيا مزري وسيئ لفقر الدولة وعدم قدرتها على توفير المستلزمات وارغب بشدة تقديم لجؤ الى كندا من استونيا وارجو المساعدة لاني لا اعلم كيف اتصرف وشكرا لكم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      9 ديسمبر 2016 الساعة 10 h 55 min

      وعليكم السلام،
      ننصحك بعرض وضعك على سفارة كندا في إستونيا، علها تستجيب لأمنيتك.
      مع دعائنا لك بالتوفيق،
      أسرة القسم العربي

      رد
  12. يقول محمد باسل الدركزلي:
    6 ديسمبر 2016 الساعة 16 h 32 min

    انا سوري جنسية مقيم بامارات متزوج ولدي ثلاث اطفال وقدمت الى امارات في بداية الحرب واريد طلب لاجؤ انساني لعدم قدرتي الى عودة للسوريا مع عائلتي وانني مريض ومعي فشل كلى وفي امارات لم يتوفر معي علاجي او لايوجد زرع واريد طلب لاجؤ انساني ايضا للدراسة اولادي وتامين مستقبل لهم بدراسة بكندا كيف تساعدني لانني على نيت قدمت طلب لاجؤ ولكن كل مرة يكتب لي ايميل خاطئ او لااحد يجيب على هاتف كي اذهب لابوظبي وتقديم طلب بسفارة ارجو الرد لو سمحت

    رد
  13. يقول AF:
    6 ديسمبر 2016 الساعة 3 h 37 min

    مرحبا
    ممكن احد يفيدني ايش الاسئله التى ممكن ان تطرح في اول مقابله في تقديم الاجوء في كندا !

    رد
  14. يقول Tony Merhi:
    6 ديسمبر 2016 الساعة 0 h 57 min

    انا طوني من سوريا دخلت لجوء لكندا من ٩ شهور، سؤالي اريد السفر الى لبنان لزيارة خاصة لمدة اسبوع علما اني كنت هناك من قبل قدومي هنا هل هناك باسبور مؤقت؟وهل اقدر ان اعود الى لبنان؟شكرا للمساعدة.

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      6 ديسمبر 2016 الساعة 9 h 52 min

      أهلاً أستاذ طوني،
      عليك مراجعة سلطات الهجرة واللجوء لهذه الغاية (حسب علمي هناك وثيقة سفر يمكن للسلطات الكندية أن تمنحها للاجئين، لكن هذا لا يعني أن بإمكان من قُبل لاجئاً في كندا أن يسافر إلى البلد الذي هرب منه إليها ليطلب اللجوء).

      رد
  15. يقول nabeel zheniy:
    5 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 22 min

    انا من سورية متزوج ولدي ولدان وارغب باللجوء الى كندا بسبب الوضع المؤلم في بلدي خوفا على اولادي وهدفي من اللجوء هو الامان لاولادي ودراستهم كيف يمككني الحصول على اللجوءارجو الرد وشكرا لكم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      6 ديسمبر 2016 الساعة 9 h 53 min

      أهلاً،
      حسب علمي من يقيم في سوريا لا يمكنه أن يطلب اللجوء، فباب اللجوء مفتوح أمام اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا.

      رد
  16. يقول نبيل زينيه:
    5 ديسمبر 2016 الساعة 10 h 59 min

    انا من سورية متزوج ولدي ولدان وارغب باللجوء الى كندا بسبب الوضع المؤلم في بلدي خوفا على اولادي وهدفي من اللجوء هو الامان لاولادي ودراستهم ارجو الرد وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      5 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 18 min

      أهلاً،
      إذا كنتَ مقيماً في سوريا بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في لبنان، أما إذا كنتَ لاجئاً مسجلاً في لبنان أو الأردن أو تركيا فبإمكانك التواصل مع المفوضية العليا للاجئين من أجل تقديم طلب لجوء إلى كندا.

      رد
  17. يقول سوري:
    5 ديسمبر 2016 الساعة 8 h 09 min

    انا سوري الجنسية عازب، حاليا موجود في دولة عربية ومقدم طلب لجوء فيها وهي (مصر)، ابن عمتي مواطن كندي، وهو طبيب، يعمل ومتزوج.
    كيف يمكنه أن يساعدني بالوصول إلى كندا ؟
    واين يتم التقديم ؟ في مصر أو كندا ، وفي أي مكان بالتحديد
    الرجاء ذكر أكبر قدر من التفاصيل لما لها من الأهمية بالنسبة لي ، وشكرًا

    رد
  18. يقول سوري:
    5 ديسمبر 2016 الساعة 7 h 49 min

    ابن عمتي يحمل الجنسية الكندية وهو طبيب وهو متزوج ولديه اطفال ما هي الطريقة التي يمكنه مساعدتي بالوصول إلى كندا ، ولو في مكان للتقديم ما هو وما هي الطريقة الرجاء التفصيل وشكرًا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      5 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 13 min

      أهلاً،
      قد يكون من الممكن أن يساعدك من خلال توفير كفالة لك، أي أن يكفل قدومك إلى كندا (أو أن يساهم مع مجموعة أخرى من الكنديين في توفير الكفالة لك). أنصحك بالتواصل مع ابن عمتك وعرض الموضوع عليه.

      رد
  19. يقول علي اسماعيل:
    3 ديسمبر 2016 الساعة 16 h 30 min

    السلام عليكم ان علي من العراق من محافظة كركوك خريج كلية صيدلة من اوكرانيا سنة 2016 واريد ان اقدم اللجوء الى كندا بسبب الاوضاع الراهنة في العراق انا شاب عمري 26 سنة لدي اقامة زوجية مؤقتة من اوكرانيا هل يحق لي تقديم اللجوء الى كندا؟ ومن اين اقدم الى اللجوء ؟ وما هي الشروط المطلوبة لي ؟ مع جزيل الشكر

    رد
  20. يقول جيهان الجميلي:
    2 ديسمبر 2016 الساعة 15 h 57 min

    تطلقت من زوجي كندي الجنسيه ورجعت إلى بلدي مع طفلتي كندية الجنسيه قبل 8 سنوات وأصدر القاضي الكندي حكم منع دخولي لكندا بتهمة خطف ابنتي والآن طليقي يريد الزواج مني مره اخرى والعوده لكندا ماهي إجراءات إلغاء منع دخولي لكندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      2 ديسمبر 2016 الساعة 18 h 06 min

      أهلاً،
      هل طلبتِ من طليقك الراغب بالزواج منك مجدداً التحقق من الموضوع؟ بإمكانه أن يستعلم ويفيدك في ما تسعين إليه.

      رد
  21. يقول عادل عبد الرحمن عبد العزيز:
    2 ديسمبر 2016 الساعة 13 h 23 min

    أنا مولود ومقيم في ليبيا منذ عام 1972 متزوج ولي ولد واحد أعمل بمهنة مهندس مواد في مختبر للمواد الانشائية بمدينة بنغازي – أحمل وثيقة سفر ليبية غير اليكترونية صلاحيتها سنة واحدة
    أرغب في اللجوء للعمل والعيش في كندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      2 ديسمبر 2016 الساعة 18 h 04 min

      أهلاً، اللجوء يكون عن طريق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في تونس (راجع سفارة كندا في تونس لهذه الغاية).

      رد
  22. يقول نعيمة:
    30 نوفمبر 2016 الساعة 21 h 23 min

    السلام عليكم
    أيهما أفضل من ناحية اللجوء امريكا أم كندا

    رد
  23. يقول MohamedHabibalah:
    30 نوفمبر 2016 الساعة 12 h 01 min

    السلام عليك م أستاذى

    و الله انا فى وضع ما يعلم به إلا الله
    ممكن تتواصل معاك ؟
    راسلنا على الايميل
    Habeebo100@outlook.com

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      2 ديسمبر 2016 الساعة 18 h 08 min

      وعليكم السلام،
      معلوماتي في مجال اللجوء عامة جداً ولا أظن أن بإمكاني أن أفيدك كثيراً في هذا الموضوع.

      رد
  24. يقول خشام الخشمي:
    30 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 30 min

    هل قبول اللجوء يؤدي لمنح الاقامة الدائمة بكل مباشر ام هناك فترة انتظار قبل التقديم على الاقامة الدائمة.

    رد
  25. يقول omar Altoban:
    27 نوفمبر 2016 الساعة 18 h 07 min

    طبعاً انا متزوج ولديه طفلان ذكور

    رد
  26. يقول omar Altoban:
    27 نوفمبر 2016 الساعة 17 h 52 min

    انا عمر الطوبان من سوريا موجود حالياً في المانيا منذ سنة ولا يوجدمعي اقامة ولا حق اللجوء حتى واريد ان اذهب الى كندا بصفة لاجئ مع العلم ان اخي لاجئ جديد في كندا واخي الثاني كذالك وانا اريد ان نكون مع بعضنا هل يحق لاخوتي ان يطلبونني لعندهم كيف تكون الطريقة

    رد
  27. يقول Mohamad jawad:
    26 نوفمبر 2016 الساعة 18 h 58 min

    انا شاب عراقي في لبنان اريد اللجوء الى كندا
    مع العلم اني معاق و مصاب بلشلل
    متزوج من لبنان و لدي 3 اطفال صغار
    عندما اراجع السفارة يقولون لي اذهب و قدم من خلال موقعنا على النت
    و عند ما اذهب الى المفوضية يقولون لي نحن لسنا مسئولون عن اعادة الوطين
    و لا دخل لنا بهل موضوع
    وفود السفارات هم الذين يطلبون ملفات اللاجئين و يختارون ما يحلو لهم من العائلات
    ماذا افعل
    فلا تقلي راجع السفارة او المفوضية
    لانهم لايستقبلون اي احد
    فماذا تنصحوني
    مع العلم اني مسجل في الامم منذ 15عام ولحد الآن لم يتصلو بي ولا توجد اي مساعدات لي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      28 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 51 min

      أهلاً،
      استناداً إلى ما تقوله، قد يكون من الأفضل أن تفعل ما قالته لك السفارة.

      رد
      • يقول mohamad jawad:
        29 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 53 min

        بس يا اخ فادي الموقع يريد شروط و لغة و تأمين مبالغ مادية و تأمينات صحية او من الممكن اني لم افهم من الموقع شي
        رجاء اذا هند اي معلومة بخصوص المعاقين و سبل الوصول الى كندا بتمنى منك تفهمني الطريقة او تتركلي تعليق
        او تتواصل معي على الواتس اب على الرقم 0096170666194
        و اكون لك من الشاكرين

        رد
  28. يقول Sana1:
    25 نوفمبر 2016 الساعة 11 h 36 min

    نحن عايشين بسوريا و مهجرين من بيتنا … و والدي صار معو ورم خبيث و ما عنا القدرة ع توفير العلاج له … ممكن نقدم للسفارة الكندية تقارير المشافي و يدرسو ملفو و يطلع ل كندا لجوء و هل يا ترى بقدمولو العلاج ؟؟؟ او هل يمكن التسجيل بمفوضية اللاجئين السوريين و عن طريقها يطلع والدي للعلاج في كندا ؟؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      25 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 13 min

      أهلاً،
      يؤسفني ما تقاسونه. أنصحكم بالاتصال بالمفوضية العليا للاجئين وطرح الأسئلة عليها.
      مع دعائي لكم بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  29. يقول يوسف جريس الرشيد:
    24 نوفمبر 2016 الساعة 8 h 41 min

    انا مواطن سوري مقيم في ابوظبي من عام 1999 وكامل وعائلتي سافرت الى كندا عن طريق الكنيسة من بيروت وحاليا لديهم الاقامة في كندا وانا ارسلت لزوجتي مبلغ 235 الف دولار لشراء منزل هناك وسوف تستلم المنزل الجديد بتاريخ 21 ديسمبر القادم ولقد طلبت من ابن اخي وهو كندي الجنسية ويعمل هناك بمهنة دكتور اسنان طلبت منه ان يرسل لي دعوة زيالرة الى كندا لقضاء عيدي رأس السنة والميلاد هناك لمدة اسبوعين واعود الى عملي وارسل لي دعوة الزيارة ولقد تقدمت بطلب الزيارة اونلاين الى السفارة الكندية بأبوظبي وارفقت جميع الاوراق المطلوبة وعملت بصمات اليد والصورة وبعد فترة اسبوعين جائني الرد بعدم الموافقة ارجو المساعدة والاستشارة وانا لا اريد ان اترك عملي هنا بأبوظبي وكل عائلتي هناك زوجتي وابني وبناتي الثلاث واخوتي الثلاث مع عائلاتهم جميا ولم يبقى من العائلة خارج سوريا اللا انا ارجو المساعدة والاستشارة اذا كان من الممكن مقابلة اي احد من موظفي السفارة لاشرح له وضعي ……..

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      25 نوفمبر 2016 الساعة 16 h 07 min

      أهلاً،
      إن كان لي من نصيحة أسديها لك سيد يوسف، فهي أن توجه رسالة مفصلة إلى سفارة كندا في دولة الإمارات العربية تشرح فيها وضعك، وأيضاً أن تطلب من عائلتك في كندا أن تتصل بعضو مجلس العموم الكندي الذي يمثل الدائرة الانتخابية التي تقيم فيها وتشرح له الوضع.
      مع تمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  30. يقول اسلام:
    24 نوفمبر 2016 الساعة 4 h 03 min

    السلام عليكم
    لدى سؤال انا حاليا فى السنة النهائيه فى كلية التجارة فهل اتقدم بطلب هجرة الان ام انتظر حتى الانتهاء من الجامعة

    رد
  31. يقول saleh alshiek hassan:
    22 نوفمبر 2016 الساعة 11 h 12 min

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا سوري مقيم في نيجيريا قدمت على فيزة سياحية الى كندا وتم قبولها ….اذا وصلت الى كندا هل يمكنني تسجيل اسمي كا لاجئ عند وصولي الاراضي الكندية ام يتم رفضي ارجو الرد !!!

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 نوفمبر 2016 الساعة 11 h 29 min

      بصورة عامّة، يمكن لأي شخص أن يقدّم طلب لجوء لدى وصوله إلى كندا، والسلطات الكنديّة هي التي تدرس الطلب فتقرّر قبوله أو رفضه.

      رد
      • يقول اصيل:
        25 نوفمبر 2016 الساعة 6 h 36 min

        السلام عليكم انا معاي فيزيا سياحيه لكندا لاكن عمري 18 هل يحق لي تقديم طلب اللجوئ وهل سيتم قبوله

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          25 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 14 min

          أهلاً،
          يحق لمن يصل إلى كندا تقديم طلب لجوء، أما الحصول على اللجوء فموضوع آخر، إذ تدرس السلطات الطلب وتقرر على ضوء ذلك.

          رد
  32. يقول اياد:
    22 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 39 min

    مرحبا من فضلك انا مقدم لجوء عكندا عن طريق كفالة كنسية وملفي صرلو بلبنان 6 اشهر وصار عندي رقم ملف ايضا من ٦ اشهر ولم يتصلوا بي الى الان فهل من طريقة لكي اسرع بها عملية استدعائي الى المقابلة ولكي اسافر في اقرب وقت ممكن?مع العلم انا من سوريا وشكرا جزيلا

    رد
  33. يقول اياد:
    22 نوفمبر 2016 الساعة 7 h 57 min

    مرحبا من فضلك بس سؤال
    هلق انا قدمت ملفي من 6 شهور عكندا وملفي بلبنان حاليا ولسا ما عملت مقابلة بس وقت قدمت الملف ما كنت مرتبط ببنت وهلق خطبنا انا وبنت فسؤال فيني انا وقت يعملوا معي المقابلة اقلن انو خطبت وبستفاد من هالشي ?وفيني اعمل لم شمل للبنت وقت وصل لكنداوانا خاطب ولا ضروري الزواج ؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      22 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 12 min

      أهلاً،
      مبروك الخطوبة بداية!
      لم الشمل يكون بعد الزواج، حسب علمي. لكن اطرح السؤال على موظف الهجرة الكندي عندما تقابله.

      رد
  34. يقول ABDULRAHMAN:
    22 نوفمبر 2016 الساعة 7 h 17 min

    ماهي طرق الهجرة بالنسبة لليبين … حيث لاتوجد السفارة الكندية فى ليبيا وما هي افضل طربقة للهجرة هناك ؟ علما بأن مؤهلي ماستر ونحم عائلة مكونة من طفلين ..شكرا

    رد
  35. يقول اسلام:
    19 نوفمبر 2016 الساعة 11 h 32 min

    السلام عليكم
    اود السؤال هل يوجد قسم خاص بالهجرة فى السفارة الكندية فى القاهرة
    وكيف اقدم طلب الهجرة

    رد
  36. يقول وسام:
    18 نوفمبر 2016 الساعة 9 h 07 min

    السلام عليكم اخي الكريم انا مقدم على الهجرة إلى كندا عمالة ماهرة انا وزوجتي وطفلين 6 سنوات للبنت و 3 سنوات للصبي وصلنا للفحص الطبي والمفاجاة كانت لطفلي الصغير بعد فحصه تبين بأن لديه طرف توحد وسلوك عدائي السؤال هل يمكن رفض طلبنا بالكامل علما بأننا أجرينا الفحص الطبي للجميع بدون اي مشاكل ارجو منك المساعدة بحال مر عليكم مثل هذة الحالة وما كان قرار دائرة الهجرة وهل من نصائح

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 نوفمبر 2016 الساعة 12 h 37 min

      وعليكم السلام،
      صحيح أن زملائي الصحافيين وأنا نتناول مواضيع الهجرة واللجوء في عملنا، لكننا غير مطلعين عن عمل موظفي وزارة الهجرة ولا تواصل لنا معهم.
      دعائي لك ولعائلتك بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  37. يقول فرهاد محمد رشو:
    17 نوفمبر 2016 الساعة 13 h 38 min

    اريد ان اهاجر الى كندا وبس تعبت والله

    رد
  38. يقول فرهاد محمد رشو:
    17 نوفمبر 2016 الساعة 12 h 51 min

    يااهل الخير انا رايد روح لكندا وعايش بتركيا لحالي واهلي بسوريا ماعم بقدر ادخلون لتركيا وشي شهرين عرسي داخل عاالله ردو علي ملليت من هالدني بقا بدي عيش

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      25 نوفمبر 2016 الساعة 16 h 18 min

      أهلاً،
      يُرجى مراجعة سفارة كندا في تركيا من أجل الهجرة إلى كندا أو المفوضية العليا للاجئين من أجل اللجوء إليها.

      رد
  39. يقول أحمد حمد:
    17 نوفمبر 2016 الساعة 3 h 49 min

    تحية طيبة أنا فلسطيني عمري 51 سنة ولدت بسوريا اصبت ببتر راحت يدي اليسرى كان عمري 25 سنة الان قدمت الى النسا من حوالي السنة والنصف وحتى الان لم احصل على اقامة او حق اللجوء اريد تقديم طلب لجوء الى كندا علما بأن أسرتي ما زالت تعيش في سوريا تحت ظروف صعبة أرجو المساعدة قيد الامكان علما بانني مساعد مهندس زراعي ومديرسابق لاحدى شركات التغدية قادر على العمل ولكم جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 نوفمبر 2016 الساعة 12 h 41 min

      أهلاً،
      أنصحك بمراجعة سفارة كندا في النمسا وإطلاعها على وضعك ومؤهلاتك.
      مع تمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  40. يقول omar:
    16 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 50 min

    انا شب سوري من حلب لاجئ في تركيا انا وأهلي نود الهجره الى كندا هل يمكنكم المساعده ؟؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 نوفمبر 2016 الساعة 18 h 14 min

      أهلاً،
      للهجرة إلى كندا يُرجى الاتصال بسفارة كندا في تركيا، وللجوء الاتصال بالمفضوية العليا للاجئين.

      رد
  41. يقول zeyad albarg:
    15 نوفمبر 2016 الساعة 1 h 03 min

    انا متزوج من كندية ولدينا طفل كندي هل لي الحق بطلب فيزا لكندا.وانا من الاردن ونعيش في المانيا هل طفلي الكندي يمنحني الحق للسفر لكندا راسلوني علا عنواني البريدي albarg2001@yahoo.it

    thanks

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 نوفمبر 2016 الساعة 19 h 22 min

      أهلاً،
      مبدئياً يجب ألّا تواجه مشكلة في الحصول على تأشيرة لزيارة كندا. راجع سفارة كندا في ألمانيا لهذه الغاية.

      رد
  42. يقول لينا:
    14 نوفمبر 2016 الساعة 0 h 33 min

    هل يمكن اللجوء في اي من المقاطعات ام مقاطعات معينه فقط؟
    بمعنى بعد الوصول لكندا هل استطيع اختيار مقاطعة البرتا او ساسكتشوان مثلا للجوء وليس الهجرة.

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 نوفمبر 2016 الساعة 19 h 20 min

      أهلاً،
      عندما تمنح السلطات الفدرالية طالب لجوء حق اللجوء، بإمكانه الإقامة حيثما يريد في كندا.

      رد
  43. يقول Salah Eddine:
    11 نوفمبر 2016 الساعة 20 h 33 min

    Hi, I am an Algerian citizen looking to immigrate to Canada with my wife who has a PhD , I wonder if I can apply without passing
    the IELTS since I hold a Bachelor’s Degree in English Literature

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      9 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 44 min

      أهلاً،
      هذا سؤال يجب طرحه على سفارة كندا في بلد إقامتك (في حال لم تطرحه بعد).
      مع تمنياتنا بالتوفيق.

      رد
  44. يقول فضل علي:
    11 نوفمبر 2016 الساعة 5 h 56 min

    انا مغربي واحمل الجنسية السورية وقد رفض طلبي فيزا سياحة من سفارة كندا وامريكا.. ولكن سفارة امريكا اخذت بصماتي. وكندا لم تاخذ بصمات. اذا وصلت كندا تهريبا وطلب اللجوء بجواز السوري,, هل يمكن للهجرة في كندا التعرف علي جنسيتي المغربية من خلال بصماتي عند سفارة امريكا في المغرب؟

    رد
  45. يقول Sanaa:
    10 نوفمبر 2016 الساعة 18 h 03 min

    تحياتي,,
    انا لاجئة صومالية 23 عاما اقطن في كوالالمبور ماليزيا بلاد جميلة لها كل العرفان لقبول اقامتنا في بلادهم ولكن وكما تعرفون الظروف الصعبة الي تواجة اللاجئين من ندرة فرص العمل و عدم الاعتراف بنا كلاجئين ومعاناة الحصول على القوت اليومي جعلت المعيشة صعبة جدا و غير محتملة والعودة لبلدي الام خيار غير ممكن بتاتا من ما تعرضنا فيه من اذى و تهديد, كيف يمكنني ان اقدم على هجرة او لجوء الى كندا من ماليزيا؟ هل هناك فرصة لمن ليس لهم اقارب في كندا مثلي؟
    شاكرة لكم اي نصيحة.

    رد
  46. يقول رامى:
    9 نوفمبر 2016 الساعة 9 h 40 min

    انا مصرى اعمل فى دولة الامارات فى مجال الامارات وتقدمت لماكتب الهجرة وتم التسجيل وتم دفع المبلغ المطلوب ولاكن بعد عشرة اشهر لم يتم الرد عليا وجميع الاميلات التى يقومون بارسالها هى عبارة عن اسماء شركات ورواتب ولاكن لم اتلقى اى عمل وقمت بالزيارة للمكتب ما يقرب من 4 مرات ولاكن دائما يتحدثون معى على انهم سوف يتحدثو معى على اخر التطورات ولاكن لا يوجد اى شى جديد ثم بعد انت تم 10 اشهر قومت بالاتصال بالمكتب تحث مع احد الموظفين ثم اخبرنى ان المكتب تم تصفية اعمالة فى الامارات ونحن سوف نتولى هذا الامر ولاكن المكتب الجدبد منذ 3 شهور لم يتحدث معى ولم يخبرنى كما ان المكتب القديم لم يخبرنى بانة سوف يقوم بتصفية اعمالة وعند اول لقاء تحدثت مع ان لو يوجد معى جامعة و اللغة الانجليزية متوسطة فتحدثو انة لو يوجد مشاكل فى هذا الامر ويتوفر لديهم وظائف كثير فهل اننى ثوف اتمكن من السفر ام لا
    ارجو ارسال الرائ فى هذا الشان ولكم جزير الشكر

    رد
  47. يقول Ranas Al jasem:
    8 نوفمبر 2016 الساعة 9 h 31 min

    انا شاب سوري في اللبنان اود ان اتقدم بطلب لجوء للسفارة الكندية لاتمام دراستي في كندا ماذا علي ان افعل ارجو الافادة ؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      9 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 42 min

      أهلاً،
      هل راجعتَ المفوضية العليا للاجئين؟ اللجوء إلى كندا يكون عن طريقها أو عن بواسطة كفالة تقدمها لك جمعية أو مجموعة أشخاص في كندا.

      رد
  48. يقول Mohmad alkharat:
    7 نوفمبر 2016 الساعة 19 h 02 min

    انا شاب سوري اعيش في البنان ومن ديق الحال اود السفر الى كندا لكي اعيش عيشة هنيئة الرجاء ساعدوني بل رد

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 نوفمبر 2016 الساعة 13 h 28 min

      أهلاً،
      للهجرة إلى كندا يُرجى مراجعة سفارتها في بيروت، وللجوء إليها يُرجى مراجعة مكتب المفضوية العليا للاجئين.

      رد
  49. يقول Mohammed Sarmini:
    6 نوفمبر 2016 الساعة 17 h 45 min

    الرجاء المجاوبة على سؤالي
    أنا احمل جواز الإقامة الألمانية مدتها 3 سنوات وأريد أن أقدم طلب لجوء إلى كندا مع العلم أني أتحدث اللغة الإنكليزية جيداً وباللكنة الأمريكية وذلك لصعوبة اللغة الألمانية من جنه وبسبب كثرة اللاجئين من جهة أخرى مما يسبب صعوبة توفر فرص العمل.

    البريد الإلكتروني:
    m.m.m.i_8@hotmail.com

    رد
  50. يقول ياسر وزان:
    4 نوفمبر 2016 الساعة 7 h 09 min

    أنا مواطن سوري أعيش في الجزائر
    وزوجتي وابنتي في حلب
    اريد الهجرة الى كندا
    كيف أستطيع ذلك

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      4 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 57 min

      أهلاً،
      يجب تقديم طلب هجرة من بلد الإقامة، وبما أنكم مقيمون في بلديْن مختلفيْن (الجزائر وسوريا) قد يكون مفيداً طرح السؤال على سفارة كندا في الجزائر أو في لبنان.

      رد
  51. يقول Ra.ah:
    1 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 46 min

    السلام عليكم …
    أناشاب سوري خريج كيمياء تطبيقية موجود مع والدي ووالدتي واخوتي في السعودية بفيزة زيارة ؛كيف يمكنني اللجوء الى كندا مع جميع أفراد العائلة وذلك من أجل العمل ؛علما أن والدتي بحاجة ماسة الى العلاج فهي مريضة بالسرطان ولم يتم الموافقة على علاجها في السعودية وبحاجة لمتابعة العلاج ؛ماهي الاجراءات المطلوبة أرجو التوضيح وشكرا.

