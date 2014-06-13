إحدى صفحات موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية

إحدى صفحات موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية
Photo Credit: راديو كندا

الهجرة واللجوء إلى كندا: أجوبة على أسئلة زوّار موقعنا

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 13 يونيو, 2014 , 2٬948 تعليق ↓

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نتناول اليوم أسئلة تتعلق بالهجرة واللجوء إلى كندا وردتنا من زوار موقعنا. معظم الأسئلة وردت من مواطنين سوريين، معظمهم خارج الوطن، اضطروا للنزوح منه بسبب المأساة الدامية العاصفة به. أسئلة مثقلة بالآلام والآمال، بآلام أصحابها الآملين بملاذ آمن في كندا. أسئلة حملناها إلى الأستاذ إيلي نصر الله، المستشار القانوني في شؤون الهجرة في العاصمة الكندية أوتاوا منذ عام 1988.

أحد نماذج الأسئلة التي تتكرر كثيراً ومع فوارق بسيطة هو لمواطنين سوريين يقيمون مع أسرهم إما في لبنان أو في الأردن أو في دول أخرى، ويرغبون بالهجرة أو اللجوء إلى كندا لأن أوضاع سوريا لا تتيح لهم العودة إلى مدنهم وقراهم، أو لأن حياتهم ستكون بخطر في حال عادوا إليها.

لدينا أيضاً سؤال من شاب ضرير في مطلع العشرينات من عمره، سوري أيضاً، نزح إلى لبنان ويقيم في موقف سيارات في بيروت. وهو قدّم طلب لجوء إلى كندا بواسطة سيدة سورية تعمل مستشارة هجرة. إذاً نحن هنا أمام شاب معاق ولديه احتياجات خاصة. هل من سبيل ما لتسريع دراسة طلب اللجوء الذي قدّمه؟ للأستاذ إيلي نصر الله رأي ونصيحة.

وهناك سؤالان وردانا من كندا. يقول طارح السؤال الأول إنه مصري وزوجته سورية، وإنهما حالياً في مونتريال. هو طالب، أما هي فتملك تصريح عمل مفتوح (Open Work Permit)، ويسأل ما إذا كان يحق لهما تقديم طلب لجوء لأسباب سياسية.

أما السؤال الثاني الوارد من كندا فأرسله رجل سوري يقول إنه مقيم في كندا بموجب إقامة دائمة (Permanent Residence) حصل عليها عن طريق الزواج. لكنّ الخلاف دبّ بينه وبين زوجته، فأخذت تهدده بأنها سوف تخرجه من كندا بما أنها هي التي كفلته. ويضيف أن بلده سوريا في حالة حرب ولا يستطيع العودة إليه، ويسأل ما إذا بإمكانه تقديم طلب لجوء في كندا.

وبالإضافة إلى إجابات المستشار القانوني في شؤون الهجرة الأستاذ إيلي نصر الله، ستجدون معلومات قيّمة على موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية، وهو بلغتيْ كندا الرسميتيْن، الإنكليزية والفرنسية. وإن كنتم تقيمون خارج كندا بإمكانكم الاتصال بسفارة كندا في بلد إقامتكم، وإذا لم يكن لكندا سفارة فيه يمكنكم الاتصال بأقرب سفارة كندية إليكم.

وإليكم رابطيْن من موقع الوزارة، كل منهما بلغتيْ كندا الرسميتيْن، يتوجه الأول لمن يريد المجيء إلى كندا أو تمديد إقامته فيها:

http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/cometocanada.asp

http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp

أما الرابط الثاني فيتوجه للراغبين بطلب اللجوء إلى كندا أو بتقديم الكفالة لمن يرغب باللجوء إليها:

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/index.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/index.asp

نشير أيضاً إلى أنه يسعدنا نشر تعليقاتكم على أي من مواضيعنا، لكننا كصحفيين في راديو كندا الدولي غير مهيأين للإجابة على أسئلة تتعلق بالهجرة إلى كندا أو اللجوء إليها، وبالتالي غير ملزَمين بالرد عليها، ونرجو تفهمكم لهذا الأمر شاكرين إياكم مسبقاً.

