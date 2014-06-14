من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي ابوصعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي ابوصعب

بلا حدود على الانترنت ليوم السبت 14-06-2014

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 14 يونيو, 2014 , 9 تعليقات ↓

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برنامج بلا حدود على شبكة الانترنت أعدّه ويقدّمه  اليوم كل من مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي ويتضمّن مواضيع متنوّعة محليّة ودوليّة.

سمير بدوي يتناول في تقريره قضيّة هروب 3 سجناء خطرين من سجن في وسط كيبيك والتحقيق الذي تجريه بشأنه حكومة المقاطعة.

ومي أبو صعب أجرت مقابلة مع المخرج السوري نجدت أنزور الذي زار مونتريال في إطار جولة كنديّة واميركيّة تتزامن مع عرض فيله "ملك الرمال" في الصالات هنا.

وفادي الهاروني أعدّ تقريراً حول مشروع أنابيب النفط "نورذرن غايتواي" في الغرب الكندي.

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فئة إقتصاد، السكان الأصليون، بيئة وحياة حيوانية، ثقافة وفنون، سياسة، مجتمع

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9 comments on “بلا حدود على الانترنت ليوم السبت 14-06-2014
  1. يقول نعيمه:
    2 نوفمبر 2017 الساعة 9 h 57 min

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد التحيه انا من الصوماليه لاجئ في كينيا عشر سنوات كيف احصل بمساعده كلاجيه

    رد
  2. يقول محمد خميس ابراهيم:
    7 مايو 2016 الساعة 11 h 17 min

    انا طالع من جحيم الحرب في السودان جنوب كردفان جبال النوبة عنيت من اتطهات عنصري قبيلة من حكومة السودان وتطهير عرقي من قبل حكومة البشير انا متزوج لي طفلتين عوز الهجر لي كندا اعتقلت من قبل النظام الحاكم في السودان وتعزبت اسو العزاب في سجون جهاز الأمن السوداني كوبر ارجو منكم المساعده ونظر في القضيه بتاعتي

    رد
  3. يقول Azar Roj:
    20 نوفمبر 2015 الساعة 7 h 37 min

    سلام عليكم سيدي الفاضل حصلت على مكالمة من امم المتحدة بتاريخ 17/10/2014 ان ملفي اصبح في سفارة الكندية ولحد الان لم يتصل بي احد قمت بمراجعة السفارة لم يستقبلوني ولدي اربعة اولاد ومعي اختي ارجو منكم الرد ولكم الشكر

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 نوفمبر 2015 الساعة 9 h 47 min

      أهلا بك ونحن ننصحك بالتريّث حتى تتّصل بك السفارة الكنديّة علما أنّ بتّ الطلبات يتطلّب بعض الوقت ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  4. يقول عاصم عثمان الشايف:
    28 يوليو 2015 الساعة 16 h 50 min

    اريدالدخول الاكنده لاجابسسبب الحروب وانااتمنا منكم قبول طلبي انا يمني واريد الجواالاكنده بسبب الحروب والكم جزيل الشكر

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      29 يوليو 2015 الساعة 14 h 21 min

      أهلاً سيد عاصم،
      نحن إذاعة وبالتالي لا سلطة لنا في مجال قبول طلبات اللجوء أو الهجرة إلى كندا. أنصحك بمراجعة أقرب مكتب للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  5. يقول محمد:
    20 يونيو 2014 الساعة 14 h 40 min

    الرجاء من المخرج(ة)إصلاح الخلل بخصوص الصوت ضعيف
    شكرا و السلام

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      25 يونيو 2014 الساعة 11 h 35 min

      أهلا بك أيها الصديق:
      بعد التدقيق تأكّدنا أن لا مشكلة بالنسبة للصّوت في هذه الحلقة.
      شكرا لاهتمامك.

      رد
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