لجوء السوريين إلى كندا: المعايير والشروط والإجراءات

ما زالت أزمة اللاجئين السوريين الإنسانية تستأثر باهتمام الأحزاب السياسية في كندا وتحرك مشاعر المواطنين الكنديين. وكل الأحزاب تعرض برامجها ووعودها وتعهداتها لاستقبال آلاف اللاجئين إلى درجة أن البعص بات يخشى أن تتحول المأساة الإنسانية إلى مزايدات سياسية يسعى الجميع إلى الاستفادة منها لتعزيز موقعه سيما وأن كندا تشهد حاليا حملة انتخابية.
وثمة مجموعة من الحلول والأفكار المطروحة والنصائح والارشادات غير الدقيقة دائما.
لذلك ارتأينا استضافة أحد الخبراء والمستشارين المعتمدين في ملفي اللجوء والهجرة إلى كندا، الأستاذ جوزيف زخور، لتوضيح وشرح المعايير المعتمدة والشروط التي يجب أن تتوفر لطالب اللجوء أو الهجرة والإجراءات التي يجب أن يتبعها.استمعوا
السلام عليكم انا شب سوري عايش في الاردن واريد الاهجرة الى كندا
حاول مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين
اريد تسجيل الى كندا
ينبغي عليك مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين
HI IAM A SYRIAN PERSON NEED HELP TO IMMAGRATE TO CANADA
حاول مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين
مرحبا نحن أسرة سورية مقيمة بالسعودية ونود تقديم طلب لجوء لكندا عن طريق لبنان هل لازم الاسرة كاملة تقديم الطلب ام تقديم الزوج للطلب نيابة عن الاسرة يكفي الاسرة من زوج وزوجة وثلاث اطفال يرجى الإفادة ولكم جزيل الشكر
يمكنك الحصول على الجواب اليقين من خلال مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.
انا شب سوري موجود في تركيا ازمير طلبت من الحكومه التركي لجواء ايلاا كندا لكن يقولو لي بعد 7 اشهر سوفا تذهب ايلاا كندا انها مدا طويله جدآ
انا قدمت اذن لجواء لا كندا بتركيا ازمير بس قالولي لا 7 اشهر حتا ناخدك ليش كل هل فترا طويلا جدآ
انا سوري بدي اسجيل لاجي على كندا كيف تسجيل
عليك مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.
انا شاب سوري ومتزوج ولدي اطفال اريد اسفر الي كندا لكي اطمن ع اولادي وادرسهم واعلمهم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
طالب ثانوي عمري 19 لاجئت إلى تركيا بسبب الحرب الحياة معيشية في تركيا صعب
السلام عليكم انا شاب سوري انهيت المرحلة الثانوية في المملكة ولكني لست مقيما بل بتأشيرة زيارة كيف لي ان اتقدم بطلب لجوء لكندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا فتاة سورية موجودة في سوريا ووضعنا صعب اريد الهجرا إلى كندا انا ووالدتي ووالدي
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا اسمي حمزة عثمان من سوريا مواليد 1992 متواجد حاليا في تركيا أود تسجيل طلب لجوء إلى الكندا اعمل في مجال الخياطة النسائية ولا يمكنني العودة إلى سوريا بسبب سوء الوضع أود أن أسافر إلى كندا انا وخطيبتي هي الآن طالبة أدب فرنسي سنة 3 هل من الممكن أن أحصل على تسجيل طلب لجوء انا وهي أتمنى الرد وشكرا لكم
00905316301065
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا محمد من سوريا من حلب ارجو التقدم بطلب لجوء انساني الى كندا بسبب وضع الحرب في بلدي وسوف اذهب الى الاردن من اجل التقدم بطلب
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
HEllo, I am from Syria I am studying English literature and Media ( two separated faculties) and I speak French also.
I am facing alot of struggles and hardships in my country and I am thinking after graduation to travel to Canada as a refugee.
?How I can do this
I really need help after a year I will be graduated and I don’t know what to do. HELP!
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا” انا شاب سوري مقيم في لبنان هال استطيع الجؤ الى كندا بهدف الدراسة والعمل
يمكنك تقديم طلب في السفارة الكندية في بيروت
مرحبا : انا اقيم في سوريا و وضعي صعب جدا باني مقعد على كرسي متحرك و سوء الكهربا و سوء الاوضاع التي نحن بها الان في سوريا و لا يوجد العلاج الجيد هنا في بلدي و ان حالتي تسوء في كل يوم عن الاخر و ارجو منكم متابعه طلبي في اللجوء و اتمنى ان تساعدوني بشكل سريع،
و لكم الشكر الجزيل .
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا شاب من سوراي من محافظة حماه مقيم في ريف حماه الغربي ولدي اخ من ذوي الاحتياجات الخاصة واريد ان اسافر به الى كندا تساعدني في موضوع علاجه لان من الاطفال ذو الذكاء الكامل والحمدلله … ارجو ان تساعدونني باي معلومة
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري
مهندس مقيم في الإمارات
غير قادر على لم شمل عائلتي المقيمين في سوريه
أرغب باللجوء إلى كندا ولم الشمل بعائلتي
زوجتي صيدلانية
اولدي عددهم 3 اطفال 1وبنت واحده
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
تحية لكم : انا سوري نازح في مدينة الحسكة في سوريا متأهل ولي أربعة أطفال ارجو ان ترشدوني إلى كيفية الهجرة أو اللجوء إلى كندا ولكم مني جزيل الشكر.
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من سوريا والان اتواجد في تركيا اني اطلب منكم المساعدة من أجل أن أكمل دراستي في المانيا انا عمري 19 سنة ومتعلم من أجل هذا السبب لا أجيد العمل في الأماكن العامة انا الان بلا أب وبلا ام اطلب منكم اللجؤ إلى المانيا والمساعدة الفورية وشكرا لكم جزيلا لرجاء المساعدة
أوّلا نحن في كندا ولسنا في ألمانيا.
وعلى أيّ حال، يتعذّر علينا أن نساعدك في ما طلبت لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
انا لاجئ سوري متزوج وعندي ولد واحد واقيم في لبنان كيف استطيع ان اقدم طلب لجوﻋ الى كندا ولكم جزيل الشكر تلفون 71156036
أسهل طريقة هي الاتصال بالسفارة الكندية في بيروت
مرحبا انا شاب سوري ولدي اصدقأ2نريد تقديم طلب لجوء ألا كندا اعمرنا انا22وصدقأي في21وا20نريد تقديم طلب لجو في امكني اعرف هل سيتم قبول طلبنا ام لا نعيش في لبنان وليسا بي اسططعتنا العودا لي بلدنا سورية في سبب الوضاع ول لاحوال في سورية وهل سيطول انتضارونا في الرد في طلب الجو اما سيتم قبول طلبنا في وقت سريع
يتمّ تقديم طلبات اللجوء عادة عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لكم التوفيق
السلام عليكم ممكن اعرف كيف الهجره الى كند
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطن سوري متزوج وادي ثلاثة اطفال ونحن زيارة في السعودية وليس مقيم ارغب باللجوء الى كندا ولأستطيع العودة الى سورية نرجو المساعدة وشكرا
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا .
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في السعوديّة للحصول على المعلومات التي تريدها.
انا من حلب مقيم في بيروت عند احد اقرابي اريد ان اتقدم للمفوضية من اجل اللجوء لكندا ماهي الاوراق والثبوتيات المطلوبة
وشكراً.
يمكنك الحصول على هذه المعلومات لدى مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.
انا سوري مقيم بالبنان ابلغ من العمر26 اعاني من كهربا بالراسء بوجودكيس مي براسئ احتاج الى عملية لتخلص من كيس المي تكلف بلبنان30الف دولار اطلب اللجؤالى كندللعلاج ارجوالمساعد ولكم جزيل الشكر
يتمّ تقديم طلبات اللجوء عادة عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين، ونتمنّى لك التوفيق.
مرحبا اناشاب سوري أعيش في بالنبان من خمس سنوات أوضاع كتير سي أوهجر إلى كندا
مرحبا أنا من سوري عمري24 لاجئ في الأردن …بحثت عن طريقة للتواصل وارسال cv الخاص بي لطلب اللجوء الى كندا ولم أجد ماهي الطريقة لإرسال الملف .
تقديم الطلبات يكون عادة عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين
مرحبا انا موطن سوري اسمي صبحي عبدو معمو متزوج ولدي اربعة اطفال وهم في سنة الدراسة مقيم في تركية ذهبت الى المفوضية العليا للشؤون الاجئين في اسطنبول قالو لي لا يوجد تسجيل من اجل السفر ذهبت الى القنصلية الكندية في اسطنبول قالو لي اذهب الى السفارة في العاصمة انقرة ذهبت اعطوني روابط التسجيل عبر الانترنت فقط وقالو لا يوجد تسجيل للاجئين الى كندا.ذهبت الى المفوضية العليا للشؤون للاجئين في انقرة المكتب الرئيسي قالو التسجيل للعراقيين والافغان فقط ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
انا سوري عيش في السعوديه لدي اوراق المفوضيه الساميه للامم المتحده في اليمن
ليس لدي اقامه في السعوديه واود اللجوء الى كندا
او الى اي دوله اوربيه
بما أنّ لديك أوراق المفوضيّة العليا للأمم المتّحدة، ننصحك بمراجعتها زنتمنّى لك التوفيق
انا صارلي من اربع سنوات مسجل بلمفوظية واريد السفر لان وضعي صعب جدأ
مرحبا أنا سوري كردي أطلب الهجرة الى كندا انا في لبنان الاضاع صعبة انا لااستطيع العمل كثيرا بسبب آلام في ظهري أنا وعائلتي وثلاث اطفال وزوجتي عندها آلام ومافي المال ولا أستطيع معالجتها أنا مسجل لدا المفوضية من أربع سنوات وشكراً
عليك مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين او السفارة الكنديّة في بيروت ونتمنّى لك التوفيق
انا وزوجتي معاقين هل يحق لنا الهجرة وهل يوجد تسهيلات
ننصحك بمراجعة أقرب سفارة كنديّة لديك للحصول على المعلومات التي تريد او بمراجعة الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اود ان اسافير الا كندة ارجو القبول انا و وعائلتي
ينبغي مراجعة أقرب سفارة كنديّة لديك للحصول على تأشيرة لزيارة كندا
مرحبا
انا سورية مقيمة بمدينة حلب هل بإمكاني التقديم على طلب للجوء إلى كندا
وشكرا
بصورة عامّة، يمكن لمن يشاء أن يتقدّم بطلب لجوء إلى كندا
انااتمنا ان ان اسافر الى كندا للجوء ولخروج من الذل الموجود في البنان
حاول مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
انا سوري موجود في لبنان وليس لدي أي شيئ قانوني وليس لدي أوراق سبوتية في لبنان وأود ان اهاجر الي كندا ليصبح لدي حقوق انا اطلب لجوئ انساني او سياسي في كندا لكي اصبح بحقوق وأريد ان اكفي تعليمي
حاول الاتّصال بالمفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
اود الهجرة الى كندة انا وعائلتي
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا موجود باللبنان ولدي زوجة وطفلين أرجوكم أرجوكم أريد اللجوء إلى كندا من يستطيع أن يساعدني يفعل مع العلم أني مسجل بمفوضية اللاجئين باللبنان
بما أنّك مسجّل لدى المفوضيّة العليا للاجئين، ننصحك بالتريّث حتّى يأتيك الردّ ونتمنّى لك التوفيق.
لاجيء سوري جنسيه مصطفي وليد الشحادة موليد 1984متزوج وعندي 5أطفال وأعمل في مجال لاحذية في مصر وحالين ظروف لمعيشه صعبه وأرغب في لجوء ألي كندا أنا وأسرتي ونرجو لموفقا على طلبنا
ناسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.
لاسم مصطفي وليد الشحادة موليد 1984 جنسيه سوري متزوج وعندي 5أطفال ومقيم حاليان في مصر وأعمل في مجال لاحذية وظروف لمعيشه سيأ جدا ويسرني أن تقبلوني أنا وأسرتي للجوء ألي كندا لوطن ثاني وشكرٱ
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اناا مواطن سوري واريد اللجوء الى كندا ولكن لا اعرف كيف يتم ذلك وانا بامس الحاجة الى اللجوء
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
كيف يمكن طلب هجرة الى كندا لانه وبا خنتصار اصبح وضعنا كسوريين يرثا له فلم يعد يكفي ما يعانيه الشعب السوري من قتل ةتهجير علا يد السفاح بشار او علا يد ما يسمى تنضيم داحش اللذي ييدعي الاسلام وهو برئ حتى من الدين اليهودي لان ما يفعله بل السورييين يشبه ما فعله كفار قريش المهم بل الموضوع ان الحكومه اللبنانيه والتركيه والمصريه وكافه ارجاء الارض تخلو عن الشعب السوري وتركوه يلاقي مصيره تحت اله القتل الروسيه او الاسديه او الداعشيه ولم يعد احد يهتم لما يجري من سفك لدماء الشعب السوري حتى موضيه الامم المتحدة في لبنان يعاملون السوريين بعنصرين وجفاء وكاننا حشرات نحن شب رحلتنا الحرب لم ناتي الى لبنان حبا ولا طواعيتا خرجنا من ارضنا وبراميل الاسد تتساقط فوق رؤسنا نرجو اخذ ذالك بعين الاعتبار والدين لله والوطن للجميع شكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا محمد لاجئ سوري عمري 19 اعمل في مخبز احصل على راتب 200$ في الشهر لكن انا لا اريد العمل اريد الاجوء الى بلد اسطيع تكملت دراستي التي اوقفته الحرب ارجوكم المساعده وشكرا على قراءة الرساله
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أود اللجوء إلى كندا
انا سوري من السويداء عمري 27 سنة مقيم في لبنان عازب اريد اللجوء الدائم الى كندا ارجو المساعدة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مقيم سوري موجود بالرياض أرغب باللجوء إلى كندا للظروف الصعبة متزوج وليس لدي أطفال عملي هو شيف في فندق
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم اخي انا مريض فشل كلوي بحاجة الى زرع كلية انا مقيم في تركيا لاأملك ثمن العمل الجراحي وأريد الهجرة الى كندا ما هي الشروط والمعاير وما هي كيفية التقديم في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ارجو الرد بأسرع وقت
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين وطرح السؤال على المسؤولين فيها.
السلام عليكم
مقيم بالسعودية
شيف عمومي فنادق مرديان 27 سنه ارغب بالهجرة اوتاشيرة عمل
علما عندي شابين العمر 17 سنه و15 سنه ارغب بتدريس طب وهندسه علما انهم معدل ماشاءالله 99
ارجو المساعدة
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة.