وفي النهاية لا يسعنا سوى أن نتمنى لكم جميعاً التوفيق، أينما كنتم.

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فئة هجرة ولجوء

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2٬948 comments on “الهجرة واللجوء إلى كندا: أجوبة على أسئلة زوّار موقعنا
  1. يقول Abdelrahman hesham:
    8 ديسمبر 2017 الساعة 12 h 42 min

    لوسمحت شخص مطارد من قبل النظام السياسي في مصر بسبب له اراء معارضة وهو الآن خارج مصر يعمل بالكويت ولو رجع الي مصر سيتم اعتقاله وتعذيبه وقد تم اعتقال اكثر من مره ولكن ليس معه مايثبت ذلك من أوراق والذي يستطيع اثباته حجم الإصابة التي اصابته وسببت له اصابه بالغة وتحتاج الي علاج لفتره من الزمن وله صديق داخل الأراضي الكندية كيف يقدم علي طلب للجوء السياسي لكندا هل ممكن ان يساعده صديقه للجوء…ارجو الرد ارجو الرد
    وجزاكم الله خيرا ..شكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 ديسمبر 2017 الساعة 16 h 52 min

      أهلاً،
      كل من يصل إلى كندا بإمكانه أن يقدّم طلب لجوء لدى سلطاتها. تقوم دوائر اللجوء بعد ذلك بدراسة الطلب وتقرر ما إذا كان صاحبه يستحق اللجوء أم لا، فإذا وجدته أهلاً له تمنحه إياه وإلّا تقوم بترحيله.

      رد
  2. يقول Mohamed:
    4 ديسمبر 2017 الساعة 1 h 33 min

    السلام عليكم اخي الكريم
    نحن عائله مكونه من ثلاثه اشخاص تقدمنا بطلبات لجو لنا جميعا تم الموافقه علي الزوجه فقط واترفضنا انا وابني
    كيف نتصرف وما هي نصيحتك الينا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 ديسمبر 2017 الساعة 16 h 54 min

      وعليكم السلام،
      أين تقيمون حالياً وبواسطة أي جهة قدمتم طلب اللجوء؟ أرى أن تراجعوا الجهة التي قدّمتم الطلب من خلالها.

      رد
  3. يقول همسة احمد:
    3 ديسمبر 2017 الساعة 7 h 14 min

    السلام عليكم
    انا سورية ارملة لدي طفل وقد تقدم لي خاطب من فترة حصل على الهجرة الى كندا ويحق له ان ياخذني معه هل ياترى استطيع ان اخذ ابني معي الى كندا ام لأ وان لأ ماهي الحلول المطروحة
    ولكم جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 ديسمبر 2017 الساعة 18 h 23 min

      وعليكم السلام،
      طبعاً يحق لك أن تأخذي طفلك معك إلى كندا في حال حصولك على تأشيرة الهجرة. لكن الخاطب لا يحق له أن يكفل خطيبته لتحصل على تأشيرة هجرة إلى كندا، إنما بإمكان الزوج أو الزوجة تقديم الكفالة لمن يرتبط أو ترتبط به أو بها بعقد زواج رسمي.

      رد
  4. يقول عربية:
    1 ديسمبر 2017 الساعة 23 h 29 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. انا إمرأة اعيش بالكويت كنت احمل الجنسية الكويتية أنا وعائلتي إلا أن الحكومة الكويتية سحبت الجنسية الكويتية مني ومن عائلتي سنة ٢٠٠٠ فحرمنا من جميع حقوقنا كالتعليم والعلاج والقيادة والزواج إلخ..فنحن لا نملك أي ورقة تثبت وجودنا في هذه الحياه لا جنسية ولا جواز سفر ولا حتى بطاق مدنية حيث أني أريد اللجوء إلى كندا فما العمل..أرجو إفادتي ولكم منا جزيل الشكر والإمتنان

    رد
  5. يقول faraj:
    1 ديسمبر 2017 الساعة 4 h 39 min

    انا من ليبيا متزوج 4 اطفال اقل من 18 اريد التقدم الى الهجرة الى كندا ولاتوجد سفارة كندية بليبيا

