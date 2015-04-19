بعض أعضاء الفريق العربي: في الصف الأمامي من اليمين إلى اليسار: فريد شامي، رانيا صفير حداد، فادي الهاروني، زينة ضرغام، الصف الخلفي: سمير بدوي، بيار أحمراني، ماي أبو صعب ويوسف عبدالله

بعض أعضاء الفريق العربي: في الصف الأمامي من اليمين إلى اليسار: فريد شامي، رانيا صفير حداد، فادي الهاروني، زينة ضرغام، الصف الخلفي: سمير بدوي، بيار أحمراني، ماي أبو صعب ويوسف عبدالله
Photo Credit: راديو كندا الدولي

راديو كندا الدولي – القسم العربي

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأحد 19 أبريل, 2015 , 22 تعليق ↓

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قيام العراق باجتياح الكويت في الثاني من آب – أغسطس عام 1990 وتشكيل تحالف دولي ضم أربعا وثلاثين دولة ، بينها كندا، لتحرير الكويت ، وإعلان حرب "عاصفة الصحراء" التي شنت حرب التحرير في السابع

عشر من كانون الثاني – يناير عام 1991، دفع بإدارة راديو كندا الدولي ، بإيعاز من الحكومة الكندية الليبيرالية ، وكانت الإذاعة  يومها تابعة  لوزارة الخارجية الكندية ، إلى إطلاق الخدمة العربية عبر الإذاعة الدولية في آب – أغسطس عام 1990. والمهمة الأساسية يومها كانت إطلاع المستمعين العرب على وجهة نظر كندا وموقفها من الأحداث وبخاصة احتلال الكويت ومن ثم بدء "عاصفة الصحراء".

وكانت إذاعة راديو كندا الدولي قد بدأت بإعداد الفريق المؤلف يومها من أربعة صحافيين تم اختيارهم في مباريات شارك فيها حوالي مئة إعلامي تمت تحت إشراف هيئة الإذاعة البريطانية بانتظار ساعة الصفر. وبدأ البث مع إعلان التحالف العزم على شن حرب التحرير، واقتصر في البداية على نشرتي أخبار مسائيتين بمدة عشر دقائق يعاد بثها أكثر من مرة في اليوم عبر الموجات القصيرة فقط، لتتحول بعد بضعة أسابيع إلى خمس عشرة دقيقة ومن ثم، وتحديدا في الثامن عشر من كانون الثاني – يناير 1991 إلى برنامج إخباري بطول نصف ساعة يتضمن نشرة إخبارية وريبورتاجات ومقابلات  تحولت لاحقا إلى برنامج بمدة ساعة كاملة. وشملت المهمة ، إضافة إلى إبراز الموقف الكندي من قضايا الشرق الأوسط وتخومه، إلى إطلاع المستمعين العرب على مختلف جوانب الحياة الكندية ، السياسية منها والاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية مع التركيز على الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجاليات العربية في كندا. فتوسع الفريق ليضم عدة مراسلين  في بعض المدن الكندية ، مونتريال، أوتاوا ، تورونتو، إدمنتون وفانكوفر وكذلك بعض العواصم العربية كبيروت والقاهرة  ودبي والأراضي المحتلة.

ولم يعد البث يقتصر على الموجات القصيرة إنما أيضا عبر الأقمار الصناعية والإذاعات الدولية والمحلية ولاحقا عبر شبكة الإنترنيت ومختلف وسائل البث الإلكتروني . فتم التعاقد ، ابتداء من منتصف التسعينيات مع إذاعة مونتي كارلو في باريس، وصوت لبنان في بيروت، وإذاعة الشرق الأوسط في مونتريال لبث البرنامج العربي.

وقام صحافيو الإذاعة بتغطية عدد من المؤتمرات الدولية شخصيا، كمؤتمر مدريد ومؤتمرات لجنة اللاجئين التي أقر مؤتمر مدريد تكليف كندا بإدارتها، وزيارات كبار المسؤولين إلى كندا كياسر عرفات ورفيق الحريري وفاروق الشرع وإيهود باراك. كما شارك الصحافيون في وفود رسمية إلى الدول العربية كالجولة التي قام بها رئيس الحكومة جان كريتيان إلى الشرق الأوسط، وشملت القدس وتل أبيب وغزة والقاهرة وعمان وبيروت ودمشق وجدة  وإلى قمة الدول الفرانكوفونية في بيروت وإعادة افتتاح السفارة الكندية في العاصمة اللبنانية بحضور وزير الخارجية يومها أندره واليت الذي انتقل من بيروت إلى الكويت في زيارة دعم وتأييد. كما تمت زيارة بيروت وعمان والأراضي المحتلة للتعرف ميدانيا على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فيها. كما شملت الزيارات الجزائر والأردن.