السلام عليكم انا لاجئ سوري مسجل بل مفوضية من أجل السفر أقسم بالله العظيم بحاجة إلى سفر لم استفد من الأمم شيئ أرجو الرد منكم من أجل الدراسه ول لجوء مقيم في لبنان ليسا لدي عمل ولا سكن عمري 21
الحلّ يكون عن طريق المفوضيّة وأنت مسجّل لديها كما تقول، ونتمنّى لك التوفيق
آنآ لّآجُئ سوريِ مٌتٍزُوجُ ولّديِ بنتٍ وولّد وآولّآديِ يِعآنون مٌن مٌرض ربو وسعآلّ لّآن جُو آلّرطوبهً لّآيِنآسب آولّآديِ وقد قدمٌتٍ طلّب آلّى آلّمٌفُوضيِهً ولّگٍن لّمٌ يِردو علّيِ گٍيِفُ لّيِ آن آعرفُ مٌآذٍآ حًلّ بلّطلّب مٌن آجُلّ لّجُوء آلّى گٍندآ ولّگٍمٌ جُزُيِلّ آلّشگٍر
ننصحك بالتريّث ريثما يأتيك الردّ ونتمنّى لك التوفيق
اريد اللجوء الى كندا ارجو المساعده
انا مواطن سوري
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
بودي اسافر على كندا ..بترجاكن يلي فيو مساعدتي ساعدوني انا شاب وخاطب
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
نا من سوريه مقيم في لبنان متزوج ولدي زوجه وثلاث اولاد صغار انا مهندس ديكور وفنان تشكيلي وزوجتي خريجة أدب عربي أود اللجو إلى كندا لكي يتعلمو ويدرسو أغرب بل هجره واللجوء او الشوطين في بلادكم فل ارجو الموافقه
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا عمر لاجئ سوري في لبنان واعاني من سبب المعيشية في لبنان ولا اسطيطيع الرجوع الى سوريا بس الاوضاع الراهنة واطلب اللجوئ الكندة وارجو المساعدة
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.
انا طالب ثانوي سوري مقيم في السعودية وارغب بعمل فيزا طالب كندية ثم عمل لجوء على الاراضي الكندية كما فعل الكثير من قبلي فهل سوف يتم قبول طلبي علما بأنني سوف ألغي اقامتي السعودية و ليس لدي اي مكان للرجوع اليه .
بيمكن لكلّ من يريد أن يتقدّم بطلب لجوء إلى كندا، والمراجع المختصّة تبتّ في الطلب لجهة قبوله او رفضه.
انا مواكن سوري مقيم في لبنان متأهل ولدي خمسة اطفال ووضعي صعب ارجو قبولي لديكم وشكرا
قبول الطلبات ليس من اختصاصنا ولا يدخل في نطاق عملنا.
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
ارجو الهجرا الى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اتا سوري مقيم في لبنان وضعي صعب كتير وعندي خمسة اطفال صغار ارجو قبولي في كندا وانقاذي من مأذقي
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
حاول مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
شكرا لكم على الاهتمام الشديد لنا ونرجو منكم ان تساعدونا للخروج من العزاب الذي نحن به نحن نريد الحياه المستقلة عن القمع الذي نحن فيه لقد خرجنا الي تركيا شقيقة لعزيزة ولاكن لا يوجد العمل هنا ولا يمكن لنا العيش هاكذا ارجو المساعدة لنكون انا وغيري بحياة جيدة وشكرا لكم على كل شيئ
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق.
انا سوري اقيم في لبنان ولدي طفلان اعمارهم تحت ال 5سنوات واريد الجوء الا كندا الاسباب صعوبت المعيشه وعدم قدرتي علا تعليم اطفالي بسبب الحرب في سوريا وانا لكم من الشاكرين
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا طبيب أسنان أعيش في السعوديه في الرياض لدي ٤اطفال وزوجه وأريد لجوء الى كندا كيف يمكنني لجوء اوماهي ألطريقه المناسبه للجوء من السعوديه الى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
الاخت مي أبو صعب
تحية طيبة
الرجاء الاجابة على السؤال التالي دون ارسال روابط للخارجية او الهجرة
هل من حيث المبدا يمكن التقدم بطلب اللجوء من خلال السفارات الكندية في دول الخليج – ( تماما مثل فرنسا واستراليا )
مع التحية
بصورة عامّة لا يمكن التقدّم بطلب لجوء من خلال السفارة الكنديّة
مرحبا انا من كوباني مقيم في اربيل مع عائلتي حياتي في خطر بسبب احداث حدثت في كوباني تتعلق بالثأر
اطلب اللجوءإلى كندا كيف يمكنكم مساعدتي
علما انني راجعت المفوضية ولكنهم قالو بأنهم يأخذون المرضى فقط
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّها لا تدخل في نطاق عملنا .
السلام عليكم انا سورية مقيمة بالكويت وعندي اربعة اطفال وزوجي مسجون وليس لدي دخل اصرف منه على نفسي وعلى اطفالي فانا ربة منزل سؤالي هل يمكنني تقديم طلب لجوء الى كندا لسفارة كندا من الكويت لاني لا اعرف اين ساذهب انا واطفالي ولايمكنني العودة الى سورية بسبب الحرب وابني الكبير عمره 16 عاما واخاف اذا ذهبت به الى سورية انا ياخذوه للالتحاق بالجيش ارجو الردبالتفصيل
بصورة عامّة، لا يمكن تقديم طلب اللجوء إلى كندا عن طريق السفارات.
اشكركم انا مواطن سوري وعائلتي مئلفا من طفل وطفلا ومرئتي وانا الئان نحن نقيم بتركيا وهنا الوضع جدن صعب من جميع النواحي المادية ولا ثقافية ولمعشيا اود اللجوء بيايا بلد اكون انا واسرتي براحا وامان من جميع الامور ائمل انكم سوفا تساعدو اسرتي ليانا باقي اسرتي اللذي خطف ولذي فتل بعضهم لانعرف ايا شيء عنهن ارجو منكم المساعدة مع خالص احترامي
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة وندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للأمم المتّحدة.
انا سورية ولدي طفلين اقيم في لبنان وقدمت لدا المفوضيه العليا للاجئين منذ عامين وطلبت منهم اللجوؤ وقالو انهم لا يقدمون اي مساعدة بهاذا الخصوص ولدي وثيقه من المفوضيه منذ سنتين وتوفي زوجي منذ 7 اشهر كيف يمكن لي الحصول علا لجوئ لكندا
أهلاً،
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين مجدداً.
انا لاجئ سوري في لبنان متزوج ولدي طفلان ولكن اولادي مريضين وقمت بلذهاب الى المفوضيه لكي اقدم طلب اعادة توطين الى بلد ثالث لان اولادي لم يشفو في لبنان وقدمت طلب ولكن لم يردو علي هل يوجد وسيله لطلب لجوء الى كنداااا
البتّ في الطلبات يتطلّب بعض الوقت وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين للاتفسار عن طلبك.
أنا أعيش في النروج و تقدمت لطلب حق اللجوء ولاكن لم أحصل على جواب لأكثر من سنة كاملة لأسباب عنصرية هل يمكني التقدم للهجرة او اللجوء الى كندا وانا في النروج؟
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم في تركيا ملاطيا وانا اعاني من اصابة في الحداث السورية ولم اقدر ان اتعالج في تركيا مع العلم العملة يوجد فيها صعوبة هل اقدر الاستفاده من الجوء في كندا وكنت معتقل في سجون النظام اريد الاستفاد من الاجوبة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
الكحومة الكندية من الحكومات القليلة التي تعاطفت مع الشعب السوري اللاجئ من أهوال الحرب و الإعتقال ..
لكن هناك ضعف بآلية توظيف هذه الخدمة إما أنها أعطيت لمن لا يستطيع القيام بعمله بشكل أمثل كأن يكون مندوب غير كفؤ ..
أنا و عائلتي أحد المتضررين من هؤلاء و ما زلت أطلب المساعدة لي ولعائلتي و لا من مجيب مع العلم تقدمت بعدة طلبات تخص هذا الموضوع
بالمختصر ..
وضع آلية سهلة للتواصل مع أصحاب القرار هو الحل الأمثل
و ليس الندوات و الإجتماعات الفارغة من المضمون
جميل حجار /لاجئ سوري في تركيا/
انا سورية مقيمة في السعودية وعندي طفلتين ارغب بتقديم اللجوء الى كندا
كيف أستطيع الحصول على الفيزا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سورية تعيش في السعودية وعندي طفلتين ارغب بتقديم اللجوء الى كندا
كيف أستطيع الحصول على فيزا للوصول الى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
سيدتي انا لاجئ سوري في لبنان عندي 7 اطفال وكلهم صغار واريد لجؤ الي كندا وانا مسجل في المفوضيه منذو 4 سنوات وكلما اذهب الي المفوضيه اتقدم بطلب لجؤ الي كندا يقولون لي امنعتذر استاذ مافي تقديم طلبات لجؤ عن طريق المفوضية الي 4 سنوات ارجلي محت من كتر مارحت عليهم ولا جواب الا امنعتذر استاذ ماذا افعل وضعي صعب جدا في هذا البلد اولادي بلا مدارس ارجوكم ساعدوني كيف اتقدم بطلب لجؤ ولكم جزيل الشكر مني ومن اطفالي السبعه
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة وإليك هذا الرابط لمعرفة شروط الهجرة واللجوء إلى كندا:
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
شاب سوري عمري 38 عام متزوج من سورية عندي اربع اطفال ثلاثة اولاد وطفلة اعمارهم 12 و 10 و 6 و الطفلة ثلاثة اشهر من بعد اذنكم اطلب اللجوء الى كندا اعمل في مجال الفرن والمعجنات وايضا عندي خبرة في مجال الكمبيوتر اتمنى منكم الرد للتواصل
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
هرب من الحرب والمعيشة وتعليم الاولاد والاطمئنان وطلب لحياة كريمة
انا مقيم في السعودية وتم إنهاء خدماتي بالشركة ولا يوجد فرص عمل لغير السعوديين وانا حصلت على فيزا سياحية امريكية واريد الدخول الى كندا عن طريق امريكا
سؤال هل بإمكاني الحصول على لجوء في كندا وعمل لم شمل لزوجتي وبنتي وكم يستغرق انهاء اجراءات الاقامة ولم الشمل
يحقّ لأيّ من يدخل كندا التقدّم بطلب لجوء. والسلطات تنظر فيه لجهة قبوله أو رفضه.
انا سوري اختارتني في الاردن للجوء الى كندا و قمت بالمقابلة و فحوص طبية و كنت انتظر موعد الطائرة فقذفتني الحكومة الاردنية الى سوريا و أتيت الى تركيا .
ارجو المساعدة.
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
ننصحك بمرجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق.
انا من سورية اعيش في لبنان منئو ما يقارب الاربع سنوات وكان حلمي ان اسافر الى كندا لاجل عيشة كريمة ابحث عن طريق لاذهب الى كندا لكي اعالج ابنتي التي تبلغ من العمر خمس شهور وهي مريضة بستسقاء دماغي وارجو من حكومة كندا الموقرة ان تنظر في ملفي لدا الامم المتحدة وشكرا لكم وابنتي لا تسطيع المشي وشكرا لكم
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.
انا مواطن سوري أرغب في اللجوء إلى كندا بسبب الاوضاع المتأزمه في بلدي وخوفي على نفسي وعائلتي من الموت والإضطهاد والظلم . طلبت اللجوء إليكم بالتحديد لما سمعته عنكم من إحترام لحقوق الإنسان ومراعات ظروفه ووجود فرص عمل افضل من باقي الدول . ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا شاب سوري أعيش في لبنان وأريد اللجوء إلى كندا انا واحيد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة شكرا لكم جميعا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا متواجد في المانيا ولكني لم اتقدم بأي لجو الى الان .. على اي اساس يمكنني مراجعة السفارة الكندية؟؟ وهل يحق لي التفدم اليها بدون اوراق رسمية من البلد الذي اتواجد فيه؟؟ وشكرا
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في برلين للحصول على الأجوبة وإليك هذا الرابط:
Embassy of Canada
Leipziger Platz 17
D – 10117 Berlin, Germany
Tel: +49 (30) 20 312 – 0
My name is Jafar from Syria, I am 20, studying law at the University of Tishreen, also perfected the English language, I want to immigrate to Canada, I want to live in safety and peace, away from the war, you know what happens in Syria, I ask you to agree to this request
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا وعائلتي عايشين في السعودية نريد تقديم هجرة من سعودية الى كندا عائلتي مكونة من ام واب وولدان وبنتان ارجو القبول وكيف طريقة للهجرة من سعودية بسبب الاحوال حلاتنا المادية لاتسمح العيش في سعودية جنسية سورية
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اسمي شكري الجمعه من سوريا من مدينه حلب متخرج من الجامعه ومجاز في علم الاحياء فرع الحيوية الكيميائيه واطلب اللجوء الى كندا اطلب المساعدة ولكم جزيل الشكر و الاحترام والتقدير
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا وزوجتي واولادي لاجئين في لبنان ومسجلين في المفوضية من أربعة سنين وتقدمنا بأكثر من طلب هجرة الى كندا لانني اعتقد انها الملاذ الامن لاطفالي ارجو النظر في
طلبي ولكم جزيل الشكر
المفوضيّة العليا للاجئين تنظر في طلبك ونأسف لأنّ هذا لا يدخل إطلاقا في نطاق عملنا.
الاخ الكريم ارجو افادتي هل اذا وصلت مع عائلتي عن طريق المطار الى كندا عن طريق دول الخليج وطلبت لجوء يوافقون عليه الجنسيه سوريه العائله مكونه من 7 اشخاص ويحق لي مايحق للاجئ الذي اتى عن طريق الامم المتحده
وشكرا ارجو الرد …..
يحقّ لأيّ شخص يصا إلى كندا أن يتقدّم بطلب اللجوء. وتبتّ السلطات الكنديّة فيه لجهة قبوله او رفضه.