    رد
  6. يقول ASSAD:
    24 نوفمبر 2017 الساعة 7 h 42 min

    اسعد حسون مقييم في ليبيريا اريدتقديم طلب الهجرة او اللجوء الى كندا مع زوجتي وطفلين
    شكرا جزيلا

    رد
  7. يقول وسيم الجوني:
    22 نوفمبر 2017 الساعة 23 h 00 min

    مساء الخير استاذ فادي
    أود ان اسأل هل يستطيع الزوج ان يكفل زوجته الموجوده خارج كندا حتى و ان لم يكن يعمل في الوقت الحالي ؟؟
    علما ان الزوج حاصل على الاقامه الدائمة

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      23 نوفمبر 2017 الساعة 11 h 00 min

      صباح النور أستاذ وسيم،
      حسب علمي يحق لك أن تكفل زوجتك (مع إبراز عقد زواج معترف به في كندا) بغض النظر عن مدخولك. وبما أنك مقيم في كندا ما رأيك لو تتصل بدوائر الهجرة وتحصل منها على إجابة مؤكدة؟
      مع تمنياتي لكما بالتوفيق ،
      فادي الهاروني

      رد
  8. يقول فريد قراوة:
    19 نوفمبر 2017 الساعة 11 h 10 min

    السلام عليكم اني متحصل على شهادة بداغوجية لتعليم السياقة صنف [ب] في الجزائر اريد الهدرة الى كندا هل يمكنني ممارسة هذه المهنة [تعليم السياقة ] اما لا اذا امكن ماهي الشروط النطلوبة في كندا انتظار الرد من فضلكم وشكرا

    رد
  9. يقول محمد محمود:
    19 نوفمبر 2017 الساعة 7 h 36 min

    أنا مواطن مصري و أريد اللجوء إلى كندا و أريد معرفه إذا حصلت على حق اللجوء في كندا هل يمكنني زياره بلدي مصر مره أخرى أم لأ

    رد
  10. يقول نجمة:
    16 نوفمبر 2017 الساعة 7 h 47 min

    مرحبا عمري 29 سنة ومتزوجة ولدي طفلين واعيش بالسعودية واحمل اقامة نظامية و مسجل في الاقامة جنسية مقيم بلوشي وليس لي بلد ولا جواز سفر ولا حتى استطيع الخروج من السعودية اعتبر فئة البدون هل استطيع طلب اللجوء في كندا وهل المفوضية السامية تعطيني صفة لاجئه ؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      23 نوفمبر 2017 الساعة 11 h 05 min

      أهلاً،
      قد يكون من الأنسب في وضعك تقديم طلب هجرة إلى كندا لدى سفارتها في المملكة السعودية.

      رد
  11. يقول احمد حسين احمد:
    16 نوفمبر 2017 الساعة 1 h 20 min

    السلام عليكم

    انا احمل جواز فلسطيني من غزه واقيم في دولة الامارات انا وعائلتي المكونه من الزوجه وولدين الاكبر منهما 5 سنوات ذواعاقه جسديه ولا يستطيع الحركه وتم انهاء خدماتي من الشركه الحكوميه اللتي اعمل بها
    فهل من طريقه الى اللجوء الي كندا كوني لا استطيع العوده الى غزه لظروف المعابر والحاله الصحيه لابني المعاق ، لانه على ما اعلم ان كندا لا تقبل هجرة او لجوء المعاقين.
    وشكرا لكم

    رد
  12. يقول سامي:
    13 نوفمبر 2017 الساعة 6 h 28 min

    السلام عليكم

    انا مواطن ليبي لدي تأشيرة دراسة لكندا مؤخرا تم تهديدي هل اذا تقدمت بطلب لجوء ند وصولي لمطار مونتريال سيتم قبول طلبي.

    شكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      14 نوفمبر 2017 الساعة 11 h 04 min

      وعليكم السلام،

      لستَ مضطراً لتقديم طلب اللجوء فور وصولك إلى المطار. بإمكانك القدوم إلى كندا بتأشيرتك وبدء دراستك واتخاذ القرار لاحقاً بشأن ما إذا كنتَ فعلاً بحاجة لتقديم طلب لجوء.

