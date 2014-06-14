بلا حدود على الانترنت ليوم السبت 14-06-2014

برنامج بلا حدود على شبكة الانترنت أعدّه ويقدّمه اليوم كل من مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي ويتضمّن مواضيع متنوّعة محليّة ودوليّة.

سمير بدوي يتناول في تقريره قضيّة هروب 3 سجناء خطرين من سجن في وسط كيبيك والتحقيق الذي تجريه بشأنه حكومة المقاطعة.

ومي أبو صعب أجرت مقابلة مع المخرج السوري نجدت أنزور الذي زار مونتريال في إطار جولة كنديّة واميركيّة تتزامن مع عرض فيله "ملك الرمال" في الصالات هنا.

وفادي الهاروني أعدّ تقريراً حول مشروع أنابيب النفط "نورذرن غايتواي" في الغرب الكندي.