وفي سعيهم لتعريف العالم بجوانب الحياة في كندا والجاليات العربية المقيمة في مختلف أنحاء البلاد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب والشمال القطبي،  قام صحافيو الإذاعة بجولات ميدانية في أكثر من مدينة كندية تم بث البرنامج مباشرة منها من مثل تورونتو وأوتاوا وكالغاري  وإدمنتون وفانكوفر وجزيرة الأمير إدوارد وهاليفكس ومونكتون وسانت جونز واليوكون وسواها

واجهت الإذاعة مرتين احتمال الإقفال عامي واحد وتسعين وثلاثة وتسعين وتمكنت من تخطي الأزمتين . لكن الاقتطاعات المالية الضخمة، التي بلغت نسبتها ثمانين بالمئة من موازنة الإذاعة عام 2013 إضطرتها إلى تقليص أنشطتها وتسريح معظم العاملين فيها والانتقال من البث الإذاعي إلى البث على شبكة الإنترنيت وسائر الوسائل الإلكتروتية وباتت تقتصر حاليا على ثلاثة صحافيين.

خمسة وعشرون عاما ، انتقلت فيها الإذاعة من إشراف وزارة الخارجية إلى وزارة التراث لتستقر حاليا تحت إشراف إدارة القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية،  والمشوار الإعلامي مستمر.

استمعوا

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فئة الإعلام الكندي بين الماضي والحاضر

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22 comments on “راديو كندا الدولي – القسم العربي
  1. يقول شاهيناز:
    26 ديسمبر 2016 الساعة 10 h 33 min

    زوج اختي معتقل من غير اي اسباب في السعوديه الرياض سوداني جنسيه اسمه الوليد امام حسن طه هو وصديقه القاسم محمد سيد احمد نريد المساعدة مع العلم زوجته وابناءة ةللحظه هذة لايعرفون مكانه ولم تقدم له اي تهم

    رد
  2. يقول بنكسو عائشة:
    6 ديسمبر 2016 الساعة 16 h 20 min

    نحن اسرة مغربية نريد ان نهاجر الى الدبار الكندية انا وزوجي نثقن اللغة الفرنسية و الانجليزية
    انا اطلب منكم المساعدة وان تمدوني بجميع الارشادات وشكرا جزيلا.

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      7 ديسمبر 2016 الساعة 14 h 35 min

      أهلا بك:
      نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      يمكنك مراجعة السفارة الكنديّة في بلدك للحصول على المعلومات المطلوبة

      رد
  3. يقول أحمد صلاح ندا:
    26 أكتوبر 2016 الساعة 0 h 01 min

    كان ولا يزال جزء من تاريخي الشخصي جزء تم تشكيله بواسطة راديو كندا الدولي <3 <3،عشق العالم الأخر كان بكم وعشق كندا بدأتموه انتم لطالما تمنيت انا اجالسكم انا اشارككم الكلام، راديو كندا الدولي رحلة يومية انتهت للأسف

    رد
  4. يقول سهيلة القادري:
    23 أكتوبر 2016 الساعة 17 h 27 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .انا من سورية ولقد أتيت إلى

    كندا منذ تسعة أشهر ولدي رغبة في العمل معكم . أرجو الرد

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      25 أكتوبر 2016 الساعة 11 h 19 min

      وعليكم السلام،
      أهلاً وسهلاً بك في كندا أستاذة سهيلة.
      بالنسبة لسؤالك، ما من فرص عمل متوفرة حالياً في راديو كندا الدولي.
      شكراً على التواصل مع أطيب التمنيات بالتوفيق،
      فادي الهاروني

      رد
  5. يقول احمد سالم:
    15 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 17 min

    السلام عليكم .انا لاجئ سوري في لبنان من عام 2013 ومسجل لمفوضيه الامم المتحدة ..اتصلو بنا من المفوصية وابلغونا ان ملفك مرشح الى السفر ..وحددو موعد لمقابلة اولية .وفي المقابلة اخبرونا ان السفر الى كندا ..هذا الخبر متل الحلم وتأملنا خيرا ..وخاصة ابنتي التي كانت تحلم ان
    تلتقي برئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو ..بعد ان شاهدت معاملته واستضافته للاجئين السوريين في بلاده..لكن في المقابلة الثانية اخبرونا ان ملفكن تحول الى ايطاليا
    .لاسباب لانعرفها ..تحطم حلمنا بالسفر الى كندا .وخاصة حلم ابنتي ..التي ترفض السفر الى ايطاليا .بعد ان كان مقرر الى كندا ..ولااستطيع اجبارها على السفر ..لانهم قالو لنا اذا شخص من العائلة يرفض السفر ..ستلغى السفرة ..لااريد ان
    اضيع هذه الفرصة ..هل تستطيعون مساعدتي في تحقيق حلم
    ابنتي وايصال طلبي هذا الى من بستطيع الى اصحاب القرار.
    وشكرا للمساعده.