      رد
      • يقول محمد محمود:
        19 نوفمبر 2017 الساعة 7 h 26 min

        انا مصري و اريد اللجوء إلى كندا أنا و أسرتي و سمعت أخباراً أريد معرفه صحتها إذا حصلت على اللجوء في كندا لا يمكنني العوده نهائيا إلى مصر أو حتى زيارتها !! بما صحه هذا الكلام

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          23 نوفمبر 2017 الساعة 11 h 03 min

          قد تمنحك كندا اللجوء إذا كانت حياتك في خطر في بلدك، فكيف تعود إليه لتزوره معرّضاً حياتك فيه للخطر؟

          رد
  13. يقول HASSEN BEN FARHAT:
    8 نوفمبر 2017 الساعة 19 h 06 min

    السلام عليكم اخي انا طالب جامعة من تونس .. اريد السفر الي كندا للسياحة .. ماهي الوثائق المطلوبة

    رد
  14. يقول محمد الديبو:
    8 نوفمبر 2017 الساعة 15 h 16 min

    السلام عليكم اخي استاز فادي ان مقيم في تركيا وعندي رابور طبي لابني ونحن في تركيا لازم كل طلب يتقدم عن طريق ادرة لهجرا طيب واوراقنا عم تتاخر في أدرت الهجرا في انقر لتحويل الى المفوضي شو منغضر نعمل اكتر تتحول لاوراق أسرع از كلمنا سفارت كندا بتفيدنا بتعجيل لاوراق بس هل معلومي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      10 نوفمبر 2017 الساعة 20 h 29 min

      وعليكم السلام أستاذ محمد،
      حسب علمي لن يفيد الاتصال بسفارة كندا في هذه الحال. يجب متابعة الملف مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
      مع دعائي لك ولأسرتك بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  15. يقول محمد الديبو:
    8 نوفمبر 2017 الساعة 15 h 08 min

    السلام عليكم ورحمت لله وبركات ان عندي ولد مريض في معو رابور طبي ومقدمة الى ادرت الهجروحالين في انقرا اسع ماترشح على المفوضي نحن عائلة تتكون من 8اشخاص ارجو المساعد في ملفي الهجر الى كندا وهاذا رقمي 00905382838853 ان مقيم في تركيا

    رد
  16. يقول Abdo agha:
    4 نوفمبر 2017 الساعة 18 h 53 min

    انا اسمه عبدو اغا لاجيئ فلسطيني في لبنان عمري 21 سني وتركت دراسي من صف 5 كرمال ساعد اهلي بي مصروف لبيت وكل يوم وتاني اوضعنا عم تضمر وبيه حلتو بل ويل لبشتغل في بكول في ليوم لما بشتغل في انا واهلي ما منيكول بيه ما بيشتغل لانو ما في شغول انا كرارت هاجر بريت لبنان لامن حالي وامن امه وبيه وعوضون عن هل ايام يلا عشوا انا بدي اخلص وفل بريت لبنان ع بلد يقضرني ويقضر وضعي بترجيكون تضهروني بريت لبنان انا تعبت كتير واهلي تعبو بدي عيش متل ما هل عالم عيشا كل احزب وطوائف اذ ما كنت معون بدون يبهدلوك ويذلوك ويذلو اهلك انا عنجد تعبت والله العظيم تعبت ونفسي امن حالي يا رت تسعدوني لو بدي اشتغل عامل نظافيه سلام عليكم 😏

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      8 نوفمبر 2017 الساعة 11 h 25 min

      وعليكم السلام،
      بإمكانك تقديم طلب هجرة إلى كندا لدى سفارتها في بيروت.
      مع دعائنا لك بالتوفيق،
      أسرة القسم العربي

      رد
  17. يقول Zahir:
    31 أكتوبر 2017 الساعة 21 h 45 min

    سلام عليكم انا من فئة بدون وطن واعيش في السويد ولاكن ليس لدي اقامة وانا تحت السن القانوني واعيش انا واخي وعائلة اخي واود الجوء الى كندا كيف ارجو الاجابه على سؤالي وشكرا zzzzzz zzzzzz