    رد
  52. يقول محمد:
    1 نوفمبر 2016 الساعة 1 h 22 min

    السلام عليكم
    انا مواطن اردني متزوج من صينية الجنسية تقدمت بطلب للدراسة في كندا لزوجني لكن اتى الرفض وكان سبب الرفض في بدابة التعريف انني ليبي الجنيسةوعمرها كذا ثم الاسباب
    كلنا نعلم ان ليبيا فيها حرب, واجد اسباب الرفض كان اننا نطمح للجوء وليس المكوث بالصين, في جواز سفري هناك فقظ تم ذكر انني مولود في ليببا, الان هل يحق لي المظالبط باعتذار او رفع قضية.

    رد
  53. يقول ayman:
    30 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 49 min

    انا لبناني الجنسيه اريد التقدم بتأشيرة تجاريه لدي ورقة عمل من شركه ايطاليه في لبنان ما هيا الطريقه المناسبا وهل كندا تعطي تأشيره تجاريه لحملين الجنسيه اللبنانيه

    رد
  54. يقول داود:
    30 أكتوبر 2016 الساعة 12 h 53 min

    انا سوري مقيم بالكويت اريد ان اهاجر الى كندا كيف هي الطريقه لو تكرمتم

    رد
  55. يقول عبد العزيز:
    30 أكتوبر 2016 الساعة 6 h 16 min

    كم الفترة المتوقعة لاصدار رقم ملف بعد تقديم كافة الوراق الخاصة و المستندات لطلب اللجوء الى كندا عن طريق الكفالة الخاصة ( الجمعيات ) علما باني ساكن في احد دول الخليج.

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      3 نوفمبر 2016 الساعة 13 h 00 min

      البتّ في الطلبات يتطلّب الكثير من الوقت بصورة عامّة وقد يختلف من حالة إلى أخرى.

      رد
      • يقول عبد العزيز:
        9 نوفمبر 2016 الساعة 3 h 16 min

        شكراً على الرد و لكن هل اصدار رقم ملف و ليس البت في الطلب يستغرق اكثر من اربع اشهر؟
        وكيف يمكن للشخص التواصل لمعرفة حالة تقديم الطلب الخاص به.

        رد
  56. يقول Ahmad:
    29 أكتوبر 2016 الساعة 20 h 34 min

    شكراً لأهتمامك سيد فادي الهاروني نعم لقد طرحت سؤالي في اول مقابله واعلمتهم بأن يوجد لدي اقارب في كندا وأفضل الذهاب الى كندا وكان ردهم انني لا استطيع اختيار الدوله. علماً ان أحد اصدقائي رفض الذهاب الى اميركا ولم يعاودو الاتصال به

    رد
  57. يقول yakoub hantit:
    29 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 23 min

    ما هي المعاهد الموجودة في كندا في كوبك
    وكم ثمن الدراسة
    التخصص هندسة مدنية

    رد
  58. يقول Ahmad:
    28 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 04 min

    مرحبا بحثت كتير عن هذا السؤال ارجو الاجابه اذا شخص محدد سفرو على اميركا عن طريق المفوضيه للاجئين لما يوصل على اميركا هل بأمكانه لما يوصل على اميركا ينقل اللجوء الى كندا ا

    رد
  59. يقول أكرم:
    27 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 47 min

    السلام عليكم

    أنا وزوجتي وطفلتي من سوريا

    مقيمين في قطر, ما هي أفضل طريقة لتقديم لجوء لكندا

    علماً بأن عقد عملي قد ينتهي العام القادم ولا استطيع العود لسوريا بعد مغادرتي لها من اربع سنوات

    ولكم الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      28 أكتوبر 2016 الساعة 19 h 48 min

      أهلاً،
      لماذا لا تفكر بالهجرة إلى كندا؟ والسبيل لذلك هو تقديم طلب لدى سفارة كندا في الدوحة. أما طلب اللجوء فيكون عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
  60. مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
    26 أكتوبر 2016 الساعة 11 h 37 min

    البتّ في طلبات الهجرة واللجوء يأخذ بعض الوقت وننصحك بالتريّث ونتمنّى لك التوفيق في مساعيك.

    رد
  61. يقول Rahaf soleman:
    24 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 46 min

    Please help me I am a Palestinian girl living in Syria I am suffering a lot Bcesp war and poverty to complete my university I wanted study master, but my circumstances in very difficult and now I have nothing but my dreams innocent thank you

    رد
  62. يقول الزعيم:
    24 أكتوبر 2016 الساعة 4 h 11 min

    مرحبا
    انا واولادي من الجنسية السورية وزوجتي من الجنسية الغربية واولادي حصلوا على النسية المغربية كجنسية اضافية ولكن انا منوع السفر الى المغرب بسبب اني سوري ونحن قيمين الان بالسعودية ولدينا اقامة: هل نستطيع طلب اللجوء الى كندا عن طريق الكفالة الخاصة ( الجمعيات ) علما بان والادي ووالدتي واخوتي مقيمين في كندا من فترة وجيزة امل الافادة عن ذلك

    رد
  63. يقول محمد بيتم:
    23 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 37 min

    انا فلسطيني سوري ومتزوج ولدي طفل واحد اريد طلب لجوء انساني الى كندا من اجل حياة كريمة لي ولعائلتي ارجو المساعدة

    رد
  64. يقول طارق:
    22 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 07 min

    هل يمكن لعائلة مقيمة باحدى دول الخليج و وصلت الى كندا عبر برنامج اللجوء بكفالة خاصة أن تحافظ على اقامتها في البلد الخليجي الذي خرجت منه (وذلك عبر العودة لمدة شهر واحد بالسنة لهذا البلد لتجديد أوراق الاقامة ) بدون أن يسبب ذلك تناقضا مع برنامج اللجوء و الحصول على الجنسية لاحقا.

    رد
  65. يقول ahmad:
    22 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 01 min

    كيف أقدر أجيب أهلي من دولة خليجية علما أنهم لاجئين فلسطينيين حملة وثائق لبنانية والقوانين تضيق بهم ماديا واجتماعيا حتى أن وثائقهم لم تعد صالحة في كل المطارات لأنها كتابة يد وليست رقمية ولبنان لا تصلح لهم نهائيا بحيث أن اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العمل وحتى أنهم لم يسكنوا في لبنان نهائيا وقد ولدوا في دولة خليجية ,علما بأنني مواطن كندي حاليا ومقيم ومتزوج في كندا ؟؟ لو سمحت أرسلي إفادتك وشكرا

    رد
  66. يقول AHMED:
    21 أكتوبر 2016 الساعة 17 h 14 min

    السلام عليك انا مواطن عراقي و لدي صديق كندي يعيش في كندا ، هل يستطيع مساعدتي بطلب اللجوء أو الهجرة إلى كندا و كيف ؟

    رد
  67. يقول Solimam Goma:
    21 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 23 min

    يمني اعاني من اضطهاد بسبب تحولي للمسيحيه منذ عدة اعوام القانون اليمني يعاقب المرتد بعقوبة الاعدام لدي 3 اولاد والام تجبرهم علي الصلاة بحجة الحديث علموا اولادكم في السبع واضربوهم في العشراقول لها لاصلاة بالقوة تهددني بالابلاغ عني ومنها سيطبق نص القانون (عقوبة الردة في القانون اليمني:. يعاقب قانون العقوبات اليمني من يرتد عن الإسلام بالإعدام وهذا هو النص: “مادة 259:. كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثا وإمهاله ثلاثين يوما ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار, فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب) ،ارجو منكم مساعدتي في ايجاد خروج امن لحياتي من هنا فانا متعلم وحاصل علي بكالريوس صيدله من رومانيا ودبلوم ادارة صحيه وقابل للاندماج مع الاخرين حيث وسبق ان عشت سبع سنوات ايام الدراسه في رومانيا ارجوا منكم مساعدتي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      25 أكتوبر 2016 الساعة 11 h 29 min

      أهلاً،
      هل راجعتَ المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؟ نحن هنا كصحافيين لا يمكننا مساعدتك فعلاً، رغم كوننا في كندا.

      رد
  68. يقول اسلام:
    19 أكتوبر 2016 الساعة 22 h 56 min

    ما هى الشروط المطلوبة لقبول طلب الهجرة علما اننى معاق حركيا مقيم فى مصر ارجو الرد

    رد
  69. يقول ياسر عبد الهادي الهويدي:
    19 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 51 min

    ماحدا بحس بيحدا اذا الله مافرجة شغلة فاضية

    رد
  70. يقول ياسر عبد الهادي الهويدي:
    19 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 42 min

    نتمنا ان تنظرو في عين الرحمة ولمساعدة ولو بشي رمزي

    رد
  71. يقول بلال:
    15 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 45 min

    حصلت على اقامه ولَم احصل البطاقة (الهويه) وذهب الوقت ماذا اعمل لكي استرجع البطاقة. وشكراً

    رد
  72. يقول بلال:
    15 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 32 min

    حصلت على اقامه ولَم أخذ الهويه ماذا افعل وذهب الوقت

    رد
  73. يقول Yead kharfaan:
    15 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 28 min

    لو سمحت أنا موجود في السعودية بدون إقامة ذهبت إلى القنصلية الكندية لأجل الهجرة إلى كندا رفضوا وجنسيتي سوري كيفية السفر إلى كندا بطريقة قانونية لوسمحت

    رد
  74. يقول فهد:
    14 أكتوبر 2016 الساعة 21 h 57 min

    اذا حصلت على تأشيره من احدى الشركات هل هناك مقابله في السفاره

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      17 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 39 min

      أهلاً،
      الشركات لا تعطي تأشيرات بل عقود عمل. أما التأشيرات فتعطيها السفارات الكندية حول العالم.

      رد
  75. يقول عبدالله محمد:
    14 أكتوبر 2016 الساعة 18 h 37 min

    انا يمني وانا وزوجتي واطفالي الان في ماليزيا هل يحق لي اقدم طلب اللجو اسياسي الي كندا عبر اسفاره الكنديه في ماليزيا ويتم الموافقه ويتقبلو وضعي بشكل صحيح ساعدوني برد يحق لي اقدم الطلب عبر اسفاره الكنديه

    رد
  76. يقول يوسف محمد العلي:
    14 أكتوبر 2016 الساعة 12 h 10 min

    مرحبا انا لاجئ سوري مقيم في لبنان قدمت طلب لجوء في السفارة الكندية وعطوني مقابلة وهلا طلبو مني وراق مشان حالتي الطبية ولما بعتلن الاوراق طلبو مني رقم الملف ورقم الملف مابعرفو ممكن تساعدني وتقلي كيف احصل على رقم الملف ممكن رد بسرعة.

    رد
  77. يقول محمد حزام:
    14 أكتوبر 2016 الساعة 9 h 44 min

    مع العلم انني لا اعرف اي شخص في كندا كي يساعدني في اي متطلبات من داخل كندا

    رد
  78. يقول محمد حزام:
    14 أكتوبر 2016 الساعة 9 h 41 min

    هلا
    انا يمني حصلت على اعتراف باللجؤ من مكتب منظمة شئؤن اللاجئين في جيبوتي والان ارغب بالسفر الى كندا
    هل ممكن تنصحونا على اي برنامج اقدم حتى اتمكن من السفر الى كندا بموجب كرت اللجؤ

    تحياتي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      14 أكتوبر 2016 الساعة 9 h 42 min

      أهلاً،
      للأسف لسنا مؤهلين لإسداء النصائح في هذا المجال. يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
  79. يقول محمد مهاجر:
    13 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 25 min

    صديقي أنا شاب لاجئ فلسطيني من مواليد الأردن و لدي وثيقة سفر اردنيه مؤقته تجدد كل سنتين (لا تحتوي رقم وطني) ولا احمل الجنسيه الاردنيه.
    سمعت عن اللجوء عن طريق الكفاله الكنسيه، سؤالي، هل أستطيع كفالة نفسي لدى الكنيسه؟
    هل من اللازم وجود طرف ثاني في كندا لكفالتي لدى الكنيسه، ام انه اذا توفر معي مبلغ الكفاله فإنه باستطاعتي دفع هذا المبلغ للكنيسه و كفالة نفسي؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      17 أكتوبر 2016 الساعة 11 h 22 min

      أهلاً،
      الكفالة “الكنسية” ليست حكراً على الكنائس، بإمكان المساجد وجمعيات خيرية أخرى في كندا توفيرها أيضاً.
      إليك الرابط التالي من موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية والذي سيفيدك فيما تسعى لمعرفته:
      http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/refugees/outside/index.asp
      مع تمنياتنا بالتوفيق.

      رد
  80. يقول محمد:
    13 أكتوبر 2016 الساعة 7 h 07 min

    انا سوري مقيم بقطر وعائلتي عندي طفلين واريد اللجوء الى كندا لانني لااستطيع السفر الى سوريا ماخليت طريقه ممكن حدا يفيدني بالموضوع لا تقولولي اتصل بالسفاره الكنديه لان مافي سفاره الرجاء الرد من اصحاب الخبره لاني مضطر

    رد
  81. يقول محمد:
    12 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 56 min

    أنا عايش في السعوديه وجنسيتي سوريا اريد للجوء الى كندا لدي ٤اطفال وزوجه وانا طبيب أسنان

    رد
  82. يقول ahmad ayoubi:
    12 أكتوبر 2016 الساعة 12 h 09 min

    مرحبا انا طلبت اللجوء الي كندا عن طريق الكفالة الخماسية والحمد الله تكلمو معي السفارة وسفري قريب سؤالي هل يمكن ان ازور بلدي الام سوريا ان اردت

    رد
  83. يقول Salah:
    12 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 43 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,أنا طالب في كيبيك بدون إقامة دائمة علما أنني لست متزوجا ولكني أفكر أن أتزوج و أريد أن أعلم كيف أجلب زوجتي وهل لدي الحق أن أجلبها رغم أنني أنا الآن في كندا برخصة الدراسة فقط

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      12 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 42 min

      وعليكم السلام،
      حسب علمي يحق للطالب الأجنبي الحاصل على شهادة من معهد أو جامعة في كندا أن يطلب الإقامة الدائمة، لكن أنت لم تتخرج بعد (ولستَ متزوجاً كي تستقدم زوجتك كطالب أجنبي)، لذا أنصحك بالاتصال بدوائر الهجرة وطرح أسئلتك عليها.

      رد
  84. يقول محمد:
    11 أكتوبر 2016 الساعة 4 h 29 min

    السلام عليكم انا مدرب كرة قدم اتمنى معي رخصة افريقية اريد التجنس والعمل في اي دولة اوربية او امريكية

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 أكتوبر 2016 الساعة 11 h 53 min

      وعليكم السلام،
      إذا كنت ترغب بالإقامة والعمل في كندا عليك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بلد إقامتك حالياً.

      رد
  85. يقول محمد:
    9 أكتوبر 2016 الساعة 23 h 40 min

    أنا سوري مقيم بتركيا ليس لدي جواز سفر لدي فقط بطاقة الهوية السورية وشواهدي الدراسية أتقن اللغة الفرنسية لدي صديق يعيش في مونتريال فهل يمكنني استغلال هذه العوامل لطلب اللجوء أو الهجرة إلى كندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 أكتوبر 2016 الساعة 18 h 46 min

      أهلاً،
      من أجل اللجوء إلى كندا يجب بداية الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
  86. يقول حسن:
    8 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 05 min

    السلام عليكم انه عندي كفاله خماسبه و عندي رقم الملف بس اريد اعرف اشكد اطول

    رد
  87. يقول Mao:
    8 أكتوبر 2016 الساعة 8 h 12 min

    انا سعوديه و اريد اللجوء لكندا ومشكلتي هي الفيزا هل استطيع السفر لكندا من غير فيزا ؟

    رد
  88. يقول عوض:
    7 أكتوبر 2016 الساعة 17 h 30 min

    انا مواطن يمني اوريد السفر الى كندا بتأشيرة سياحة ولا يوجد سفارة في بلدي هذا لاوضاع الحرب التي في اليمن ماهي السفاره التي استطيع السفر اليها او اتواصل في اي دوله يحق لليمني لينال التشيرة الى كندا

    رد
  89. يقول بلال:
    7 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 51 min

    سلام انا لاجئ فلسطيني اقيم في لبنان متزوج ولدي ولدان تقدمت بطلب سياحة الى كندا وقدمت كل الضمانات المطلوبة وقوبل بالرفض ماذا افعل ارجو المساعدة

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      7 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 16 min

      أهلاً،
      يمكنك الانتظار بعض الوقت ثم تقديم طلب تأشيرة آخر (علماً بأن الحصول على التأشيرة يبقى غير مضمون).

      رد
  90. يقول سعدالله:
    7 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 17 min

    أنا مواطن سوري مقيم في ألمانيا ، وحاصل على أقامة لمدة سنة في ألمانيا أي حماية ثانوية ، هل يمكنني تقديم طلب لجوء أو هجرة الى كندا ، وماهي الطريقة المثالية للتقديم ، أرجو المساعدة وشكراً ..

    رد
  91. يقول اسلام:
    6 أكتوبر 2016 الساعة 23 h 40 min

    الافضل للمعاق تقديم طلب هجرة ام يقدم طلب لجؤ ارجو الرد بلتفصيل

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      7 أكتوبر 2016 الساعة 11 h 42 min

      أهلاً،
      من الأفضل له أن يقدم طلب هجرة، فطلب اللجوء لا يمكن تقديمه من خارج كندا إلّا من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أو عن طريق منظمات إنسانية.

      رد
  92. يقول علي سليمان:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 6 h 17 min

    انا سوري أعيش في لبنان وأريد اللجوء إلى كندا انا واحيد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة ذهبت إلى الأمم المتحدة في لبنان لا يوجد تسجيل لسورين في المنظمة الأمم المتحدة ماذ أفعل أرجو المساعدة شكرا لكم جميعا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      5 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 14 min

      أهلاً،
      يؤسفنا ما تعيشه، لكن اللجوء إلى كندا يتم عن طريق المفوضية العليا للأمم المتحدة أو من خلال كفالة للراغب بالقدوم إلى كندا يقدمها أشخاص وجمعيات أهلية في كندا.

      رد
  93. يقول بلال:
    2 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 56 min

    السلام عليكم
    انا وزوجتي مقييمين في قطر وقد قدمت على تآشيرة سياحية الى كندا
    هل القانون الكندي ينص على اعطاء المولودين الجدد على الاراضي الكندية جنسية كندية
    وما الاجرائات اللازمة لذلك
    ولكم جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      3 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 25 min

      وعليكم السلام،
      حسب علمي كل طفل يولد في كندا يحصل على الجنسية الكندية. أما الإجراءات فيمكن الاستعلام عنها في المستشفى الذي يولد فيه الطفل.
      مع تمنياتي بولادة سالمة للطفل ولأمه،
      فادي الهاروني

      رد
  94. يقول بلال قهرمان:
    2 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 49 min

    ارجوا ان تفيدوني
    الحمد لله زوجتي حامل وان شاء الله اريد ان تولد في كندا
    مقيم في قطر وقدمت على زيارة سياحية لكندا
    هل القانون الكندي يجنس المولود على اراضيها في الوقت الراهن
    ارجوا الاجابة آو افيدوني برقم محامي عربي اتصل به موجود في كندا ولكم جزيل الشكر

    رد
  95. يقول عبدالقيوم عبدالله:
    1 أكتوبر 2016 الساعة 8 h 30 min

    اريد الاستماع لراديو كندا بالعربي اين اجد التطبيق

    رد
  96. يقول اسلام:
    30 سبتمبر 2016 الساعة 22 h 33 min

    هل هناك تسهيلات لهجرة المعاقين الى كندا

    رد
  97. يقول سامي:
    30 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 03 min

    انا مواطن كندي كنت متزوج من امرأة كندية أنفصلنا عام 2008 ولكن لم نوثق الانفصال رسميا حينها، قدمنا طلبا مشتركا بالطلاق قبل شهر ونحن بأنتظار البت بالقضية من المحكمة. تزوجت خارج كندا عام 2012 قبل طلاقي من زوجتي الاولى الكندية ، ولدي من زوجتي الغير كندية الحالية طفلين أرغب بجلبهم الى كندا، هل يسمح لي القانون الكندي حاليا بالتقديم لاسرتي الجديدة وحصول اطفالي على الوثائق الكندية؟ وهل يتعارض ذلك مع القانون الذي يمنع الزواج من شخصين في آن واحد رغم أن زواجي الثاني لم يكن في كندا؟

    رد
  98. يقول عبد الحميد طوبل:
    30 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 16 min

    اناسوري وقد اجريت الفحوصات الطبية وكافة المقابلات واعطوني رقم ملفي ولكن حتى هذه اللحظة لم يحددو لي موعدسفر فما العمل

    رد
  99. يقول سامي:
    30 سبتمبر 2016 الساعة 5 h 59 min

    انا مواطن كندي كنت متزوج من امرأة كندية أنفصلنا عام 2008 ولكن لم نوثق الانفصال رسميا حينها، قدمنا طلبا مشتركا بالطلاق قبل شهر ونحن بأنتظار البت بالقضية من المحكمة. تزوجت خارج كندا عام 2012 قبل طلاقي من زوجتي الاولى الكندية ، ولدي من زوجتي الغير كندية الحالية طفلين أرغب بجلبهم الى كندا، هل يسمح لي القانون الكندي حاليا بالتقديم لاسرتي الجديدة وحصول اطفالي على الوثائق الكندية؟ وهل يتعارض ذلك مع القانون الذي يمنع الزواج من شخصين في آن واحد رغم أن زواجي الثاني لم يكن في كندا؟. شكرا لكم

    رد
  100. يقول Um yousif:
    29 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 46 min

    السلام عليكم ارجو مساعدتي نحن عائله من العراق وتحديدا من الموصل هربنا من الحرب ونحن الان عالقين في اليونان منذ ثمان شهور بسبب غلق الحدود الاوربيه وقدمنا على برنامج اعاده التوزيع في اوربا فاستقبلت ملفنا بلغاريا ورفضتنا ونحن الان ليس لنا غير لجوء في اليونان وانا لدي ابن مريض تلف بخلايا الدماغ وهنا لايعطون اي شئ للاجء ولايوجد علاج لابني ونحن الان نعيش في خيم في العراء فكيف استطيع ان اذهب الى كندا هل يمكنني الان ام بعد اخذي الجواز والاقامه اليونانيه واذهب عن طريق فيزا او اقدم عن طريق السفاره ارجو مساعدتي اريد الخروج من اليونان باسرع وقت حاله ابني ساءت جدا هنا ارجوك ولك جزيل الشكر

    رد
  101. يقول Akram:
    29 سبتمبر 2016 الساعة 16 h 58 min

    مساء الخير:
    أنا سوري مقيم في سوريا أنا وزوجتي ونريد الهجرة إلى كندا ولدينا دكتور بروفيسور في كندا من الجنسية اللبنانية هي يستطيع كفالتنا كفالة معنوية ويساعدنا في ملف الهجرة، وشكراً.

    رد
  102. يقول kutibah:
    29 سبتمبر 2016 الساعة 13 h 22 min

    السلام عليكم
    أنا سوري مقيم في لبنان وأرغب في تقديم طلب لجوء الى كندا
    السؤال: طلب اللجوء يجب تقديمه بالسفارة الكندية في بيروت أم يتم انتقاء الاشخاص المرشحين للجوء عن طريق مفوضية الامم في لبنان.

    رد
  103. يقول صاحب الحق:
    28 سبتمبر 2016 الساعة 13 h 56 min

    انا شاب من دولة ليبيا عملت فترة 2011 مع الجيش الليبي علما بأنني لست ظابط ولا اتقلد اي منصب
    اريد ان اسافر الي كندا واطلب اللجوء خوفا على حياتي مع انه كان مستبعد وكان الخيار الاخير
    قصتي انني منذ سنة 2011 ملاحق من قبل المليشيات المسلحة بسبب انتمائي السياسي
    تم القبض علي سنة 2012 من قبل المليشيات سجنت شهرين وتم تعذيبي وخرجت بعد مجهودات كبيرة من الاهل المعارف ودفع الرشاوى بعد خروجي
    تعرضت لأكثر من مرة لمحاولة اغتيال بارصاص او القبض ولاكن بفضل الله وحرصي الشديد انجو ومع هذا و لايزال الاذي والخوف يلاحقني فقد قتل ثلاثة من اصدقائي اللذين عملو معي فترة الاحداث تم اغتيالهم منذ 2013 حتي 2015 ومازلت انا في قائمة اطباقهم
    وفي 2014 تعرض اخي للرمي بالرصاص في بطنه فقظ لإشتباهه في انه انا ومرة اخرى تمت الرماية علي وانا في السيارة مع صديقي واصيب في صدره بسببي
    تعبت من التنقل بين المدن الداخلية والايجارات ولا استطع الحصول علي ربع من حريتي بقيت مقيد ولا يوجد من يحميني لأنه حاميها حراميها تعبت جسديا ونفسيا الحقيقة واضحة جدا انه لايوجد حكومة في ليبيا تحمي انصار العقيد الراحل حتي وان وجدت فلا يمكنها فعل شئ امام المليشيات وهذا واقع يعرفه ويعيشه كل الليبيين لا اخرج من بيتي إلا قليلا وبحرص شديد لم يعد لدي اصدقاء حتي من العائلة احاول استبعادهم عني كي لا يلحقهم الاذي افلست من دفع الرشاوي لحماية نفسي تمت مصادرة املاك عائلتي في 2012 بسببي والأن ضاق بي الخناق و ضروف الحياة اصبحت جدا صعبة لما ألت اليه البلاد حتي الان. هذا جزء بسيط جدا ولا استطيع ذكر باقي التفاصيل
    وسوف احاول اثبات اي سؤال يخص ملاحقتي
    ارجو مساعدتي و افادتي هل يمكنني طلب اللجوء الي كندا علما بأنه ليس لدي احد اعرفه في كندا

    رد
  104. يقول Abd:
    27 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 30 min

    اخي هل يحق للسوري المهاجر الى كندا بكفالة الكنيسة الذهاب لزيارة بلدة الام ؟ ومتى يسمح بذلك وهل يوجد مدة محددة للزيارة خلال العالم ارجو الاجابة للضرورة

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      27 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 39 min

      أهلاً،
      أسئلة وجيهة لكن لا إجابة ناجعة عليها لديّ. أعرف أن بإمكان المهاجر إلى كندا، بصورة عامة، زيارة بلده الأم دون أن يتسبب له ذلك بأي مشكلة مع السلطات الكندية.

      رد
  105. يقول محسن ابو عمره:
    27 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 38 min

    السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.

    انا متزوج ولدي 4 اطفال ومقيم في دولة الامارات ( نحن نحمل جواز سفر اردني مؤقت غزه ) ولا يصلح بلعمل به في معضم القطاعات في الاردن . اود الذهاب لكندى برفقة عائلتي فارجو الافاده ولكم كل التقدير

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      27 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 40 min

      وعليكم السلام،
      إذا كنتم ترغبون بالهجرة إلى كندا بإمكانكم تقديم طلب لدى سفارة كندا في دولة الإمارات التي تقولون إنكم تقيمون فيها.

      رد
  106. يقول sandy:
    26 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 01 min

    لو سمحت اريد استفسر
    امي واختى الصغيرة محاصرين بالحرب في اليمن في منطقة اسمهاعدن
    ادا استطاعو السفر ودخول كندا اوبريطانيا
    وسلمو انفسهم بالمطار
    هل سيقبلون كلاجئين حرب
    واي حل افضل لهم
    ارجوك جوبني
    وهل تركيا تقبل الاجئين اليمنين
    امي واختى الصغرى وضعهم مأساوى
    ارجو الرد
    انا في بريطانيا لذي الاقامة لكن لستوا متجنسة بعد
    مالذي استطيع فعله لهم
    ارجو ساعدنى

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      27 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 42 min

      أهلاً،
      كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.