اناوزوجتي لاجئين سورين في الاردن خرجنامن سوريا بسبب الحرب والدمار ولاارغب في العودة بسبب الخوف والتعذيب احلم في الهجرة إلى كندا ارجو المساعدة
تقديم طلب اللجوء يكون من خلال المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
عليك مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين للحصول على المساعدة ونتمنّى لك التوفيق
مرحباً انا اسمي ردوان ومغيم في لبنان وا أود الهجرا إلى كند من اجل مستقبل افضل وا حياه افضل واخاليه من الحروب. وارجم من الصلطات الكنديه ان توافق على الهجرا إلى كندا وشكراً
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا فتاة من سورية اقيم في اسطنبول وانا اعيش بمفردي وعائلتي منها في سورية والبعض الآخر في العراق لست متزوجة وانا خريجة معهد كمبيوتر ارغب في اللجوء الى كندا بسبب الظروف المادية والمعنوية وبسبب العنصرية هنا في تركيا لقد تعرضت كثيرا إلى سؤء المعاملة لأني من الجنسية السورية واستغلال في العمل أرجو مساعدتي فانا لا أعرف شي عن اللجوء الى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ewa550@yahoo.com
بإمكان اخوتك في كندا أن يتابعوا قضيّتك وينقلوا رسالتك إلى المراجع الكنديّة المختصّة ونتمنّى لك التوفيق
انا سوري مقيم في مصر وسجل لدى المفوضية العليا وكلما طلبت إعادة التوطين لسوء أحوالي في البلد الذي فيه يكون الرد لا علاقة لنا والدولة المستضيفة هي التي تحدد الشروط وبناء عليه يتم اختيار الملف كما لا يحق لي طلب إعادة التوطين كيف استطيع اللجوء إلى كندا
بما أنّك مسجّل لدى المفوضيّة، عليك بمراجعة المسؤولين فيها للحصول على الجواب اليقين ونتمنّى لك التوفيق
اريد اللجوء الى كندا لان وضع البلاد العربية مخزي ولا يوجد اي احترام للانسانية وقد تم تهجيري من البلاد
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا صبية من سورية – حلب
بتمنى الرد على رسالتي راسلتكون من سنة ونصف تقريبا وأكتر على أمل الرد…كانت أمي مريضة جدا وطلبت اللجوء لعلاجها بسبب شح الأدوية الشديد في حلب بسبب الحرب…مريضة سرطان…توفيت أمي وأنا على أمل الرد منكم…أبي رجل مسن في عمر الستين…وانا فتاة وحيدة واخوتي هاجروا منذ سنتين…انا أعمل في الهلال العربي السوري مسؤولة إدارية وداعمة نفسية في مركز الدعم النفسي الإجتماعي…لم يعد لديناأحد من الأقرباء هناونودالهجرةلاسبل للعيش هنا في حلب بسبب الحصار والغلاء في الأسعار…كان لدى والدي متجر وقصف…ولم تعد الحياة كما كانت كل شيء أغلق وكل شيء دمر…نود السفر لنلم شملنا بسبب صعوبة لم شملنا عن أخوتي أو حتى رؤيتهم في أي بلد آخر…أتمنى الرد ولكم مني جزيل الشكر والإمتنان…وأن لاتهمل الرسالة نظرا لمعرفتكم بوضع حلب ومايواجهها من دمار في المال والأبدان والمكان كما أهملت الرسالة السابقة…شكرا لكم
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في صلاحيّاتنا. وطلبات اللجوء إلى كندا بالنسبة للسوريّين تتمّ عبر المفوضيّة العليا للاجئين بالنسبة للذين هم منهم خارج سوريا.
مساءالخير…أنا صبية من سوريا – حلب
راسلت السفارة من سنة ونصف تقريبا أو أكثر…ولكن لاجدوى…أمي مريضة سرطان وانا فتاة وحيدة ونحنا بظروووف معيشية وعلاجية صعبة…لدينا شح شديد في الأدوية…انا اعمل في الهلال الأحمر العربي السوري مسؤولة ادارية وداعمة نفسيةفي مركز الدعم النفسي الإنساني الإجتماعي…والدي رجل مسن في عمر الستين واخوتي هاجروا الى السويد وأمي توفيت في حين كنت أنتظر منكم الرد على رسالتي على أمل السفر للعلاج…نحن في حصار وكل السبل للسفر أغلقت…على أمل الرد علينا…أتمنى الرجوع الى رسالتي وآمل أن لاتكون أهملت…نعيش حياة صعبة…وغلاء كثير في الاسعار وليس هناك من معيل…قصف متجر لدى والدي…لم يعد لدينا أحد من العائلة ونتمنا أن نرى أخوتي بعد سنتين من هجرتهم…توفيت أمي ولم يروها…أتمنى أن لاتهمل هذه الرسالة لما تعرفونه عن وضع حلب
…شاكرة تعاونكم واطلاعكم…كما أهملت الرسالة السابقةوأتمنى الرد…لكم مني خالص شكري وامتناني
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في إطار عملنا
انا بحاجه الي مساعده من السفاره وانا لااستطيع الحصول علي طلب اتمني المساعده وشكر لأهتمامكم
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في إطار عملنا .
تبقى جميع الدول الاوربيه افضل من العرب وتركيا …. اناسوري اقيم في تركيا واريد الجوء الى كندا لاكن لا اعرف كيف !!
ارجو مساعدتكم لاني صدقاً بألح الحاجه الى الجوء .. هنا في تركيا لا يتوفر اي شيء لمساعدة السوري ومع ذالك جميع الاتراك لا يحبون السوريين ويعاملونهم كأعداء وليسو لاجئين … ارجو الرد وشكراً
ندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين او السفارة الكنديّة في أنقرة ونتمنّى لك التوفيق
ارجو لمساعده انا قدمت لكم اكتر من طلب ولو ما الحاجه لا اقدم لكم كل هذه طلبات لان لاحد يسمعنا ولا احد عم بقدر ظروفنا التعيسه في لبنان نرجو لمساعده ورفء بحالنا وقبول طلبنا للجوء نرجو نرجو لمساعده ويمكنكم ان تتاكدو من كل شيء من صحت كلامي اما في اوراق المرض او في كشف للبيت الذي نعيش فيه او كل شيء تريدونه وشكرن لكم
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّها لا تدخل في نطاق عملنا.
وطلبات اللجوء تكون عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين
انا سوريا واعيش في مصر وأريد طلب لجواء الي كندا وتقدير ولا احترام الي شعب الكندي
تقديم طلبات اللجوء يكون عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين
انا شاب سوري أعيش في لبنان وفقد اهلي في الحرب ليسئ لدي عائلة أريد للجؤ إلى كندا ماذا أفعل أرجو المساعدة شكرا لكم جميعا
تقدّم بطلب للمفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
نحن عائلة سورية نقيم في سوريا مدينةحلب نود اللجوء إلى كندا
العائلة مكونة من ستةافراد اي وان والله أولاد واحد بالجامعة والثاني ثانوية عامة والثالث مرحلةاعدادية والبنت مرحلة ابتدائيةظرفنا صعب جدا بسبب الحرب نرجو المساعدة
طلبات اللجوء للسوريّين يتمّ تقديمها بواسطة المفوضيّة العليا للاجئين من خارج سوريا
السلام عليكم انا شاب متزوج ولدي 3 اطفال مقيم في لبنان وعمري 27 سنة وحالتي المعيشية والمادية تحت الصفر وليس لدي المدخول الكافي للمعيشة السليمة ارجو مساعدتي لتقديم طلب اللجوء لكندا لكي اتمكن من المعيشة السليمة لي ولاطفالي وارجو تزويدا بارقام السفارة الكندية لتقديم الطلب .وشكراا
تقديم طلبات اللجوء يتمّ عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين.
وإليك على أيّ حال الرقم المطلوب:
treet Address
The Embassy of Canada
Jal El Dib Highway, Lebanon
Postal Address
The Embassy of Canada
P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon
Telephone
Consular: (961-4) 726700
Immigration: (961-4) 726700 ext 4500
Fax
Consular: (961-4) 710595 or 726703
Emails
Main: berut@international.gc.ca
Immigration: berutimmigration@international.gc.ca
Immigration for Refugee Inquiries: berutIM-refugees@international.gc.ca
نحنا عيلا مكونة من 6 أشخاص اب و ام و 6 اولاد مسجلين في المفوضية
نريد اللجوء إلى كندا بسبب الضروف
المعيشة و تعليم الأطفال نطلب من
حضرتكم المساعدة
الشكر .
ليس بغمكاننا المساعدة وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين
اناشاب سوري أود لجوء الي كندا من أجل المعيشة فنا وضعنا تعبان كثير وأنا صرلي 1سناء ماعم لقي شغل في الأردن ابي وأمي مريضيان في سكري منشان ألله والله عم بكي عليهم ليل ونهارماعم بلحق راتبي مابكفي
راجع المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
مرحبا… أريد تقديم طلب لجوء الى كندا مع العالم أنني بتركيا
هل يمكن أن أملأ الطلبات وأرسلها عبر الايميلالى السفارة الكندية في تركيا..؟
حاول إرسال الطلبات بما أنّ امكانيّة ارسالها بالبريد الالكتروني متوفّرة كما تقول.
اسمي خليل عبود من سوريا مقيم في تركيا اسطنبول انا وعائلتي نحن 5 اشخاص نود اللجوء الى كندا
ندعوكم لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين
ارجو المساعدة
ناسف لعدم تمكّننا من المساعدة وندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين او الاتّصال بأقرب سفارة كنديّة لديك.
انا شاب سوري عسكري منشق عن الجيش وانا بل لبنان اتعرض الى الاتضهاد والضرب وملاحق ومهدد بل قتل احتاج الى الجوء بسرعة وضعي سيئ جدا ولا استطيع التحمل ارجو المساعدة وشكرا
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
مرحبا نحن عائلة سورية انا وزوجي و طفلين نسكن لبنان من 2013
سجلنا بلامم ولم يقبلونا لحد الآن لعدم توفر التسجيل
نطلب اللجوء لاسباب كثيرة واهمها عدم الامان هنا والدي استشهد باقبية النظام السوري
ولست بامان هنا
اخوتي كل منهم اصبح في دولة
ارجو الرد ولو بمجرد مساعدة كيف ونا الطرق للجوء باسرع وقت
شكرا لكم
افضل طريقة لتقديم طلب اللجوء تكون عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين
سوريه خريجه ادب انكليزي ودبلوم تاهيل تربوي ارغب في اللجوء الى كندا مقيمه الان في لبنان
ارجو الرد
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق في مسعاك
مرحبا نحن عائلة من سوريا مكونة من اربعة اشخاص انا وزوجتي وطفلين اثنين وزوجتي حامل بشهرها التاسع اتينا الى المانيا وبعد عناء حتى استطعنا الوصول الى هنا بسبب المخاطر التي واجهتنا في طريقنا من تركيا
اتينا بحثا عن الامان والحياة بعد ان فقدت في بلادنا وقمنا بتقديم طلب اللجوء في المانيا وبعد انتظار طويل حتى تمت مقابلتنا وقامو بمنحنا شيئ اسمه حمايه مؤقته لمده عام واحد وتم رفض اللجوء في جميع الجوانب الاخرى لماذا لا نعرف .لقد مضى خمسة شهور على هذه الحمايه ولانعرف عند انتهاء الوقت المحدد ماذا سيحدث هل هو ترحيل او غير ذلك اتينا نبحث عن حياة امنة لاطفالنا وخوفا على مستقبلهم من الضياع بسبب الحروب الدائره في بلادنا نحن نود التقدم بطلب اللجوء لكندا املين ان ترتاح قلوبنا وتطمئن على اطفالنا ولكم جزيل الشكر سادتي.
تقديم طلبات اللجوء يكون عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لكم التوفيق
انا سوري ساكن بسوريا حلمي اني اهاجر الى كندا طالب جامعي لَـگِنْ لٱ استطيع الذهاب الا الجامعة بسبب الاوضاع السياسية اذا تستطيعون مساعدتي اكون مشكور لكم
1997مواليد
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا محمد من سوريا وحاليا” مقيم بالسودان مهنتي بيتزا وفطائر وارغب بالهجرة الی كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا مقيم في دبي لا املك عمل اريد ان اذهب الى كندا شكرًا
مرحبا نحن عائلة سورية مكونة من أربع اشخاص أبي وامي وانا مهندس كومبيوتر وأخي محاسب متخرج من كلية الاقتصاد مقيمين في لبنان غير مسجلين في المفوضية العليا او الامم المتحدة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شب عمري 20 ومعي اخي طلعنا من سوريا من الاحداث واجينا على مصر
والوضع والمعيشه كتير صعبه ياريت تساعدونا بتقديم اللجوء الى كندا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا فتاة سورية ابلغ من العمر 18عام اقيم بتركيا انا وعائلتي المكونة من 8افراد هربنا من وضعنا الميئوس في سوريا ولدي والدتي مصابة من اثار الطيران الحربي والان مقيمين بتركيا ولكن مازلت الشظية موجودة بعنق والدتي وازالتها تكلف مبالغ باهظة ووضعنا مازال سيئ فقدنا مدارسنا وضاع مستقبلنا بسبب الاوضاع السيئة التي تمر بها بلادي ولم نعد نملك اي شي بسوريا فمنزلنا وكل ماكنا نملك قد تهدم ولم نعد نملك اي شي والان نحن نعيش على راتب اخي الاكبر والذب هوي بعمر 19وراتيه لايساعدنا على العيش لانو قليل جدا والمعيشة غالية جدا هنا اتمنى الرد ومساعدتي بكيفية طلب اللجوء الي كندا لنؤمن حياتنا ومستقبلنا
اللجوء يكون من خلال المفوضيّة العليا للاجئين بالنسبة للسوريّين الذين نزحوا عن البلاد.