    رد
  18. يقول عيسى:
    29 أكتوبر 2017 الساعة 14 h 39 min

    السلام عليكم
    انا سوري مقيم في كندا
    هل استطيع الذهاب الى المانيا لزيارة الأهل وماهي الأوراق اللازمة للقيام بذلك

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      30 أكتوبر 2017 الساعة 8 h 35 min

      أهلا بك:
      بما أنّك في كندا، ما عليك سوى طرح السوال على المارجع الختصّة للحصول على الجواب اليقين

      رد
  19. يقول عيسى:
    29 أكتوبر 2017 الساعة 14 h 32 min

    السلام عليكم
    انا سوري ومقيم في كندا .
    هل أستطيع زيارة اهلي في المانيا وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      3 نوفمبر 2017 الساعة 11 h 35 min

      وعليكم السلام،
      إن كنتَ حاصلاً على الإقامة الدائمة في كندا بإمكانك زيارة أهلك في ألمانيا. لكن يُرجى الاتصال بدوائر الهجرة الكندية للاطلاع منها على المزيد بهذا الخصوص.

      رد
  20. يقول محمد جابر:
    29 أكتوبر 2017 الساعة 7 h 20 min

    لو تم حصولي علي فيزا عمل في كند هل يمكن ان احصل علي لجؤاء مع العلم انا فلسطيني سكان غزة ومع متزوج ومعي ولد وبنت والرجاء الرد

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      3 نوفمبر 2017 الساعة 11 h 39 min

      أهلاً،
      لا أملك جواباً على سؤالك، فمواضيع الهجرة واللجوء ليست من اختصاصي. لكن عندما تحصل على تأشيرة عمل وتأتي إلى كندا تطرح سؤالك على دوائر الهجرة واللجوء وتحصل على الإجابة الناجعة.

      رد
  21. يقول بن عامر نهاد:
    27 أكتوبر 2017 الساعة 4 h 01 min

    هل استطيع الذهاب الى ةندا انا من الجزائر تعرض زوجي للحقرة واوقف من العمل تعسفا لانه تحدث عن حق وهو في حالة نفسية متازمة لي ولدان نعيش عيشة الكلاب و ظروف مالية لا يعلمها الا الله قمت ببيع كل ما لدي فكرت بالهجرة والعمل انا وزوجي أرجوكم ساعدوني.

    رد
  22. يقول خالد:
    26 أكتوبر 2017 الساعة 11 h 04 min

    هل أستطيع تقديم اللجوء من المطار انا يمني مقيم بالسعوديه حاليا ؟!
    وهل هناك من يتحدث اللغه ألعربيه في مكتب اللجوء في المطار!؟

    رد
  23. يقول عبد السلام الحديدي:
    26 أكتوبر 2017 الساعة 10 h 21 min

    انا أب اسرة مكونة من زوجة و4اطفال واعاني من شلل اطفاا في طرفي الايسر السفلي عمري 41سنة واعيش في سوريا في حمص بسبب مايحصل ببلدي لم اعد قادر ع تحمل تكاليف معيشة اطفالي اطلب احد يساعدني باللجوء الى كندا ارجو من يستطيع مساعدتي ان لا يتخلى عني اريد ان ارى اطفالي سعداء ولو مرة واحدة في حياتي ولكم مني كل الحب والتقدير.للتواصل معي هذا رقم جوالي00963937888734

    رد
  24. يقول ezzedeen:
    25 أكتوبر 2017 الساعة 19 h 59 min

    أنا شاب من غزة أريد الهجرة للعمل ويوجد لي أقارب .تقدمت بالطلب وقد تم نجاح الطلب .لكن مابعد الطلب .ماذا نحتاج او ماهو المطلوب بعد نجاح الطلب