      رد
  107. يقول mahmod:
    26 سبتمبر 2016 الساعة 13 h 47 min

    مرحبا ، سؤال : انا وعائلتي مقيمين في السويد لدينا الاقامة ولكن لا نحمل الجنسية السويدية ، هل نستطيع الهجرة واللجوء إلى كندا وهل يوجد علاقة بين اتفاقية دبلن وكندا ، ارجوا منكم التوضيح وشكرا لكم .

    رد
  108. يقول Ibrahim:
    25 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 24 min

    السلام عليكم اخي الكريم

    انا طالب سوري أقيم بالمملكة العربية السعودية و انا ادرس في احد الجامعات الخاصة المرموقة بالمملكة و لقد أوقفت دراستي بسبب اللغة. و سجلت في معهد إنجليزي بمدينة اوتاوا و دفعت رسومه كاملة. والدي يعمل طبيب بالمملكة. و لدي القدرة المالية كاملة للدراسة و المعيشة في كندا و اريد التقديم لفيزا طالب لمدة ٧ شهور. سؤالي هو هل السفارة الكندية بالرياض تمنح الفيزا للسوريين.

    رد
  109. يقول Ibrahim:
    24 سبتمبر 2016 الساعة 20 h 36 min

    السلام عليكم انا طالب سوري أقيم بالمملكة العربية السعودية من ٢٠ سنة و اريد تقديم طلب فيزا دراسية لمدة ٧ شهور لدراسة اللغة الانجليزية والدي طبيب و لدي القدرة المالية كاملة للدراسة سؤالي هو هل السفارة الكندية بالسعودية تمنح الفيزا الدراسية للسوريين و شكرا. مع العلم اني ادرس في جامعة مرموقة في السعودية و أوقفت دراستي من اجل اللغة.

    رد
  110. يقول Suliman:
    24 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 00 min

    تحياتي لكم
    انا سوري مقيم في قطر كيف أستطيع طلب اللجوء الى كندا علما ان السفارة في الدوحه لا تستقبل طلبات اللجوء كما انني راسلت السفارة في ابو ظبي قاموا بالرد آليا برسالتين بماذا تنصحونني

    رد
  111. يقول هبة:
    23 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 20 min

    مرحبا اخي فادي انا مقيمةفي الكويت مع طفلي ذو الثامنة وابنتي 19عاماوتفوقت بالثانويةلم تلتحق بالجامعة بسبب التكاليف الباهظة والمقيم لايحق له الالتحاق بالجامعات الحكومية في الخليج وليس لدينا معيل يساعدنا على صعوبة المعيشة في الكويت وارتفاع الاسعار بكل شيء ونرغب بالهجرة لكندا ﻷننا لن نستطيع مواكبة الحياة من دفع اجارات الشقة ورسوم مدارس وجامعة وتجديد اقامات وغير ذلك كثير ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر ودمتم بخير

    رد
  112. يقول اكرم عبدالله:
    23 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 36 min

    مرحبا سيدي الكريم اتمنى منك المساعدة! انا يمني مقيم في السعودية حصلت على فيزا سياحه الى كندا, وامنيتي ان اعيش فيها , والسؤال كيف يمكنني البقاء هناك؟ وما هي افضل الطرق للحصول على اقامة دايمه في كندا ؟ وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      23 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 23 min

      أهلاً،
      الحصول على إقامة دائمة في كندا يكون من خلال تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بلد الإقامة.

      رد
  113. يقول nebras:
    23 سبتمبر 2016 الساعة 7 h 54 min

    نحن عائلة سورية نريد ان نحجز طيران من الاردن الى دومينيكا وتكون محطة توقف للرحلة في كندا تورينتو هل نستطيع ان نطلب لجوء عند نزولنا في مطار تورينتو وما هي الاجراءات .

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      23 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 34 min

      أهلاً،
      كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.

      رد
  114. يقول Abdallah:
    22 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 36 min

    انا اختي عاملتلي كفالة من كندا اللي ولامي ونحن بسوريا اخر مرة اتصلو في وعطوني موعد للفحص الطبي وعملنا الفحص الطبي بيبيروت من 3 شهور ولهلأ ما اجاني اي رد

    رد
  115. يقول ahmed yousaf:
    22 سبتمبر 2016 الساعة 3 h 28 min

    احمد يوسف من فلسطين لست متزوج عمري 27 نحن نعيش ظروف صعبه جدا لهذ نطلب من سيداتكم اللجوء اطالب اللجوء اليكم انا اعمل في زراعه والاقتصاد اريد النمو البلد اقتصادي ولي مجالات مختلفه حيث اعمل في مهنات مختلفه ارجو منكم التقديم المساعده الفوريه

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      22 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 29 min

      أهلاً،
      يمكنك تقديم طلب هجرة إلى كندا لدى سفارتها في بلد إقامتك أو لدى أقرب سفارة لها إليك.

      رد
  116. يقول صباح:
    21 سبتمبر 2016 الساعة 1 h 34 min

    السلام عليكم
    انا فىسطينية سورية مقيمة في السعودية بدي اعمل لجوء لاي دولة ولكن جوازسفري منتهي الصلاحية ولااستطيع تجديده بسبب الظروف الماديه السيئة التي نعيشها حيث ان زوجي بدون عمل وهو فلسطيني لبناني وعمره خمسين سنه ولدينا اربع اولاد
    ولايخفى عليكم الوضع في السعودية من سيء لاسوء بنسبة لنا من حيث نظام السعودة السعودة
    حتي ايجار بيتنا مارح نقدر ندفعه
    هل اتجه الى اي سفرة تساعدني

    رجاءا افيدني

    رد
  117. يقول رضوان الورد:
    20 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 22 min

    السلام عليكم انا رضوان علي الورد من اليمن اقيم الان بدولة جيبوتي انا وزوجتي واطفالي الثلاثه منذوا اربعه شهور ولا اقدر على العوده الى اليمن بسبب المشاكل والحروب واريد افادتي هل استطيع تقديم لاجئ إلى كنداء مع زوجتي واولادي ومن اين ابداء المعامله للجوء لان اطفالي ﻻيستطيعون العيش في جيبوتي ولسبب قل التغذيه ولم نستطيع العمل بجيبوتي افيدوني بالاجابه الكامله وجزاكم الله خير

    رد
  118. يقول Riri:
    20 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 57 min

    مرحبا انا من المغرب، عائلتي ترغب بالهجرة إلى كندا و حسب ما وجدناه في الشروط هو الشهادات العليا لكن لا امي و لا ابي يتوفرون عليها (معهم بس شهادة الباكلوريا) اسئل اذا في حل ؟ المرجو اجابتي في اسرع وقت و شكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 08 min

      أهلاً،
      ماعمر والديك؟ كندا تستقبل أصحاب الكفاءات، وليس من الضروري أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية العليا.

      رد
  119. يقول rama:
    20 سبتمبر 2016 الساعة 7 h 22 min

    السلام عليكم انا اعيش مع عائلتي في تركيا وقد قدمنا طلب هجرة بالكفالة الخماسية ما اريد معرفته كم من الوقت نحتاج حتى يتم قبول الهجرة او يتم تحديد السفر مع العلم ان ملفنا ما زال تحت التشييك الامني وكانت مقابلتنا في شهر شباط ارجو ااجابة وشكرا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 03 min

      البتّ بطلبات الهجرة يتطلّب الكثير من الوقت وننصحك بالتريّث ريثما يأتيك الرد ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  120. يقول محمود:
    18 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 02 min

    السلام عليكم ورحمة الله

    انا سوري مقيم في المملكة العربية السعودية متزوج ولدي 4 أطفال حاصل على فيزا لزيارة أمريكا

    السؤال : هل ممكن دخول كندا عن طريق البر او الجو وطلب اللجوء حيث اني لااستطيع العودة لسوريا كما لا يخفى عليك ولا استطيع البقاء في المملكة بسبب تعرضي وعائلتي لتهديدات من مناصرين للنظام في سوريا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 9 h 59 min

      ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في السعوديّة وإليك العنوان ورقم الهاتف:
      Adresse géographique
      Ambassade du Canada
      Enceinte diplomatique
      Riyad, Arabie saoudite

      Adresse postale
      Ambassade du Canada
      P.O. Box 94321
      Riyad, 11693, Arabie saoudite

      Téléphone : +966 11 488 2288
      Télécopieur : +966 11 482 5670
      Courriel : ryadh@international.gc.ca

      رد
  121. يقول محمد صياح السعودي:
    17 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 58 min

    انا السيد محمد صياح السعودي اقيم في و انا متزوج و لدي 3اولاد نقيم في الجزائر ونحن سوريون اولادي متفوقون في الدراسة ولكن المستوى الدراسي متدن واريد ان اضمن لأولادي مستقبلا مشرقا في كندا وفرص العمل قليلة ولا نستطيع مغادرة الجزائر والعودة إليها بسبب وجود الفيزا فهل استطيع اللجوء الى كندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 11 min

      اللجوء يتم عادة عن طريق المفوضية العليا للاجئين، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.

      رد
  122. يقول محمد صياح السعودي:
    17 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 42 min

    انا السيد محمد صياح السعودي اقيم في و انا متزوج و لدي 3اولاد نقيم في الجزائر ونحن سوريون اولادي متفوقون في الدراسة ولكن المستوى الدراسي متدن واريد ان اضمن لأولادي مستقبلا مشرقا في كندا وفرص العمل قليلة ولا نستطيع مغادرة الجزائر والعودة إليها بسبب وجود الفيزا

    رد
  123. يقول هجار حمزه سليمان:
    17 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 21 min

    أنا مقيم في بيروت طلب الجوء إلى كندا

    رد
  124. يقول الاء:
    16 سبتمبر 2016 الساعة 23 h 20 min

    السلام عليكم يعطيك العافية اخي انا فلسطينية سورية مقيمة في مصر مع والدي ووالدتي بس الوضع بمصر مش جيد للمعيشة وارغب في اللجوء لكندا وانا كوني فلسطينية ماالنا حق التسجيل بالمفوضية ارجو انو تفيدني ازا في طريقة مضمونة للجوء ع كندا وشكرا كتير

    رد
  125. يقول rose:
    16 سبتمبر 2016 الساعة 16 h 49 min

    تحية طيبة انا احمل الجنسية الكندية ولكن اعيش خارج كندا وزوجي و طفلي لايحملون الجنسية فهل في حال قدومي لكندا استطيع تقديم طلب لقدومهم الى كندا كهجرة و لكم الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 16 min

      أهلاً،
      سيدة روز طرحتِ علينا هذا السؤال الشهر الفائت وكان ردنا بأن تمنينا عليك مراجعة سلطات الهجرة الكندية (أو أقرب قنصلية كندية إليك).

      رد
  126. يقول Raneem saad:
    16 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 51 min

    مرحبا انا رنيم من سوريا انا طالبه اللجوء الى كندا بسبب ظروف الحرب في بلدي بتمنى من فضلكم تعرفوني كيف بقدر الجأ لكندا وانا بسوريا واذا ممكن تعطوني موعد مع السفاره الكنديه …وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 17 min

      أهلاً،
      بالنسبة للجوء إلى كندا يجب مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
  127. يقول علي سليمان:
    15 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 07 min

    كيفك أستاذ فادي الهاروني أنا أعيش مضطهد حياتي في خطر ماذ أفعل راجعت المفوضية العليا في بيروت اعطوني موعد بعد 6شهور ماذا أفعل أرجوك المساعده إلى السودان أو سريلانكا أي بلد فقير شكرآ أستاذ فادي

    رد
  128. يقول سعاد علي احمد:
    14 سبتمبر 2016 الساعة 23 h 40 min

    انا يمنية لي سنة متزوجة وعايشة بالسعودية وزوجي يمني بس عنده الجنسية والجواز الكندي وبعد الزواج قدم طلب لاحضاري لكندا وبعد فترة ارسلوله انهم وافقوا طلبي وأنهم رسلول اوراقي لدبي عشان يكملون الإجراءات
    ممكن تفيدوني انا تعبت وأريد ان اذهب عند زوجي متى تخلص الإجراءات ويتصلوا فيني

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 19 min

      أهلاً،
      نحن إذاعة ولا دخل لنا بدوائر الهجرة الكندية ولا نملك مع الأسف إجابة على سؤالك. قد يكون من الأنسب أن تطلبي من زوجك الحامل الجنسية الكندية متابعة ملفك لدى دوائر الهجرة الكندية.
      مع تمنياتنا بالتوفيق،
      أشرة القسم العربي

      رد
  129. يقول أحمد خضر:
    14 سبتمبر 2016 الساعة 16 h 48 min

    مرحبا سيدي الكريم
    اتمنى منك المساعدة
    هل يوجد مواقع تقدم عروض عمل في كندا
    حتى أستطيع الهجرة انا وعائلتي إلى كندا
    راجعة المفوضية في بيروت ولم يتم تسجيلنا بحجة طلب الدولة اللبنانية عدم تسجيل اي لاجئ سوري جديد..
    كيف احصل على عقد عمل في كندا لكي اهاجر إليها…

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 23 min

      أهلاً،
      حصولك على عقد عمل قد يؤمّن لك تأشيرة إقامة مؤقتة في كندا، ولكن ليس تأشيرة هجرة (أي إقامة دائمة). وبالنسبة للحصول على عمل في كندا عليك التواصل مع رب عمل كندي محتاج لعامل أجنبي.

      رد
  130. يقول علي سليمان:
    14 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 14 min

    أستاذ فادي الهاروني إذ مافي مساعدا انسانيه ليش هذا البرنامج شو الاستفادة أرجو الرد انا انشالله مسافر بالبحر احسن شي الكل ماعم يعمل شي حكي بس

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      14 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 24 min

      أستاذ علي نحن صحافيون نعمل في إذاعة ولسنا مؤهلين لتوفير مساعدة لطالبي اللجوء الذين نرجو لهم كل الخير.

      رد
  131. يقول علي سليمان:
    14 سبتمبر 2016 الساعة 13 h 43 min

    انا سوري أعيش في لبنان حياتي في خطر وأريد اللجوء إلى كندا ماذا أفعل أرجو المساعدة ذهبت إلى الأمم المتحدة خبرتهم بس ماعملو شي راجعنا بعد 6اشهر ماذ أفعل أرجوك

    رد
  132. يقول علي:
    14 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 36 min

    السلام عليكم انا عراقي هل من الممكن ان اطلب لجوء وانا معي فيزا سياحيه وانا في خطر الان ومهدد بالقتل ارجو الاجابه على سؤالي وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      14 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 43 min

      وعليكم السلام،
      كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.

      رد
  133. يقول علي سليمان:
    14 سبتمبر 2016 الساعة 4 h 43 min

    أستاذ إنا أعيش في خطر ارجو المساعد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة راجعة الأمم المتحدة في بيروت لا يوجد لجؤ لسورين في البنان ماذ أفعل أرجو المساعدة شكرا لكم جميعا

    رد
  134. يقول محمد سلمان مرزوق أبو جاموس:
    13 سبتمبر 2016 الساعة 2 h 41 min

    الهجرة الى كندا انا وزوجتي وبناتي مطلوب الي إسرائيل وأريد حياة انسانيه يسمح لي بالعيش بسلام أم لا وانا لن اتنازل عن العيش في أكد لو كلفني الموت سوفه أصل كندا لا يوجد مثل كندا من شعب وفنون

    رد
  135. يقول علي سليمان:
    13 سبتمبر 2016 الساعة 2 h 20 min

    انا راجعة المفوضية العليا اللاجئين السوريين بس ماعملو شي اسمها مفوضية بس انا رجعتهم على فاضي

    رد
  136. يقول علي سليمان:
    13 سبتمبر 2016 الساعة 2 h 13 min

    انا شب سوري أعيش في لبنان وأريد اللجوء إلى كندا انا واحيد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة شكرا لكم جميعا

    رد
  137. يقول علي سليمان:
    11 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 32 min

    انا شاب سوري أعيش في لبنان وأريد اللجوء إلى كندا انا واحيد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة عمري 34 سنة ارجو الرد على الموضوع شكرا لكم جميعا

    رد
  138. يقول حسام الديب:
    11 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 38 min

    لو سمحتم عندي سؤال … كنت اريد التقدم علي الهجرة لكندا ولي أقارب “أعمام و جدتي ” لديهم الجنسية الكندية و مقيمين بكندا منذ اكثر من 20 عام .. فما خطوات التقدم الصحيحة للهجرة و هل سيفيد وجود اقاربي هناك ؟؟ >>> استفسار اخر طلب مني احد اعمامي السؤال عن امكانية ان يكون هو الراعي لي في كندا عند تقديم الاوراق فكيف يكون ذلك ؟؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      12 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 22 min

      أهلاً،
      تواصل مع أعمامك واطرح عليهم أسئلتك، لا سيما العم الذي تطوع لأن يرعى إقامتك في كندا.
      مع تمنياتي لك بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  139. يقول السيد:
    10 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 26 min

    انا عندى 28 عندى اعاقة فى رجلى هل ينفع اقدم على هجرة لكى اعيش حياة افضل برجاء الرد عليا

    رد
  140. يقول محمد الليبي:
    10 سبتمبر 2016 الساعة 1 h 07 min

    مرحبا …
    انا حامل الجنسية الليبية لدي اقامة بالارجنتين “” اقامة و ليس لجوء “” و تحصلت علي تاشيرة سياحية لدخول كندا هل يمكنني التقديم على اللجوء بعد دخولي للاراضي الكندية ؟؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      12 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 18 min

      أهلاً،
      هل أنت مضطهد في الأرجنتين أو تعيش فيها حالة خطر على حياتك حتى تقدم طلب لجوء إلى كندا؟

      رد
  141. يقول السيد:
    9 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 12 min

    انا عندى 28 سنه من مصر عندى اعاقة فى رجلى بمشى بس بعرج شوية هل يمكن السفر الى كندا على سبيل الهجرة او اللجوء الانسانى لكى اعرف اعيش حياة افضل علما بان المعاق فى الدول العربية وخاصة مصر لاتهتم بالمعاق اصلا ونظرة المجتمع للمعاق سيئة والله جدا برجاء منك مساعدتى والرد عليا ولكم الشكر

    رد
  142. يقول السيد:
    9 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 30 min

    انا عمرى 28 سنه انا من مصر عندى اعاقة فى رجلى هل ينفع اسافر الى كندا واطلب اللجوء الانسانى

    رد
  143. يقول مرحبا وخيرت:
    8 سبتمبر 2016 الساعة 23 h 15 min

    مصاب بفيروس الالتهاب الكبدي ب وارغب في الهجرة لكندا فهل حملي لهذا الفيروس يمنعني من الهجرة لكندا

    والشكر لكم مسبقا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      9 سبتمبر 2016 الساعة 9 h 34 min

      أهلاً،
      يؤسفنا أن تكون مصاباً بهذا الفيروس. بصراحة لا نملك إجابة قاطعة على سؤالك.
      مع تمنياتنا لك بالشفاء والخير،
      أسرة القسم العربي في راديو كندا الدولي

      رد
  144. يقول Ahmad Zalkha:
    8 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 18 min

    السلام عليكم انا حامل للجنسيه السويديه انا وعاءلتي هل يحق لنا الانتقال للعيش والتسقرار في كندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 52 min

      وعليكم السلام،
      بإمكانكم تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في السويد (إن كنتم مقيمين في هذه الدولة).

      رد
  145. يقول شذى:
    8 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 10 min

    مرحبا اود التقديم لكندا للهجره بسبب الخوف ع الحياه(جريمه شرف) هل عن طريق السفاره او عن طريق المفوضيه العليا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 21 min

      أهلاً،
      راجعي المفوضية العليا بدايةً، وعلى ضوء ذلك تقررين ما إذا كان من الأنسب لك تقديم طلب هجرة.

      رد
  146. يقول حنان:
    7 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 21 min

    عند ذهابي الي سفارة كندا فى تونس لتقديم اللجوء كان الرد انهم لا يستقبلون طلبات اللجوء مباشرة وعند الاتصال بالمفوضية العليا والصليب الاحمر فى تونس قالو انهم لايملكون حق اعادة توطين ولا يستطيعو توفير الحماية ..فكيف الحل ليس هناك تقديم مباشر للطلبات الي السفارة علما باني احمل حواز دبلوماسي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      7 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 10 min

      بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا.

      رد
      • يقول حنان:
        7 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 10 min

        السيدي الكريم لقد ذهبت الي سفارة كندا فى العاصمة التونسية ومعي كل الوثاق ولكنهم لم يسمحو لي بالدخول وقالو انهم لايستقبلو طلبات اللجوء المباشرة الا عن طريق المفوضية والمفوضية قالو انهم لايملكون حق اعادة التوطين وارسال الطلب الي سفارة كندا كيف ارسل الطلب والسفارة رفضت دخولى او الاطلاع علي الاوراق ..هل الجا الي سفارة كندا فى الاردن الرجاء سرعة الرد

        رد
  147. يقول روبير خضرا:
    6 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 52 min

    انا لبناني روبير انطونيوس خضرة 44 عاما اريد ان اهاجر الي بلدكم كندا انا وعاءلتي المؤلفة من:ماري ريتا 13 عام و انا ماريا 9 سنين و كريستابيل 6 سنين وزوجتي ليلى انور ساويرس 34 عام من الجنسية المصرية ما هي المستندات المطلوبة

    رد
  148. يقول طلال:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 17 min

    السلام عليكم
    اخي اناسوري لاجئ في تركيا اناوست اطفال وزوجتي اتمنه مسعدتكم اريد الجوء الى كندا لتعليم اطفالي ولكي اتعالج من مرض الصدف ولعلاج ابني وزوجتي 05340237411

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      6 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 05 min

      أهلاً،
      يرجى لهذه الغاية مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
      • يقول الشمري:
        14 سبتمبر 2016 الساعة 0 h 36 min

        سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني ابي استفسار إذا طلعت فيزه أمريكا سياحه ورحت كندا وطلبت لجوء هل يقبل ولا ايرجعوني أمريكا

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          14 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 47 min

          وعليكم السلام،
          كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.

          رد
  149. يقول رشاد عبد الوهاب الحذيفي:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 31 min

    السالم عليكم استاذ العزيز
    انا من اليمن وخرجت منها هاربا انا وعائلتي هربا من الحوثي الى السعودية زيارة الى الان ولست مقيم وسبب هروبنا ان الحوثي يريد يريد حبسنا في السجن وتعذيبنا كم فعل في عمنا قبلا حيث انه اطلق علينا وابل من الرصاص على منزلنا والسبب في ذلك اننا نخالفة الراي ولسنا في صفة
    فهل استطيع اللجوء انا فقط الى كندا؟؟؟؟
    وسمعت ايضا ان من يسافر لكندا ويطلب لجوء من هناك سيكون افضل له ؟
    وانا اريد ان اوكل محامي خبير ليقوم بطلب اللجوء الى كندا
    فهل لديك محامي موثوق اثق بة في مشكلتي ومعضلتي هذه ؟؟؟
    وكم تقدر تكلفة المحامي لاكون على علم
    ارجو الرد استاذي العزيز

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      6 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 07 min

      وعليكم السلام،
      اللجوء إلى كندا يتم عادة عن طريق المفوضية العليا للاجئين، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.

      رد
  150. يقول احمد خميس:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 41 min

    تحياتي لكم اخي العزيز هل للفلسطينيين حملة الوثائق المصريه امل بالحصول على هجرة الى كندا وذلك للحصول على مستقبل افضل بالنسبه لاولادي وما هي الطريقه للحصول على الهجرة وشكرا.

    رد
  151. يقول ياسين بطال:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 9 h 07 min

    انا سوري مرحبا بدي مساعدة انا في تركيا في سطنبول وبدي أقدم لجوء على كندا انا عندي خمس ولاد وحدا منون مريض طصاوب و نشل وبدي اخدو مشان اعلجو في كندا كيف التواصل مع المفوضية العليا اللاجئين لهذالغاية

    رد
  152. يقول Mouayad Maher:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 5 h 37 min

    انا لاجئ في السويد وابي مقيم في الاردن لكن عائلتي لاتستطيع السكن في الاردن بسبب المصاريف المرتفعة هل يستطيع والدي ان يقدم للعائلة لجوء الى كندا؟

    رد
  153. يقول جمال خليل:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 4 h 23 min

    مرحبا لدي ابنة متزوجة ومقيمة في كندا واملك انا وزوجتي وابنتي وابني فيزا سياحية لكندا سؤالي هل استطيع تقديم اللجوء في كندا عبر المطار مع عائلتي علما اننا لبنانيون او تنصحني بأجراء آخر كلم الشمل (ابنتي لا تعمل)

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      6 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 12 min

      أهلاً،
      حصولكم على حق اللجوء غير مضمون، وإذا ما رُفض طلب لجوئكم يجري ترحيلكم ويصبح صعباً عليكم دخول كندا مجدداً.

      رد
  154. يقول Dania abdllah jasem:
    2 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 59 min

    مرحبا استاذ
    انا سوريه لاجئه في اليمن كنت متزوجه من يمني ولدي طفله معاقه (ضمور في الدماغ),لا استطيع العوده الى سوريا ابدا.
    هل استطيع التقديم لاعاده التوطين في كندا لان الحياه في اليمن اصبحت صعبه جدا جدا لابنتي المعاقه ولي .
    شكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      2 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 25 min

      أهلاً أستاذة دانيا،
      يؤسفني ما تعانينه وليت بإمكاني مساعدتك أنت وطفلتك. حسب علمي، اللاجئون السوريون الذين تستقبلهم كندا هم من بين المقيمين في لبنان والأردن وتركيا. أنصحك بالاستعلام عمّا يمكنك القيام به لدى أقرب مكتب للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
      مع دعائي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
      • يقول Dania abdllah jasem:
        4 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 10 min

        استاذ فادي
        تواصلت مع المفوضيه وابلغوني انني لا استطيع التقديم من اليمن ,لذلك هل استطيع التقديم عبر الانترنت .
        انني متأكده انك ستبذل كل مافي وسعك لمساعدتي وشكرا

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          6 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 16 min

          أهلاً سيدة دانيا،
          ليس بالإمكان تقديم طلب لجوء على الإنترنت. هل قالت لك المفوضية أين يمكنك تقديم طلب اللجوء إذا كان الأمر متعسراً من داخل اليمن؟

          رد
          • يقول Dania abdllah jasem:
            9 سبتمبر 2016 الساعة 16 h 26 min

            أستاذ فادي
            ليس لدى الفريق المحلي العامل مع المفوضيه ادنى فكره او انهم يتحفظوا عن اخباري بالطريقه البديله للتقديم.

          • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
            12 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 28 min

            أهلاً سيدة دانيا،
            ألحّي عليهم كي يستعلموا من زملائهم في المفوضية العليا للاجئين في لبنان أو الأردن أو تركيا عمّا يمكنهم القيام به لمساعدتك (مع التشديد على أنك لاجئة سورية ولديك طفلة معاقة).
            مع دعائي لك ولابنتك بالتوفيق،
            فادي الهاروني

          • يقول dania al qasem:
            2 ديسمبر 2016 الساعة 14 h 03 min

            الى الان لم اوفق والمفوضيه في اليمن ابلغوني باستحالة ان يضموا اسمي للمؤهلين لبرنامج اعادة التوطين في كندا كون فرعهم في اليمن ليس لديهم الاذن في هكذا اجراء, سأظل احاول من اجل ابنتي واتمنى منكم استاذ فادي في حال لديكم اي معلومات تساعدنا في الترشيح لهذا البرنامج ان تتواصل معي.
            لكم مني فائق الاحترام والتقدير وسأعتبرك احد الداعمين لطفلتي المعاقه

          • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
            9 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 52 min

            أهلاً سيدة دانيا،
            اطلبي من المفوضية أن تتبنى قضيتك، علها تجد لك ولطفلتك المعاقة بلداً (ليس بالضرورة كندا) يستقبلكما، أو اطلبي منها عرض قضيتك على سفارة كندا في المملكة السعودية.
            مع دعائي لك ولطفلتك بالأمان والتوفيق،
            فادي الهاروني

  155. يقول saif:
    2 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 51 min

    السلام عليكم نرجو منكم اعطائي معلومات عن كيفية ارسال استمارة طلب للجوء الى وزارة الهجرة الكندية بعد تعبئة الاستمارة وهل يوجد بريد اللكتروني ممكن ان ارسل علية.
    هل هناك منظمات تكفل اللاجئين في كندا من الممكن ان اقدم فيها علما اني حاليا مقدم للجوء في دولة اثيوبيا واحمل صفة للاجئ علما اني احمل الجنسية اليمنية

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      2 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 29 min

      وعليكم السلام،
      تقديم طلب اللجوء إلى كندا يكون من داخل أراضيها أو من خلال المفوضية العليا للاجئين من خارج الأراضي الكندية.

      رد
  156. يقول Mohammed:
    2 سبتمبر 2016 الساعة 1 h 54 min

    السلام عليكم هل أستطيع أن أحصل علي لجوء عن طريق فيزا سياحية إلي كندا ومن ثم وصولي إلي أقرب مطار بتقديم طلب اللجوء؟ هل هذه الطريقة تعد ناجحة

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      2 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 45 min

      وعليكم السلام،
      كل أجنبي تطأ قدماه أرض كندا يحق له طلب اللجوء لدى سلطاتها. أما منحه حق اللجوء فمسألة أخرى، إذ تدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك إمّا منحه اللجوء أو ترحيله.

      رد
  157. يقول محمد:
    1 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 09 min

    السلام عليكم..
    انا عراقي وعندي اقارب في كندا وحاليا ساكن في العراق, هل يجب ان اكون خارج العراق في تركيا مثلا لاقدم طلب لجوء الكفالة الخماسية.
    وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      1 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 35 min

      وعليكم السلام،
      بصراحة لا أملك إجابة مؤكدة على سؤالك. ليتك تطلب من أقاربك في كندا أن يطرحوا السؤال على دوائر الهجرة الكندية.

      رد
  158. يقول عبدالباسط بكار:
    30 أغسطس 2016 الساعة 18 h 25 min

    الاستاذ فادي المحترم
    ارغب بالهجره الى كندا عن طريق مكتب محامي في كندا وبسبب عدم وجود معارف في كندا يجب ان اقوم بدفع المبلغ للمحامي الذي سيقوم بتسليمه للجمعيه وذلك بناء على إفادته . سؤالي ما الطرق التي تنصحنا بها وذلك لضمان هذا المبلغ علما بأن المحامي معروف في كندا ؟ ولكن من منطلق اخذ الحيطه والحذر

    مع جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      31 أغسطس 2016 الساعة 11 h 28 min

      أهلاً سيد عبد الباسط،
      بصراحة لا يحق لي أن أدلك على أي محام أو صاحب اختصاص في أي مجال. أنصحك بإجراء بحث على موقع غوغل من خلال كتابة كلمات مفتاحية (بالإنكليزية أو الفرنسية) مثل “محام” – أو “مستشار” – و”هجرة” و”كندا” وأيضاً “تقييم” (كي تكوّن فكرة عن آراء من استعانوا بخبرات هذا أو ذاك من أهل الاختصاص).
      أتمنى لك التوفيق،
      فادي

      رد
  159. يقول سمير:
    28 أغسطس 2016 الساعة 5 h 01 min

    السلام عليكم انامواطن سوري مقيم في مخيم في لبنان ولدي خمسه اولاد اريد الذهاب الى كندا من اجل انا اؤمن الدراسه والاسقرار الى اطفالي ارجو المساعده ولكم جزيل الشكر

    رد
  160. يقول سمير:
    28 أغسطس 2016 الساعة 4 h 49 min

    اخي انا سوري بدي سافر على كندا لجوء انا مسجل بالامم المتحده وبدي سافر

    رد
  161. يقول سامر:
    26 أغسطس 2016 الساعة 19 h 50 min

    انا من سوريا و مقيم في الكويت مع عائلتي. قدمنا طلب لجوء باقامة دائمة عن طريق كفيل كنسي. و عند التحقق من الموقع الكندي الرسمي للهجرة تبين ان المعاملة استلمت بتاريخ الثامن و العشرون من شهر نيسان ٢٠١٦.
    سؤالي كالتالي: كم من الوقت تستغرق دراسة المعاملة الى حين الاتصال بنا و طلب مقابلتنا رسمياً و هل المقابلة تكون في السفارة الكندية بأبو ظبي او بالكويت ؟

    شكراً

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      26 أغسطس 2016 الساعة 20 h 11 min

      أهلاً،
      بصراحة لا أنا ولا زملائي نملك أجوبة على هذه الأسئلة، وإن كانت وجيهة. أنصحك بالتواصل مع الجهة التي أمنت لكم الكفالة.
      تحياتي مع دعائي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  162. يقول abedalrhim hamza:
    25 أغسطس 2016 الساعة 16 h 20 min

    انا شاب سوري واعيش في لبنان ولدي اربع اطفال في عمر الاربع سنوات وما دون وارغب بالهجرة الى كندا والاستقرار فيها دائماً كيف عساي ان ابدأ في هذا الامر استاذ هارون ولك جزيل الشكر

    رد
  163. يقول ياسين:
    25 أغسطس 2016 الساعة 13 h 13 min

    سلام عليكم مرحبا يا جماعة من بعد اذنكون بدي مساعدة اذا بتحسنو دفيدوني انا بي تركيا بي سطنبول وبدي أقدم لجوء على كندا انا عندي خمس ولاد وحدا منون مريض طصاوب و نشل وبدي اخدو مشان اعلجو بي كندا اذا حدا عندو شي معلوم بي هل خصوص ياريت يفيدني و لإجراء على الله

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      26 أغسطس 2016 الساعة 11 h 19 min

      وعليكم السلام،
      يؤسفنا ما تعيشونه وتعانونه، يُرجى الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
  164. يقول ِalsalihi:
    24 أغسطس 2016 الساعة 10 h 06 min

    السلام عليكم. انا لاجئ من العراق دخلت الى كندا من امريكا في شهر مارس 2016 لوجود اخي فيها وقدمت اوراقي كاملة الى المحكمة وحددت موعد المقابلة بعد شهرين ولكنهم اتصلوا بي بعدها ليبلغوني ان هناك نقص في ترجمة احد الوثائق. قمت بترجمتها وارسالها وانا الان في نهاية الشهر الثامن وقد ابلغني المحامي ان اوراقي كاملة لدى المحكمة ونحن بانتظار تحديد الموعد. سؤالي هو ما هو الحد المسموح للانتظار واذا تجاوزت هذا الحد ما المطلوب مني عمله لابلاغ المحكمة بتاخر موعدهم معي.

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      24 أغسطس 2016 الساعة 11 h 44 min

      وعليكم السلام،
      يُرجى طرح السؤال على المحامي، فهو أكثر اطلاعاً منّا بكثير على شؤون اللجوء والهجرة (أوَ ليس هذا عمله؟).
      مع أطيب التمنيات بالتوفيق.

      رد
  165. يقول abdilah:
    24 أغسطس 2016 الساعة 9 h 44 min

    هل يستطيع شخص حاصل على الإقامة في كندا جلب زوجه مع العلم أن زوجتي بولندية تعيش في كندا، المرجو الإفادة وشكرا…

    رد
  166. يقول Tareq:
    24 أغسطس 2016 الساعة 6 h 45 min

    أنا من فلسطين\ الضفة الغربية رام الله ودارس هندسة حاسوب في جامعة بيرزيت بس جديد متخرج ومعي جواز سفر فلسطيني أو ممكن اني اطلع جواز أردني مؤقت … كيف ممكن أهاجر لكندا ؟
    واشي تاني … خالتي مواطن أمريكي عايشة باميركا … بتقدر تساعدني باشي ؟؟

    رد
  167. يقول انس:
    24 أغسطس 2016 الساعة 6 h 39 min

    انا مصرى واقيم فى ماليزيا هل من الممكن تقديم طلب لجوء من خلال السفاره الكنديه فى ماليزيا وكم يستغرق الوقت لدراسة الاوراق
    علما بان المفوضيه قد اغلقت فى ماليزيا

    رد
  168. يقول خالد:
    24 أغسطس 2016 الساعة 0 h 54 min

    مرحبا انا من فئة البدون في الكويت ولا املك جواز سفر ولا املك اي إثبات ماذا افعل علما ان هذه الفئه تعني من ازدراء المجتمع والحرمان من الكثير من حقوق الانسان والله نعامل باحتقار فلا نتوضف في اي مكان حكومي اقسم بالله حتى ابسط حقوق الانسان وهي الانتماء

    رد
  169. يقول علا خليفة:
    23 أغسطس 2016 الساعة 8 h 38 min

    شكرا جزيلا استاذ فادى حضرتك اعطيتنى الامل،اتمنى اذا تحققت امنيتى فى الوصول لكندا انى اقابل حضرتك لاشكرك بنفسى.

    رد
  170. يقول علا خليفة:
    22 أغسطس 2016 الساعة 15 h 40 min

    اعتذر عن تكرار سؤالى واحب اغير صيغته(هل من السهل ايجاد وظيفة مذيعة فى الاذاعة الكندية؟) ام انها مسألة صعبة..Knowing Iam good in English language

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      22 أغسطس 2016 الساعة 18 h 28 min

      لا ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً، كما أن العمل في الإعلام لا يقتصر على هيئة الإذاعة الكندية.

      رد
  171. يقول ايفون موفق:
    22 أغسطس 2016 الساعة 6 h 23 min

    مرحبا اخوية العزيزانا مواطن عراقي في الاردن ومقدم هجرة وعملت كفالة كنسية كندا ولدية 4 اشهر ولحد الان ليسة لي فايل نمبر
    في ناس قامت منظمة اسمها فوكس تابعة لسفارة الكندرية الذي تساعد السفارة في المقابلات بسبب زخم في سفارة الكندية كيف اوصل المنظمة فوكس التابعة لسفارة الكندية هل من رقم او ايميل ارجو المساعدة رجاء وشكرا لكم

    رد
  172. يقول اسامة:
    22 أغسطس 2016 الساعة 1 h 38 min

    مرحبا اخي فادي انا فلسطيني احمل وثيقة مصرية وجواز سفر مؤقت فلسطيني وزوجتي سورية لدي فيزة امريكية ودخلت امريكا ولدي اخ مقيم بكندا هل بقدر اقدم طلب الجوء من الحدود بحكم اتفاقية البلد الامن

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      22 أغسطس 2016 الساعة 12 h 48 min

      أهلاً أستاذ أسامة،
      هل أنت الآن في الولايات المتحدة؟ بصراحة لا أدري ما الذي يحصل في حال عبرتَ الحدود وقدّمتَ طلب لجوء لدى السلطات الكندية: هل تسمح لك السلطات بالدخول إلى كندا والبقاء فيها ريثما تصدر قراراً بشأن طلبك؟ هل تعيدك مباشرة من حيث أتيت؟ ليتك تطرح السؤال على أهل الاختصاص (واطلب من أخيك المقيم في كندا أن يستفسر أيضاً).
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  173. يقول لينا:
    21 أغسطس 2016 الساعة 17 h 43 min

    مرحبا اسمي لينا وانا فيىتركيا وعندي خمس اطفال زوجي تركنا وتزوج واناواعاني من حياه صعبه جداجدا وعندما يأتي للمنزل نتعرض للضرب انا واطفالي أعاني من عنف أسري شديد جدا لدرجه انني نقلت للمشفى بسبب الضرب ارجوكم اوصلو رسالتي هذه لمن يهمه الامر حياتي انا واولادي في خطر أقسم بان مجرد ان يسمعواصوته يشعرون بخوف شديد ارجوكم ساعدونا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      22 أغسطس 2016 الساعة 12 h 37 min

      آسف سيدة لينا لما تعانينه، ولكن لا يمكنني مساعدتك، ومع الأسف. أنصحك بالتواصل مع المفوضية العليا للاجئين ومع منظمات حقوقية تُعنى بالدفاع عن حقوق المرأة.

      رد
  174. يقول علا خليفة:
    21 أغسطس 2016 الساعة 17 h 19 min

    اناعلا من مصر من الواضح ان حضرتك يا استاذ فادى مصرى وبقالك سنين فى كندا ( انا بكارليوس اعلام واتمنى اهاجر كندا وايضا اتمنى اعمل بالاذاعة الكندية) تنصحنى احقق ده ازاى

    رد
  175. يقول Ameer:
    21 أغسطس 2016 الساعة 5 h 52 min

    السلام عليكم انا عراقي زوجتي كنديه او كملت اجرائات المعامله بس ماكو اي جواب شنو اسوي هسه انشاء الله ممكن مساعدتك

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      22 أغسطس 2016 الساعة 12 h 35 min

      وعليكم السلام،
      لماذا لا تطلب من زوجتك الكندية الاهتمام بمعاملتك من خلال التواصل مع دوائر الهجرة الكندية؟

      رد
  176. يقول عبد الجواد:
    19 أغسطس 2016 الساعة 15 h 54 min

    شكراًلك أخي فادي لتعاونك معنا

    رد
  177. يقول عبد الجواد:
    19 أغسطس 2016 الساعة 11 h 28 min

    السلام عليكم
    أخي فادي نحن أملينا استمارة للمنظمة فيها كل بياناتناالشخصيةوبعد أسبوعين انصلوا بناوطرحو أسئلة عن خدمة العلم وبعض الأسئلةالأخرى وبعد يومين اتصلوا وقالو لنا أن ملفنا قبل من السفارة الكندية وعلينا إجراء تحاليل طبية محددة وبمستوصف محددودفعنا نكاليف التحاليل وأرسلناها لهم عبر نفس العنوان ثم بعد مدة اجتمعوابنا بغرفة الصناعة والتجارة بمدينة طرابلس وأملينا استمارة أيضاً
    وبعد ذلك الاجتماع لم يتواصل معنا أحد ولا مع أي من الأشخاص الذي قدموا معنا
    أرجو التحقق من صحة وجود المنظمة أو أن الموضوع بأكمله مجرد نصب واحتيال
    ولكم الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      19 أغسطس 2016 الساعة 11 h 49 min

      وعليكم السلام أستاذ عبد الجواد،
      بصراحة لا يمكنني التحقق من صحة وجود المنظمة، فأنا أعمل في إذاعة كندية ولا أملك الإمكانيات ولا الصلاحيات للقيام بذلك. قمتُ بزيارة الموقع الذي أعطيتني عنوانه ولم أرَ إشارة لعنوان جغرافي ما، هناك عنوان إلكتروني ورقم هاتف يبدو لي أنه دانماركي. أنصحك بالتواصل مع هذه المنظمة وأن تسأل موظفيها عن رقم ملفك لدى دوائر الهجرة الكندية.
      مع تمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  178. يقول عبد الجواد:
    18 أغسطس 2016 الساعة 15 h 20 min

    شكراً لتجاوبك أخي فادي اسم الجمعية أو المنظمة( ocb هجرة بلا موت )عنوان المنظمة skolegade 15,16780 skaerbaek
    Denmark
    ايميل المنظمة ocb@ocbimmigration.com
    أرسلنا الطلب إلى المظمة عن طريق الليبان بوست للعنوان السابق
    ولكم الشكر الجزيل لتعاونكم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 أغسطس 2016 الساعة 20 h 30 min

      العفو،
      هل قالت لك هذه المنظمة ما إذا كانت السلطات الكندية هي التي طلبت بأن تقوم أنت وأفراد عائلتك بفحوصات طبية؟

      رد
  179. يقول محمود:
    17 أغسطس 2016 الساعة 19 h 29 min

    اخى فادى انا من غزة طلعت لزوجتى فيزا امريكا هى واطفالى التلالته وعندها اخوها بكندا ممكن تقدم طلب لجؤ اكندا

    رد
  180. يقول عبد الجواد:
    17 أغسطس 2016 الساعة 15 h 38 min

    السلام عليكم
    أنا لاجئ سوري أقيم في لبنان متزوج وعندي أربع أطفال تقدمت بطلب لجوء إنساني لمنظمة تدعى (ocb ) هجرة بلا موت وتم أعلامي من المنظمة المذكورة بقيول طلبي لدى السفارة الكندية وقمت أنا وأسرتي بإجراء تحاليل طبية بناء على طلب المنظمةوأعطوني رقم لملفي 2677 وأنا أنتظر منذ تسع شهور اتصال من السفارة أرجو اعلامي عن حال طلبي إن كان موجوداً بالحقيقة أم لا يوجد منظمة بهذا الاسم ولكم الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 أغسطس 2016 الساعة 11 h 33 min

      وعليكم السلام،
      لا يمكننا، زملائي وأنا، الاطلاع على ملفك لدى السفارة الكندية. هل بإمكانك إعطائي الاسم الكامل لهذه الجمعية؟

      رد
  181. يقول عماد الدين محمد كريم:
    17 أغسطس 2016 الساعة 10 h 21 min

    انا عراقي اذا قدمت طلب لجوء وقد قبل هل سوف يسمحون لي بالدراسة علما اني طالب صيدلة وارغب ان اكمل تعليمي
    وما المطلوب مني من اجراءات لكي اقدم على اجراءات اللجوء

    رد
  182. يقول razan HAMAD:
    16 أغسطس 2016 الساعة 20 h 18 min

    السلام عليكم..مرحبا استاذ فادي انا بنت عمري 16 سنه وعندي وثيقه مصريه هل يحق لي العيش في كندا انا وعيلتي واسفه على الإزعاج

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      17 أغسطس 2016 الساعة 13 h 40 min

      وعليكم السلام آنسة رزان،
      هل أفهم من كلامك أنك لست مصرية بل حائزة على وثيقة من السلطات المصرية تخولك الإقامة في مصر؟ للإقامة في كندا بصورة دائمة يجب تقديم طلب هجرة أو طلب لجوء. طبعاً تقديم الطلب لا يعني الحصول على الإقامة الدائمة أو على حق اللجوء. تدرس السلطات الكندية الطلب وتقرر على ضوء ذلك.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  183. يقول Nizar amyr:
    16 أغسطس 2016 الساعة 3 h 19 min

    مرحبا اخي انا جنسية سوريا في تركيا كيف احصل لجوء من تركيا إلى كندا

    رد
  184. يقول Rasool Alkone:
    15 أغسطس 2016 الساعة 23 h 29 min

    السلام عليكم
    انا عراقي ومعي زوجتي واطفالي ومهدد من قبل جمعات رهابيه وقدمت لشركة تعمل اكروبات سياحية لكندا وهذا الشركة من الشروطها أن تأمن مبلغ انت وعاىلتك برجوع الى البلد وانا وافقت على الشرط بس طلبي الجوء الى كندا ولا اريد المبلغ التامين لان ما عندي غير هذا الهجرة لان هي فرصتي الوحيده لكوني لاعندي وقت انتظار حياتي مهدده انا وعائلتي هل يحق لي تقديم الجوء في المطار او غير مكان واكيد ما راح اسبب شي على صاحب الكروب السياحي لان دافع تمينات لهم وكل ما يحتاجونه لا اريد شي من ذالك سوى حياتي وحياة عائلتي
    // ارجو المساعده

    رد
  185. يقول فهد:
    15 أغسطس 2016 الساعة 21 h 03 min

    السلام عليكم انا فهد فلسطيني الجنسية احمل جواز سفر اردني مؤقت لابناء قطاع غزة وانا الان في الاردن انا واسرتي
    احمل كرت لجوء من الامم المتحدة هل يحق لي ان اقدم لجوء الى كندا

    رد
  186. يقول محمد شعيب:
    15 أغسطس 2016 الساعة 17 h 52 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انامحمد يمني الجنسية مؤاليد السعودية وقد خرجت اناوعائلتي لليمن أثناء حرب الخليج الأولى وعدت مره أخري إلا السعودية بتأشيرة إقامة والآن أصبحت القوانين داخل السعودية قوانين صعبة وقدحدثت مشادة كلامية بيني وبين كفيلي لكثرة طلباتة التعجزية لتحصيل مبالغ مالية مني دون وجة حق وأصبحت مهدد بالترحيل من السعودية وللعلم أن منطقتي في اليمن تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية ونحن مهددون من المليشيات اذاكان في البيت أكثر من رجل واحد يأخذون أحدنا لحمل السلاح تحت تهديد السلاح وإن لم نرضخ لمطالبهم يصفونا الواحد تلو الآخر ماالطريقة لطلب الجوء لكندا للعلم إني حاليا في السعودية وفي أي لحظة قد اطرد إلا بلدي والسفارات داخلي بلدي اليمن مغلقة حتي أشعار آخر
    ودمتم بكل خير

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      15 أغسطس 2016 الساعة 18 h 43 min

      وعليكم السلام،
      يُرجى لهذه الغاية مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
  187. يقول نرجس:
    15 أغسطس 2016 الساعة 1 h 45 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخوي انا من السعوديه عندي شهاده ثانويه و اريد الجوء الى كندا انا زوجي هل اذهب الى كندا و اقدم الطلب في ارض المطار او هناك حل اخر

    رد
  188. يقول نشوى عصمت عبدالكريم:
    14 أغسطس 2016 الساعة 14 h 18 min

    السلام عليكم ورحمة الله . بسال انه لو قدمت طلب التحاق بمدارس تعليم الانجليزية في كندا مثل hansa center مثلا فما هي تكاليف الفيزا للسفر الى هناك في حالة قبولي من جهة المدرسة غير الرسوم الخاصة بالدراسة وهل استطيع البحث عن عمل خلال فترة الدراسة او لا يسمح بالعمل في هذه الفترة. افيدوني ارجوكم

    رد
  189. يقول عبد الله:
    14 أغسطس 2016 الساعة 12 h 17 min

    السلام عليكم اخي الكريم ..
    انا شاب سوري مع اختي موجودين في الكويت زيارة ولم نستطع الحصول على اقامة في الكويت .. ومهددين بالعودة لسوريا ..
    هل يحق لي تقديم فيزا سياحية الى كندا في حال امنت بيان بنكي ووثيقة عمل في الكويت ؟ وهناك اقدم على لجوء ؟
    وكم يستغرق من الزمن عن طريق مكتب الهجرة ليرد النتيجة ؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      15 أغسطس 2016 الساعة 11 h 12 min

      وعليكم السلام،
      الحصول على تأشيرة سياحية من سفارة كندا في بلد لستَ مقيماً فيه أمر صعب بالإجمال.

      رد
  190. يقول ايادفانوس:
    12 أغسطس 2016 الساعة 18 h 20 min

    ماهي الأوراق المطلوبه الهجره إلى كندا وانا الان مقيم في سوريا

    رد
  191. يقول مصطفى عليان:
    12 أغسطس 2016 الساعة 7 h 05 min

    السلام عليكم انا شاب عمري 21 سنة اعاني من مرض وراثي ادى الى اعاقة حركية شديدة بنسبة 70% لا استطيع العمل وحالتي المادية ليست جيدة ولا يوجد اهتمام بأعاقتي من قبل الحكومة اريد الهجرة الى كندا هل يمكنني ذالك وما المطلوب مني وكيف احصل على الفيزا شكرا لكم

    رد
  192. يقول احمد الاحمد:
    11 أغسطس 2016 الساعة 0 h 39 min

    هل يمكن لحامل الجنسية الكندية الاستقرار خارج كندا دون سحب الجنسية الكندية منه

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 أغسطس 2016 الساعة 20 h 22 min

      نعم، لكن عليه إعلام هيئة الصحة العامة في مقاطعته ومصلحة الضرائب الفدرالية (والكيبيكية أيضاً إذا كان من سكان مقاطعة كيبيك) عن ذلك.

      رد
  193. يقول محمد:
    10 أغسطس 2016 الساعة 2 h 54 min

    انا من ليبيا ومقيم في اندونيسيا من سنة ونصف وانا ادرس والوضع المادي صعب مو عشان مفي مصار بس الوضع في ليبيا يصعب وصول مصاري وقرر اشتغل بس هون ممنوع وانا ادرس متستر في إدارة الاعمال هل يمكن ان يقبل طلبي بلجوء لكون مهجر من ليبيا ما أستطيع العودة آلية لي أسبب كتيرة

    رد
  194. يقول Kalilshalati:
    9 أغسطس 2016 الساعة 19 h 53 min

    السلام عليكم اخي الكريم
    انا سوري مقيم في الاردن في طور تقديم كفاله خاصه ومن المفروض بعد توقيع العقود مع مكتب المحامي الموجود بكندا وقبل تقديم الطلب
    انني احول مبلغ الكفاله
    المشكله انه كل مكاتب الحوالات ولا حتى البنوك قبلت بتحويل المبلغ
    هل السفاره تساعدني بذالك
    او يوجد طريقه اخرى
    وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      10 أغسطس 2016 الساعة 11 h 29 min

      وعليكم السلام،
      حسب علمي السفارة لا تتعاطى بأمور تحويل مبالغ مالية وما شابه. لماذا رفضت المصارف ومكاتب الحوالة تحويل المبلغ؟

      رد
      • يقول Kalilshalati:
        10 أغسطس 2016 الساعة 12 h 09 min

        شكرا لتفهمك اخي الكريم
        والله مابعرف السبب كل ما هنالك كلمة ممنوع مع العلم توجد العقود مع المحامي وكل الاوراق التي توثق ان علي دفع هذا المبلغ
        مالعمل لا اعرف
        وشكرا

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          10 أغسطس 2016 الساعة 14 h 40 min

          لكن مكاتب الحوالة متواجدة في كل دول العام، وهذا هو عملها، تحويل مبالغ مالية، وتعتاش منه.
          أتمنى لك الخير،
          فادي الهاروني

          رد
  195. يقول jamal:
    9 أغسطس 2016 الساعة 16 h 17 min

    سلام إخواني أنا من المغرب و أريد أأن أطلب لجوء إنساني لكندا .حياتي ضائعة في هذا البلد فأنا مريض ومحتاج علاج ومساعدة

    رد
  196. يقول sleman arslan:
    9 أغسطس 2016 الساعة 14 h 11 min

    مرحبا… انا سوري ومقيم في لبنان من سنوات وانا اسكن مع امي واخوتي واريد ان اهاجر الى كندا طلبا الى معيشة جيدةوحياة افضل وقمت منذو يومين بتقديم الطلب عبر السفارة الكنديه عبر موقعها الالكتروني ولكني لم افهم شيئا منهو لذلك ارجو اعلامي بكيفية تعبئة الاوراق الالزاميه بطلب الهجرة وشكرا …

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      9 أغسطس 2016 الساعة 14 h 59 min

      أهلاً،
      يجب أن تطلب مساعدة شخص يتقن إحدى لغتيْ كندا الرسميتيْن، الإنكليزية أو الفرنسية، فيساعدك في تعبئة الطلب وما يتصل به.