السلام عليكم انا قدمت طلب لكم من اجل سفر فرددتو علي باني مسجل في لمفوضيه ان انتظر رد لمفوضيه او اراجعهم وانتم لا تعلمون ما يحصل كل ما ذهبنا الى المفوضيه انا من سنه و3 اشهر لا استلم ابدن شيء من لمفوضيه ورغم احتياجاتنا وان اكون من الاوليين لان عندي 3 اطفال صغار ولاطفال بحاجه الى كل شيء متطلبات ولا يوجد معين لناسوا انا واعمل نهار ونهار يبطلونني بسبب كثره سوررين وقله اصبح لعمل في لبنان واطفالي صغار بحاجه لمتطلبات اكثر من لكبار فما هذا ظلم يكفي اننا في وضع تعيس ومتهجرين من بلدنا وعملنا مقابليتين لسفر واخبرونا اننا مرفوضين لماذا لا نعرف الاسباب ونريد مراجعتهم لا يسمعونناومع ان اني مريض وابني مريض واخذت لهم تقارير طبيه لديهم جميعهاولم نستفد شيء منهم ولاعم نستفيد رغم انهم اتو الينا كشف علبيت الذي نعيش فيه وهو عباره عن لوح توتيا وفي جبل جالسين والحشرات تسكن معنا في لبيت ليس لدينا لقدره لمشترات ادويه وسم للحشرات ومسلمين امرنا لله وكل هذا ولامم لاتقدر ولا تعرف ظروف ناس ويسفرون ناس لا ينقصها شيء وعندهم شباب ولا يسفرون ناس الذين جد بحاجه يعني نحن شعب سوري اينما ذهبنا مظلومين لذلك نريد ان نذهب لشعب يرؤف بحالتنا ويساعدوننا ويعلمون اطفالنا ويرعون من مريض فينا لان تعبنا من كل شيء في لبنان اجارات لبيوت غاليه جدن واجور عمال سوريه قليله ومن يريد مشفه لا يقدر يفوتها اذ كان يمت بسبب كل شيء غالي ثمن في لبنان ولا توجد مساعده من احد بشيء فاملنا الوحيد انتم ان تسمعوننا وتردو علينا وتساعدوننا في لهجره ارحمونا ونعرف انكم شعب شفقه ورحمه اذلك نرغب بلجوء اليكم ولعيش بين شعبكم الرؤوف لاطفالنا
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا شخص سوري متزوج ولدي 3 اولاد ومقيم في السعودية منذ 21 سنه هل يممكني تقديم لجوء الى كندا ؟
وهل التقديم يكون عبر الانترنت ؟ عن طريق تعبئة تموذج ؟ ولا يشترط عن طريق مكتب ؟
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في السعوديّة وإليك العنوان ورقم الهاتف:
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Enceinte diplomatique
Riyad, Arabie saoudite
Adresse postale
Ambassade du Canada
P.O. Box 94321
Riyad, 11693, Arabie saoudite
Téléphone : +966 11 488 2288
Télécopieur : +966 11 482 5670
Courriel : ryadh@international.gc.ca
انا تعبت من الوضع الماساوي بسوريةواحببت السفر لاوروبا لاجمع المال وارتاح فارجو مساعدت
ي من قبل حضرتكم وشكرا لكم راديو كندا الدولي
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم اسمي احمد العلي الحسين من سوريا من دير الزور الميادين متزوج ولدي طفل وزوجتي حامل وضعي مالي سيئ بحاجة الى السفر ارجو الموافقة على طلبي
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اناسوري عايش بلبنان وعندي خمسة اطفال وضعي المعيشي صعب جداجدا وانا مسجل بلمفوضية ارجو ان تراجعو ملفي باسم وحيد عبدي الحسيني وبطلب اللجوء الى بلدكم وشكرا
يتعذّر علينا مراجعة طلبك لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا لللاجئين بنفسك ونتمنّى لك التوفيق.
انا شاب سوري مقيم في مصر اريد اللجوء الى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اسلام عليكم انا منزوجه ولدي طفلان صغار وبحاجه اي متطلبات كثيره واهمها لحليب ولحفوضات وابسط الاشياء لا اقدر على تامين متطلباتهم بسبب لوضع تعيس في سوريا وانا مسجل في لمفوضيه للمم لمتحده وزوجي لا يقدر على العمل بسبب لديه ورقه تسفير من لبنان بسبب لانه دخل تهريب للبنان من سوريا لان نحن عاءله سوريه لا يمكنه كان لعبور نظامي لانه سوف يمسكوه لكي يخدم وجميعكم تعرفون اصبح لوضع خطير في سوريا ولا يمكنه لبقاء ولديه عاءله وطفلان بحاجتهما ولا يقدر الآن على العمل بسبب اوراقه نتمنى درس ملفنا وحتى المعيشه غاليه جدن في لبنان ورواتب قليله وللاطفال متشردون معنا نتمنى درس ملفنا وتساعدوونا في سفر بسبب وضعنا ونريد لامان ولاستقرا ساعدونا وشكرن لكن على مساعدتكم لشعب سوري ارجو لمساعده
من الأفضل أن تنتظروا جواب المفوضيّة العليا للاجئين بما أنّكم مسجّلون لديها.
نتمنّى لكم كلّ التوفيق.
أنا سوري لأجى الى لبنان أعمل في كافة أعمال خشب والديكور والموبيايا اعمل ايضآ في راش خشب بويا او تلوينة عندي خبرة 17 عامآ وقد تعلمت على يد أرمن من موليد حلب أنا منذ صغر بجب كندا بتمنى اطلع هلق بطلب من الله أن يساعدني في ان يحقق لي طلبي وان تساعدوني في اوراق مطلوبة انا ام سجل لدى الامم المتحدة انا شرعي في لبنان قانوني داخل عبر حدود سوري لبنان بطرقة نظامي هل من ممكن أنا بكون منا الشاكرين لكم انا بحب كندا منذ صغر بتمنى منكم المساعدة شكرآ من أعماق قلب عمري 28 سنة
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق.
السلام عليكم انا شاب سوري هربت من لاحداث في سوريا ولان مقيم في لبنان وعندي 3 اطفال وزوجه ووضع صحي تعيس واريد علاج ولا اقدر على العلاج بسبب قله الماديه وظروف صعبا التي اعيشها في لبنان واطفالي معي ولا أقدر ان اؤؤمن لهم شيء من طفولتهم التي يستحقوها والتي اهمهمة الدراسه ونعيش ظروف صعبه جدن نريد منكم المساعده للجوء فنحن لانطمع بشيء سوا اللستقرار ولعيش بسلام نحن واطفالنا وان اعلم اطفالي على الحياه هدوء والحياه الصحيحه ولدي طفل معه كسر في جمجمه ويريد رعايه واستقرار وغذاء ولا يتامن له شيء في لبنان وانا مسجل في مفوضيه لامم لمتحده نريد ولا نستفاد منهم بشيء ومع انه لديهم كل تقارير طبيه نتمنى ان تنظرو لملفنا وترجعو تدرسوه لسفر نحن نريد شعب يحن على اطفالنا ويرؤف بهم فهذا يكفينا وان نعيش بسلام مثلنا مثل جميع الناس فقد تعبنا من شنشطه في لبنان وقله العمل وقله الماديه وتعب نفسي الذي نعيشه بسبب هاذا الوضع ارجو ارجو ارجو منكم سماع صوتنا وتساعدوننا وشكرن لكم جزيل شكل على اهتمامكم في شعب سوري والحرص على تقديم جميل ماتقدرون عليه لمساعدتهم جزيل شكر وهاد
بما أنّك مسجّل لدى المفوضيّة العليا للاجئين، ننصحك بالتريّث حتّى يأتيك الردّ او بمراجعة المفوضيّة.
نتمنّى لك التوفيق.
السلام عليكم انا شاب سوري اسمي خالد اريد ان اقدم طلب لجوء الى كندا لان هربنا من سوريا ولوضع تعيس ولحرب الذي تعيشه الأن ولا يمكننا العوده اليها ومستقرين حالين في لبنان وانا مريض ومتزوج عندي 3 اطفال صغار بحاجه لرعايه وبحاجه لمتطلبات الطفوله ولا يتامن لهم شيء من طفولتهم حتى ابسط الاشياء وهي تعليمهم بسبب ظروف تعيسه وقله الماديه وانا مسجل في مفوضيه لامم لمتحده ورغم ظرفي صحي ومرضي ويوجد تقارير طبيه بهذا لامر واريد علاج وطفلي معه كسر في جمجمه وبحاجه لغذاء ورعايه واستقرار وهدوء ولا يتامن له شيء من هذه الظروف بسبب اوضاعنا ولا نستفاد شيء من لامم نريد ان تنظرو لملفنا لسفر ولجوء نحن نريد لانسعى سوا العيش في امان واستقرار ونقدم لاطفالنا الحياه الذي يستحقوها ومتطلباتهم في الحياه الدراسه اهمها وليس لدينا مردود من اي احد وانا لا اقدر على العمل بسبب وضعي صحي واريد علاج ولا يتوفر مال بهذه ظروف لانظر الي نفسي للعلاج فداءمن افضل اطفالي على كل شيء واتمنى ان اسافر لكي اامن لهم حياه افضل ونرجو سماع صوتنا ونعرف انكم شعب ودود على الاطفال ورؤوف على الكبار نحتاج من يحن علينا ويقف في جانبنا في هذه ظروف صعبه التي نمر بها وشكرن لكم على مساعدت شعب سوري على كل شيء نرجو نرجو مساعدتنا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم في السعودية
وعائلتي مقيمة معي بتاشيرة زيارة منذ 3 سنين
وانا اعمل فني اتصالات
لكن هذه المهنة منعنا من العمل بها
وتوقف عمل
هل من سبيل للهجرة الى كندا
من هنا من السعودية
ولكم جزيل الشكر والعرفان
للحصول على الجواب اليقين، ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة على العنوان التالي:
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Enceinte diplomatique
Riyad, Arabie saoudite
Adresse postale
Ambassade du Canada
P.O. Box 94321
Riyad, 11693, Arabie saoudite
Téléphone : +966 11 488 2288
Télécopieur : +966 11 482 5670
Courriel : ryadh@international.gc.ca
السلام عليكم اخي الكريم عندي ثلاث اولاد وعندي بنت معها مرض سرطان بدم وصرلها سنة عم تتعالج وعلى وضعها في بعض الدوا انا بشتريه وبعضو بلاش باخدو في مجال للجوء على كندا وشو فيني ساوي وشو المعلومات المطلوبة والله يجزيكن الخير
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سورية اعمل بالسعودية ممرضة ولأنني أصبحت في عمر الستين سنة أوقفت عن العمل مع العلم عندي خطأ كبير جرا عملية دس بالضرر نتج عنها عدم تحكم بالسبيلين منها استعمال للقسطرة الفراغ المثانة حوالي عشر مرات يوميا مع استعمال للحفاظ بشكل مستمر يوميا كما التهاب أعصاب مع الأم شديدةحيث يصف لي الأطباء أدوية مخدرة بشكل يومي منها ترامادول و مورفين و ميثادون لذلك أرغب باللجوء إلى كندا حيث أنني احمل جواز سفر مصري ولكن مصر مثل سورية بالنسبة للأدوية حيث من الصعب تأمينها حيث لايوجد لدي تأمين صحي أرغب لجوء كندا هل ممكن ارجو الإفادة وإلى أي بلد تنصحني اشكركم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اسمي فراس عمري19 املك شهاده بكالوريا تجارية اقيم في لبنان اريد أن أكون مستقبل علمي وعمل في كندا حالتي صعبه للغايه اتمنى القبول في اللجوء الى كندا وشكرآ
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اسمي فراس حديد من سوريا اقيم في لبنان مواليد 1997/1/1 لدي شهاده بكالوريا تجاريه اريد الذهاب لكندا اريد الذهاب لأعيش حيات مستقبليه مبنيه مع العلم والعمل بعيدآ عن الحرب في سوريا
لدي جواز سفر ايضآ اريد ان تخرج امي من سوريا والذهاب معي لكندا هربآ من العنف والقتل الموجود في سوريا ،
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اريد طلب لجوء الى كندا لدي شهاده بكالويا تجاريه وانا في أمس الحاجه للذهاب الى كندا حالتي الماديه ضعيفه وأريد بسرعه الذاهاب لكندا لأنني اريد ان اكون مستقبل بلعلم والعمل وشكرآ
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اسامه لدي عالة من 9 أشخاص ولأن مشتتين بين دول اروبا انا مقيم مع طفلين في الدنمرك و زوجتي مع 5 اولاد في اليونان وجميع العالة نرغب باللجوء في كندا هل تأثر إقامته على تقديم طلب لجوء في كندا وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا مواطني سوريي وجوزي معتقل بسورية من 4 سنين وعندي 4 وﻻد وعايشي مع اهلي ووضعن المادي تحت الصفر وبضلو يقولو ايمتا بدك تروحي من عنا وبيضربو وﻻدي وعندي بنت مريضه بربو وبنت معاها حالي نفسيي وماعم يدرسو وكل يوم بقلولي رح نطفش او نقتل حالنا بدنا ندرس واهلي مابساعدوني ومافي حدة بساعدني واحيانا بفكر انتحر ووﻻدي بضلو بينهانو وعيشتن صعبي مع اهلي وبقولو خلينا نسافر او نطفش وبضلو بقولو ياريت نموت ارحم من العيشي معاكن ضرب ومافي طلعه وانا مليت بتمنا تحسو بحالت الوﻻد ورح تدمر حياتن وبﻻ دراسي وحالي نفسي بتمنا تقبلو طلبي بسفر ﻻي جزيري او كوخ بس نكون انا ووﻻدي يدرسو وينسو العزاب وانا كمان ﻻن رح ننتحر من هلعيشي احن بكتير
انا فاطمه سوري وساكني بلبنان وعندي 4 وﻻدوزوجي مفقود بسوريه من 4 سنين وابني الظغير مابيعرف ابو وعايشي مع اهلي وعيشيتي صعبي وضرب ووﻻدي كل يوم بيقولو بدن يموتو حالن ماعم ندرس ومامعنا مصاري واهلي مدايقين من عيشتي معن وبقولو بدك ضلي عائق علينا وغير اﻻهاني وانا بتمنا الموت كل يوم وماعم اعرف كيف عيش وعيش وﻻدي بتمنامن الدول الي عم تطلب لجوء تساعدني ﻻن رحت سجل محدة عم يساعدني وانا محتاجي لسفر وخايفي وﻻدي يعملو شي بحالن او يطفشو من البيت ارجو المساعدة بأسرع وقت والرئفي بحق اﻻطفال وتسرعو بسفر وهادة رقمي 71037196 بتمنا تقبلونا بسفر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اسمي أحمد حسين حمود متزوج عندي 4اولاد وضعي صعب اتمنى من
حضرتكم أن تساعدوني اطلب اللجوء إلى
كندا نرجو المساعدة الشكر لكم
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحباانااسمي محمودمن سوريا اطلب الهجرةالى كندا لتحسين معيشتي انا وعائلتي اقيم في لبنان اعيش حياة صعبااطلب اللجوءلمن يهمه الامرهاتف 0096170690765
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اريد معرفة عنوان السفارة في كوردستان العراق أو رقم هاتف لأنني اريد أقدم طلب اللجوء إلى كندا وشكرا
اليك الرابط التالي للحصول على المعلومات المطلوبة:
http://www.canadainternational.gc.ca/jordan-jordanie/index.aspx?lang=eng
Street address:
133 Zahran Street
Amman 11180, Jordan
Mailing address:
P.O. Box 815403
Amman 11180, Jordan
Tel.: (962 6) 590 1500
Fax: (962 6) 590 1501
Email: amman@international.gc.ca
Hours of operation:
Sunday to Wednesday: 8:00 a.m. – 4:30 p.m.