    رد
  25. يقول د/ عبدالله خليل:
    24 أكتوبر 2017 الساعة 19 h 25 min

    انا دكتور اخصائي عظام عايش في اليمن وبسبب مانعيشه من ازمه دينيه وسياسيه وحروب في اليمن حيث لااستطيع اكمال رسالتي في الدكتوراه او ممارسه مهنتي بالشكل المطلوب وحتا لانستطيع العيش في ظل الظروف هاذه وعليه اطلب بالهجره الا كنداء لممارسه مهنتي واكمال رسالتي افيدونا ايش الاجرائات المطلوبه وشاكرين تعاونكم

    رد
  26. يقول nada alkurdi:
    24 أكتوبر 2017 الساعة 8 h 55 min

    يعطيك العافية احنا مقدمين هجرة على منظمة الامم المتحدة منذ عام 2007 في الاردن احنا عائلة عرااقية قبل فترة تواصلنا مع محامي في امريكا قاللنا انه يقدر يطلعنا عنجد ممكن يساعدنا ؟ وانه احنا صرلنا 11 سنة مقدمين وماردولنا اي خبر ممكن تساعدوني

    رد
  27. يقول انسان يفتقد الانسانية:
    23 أكتوبر 2017 الساعة 16 h 15 min

    السلام عليكم.
    ابحث عن شيء افتقده اسمه الإنسانية اولاً والأمان
    مواطن اردني كنت اعمل في السابق مديراً فنياً لقناة تلفزيونية عراقية مقرها الاردن سُجنت في عام 2014 بتهمة الارهاب الاعلامي في وطني وكان معي زملائي من عراقيين وسوريين جميعهم حصلوا على لجوء في دول اوربية وامريكية الا انا الاردني الوحيد كوني حامل للجنسية مع العلم ان التهمة ملفقة من محكمة امن الدولة لاغلاق القناة ومنظمة وخرجنا بعد التعذيب بشهرين لعدم ثبوت ادلة مع انه لا يوجد بالاساس قضية لجئت لمنظمات حقوق الانسان في بلدي لاسترداد شيء من كرامتي التي اهينت ومع الاسف لم ارى اي تغيير لقولهم انهم يخضعون للقانون الاردني رغم التعذيب والتهجم علي وعلى زملائي بالالفاظ البذيئة والضرب انا من مواليد عام 1982 متزوج ولدي خمس اطفال قمت بعد خروجي من السجن بتنظيم دورة تدريب للاعلاميين بالاشتراك مع جامعه عريقه في الاردن وخرجتها لي الدوله فكان النقيض ارهابي يخرج دوره ويحصل على ترخيص جمعيه ثقافيه وقد اسستها بعد خروجي من السجن وللان اعاني المذايقات واعتزلت المهنه واعمل في بيع العطور لاعيل اطفالي ولا ادري الى من اتوجه لاشعر بالانسانية والامان واعيش كأي شخص يبحث عن البساطة في العيش افيدوني بالله عليكم ولكم جزيل الشكر والعرفان . ارجوا عدم اظهار بريدي الالكتروني حفاظا على سلامتي ارجوكم

    رد
  28. يقول هنادي ابراهيم:
    20 أكتوبر 2017 الساعة 7 h 44 min

    مرحبا
    مقيمة في سوريا وابنتي مقيمة في كندا وقد طلبتني بسوبر فيزا لذا ذهبت الى لبنان للبصمة ثم ارسلت لي كندا من اجل الفحص الطبي مع اسماء اطباء في بيروت لكنني علمت من احدهم ان باستطاعتي عمل الفحص الطبي في سوريا في منظمة الهجرة الدولية فهل يمكن ذلك فعلا وهل ترسل المنظمة نتيجة الفحص الى كندا ام للسفارة الكندية في بيروت وشكرا لكم على جهودكم

    رد
  29. يقول حنان اسعد الصباغ:
    19 أكتوبر 2017 الساعة 13 h 55 min

    السلام عليكم:انا سيدة عمري 53واعيش في دمشق ارملة زوجي استشهد بالحرب ب2012وليس لي منزل ولامعيل ومعاشي 8000 ليرة فقط …كيف استطيع الهجرة الى كندا مع العلم انني لا املك مالا واعيش اما عند صديقتي او عند اقربائي اللذين ينفرون مني وليس لي عمل وليس معي شهادة جامعية افيدوني وشكرا لكم