      رد
  197. يقول Ameers20:
    9 أغسطس 2016 الساعة 4 h 53 min

    السلام عليكم اخي انا عراقي او زوجتي من كندا اريد ان تسحبني شنو الشي الازم اسوي

    رد
  198. يقول Ameer:
    9 أغسطس 2016 الساعة 4 h 47 min

    السلام عليكم اخي انا عراقي او زوجتي كنديه كملت معاملتي حته تسحبني الى كندا صار 4 اشهر ماكو اي جواب شنو الاسوي ممكن الرد

    رد
  199. يقول Fatima:
    8 أغسطس 2016 الساعة 21 h 03 min

    مرحبا انا امراه من فئه البدون في الكويت ولا املك جواز سفر وليس لدينا سفاره لكندا اعتقد مفوضيه فقط فهل استطيع التقدم بطلب لجوء علما باني هذه الفئه تعاني من الحرمان من الكثير من الحقوق وازدراء من المجتمع واستغلال في العمل والرواتب وشكرا

    رد
  200. يقول احمد تاجر:
    7 أغسطس 2016 الساعة 12 h 24 min

    سلام استاذ فادي انا لاجئ سوري بلبنان انا وعيلتي عبنتعرض لتهديد من اشخاص يخيي مافينا نتشكى عليه بيرحلونا من الضيعة لئني سوريين اكتر من مرى ياخيي انا عندي اطفال بخاف عليهن نحنا مافينا نكفي عيشة هيك من فترى اجا واحد علينا على البيت ضربني وهاني ماخلا عالي مسبة رحت لتشكى عليه وقفو معو ياخيي اذا عندك اي طريقة للئهرب من هل البلد كرمال الله دلني على طريقة حماية للجوء حولت احكي مع المستشار القانوني بدو فيزا كرت نحنا اكتر الايام فش معنا ناكل الرجاء المساعدة بئي شغلة رقم احكي معو وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      9 أغسطس 2016 الساعة 14 h 47 min

      أهلاً أستاذ أحمد،
      يؤسفني ما تعيشه أنت وعائلتك. بالنسبة للجوء إلى كندا غالباً ما يتم عن طريق المفضوية العليا للاجئين. هل اتصلت بها؟

      رد
  201. يقول Ibtehal Almarouf:
    7 أغسطس 2016 الساعة 3 h 50 min

    مرحبا
    نحن زوج وزوجة سوريين وطفلة 3 سنوات وطفل 2 سنوات والزوجة حامل في الشهر الثالث.
    نحن حاليا في ماليزيا وفيزتنا ستنتهي ..ولا نملك المال الكافي للبقاء
    نرغب في اللجوء الى كندا واتمنى ان يولد الطفل الجديد في كندا…
    الامم المتحدة تاخد وقت طويل في ماليزيا لمعالجة وضعنا وليس هناك اي مساعدات..
    ولا نستطيع الدخول الى لبنان او الاردن او تركيا
    ارجو المساعدة ….

    رد
  202. يقول اسلام:
    7 أغسطس 2016 الساعة 0 h 28 min

    السلام عليكم هل من الافضل لشخص معاق حركيا ان يتقدم بطلب هجرة ام تقديم لجوء انسانى للذهاب الى كندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 أغسطس 2016 الساعة 13 h 22 min

      وعليكم السلام،
      إذا كنتَ مصرياً مقيماً في مصر بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في القاهرة.

      رد
  203. يقول ahmed:
    5 أغسطس 2016 الساعة 21 h 27 min

    السلام عليكم اريد مساعد من اجل اللجوء اريد رقم هاتف لكي اتحدث معكون من اجل امور خصوصية ولا اصطيع الحديث بها هنا شكرا لكم انا في انظار الرد

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 أغسطس 2016 الساعة 13 h 23 min

      وعليكم السلام،
      نحن إذاعة ولا يمكننا أن نفيدك كثيراً في أمور الهجرة واللجوء. راجع سفارة كندا في السويد.

      رد
  204. يقول علي الرفاعي:
    5 أغسطس 2016 الساعة 20 h 39 min

    السلام عليكم لو سمحتم انا سوري مقيم الآن في مصر وأنوي التعامل مع مكتب بشأن الهجرة الكنائسية إلى كندا

    أريد من حضرتاكم اخواني أن تعلموني بالمدة المتوقعة للانتظار في مصر وهل تنصحوني بالتقدم من مصر أو الانتقال إلى لبنان والتقديم من هناك

    فمن يعرف المدة المتوقع انتظارها من مصر و من لبنان أن يفيدني بالموضوع للضرورة رجاء وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      9 أغسطس 2016 الساعة 14 h 56 min

      وعليكم السلام،
      بصراحة لا أنا ولا زملائي نملك أجوبة دقيقة على أسئلتك. أعرف أن كندا استقبلت لاجئين سوريين من لبنان وتركيا والأردن. قد يكون مفيداً أن تتواصل مع سوريين حصلوا على الكفالة الكنسية، فينصحونك بما يجب القيام به.
      والله وليّ التوفيق،
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  205. يقول rose:
    4 أغسطس 2016 الساعة 16 h 19 min

    السلام عليكم لو سمحتم انا احمل الجنسية الكندية علما انني حصلت عليها من والدتي ولم اولد في كندا فهل يحق لاولادي الحصول على الجنسية في حال ولدت بهم خارج كندا
    ايضا لدي سؤال اخر هل يستطيع اخي المقيم في كندا عمل فيزا سياحية لزوجي علما ان زوجي سوري و يحمل الاقامة الاوربية و لكم جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      4 أغسطس 2016 الساعة 19 h 47 min

      وعليكم السلام،
      يجب أن تطرحي السؤال الأول على سفارة كندا في بلد إقامتك (هولندا؟)، وبالنسبة لسؤالك الثاني بإمكان أخيك توجيه دعوة لزوجك لزيارته في كندا.

      رد
      • يقول rose:
        6 أغسطس 2016 الساعة 18 h 08 min

        شكرا لك على ردك الكريم وكيف يمكنني الحصول على رقم محامي معتمد في كندا استطيع التواصل معه في حال رغبتي بتوكيله كي لا اتعرض للنصب من قبل مكاتب الهجرة و لك مني جزيل الشكر والتقدير

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          9 أغسطس 2016 الساعة 15 h 04 min

          أهلاً،
          أنا آسف لأنه لا يحق لي أن أرشدك إلى محام ما أو مستشار هجرة ما.
          لكن بما أنك كندية وأخاك مقيم في كندا، يجب ألا تكون المسألة صعبة، لا سيما بالنسبة له إذا كنتِ أنت خارج كندا. بإمكان أخيك إجراء بحث على الإنترنيت أو طرح الصوت في محيطه وسيحصل على أسماء محامين ومستشارين متخصصين في شؤون الهجرة.
          مع تمنياتي بالتوفيق،
          فادي الهاروني

          رد
  206. يقول Azad hassn:
    4 أغسطس 2016 الساعة 14 h 59 min

    يا اخي العزيز انا في تركيا وكيف احصل إلى المفوضية العليا

    رد
  207. يقول Azad hassn:
    4 أغسطس 2016 الساعة 4 h 44 min

    I person kurds from Syria I refugee in Turkey and I want that come to Canada and with me family I I don’t have place that goes to you can help me please

    رد
  208. يقول زهرة البنفسج:
    3 أغسطس 2016 الساعة 1 h 55 min

    مرحبا انا ام سوريه مطلقه عندي 4 اطفال تتراوح اعمارهم بين ال 17 و 16 و13 و 11 وانا اقيم في تركيا منذ العام اواكثر اتأسف على الشيئ الذي جرا لنا واتأسف على ضياع مستقبل جيلين او 3 اجيال وانا الأن اخص اولادي كونهم بعدهم اطفال ولا ادري ما سأفعل صراحتآ انا جدآ ضائعه ولا ادري ما اقوم به من اجل اولادي الذين اراهم وهم يضيعون امام عيني ولا اعرف ماذا افعل لهم هنا في تركيا الحياة صعبه كونه كل شيئ في غلاء واولادي لايستطيعون ان يعملو في المعامل والاعمال الثقيله .ارجو مساعدتي بطلب الجوء الى كندا لاأستطيع ان اوأمن مستقبل لاولادي لكي يقومون بتكملة دراستهم اكتب اليكم بحق الانسانيه وارجو طرح هذا الموضوع على الجهات المختصه والرد على تعليقي هذا بأسرع وقت ممكن وكلي امل بأنسانيتكم ولكم خالص الشكر والتقدير

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      3 أغسطس 2016 الساعة 12 h 34 min

      أهلاً سيدة زهرة،
      يُرجى الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  209. يقول محمد:
    29 يوليو 2016 الساعة 14 h 36 min

    ممكن نعرف شو هي شروط قبول السوري كلاجئ في كندا
    وهل الذهاب مفيد لطالب اللجوء
    بدنا موعد او لا

    رد
  210. يقول عمر جميل محمد:
    28 يوليو 2016 الساعة 7 h 59 min

    السلام عليكم انا اردني الجنسية متزوج ولدي طفلة وزوجتي اردنية وارغب بالدراسة خارج الاردن فهذه هي امنيتي ان اكمل دراستي العليا وزوجتي ترفض ان اغادر الاردن دونها وتريد ان ترافقني هناك فانا لدي شهادة البكالوريس وهي ايضا لديها شهادة بكالوريس وتريد ان تكون بجانبي وبنفس الوقت لا املك المال الكافي لذلك فبحثت على الانترنت وتوجهت الى فكرة الهجرة العائلية فما هي التكاليف لكي اتقدم لهذه الهجرة؟؟؟ وكشف الحساب المراد لذلك ما هو مقداروه؟؟؟ وهل شهادة مستوى الايلتس او التوفل اجبارية من اجل التقدم الى الهجرة العائلية؟؟؟؟ اتمنى المساعدة في ذلك ومن يريد ان يساعد الناس وقد رزقه رب العالمين من المال يتكفل بتكاليف دراستي ساكون ممنون له طول ما حيت ويكون في ميزان حسناته سوف ارسل له كافة اوراقي التي يتطلبها وشكرا

    رد
  211. يقول عبدالله سعيد علي:
    24 يوليو 2016 الساعة 11 h 22 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي انا يمني الجنسية وعمري لايتجاوز 18 وعايش في السعودية هل اقدر اطلب لجوء الى كندا فظروفنا جدا سيئة في اليمن هل تقديم اللجوء يكون من نفس المنطقة التى اقيم فيها ام عند دخولي الى كندا

    رد
  212. يقول Sufyan hasan:
    24 يوليو 2016 الساعة 7 h 56 min

    انا انسان بلا جنسيه . بلا وطن . لاجئ منذ خمسون عاما أقيم أقامه سنوي مؤقته . في الاردن . انا و أولادي الثلاثه وزوجاتنا . نريد اللجوءالانساني إلى كندا . ساعدوني ارجوكم .

    رد
  213. يقول سفيان مصطفى حسن:
    24 يوليو 2016 الساعة 7 h 39 min

    ان انسان بلا جنسيه وبلا وطن .لاجىء منذ خمسون عاما في الاردن أقيم أقامه سنوي مؤقته. انا وعائلتي . أريد أن أقدم اللجوء الانساني الى كندا . ساعدوني .

    رد
  214. يقول جمعة عزيز:
    23 يوليو 2016 الساعة 21 h 11 min

    السلام عليكم انا وعيلتي 7اشخاص في لبنان منذو 5سنوات ومسجل باالمفوضية العليا وقدمت على سفر الى كندا بس ما في حدى عميرد علينا ارجوكوم ساعدوني باللجوء على كندا مشان ادرس ولادي عندي أصغر ولد عمرو سنتين ولا واحد من الأولاد يعرف يكتب أسمو لأنو مافي حطون بمدرس في لبنان يا لله عملحق اكل وشرب وأنا عمري 36سنة بس انا اذا اشتغلت اكلانا واذا عطلت بنام بلا أكل اتمنى تساعدوني مشان الله ساعدوني باللجوء على كندا واني لكم من الشاكرين

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      28 يوليو 2016 الساعة 13 h 21 min

      وعليكم السلام،
      إذا كان من نصيحة بإمكاني أن أسديها لك فهي أن تتابع ملفك لدى المفوضية بصورة حثيثة.
      مع تمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  215. يقول سعاد محمد نزير جمعه:
    21 يوليو 2016 الساعة 18 h 04 min

    اناسعاد سوريه وزوجي لبناني عندي طفلتين الصغيرة تحتاج لعلاج عندها اعاقه وخلل اعصاب وضعف قوي بالنمو وزوجي فقير الحال وليسا بوسعنا علاجها فكيف السبيل للهجرة او اللجوء االى كندة رقمي لبناني 71809666 ارجو من ممن يقراء ان يوصل نداء قلبي له بللاسترحام فانا ام موجوعه ولااستطيع فعلا شي ارى طفلتي تزيد بالاعاقه ولااستطيع فعلا شي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      21 يوليو 2016 الساعة 18 h 24 min

      أهلاً ويؤسفنا ما تعانونه. لتقديم طلب لجوء يُرجى الاتصال بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
  216. يقول محي الدين الخضر:
    21 يوليو 2016 الساعة 16 h 20 min

    انا لاجئ سوري من الأقلية الشركسية هربت إلى البنان خوفا على أطفالي من تصفيتنا بما انا من عرق غير مرحب به ونحن نعيش في لبنان وأحاول أن اخفي عن الناس اني من أقلية شركسية. لااعلم أين إهرب من هذا العالم الظالم. كثيرا تراودني أفكار أن ألقي بنفسي وعائلتي في البحر لابتعد عن هذه النظرات.مع العلم اني استندت مبلغ 1500$لتقديم طلب هجرة لكندا عن طريق مكتب ببيروت منذو 3شهور. ولم يتم الرد على طلبي ارجوكم ساعدوني ونصحوني

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      22 يوليو 2016 الساعة 12 h 40 min

      أهلاً،
      هل قدمت طلب لجوء إلى كندا عن طريق المفوضية العليا للاجئين؟

      رد
      • يقول محي الدين الخضر:
        22 يوليو 2016 الساعة 14 h 13 min

        أستاذ فادي انامانطبقة عليي شروط السفر عن طريق الأمم المتحدة لماذا لم أعرف مع انو بيت احماي سافروا لكندا عن طريق المفوضية وحاولت تقديم طلب هجرة عن طريق مكتب خدمات في بيروت واخذو مني 1500$ منذو ثلاث شهور ونصف. اتمنى مساعدتكم ونصحكم كم المدة التي يرد على طلب الهجرة حسب علمكم ولكم جزيل الشكر

        رد
    • يقول محي الدي الخضر:
      26 يوليو 2016 الساعة 16 h 47 min

      أستاذ فادي
      بالنسبة لتقديم طلبي هجرة وليس عن طريق الأمم المتحدة لأن طلبي رفض من قبلهم لاأعرف لماذا
      قدمت طلب هجرة عن طريق مكتب خدمات ببيروت مقابل مبلغ 1500$ . وصارلي 3.5 أشهر ولم يعطوني أي رد هل نصبوا عليي أو ماذا أرجوك مساعدتي كيف الطريقة لاستفسر عن طلبي
      اشكرك من كل قلبي

      رد
      • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
        27 يوليو 2016 الساعة 11 h 14 min

        أهلاً سيد محيي الدين،
        هل راجعتَ مكتب الخدمات في بيروت لمعرفة مصير طلبك؟ راجعهم بإلحاح.

        رد
        • يقول محي الدي الخضر:
          3 أغسطس 2016 الساعة 16 h 21 min

          السلام عليكم
          أستاذ فادي نعم راجعت مكتب الخدمات لكنهم لايجيبون عليي مرة يقولون انتظر ومرة أخرى رفض طلبك وعندما أقول لهم أريد أن أرى رفضي يتهربوا أرجوك أستاذ فادي أن ترشدني انا حسيت انهم نصبوا عليي
          الله يكرمك وجهني

          رد
          • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
            4 أغسطس 2016 الساعة 11 h 37 min

            أهلاً،
            اطلب منهم أن يثبتوا لك أن طلبك قد رُفض. وإذا كان لديك إيصال منهم يثبت أنك دفعت لهم مبلغاً لقاء خدمات قدموها لك، تكون حجتك أقوى.

  217. يقول عبدو مفرج:
    21 يوليو 2016 الساعة 8 h 19 min

    السلام عليكم اخي الفاضل انا بدي استفسر منك *انا حاليا مقيم بالمانيا وعندي اهلي حاليا بسطنبول وانا عبمشي بوراق طلعتن على كندا من عن طريق الانترنت بس اذا في عندك نصيحه او مساعده تقدملي اياها وشكرا الك

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      21 يوليو 2016 الساعة 18 h 27 min

      وعليكم السلام،
      بصراحة ما من مساعدة يمكنني كصحافي أن أقدمها لك.
      أتمنى لك التوفيق في مسعاك لتحسين ظروف أهلك.
      فادي الهاروني

      رد
  218. يقول ريفر:
    21 يوليو 2016 الساعة 3 h 19 min

    مرحبا .نحن سنذهب الى كندا عن طريق كفالة خاصة و لكن نريد العودة بعد شهر تقريبا الى سوريا لنستقر في بيتنا .سبب ذهابنا هو ان والد زوجي مريض في كندا و يرغب رؤية ابنه..فهل نستطيع ان نرجع؟او نلغي السفر كله اذا الرجعة غير مضمونة؟شكرا.

    رد
  219. يقول القاسم:
    20 يوليو 2016 الساعة 22 h 23 min

    السلام عليكم انا القاسم من موريتانيا أبحث الهجرة إلاكندا الأن الأمور ضاقت عليا هنا ولأنني أسود لون لاأجد من يعاملني معاملة حسنة أرجومنكم أن تساعدوني

    رد
  220. يقول عمران عبد الباقي الحسين:
    20 يوليو 2016 الساعة 22 h 02 min

    أنا مواطن كردي سوري لدي زوجة وطفلان حالياً لاجئ في إقليم كردستان العراق كيف يمكنني أن أقدم اللجوء إلى كندا وكم جزيل الشكر

    رد
  221. يقول عبدالله شيبان:
    20 يوليو 2016 الساعة 11 h 11 min

    مرحبا انا عبدالله من اليمن 23 سنة لاجئ بالاردن وتم الاعتراف بالجؤ قبل 5 اشهر انامصاب بمرض السرطان اريد ان اقدم هجرة الى كندا ماذا علي ان افعل

    رد
  222. يقول فاطمة:
    20 يوليو 2016 الساعة 8 h 46 min

    السلام عليكم أنا، والدة الشهيد حيث عشنا في مدينة الموصل التي غادرنا قبل بضع سنوات بعد ابني استشهاد في 2008 لأنه كان مطاردا من قبل الارهابيين وكانت عائلتنا بالانزعاج رهيب حيث عملت ابني مع القوات الأمريكية منذ(2004-2008) كان مقاتلا مع القوات الأمريكية ضد الإرهابيين.

    رد
  223. يقول عيسى محمد:
    19 يوليو 2016 الساعة 14 h 52 min

    انا لاجئ سوري
    في الاردن اتصلت المفوضية بي للهجرة الى كندا لكنني رفضت بسسبب ابي العاجزهل استطيع ان اقدم على طلب لجوء الى كندا ويقبلون طلبي مجددا ارجوكم ساعدون لا اريد ان يتدمرمستقبل اولادي ا لاربعة

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      19 يوليو 2016 الساعة 19 h 03 min

      لا يمكننا مع الأسف مساعدتك، فنحن غير مطلعين على أي ملف هجرة أو لجوء. أنصحك بطرح أسئلتك على المفوضية.

      رد
  224. يقول محمد حمد:
    19 يوليو 2016 الساعة 8 h 45 min

    السلام عليكم انا اسمي محمد عبد الرحيم حمد من سكان الاردن العاصمة عمان . اتواصل معكم متاملا بان تساعدوني انا مثلي الجنس واتمنى اللجوء الى كندا والاستقرار مع شخص يفهم ويقدر مشاعري اضافة الى انني متعب نفسيا من السجن المجتمعي الذي اعانيه ولدي موهبة كتابة السيناريوهات للافلام السينمائية اتمنى التواصل معي هذا رقمي
    0789045134

    رد
  225. يقول إياد:
    19 يوليو 2016 الساعة 8 h 16 min

    السلام عليكم اريد ان اعرف هل يتم ارسال بياناتي كلاجيءالي بلدي الاصليه ام لا وهل يتم اخطارهم بتقديمي على لجوء؟ خصوصا اني اريد العوده بعد تحسن الاوضاع فيها

    رد
  226. يقول اسلام:
    18 يوليو 2016 الساعة 23 h 09 min

    السلام عليكم انا شاب مصرى معاق حركيا حياتى صعبة جدا فهل ممكن تقبل كندا هجرة اولجوء المعاقين حركيا وهل ممكن ان تقف اللغة الانجليزية عائق امام الهجرة او اللجوء

    رد
  227. يقول مجهولة:
    17 يوليو 2016 الساعة 4 h 11 min

    لوسمحت انا يمنيه من مواليد السعودية ومن سكانها نعامل مثل معاملة المرأة السعودية ليس بإمكاني الدراسة أو التوظيف الا بموافقة ولي امري غير معاناة المرأه القاسية التي تعيشها بالسعودية هاذا الطريق ان دخلته لا رجعتي لي فيه بسبب تشدد الاهل لو ذهبت إلى كندا لا رجعتي لي للسعودية سوف يحصل ع ذلك عواقب وخيمة وخطر ع حياتي هل ممكن انهم يرفضون لجوئي هل بامكانهم يرحلوني عند رفض طلبي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 يوليو 2016 الساعة 14 h 05 min

      أهلاً،
      متى وصلتِ إلى كندا بإمكانك تقديم طلب لجوء. تدرس السلطات طلبك وتقرر ما إذا كنت تستحقين اللجوء، فتبقين في كندا، أم لا، فتُرَحّلين عنها. وبإمكانك تكليف محام ليدافع عن طلبك اللجوء.

      رد
  228. يقول سارة:
    17 يوليو 2016 الساعة 1 h 59 min

    انا ملحدة مصرية ولكن لا أشعر بالأمان مجتمعيا واهلي يعاملونني بصورة سيئة وانا بالغة عمري 23 سنة هل يحق لي طلب اللجوء؟ وكيف سأعيش؟ وما الواجب علي فعله؟
    وشكرا

    رد
  229. يقول إياد:
    16 يوليو 2016 الساعة 19 h 04 min

    أنا دخلت لبنان بطريقة غير شرعية وأنا الأن مخالف للأقامة في لبنان وتم الموافقة على لجوئي إلى كندا ولدي الأن مقابلة في السفارة الكندية
    هل يحق لي مغادرة لبنان إلى كندا عبر المطار وأنا دخلت بطريقة غير شرعية وهل تسطيع السفارة مساعدتي في ذلك

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      18 يوليو 2016 الساعة 10 h 36 min

      أهلا بك:
      يمكنك طرح السؤال عند توجّهك إلى السفارة الكنديّة لإجراء المقابلة ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  230. يقول زكريا:
    15 يوليو 2016 الساعة 16 h 48 min

    السلام عليكم انا اقيم في تركيا وقد قمت بعمل مقابله بأنقرا وبعد مدة شهرين تم الاتصال بي من طرف الامم واخبروني بأن اقوم بمتابعه ملفي عن طريق موقعهم ع النت ومن فترة يومين عندما اقوم بوضع رقم ملفي وتاريخ الميلاد يظهر ورقه ع شكل انها ممزقه وفي داخلها كلمات ورموز غير مفهومه ارجوا افادتي هل يعني هذا أن ملفي تم رفضه ع العلم بأنه قبل عدة أيام عندما كنت استخبر عن الموضوع كان يظهر لي بأن ملفي فعال ومفتوح ارجوا ممن لديه الخبرة او جواب انه يقوم بالرد علي واعتذر عن الأطاله

    رد
  231. يقول عبد القادر:
    14 يوليو 2016 الساعة 20 h 21 min

    هل يتم ارسال بيانات اللاجئ الي بلده الاصل وهل يتم اخطار بلده الاصل بتقديمه على لجوء؟

    رد
  232. يقول مصطفى العبد القادر:
    12 يوليو 2016 الساعة 14 h 38 min

    السلام عليكم بدي اعرف انو ملفي قيد لدراسي او انو ارتفض

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      12 يوليو 2016 الساعة 19 h 30 min

      وعليكم السلام،
      أنت تطرح سؤالاً وجيهاً ولكن على جهة غير مسؤولة عن ملفك، فراديو كندا الدولي إذاعة ولا علاقة له بملفات اللجوء والهجرة ولا يحق له الاطّلاع عليها.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  233. يقول مصطفى العبد القادر:
    12 يوليو 2016 الساعة 14 h 34 min

    السلام عليكم خي اناسوري مقيم في لبنان واجاني سفر على كندا وعملت مقابلي وفحص طبي وهشي صار من سبع شهور بلرغم وقت لمقابلي قالولنا مابطولو اكتر من شهرين وفي اشخاص عملو معي فحص ومقابلي وسافرو بعد لفحص بشهر ارجو منك الرد

    رد
  234. يقول سارة:
    12 يوليو 2016 الساعة 8 h 28 min

    أذا كنت ملحدة في مصر ولا أشعر بالأمان مجتمعيا هل يحق لي طلب اللجوء وكيف سأعيش

    رد
  235. يقول محمد يمن:
    11 يوليو 2016 الساعة 19 h 11 min

    السلام عليكم
    اسمي محمد يمن سوري الجنسية اقيم في السعودية ولكن اعاني منذ اكثر من سنة سوء المعاملة من الكفيل وحاولت جاهدا معه بان يعطيني تنازل ولكنه مصر على ان ابقى على كفالته او اعمل خروج نهائي وكما تعلمون الوضع في سوريا وخاصة حلب لايسمح بالعودة بسبب كثرة القتل بالاضافة لايوجد لدي مأوى لي ولاسرتي
    لذا في حال وصولي مطار كندا هل هناك احتمال رفض طلب اللجوء كوني قادم من بلد آمن
    ولدي كافة الاثباتات على انني اعاني من سوء المعاملة في السعودية

    رد
  236. يقول نسرين:
    11 يوليو 2016 الساعة 16 h 42 min

    مساء الخير انا نسرين من لبنان وعمري 40 سنه والوضع في لبنان اكتر من كتير صعب وانا يتيمه اﻻهل وليس لدي معيل ﻻ من قريب وﻻ من بعيد فقط عملي وليس لدي ﻻ تامين وﻻ ضمان صحي والظروف والوضع في لبنان اسعار نار وحتى الوضع اﻻمني امنيتي بان انتمي الى بلدكم الراقي فقط ﻻعيش كا انسانه لديها الحق بعيش بقيت حياتها كانسان…ولكم جزيل الشكر ان ساعدتموني لمن الجا وكيف اتصرف

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 يوليو 2016 الساعة 18 h 12 min

      مساء النور أستاذة نسرين،
      نتلقى الكثير من الرسائل التي تشبه رسالتك، ويؤسفنا ألّا يكون بمقدورنا، زملائي وأنا، فعل شيء من أجل إعطاء مرسليها دفعاً إلى الأمام في توقهم لحياة جديدة يبحثون عنها في كندا.
      كل ما بإمكاني قوله لك هو أن تقدمي طلب هجرة لدى سفارة كندا في لبنان.
      مع تمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  237. يقول عمر ابو هلال:
    11 يوليو 2016 الساعة 16 h 07 min

    مساك سعيد
    انا لاجىء سوري في الاردن ةقمت بتقديم طلب للسفاره الكنديه واتممت جميع البيانات والفحوصات وصلني بعض المسجات على ايميلي باني تحت التششيك الامني من شهرين واليوم وصلني مسج جديد هل من الممكن الاستعلام عن هذا المسج
    ,

    This refers to your email below. Please note that your file is in a queue for an officer to review. Once the review is completed, we will contact you.