Thursday: 8:00 a.m. – 1:30 p.m
مساء الخير
انا سيدة سورية اسمي غادة
ذهبت للسفارة الكندية ومنعوني من الدخول .قلت لهم ارغب بالهجرة الي كندا وانا امرأة بلا زوج ولدي ابن وحيد شاب عمره 21سنة واتمنى ان يتسنى له الدراسة في كندا كمهندس اتصالات
المهم
على الباب قالولي حصريا ترشيحك عبر الامم.
اريد حلا
شكرا لكم
عليك الاتصال بالأمم المتحدة
السلام عليكم
أريد اللجوء الى كندا أناو جميع أفراد عائلتي انا سوري و مقيم بتركيا أرجو منكم المساعدة على كيفية الحصول على اللجوء مع العلم أننا لانملك جوازات سفر
ماهي الاوراق المطلوبة
أرجو الافاداة فنحن نود اللجوء الى كندا بأقرب وقت
نرجو من الله أن يساعدنا للوصول الى هناك لنشعر بالأمان الذي فقدناه بوطني سوريا فلقد واجهنا الموت عدت مرات هناك
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا ياسر الحمداوي من سوري قدمت لجؤ إلى الدنمارك ولاكن يوجد مشكلة أني كنت أقيم في لبنان من 2013 لحتى 2015 وليست عندي أقامة هل بإمكاني تقديم طلب لجؤ الي كندا وشكرأ
يمكنك طبعا تقديم طلب لجوء إلى كندا
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سوري مقيم في تركيا أود الجزء الإنساني لبلدكم ارجو المساعده ولكم جزيل الشكر 00905355937399
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب من سوريه متواجد لأن زياره في المملكة العربية السعودية انا وعائلتي أريد من الجوء الإنساني إلى دولتكم الكريمة ولعيش هناك بسبب عدم الاستقرار في سوريه لدي مفوضية الأمم المتحدة ولكم جزيل الشكر والتقدير على
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا … انا من سورية وأعيش في سورية حاصلة على شهادة لغة انكليزية .. يا ريت أعرف كيف فيني قدم طلب لجوء لكندا ..
عبر السفارة الكندية في بيروت أو عمان
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سوري مقيم في تركيا مريض في أكياس ماء على الكبد أجريت ثلاث عمليات استئصال وانا أريد إكمال العلاج واتمنى من دولتكم الكريمة مساعدتي ولكم جزيل الشكر والتقدير 00905355937399 هذا رقمي ارجو الرد على طلبي
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
الأسم.. ابراهيم العوض
الجنسية.. السورية
الدرجة التعليمية.. أجازة في الأداب
بلد الأقامة حاليأ.. لبنان
موبايل 📱..71442055
بريد ألكتروني.. Ibrahimalawad1985@jmail.com
ارجو قبول طلب لجوئي الئ كندا عن طريق سفارتكم في بيروت..
وشكرا..
نحن إذاعة ولسنا وزارة الخارجية
مرحبا..
انا اسمي ابراهيم العوض من مدينة منبج في ريف حلب (سوريا)
اعيش في لبنان حاصل علئ اجازة جامعية في الاداب..
ارغب في قبول طلب لجوئي كندا عن طريق سفارتكم في لبنان وشكرا..
تلفون 📱 71442055
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
طبيب سوري أخصائي في طب الأسرة …هل توجد طريقة للجوء الى كندا …اقيم بتركيا ومعي ولدين ..
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطن سوري بلبنان عندي خمسة اولاد اكبر واحد عمرو تسع سنين مسجلين بلمفوضية وضعنا كتير صعب بتمنا تراجعو ملفي بيحاجة لسفر ولكم الشكر ملفي وحيدعبدي الحسيني 71214199
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنامواطن سوري اقيم في المملكة العربية السعودية وعائلتي في سورية هل يمكنني الحصول على طلب لجوء لي ولعائلتي إلى كندا وماهي الشروط
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطن سوري
اطلب اللجوء الى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحباً . أنا لاجئ سوري ومسجل في مفوضية الأمم في لبنان لشؤون اللاجئين . ومعي أبي وأمي وأخي لجأنا إلى لبنان من أكثر من 3 سنوات سنوات بسبب تعرض أخي لإختطاف من قبل مجموعة مسلحةفي دمشق ثم أطلقوا سراحه بعد أن سلبوا منه سيارته ومبلغ من المال .أصيب على أثرها بحالة رهاب واضطراب هلع وهو الأن يتعالج وأنهكنا بتكاليف علاجه وثمن الأدوية الباهظ جداً . وللأسف والدي الكبير بالسن تبين وجود حالة سرطان في أحد الغدد في جسمه وخضع لعلاجات كثيرة وهو الأن كل شهر يذهب للمركز الطبي لمتابعة إجراءات العلاج وثمن الأدوية كبير جداً . لقد أصبحت حالتنا المادية وللأسف سيئة جداً بسبب غلاء المعيشة الفاحش في لبنان وارتفاع ثمن الأدوية ومنفقات العلاج ورسوم المشافي والعيادات الطبية . وأنا عملي ضعيف جداً وشبه متقطع والناس دائماً تستغلني ولاتعطيني كامل حقي من الأجر . أرجو منكم سادتي الكرام النظر لأمرنا نتيجة وجود مرضين في عائلتنا المكونة من 4 أشخاص وعلاجهم مستمر ومزمن ودائم وكلفته مرتفعة . والمعيشة في لبنان مكلفة جداً ووجود اللاجئين السوريين في لبنان أصبح عبئاً كبيراً على الحكومة اللبنانية والمدن والمجتمع اللبناني . أرجو منكم الرد ومساعدتنا قدر الإمكان في اللجوء إلى كندا . لجوء إنساني وإعادة توطين إجتماعي . وسأقدم لكم كل التقارير الطبية مصدقة ضمن الأصول . وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير . وشكراً .
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ارجوكم ساعدوني انا في سوريا وحياتي مهدده وفي خطر ….و اريد اللجوء لاي بلد امن انا فتاة ولا اعرف ماذا افعل ولا الى اين اذهب ارجوكم ساعدوني في كيف استطيع التقدم الى اللجوء والحصول عليه باسرع وقت ممكن…
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطنه سوريه عايشه انا وماما واختي بالاردن ومالنا معين ولا لمفوضيه بتعطينه مساعدات وصرلنا فتره منحاول نقدم ع لهجره بس ما حدا عم يوصلن لاي نقطه والله لوضع تعبان
انا من سورية ومقيم الان في المانيا وحصلت على الاقامة لمدة ثلاث سنوات ولكن السؤوال اذا وصلت الى كندا واردت تقديم اللجوء فيها هل يتم قبولي كلاجئ ام سوف يتم اعادتي الى المانيا
يحقّ لأيّ كان التقدّم بطلب لجوء غلى كندا. والسلطات الكنديّة تبتّ بالطلب لقبوله او رفضه.
انامواطنةسوريةاقيم في سوريا كنت اسكن في دارياوهدم بيتي وليس لدي اي مئوا الآن اسكن بمنزل للاجار وبالكااااد نستطيع دفع الاجار ومن المستحيل ان استطيع شراء بيت مرةاخرى لدي 3اطفال وزوجي وحالتنا يرثى لهااا ارجوووكم ارجوووكم ارجوووكم ان تساعدوني بالجووء لبلدكم اتمنى ان لاترفضو طلبي لم يعدلدي اي خيار اخر غير الجوءعن طريق النت لانه لايتوفر لدي المال لكي اسافر لاي بلد اتمننا منكم مساعدتي ولكم ثوابي والشكررر الجزيييل لكل من يساعدني
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة وإليك هذا الرابط الاالكتروني للاطّلاع على شروط اللجوء والهجرة إلى كندا:
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا سوري الجنسية عايش بالسعوديه اريد التقدم الى اللجوء او الهجره الى كندا ان شاء الله
ماهي اوراق المطلوبه
وهل اقدم بالسفارة الكنديه او لازم عن طريق المفوضيه للامم المتحده ارجو مساعدتي
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطن سوري مقيم في جمهورية قبرص التركية (القسم الشمالي).
* للعلم لا استطيع الدخول لتركيا ولا قبرص القسم اليوناني للوصول لإحدى السفارات بسبب الفيزا.
1. هل يوجد سفارة كندية في جمهورية قبرص التركية (الشمالية) ؟
2. هل تعتبرون جمهورية قبرص التركية بلد منفصل و استطيع تقديم طلب لجمعية خيرية في كندا عبر الانترنت ؟
* بحسب ما ذُكر البلد الموقعة على اتفاقية اللجوء لا يمكنك تقديم او استقبال عبرها اي ملف لاجئ الى كندا.
يرجى المساعدة وتقدمة الاقتراحات و شكزاً.
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطن فلسطيني سوري هربت من الحرب مع طفلي وعمره 8 سنوات إلى ألمانيا وأخذت إقامة لمدة سنة وهذا لايحق لي لم شملي لأن زوجتي وأطفال وعددهم اثنان هم ضمن الحرب الدائرة في سوريا ارجو المساعدة في طلب اللجوء إلى كندا ومساعدتي في لم شمل عائلتي مع العلم أن طفلي لم يشاهد والدته منذ سنة ولكم جزيل الشكر .
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم
سؤال أنا وعائلتي منذ شهرين خضعت لمقابلة إعادة التوطين وفي المقابلة أبني الأصغرعمره 3سنوات لا يملك شهادة ميلاد (في وقتها لم نملك هويات ولا دفتر عائلة بسبب فقدانهم)بأعتباره ولِدَ في بيروت مع العلم أنه مسجل بالأمم المتحدة فقالوا ملفك لن يتحرك إذا لم تسجله في المحاكم في بيروت فطلبوا مني تسجيل الطفل فبعد شهرين سجلت الطفل في المحكمة وأخذت ورقة المحكمة وأضفتها لملفي في الأمم المتحدة
سؤالي هو هل هناك موافقة ومتى سيتصلوا بي وشكرا لإرائكم.
ننصحك بالتريّث ريثما يأتيك الجواب من المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق.
مرحبا
انا مقيم بالسودان مع عائلتي
هل التقدم للجوء لكندا عبر السفارة الكندية بالخرطوم أم عبر مفوضية اللاجئين
اتمنى افادتنا
طلبات اللجوء يتمّ تقديمها عبر المفوضيّة العليا للاجئين
مرحباا
انا اسمي انس وعمري 26 سنة
جنسية سوري
من مندينة حماه
وانا متزوج وليسا عندي اطفال
انا عسكري وانا لان اقيم في تركياا وانا مهدد في القتل ارجوكم ان تسعدوني وانا تقبلوني خادم لدولة الكندية اقسم لكم انا بحاجة ان اخرج من تركياا وبحاجة ان تقبلوني ك خادم في الدولة الكندية ارجوكم سعدوني
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم وبعد
انا مواطن سوري موجود حالياً في تركيا و كنت أخدم بسلك الأمني بسوريا و اضطررت إلى الانشقاق فرديا من أجل الظلم الذي يحدث حاليا في بلدي ، بيتنا دمر بأحد القذائف مما اضطررت للسفر إلى تركيا وانا اعمل هون حيث ساعات العمل 12 ساعة و راتب مزري جدا و أقول الحمد لله
أريد السفر الى كندا ارجو منكم المساعدة و شكراً.
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين او السفارة الكنديّة في أنقرة على العنوان التالي:
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
E-mail: ankra@international.gc.ca
انا مواطن سوري وضعي صعب كتير ومعي مرض صعب وبأمس الحاجة للعلاج بتمنى تساعدوني مقيم في لبنان
يتعذّر علينا المساعدة لأنّ ذلك ليس من اختصاصنا.
ندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
السلام عليكم..لمن يهمه الأمر..انا مواطن سوري من مدينة حلب وبعد العناء لأربعة اعوام استطعنا السفر الى لبنان…انا وزوجتي وابنتي الصغيرتين لا اريد الاطالة بالحديث لكني ابحث عن حياة حرة كريمة يستطيع فيها الانسان ان يتمتع بحق الانسانية فقط لاغير واطلب اللجوء الى كندا الانسانية….فأرجو ممن يهمه الأمر مساعدتي ونشكر حسن تعاونكم ….وجزيل الشكر لكم….أخلاقي عنواني
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطن سوري موجود في تركياوعندي 4 اخوة وامي وابي اني امي مريضة مرض شديد وأرجو منكم النظر يأمرنا والمساعدة أرجوكم
ناسف لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.
اناسوري لاجئ في تركي متزوج وعندي طفل واحد والمعيشة هون كتير صعبة بدي لو سمحتو توافقولي على طلب اللجوء على كندا
ندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين او السفارة الكنديّة ونتمنّى لك التوفيق
تحية حب و احترام لكم و لمجهوداتكم ، انا مواطن مغربي و في تواصل دائم مع صديقة سورية تعمل بمجال الفن ، وهي حاليا تعيش في سوريا ، وتتلقى يوميا تهديدات بالقتل من طرف بعض التكفيريين بسبب عملها الفني ، فكيف اذن بوسعها تقديم طلب اللجوء الى كندا ، واين ؟
وشكرا لردكم لانه اي وقت يمر تصبح حياتها في خطر ،
وشكرا للمساعدة في انقاذ ارواح بريئة ،
تحياتي لكم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا
أريد الايميل الخاص بالسفارة الكندية في بيروت
وليس العنوان أو أرقام الهواتف
إليك الرابط المطلوب:
Main: berut@international.gc.ca
Immigration: berutimmigration@international.gc.ca
Immigration for Refugee Inquiries: berutIM-refugees@international.gc.ca
أبحث عن طريق تقديم الهجرة للسورين المقيمين في المملكه العربيه السعوديه
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
سلام عليكم انا من سوريا هربنا بسبب الاوضاع الصعبة لأجئة حاليا في العراق الاوضاع هنا صعبة جدا اريد للجوء الى كندا يلزمني عمليات في وجهي اريد الجوء كي اتعالج ارجو المساعدة
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
ندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين او السفارة الكنديّة للحصول على المساعدة المطلوبة.
انا من سوريا لاجىء في تركيا انا وزوجتي وأولادي الاثنين انا معاق أرغب بالجوء إلى كندا هل تقبل الحالات الإنسانية الخاصة في الجوء إلى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا متواجد بتركيا وعندي كفيل بكندا وبدي روح لجوء كنسي وجوازي لسا في صلاحية 3 شهور هل تقبل كندا بهذا الجواز وستنظر في احوال السوريين ام ستطلب جواز مدة صلاحيتة 6 شهور على الاقل من تاريخ ارسال المستندات. تحياتي
لماذا لا تتّصل بالكفيل في كندا فتحصل على المعلومات الدقيقة التي تريدها.