    رد
  30. يقول Ammar ali:
    19 أكتوبر 2017 الساعة 3 h 49 min

    السلام عليكم وبعد انا سوري متزوج بعراقية كندية وقمنا بالإجراءات اللازم والحمدلله المقابلة بالأسبوع القادم بس المشكلة اني بعد خمس سنين خدمة وبسبب انو مافي تسريح تطريت اني اترك الخدمة ولا املك لاجواز سفر ولا هوية مدنية وزكرنا هاد الشي بالأوراق الي قدمناها فهل هاد الشي بيسبب عرقلة ارجو الإفادة وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      19 أكتوبر 2017 الساعة 15 h 45 min

      وعليكم السلام،
      بصراحة لا أملك إجابة على سؤالك، لكن أنصحك بأن تأخذ معك إلى المقابلة كل وثيقة، كل ورقة تعرّف بك، أكانت صادرة عن دوائر الأحوال الشخصية أو عن مؤسسات تعليمية وما إلى ذلك.
      مع تمنياتي بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  31. يقول dina:
    17 أكتوبر 2017 الساعة 13 h 58 min

    شكرا كتير على هالموقع الرائع والراقي يعطيكن العافية, انا سيدة يونانية الاصل ولكن ولدت في سوريةاب عن جد واحمل الجنسية السورية ايضا سؤالي بما ان لدي جنسيتين هل استطيع تقديم اللجوء الى كندا مع العلم اني اعيش في سورية ولا اعرف اليونان ولا استطيع الاستقرار فيها بسبب وضعها الاقتصادي المتدني .
    والكن جزيل الشكر .

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    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 أكتوبر 2017 الساعة 13 h 53 min

      أهلاً سيدة دينا وأعطاك الله الصحة والعافية،
      رداً على سؤالك، لا يمكنك تقديم اللجوء إلى كندا من سوريا، لكن بإمكانك تقديم طلب هجرة إلى كندا. كما أن حيازتك الجنسية اليونانية تتيح لك الإقامة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي (إن كنتِ لا ترغبين بالاستقرار في اليونان بسبب وضعها الاقتصادي المتدني كما تقولين).
      تحياتي،
      فادي الهاروني

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  32. يقول مديرة العبد:
    10 أكتوبر 2017 الساعة 19 h 35 min

    السلام عليكم لدي طفل مريض قلب عمره سنتان ويعتبر ذو اعاقة اريد التقدم بطلب لجوء الى كندا انا وطفلي وزوجي وابنتي ذات الأربع سنوات لا نمتلك انا وزوجي سوا شهادات بكالوريا هل سنستطيع العمل في كندا اذا تم قبول الطلب أرجو مساعدتي

    رد
  33. يقول مديرة العبد:
    10 أكتوبر 2017 الساعة 19 h 31 min

    السلام عليكم لدي طفل مريض قلب ويعتبر ذو اعاقة اريد ان أتقدم بطلب للجوء الى كندا انا وزوجي وابنتي وابني المريض ولكن لا نمتلك انا وزوجي سوا شهادات بكالوريا هل سنتمكن من العمل في كندا اذا تم قبول الطلب وشكراً

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      11 أكتوبر 2017 الساعة 10 h 42 min

      وعليكم السلام،
      يؤسفنا ما يعانيه طفلكم وما تعانونه معه، إذا كنتم سوريين ومقيمين في تركيا جراء الحرب في سوريا يمكنكم تقديم طلب لجوء عن طريق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
  34. يقول محمد حسن غالب:
    8 أكتوبر 2017 الساعة 23 h 34 min

    السلام عليكم انا مقيم يمني في السعوديه والسبب رفع رسوم الاقامه وسعوديت الوظائف الخاصه وكوني لايستطيع العوده الى اليمن خوفا على سلامتي هل استطيع الحصول على الهجره إلى كنده من السفاره الكندية في الرياض وفي حالة حصلت عليها هل بإمكاني هل استطيع العمل في كنده
    والحصول على الاقامه في كنده وهل أستطيع العوده الى بلدي في حالة استقرت الأوضاع في اليمن

