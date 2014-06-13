الهجرة واللجوء إلى كندا: أجوبة على أسئلة زوّار موقعنا

نتناول اليوم أسئلة تتعلق بالهجرة واللجوء إلى كندا وردتنا من زوار موقعنا. معظم الأسئلة وردت من مواطنين سوريين، معظمهم خارج الوطن، اضطروا للنزوح منه بسبب المأساة الدامية العاصفة به. أسئلة مثقلة بالآلام والآمال، بآلام أصحابها الآملين بملاذ آمن في كندا. أسئلة حملناها إلى الأستاذ إيلي نصر الله، المستشار القانوني في شؤون الهجرة في العاصمة الكندية أوتاوا منذ عام 1988.

أحد نماذج الأسئلة التي تتكرر كثيراً ومع فوارق بسيطة هو لمواطنين سوريين يقيمون مع أسرهم إما في لبنان أو في الأردن أو في دول أخرى، ويرغبون بالهجرة أو اللجوء إلى كندا لأن أوضاع سوريا لا تتيح لهم العودة إلى مدنهم وقراهم، أو لأن حياتهم ستكون بخطر في حال عادوا إليها.

لدينا أيضاً سؤال من شاب ضرير في مطلع العشرينات من عمره، سوري أيضاً، نزح إلى لبنان ويقيم في موقف سيارات في بيروت. وهو قدّم طلب لجوء إلى كندا بواسطة سيدة سورية تعمل مستشارة هجرة. إذاً نحن هنا أمام شاب معاق ولديه احتياجات خاصة. هل من سبيل ما لتسريع دراسة طلب اللجوء الذي قدّمه؟ للأستاذ إيلي نصر الله رأي ونصيحة.

وهناك سؤالان وردانا من كندا. يقول طارح السؤال الأول إنه مصري وزوجته سورية، وإنهما حالياً في مونتريال. هو طالب، أما هي فتملك تصريح عمل مفتوح (Open Work Permit)، ويسأل ما إذا كان يحق لهما تقديم طلب لجوء لأسباب سياسية.

أما السؤال الثاني الوارد من كندا فأرسله رجل سوري يقول إنه مقيم في كندا بموجب إقامة دائمة (Permanent Residence) حصل عليها عن طريق الزواج. لكنّ الخلاف دبّ بينه وبين زوجته، فأخذت تهدده بأنها سوف تخرجه من كندا بما أنها هي التي كفلته. ويضيف أن بلده سوريا في حالة حرب ولا يستطيع العودة إليه، ويسأل ما إذا بإمكانه تقديم طلب لجوء في كندا.

وبالإضافة إلى إجابات المستشار القانوني في شؤون الهجرة الأستاذ إيلي نصر الله، ستجدون معلومات قيّمة على موقع وزارة المواطنة والهجرة الكندية، وهو بلغتيْ كندا الرسميتيْن، الإنكليزية والفرنسية. وإن كنتم تقيمون خارج كندا بإمكانكم الاتصال بسفارة كندا في بلد إقامتكم، وإذا لم يكن لكندا سفارة فيه يمكنكم الاتصال بأقرب سفارة كندية إليكم.

وإليكم رابطيْن من موقع الوزارة، كل منهما بلغتيْ كندا الرسميتيْن، يتوجه الأول لمن يريد المجيء إلى كندا أو تمديد إقامته فيها:

http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/cometocanada.asp

http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp

أما الرابط الثاني فيتوجه للراغبين بطلب اللجوء إلى كندا أو بتقديم الكفالة لمن يرغب باللجوء إليها:

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/index.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/index.asp

نشير أيضاً إلى أنه يسعدنا نشر تعليقاتكم على أي من مواضيعنا، لكننا كصحفيين في راديو كندا الدولي غير مهيأين للإجابة على أسئلة تتعلق بالهجرة إلى كندا أو اللجوء إليها، وبالتالي غير ملزَمين بالرد عليها، ونرجو تفهمكم لهذا الأمر شاكرين إياكم مسبقاً.

وفي النهاية لا يسعنا سوى أن نتمنى لكم جميعاً التوفيق، أينما كنتم.