ونتمنّى لك التوفيق
انا سوري متواجد في لبنان عمري 20عام لدي تكلس في فقرات الظهر ولا استطيع الهعمل ومعالجة نفسي لدي جواز سفر سينتهي بعد 3اشهر الرجاء المساعدة في الجوء في اسرع وقت ولكم الشكر
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك ليس من اختصاصنا، وندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين أو أقرب سفارة كنديّة لديك.
نحن عائلة يازيدية سورية نعيش في تركيا هم لا يحبون اليازيديون ويرون اننا كافرون نحن لا نستطيع العيش هنا ارجوكم اننا بأمس الحاجة لكم ابي مريض و امي لا تقوى على العمل انني اعمل هنا ليل نهار ولا اجرة العمل الذي اخده يكفينا
ارجوكم نحن بشر …لقد شردونا من وطننا واخذو كل مانملك لا بيت لنا ولا عودة لنا الى سوريا …
نريد اللجوء الانساني لا اكثر
نشكر كل شخص له ضمير
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا اسمي احمد من سوريا دمشق مقيم في لبنان اهلي بسوريا حابب هاجر او لجوء انا وضعي في لبنان سيئ جدان بتمنا سافر عل كندا انا عايش لحالي بلبنان ليوم نزلت عل امام متحيدة قالولي مافي تسجلي عل هجرا او لجوء عل سفارات ارجوكن ان تساعدوني انا محتاج سافر هي رقمي 71626128 شكرأ جزيل شكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري عطله عن عمل من سنه اريد سفر الئ كندا لاني ظروفي جدا صعبه وعندي ثلاث بنات اريد التعليم وانا وزجتي ولكم شكر اتمنئ الاجابه باسرع وقت
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم و رحمة الله يعطيكن العافية جميعا بس اذا سمحتوا بدي ايميل و رقم هاتف السفارة الكندية بالهند اذا سمحتوا و حابة اعرف اذا بالامكان التقديم منها لطلب اللجوء او الدراسة مع العلم انه انا سورية بس سافرت للهند حالة اطرارية
وشكرا…………….
أهلا بك وإليك الرقم المطلوب
7/8 Shantipath, Chanakyapuri
New Delhi 110 021, India
Telephone: 91 (11) 4178-2000
Fax: 91 (11) 4178-2020
Immigration related faxes to this number will not be reviewed. If you wish to contact Immigration please use the following e-mail address: delhi-im-enquiry@international.gc.ca
انا مواطن سوري مقدم لجوء في ألمانية من أكثر من سنة ولم يتم الرد على طلبي وأرغب في تقدم للجوء في كندا مع العلم وجود لدي أقرباء في كندا بإمكانهم تقديم أي مساعدة لي لقبول طلب لجوئي وزوجتي و ولدين في تركيا
أرغب جميعنا اللجوء إلى كندا
هل ممكن هذا وماهي الطريقة ولكم كل الشكر
ننصحك بالاتّصال باقاربك في كندا وأن تطلب منهم الاستعلام من دوائر الهجرة عن الاجراءات الضروريّة للهجرة واللجوء ونتمنّى لك التوفيق.
انامواطنه سوريه موجودة في لبنان ولدي ثلاث اطفال وزوجي عاطل عن العمل وحالتنا يرثى لها ولقد سجلنا بمفوضيه الامم ولكن لم يقدمو لنا ايه مساعدة وارغب في اللجوء الئ كندا ارجو النظر في حالنا وارجو الرد٧١٣٣٢٧٦٤هذا رقمي
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لاجى سوري بلبنان وأريد طلب اللجؤ الي دولتكم من اجل العلم
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا وزوجتي ولدي ولادان نرغب بالجوء الى كندا لجوء إنساني وأرجو التجاوب ولكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم في المانيا منذو تسعة أشهر مع زوجتي و أخي و ابن عمتي و نحن حاصلين على أقامة لمدة ثلاث سنوات.
نحن نرغب بالجوء الى كندا لان اللغه الالمانيه صعبة علينا. كيف نقوم على تقديم الطلب و أين مع جزيل الشكر و الاحترام
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السﻻم عليكم
انا سورية مقيمة حاليا انا واوﻻدي في ﻻردن اريداللجوء انا واوﻻدي الجوء الى كندا بسبب سوء المعيشةارجو منكم المساعدة
رقم هاتفي0787047607
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ارجو تزويدي بعنوان ورقم السفاره الكنديه في الخرطوم
500 550 156 249
اريد رقم المكتب التابع للسفارة الكندية في اربيل العراق
1500 590 6 962
انا شاب متازويج من سوريا ولي زوج والولاد موقيمين في سوريا وانا لان موجود في تركيا ولاكن زوجتي واولادي في سوريا لم اصططيع انا أتي بهم الي تركيا بي سباب المعيشا الصعبي هونا ونرجو منكوم لاطلع لي أمري ولكم الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
لو سمحتم انا فلسطينية سورية احمل وثيقة سفر سوري انا متزوجة ولدي طفلي زوجي اردني و جئنا الى الاردن اثناء الحرب ووضعنا المادي سيء زوجي يعمل ولكن لا نقدر على مصاريف الحياة وحالتنا سيئة جدا الصحية والمادية و الانوروا اتت كشف تلاتة مرات و يشاهدو منزلنا السيء وغير صالح للسكن ويقولون انتي بحاجة مساعدة ولكن يرفضونا اتمنى قبولي لاقدم طلب لجوء انساني
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
زوجي مصري ولدي بطاقة للاجيءو نعيش الان في الاكوادور ولدينا كفالة كنسية بكندا السؤال كم المدة التي تستغرقها ادراة الهجرة للرد علي الملف 2 وهل كندا تقبل بالاجئين السورين والعراقين فقط ام مفتوحة لكل اللاجئين المظطهدين علما انه لدينا وثائق تثبت ان حياتنا في خطر هربنا من مصر ومن نيبال لاننا تعرضنا للتهديدات والان حياتنا مهدد في الاكوادور ولدينا وثائق تثبت ذلك في هذه الحالة كم تستغرق المدة للرد علي ملفنا بكندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اسمي احمد حسين حمود ، متزجوج عندي اربع اطفال مسجل لده المفوضية منذو سنتين ونصف طالب السفر الى كندا بسبب ضروف المعيشة ول السكن وتعليم اتمنه من حضرتك المساعده وهذا رقمي الهاتف0996171403766 لكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا اسمي احمد متزجوج عندي اربع اطفال مسجل لده المفوضية منذو سنتين ونصف طالب السفر الى كندا بسبب ضروف المعيشة ول السكن وتعليم اتمنه من حضرتك المساعده وهذا رقمي الهاتف0996171403766 لكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا من سوريا و اقيم حاليا في تركيا اريد اللجاء الى كندا و ارجو ان تشرحو لي كيف يمكن لي ان اجهز الاوراق
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا كردي من كوباني وزوجتي كردية من كوباني نقيم في العراق مدينة ( أربيل ) نطالب باللجوء إلى كندا لأنها الدولة التي تحترم حقوق الإنسان لأننا لا نملك شيئاً بعد الحرب التي حصدت كل شيء من الأرواح والممتلكات ,
أنا كنت في سجن صيدنايا الأحمر العسكري في سوريا/دمشق/ دخلت السجن بتاريخ 24/02/2012 وتم الإفراج عني بموجب عفو رئاسي من رئيس الجمهورية بتاريخ 22/04/2015 ثلاث سنوات وشهرين من الاعتقال والتعذيب الوحشي الذي تعرضت له خلال فترة اعتقالي وحياتي في خطر مستمر من السلطات السورية عند عودتي إلى سورية لأنني ممنوع من السفر إلى خارج سوريا خلال فترة 5 سنوات فأجبرت المجيء إلى أربيل
ولكن في أربيل أيضاً الأوضاع المعيشية متردية لاتكفي الراتب لعائلة
وأنا الىن عاطل عن العمل .
ولكم الأمر نرجو مساعدتنا
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة وندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين
السلام وعليكم…
انا سوري مقيم في لبنان واجتني السفر لكندا ووافقت وعملت كامل الفحوصات منذ 8 اشهر ومنذ شهر اتصلو بي وقالو ابقا على استعداد ولحد الان لم يتصلو بي ولم يحددو موعد سفر لي الرجاء الرد………
عليك مواصلة الاتصال بالسفارة
مرحبا اريد ان اعرف اذا يوجد طلب اللجوء الى كندا بهذا الوقت وكيفيه التوصل اليهم انا من سوريا والان لاجئ في كردستان العراق
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
هل المقيمين في السعودية من الجنسية السورية يحق لهم تقديم طلبات لجوء الى كندا
إليك عنوان الفارة الكنديّة في تركيّا لمعرفة الجواب ونتمنّى لك التوفيق:
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
E-mail: ankra@international.gc.ca
انا شاب سورية اقيام بلبنان وأريد الهجرة الى كندا واتمنا انا يقبل طلبي
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم ورحمه الله
أنا موجود فالمملكة العربية السعودبة وأود اللجوء الى كندا مع عاىلتي المكونة من 3افراد
يرجى تزويدي بالاجراءات المطلوبة وماهو عنوان السفارة في المملكة وشكرا .
ننصحك بالاتّصال بالسفارة الكنديّة لمعرفة الجواب وإليك العنوان:
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Enceinte diplomatique
Riyad, Arabie saoudite
Adresse postale
Ambassade du Canada
P.O. Box 94321
Riyad, 11693, Arabie saoudite
Téléphone : +966 11 488 2288
Télécopieur : +966 11 482 5670
Courriel : ryadh@international.gc.ca
انا امي واخواتي مقيمين الان في تركيا استنبول نريد الهجرة إلى كندا متى مواعيد الهجر اديش بتكلف رجاء الرد بأسرع وقت
وشكرا جزيلا لكم
إليك عنوان السفارة الكنديّة للحصول على الجواب ونتمنّى لك التوفيق.
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
E-mail: ankra@international.gc.ca
أنا من جرابلس في سورية -حلب الشهباء وأعمل كمدير في أحد البنوك في الأمارات ولكن نعيش بقلق على مستقبلنا وعلى ما سوف يكون عليه الحال حتى لو وقفت الحرب.
لذا يرجى مساعدتي ونصيحتي لو رغبت بالهجرة الى كندا هل استطيع العمل بنفس المجال وتعليم أولادي الخمسة
وهم يدرسون الأن بأحدى المدارس ذات المنهاج البريطاني في ابو ظبي
ولدان وبنتان وولد على الطريق انشاء الله.
وأنا عمري 50 عاما وزوجتي 40 عاما
خبرتي 20 عاما بنكية ولغتي الأنكليزية ممتازة
طموحي أن أعمل شيء يضمن لي أقامتي المستمرة ولأولادي كذلك
أعجبني ردودكم الصريحة متمنيا لكم النجاح دائما
أنصحوني جزاكم الله خير
شواخ عليوي – ابو ظبي
أهلا بك:
من الصعب الإجابة عن سؤالك بالنسبة لظروف العمل في كندا.
وبالنسبة للدراسة، يندمج الأولاد المهاجرون في برامج التعليم الكنديّة دون مشاكل بالإجمال.
زنتمنّى لك التوفيق.
نا أم سورية لدي ابنتان بعمر 16 و 17 واقيم حاليا في دمشق ارغب بالهجرة الى كندا مع اولادي للتتمة دراستهم وايجاد عمل لي
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مقيم حاليا انا واسرتي في ليبيا طرابلس وارغب في اللجوء الى كندا نظرا للاوضاع الصعبة التي يعاني منها السوريين في شتى البلدان وخصوصا العربية .
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم بتركيا انا وزوجتي وولادين صبي 5 سنوات ولبنت 7سنوات ارغب بلجوء الى كندا .ولكم جزيل الشكر
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة وإليك العنوان الالكتروني:
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
E-mail: ankra@international.gc.ca
* باريت نطلع انا زوجي وولادي كفي علاجي للمرض تصلب
انا من سوريا هربنا بسبب ظروف الصعبة وحاليا لأجئة في العراق هنا الاوضاع المعشية صعبة جدا اريد اللجوء الى كندا ليكي اتعالج واكمل دراستي اتمنى مساعدتي وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا وزوجي نقيم في اقليم كوردستان العراق نود اللجوء الى كندا لاسباب عدة نرجو منكم المساعدة ان امكن ولكم جزيل الشكر
ندعوكم لمراجعة السفارة الكنديّة على العنوان الالكتروني التالي:
http://www.canadainternational.gc.ca/jordan-jordanie/index.aspx?lang=eng
ونتمنّى لكم التوفيق
انا شاب عمري ٢١عاماواريد الهجره الى كندا وانا مقيم في تركيا اريد عنوان السفاره وأرقام هواتف رجاء
أهلا بكك
إليك عنوان السفارة الكنديّة الالكتروني والبريدي:
http://www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/contact-contactez.aspx?lang=eng
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
E-mail: ankra@international.gc.ca
السلام عليكم انا مواطن سوري مقيم في السعودية منذ بداية الأزمة السورية متزوج ولدي ثلاث أطفال اكبرهم بعمر سبع سنوات وأعاني من موضوع التعليم في المدارس العامة وغلاء المدارس الخاصة وعدم إمكانية التسجيل في المدارس الحكومية والخاصة وقلة فرص العمل وامور كثيرة تجعلني أفكر بالهجرة .
