ويمبلدون: الكندية أوجيني بوشار تتأهل للمباراة النهائية

تأهلت نجمة كرة المضرب الكندية أوجيني بوشار للمباراة النهائية في بطولة ويمبلدون في لندن بفوزها اليوم على الرومانية سيمونا هاليب. وتواجه بوشار التشيكية بيترا كفيتوفا في المباراة النهائية يوم السبت على أرضية ويمبلدون العشبية الخضراء.

وفازت بوشار على هاليب بشوطين وبنتيجة 7-6 و6-2 في مباراة دامت 94 دقيقة. وبذلك أصبحت الكيبيكية ابنة العشرين ربيعاً أول كندية تصل إلى المباراة النهائية في إحدى البطولات العالمية الكبرى الأربع في كرة المضرب.

وكانت بوشار قد وصلت خلال الموسم الحالي إلى الدور النصف النهائي في كل من بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة.