راديو كندا الدولي – القسم العربي

قيام العراق باجتياح الكويت في الثاني من آب – أغسطس عام 1990 وتشكيل تحالف دولي ضم أربعا وثلاثين دولة ، بينها كندا، لتحرير الكويت ، وإعلان حرب "عاصفة الصحراء" التي شنت حرب التحرير في السابع
عشر من كانون الثاني – يناير عام 1991، دفع بإدارة راديو كندا الدولي ، بإيعاز من الحكومة الكندية الليبيرالية ، وكانت الإذاعة يومها تابعة لوزارة الخارجية الكندية ، إلى إطلاق الخدمة العربية عبر الإذاعة الدولية في آب – أغسطس عام 1990. والمهمة الأساسية يومها كانت إطلاع المستمعين العرب على وجهة نظر كندا وموقفها من الأحداث وبخاصة احتلال الكويت ومن ثم بدء "عاصفة الصحراء".
وكانت إذاعة راديو كندا الدولي قد بدأت بإعداد الفريق المؤلف يومها من أربعة صحافيين تم اختيارهم في مباريات شارك فيها حوالي مئة إعلامي تمت تحت إشراف هيئة الإذاعة البريطانية بانتظار ساعة الصفر. وبدأ البث مع إعلان التحالف العزم على شن حرب التحرير، واقتصر في البداية على نشرتي أخبار مسائيتين بمدة عشر دقائق يعاد بثها أكثر من مرة في اليوم عبر الموجات القصيرة فقط، لتتحول بعد بضعة أسابيع إلى خمس عشرة دقيقة ومن ثم، وتحديدا في الثامن عشر من كانون الثاني – يناير 1991 إلى برنامج إخباري بطول نصف ساعة يتضمن نشرة إخبارية وريبورتاجات ومقابلات تحولت لاحقا إلى برنامج بمدة ساعة كاملة. وشملت المهمة ، إضافة إلى إبراز الموقف الكندي من قضايا الشرق الأوسط وتخومه، إلى إطلاع المستمعين العرب على مختلف جوانب الحياة الكندية ، السياسية منها والاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية مع التركيز على الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجاليات العربية في كندا. فتوسع الفريق ليضم عدة مراسلين في بعض المدن الكندية ، مونتريال، أوتاوا ، تورونتو، إدمنتون وفانكوفر وكذلك بعض العواصم العربية كبيروت والقاهرة ودبي والأراضي المحتلة.
ولم يعد البث يقتصر على الموجات القصيرة إنما أيضا عبر الأقمار الصناعية والإذاعات الدولية والمحلية ولاحقا عبر شبكة الإنترنيت ومختلف وسائل البث الإلكتروني . فتم التعاقد ، ابتداء من منتصف التسعينيات مع إذاعة مونتي كارلو في باريس، وصوت لبنان في بيروت، وإذاعة الشرق الأوسط في مونتريال لبث البرنامج العربي.
وقام صحافيو الإذاعة بتغطية عدد من المؤتمرات الدولية شخصيا، كمؤتمر مدريد ومؤتمرات لجنة اللاجئين التي أقر مؤتمر مدريد تكليف كندا بإدارتها، وزيارات كبار المسؤولين إلى كندا كياسر عرفات ورفيق الحريري وفاروق الشرع وإيهود باراك. كما شارك الصحافيون في وفود رسمية إلى الدول العربية كالجولة التي قام بها رئيس الحكومة جان كريتيان إلى الشرق الأوسط، وشملت القدس وتل أبيب وغزة والقاهرة وعمان وبيروت ودمشق وجدة وإلى قمة الدول الفرانكوفونية في بيروت وإعادة افتتاح السفارة الكندية في العاصمة اللبنانية بحضور وزير الخارجية يومها أندره واليت الذي انتقل من بيروت إلى الكويت في زيارة دعم وتأييد. كما تمت زيارة بيروت وعمان والأراضي المحتلة للتعرف ميدانيا على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فيها. كما شملت الزيارات الجزائر والأردن.
وفي سعيهم لتعريف العالم بجوانب الحياة في كندا والجاليات العربية المقيمة في مختلف أنحاء البلاد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب والشمال القطبي، قام صحافيو الإذاعة بجولات ميدانية في أكثر من مدينة كندية تم بث البرنامج مباشرة منها من مثل تورونتو وأوتاوا وكالغاري وإدمنتون وفانكوفر وجزيرة الأمير إدوارد وهاليفكس ومونكتون وسانت جونز واليوكون وسواها
واجهت الإذاعة مرتين احتمال الإقفال عامي واحد وتسعين وثلاثة وتسعين وتمكنت من تخطي الأزمتين . لكن الاقتطاعات المالية الضخمة، التي بلغت نسبتها ثمانين بالمئة من موازنة الإذاعة عام 2013 إضطرتها إلى تقليص أنشطتها وتسريح معظم العاملين فيها والانتقال من البث الإذاعي إلى البث على شبكة الإنترنيت وسائر الوسائل الإلكتروتية وباتت تقتصر حاليا على ثلاثة صحافيين.
خمسة وعشرون عاما ، انتقلت فيها الإذاعة من إشراف وزارة الخارجية إلى وزارة التراث لتستقر حاليا تحت إشراف إدارة القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية، والمشوار الإعلامي مستمر.استمعوا
زوج اختي معتقل من غير اي اسباب في السعوديه الرياض سوداني جنسيه اسمه الوليد امام حسن طه هو وصديقه القاسم محمد سيد احمد نريد المساعدة مع العلم زوجته وابناءة ةللحظه هذة لايعرفون مكانه ولم تقدم له اي تهم
نحن اسرة مغربية نريد ان نهاجر الى الدبار الكندية انا وزوجي نثقن اللغة الفرنسية و الانجليزية
انا اطلب منكم المساعدة وان تمدوني بجميع الارشادات وشكرا جزيلا.
أهلا بك:
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
يمكنك مراجعة السفارة الكنديّة في بلدك للحصول على المعلومات المطلوبة
كان ولا يزال جزء من تاريخي الشخصي جزء تم تشكيله بواسطة راديو كندا الدولي <3 <3،عشق العالم الأخر كان بكم وعشق كندا بدأتموه انتم لطالما تمنيت انا اجالسكم انا اشارككم الكلام، راديو كندا الدولي رحلة يومية انتهت للأسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .انا من سورية ولقد أتيت إلى
كندا منذ تسعة أشهر ولدي رغبة في العمل معكم . أرجو الرد
وعليكم السلام،
أهلاً وسهلاً بك في كندا أستاذة سهيلة.
بالنسبة لسؤالك، ما من فرص عمل متوفرة حالياً في راديو كندا الدولي.
شكراً على التواصل مع أطيب التمنيات بالتوفيق،
فادي الهاروني
السلام عليكم .انا لاجئ سوري في لبنان من عام 2013 ومسجل لمفوضيه الامم المتحدة ..اتصلو بنا من المفوصية وابلغونا ان ملفك مرشح الى السفر ..وحددو موعد لمقابلة اولية .وفي المقابلة اخبرونا ان السفر الى كندا ..هذا الخبر متل الحلم وتأملنا خيرا ..وخاصة ابنتي التي كانت تحلم ان
تلتقي برئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو ..بعد ان شاهدت معاملته واستضافته للاجئين السوريين في بلاده..لكن في المقابلة الثانية اخبرونا ان ملفكن تحول الى ايطاليا
.لاسباب لانعرفها ..تحطم حلمنا بالسفر الى كندا .وخاصة حلم ابنتي ..التي ترفض السفر الى ايطاليا .بعد ان كان مقرر الى كندا ..ولااستطيع اجبارها على السفر ..لانهم قالو لنا اذا شخص من العائلة يرفض السفر ..ستلغى السفرة ..لااريد ان
اضيع هذه الفرصة ..هل تستطيعون مساعدتي في تحقيق حلم
ابنتي وايصال طلبي هذا الى من بستطيع الى اصحاب القرار.
وشكرا للمساعده.
للأسف لا يمكننا مساعدتك. أنصحك بقبول العرض الإيطالي، وبعد وصولك مع العائلة إلى إيطاليا اتصل بسفارة كندا في روما.
تحياتي،
فادي الهاروني
لكم الود والتقدير
اريد ان استمع الي راديو كندا الدولي بالعربي ولم اجد لكم اي تطبيق ارجو مدي برابط التطبيق واكون شاكر لكم انا عبدالقيوم من السودان
لقد قامت الحكومة الكندية بتسفير عائلتي واولادي في23/1/2016 وكنت غير متواجد في لبنان والان تطلب زوجتي لم شمل ولم تقبل الحكومة الكندية ارجو المساعدة
ننصحك بمراجعة أقرب سفارة كنديّة لديك ونتمنّى لك التوفيق
مرحبا
كيف يمكنني الاستماع إلى راديو كندا فأنا لم أجد الاذاعة
و هل يمكنني المساهمة معكم في إنجاح هذه الاذاعة و مجانا
احتراماتي و تقديري و شكرا لقراءتكم رسالتي
أهلاً سيدة ريما وشكراً على التواصل.
