أونتاريو: إجراءات وعقوبات جديدة في قوانين السير

دخلت اليوم حيز التنفيذ في مقاطعة أونتاريو سلسلة إجراءات وعقوبات في قوانين السير أبرزها رفع غرامة استعمال الهاتف الخلوي خلال القيادة إلى أربعمئة وتسعين دولارا وإضافة ثلاث نقاط من نظام النقاط لمخالفات السير.

كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى حماية مستعملي الدراجات الهوائية بحيث فرض على سائق السيارة الابتعاد مسافة متر عند تخطيه دراجة وإلا تعرض لغرامة مالية بقيمة مئة وثمانين دولارا.

كما سيغرم سائق الدراجة الهوائية بقيمة مئة وعشرة دولارات في حال استعمال الدراجة ليلا دون استخدام اضواء أو عاكس الأضواء.

وأفادت شرطة المقاطعة بأن أكثر من خمسمئة شخص قتلوا منذ العام 2009 بسبب التهاء السائق بأمور أخرى منها استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة وأن هذا العدد يتعدى عدد القتلى جراء قيادتهم السيارة في حالة السكر.