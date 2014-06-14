بلا حدود على الانترنت ليوم السبت 14-06-2014

برنامج بلا حدود على شبكة الانترنت أعدّه ويقدّمه اليوم كل من مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي ويتضمّن مواضيع متنوّعة محليّة ودوليّة.
سمير بدوي يتناول في تقريره قضيّة هروب 3 سجناء خطرين من سجن في وسط كيبيك والتحقيق الذي تجريه بشأنه حكومة المقاطعة.
ومي أبو صعب أجرت مقابلة مع المخرج السوري نجدت أنزور الذي زار مونتريال في إطار جولة كنديّة واميركيّة تتزامن مع عرض فيله "ملك الرمال" في الصالات هنا.
وفادي الهاروني أعدّ تقريراً حول مشروع أنابيب النفط "نورذرن غايتواي" في الغرب الكندي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد التحيه انا من الصوماليه لاجئ في كينيا عشر سنوات كيف احصل بمساعده كلاجيه
انا طالع من جحيم الحرب في السودان جنوب كردفان جبال النوبة عنيت من اتطهات عنصري قبيلة من حكومة السودان وتطهير عرقي من قبل حكومة البشير انا متزوج لي طفلتين عوز الهجر لي كندا اعتقلت من قبل النظام الحاكم في السودان وتعزبت اسو العزاب في سجون جهاز الأمن السوداني كوبر ارجو منكم المساعده ونظر في القضيه بتاعتي
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
سلام عليكم سيدي الفاضل حصلت على مكالمة من امم المتحدة بتاريخ 17/10/2014 ان ملفي اصبح في سفارة الكندية ولحد الان لم يتصل بي احد قمت بمراجعة السفارة لم يستقبلوني ولدي اربعة اولاد ومعي اختي ارجو منكم الرد ولكم الشكر
أهلا بك ونحن ننصحك بالتريّث حتى تتّصل بك السفارة الكنديّة علما أنّ بتّ الطلبات يتطلّب بعض الوقت ونتمنّى لك التوفيق.
اريدالدخول الاكنده لاجابسسبب الحروب وانااتمنا منكم قبول طلبي انا يمني واريد الجواالاكنده بسبب الحروب والكم جزيل الشكر
أهلاً سيد عاصم،
نحن إذاعة وبالتالي لا سلطة لنا في مجال قبول طلبات اللجوء أو الهجرة إلى كندا. أنصحك بمراجعة أقرب مكتب للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
تحياتي،
فادي الهاروني
الرجاء من المخرج(ة)إصلاح الخلل بخصوص الصوت ضعيف
شكرا و السلام
أهلا بك أيها الصديق:
بعد التدقيق تأكّدنا أن لا مشكلة بالنسبة للصّوت في هذه الحلقة.
شكرا لاهتمامك.