اهلا بك وإليك عنوان الفارة الكنديّة في السعوديّة:
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Enceinte diplomatique
Riyad, Arabie saoudite
Adresse postale
Ambassade du Canada
P.O. Box 94321
Riyad, 11693, Arabie saoudite
Téléphone : +966 11 488 2288
Télécopieur : +966 11 482 5670
Courriel : ryadh@international.gc.ca
السلام عليكم انا مواطن سوري مقيم في السعودية متزوج ولدي ثلاث أطفال وأرغب باللجوء الى كندا لعدة أسباب
أهم الأسباب التعليم
يمكنك الحصول على المعلومات من خلال مراجعة موقع السفارة الالكتروني التالي:
http://www.canadainternational.gc.ca/saudi_arabia-arabie_saoudite/contact-contactez.aspx?lang=fra
وإليك العنوان البريدي:
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Enceinte diplomatique
Riyad, Arabie saoudite
Adresse postale
Ambassade du Canada
P.O. Box 94321
Riyad, 11693, Arabie saoudite
Téléphone : +966 11 488 2288
Télécopieur : +966 11 482 5670
Courriel : ryadh@international.gc.ca
ونتمنّى لك التوفيق
انا مهجر ليس لدي منزل ولا شيء
شهرين بعد سنة كاملة و انا أبحث عن سكن
في ألمانيا و لا أجد. .. و تعرضت لاستغلال السماسرة و لا جدوى
و لا أزال أسكن في منفى في اوبرتال بايرسبرون منفى جماعي بدون إقامة
أريد الانتقال إلى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
سلام عليكم
انا شب سوري مقيم في تركيا متزوج وعمري25 سنه واعمل ليل مع نهار من اجلهم ولاكن حياة صعبه جدا وعندي طفله عمرها 40يوم والحياة جدا صعبه ولا استطيع العوده الى بلي بسبب لاوضاع ارجو المساعده لمن يهمه الامر باسرع وقت انا بحاجه الى لجوء ال كندا من أجل هذه الطفله ارجو المساعده
رد
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
سلام عليكم اناا موطن سوري مقيم با تركيا متزوج وعندي اثنن من الاولاد وزوجتي ابلغ من العمر 30 عام واود تسجيل الى كندا من تركيا ولا اعرف اي طريقة الرجاء المساعدة ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا 🙂
هل يوجد form للتقديم لطلب اللجوء
الform الموجود على الروابط المطروحة هو لقاطني كندا
أنا اريد التقديم عن طريق السفارة في لبنان
هل لها form مستقل ومختلف
يرجى تزويدي بالمعلومات اللازمة والمساعدة
ولكم جزيل الشكر مسبقا
كلّ المعلومات متوفّرة على موقع السفارة الكنديّة وليس لدينا أيّة معلومات أخرى للأسف.
سياسية انا عمري 20سنة او بدي اروح علي كندا مشان اكمل ديراستي او انا دعش بدا ايني انا هرابت من سوريا من شان دعش او بشار الاسد طلبني على الجيش او اهلي ما بعوف وينوان لاانو قصفه ت اطيران الحربي يستهدف مدينة عزاز بيتنه عالتي لاادري اينه هيا وا افترقنا واانا اسعفوني على تركيا ماشفئى كلز الدولة بس اصبه خفيفه وا اتمنا تقبلوني لجوء على كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطن سوري – مهندس الكترون – اعمل في صيانة الحواسب و الاجهزة الالكترونية – خرجت من سورية هرباو خوفا من القتل و بحثا عن الامان ولا استطيع العودة لاني سأوساق من الحدود الى اقرب وحدة عسكرية على الجبهة – وصلت الى تركيا ولكن مع الاسف حاولة الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة و لكن قوبل طلبي بالرفض من البوليس لدخولي من المطار و حاولة الحصول على الاقامة و ايضا قوبل طلبي بالرفض من قبل الامنيات بعدما تم دفع مبلغ 350 دولار على اقل تقدير من جيبي الخاص
هنا في تركيا لا يوجد مساعدات و لا يعتبرونا لاجئين بل نعمل ليل نهار لنحصل على قوط يومنا لدغع مبالغ السكن و الطعام و اسرتي في سوري لا استطيع لم الشمل الى تركيا لفرض الفيزا و التي لا تعطى لاحد
انا الان في تركيا لا يوجد معي لا اقامة و لا بطاقة حماية مؤقتة و لا مساعدات و لا استطيع ان اعود الى بلدي و لا استطيع ان ارى زوجتي واولادي و هم ولد و بنت دون الثلاثة سنوات
ممنوع من الاقامة
ممنوع من دعوة عائلتي
واذا خرجت من تركيا ممنوع من دخولها بسبب فرض الفيزا
فانا الان في سجن كبير اسمه تركيا لا استطيع مغادرته و لا استطيع جلب اولادي و زوجتي و مر اكثر من سنة و انا بعيد عنهم
هل بامكاني تقدمة لجوء الى كندا انا و عائلتي
علما انني متواجد في تركيا و عائلتي المؤلفة من زوجة و ولدين متواجدون في سوريا بحيث نجتمع في لبنان و نتوجه من هناك الى كندا
ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا الجنسيه سورية مقيم تركيا بورصة
انا سجلت مشان الهجره ع كندا 2016\2\1 وعملت مقابله وحدة بأنقرة اتصلوا فيني ورجعوا اخدوا معلومات وملفي مكتوب فعال ومفتوح بس ماحددولي دولة الاستيطان انا مقدم لانه بحاله مرضيه ايدي اليمين فيها عجز وشعري رايح كله من ورا الاصابه ومع العلم انا سجلت ع كندا بس لما حكيوني قالولي لسى ماتحددت البلد الي توافق مع وضعك حاليا بلا عمل وضعي المعيشي سيئ عندما التوافق بالعمل بعد فترة يتم فصلي من العمل لأجل يدي فأرجو الرد على حالتي وشكرا
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بالتريّث إلى أن يأتيك الردّ
انا او زوجتي نوريدو الهجرا الى كندا عندي ولادان ازا بل امكان المساعدا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
نحن عائلة سوريا لساتنا مقيمين بسوريا الوضع عنا مكركب كتير حابين نطلع من هون ناخد لجوء بكندا انا شب وعندي اختين وامي وابي متوفي وبدنا تساعدونا ولكم جزيل شكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شاب سوري مفيم في اليونان انا واخي في اليونان ولا نمللك اوراق وجوازنا السفر منتهي الصلاحية لا يمكمننا تجديد الجواز لانه لايوجد سفارة سورية وثانيا الدولة السورية الاتجدد لنا الجوازات لاننا متخلفين عن الخدمة العسكرية وهنا اوضعنا صعبة واخي يعاني من حالة نفسية صعبة رجاء اريد معرفة طريقة سهلة للجوء او الهجرة لكندا ايهما افضل التواصل مع السفارة او unhcr مفوضية الامم المتحدة على حد علمي لايوجد قنصلية كندية في اليونان هل هذا صحيح رجاء ساعدوني ماذا افعل
يمكنك الحصول على المعلومات التي تريدها من خلال موقع السفارة الكنديّة الالكتروني في اليونان.
http://www.canadainternational.gc.ca/greece-grece/index.aspx?lang=eng
نحن عائلة من سوياا مكونا من بنتين والولدة وشب الولد متوفي وضع هون خربان كتير بدنا تساعدونا صيرل عيشة صعبة هون حاليا عم نستنى رحمة لله كيف نقدر نسجل حالنا ارجو انو تعونونا ولكم جزيل شكر
راجعوا المفوضيّة العليا للاجئين للحصول على المساعدة ونتمنّى لكم التوفيق
السلام عليكم
انا موجود بتركيا حاليا في اسطنبول وعائلتي موجودة في سورية ولا اسطيع ان احضرهم الى هنا وارغب في الهجرة الى كندا
انا مهندس ميكانيك ولدي 3 اطفال دون الخمس سنوات
كيف فيكن ساعدوني للهجرة الى كندا ولكم الشكر
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في تركيّا وإليك الأرقام والعناوين:
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
انا لا جئ في كندا اوريد اختي من تركيا
بدي اقدم طلب هجرا الا كندا
ننصحك بمراجعة أقرب سفارة كنديّة
السلام عليكم انا وزوجتي واولادي نقيم حاليا في تركيا والمعيشة صعبة هنا ونرغب في اللجوء الی كندا ارجوا منكم المساعدة ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا سوري في السعوديه وغير مصرح لي بالعمل وانا مهدد بترحيل او الموت جوعا ولا استطيع الرجوع إلى سوريه بسبب العنف والدمار والقصف والقتل العشوائي كيف يمكنني أن أحصل على لجوء في كندا وانا عمري 47 سنه.شكرا لك
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا فلسطيني إسمي الثلاثي
محمد محمد حميد
كنت مقيم في سوريا و خرجت بسبب الحرب و متواجد في ألمانيا لمدة سنة
و شهرين بدون إقامة و بدون سكن .
أعيش في منفى جماعي في إحدى القرى المعدومة من المحلات التجارية
أبحث عن سكن و لا أجد .. تعرضت
لاستغلال السماسرة و لم احصل على
سكن. . تعلمت شيء من اللغة الألمانية في مدرسة لمدة شهرين و مصاريف المواصلات و الكتب و الدفاتر و القرطاسية من راتبي الشهري و تركت المدرسة قبل ما تخلص المصاري. .
أريد اللجوء إلى كندا
و أتمنى الاقي فيها شغل و سكن و لو
بدون إقامة. . مهنتي ميكانيك ألات نسيج. ..
أهلا بك:
اليك عنوان اسفارة الكنديّة في برلين:
http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/contact-contactez.aspx?lang=eng
ونتمنّى أن تحصل على المعلومات التي تريدها
اسمي احمد حسين حمود متزوج اربع اطفال طالب اللجوء الى كندا بسبب ضروف المعيشة ول السكن وتعليم اتمنه من حضرتك المساعده وهذا رقمي الهاتف 0096171403766 ولكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري لاجئ في لاردن وارغب في الجوء الى كندا وارجو القبول
أهلا بك وإليك عنوان السفارة الكنديّة في عمّان لتقديم طلبك:
Street address:
133 Zahran Street
Amman 11180, Jordan
Mailing address:
P.O. Box 815403
Amman 11180, Jordan
Tel.: (962 6) 590 1500
Fax: (962 6) 590 1501
Email: amman@international.gc.ca
اريد اللجوء الى كندا انا شاب عمري ١٩عاماً اعزب اريد الهجرة بسبب الاوضاع غير المستقرة في لبنان نرجو المساعدة
أهلاً،
يجب لهذه الغاية تقديم طلب هجرة لدى سفارة كندا في بيروت.
مرحبا اسمي مازن جمال مقيم بتركيا اريد تسجيل اللجوء إلي كندا
التسجيل يكون عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين.
مرحبا نحنو عائلة تسعة اشخاص ونريد الجوء لكندة نحن متواجدون في أسطنبول هل من الممكن أن اعلم كيف اسجل لجوء وأين
حاول مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين
نحن عائلةةسورية مؤلفة من 6 اشخاص لاجئين في للاردن منذو عام 2012 ومسجلين في المفوضيةةالسامية لشؤون اللاجئين عنر الوالد 50 عام والام 48 والاخ الاكبر 26 والاصغر 19 طرقنا كل الابواب للهجرة لاي بلد دووون جدوا واناس اتو بعدنا ترشحو للهجرة واناس من قبلنا ونحن لم نحظا بالرغم من طلبنا المستمر اريد ان اعرف السبب وماهي المعاير للترشيح للهجرة ونتمنا ان يرشح ملفنا للهجرة الى كندا من اجل مساقبلنا الذي توقف من 5 سنين نحن شباب في مقتبل العمر ونحلم بفرصة وشكرا
نتمنّى أن تنظر المفوضيّة العليا للاجئين في طلبكم وهي التي تحدّد المعايير المطلوبة للجوء.
ونتمنّى لكم التوفيق.
اناسوري لاجئ في لبنان متزوج لدي 4 اولادولدي طفل مريض مسجل لدى الامم ولم احضه بأي مساعده وارجومنكم مساعدتي وشكرن
يتعذّر علينا المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا وننصحك بالتريّث وبمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق
السلام عليكم انا سوري اقيم في تركيا مع عائلتي المكونة من اربع ابناء وزوجتي انا فني تصوير اشعة وزوجتي فنية تصويراشعة عملت لدا وزارة الصحة السوريةوارغب بلجوء الى كنداوارجو منكم مساعدتي على ذلك ولكم الشكر مع العلم اني وافراد اسرتي نجيد اللغة الانكليزية
ليس بإمكاننا المساعدة وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق في مساعيك
انا سوري الجنسية عمري 30 سنة نزحت الى ل بسبب الحرب في بلدي سوريا .
اريد اللجوء الى بلدكم كندا نظرا لحالتي المعيشية حيث انني اعيش على ادنى مقومات الحياة .اريد ان اعيش كأنسان فقط
ولكم جزيل الشكر
ندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين
اريد رقم وعنوان السفارة الكندية في بيروت
اهلا بك وغليك ما طلبت:
Street Address
The Embassy of Canada
Jal El Dib Highway, Lebanon
Postal Address
The Embassy of Canada
P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon
Telephone
Consular: (961-4) 726700
Immigration: (961-4) 726700 ext 4500
Fax
Consular: (961-4) 710595 or 726703
السادة المسؤولين انا مواطنة سوريا عمري 20 سنة متزوجة ولدي طفلة عمرها سنتين اقيم في لبنان زوجي يجيد مهنة الكهرباء لكنه لا يملك العمل وانا ارغب في التعليم نحن الان في حالة يرثى لها لاننا لا نملك المأوى ولا العمل سبق وان سجلنا في مفوضية الأمم المتحدة في لبنان ولكنهم لم يقدموا لنا اي مساعدة ودون اي جدوة ارجو منكم النظر إلى حالتي وقبولي في الجوء الى بلدكم كندا وهذا رقم هاتفي 0096178814271 ولكم جزيل الشكر والتقدير
نحن إذاعة كندية وبالتالي ليس في يد أي قرار يتعلق بالهجرة واللجوء
انا مهندس ميكانيك اختصاص اليات ثقيلة انا سوري مقيم في سوريا متزوج لدي 4 اولاد اكبرهم عمره 17 عام اريد ان ابحث عن مستقبلي و مستقبل اولادي في البلد العظيم كندا عمري 50 عام وزوجتي عمرها 45 سنة اتمنى قبولي للهجرة لكندا.
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ارجو تزويدنا بطريقة تقديم طلب اللجوء الكترونيا لمصلحة الهجرة الكندية….أن وجد…
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا من سوريا موجود انا وزوجتي ووالدها وابني البالغ من العمر 7 اشهر في تركيا والرواتب هنا لا تكفي فكيف استطيع ان اقدم على طلب لجوء لكندا انا واسرتي ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
المعزرة انا اريد رقم وعنوان السفارة الكندية في الاردن وشكراً جزيلاً
أهلا بك واليك الرقم المطلوب:
Street address:
133 Zahran Street
Amman 11180, Jordan
Mailing address:
P.O. Box 815403
Amman 11180, Jordan
Tel.: (962 6) 590 1500
Fax: (962 6) 590 1501
Email: amman@international.gc.ca
Hours of operation:
Sunday to Wednesday: 8:00 a.m. – 4:30 p.m.
Thursday: 8:00 a.m. – 1:30 p.m.