بإمكانك الاستماع إلى إذاعتنا على شبكة الإنترنت فقط وعلى الموقع التالي: http://www.rcinet.ca
مع أطيب التحيات من أسرة القسم العربي.
لماذا لم تعملو تطبيق خاص الازاعه لكي يستمع الجميع لكم تعبت من كثره البحث عنكم.
أهلاً،
عنواننا معروف وبإمكانك الاستماع إلى إذاعتنا بكل سهولة، إن على الحاسوب أو على الهاتف الذكي.
رجاء للزملاء أطلب المساعدة في كيفية الهجرة وأسرتي الي كندا
أنا صحفي مصري وأود العمل في راديو كندا
وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا وزوجتي وأولادي نقيم حالين في لبنان ولمعيشيه صعبي هنا ونرغب فالجوء ألي كندا ونرجو منكم المساعده ولكم جزيل الشكر ونرجو منكم الرد
وعليكم السلام،
يُرجى لهذه الغاية مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
السلام عليكم
لقد ارسلت لحضرتكم منذ مدة اسبوع استفسار
عن الهجرة الى كندا ولم يتم الرد فهل تكرمتم
واجبتم على.الاستفسار . ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
إلى راديو كندا الدولي القسم العربي
إلى جميع العاملين في القسم العربي براديو كندا الدولي
تحية طيبة وسلام حار تحية تغمرها المحبة والإخلاص تحية حارة إلى الأعزاء والأحباء المتألقون دائما إلى الغالية على قلبي التي يحبها قلبي ويعتز بها وهي السيدة زينة ضرغام والغالية ماي أبو صعب وإلى السيد فريد شامي وإلى السيدة رانيا صفير حداد وإلى السيد فادي الهاروني وإلى السيد سمير بدوي وإلى السيد بيار أحمراني وإلى السيد يوسف عبد الله وإلى جميع العاملين في القسم العربي براديو كندا الدولي تحية طيبة إليكم جميعا حبي الشديد وتحياتي الخالصة وأؤكد لكم جميعا بأنني أحبكم وأحب برامج راديو كندا الدولي القسم العربي كثيرا وأنا دائما أتابع هذه البرامج يوميا وباستمرار من أجل التعرف أكثر على أجمل الحضارات وهي الحضارة الكندية والتعرف على أجمل الثقافات وهي الثقافة الكندية ومعرفة المزيد من تقاليد الشعب الكندي وتاريخه العريق فشكرا جزيلا لكم جميعا على هذا العطاء والجهد الكبير في تقديم أحسن البرامج لنستفيد منها كثيرا ونتعرف على الآثار والمعالم والمدن السياحية الممتازة والخلابة في كندا أتمنى لكم جميعا جميع العاملين في راديو كندا الدولي القسم العربي السعادة والهناء وطول العمر والصحة والخير والبركات والمزيد من النجاحات والتوفيق في جميع أعمالكم النبيلة وفي جميع حياتكم اليومية فتقبلوا مني أغلى مشاعر الأخوة والمحبة وأتمنى أن أزوركم في كندا إنشاء الله وأتمنى أن أتلقى دعوة رسمية منكم لزيارتكم في كندا إنشاء الله .
وأرسل لكم هذه القصيدة الشعرية من إنتاجي تعبيرا عن حبي وإعجابي بكم وببرامجكم فأقول :
تذكرت راديو كندا الدولي والسنين الخواليا وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا
لحى الله المستمعين يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا
قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء راديو كندا ابتلانيا
فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا
أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا
أحب من البرامج ما وفق اسمها أو أشبهها أو كان منها مدانيا
وددت على طيب الحياة لو أنها يزاد راديو كندا عمرها من حياتنا
فيا رب إذا زرت كندا فزيني ببرامجها كما زينتها ليا
وفي الأخير تقبلوا مني أغلى مشاعر الأخوة والمحبة وأقول لكم أحبكم
السيد : قوميدي محمد
تاريخ ومكان الإزدياد : 14 أكتوبر 1973 بقوراية ولاية تيبازة الجزائر
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