    Thank you for your patience.

    Best regards,

    وهذا يشير إلى البريد الالكتروني أدناه . يرجى ملاحظة أن الملف هو في طابور ل ضابط لمراجعة . وبمجرد الانتهاء من الاستعراض، سوف نتصل بك .

    شكرا لك على صبرك.

    تحياتي الحارة،

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 يوليو 2016 الساعة 18 h 15 min

      مساء الخير،
      لا إمكانية لنا لمساعدتك في هذه الرسائل. المهم أن تتأكد من أن مصدرها هو فعلاً السلطات الكندية. وإذا كان لديك من شك، بإمكانك إطلاع سفارة كندا في الأردن عليها.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  238. يقول احمد تاجر:
    11 يوليو 2016 الساعة 14 h 05 min

    سلام استاذ فادي بهل الحالة شوبدي اعمل والله لو معي مصاري كان سافرنا بلبحر فش عندك ولا رقم اتواصل معو عشان هل الملف وشكرا الك

    رد
  239. يقول د. هلال فريح غضى:
    11 يوليو 2016 الساعة 4 h 55 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا عرافي حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة شفيلد 1991 ولدي خبره اكاديمية وصناعية تمتد لأكثر من 25 سنة وزوجتي طبيبة أطفال ولدي خمسة أولاد ( ثلاثة أولاد وبنتين)

    اود الاستفسار عن إمكانية اللجوء الى كندا او الهجرة للكفاءات وما هي الاليات ؟ ومن اين ابدأ.
    علما بانني مقيم في الأردن لاسباب سياسية كوني من محافظة الانبار وكل عائلتي اما مهجر او نازح او معتقل ولا يمكنني العودة للعراق لان هناك مليشيات إيرانية درجت اسمائنا ضمن المطلوبين للقصاص ( تصفية علماء العراق)وهي متنفذه في العراق.
    أكون شاكرا لكم للنصيحة وهل بالإمكان الحصول على فيزا للعمل والإقامة في كندا وكيف ؟
    مع خالص الامتنان

    رد
  240. يقول rana:
    10 يوليو 2016 الساعة 16 h 20 min

    مرحبا … هل توفر كندا فرص عمل للاجئين السوريين الوافدين ؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 يوليو 2016 الساعة 13 h 11 min

      أهلاً،
      من يحصل على حق اللجوء في كندا يمكنه البحث عن العمل، لا بل أن الدولة تشجعه وتحثه على القيام بذلك، لكن الدولة لا تمنح وظائف للاجئين ولا للمهاجرين.

      رد
  241. يقول ابو هيثم:
    10 يوليو 2016 الساعة 8 h 45 min

    تحية طيبة.انا عراقي وعائلتي لاجئين منذ عشر سنوات وتحول ملفي الى السفارة الكندية بتاريخ 23/5/2013 من سوريا. وانتقلت الى لبنان ونقلت ملفي الى لبنان وتحول الى السفارة الكندية في 23/7/2014 وعملت الفحص الطبي بتاريخ 4/1/2016. وبعثو لي ال G number بالايميل. وقابلت في منظمة FOX التابعة للسفارة الكندية بتاريخ 11/3/2016 وملأت الفورمات وابلغوني ان السفارة الكندية ستتصل بك خلال اسبوعين للمقابلة. وصارلي اربعة اشهر انتظر ولم يتصلو. وبعثت عدة ايميلات للسفارة ولم يجيبوني وراجعت مفوضية الامم المتحدة في لبنان كذلك لا يوجد عندهم جواب. فارجوكم ملفي صارله 4 سنوات متحول للسفارة الكندية ووضعنا صعب جدا في لبنان. فارجو مساعدتكم لبحث الموضوع ولكم جزيل الشكر والاحترام.

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      11 يوليو 2016 الساعة 10 h 40 min

      أهلا بك:
      يؤسفنا القول إنّنا لا نستطيع القيام بشيء لأنّ هذا لا يدخل إطلاقا في اختصاصنا.
      ومعاملات الهجرة تأخذ الكثير من الوقت بالإجمال ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  242. يقول ابو هيثم:
    10 يوليو 2016 الساعة 8 h 31 min

    تحية طيبة.انا عراقي وعائلتي لاجئين منذ عشر سنوات وتحول ملفي الى السفارة الكندية بتاريخ 23/5/2013 من سوريا. وانتقلت الى لبنان ونقلت ملفي الى لبنان وتحول الى السفارة الكندية في 23/7/2014 وعملت الفحص الطبي بتاريخ 4/1/2016. وبعثو لي ال G number بالايميل. وقابلت في منظمة FOX التابعة للسفارة الكندية وملأت الفورمات وابلغوني ان السفارة الكندية ستتصل بك خلال اسبوعين للمقابلة. وصارلي اربعة اشهر انتظر ولم يتصلو. وبعثت عدة ايميلات للسفارة ولم يجيبوني وراجعت مفوضية الامم المتحدة في لبنان كذلك لا يوجد عندهم جواب. فارجوكم ملفي صارله 4 سنوات متحول للسفارة الكندية ووضعنا صعب جدا في لبنان. فارجو مساعدتكم لبحث الموضوع ولكم جزيل الشكر والاحترام.

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 يوليو 2016 الساعة 18 h 25 min

      أهلاً سيد أبو هيثم،
      أنا آسف لما تعيشونه أنت وعائلتك، لكن لا مجال لي ولا إمكانية لمساعدتكم. حاول أن تتواصل مع الجهة التي أبلغتك أن سفارة كندا ستتصل بك.
      تحياتي وتمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  243. يقول حمودة حمودة:
    10 يوليو 2016 الساعة 7 h 24 min

    مسالخيركيفك اخ فادي اناوابني مقدمين لجوءفي النمساوبعدانتظار اكثرمن سنة ونصف عطونا اقامةسنة وعندي زوجتي وبنتي بي سوريا وضعون كتير صعب ومافي لم شمل بقدر قدم ع لجوء ع كندافي سفارة الكندية بي فينا وشكرا الك

    رد
  244. يقول أحمد:
    9 يوليو 2016 الساعة 14 h 23 min

    السلام عليكم
    أخي الكريم انا لاجئ سوري في لبنان منذ 21/7/2012 متزوج ولدي 4 اطفال ، أود اللجوء الى كندا لان السوري في لبنان اصبح غير آمن بسبب الممارسات التي تؤخذ بحقه من قبل الحكومة والشعب على حد سواء
    واحيطك علما بأنني بدون كفالة واوراق الدخول للبنان منتهية الصلاحية منذ 10/1/2015 ، و افيدك بأنني ذهبت لمكتب المفوضية بداعي السؤال عن كيفية اللجوء الى كندا وجاء الرد كالتالي “باستهزاء طبعا” (على كندا فرد ضربة ، مافيك تقدم طلب لجوء من خلال المفوضية ) .
    ارجو افادتي عن كيفية تقديم طلب لجوء الى كندا وهل يمكنني تقديم الطلب من خلال الاتصال الهاتفي او عن طريق الانترنت ، لانني غير قادر على التجول والذهاب الى سفارة كندا في لبنان اذا تطلب الأمر ذلك .
    آسف على الإطالة وشكرا لاهتمامك

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 يوليو 2016 الساعة 18 h 21 min

      وعلكيم السلام سيد أحمد،
      حسب علمي تقديم طلب الجوء إلى كندا يكون من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وليس من خلال سفارة كندا مباشرة. وبالتالي أستغرب أن يُقال لك “ما فيك تقدم طلب لجوء من خلال المفوضية”.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
      • يقول أحمد:
        12 يوليو 2016 الساعة 3 h 14 min

        عفواً
        ولكن اود الاستفسار
        هل يمكن تقديم طلب اللجوء من كافة المكاتب التابعة للأمم المتحدة على الاراضي اللبنانية ، او انه يجب تقديم الطلب في مكتب معين في بيروت .
        شكرا على رحابة صدركم

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          12 يوليو 2016 الساعة 11 h 50 min

          آسف، لا أملك الإجابة على هذا السؤال.
          أود لفت انتباه كل من يكتب إلينا على هذه الصفحة أن الإجابة على أسئلتكم ليست من اختصاصنا. أما عنوان الموضوع (في أعلى الصفحة) فقصدنا به أننا حملنا بعضاً من أسئلتكم إلى مستشار في شؤون الهجرة.
          نشكركم على التواصل ونأمل أن يُوفق كل منكم في مسعاه نحو حياة أفضل، وأن يعود السلام إلى البلدان المعذبة.

          رد
  245. يقول اسامة عبدالله:
    9 يوليو 2016 الساعة 7 h 27 min

    السيد فادي الهاروني
    سؤال ثاني معي مبلغ بسيط و اريد افتح مشروع صغير ومربح هل يوجد مشاريع صغيرة
    يمكن ان تتواصل معي عن طريق الايميل سوف اشرح لك الباقي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 يوليو 2016 الساعة 13 h 16 min

      أهلاً سيد أسامة،
      أنا آسف، فهذا الموضوع ليس من اختصاصي ولا أنا قادر على مساعدتك فيه.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  246. يقول ايه اسامه احمد كمال:
    9 يوليو 2016 الساعة 4 h 33 min

    خريجه هندسه قسم عمارة الاولى على دفعتى تخرجت 2015 اريد منحه لدراسه الماجستير ب كندا كيف اعرف الجامعات المانحه وشروط التقديم والتاشيرة

    رد
  247. يقول اسامة عبدالله:
    8 يوليو 2016 الساعة 14 h 33 min

    اريد تقديم هجرة للدراسة لغة ودبلوم بالادارة العامة انا جنسيتي يمني واعيش بالمملكة العربية السعودية ممكن احد يساعدنا بطلب الهجرة

    رد
  248. يقول احمد تاجر:
    8 يوليو 2016 الساعة 13 h 24 min

    مرحباخيي فادي انا لاجئ سوري بلبنان انا ومرتي وعندي 3بنات عمرن3سنين هربت من الحرب سوريا 2012حرب دمرت بيوتا وصرنا مطلوبين لئني من عيلة معينة مرتي انسرقة هويتا وانا اقامتي كسرة من سنة فش معي ادفع لكفيل ولا لتجديد والامن طلب ترحيلا على سوريا او تجيب بسبور ومع العلم انسرقة مع الهوية اوق السبوتية مع اورق لدخولية وبناتي مش مسجلين نحنا مسجلين بلموفوضية حكينهن عشان الجوء مش عبيردو علينا الرجاء المساعدة والله عيشين من قلت الموت انا وعيلتي مافينا نضهر من البيت اذا لقنا الامن اوالدرك بيحبسونا عشان الاقامات ولله ولادي بيصفو بلطرق البسبور ولئقامات بيكلفو 1000 دولر مع الكفيل ونحنا فش معنا ناكل مافينا اطلع اشتغل اذا وقفوني بتشرد عيلتي طالب الجوء ملف انساني مافي عنا لامطبخ لاحمام غرفة واحدة طول الشتوية بتنش علينا مي ومافينا نرجع على سوريا بيقتلونا الرجاء المساعدة هيدى رقمي المفوضية مش عبترد علينا 0096171583134

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 يوليو 2016 الساعة 21 h 29 min

      يؤسفني سيد أحمد ما تعشيه أنت والعائلة، لكن، وللأسف، ليس بمقدوري أن أساعدكم. ماذا لو ذهبتَ بنفسك إلى مكتب المفوضية من أجل متابعة ملفكم عن كثب؟
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  249. يقول Omar:
    8 يوليو 2016 الساعة 6 h 35 min

    Bonjour, Je suis du Liban sexuelle Filstunainh marié et j’avoir des enfants et je suis un enseignant de maternelle avec moi des témoignages de la France et le Liban Ahabh étudient la langue française au Canada, je vous remercie et je parle bien la langue française et Hedda numérique 0096171310414 merci
    Mon mari et je veux voyager, parce que ma famille et les gens de mon mari ne répond pas à remplir avec une partie de mon mari exploite chauffeur de machinerie lourde comme Hahinat et remorque locomotive et possède une expérience dans le secteur agricole dans les maisons en plastique et de l’élevage, j’Atrjacn vous me aider s’il vous plaît Saadona Nous ne serai pas un obstacle dans l’État canadien, mais vous offrir notre expertise l’aide n’a pas d’importance zone BAE au Canada, je vous remercie beaucoup Hedda numérique 0096171310414

    رد
  250. يقول mohecin:
    7 يوليو 2016 الساعة 21 h 16 min

    أنا مغربي أريد أن أقيم أناوعائلتي في الكغونكو برزافيل

    رد
    • يقول احمد تاجر:
      11 يوليو 2016 الساعة 11 h 37 min

      خيي فادي مابيردو علينا بيقلونا هنا بيدرسو الملفات حكينا معن كتير هلئ مافيا نضهر من الضيعة الي اعدين فيا ونطلع على صور بيوقفونا انا ومرتي عشان الاقامة الله اعلم شوبيصير فينا وبولادناخيي فادي اذا فيكن تدخلو انتو والله وتقدمولن ملفنا انتو بيردو عليكن اذا ادمتو هيدى رقم الملف13c62076-909ياخيي اذا مش مصدقين يجو ويعملو كشف

      رد
      • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
        11 يوليو 2016 الساعة 13 h 09 min

        أهلاً أستاذ أحمد،
        ليت باستطاعتنا أن نفعل شيئاً، لا يحق لنا الاتصال بدوائر الهجرة نيابة عن طالبي اللجوء.
        أتمنى لك ولعائلتك كل الخير،
        فادي الهاروني

        رد
  251. يقول احمد علي:
    7 يوليو 2016 الساعة 8 h 45 min

    السلام عليكم ورحمه الله انا اسمي احمد علي من مصر وكنت عاوز استفسار عن الهجرة الي كندا وانا معايا عدت مهنه حرفيه ولو ربنا أكرمني في الهجرة الي كندا ممكن أكمل نص ديني يعني بمعن جواز استقرار احب يكون فيه رد قريب

    رد
  252. يقول اسلام:
    5 يوليو 2016 الساعة 9 h 58 min

    ارجوك ساعدنى للذهاب الى كندا انا اعيش مثل الاموات حينما اريد العمل قال لى الموظفين انت معاق لا يحق لك العمل وايضا حينما ار الزواج قالو لى لن تجد فتاة ترضى تعيش معك حقا اذا لم اجد من يساعدنى فى الذهاب الى كندا سوف انهى حياتى من فضلك اخبرنى هل اللغة الانجليزية سوف تقف عائق امامى فى الهجرة الى كندا

    رد
  253. يقول سامي:
    5 يوليو 2016 الساعة 0 h 15 min

    السلام عليكم . نحن عائلة من سوريه لاجئين إلى لبنان . قدمنا طلب هجرة لكندا. أخدنا الموافقة و حصلنا على رقم ملف من cic منذ أكثر من 10 شهور .. و مازلنا ننتظر ان تطلب السفارة الفحص الطبي .. هل هذا التأخير يعني أن طلبنا مهمل و يمكن أن يتم رفضه؟ و هل من إجراء للإستفسار عن مسار الطلب؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      6 يوليو 2016 الساعة 18 h 29 min

      وعليكم السلام،
      بإمكانكم متابعة مسار الملف على موقع وزارة الهجرة من خلال رقمه، كما أن بإمكانكم الكتابة لسفارة كندا للاستفسار، هذا مع العلم أن معاملات الهجرة تستغرق عادة أكثر من عشرة أشهر.

      رد
  254. يقول محمد فؤاد محمد رجب:
    2 يوليو 2016 الساعة 6 h 16 min

    هل يستطيع لصديقين بان يطلبوء اللجوء الي كندا في حاله تهديد حياتهما بالقتل من قبل مجموعة خطيره في اليمن

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      4 يوليو 2016 الساعة 19 h 37 min

      أين هما حالياً؟ في كندا أو خارجها؟ إذا كان صديقاك في كندا بإمكانهما تقديم الطلب اللجوء من كندا، وإذا كانا خارجها فتقديم الطلب يكون عن طريق المفوضية العليا للاجئين.

      رد
  255. يقول نايف:
    1 يوليو 2016 الساعة 18 h 51 min

    كيف اتقدم بطلب لجوء

    رد
  256. يقول تاجي العراقي:
    1 يوليو 2016 الساعة 8 h 08 min

    السلام عليكم استاد فادي اني طالب بل اعدادي اريد اقدم طلب لجؤ وادرس بكندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      1 يوليو 2016 الساعة 12 h 12 min

      وعليكم السلام أستاذ ناجي،
      اللجوء يكون عادة عن طريق المفوضية العليا للاجئين، أما الهجرة فعن طريق أقرب سفارة لكندا إليكم.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  257. يقول اسعد:
    30 يونيو 2016 الساعة 21 h 28 min

    انا شاب سوري متزوج وسافرت زوجتي الى كندا وخلفت مولود بكندا واصبح مولود كندي واخذ الجنسية وتقدم زوجتي اوراق لدى الحكومة الكندي يقلون لها ان اتوجه انا الى السفارة الكندي بلبنان بس لا يوجد رد من السافرة ارجو المساعة والتوضيح بلوصول الى زوجتي وطفلي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      1 يوليو 2016 الساعة 12 h 08 min

      أهلاً سيد أسعد ومبروك لكما المولود الجديد،
      أنصحك بالكتابة لسفارة كندا بواسطة البريد الإلكتروني والاحتفاط بنسخة من رسالتك:
      http://www.canadainternational.gc.ca/lebanon-liban/contact-contactez.aspx?lang=eng
      تحياتي وتمنياتي لثلاثتكم بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
      • يقول ماجد:
        4 يوليو 2016 الساعة 16 h 09 min

        مرحبا استاذ فادي انا ماجد من لبنان. نحن عائلة من شخصين انا وزوجتي نريد الهجرة الى كندا. زوجتي متعلمة حائزة على شهادة جامعية. هل بإمكانك مساعدتنا وإرشادنا كيفية الوصول الى كندا؟

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          4 يوليو 2016 الساعة 19 h 34 min

          أهلاً سيد ماجد،
          يجب لهذه الغاية تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بيروت. هذا كل ما باستطاعتي قوله.
          أتمنى لكم التوفيق،
          فادي الهاروني

          رد
  258. يقول Motaz mohamed:
    30 يونيو 2016 الساعة 0 h 51 min

    السلام عليكم انا قدمت عل التاشيرا الكنديه في امريكا وبعد تلاته شهور بعتولي الموافقه بس انه في مصر هل استطيع انه ادهب الا السفاره الكنديه في مصر لستلام التاشيرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      30 يونيو 2016 الساعة 11 h 48 min

      وعليكم السلام،
      هل تقصد أن السلطات الكندية أرسلت لك كتاب الموافقة إلى عنوانك الأميركي في وقت كنتَ قد أصبحتَ فيه في مصر؟

      رد
  259. يقول نور:
    29 يونيو 2016 الساعة 8 h 45 min

    مرحبا استاذ
    نحن عائلة عراقية مقيمة قي تركيا منذ شهر تتكون من اب و ام و ولدين بالغين و طفلة معاقة نريد الهجرة او لجوء لكندا بسبب تهديدنا في العراق و بسبب وضع طفلتنا الصحي السيء هنا مع العلم ان الوالدين من ذوي الشهادات….. فما هي الطريقة الانسب لنا ؟ و هل حالة الطفلة المرضية و هي شلل تام تساعدنا في اسراع ملف اللجوء؟
    شكراً لكم

    رد
  260. يقول مجهول بلا هوية:
    29 يونيو 2016 الساعة 6 h 38 min

    السلام عليكم
    انا لاجئة سورية في كنداخرجت من الاردن مع زوجي وأهله لا املك جواز سفر هل بإمكاني العودة للبد الذي خرجت منه بعد أن يمنحوني الاقامة ارجو الرد استاذ فادي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      29 يونيو 2016 الساعة 13 h 36 min

      وعليكم السلام،
      يجب طرح السؤال على دوائر الهجرة الكندية من أجل حفظ حقك بالعودة إلى كندا، وأيضاً على سفارة الأردن في كندا لمعرفة الشروط اللازمة لزيارة هذا البلد بما أنك لا تملكين جواز سفر.

      رد
  261. يقول سامر زيدان:
    27 يونيو 2016 الساعة 18 h 02 min

    السلام عليكم انا أقيم في السويد وزوجتي وابني في لبنان ولم استطيع ان اقدم لهم شمل فذهبت زوجتي الى الامم المتحدة وقالت لهم زوجي في السويد واريد ان اذهب الى السويد برفقة ابني فقالو لها انتظري منا الرد فبعد اسبوعين بعثوا لها رسالة و قالو لها سوف تذهبين الى كندا إن اردتي و معكي يومين لكي تبعثي لنا الرد فماذا افعل بهذه الحالة

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      28 يونيو 2016 الساعة 10 h 59 min

      وعليكم السلام،
      أنصحك بمراجعة السلطات السويدية وعرض الوضع عليها، فمن غير المنطقي أن تكون حاصلاً على إقامة في السويد لا تشمل عائلتك.

      رد
    • يقول أميره:
      14 أغسطس 2016 الساعة 0 h 23 min

      السلام عليكم أستاذ سامر زيدان
      أنا مواطنه كندية وعيشت في أوربا من قبل واتمني ان زوجتك وابنك القدوم الي كندا لانها بلد المستقبل بلد الحريه وبلد التعليم
      ولكن في السويد ماذا يفعل ابنك ؟
      اللغه السويدية تنتهي بمجرد مغادرتك من المطار السويدي.
      علما بان اسرتك اذا توفقت بالقدوم الي كندا
      ستقدم لك زوجتك من كندا وخلال اقل من سنتين وصولك إليهما
      .
      والله نصيحه لوجه الله

      رد
  262. يقول علي:
    27 يونيو 2016 الساعة 17 h 10 min

    انا لبناني اعيش في الكونغو برازافيل وارغب ان ازورا كندا كيف اصططيغ

    رد
  263. يقول سعد الدين:
    27 يونيو 2016 الساعة 9 h 59 min

    السلام عليكم
    نحن عائلة سورية مقيمين في السعودية
    نرغب بطلب اللجوء الى كندا عن طريق الكفالة الخاصة او الكفالة الخماسية ايهما افضل؟
    وكم يحتاج من الوقت اللازم لنحصل على الفيزا من تاريخ البدء بالمعاملة؟
    وشكرا

    رد
  264. يقول abdalha amer:
    25 يونيو 2016 الساعة 17 h 15 min

    السلامه عليكم اخي فادي ممكن مساعدتي في هذه اللجؤ الا كندا لني طالب وحب أكمل دراستي عمري 19سنه في ثانويه عامه واحب اكتب دراستي في كندا هل يجوز لي.

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      27 يونيو 2016 الساعة 13 h 18 min

      وعليكم السلام أستاذ عبد الله،
      تقديم طلب اللجوء يكون عبر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.

      رد
  265. يقول anass:
    25 يونيو 2016 الساعة 7 h 56 min

    السلام عليم
    هل يجب علينا تقديم الطلب في هذه الفترة ؟؟
    و شكرا

    رد
  266. يقول محمد:
    24 يونيو 2016 الساعة 23 h 26 min

    حاصل على بكالريوس آداب وتربية قسم لغة انجليزية جامعة مصرية واعمل مدرس بمدرسة بريطانية انترناشيونال بالكويت خبرة 13 سنة.ما مدى فرصتى فى الهجرة الى كندا والعمل هناك. وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      27 يونيو 2016 الساعة 13 h 20 min

      أهلاً،
      بصراحة لا جواباً ناجعاً عندي على سؤالك، أنصحك بمراجعة سفارة كندا في الكويت،
      مع تمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  267. يقول motazsalem:
    24 يونيو 2016 الساعة 23 h 16 min

    انا من ليبيا عمري 27 سنه مهندس تحاليل طبيه ممكن تساعدني اريدالهجره او اللجوء الي كندا

    رد
  268. يقول نصرالدين:
    24 يونيو 2016 الساعة 7 h 52 min

    السلام عليكم اخي الفاضل انا نصرالدين من السودان عمري 15 وحصلت على فيزا لكندا سؤالي هل نطلب اللجوء انا في المطار ويكن مع الجواز والجنسية السوادنية ولا ما يكون معي .

    رد
  269. يقول ابراهيم الزاملي:
    24 يونيو 2016 الساعة 4 h 46 min

    السلام عليكم أنا شاب من غزة عمري21 أنا ابحت عن عمل او دراسة في كندا لأن الوضع في غزة لا يطاق وأريد ان أعيش في كندا بسلام أريد المساعدة

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      24 يونيو 2016 الساعة 19 h 17 min

      وعليكم السلام،
      بإمكانكم تقديم طلب هجرة لدى أقرب سفارة لكندا إليكم.

      رد
    • يقول yazan shareef:
      26 يونيو 2016 الساعة 8 h 44 min

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      انا شاب من غزة – فلسطين عمري 35 سنة ادرس في تركيا الان دراسات عليا وقريبا ان شاء الله سوف انتهي من دراستي واريد العمل في كندا والاستقرار فيها لاني الوضع في غزة صعب جداا فهل تنصحني بتقديم طلب للعمل في تركيا ام تقديم طلب للهجرة يعني اي الطرق اسرع للوصول الى كندا
      ولكم جزيل الشكر

      رد
      • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
        27 يونيو 2016 الساعة 13 h 24 min

        وعليكم السلام،
        قد يكون طلب الهجرة أكثر ملائمة في وضعك. يُرجى الاستعلام لدى أصحاب الخبرة في هذا المجال.

        رد
    • يقول Motaz:
      27 يونيو 2016 الساعة 12 h 43 min

      مساء الخير و السلام عليكم و رحمة الله
      اخي من بعد اذنك عندي استشارة
      انا شاي في ال 27 من العمر و لدي ام في ال 60 و اخ معاق ذهنيا في ال30 من العمر
      اريد طلب الهجرة الى كندا ولكن موقع الهجرة في كندا يرفض الطلب بسبب عدم وجود شهادة في اللغة الانكليزي مع انني اجيد اللغة الانكليزي بشكل جيد جدا
      سؤالي لو سمحت … كيف اقدم الطلب ؟ و هل اقدم طلب للعائلية كلها (يصبح الطلب اسرع بسبب وضع عائلتي) ام اقدمه بشكل شخصي ؟؟
      و الف شكر على نصائحك

      رد
      • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
        27 يونيو 2016 الساعة 15 h 01 min

        مساء النور وعليكم السلام،
        عدم حيازة شهادة في اللغة الإنكليزية أو الفرنسية لا يمنع تقديم طلب هجرة إلى كندا. يُرجى مراجعة سفارة كندا في بلد الإقامة في حال واجهتكم مصاعب في تقديم الطلب على الإنترنيت.