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      18 أكتوبر 2017 الساعة 13 h 57 min

      وعليكم السلام أستاذ محمد،
      نعم بإمكانك تقديم طلب هجرة إلى كندا لدى سفارتها في الرياض. وللمهاجر إلى كندا حقوق المواطن باستثناء الاقتراع في الانتخابات والترشح إليها لحين حصوله على الجنسية الكندية، وبالتالي يحق له أن يعمل، لا بل يُنتظر منه أن يعمل ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكندي.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  35. يقول عدي خالد:
    7 أكتوبر 2017 الساعة 19 h 10 min

    انا شاب من اليمن عمري 19 سنه مخلص الثنوية العامه واريد الذهاب الى كندا ماهيا الاجرات الذي يجب ان اقوم بها

    رد
  36. يقول ُُ Ehab Ahmed Mahmoud Atwa:
    4 أكتوبر 2017 الساعة 14 h 55 min

    السلام عليكم لو تكرمت عمري 49 سنة وانا و زوجتي نعمل في الكويت قرابة عشرين عاما مدرس و مدرسة للغة الانجليزية فهل نقبل في الهجرة لكندا و لي 3 اولاد الاول يدرس في القاهرة طب اسنان سنة ثانية و بنت في الثانوي في الكويت و الاخير في الصف السادس فنرجو اسرع طريقة للهجرة
    ولكم جزيل الشكر ايهاب احمد

    رد
  37. يقول Fares:
    4 أكتوبر 2017 الساعة 0 h 20 min

    السلام عليكم
    سؤالي عن السوري المقيم في السعودية هل يستطيع التقدم الى المفوضية العليا بالرياض لطلب اللجوء
    السؤال الثاني هل من له بصمة مسجلة نتيجة التقدم لطلب تأشيرة سياحية ولَم يحصل عليها التقدم لطلب لجوء لدى المفوضية ؟؟

    جزاكم الله خيرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      4 أكتوبر 2017 الساعة 14 h 41 min

      وعليكم السلام،
      حسب علمي طلب اللجوء إلى كندا عن طريق المفوضية العليا للاجئين متاح أمام السوريين المقيمين في لبنان والأردن وتركيا.

      رد
  38. يقول رائد:
    2 أكتوبر 2017 الساعة 23 h 16 min

    عند تقديم طلب لجوء من بلد مقيم فيها وليست بلدي هل ممنوع عليا العودة اليها كلاجئ؟ ام فقط بلدي؟
    مثال : سوري مقيم في تونس وسافر منها الى كندا وطلب لجوء هل ممنوع عليه العودة لتونس؟

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      3 أكتوبر 2017 الساعة 14 h 55 min

      أهلاً،
      من يطلب اللجوء في كندا بعد وصوله إليها بفقد حقه بأن يُدرس طلبه في حال خروجه من كندا. وإذا دُرس طلبه ومُنح اللجوء يحق له زيارة كافة دول العالم ما عدا بلده الذي أخبر السلطات الكندية أن حياته فيه معرضة للخطر.

      رد
  39. يقول يزيد:
    1 أكتوبر 2017 الساعة 18 h 26 min

    السلام عليكم
    اذا سمحت لو حصلت على قبول من معهد خاص لدراسة اللغة الانجليزية (معهد هانسا ) بفيزا طالب لمدة 48 اسبوع فهل يمكن لي العمل في كندا اثناء الدراسة ؟

    رد
  40. يقول Jasim:
    1 أكتوبر 2017 الساعة 15 h 59 min

    انا مواطن يمني ظابط و انشققت و سافرت الى مصر هربا و كنت ذو منزله عاليه في وزاره الداخلية فهل يحق لي التقدم في مصر بطلب لجوء سياسي ؟
    و ان كان يحق لي التقدم ف أين في مقر السفارة او أين ؟
    نرجو الرد و شاكرين حسن تعاونكم

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      2 أكتوبر 2017 الساعة 13 h 10 min

      أهلاً،
      اللجوء إلى كندا يكون عادة عن طريق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
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