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      17 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 38 min

      للأسف لا يمكننا مساعدتك. أنصحك بقبول العرض الإيطالي، وبعد وصولك مع العائلة إلى إيطاليا اتصل بسفارة كندا في روما.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  6. يقول عبدالقيوم عبدالله:
    26 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 19 min

    لكم الود والتقدير
    اريد ان استمع الي راديو كندا الدولي بالعربي ولم اجد لكم اي تطبيق ارجو مدي برابط التطبيق واكون شاكر لكم انا عبدالقيوم من السودان

    رد
  7. يقول عبدو احمد عبدالقادر:
    22 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 29 min

    لقد قامت الحكومة الكندية بتسفير عائلتي واولادي في23/1/2016 وكنت غير متواجد في لبنان والان تطلب زوجتي لم شمل ولم تقبل الحكومة الكندية ارجو المساعدة

    رد
  8. يقول ريما:
    22 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 19 min

    مرحبا
    كيف يمكنني الاستماع إلى راديو كندا فأنا لم أجد الاذاعة
    و هل يمكنني المساهمة معكم في إنجاح هذه الاذاعة و مجانا
    احتراماتي و تقديري و شكرا لقراءتكم رسالتي

    رد
  9. يقول إبراهيم رضوان:
    17 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 26 min

    رجاء للزملاء أطلب المساعدة في كيفية الهجرة وأسرتي الي كندا
    أنا صحفي مصري وأود العمل في راديو كندا
    وشكرا

    رد
  10. يقول عبدالخالق نديم عبدالساتر:
    20 أغسطس 2016 الساعة 6 h 50 min

    السلام عليكم انا وزوجتي وأولادي نقيم حالين في لبنان ولمعيشيه صعبي هنا ونرغب فالجوء ألي كندا ونرجو منكم المساعده ولكم جزيل الشكر ونرجو منكم الرد

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      22 أغسطس 2016 الساعة 12 h 33 min

      وعليكم السلام،
      يُرجى لهذه الغاية مراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      رد
  11. يقول اسماعيل جاسم سليمان:
    19 يوليو 2016 الساعة 16 h 30 min

    السلام عليكم
    لقد ارسلت لحضرتكم منذ مدة اسبوع استفسار
    عن الهجرة الى كندا ولم يتم الرد فهل تكرمتم
    واجبتم على.الاستفسار . ولكم جزيل الشكر

    رد
  12. يقول قوميدي محمد:
    13 نوفمبر 2015 الساعة 10 h 11 min

    إلى راديو كندا الدولي القسم العربي
    إلى جميع العاملين في القسم العربي براديو كندا الدولي
    تحية طيبة وسلام حار تحية تغمرها المحبة والإخلاص تحية حارة إلى الأعزاء والأحباء المتألقون دائما إلى الغالية على قلبي التي يحبها قلبي ويعتز بها وهي السيدة زينة ضرغام والغالية ماي أبو صعب وإلى السيد فريد شامي وإلى السيدة رانيا صفير حداد وإلى السيد فادي الهاروني وإلى السيد سمير بدوي وإلى السيد بيار أحمراني وإلى السيد يوسف عبد الله وإلى جميع العاملين في القسم العربي براديو كندا الدولي تحية طيبة إليكم جميعا حبي الشديد وتحياتي الخالصة وأؤكد لكم جميعا بأنني أحبكم وأحب برامج راديو كندا الدولي القسم العربي كثيرا وأنا دائما أتابع هذه البرامج يوميا وباستمرار من أجل التعرف أكثر على أجمل الحضارات وهي الحضارة الكندية والتعرف على أجمل الثقافات وهي الثقافة الكندية ومعرفة المزيد من تقاليد الشعب الكندي وتاريخه العريق فشكرا جزيلا لكم جميعا على هذا العطاء والجهد الكبير في تقديم أحسن البرامج لنستفيد منها كثيرا ونتعرف على الآثار والمعالم والمدن السياحية الممتازة والخلابة في كندا أتمنى لكم جميعا جميع العاملين في راديو كندا الدولي القسم العربي السعادة والهناء وطول العمر والصحة والخير والبركات والمزيد من النجاحات والتوفيق في جميع أعمالكم النبيلة وفي جميع حياتكم اليومية فتقبلوا مني أغلى مشاعر الأخوة والمحبة وأتمنى أن أزوركم في كندا إنشاء الله وأتمنى أن أتلقى دعوة رسمية منكم لزيارتكم في كندا إنشاء الله .
    وأرسل لكم هذه القصيدة الشعرية من إنتاجي تعبيرا عن حبي وإعجابي بكم وببرامجكم فأقول :

    تذكرت راديو كندا الدولي والسنين الخواليا وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا
    لحى الله المستمعين يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا
    قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء راديو كندا ابتلانيا
    فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا
    أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا
    وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا
    أحب من البرامج ما وفق اسمها أو أشبهها أو كان منها مدانيا
    وددت على طيب الحياة لو أنها يزاد راديو كندا عمرها من حياتنا
    فيا رب إذا زرت كندا فزيني ببرامجها كما زينتها ليا

    وفي الأخير تقبلوا مني أغلى مشاعر الأخوة والمحبة وأقول لكم أحبكم
    السيد : قوميدي محمد
    تاريخ ومكان الإزدياد : 14 أكتوبر 1973 بقوراية ولاية تيبازة الجزائر
    رقم الهاتف : 84/86/39/665/213/00
    العنوان : قوميدي محمد أغبال دائرة قوراية ولاية تيبازة 42035 الجزائر
    TEL : 00/213/665/39/86/84

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