        رد
  270. يقول احمد الاحمد:
    24 يونيو 2016 الساعة 3 h 09 min

    انا سوري ولدي جنسية كندية كيف هل احتاج الى تأشيرة لزيارة السعودية

    رد
  271. يقول anass:
    23 يونيو 2016 الساعة 18 h 24 min

    السلام عليكم
    عندما تحاورنا تفقدت أختي الموضوع عبر الأنترنيت من هذا الرابط http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp

    رد
  272. يقول ابراهيم الزاملي:
    23 يونيو 2016 الساعة 15 h 13 min

    مرحبا انا شاب عمري 21 من غزة أريد أن أعيش في كندا لأن الوضع في غزة لايطاق ممكن تساعدني في اللجوء الى كندا والعمل والدراسة في هذا البلد

    رد
  273. يقول anass:
    23 يونيو 2016 الساعة 3 h 15 min

    السلام عليكم
    إسمحلي الأخ فادي لقد ناقشنا الموضوع حول الهجرة // قالت لي أختي بأن الرد على الطلب يصل حوالي 3 سنوات الذي حينه أَبْلُغ سن الرشد ولن تتح لي الفرصة مرة أخرى ما الذي يجب علينا فعله؟
    وشكراً على إهتمامك الأخ فادي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      23 يونيو 2016 الساعة 11 h 08 min

      وعليكم السلام،
      هل تقصد أن إجابة دوائر الهجرة على طلب كفالتك الموقع من أختك تأخذ ثلاث سنوات؟ أجد هذه المدة طويلة جداً. هل هذه الإجابة حصلت عليها أختك من دوائر الهجرة؟

      رد
  274. يقول هيثم:
    23 يونيو 2016 الساعة 1 h 51 min

    اخي العزيز

    هل يمكن للمهاجر الجديد ان يأخذ قرض بنكي من بنوك كندا ؟

    رد
  275. يقول محمد:
    22 يونيو 2016 الساعة 21 h 45 min

    السيد ايلي نصر الله اذا ممكن تساعدني بموضوع اللجوءالى كندا انا شاب سوري متزوج منذ سنة وانا حاليا مقيم لازلت في سوريا حاولت تقديم طلب لجوء الى الحكومة الكندية عن طريق الانترنت ولم استطع الحصول على جواب ولايمكنني السفر الى تركيا بسبب التكاليف الباهظة للمهربين والخطورة على حياتي وحياة زوجتي لان الجيش التركي يقوم باطلاق النار على من يريد الخروج من الحدود لذلك وقعنا بين ناريين نار الجيش التركي ونار الطائرات التي تقصف بلدنا ليل نهار اذا ممكن تساعدني استاذي الكريم او اي احد يرى رسالتي هذه وهذا طلب انساني لانقاذي وعائلتي من جحيم هذه الحرب

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      23 يونيو 2016 الساعة 11 h 12 min

      أهلاً سيد محمد،
      السيد إيلي نصر الله هو مستشار الهجرة الذي أجريتُ معه مقابلة، ودوره على موقع إذاعتنا لا يتخطى المقابلة، مع الأسف.
      بالنسبة لتقديم طلب لجوء عليك مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  276. يقول طارق احمد:
    21 يونيو 2016 الساعة 17 h 59 min

    سلام عليكم اريد الهجره الاكندا انا من اليمن

    رد
  277. يقول اسماعيل:
    21 يونيو 2016 الساعة 14 h 28 min

    السلام عليكم انا اسماعيل من الجزائر مهندس وحاب اهاجر لكندا ماذا افعل اخي هذا ايمايلي Smailgtu@gmail.com وهاتفي 213664995940+

    رد
  278. يقول anass:
    21 يونيو 2016 الساعة 10 h 17 min

    السلام عليكم
    هل من الضروري أن أكون يتيماً ؟ إذا لم أكن يتيماً هل سيلغى كل شيء ؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      21 يونيو 2016 الساعة 11 h 23 min

      وعليكم السلام،
      قلتُ لك إن الإمكانية متوفرة لكنها مشروطة، وأنا لستُ خبيراً في شؤون الهجرة واللجوء، وهذا هو أيضاً حال زملائي في الإذاعة. أنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة وراجع اختك المقيمة في كندا.
      مع تمنياتي لك بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  279. يقول حسن:
    21 يونيو 2016 الساعة 4 h 33 min

    سؤال عندي ام امي وهي ذهبت لاميركا عن طريق الامم المتحدة يعني (لجوء) هل بامكانها القدوم الى كندا لان بنتها تسكن في كندا ارجو الرد سريعا و شكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      21 يونيو 2016 الساعة 11 h 03 min

      أهلاً سيد حسن،
      هل طرحتْ ابنتها المقيمة في كندا هذا السؤال على دوائر الهجرة واللجوء الكندية؟

      رد
  280. يقول eslam mohammed:
    20 يونيو 2016 الساعة 19 h 43 min

    انا مصري معايا بكالريوس تجاره كنت عاوز اعرف من حضرتك ازاي اقدم علي هجره او اقامه دائمه

    رد
  281. يقول يوسف:
    20 يونيو 2016 الساعة 19 h 28 min

    اخواني انا مهندس مقيم في لبنان سوري الجنسية ابحث عن الهجرة الى كندا عن طريق الكفالة الكنسية لست منتسب للمفوضية انا اعمل عمل حر في لبنان ولا اعملم كيفية ملئ الاستمارات او المكتب اللذي يجب التوجه له في لبنان ! ممكن المساعدة

    رد
  282. يقول khalil:
    20 يونيو 2016 الساعة 1 h 28 min

    السلام عليكم
    أنا مغربي عمري 16 عاما(اقل من 18 سنة) و أختي تقيم في كندا(مونتريال).. فهل يمكن أن أذهب إلى كندا عن طريقها ?? أرجو منكم أن تنصحوني و أتمنى لكم التوفيق

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      20 يونيو 2016 الساعة 11 h 20 min

      وعليكم السلام،
      بما أنك قاصر هناك إمكانية مشروطة. أطلب من أختك أن تستعلم عن الموضوع لدى دوائر الهجرة.

      رد
  283. يقول anass:
    20 يونيو 2016 الساعة 0 h 25 min

    أنا مغربي وعمري 16عاما(أقل من 18عاما) و أختي تعيش في كند(منتريال) هل يمكن أن أذهب إلى كندا عن طريقها قبل أن أبلغ سن الرشد ?? أرجوا أن تساعدوني و أتمنى من الله التوفيق

    رد
  284. يقول حسام الدين:
    19 يونيو 2016 الساعة 21 h 10 min

    انا مواطن يمني جامعي واريد الزواج من طبيبه سعوديه وقدمنا طلب الزواج في السعوديه ولاكن بسبب سياسة السعوديه تم رفض طلب زواجنا بحجة ان انا سبق لي الزواج والطلاق من مواطنه سعوديه والان ذهبنا للعيش في تركيا هل استطيع طلب لجوء الي كندا او هجره والزواج فيها ارجو الرد وشكرا لكم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      20 يونيو 2016 الساعة 19 h 28 min

      يُرجى مراجعة سفارة كندا في تركيا.

      رد
    • يقول حسام الدين:
      20 يونيو 2016 الساعة 20 h 26 min

      شكرا علي اهتمامك اخ فادي ولاكن هل تتوقع في امكانيه لقبول طلبي او ممكن يكون صعب

      رد
      • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
        21 يونيو 2016 الساعة 11 h 08 min

        بصراحة لا فكرة لديّ عن ذلك أخ حسام الدين.
        بالنسبة لطلب اللجوء اطرح السؤال على المفوضية العليا للاجئين كونك يمني، أي من بلد يعاني ويلات الحرب. أما بالنسبة للهجرة إلى كندا، فأنصحك بالنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة كي تكون فكرة عن الموضوع قبل الاتصال بسفارة كندا.

        رد
  285. يقول Mostafa:
    19 يونيو 2016 الساعة 21 h 03 min

    مرحبا … انا سوري مقيم بالخليج وقد حصلت على فيزا سياحية الى كندا … هل اعمل على تقديم طلب اللجوء مباشرة عند وصولي من المطار … ام من داخل كندا بعد وصولي عن طريق مكتب محامي .؟

    وهل هناك مدن او ولايات معينة يكون قبول او معاينة طلب اللجوء فيها اسرع من غيره …

    اخشى من مسالة اني احمل اقامة في الخليج ان تؤثر ع طلب اللجوء او يتم رفضه … هل من بدائل كالكفالة الخاصة مثلا وانا بداخل كندا ؟

    افيدوني مع الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      21 يونيو 2016 الساعة 11 h 15 min

      أهلاً،
      بإمكانك أن تقدم طلب لجوء فور وصولك إلى المطار، أو عن طريق محام خلال فترة إقامتك، فتدرس السلطات الكندية طلبك وإذا وجدت أنك تستحق اللجوء تمنحك إياه، وإلّا ترحلك عن كندا.
      طبعاً العملية مضمونة أكثر عن طريق محام متخصص بشؤون اللجوء والهجرة لأنه يعرف إبراز نقاط القوة في طلب اللجوء كما أنه، وبفضل اطلاعه الواسع على القوانين (يُفترض به أن يكون مطلعاً عليها)، قد يجد لك حلاً بديلاً عن طلب اللجوء.

      رد
  286. يقول Maher saleh:
    19 يونيو 2016 الساعة 0 h 10 min

    Iam maher saleh igrow up in yemen iam yamni igust want to leve from her to any where over saese coz ihave no one her to take care abaut me my grand mum she is from somaliya pliz tray to get me out of her iam 20 years old but my pasport is 24 for risein long storry to tall u abuot my old pliz get me out of her ilive in ksa for refuge 00966554187393

    رد
  287. يقول علي ناصر الدين سوارة:
    18 يونيو 2016 الساعة 9 h 33 min

    مرحبا انا وعائلية نقيم في السويد إقامة شرعية ونحن نرغب للعيش في كندا واللجوء إليها رجائي مساعدتي ماذا أستطيع أن افعل وكيف لان اولادي يحبون كندا ويأملو العيش فيها وشكرا

    رد
  288. يقول نسرين:
    17 يونيو 2016 الساعة 7 h 26 min

    محتاجة لمحامي يتكلم العربية في منطقتي مع الشكر

    رد
  289. يقول احمد:
    16 يونيو 2016 الساعة 1 h 36 min

    السلام عليكم
    انا ليبي متزوج ولدي 3 اطفال اعمارهم اقل من 8 سنوات اريد ان اطلب لجوء الى كندا انا وزوجتى واطفالي وذلك بسبب انعدام الامن فى مدينتي وتهديدات من قبل مجرمين بالخطف , ما الخطوات اللزمة لطلب اللجوء علما بان السفارة الكندية فى ليبيا مغلقة حاليا لتردي الاوضاع فى ليبيا واقرب سفارة فى تونس

    رد
  290. يقول Ali baker algelane:
    15 يونيو 2016 الساعة 17 h 27 min

    مرحبا . انا دكتور متخرج حديتا من جامعة في دولة اوكرانيا . كنت ادرس من مالي الخاص و لم يتبقى لدي ما يكفي . انا من موصل-العراق اهلي مازلو محاصرين من داعش هناك و لم اتمكن من روئيته عن مدة تزيد عن 4 سنوات . الان انا لا استطيع الرجوع على العراق و لا استطبع البقاء في اوكرانيا بسبب ان اقامتي (اقامة الطالب)سوف تنتهي بعد فترة قريبة … هل استطيع تقديم لجوء من السفارة الكندية ؟

    رد
  291. يقول Ammar:
    15 يونيو 2016 الساعة 14 h 45 min

    انا سوري مقيم حاليا بسلطنة عمان متقدم على كفالة خماسية وتمت الموافقة على طلبي وأجريت مقابلة بالسفارة الكندية بابو ظبي
    ومن اكثر من شهرين اجريت الفحص الطبي مع عائلتي عن طريق منظمة IOM السعودية وتم إرسال نتائج الفحص الطبي الى السفارة
    ولكن استفساري الى الان لم يتصلو من السفارة لتسليم الجوازات
    هل هذا التأخير طبيعي
    وشكرا

    رد
  292. يقول ***:
    14 يونيو 2016 الساعة 17 h 51 min

    انا لاجئ في المانيا واريد ان اقدم طلب لجوء في كندا …هل الدولة الكندية تقبل طلب اللجوء او ترفضه لان لدي اقامة لمدة سنة واحدة في المانيا …وكيف يمكن ان اقدم طلب اللجوء ..وشكرا

    رد
  293. يقول ناهد عبد الله الياس:
    14 يونيو 2016 الساعة 13 h 08 min

    انا عراقي ومقدم على الكفاله الكنائسيه من لبنان وقد قابلت في منظمه فوكس بتاريخ 15-3-2016وهذة فقط موجودة في لبنان لمساعدة السفارة الكنديه وقالوا لي انتظر هاتف من السفارة الكنديه بين اسبوع الى اسبوعين لغرض المقابله وانا لحد الان لم يتصلوا بي وقد استغرق الوقت الثلاثه شهور مع العلم انني اتصلت في السفارة ولم يرد عليه وكذلك قمت بارسال ايميل الى دائرة الهجرة ولم يعطوني جواب سواء انتظر هل ممكن اعرف متا يتصلون لاننا في حيرة من امرنا انا وعائلتي هل تستطيع ا اجابتي على هذاالسوال مع العلمانا المعامله قد قدمت عن طريق الكفيل الخاص بي بتاريخ 23-5-2015 في دائرة الهجرة اي صار اكثر من سنه ونحن نتظر مع الشكر الجزيل

    رد
  294. يقول عبدالرحمن:
    14 يونيو 2016 الساعة 6 h 31 min

    انا فلسطيني وعندي جواز سلطة فلسطينية وهويه ومقيم بقطر وحابب اروح زيارة ع كندا وبعدها اقدم لجوء هل يقبلوا اللجوء واذا انتهت اقامتي بالدوحة وانا بكندا هل ممكين يرجعوني ع غزة وشكرا

    رد
  295. يقول سامي:
    14 يونيو 2016 الساعة 3 h 19 min

    السلام عليكم
    تقدمت بطلب لجوء عن طريق كفالة كنسية الكندية وتمت الموافقة المبدئية وأجريت المقابلة في السفارة ولكن عند اجراء الفحوص الطبية تبين اني مريض بمرض مزمن لكن ليس معدي او ساري علما اني سوري مقيم في الأردن فهل المرض سوف يلغي طلبي ارجو الإجابة وشكرا لكم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      14 يونيو 2016 الساعة 11 h 15 min

      وعليكم السلام،
      بصراحة لا نملك إجابة على سؤالك، يُرجى متابعة الملف مع الكفلة أو مع السفارة الكندية المعنية.

      رد
  296. يقول نعيم:
    13 يونيو 2016 الساعة 20 h 46 min

    السلام عليكوم
    الاستاذ الفاضل
    انا مقيم بالامارات العربيه
    وقدمة عالهجره بكفاله جمعيه في كندا
    وصار المقابله مع السفاره والفحص الطبي والم ياتي اي جواب مع العالم بتاريخ 4/15 صارت المقابله مع التحليل
    والسفارة قالت راح تبعت ايميل او جواب بتاريخ 20/5 ولم يأتي اي رد هل يوجد جواب عندك وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      14 يونيو 2016 الساعة 11 h 19 min

      وعليكم السلام،
      نحن كإذاعة لا علم لنا ولا اطّلاع على ملفات طالبي اللجوء والهجرة، فالملفات تحظى بحماية الخصوصية الفردية. يُرجى مراجعة السفارة الكندية المعنية.

      رد
  297. يقول سمر بيروني:
    13 يونيو 2016 الساعة 18 h 00 min

    مرحبا عندي استفسار لي صديقة في كندا ولديها اقامة وطفل ومعها زوجها لكنه يعنفها ويسيء معاملتها وهي سورية الجنسية ماهي الجهات التي يمكن ان تلجئ اليها في كندا وهل تستطيع حماية نفسها وطفلها لانه يهددها بأخذه منها

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      14 يونيو 2016 الساعة 11 h 41 min

      أهلاً،
      زوج صديقتك يهددها بأخذ الطفل منها؟ هذه كندا وليس “حارة كل مين إيدو إلو”! إذا كان زوج صديقتك يعنفها أو يهددها بإمكانها الاتصال برقم الطوارئ 911 فتأتي الشرطة وتقوم بما يلزم وفق القوانين. لكن أحياناً كثيرة في حالات العنف الأسري يكفي للضحية أن تُفهم الطرف الآخر أنها على علم بحقوقها وأنها ستلجأ للسلطات إذا ما عاود تعنيفها أو تهديدها حتى يكف المهدِّد عن التهديد. وقد يكون من المفيد أن يعرض الزوجان وضعهما على طبيب قبل الاتصال بالشرطة، فيقوم بتوجيهما إلى عامل إجتماعي أو إلى عالم نفس. لكن في حالات الخطر يجب عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ.

      رد
  298. يقول ام محمد:
    12 يونيو 2016 الساعة 12 h 57 min

    السلام عليكم

    رد
  299. يقول Karam:
    11 يونيو 2016 الساعة 10 h 53 min

    أنا سوري الجنسية واعيش في ألمانيا هل يمكنني تقديم طلب لجوء في كندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      13 يونيو 2016 الساعة 12 h 15 min

      إذا كنتَ مقيماً في ألمانيا بصورة شرعية بإمكانك تقديم طلب هجرة إلى كندا عن طريق السفارة الكندية في هذا البلد.

      رد
  300. يقول diaa bashir:
    7 يونيو 2016 الساعة 19 h 11 min

    السلام عليكم … انا قدمت على طلب وثيقة سفر الى كندا لاعادة ترتيب بعض الاوراق المتعلقة بالهجرة و تم رفض المعاملة و اعطوني كتاب استئناف اين اقدم الاستئناف و كم تكلفته علما انني في الاردن و ما هي الاجراءات التي تحدث في الاستئناف و هل يمكنهم قبول المعاملة بعد الاستئناف و شكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 يونيو 2016 الساعة 11 h 35 min

      وعليكم السلام،
      يُرجى طرح السؤال على الجهة التي وجهت لكم كتاب الاستئناف. نحن كإذاعة لا نملك الجواب الناجع على سؤالكم.

      رد
  301. يقول شهد:
    7 يونيو 2016 الساعة 12 h 09 min

    مرحبا
    انا اردنية الجنسية متزوجة , خالتي في كندا و نرغب انا و زوجي بالعيش هنالك لذا قررت الذهاب الى خالتي كزيارة ثم تقديم طلب لجوء و انا في كندا
    هل يجبان يكون هناك اسباب امنية لقبول الطلب ! و هل يرفض طلبي لذلك ! و كم احتاج وقت لمعرفة قبول الطلب او رفضه ! و هل استطيع تقديم اوراق زوجي و هو خارج البلد مع اوراقي !

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 يونيو 2016 الساعة 12 h 03 min

      أهلاً،
      يحق لك طلب اللجوء عندما تصلين إلى كندا، وتدرس السلطات الكندية طلبك ضمن مهلة شهريْن على تقديمه، فإما تمنحك اللجوء وإما تقوم بترحيلك. لكن منحك اللجوء يكون للحفاظ عليك من مخاطر تتهدد حياتك. هل حياتك بخطر في الأردن؟ هل تعيشين مثلاً تحت القصف أو أن أحدهم حلل دمك لسبب ما، لا سمح الله؟ أنصحك بالتفكير ملياً قبل الإقدام على طلب اللجوء، لأن رفض طلبك سيجعل زيارتك لكندا بعد ترحيلك منها أمراً بالغ الصعوبة.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
      • يقول شهد:
        8 يونيو 2016 الساعة 17 h 48 min

        شكرا سيد فادي
        لكن اذا كنت اريد ان اكمل دراستي هناك ! اذن ما الطريقة المثلى للعيش في كندا غير ان اطلب اللجوء !

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          8 يونيو 2016 الساعة 19 h 55 min

          إما تقديم طلب هجرة لك ولعائلتك، أو إيجاد رب عمل في كندا بحاجة لك أو لزوجك كعامل صاحب كفاءة، أو الحصول على قبول من جامعة أو معهد في كندا (ما يسهّل في الحالتيْن الأخيرتيْن الحصول على تأشيرة للإقامة المؤقتة في كندا دون أن يضمن الحصول عليها).

          رد
  302. يقول صفوان:
    6 يونيو 2016 الساعة 12 h 06 min

    انا سوري هربت من الحرب الى الاردن وبعدها 4 سنين من اقامتي كلاجى في الاردن ذهبت لكندا عن طريق المفوضية واخذت الاقامة الدائمة في كندا السؤال .هل يمكنني ان اذهب للأردن زيارة لكوني املك الاقامة الدائمة في كندا وماهي الاجرائات .هل استطيع دخول الاردن بأقامتي الكندية ام ان هناك اجرائات ارجو الرد مع التفاصيل وشكرا لكم..

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 يونيو 2016 الساعة 12 h 33 min

      أهلاً،
      بداية هل تسمح لك السلطات الكندية بمغادرة كندا إلى الأردن ثم العودة إلى كندا؟ هذا سؤال أنصحك بطرحه على سلطات اللجوء والهجرة الكندية، فطرحك السؤال، أي سؤال كان، هو حق لك.
      ولنفترض الآن أن السلطات الكندية أتاحت لك الذهاب إلى الأردن ثم العودة إلى كندا، هل تستطيع دخول الأردن بإقامتك الكندية؟ هنا اسألك ما إذا كنتَ تحمل جواز سفر سورياً صالحاً. إذا كان الجواب نعم، اسأل سفارة الأردن في كندا عن شروط دخول الأردن، أما إذا كان جواز سفرك السوري منتهي الصلاحية فاطرح السؤال على السلطات الكندية علّها تمنحك وثيقة سفر (وليس جواز سفر بما أنك لستَ مواطناً كندياً بعد) تتيح لك مغادرة كندا (في هذه الحال قد تكون بحاجة لتأشيرة لدخول الأردن).
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  303. يقول بشار حازم:
    5 يونيو 2016 الساعة 8 h 33 min

    مرحبا انا مواطن عراقي اسكن في لبنان محتاج ايميل السفاره الكنديه في لبنان مشان اقدم استأناف

    رد
  304. يقول Zakaria:
    31 مايو 2016 الساعة 19 h 17 min

    السلام عليكم.
    انا لاجئ سوداني (دارفوري) الحرب قتل أهلي في دارفور .كنت نازح في دارفور والآن في فرنسا . قدمت اللجوء في فرنسا ولكن رفضتني فرنسا.
    هل يمكن لي أن اذهب إلى كندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      1 يونيو 2016 الساعة 12 h 15 min

      وعليكم السلام،
      راجع سفارة كندا في فرنسا إضافة إلى الجمعيات الفرنسية التي تُعنى باللاجئين.
      أتمنى لك التوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  305. يقول مازن الدليمي:
    31 مايو 2016 الساعة 18 h 28 min

    السﻻم عليكم انا عراقي وزوجتي سورية تهجرت من العراق الى سورية ومن سورية الى العراق ومن العراق الى اﻷردن لدي طفلتين وقدمت للمفوضية طلب لجوء في عام 2012 وتم اﻷعتراف بي بصفة ﻻجء وﻻكن لم يتم تحديد البلد علمن اني لي اقارب توطنو في كندى في فانكوفر وكانو يساعدوني على المعيشة اما اﻷن فئنا اسكن انا وزجتي في اﻷردن وامر بضروف جدآ صعبة اعاني من اصابة في قدمي وﻻ استطيع ان امارس حياتي الطبيعية في اﻷردن اتمنا اخذ امري بعين اﻷعتبار ومساعدتي ارجو الرد
    مع جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      1 يونيو 2016 الساعة 12 h 17 min

      وعليكم السلام،
      يُرجى متابعة الملف مع المفوضية العليا للاجئين، كما أنه بإمكانك أن تطلب من أقاربك في فانكوفر الاستعلام لدى دوائر الهجرة واللجوء في كندا عما بإمكانهم أن يفعلوه كي تأتي مع عائلتك إلى كندا.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
      • يقول علاء:
        23 يونيو 2016 الساعة 11 h 26 min

        انا طالب ادرس لغه في ولايه فلوريدا وغير قادر على اكمال اللغه لانها غاليه وغير قادر على الرحوع الى الاردن بسبب مشاكل كيف يمكن لي ان اقدم لجوء واكمال الدراسه وبعض المعارف يولو لي اذهب الى بفيلو وقدم عن طريق المنيسه هل ممكن

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          23 يونيو 2016 الساعة 12 h 05 min

          أهلاً،
          أستبعد أن يكون بإمكانك تقديم طلب لجوء إلى كندا فيما أنت حائز على إقامة في الولايات المتحدة. أما إذا كنتَ ترغب بالهجرة إلى كندا فذاك موضوع آخر، ويمكنك لهذه الغاية زيارة موقع وزارة الهجرة الكندية الذي تجد رابطه على هذه الصفحة وتقديم طلب هجرة من الولايات المتحدة. وفي شتى الأحوال استشارة مستشار هجرة أو محامي هجرة تكون مفيدة.

          رد
  306. يقول ..##:
    30 مايو 2016 الساعة 22 h 53 min

    انا لاجئ في كندا ولدي اقامة دائمة
    اريد موقع ايميل سلطات الهجرة الكندية
    من اجل مراسلتهم
    ولكم جزبل الشكر

    رد
  307. يقول نور:
    30 مايو 2016 الساعة 11 h 38 min

    مرحبا انا سورية و زوجي كندي عايشة بالإمارات قدمت ملف الزواج من شهر يناير و لهلا ما ردو عليي فيكون تفيدني؟

    رد
  308. يقول ..##:
    30 مايو 2016 الساعة 3 h 44 min

    انا في كندا واريد الذهاب الى السعودية كيف يمكنني الذهاب بهدف الاستقرار
    انا لدي طفلان وزوجة

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      30 مايو 2016 الساعة 13 h 43 min

      الأمر يتوقف على وضعك في كندا: هل أنت طالب لجوء أم لاجئ أم مهاجر أم مواطن؟ يُرجى مراجعة سلطات الهجرة الكندية.

      رد
  309. يقول Ayman @:
    27 مايو 2016 الساعة 18 h 21 min

    السلام عليكم انا عراقي وحاليا بالمانيا اقدر اقدم لجوء الى كندا وشكرا

    رد
  310. يقول احمد:
    27 مايو 2016 الساعة 12 h 43 min

    السلام عليكم اسمي احمد من سوريا هارب من الجيش السوري أود الجوء الى كندا

    رد
  311. يقول حسين علي حمود:
    27 مايو 2016 الساعة 4 h 02 min

    السلام عليكم.انا من العراقي من محافظةالانبار مسجل في المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين منذ٢٠٠٧ وعندي ولدين اصيبا بالشلل الدماغي .ملفي موجود في السفاره الكنديه منذ خمس سنوات حيث ام تحويله من المفوضيه الى السفاره.والى الان لم يجد طريق النور.هل من الممكن ايجاد سبيل لنشر معاناتي ولكم مني كل الاحترام.

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      27 مايو 2016 الساعة 12 h 22 min

      وعليكم السلام،
      أنا آسف لما يعانيه ولداك وأنت، ولكن ليس بمقدورنا، زملائي الصحافيون وأنا، أن نساعدك. أرى أن تتابع الملف مع المفوضية العليا للاجئين وسفارة كندا.
      مع تحياتي وتمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  312. يقول douha:
    26 مايو 2016 الساعة 19 h 12 min

    مرحبا،
    انا اقيم في كندا اقامة دائمة ، انا سورية الجنسية ، اريد احضار زوجي من تركيا الى كندا ، اريد معرفه الاوراق اللازمة للم الشمل و الفترة المتوقعه لقبول الطلب و فترة مجيئه الى هنا كم تتراوح، او عن طريقه فيزة عمل ما الاوراق ايضا ، لو سمحتم اريد المساعدة وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      27 مايو 2016 الساعة 12 h 19 min

      أهلاً سيدة ضحى،
      أنصحك بالاتصال بدوائر الهجرة الكندية لطرح هذه الأسئلة، فزملائي وأنا صحافيون في إذاعة ومعلوماتنا في مجال الهجرة واللجوء عامة.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  313. يقول اسلام:
    26 مايو 2016 الساعة 9 h 20 min

    ارجوك ساعدنى فى الهجرة من مصر تخيل تقدمت لوظيفة لكن قالو لى لا اصلح لانى معاق حركيا ولا اصلح للعمل

    رد
  314. يقول نضال:
    23 مايو 2016 الساعة 13 h 23 min

    أخواتي الاعزاء أنا عملت كفالة كنسية إلى كندا وتمت الموافقة وفي ١٣/٥ عملت التحاليل الطبية هل لديكم فكرة إذا وقت المقابلة في السفارة الكندية في لبنان يأخذ وقت أو لاء أو لا يوجد أي فكرة لديكم

    رد
  315. يقول hanan:
    23 مايو 2016 الساعة 6 h 07 min

    انااردنية ام ل طفلة واعاني من مشاكل اسرية مع والد الطفلة واحمل شهادة جامعية ووظيفة وافكر بالهجرة لكندا انا وبنتي فقط كيف الخطوة الاولى

    رد
  316. يقول NSREEN:
    22 مايو 2016 الساعة 5 h 56 min

    السلام عليكم:
    عائلة صديقة سورية منحت حق اللجوء الكنسي (حيث تم دفع الكفالة الكنسية )إلى مقاطعة كيبيك الكندية فهل تستطيع الإقامة في مقاطعة أخرى؟؟

    رد
  317. يقول ابو نور:
    22 مايو 2016 الساعة 5 h 52 min

    انا عراقي طالب لجوء ومسجل لدى المفوضية في لبنان منذ عامين وارغب بعمل الكفالة الكنائسية فما هو انسب طريق لعمل ذلك علما اني لا اعرف احدا ليقوم بالمراجعات في كندا,وهل هي مفتوحة حاليا ؟

    رد
  318. يقول Hiba:
    21 مايو 2016 الساعة 5 h 09 min

    مرحبا انا بنت من سورية بدي قدم لجوء على كندا من لبنان علما انو في حدا بكندا فيه يكفلني ايو الافضل انو قدم اللجوء من السفارة الكندية او من مفوضية الامم المتحدة والكفيل كيف بيقدر يساعدني ليسرع عملية اللجوءوهل مضمون قبولي

    رد
  319. يقول mohamad:
    20 مايو 2016 الساعة 7 h 27 min

    السلام عليكم
    انا سوري الجنسية وقد خرجت من بلدي بسبب محاولة اجباري على حمل السلاح ورفضت ذلك , وبعدها اصبحت مطلوب وملاحق في بلدي وخرجت الى لبنان, لهذا اتمنى المساعدة في الطريقة الافضل للجوء الى كندا ,
    وايضا اتمنى ان استطيع ان اكمل دراست الماستر في كندا لان انا قد حصلت على البكلوريوس في سوريا سابقا.
    ولكم جزيل الشكر والعرفان

    رد
  320. يقول hamad:
    20 مايو 2016 الساعة 5 h 08 min

    مرحبا
    انا سوري الجنسية ومقيم اقامة مؤقة في لبنان ولا يمكنني الرجوع الى بلدي سوريا لأسباب سياسية وعرقية وانا مهندس كمبيوتر .هل يمكنني التقديم للجوء السياسي الى كندا عن طريق السافرة الكندية في لبنان ؟
    وشكرا

    رد
  321. يقول سمير الليل:
    19 مايو 2016 الساعة 9 h 31 min

    كم المدة التى يقضيها اللجئ ليزور بلده

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      19 مايو 2016 الساعة 11 h 26 min

      إذا مُنح حق اللجوء لن يكون بمقدوره زيارة بلده طالما أن الأوضاع فيه لم تتغير (وإلّا لماذا ستمنحه السلطات الكندية حق اللجوء إذا كان بإمكانه الذهاب إلى بلده بكل أمان ودون خطر على حياته؟)

      رد
  322. يقول Adel Mohamed:
    18 مايو 2016 الساعة 8 h 05 min

    السلام عليكم أنا سوري ولي 3 أطفال ومسجل في المفوضية في مصر وعملنا مقابلة الأولى التوطين وسئلوني هل يوجد جنسية مصرية مع الأولاد فاقلت لهم لا هم سوريين ولكن طليقتي المصرية أم الأولاد سؤالي لحضرتك هو هل لو طليقتي عامله الجنسية المصرية للأولاد ممكن يتأثر لجوئنا في المفوضية أو في إلتوطين أرجوا منكم الإفادة لأنني على أمل أن يكمل حلمي في مستقبل لأطفالي ونحن منتظرين المقابلة الثانية وهل لو فعلا طليقتي عاملة الجنسية المصرية للأولاد هل بأمكانها تسحب الجنسية عنهم أنا في أنتظار ردكم بفارغ الصبر وشكرا لكم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 مايو 2016 الساعة 13 h 21 min

      وعليكم السلام،
      بصراحة لا أملك إجابة على سؤالك، أنا آسف. أنصحك بالاستعلام لدى محامي هجرة أو لدى أشخاص في مثل وضعك.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  323. يقول محمد:
    17 مايو 2016 الساعة 18 h 56 min

    سلام وتحية
    اخي الفاضل , انا تونسي اسمي”محمد” و اتواجد في الامارات وقد اعتنعقت المسيحية ولكن لا اقدر ان امارس عقيدتي الدينية هنا كما اني مضطهد و كما تعلم دولة خليجية واسلامية كيف تنظر للمرتد في نظرهم . كما اني اخي الفاضل ممنوع من السفر من هذا البلد وليس لي اي عمل خصوصا اني كنت اعمل في مجال الطيران . لذا ارجو منك ان تقترح علي لاسيما ان بلدي الاصلي يرفض هذه العقلية وهي الخروج عند الاسلام, وشكرا
    اخوك محمد

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 مايو 2016 الساعة 13 h 16 min

      أهلاً سيد محمد،
      أنصحك بعرض قضيتك على محام أو جمعية حقوقية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. أعرف أنه في حال تمكنتَ من بلوغ الأراضي الكندية بإمكانك تقديم طلب لجوء، فتدرس السلطات طلبك وتقرر إما منحك اللجوء أو ترحيلك.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  324. يقول محمد أبو سويلم:
    17 مايو 2016 الساعة 16 h 05 min

    السادة الكرام
    تحية طيبة وبعد
    أنا مواطن مصري وتقدمت بطلب لجوء الي منظمة الأمم المتحدة في تركيا ومازلت منتظر المقابلة الثانية لتحديد موقفي والنظر في القرار
    ويوجد عندي صديق مصري يحمل الجنسية الكندية ومقيم في كندا منذ وقت طويل وتحدثنا حول كيفية وصولي الي هناك في الوقت الذي أملك فيه ملف UNHCR فماذا أفعل في هذه الحالة لكي أذهب الي هناك
    أرجو التوضيح مع جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      17 مايو 2016 الساعة 18 h 37 min

      أهلاً،
      اطلب من صديقك المقيم في كندا أن يتصل بدوائر اللجوء الكندية للاستعلام عن سبل مساعدتك.

      رد
  325. يقول خلدون:
    16 مايو 2016 الساعة 21 h 07 min

    السلام عليكم
    أنا طالب سوري مقيم في ولاية سياتل الامريكية
    بالقرب من فانكوفر الكندية
    هل أستطيع تقديم طلب للجوء الى كندا وهل أستطيع الذهاب الى الحدود البرية بين كندا واميركا وطلب للجوء الى كندا ؟؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      17 مايو 2016 الساعة 11 h 08 min

      وعليكم السلام،
      تقول إنك “مقيم” في الولايات المتحدة، وهذا يعني أنك إذا طلبتَ اللجوء في كندا ستعيدك سلطاتها إلى الولايات المتحدة. إن كنتَ ترغب بالإقامة في كندا لماذا لا تقدّم طلب هجرة إليها؟
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
      • يقول خلدون:
        19 مايو 2016 الساعة 17 h 43 min

        أنا لست مقيم بالولايات المتحدة أنا دخلت بفيزة دراسية f1

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          20 مايو 2016 الساعة 11 h 08 min

          لكن هذا لا ينفي أنك مقيم بصورة شرعية في الولايات المتحدة وأنك إذا ما طلبتَ اللجوء في كندا ستعيدك سلطاتها إلى الولايات المتحدة. هل عرضتَ قضيتك على جهة مطلعة بما فيه الكفاية على شؤون اللجوء في كندا (محام، مستشار، جمعية حقوقية)؟ بصراحة أنا لستُ من أهل الاختصاص في هذا المجال ومعلوماتي فيه عامة.
          أتمنى لك التوفيق،
          فادي الهاروني

          رد
  326. يقول رهجات:
    15 مايو 2016 الساعة 7 h 29 min

    سيد فادي انا لاجئ سوري في لبنان منذوخمس سنوات تقريباومسجل في المفوضيه وتقدمة بطلب لجؤعبر البلدية منذو 3اشهروقالو لنا ان اورقكم صارة في السفارة الكنديه في بيروت اوريد منكم مساعدتي ان اعرف طلبي اين ذهب الله وكيلكم وضعي تحت الصفر عندي 7 اطفال والوضع تعبان اكتير ولا ندري ماذا نفعل واوريد مساعدتكم ولكم جزيل الشكر وانا واولادي حلمنا ان نذهب الي كندا لاان اولادي بلا تعليم ولاشئ وشكرا لكم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 مايو 2016 الساعة 13 h 19 min

      أهلاً،
      يُرجى لهذه الغاية مراجعة سفارة كندا في بيروت طالما أن أوراقكم أصبحت لديها.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  327. يقول شادي:
    13 مايو 2016 الساعة 14 h 43 min

    مساء الخير وارجو منكم المساعدة في طلبي انا شاب لبناني متزوج من لبنانية ولدي ولادان ڜاب وبنت عمر الشاب سبعة عشر سنة صف الباكلوريا والبنت احدا عشر سنة الصف السابع اساسي واعمل في تلبيس الحجر والنحت وتركيب الشامنيات والشلالات ولدي خبرة قوية بجميع اعمال البناء ولسوء الاحوال المعيشية في لبنان وعدم وجود العمل لي كلبناني لكثرة المضاربات في الاسعار اصبح العمل شبه مستحيل. فقررت الهجرة الى كندا الباب الكريم لاعمل واكمل علم اولادي واكمل حياتي فيها وانتظر مساعدتك وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      13 مايو 2016 الساعة 20 h 51 min

      مساء النور،
      للأسف لا يمكننا كصحافيين أن نساعدك في طلب الهجرة، فلا قدرة لنا ولا سلطة في هذا المجال.
      لكن بإمكانك أن تنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة كي تكوّن فكرة عن الهجرة إلى كندا، وبعد ذلك يمكنك تقديم طلب لدى سفارة كندا في لبنان.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  328. يقول Bassam:
    13 مايو 2016 الساعة 9 h 55 min

    مرحبا
    لو سمحت عندي سؤال
    انا مقيم بالرياض مع مرتي وابني حصلنا ع موافقة طلب اللجوء بكفاله خاصة ولكن زوجتي حامل
    السؤال هل من الممكن يعطونا التاشيرة حتى لو كانت حامل او لازم نستنى
    السؤال ممكن يعملو استثناأت لطالبي اللجوء
    شكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      13 مايو 2016 الساعة 17 h 57 min

      أهلاً،
      يجب طرح السؤال على الجهة التي وافقت على طلبك. حسب رأيي إذا كان الطبيب لا يمانع في سفر زوجتك الحامل جواً، فالسلطات الكندية لن تمانع من جهتها. لكن اطرح السؤال على الجهات المختصة. وبالسلامة إن شاء الله.
      فادي الهاروني

      رد
  329. يقول mkdad:
    13 مايو 2016 الساعة 6 h 05 min

    انا مقيم في بلغاريا وقد نفذت اقامتي والبسبورت العراقي نفذ ولايقبلون تجديده في السفاره العراقيه في صوفيا فهل استطيع طلب اللجوء في كندا او المانيا او بريطانيا وكيف

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      13 مايو 2016 الساعة 17 h 59 min

      أشك في أن تكون هذه الدوافع مقبولة من قبل السلطات الكندية لمنحك اللجوء. لماذا لا تقدم طلب هجرة إلى كندا بعد تجديد جواز سفرك؟

      رد
  330. يقول محمد:
    12 مايو 2016 الساعة 11 h 52 min

    سيدى العزيز أ/ فادي
    انت ارسل لي رسالة يقول

    مساء النور أستاذ محمد،
    نعم يحق للمعاقين جسدياً، أسوة بسائر الناس، تقديم طلب هجرة إلى كندا.
    أنصحك بالنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة من أجل تكوين فكرة حول الهجرة إلى كندا، وإليك أيضاً الرابط لسفارة كندا في القاهرة:
    http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/visas/index.aspx?lang=eng
    مع تمنياتي بالتوفيق،
    فادي الهاروني

    وانا دخلت في الموقع ولم اعرف كيفية استفادة وارجو توضيح والموقع يوجد عدة اشياء ولكن في اي جزء أدخل في الموقع وكيفية تقديم ارجو توضيح يعني مثلا هناك للدراسة والهجرة…
    وانا دخلت في الموقع الهجرةوبعدها ادخلني في لموقع
    http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
    في اي جزء اختار وكيفية تقديم ونصائح تقديم ولا اطلب فقط سوى توضيح وايضا اريد محامي متخصص هجرة كندا موثوق في القاهرة اذا أمكن لانني لا استطيع فعل أي شئ من دون محامي
    وشكراعلى حسن تعاونك

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      16 مايو 2016 الساعة 13 h 29 min

      أهلاً سيد محمد،
      إليك الرابط لسفارة كندا في مصر (آسف لأني ارسلتُ لك رابطاً لسفارة كندا في دولة أخرى في ردي السابق):
      http://www.canadainternational.gc.ca/egypt-egypte/index.aspx?lang=ara
      بالنسبة لمحامي هجرة أو مستشار هجرة، لا أعرف أحداً يعمل في هذا المجال في مصر كما أنه لا يحق لي أن أحيلك إلى أي منهم في أي مكان في العالم.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  331. فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
    11 مايو 2016 الساعة 14 h 07 min

    إليك موقع المفوضية:
    http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27100.html

    رد
  332. يقول علاء محمد:
    10 مايو 2016 الساعة 11 h 34 min

    سيدي الفاضل انا عراقي مقيم في دبي مع عائلتي أرغب في دخول كندا والتقديم على اللجوء فهل من الأفضل الذهاب الى أمريكا ومنها الى الحدود الكندية لمقاطعة اونتاريو وطلب اللجوء هناك او بعمل فيزة سياحية والدخول لكندا ومن ثم طلب اللجوء . وشكرا

    رد
  333. يقول سياسي معارض:
    10 مايو 2016 الساعة 11 h 32 min

    مساء الخير
    أنا مواطن سعودي عسكري سابق ومعارض سياسي وأريد طلب اللجوء السياسي لكندا وأعاني من القمع والتهديد ومحروم من العمل بأي مهنة داخل بلدي أرجوا المساعدة وما الواجب علي فعله .
    دمتم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      10 مايو 2016 الساعة 12 h 20 min

      مساء النور،
      اللجوء إلى كندا من خارج أراضيها يتم عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. أنصحك بالتواصل مع منظمات حقوقية فهي دون شك على علم أكثر مني بالسبل الواجب اتباعها لطلب اللجوء إلى دول العالم التي تستقبل لاجئين سياسيين.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  334. يقول احمد:
    10 مايو 2016 الساعة 3 h 30 min

    اني مواطن عراقي الجنسية ولدي شقيقي مصاب بمرض ونسبة الاعاقة هي 86 % حيث عملت تقريراً في مستشفيات تركيا بالجان مختصه في مرضي ولدي شقيقي طفله عمرها 6 سنوات اود الهجرة الى كندا. وانا المعين لهم والمسؤل لهم برعايتهم وتلبية متطلباتهم خرجنا من العراق بسبب الحروب في تركيا لا يوجد اي علاج لاخي المعاق علما اننا 3 نفرات فقط انا وشقيقي وابنته فقط علما اني اسكن تركيا حاليا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      10 مايو 2016 الساعة 12 h 22 min

      أهلاً سيد أحمد،
      يؤسفني ما تعانيه أنت وشقيقك المعاق وطفلته. اللجوء إلى كندا من خارج أراضيها يتم عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. هل اتصلتَ بمكتب المفوضية في تركيا؟

      رد
  335. يقول صلاح الدين فيصل عبده صالح:
    9 مايو 2016 الساعة 3 h 41 min

    أنا صلاح الدين من اليمن أنا أريد الهجرة الى كندا للدراسة ممكن تساعدوني

    رد
  336. يقول Hasan soud:
    7 مايو 2016 الساعة 22 h 14 min

    مرحبا انا لأجى عراقي الآن في تركيا وعلما مسجلة لدى الأمم المتحدة وقصتي أخي الفاضل نزحت من محافظتي البصرة لكوني سني المذهب تعرض والدي لخطف من قبل مليشيات شيعية بقى تحت تعديب شهرين وتعرضنا لتهديد واضظرين لهرب لموصل عام 2006 وبقين في الموصل 3سنوات مع قله خدمات وسوء الأوضاع الأمنية والصحية وتركن لمدارس لعمل واضطرين لسفر لسوريا عام2010 وبدأت المأساة مرة آخر بسبب قلة النقص في العلاج وسوء الخدمات الصحية توفت أختي وبعدها سفرنا إلى تركيا لا نقدر نرجع لعراق لكونن مستهدفين ولا نقدر البقاء في تركيا بسبب المعيشة الصعبه وممنوع عمل العراقيين واريد اللجوء الى كندا انا وعايلتي ولكم جزيل شكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      9 مايو 2016 الساعة 14 h 07 min

      أهلاً سيد حسن،
      يؤسفني ما تعانيه أنت وأسرتك. اللجوء إلى كندا يتم عادة من خلال المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  337. يقول Laila turk:
    5 مايو 2016 الساعة 4 h 45 min

    انا من سورية اقيم بلبنان مع عائلتي زوجي وطفلين قدمت طلب خجرة لكندا من هشهور اتصلو بي واخذوا كل المعلومات ولم اعلم الجواب كيف استطيع معرفة ذلك

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      5 مايو 2016 الساعة 9 h 53 min

      ننصحك بالانتظار ريثما يصلك الجواب لأنّ معاملات الهجرة تأخذ وقتا طويلا، ونتمنّى لك ولعائلتك التوفيق

      رد
  338. يقول محمد:
    3 مايو 2016 الساعة 9 h 28 min

    مساء خير
    انا محمد من مصر مقيم في القاهرة وانا حاصل على بكالوريس ادارة اعمال واعمل في شركةعالمية بنسبة 5% وحيث اعاني اعاقة بسيطة وهي شورت اكسليس او قصر وتر ولكن اعاني من تمييز وعنصرية بشدة واشعر ليس مواطن من درجة الاولي على رغم اني مصريين شرفاء وسجلي نظيف مثل اي شخص وانا ولا انتمي أي حزب ولا سياسة فقط اريد ان اعيش مثل اي شخص وهو معاملة مثل كل اشخاص وليس معاملة رديئة وللعلم اجيد تحدث انجليزى بشكل جيد وأستطيع عمل مثل اي شخص سؤالي
    هل يمكن شخص معاق تقديم هجرة وهل يوجد تسهيلات ؟
    وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      3 مايو 2016 الساعة 12 h 09 min

      مساء النور أستاذ محمد،
      نعم يحق للمعاقين جسدياً، أسوة بسائر الناس، تقديم طلب هجرة إلى كندا.
      أنصحك بالنقر على الروابط المتوفرة على هذه الصفحة من أجل تكوين فكرة حول الهجرة إلى كندا، وإليك أيضاً الرابط لسفارة كندا في القاهرة:
      http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/visas/index.aspx?lang=eng
      مع تمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  339. يقول Lawa:
    27 أبريل 2016 الساعة 19 h 55 min

    السلام عليكم ، انا شاب في العراق اود الهجرة الى كندا بس مثل ما تعرفو ان كثير صعب ان اسافر بنفسي ، ف تمكنت ان اجد شركة بإمكانهم ان يأخذو فيزا العمل او صياحي حتى اتمكن اوسافر الى كندا ، بس قالو بأن يأخذو بصمة في سفارة كندية ، ف سوأل هل سيكون هناك مشكلة عندما اطالب الجوء ؟؟هل البصمة يسبب المشاكل في القضية او يسبب ان يرجعولي الى بلدي ؟؟؟ لأن غايتي هوة الجوء و ليس عمل .. شكرا لكم ..

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      29 أبريل 2016 الساعة 11 h 21 min

      وعليكم السلام،
      أكرر ما سبق وكتبتُه على هذه الصفحة، وهو أنه يحق لمن يصل إلى كندا أن يطلب اللجوء فيها، فتدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك منحه حق اللجوء أو ترحيله.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  340. يقول صالح:
    26 أبريل 2016 الساعة 19 h 33 min

    اخي الكريم
    انا حاليا في اليونان وقد افادونا اننا نستطيع الدهاب الى كندا عبر البحر تستغرق الرحله ١٥ يوم في البحر هل اذا وصلنا الى كندا يستقبلون لاجونا ام سيعقبوننا ويتم ارجعنا الى اي بلد اخر
    وشكراً

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      27 أبريل 2016 الساعة 11 h 26 min

      أهلاً أستاذ صالح،
      من يطأ أرض كندا يحق له طلب اللجوء، وتدرس السلطات طلبه وتقرر على ضوء ذلك منحه حق اللجوء أو ترحيله. لكن أود لفت انتباهك إلى أن بعضاً ممن حاولوا الوصول إلى كندا عن طريق البحر بغية طلب اللجوء وصلوا في النهاية لكن أمواتاً، مع الأسف.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  341. يقول pretty:
    26 أبريل 2016 الساعة 0 h 43 min

    مرحبا أنا صرلي سنة في كندا و قدمت لجوء أنا لدي جنسيتين سورية و هنغارية وأخذت الموافقة على اللجوء و منذ شهر قدمت طلب للإقامة ولكني أود إلغاءها والرحيل من كندا و استرجاع جوازات سفري هل هذا ممكن و كيف أريد بعض المعلومات حول ذلك رجاء وشكرا

    رد
  342. يقول Ivan:
    24 أبريل 2016 الساعة 15 h 39 min

    استاذي الفاضل انا سوري وزوجتي مغربية هل أستطيع أن أقدم طلب الهجرة إلى كندا لي ولزوجتي

    رد
  343. يقول محمد علي:
    24 أبريل 2016 الساعة 4 h 03 min

    انا استاذ جامعي وارغب فى الهجرة الى كندا اريد معرفة اذا كان فى الامكان الحصول على عمل براتب معقول وكيف احصل على عمل هناك ؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      25 أبريل 2016 الساعة 14 h 59 min

      أهلاً،
      راجع سفارة كندا في بلد إقامتك واطرح على موظفيها أسئلتك، ثم تقرر على ضوء ذلك ما إذا كانت الهجرة إلى كندا تلبي طموحاتك.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  344. يقول سمير:
    23 أبريل 2016 الساعة 18 h 47 min

    ممكن استاذ اذا اردت الزوجة التي تمتلك الاقامة في كندا ان تكفل زوجها المقيم خارج كندا وهي حاليا تدرس وليس لها دخل شهري تتلقا منحة فقط هل تستطيع ان تكفله

    رد
  345. يقول سمير:
    23 أبريل 2016 الساعة 11 h 12 min

    مساء الخير استاذ هل يستطيع الطالب الذي عنده اقامة في كندا ان يجلب زوجته للعيش معه بي كندا علما انه غير عامل وليس له دخل شهري

    رد
  346. يقول سمير:
    23 أبريل 2016 الساعة 10 h 57 min

    هل يستطيع الطالب ان يتكفل بلم الشمل الزوجة في كندا بدون عمل حاليا

    رد
  347. يقول ..##:
    22 أبريل 2016 الساعة 22 h 55 min

    انا سوري اتيت الى كندا من 3 شهور كنت بلاردن ولم يعجبني الوضع واريد العودة هلى يمكنني وهل يمكنني العودة الى الاردن او اي بلد عربي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      25 أبريل 2016 الساعة 15 h 04 min

      أهلاً،
      يمكنك مغادرة كندا دون عقبات، أما بشأن عودتك إلى الأردن فعليك طرح السؤال على السلطات الأردنية. ومن جهتي أنصحك بأن تعطي نفسك بعض الوقت في كندا علّك ترغب بالبقاء فيها.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  348. يقول عاليا:
    20 أبريل 2016 الساعة 12 h 35 min

    ممكن اعرف هل في القانون الكندى مايسمح للزوج ان يأخذ الأبناء من الام و هم بنات بعد سن معين

    رد
  349. يقول عاليا:
    20 أبريل 2016 الساعة 12 h 32 min

    اسفه للازعاج بس كنت عايزه اعرف هل من حق الزوج بعد ماقام بعمل هجره عائليه و بالفعل توجهنا الى كندا من حوالى سنه و 8 شهور ان يلغيها مع العلم اننا لم نمكث سوى أسبوعين فقط انا و الأولاد معه هناك و هو أيضا غادر كندا بعدنا بشهرين

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    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      20 أبريل 2016 الساعة 14 h 04 min

      يحق للحاصل على تأشيرة هجرة التخلي عنها بواسطة كتاب خطي. لكن، حسب علمي، عندما تكون الهجرة عائلية (زوجان مع أو بدون أولاد) ليس بإمكان أحد الزوجيْن أن يطلب إلغاء تأشيرات سائر أفراد الأسرة. أطلبي رؤية نسخة عن طلب إلغاء التأشيرة.

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  350. يقول عاليا:
    20 أبريل 2016 الساعة 11 h 42 min

    كيف يمكن لشخص ان يعود الى كندا بعدما ذهب اليها لمده أسبوعين فقط بعد الموافقه على ان يكون new immigrants
    هل من حقه العوده مره أخرى بعد سنتين غياب عن كندا

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    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      20 أبريل 2016 الساعة 12 h 03 min

      مبدئياً يحق له، لكن راجعي سفارة كندا في بلدك للتحقق من ذلك.

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    • يقول سمير:
      24 أبريل 2016 الساعة 9 h 30 min

      السلام عليكم الاخ الكريم انا زوجتي عندها الاقامة في كندا وحاليا تدرس في معهد وتتلقا منحةمن المعهد هل تستطيع كفالتي للعيش معها في كندا وليس لها دخل الي المنحة

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  351. يقول سوري في تركيا:
    20 أبريل 2016 الساعة 4 h 20 min

    لدي اخت موجودة في كندا وهي تم اختيارها ضمن برامج استقبال اللاجئين السوريين هل باستطاعتها ان تعم لي لم شمل او هل هناك طريقة لكي تساعدني للسفر إلى كندا علما انا موجود بتركيا

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