انا شاب سوري مقيم في الدولة التركية واعيش وحدي واريد السفر الى كندا لااكمل دراستي والعيش بيها
ارجو الموافقة على طلب لجوئي لدولتكم الموقرة
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا سجلت في تركيا على الهجرة إلى كندا أنا متزوج وعندي أربع أولاد و أود الإشارة إلى المفوضية السامية وأيضا ألفت عنايتكم أنني بحاجة ماسة إلى الهجرة واللجوء الإنساني حتى أتمكن من إعادة توطيني مع عائلتي بعد ما اضطررنا على ترك منزلنا في سوريا و عشنا في تركيا منذ ثلاثة سنوات في مهب الريح حيث لا عمل جيد ولا بيت نظيف و الحياة صعبة ومعقدة جداجدا أرجو المساعدة وقبول طلبي باللجوء إلى بلادكم الكريمة والطيبة وأشكركم من كل قلبي
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا اسمي علي شتله لاجئ فلسطيني اقيام بلبنان مع عائلتي المؤلفه من خمسه اشخاص اريد الموفق على طلب لجوء لاسباب للانسانية حيث حولت السفر خمسه مرت ولم انجح ولجئت الا الصليب الأحمر الدولي حيث اجريت لي مقابله على تلفاز وهناك شريط موثق عن وضعي داخل لبنان وطلبو مني تقديم طلب لجوء الى سفارة الكندية ولكم شكرا جزيلا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اسمي مايا قشقو من سوريا مقيمة بسوريا بدي اقدم طلب لجوء لعائلتي لكندا كيف؟ لمتابعة علاج اختي المريضة عمرها13عام ولعيش حياة افضل واذا امكن رقم فاكس السفارة الكندية ولكم جزيل الشكر والامتنان
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اسمي مايا من سوريا مقيمة بسوريا ارجو منكم مساعدة عائلتي بالسفر لبلدكم لمتابعة علاج اختي وللعيش بحياة افضل فهي تعاني من مرض الشلل الدماغي الرباعي ترتجف وتشعر بالخوف عند سماع الاصوات القوية اتمنى من انسانيتكم قبول طلبي والتواصل معي لانني لااعرف كيف اتواصل معكم
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انامن سوريااريدالجوء الى كندامن اجل علاج زوجتي التي فقدت يدها اليمنى وقدمها اليسرى بالحرب في سوريا ولديناخمسة اطفال اعمارهم تترواح بين ثلاثة سنوات وعشرسنوات ونحن مقيمين في تركيا ولايوجدعلاج متوفرفي تركيا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوريا من حلب مقيم حاليا في اسطنبول ولكن الراتب لايكفي اجار المنزل والمعيشه ارغب من الحكومه الكنديه التكرم علينا والعطف بان تقبلي طلب لجواي انا وعائلتي المكونه من اربع اشخاص انا وزوجتي وانتي وسوف ياتيني طفل بعد شهرين ولكن جزيل الشكر والامتنان انا اسمي مصطفى الاحمد
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لجئ سوري في لبنان مسجل في مفوضية الامم برقم245-13c62299ولا اخز مساعدات ولا تامن لنا المفوضية اي حماية والدي اربع اولادوزجتي اولادي ثلاثة منهم بلاتعليم ارجو من كندي طلب ملفي من الامم وتسفيرنا وزلك بسب سؤ وضعنا هنا في لبنان وعدم اهتمام المفوضية ارجو مساعدتي وتسفيري الى كندى مع العلم ان المفوضية تاخد بس الواسطات او الموالين انظام الااسد انا لاني معارض رفض ملفي لزلك ارجو منكم نصرتي انا واطفالي ومساعدتي مع العلم اني لدي مرض بركبتي اليمن ولا استطيع العمل مع الشكر ومراسلتي على بريدي الالكتروني المر لكم
أهلا بك:
نأسف لأنّنا لا نستطيع المساعدة وننصحك بالتريّث ريثما تنظر المفوّضيّة العليا للاجئين في طلبك ونتمنّى لك التوفيق.
انا سوري عايش بسعودية بدي اقدم طلب لجوء الى كندا كيف
أهلا بك
حاول الاتّصال بالسفارة الكنديّة في السعوديّة وإليك العنوان وأرقام الهاتف:
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Enceinte diplomatique
Riyad, Arabie saoudite
Adresse postale
Ambassade du Canada
P.O. Box 94321
Riyad, 11693, Arabie saoudite
Téléphone : +966 11 488 2288
Télécopieur : +966 11 482 5670
السلام عليكم .انا عندي 3اطفال وعنا هون الوضع كتير تعبان وبدي تقديم طلب لجوء الى كندا .وبتمنى منكن الرد .وشكرجزيل الكن
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري نازح من حلب لتركياونحن اسرة مكونة من خمسة اشخاص انا وزوجتي واولادي الثلاثةابني الكبير عمره ١٦ سنة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصةتخلف عقلي ولظروف الحرب زادت حالته سوءاوابنة عمرها١٥سنةوالولد الصغير عمره ١٢سنة وحالته النفسية تعسة وكل يوم يبكي من غير سبب نحن نتمناالهجره لثكندانحن بامس الحاجة للمساعدة وكلنا بحاجة للرعاية والعلاج ولدي كافة الاوراق التي تثبت صحة اقوالينتمنا المساعدة بسرعةوهذا رقم هاتفي٩٠٥٣٩٧٣٨٥١٨٦
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
هام جدا… السلام عليكم انا باسل مبلوش البرجس لاجئ في لبنان متزوج و لدي طفل واحد طلبت السفر من مفوضيه الامم في صور ولم يستجيب الي احد وذهبت الى السفاره الكنديه في جل الذيب بيروت ولم يستجيب احد انا دارس بكلوريه علمي ولدي شهاده صليب احمر لبناني واريد ان اطلب الهجره من احد يساعدني اريد العيش بأمان وعيش فيه.كرامه للانسانيه وحلمي الوحيد ان اسافر وسلامي للجميع
ننصحك بمعاودة الاتّصال بالسفارة الكنديّة ونتمنّى لك التوفيق.
انا امراءة سورية هربت من الحرب بالولادي الاربعة الى الاردن وتوفي منهم محمد بمرض القلب ويوجد يمان لديه تشوه خلقي ولادي تضيق بالشريان الابهر وانا امراءة لوحدي ليس لي معيل وانا مسجلة بالمفوضية من 4 سنوات ولم تاخذ وضعي بعين الاعتبار اتمنى منكم ان تساعدونا بموضوع الهجرة لان اريد ان اؤمن مستقبل اطفالي اتمنى ان تنظروا في حالتي
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
بدي سافر إلى كندا من شأن علم ولادي الدراسي عندي اربع ولاد وبسبب الحرب بسوريا نحرمو من من كل الحقوق وانا اوريد العمل وعلم ولادي وأرجو منكم القبول ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا سوري دخلت السعوديه بطريقه غير شرعيه من حدود اليمن الحكومه رفظت تصحيح وضعي وممكن اي لحظه يمسكوني ويسفروني عسوريا لاني مطلوب للحكومه السوريه هل السفاره الكنديه ممكن ان تقبل طلبي للجوء من هنا او تساعدني باي طريقه وشكرا
يا أهل الخير حدا يرد على موضوعي شو بتنصحوني اتصرف .
او رجاء ارقام السفاره الكنديه بالسعوديه.شكرا
أهلا بك وإليك أرقام السفارة الكنديّة في السعوديّة:
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Enceinte diplomatique
Riyad, Arabie saoudite
Adresse postale
Ambassade du Canada
P.O. Box 94321
Riyad, 11693, Arabie saoudite
Téléphone : +966 11 488 2288
Télécopieur : +966 11 482 5670
اهلا بك:
يمكنك الاتّصال بالسفارة الكنديّة لمعرفة الجواب عن سؤالك وإليك العنوان ورقم الهاتف:
Adresse géographique
Ambassade du Canada
Enceinte diplomatique
Riyad, Arabie saoudite
Adresse postale
Ambassade du Canada
P.O. Box 94321
Riyad, 11693, Arabie saoudite
Téléphone : +966 11 488 2288
Télécopieur : +966 11 482 5670
Courriel : ryadh@international.gc.ca
تحية طيبة .
أنا لاجئ سوري في لبنان وحيد لوالدي متزوج عندي طفل وطفلة مسجلين أنا وزوجتي وأولادي و والدي و والدتي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين مسجلين لأكثر من 4 أعوام ( والدتي جنسيتها لبنانية لكنها مسجلة في المفوضية ) الملف بأسمي عندي خالي بكندا لديه الجنسية سيرته الذاتية سليمة 100% لكنه عايش على حساب الدولة هنالك شخص سيقوم بمساعدتنا بدفع كل ما نحتاه وما يستلزم
إذا أقدمنا بطلب الكفالة الكنيسية هل نحصل عليها وما هية الفترة تقريبا إذا قدمنا الطلب
شكرا لكم
أهلا بك:
ننصحك بالتقدّم بطلب الكفالة لتحصل على الجواب عن سؤالك ونتمنّى لك التوفيق في مساعيك.
هل استطيع تقديم طلب لجوء عن طريق سفاره كندا في بيروت شخصيا
تانا محمد من ريف دمشق
حاول تقديم الطلب ونتمنّى لك التوفيق
انا شاب سوري هارب من الجيش ولدي اثباتاتي وايضا احمل جواز سفر نظامي واتحدث الانكليزية 100/40ارغب بتقديم لجوء لكندة مع العلم اني لست مسجل بمفوضية اللاجئين هل يمكنني التسجيل عبر السفارة ومانسبة قبول اود اجراء مقابلة فقصتي مختلفة وستساعدني في القبول الرجاء الرد علي باسرع وقت وشكرا سلفا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا اللاجئ سوري بالمغرب عمري 16 سنة لااعرف رقم سفراة الكندية في المغرب و لا اعرف كيف اطلب طلب اللجوء كندا بتمنى انكم تساعدوني
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لاجئ من سوريا بتركيا بدي قدم على اللجوء بس المنطقة الموجود فيها مركز للتسجيل شو بقدر اعمل او شو الطريقة لي بقدر سجل فيها
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اطالب بلجوء الى كندا انا ومرتي وطفلتي
الى راديو كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا أسمي أحمد مسجل في المفوضية من سنتين لدي 4 اولاد أرقرب بلهجرة الة كندا كل ما قدم إلى المفوضية يرفض الطلب نرجو المساعده وشكرا لكم
أنا لاجئ سوري مسجل في المفوضية من سنتين اريد هجره الى كندا مع عائلتي لديه أربعة اولاد قدمت أكثر من مره عن طريق المفوضية للاجئين ولن يقبل الطلب كمان قدمت عن طريق السفار يمنعو الدخول إلى السفاره نرجو منكم المساعده وشكري اليكم جزير الشكر أتمناه منكم المساعده وشكرا .
نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في إطار عملنا.
وننصحك بمعاودة المحاولة مع السفارة الكنديّة ونتمنّى لك التوفيق.
أنا قدمت طلب لجوء بس لحد هلأ ما بعرف شو صار انا عندي 4 اولاد وجوزي مفقود من سنة
نأسف لأنّه لا يمكننا الاجابة عن السؤال.
وكلّ ما نعرفه هو أنّ معاملات اللجوء والهجرة تتطلّب الكثير من الوقت ونتمنّى لك التوفيق.
أهلا بك وننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة بما أنّ المفوضيّة العليا للاجئين رفضت طلبك كما تقول ونتمنّى لك التوفيق.
السلام عليكم انا شاب لاجئ بالاردن واريد الهجرى الى كندا بسبب الظروف الضاغطه على السوريين هنا ولا اعلم كيف الطريقه الشرعيه للهجره الى كندا ارجو المساعده منكم وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا مواطنة سورية اقيم بتركيا -انقرة انا وزوجي وطفلين اعمارهم 3سنوات وعشرة شهور ويعيش معنا اخ زوجي وزوجي مريض لايستطيع العمل بسبب وجود الحصى في الكلية والتي تسبب له الم شديد كما انه لديه انقراس فقرات في ظهره او مايسمى فتق لبي وبسبب غلاء الاجارات وغلاء المعيشة في تركيا والاحوال السيئة للسوريين قمنا بطلب هجرة في UN منذ اربعة اشهر ولكن دون رد واتمنى من دولتكم طلب ملفنا وقبولنا لاجئين في دولتكم الكريمة والتي تراعي حقوق الانسان مع العلم انه تم الموافقة على طلب لجوء لاهلي من دولتكم الكريمة وهذا رقم الهاتف 05360630793 – 05366374620 الخاص بنا
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا شابة اعيش في سورية حلب لوحدي لان اهلي هم في تركيا اود اللجوء إلى كندا عمري 26 سنة احمل شهادة جامعية اختصاص ادب فرنسي وامارس مهنة التعليم منذ ست سنوات ولدي خبرة في الامور الادارية لانه لدي مدرسة خاصة وانا اتولى اداراتها
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا…
أنا خريج هندسة ميكانيكية مقيم في سوريا أرغب بالهجرة إلى كندا للدراسة والعمل …ولكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا محمد من سورية نزحت الى اورفا في تركيا منذ شهر تقريبا هاربا بزوجتي و طفلين من الموت لا املك عمل او مصدر دخل و انا مدرس علوم طبيعية اريد الهجرة الى كندا ……. اشيروا على بالطريقة البسيطة و بدون تعقيد و بيروقراطية ….. لا يسعني الانتظار كثيرا ….. و لكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري ونازح إلى لبنان انا وزوجتي وبناتي 3 يعني خمس أشخاص ارجو منكم اللجوء إلى كندا لانو عم يضايقني اللبنانيين وانا مطلوب من قبل الأطراف المقاتلة في سوريا ولا سيما الإرهابيين الذين استولوا على مدينتي دير الزور وأريد أن أعيش انا وعائلتي حياه كريمه فيها امان بناتي أكبر واحده 5سنوات وأصغر واحده4اشهر ارجو منكم المساعده ولكم جزيل الشكر وهذا رقم ملفي بالمفوضه24515c04092ولكم جزيل الشكر
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
سلام عليكم انا ادريس انا تشادي واريد انا اذهب الى كندا واقدم الى اللجوء هل اقدر ام لا واريد جواب واضح جذا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا اسمي ايمن سوري الجنسيه متواجد في الجزائر انا وزوجتي وطفلي احمل شهادات خبرا في مجال تلحيم انابيب البترول واعمل في مجال اصلاح السفن واود الهجره الى كندا هل هاذا ممكن وما الاجرائات الاذمه
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اناوعائلتي تتألف من ثلاثة أشخاص وأريد اللجوء والمساعدة منكم
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحباانا لاجئ سوري في لبنان مسجل بالمفوضية متزوج وعندي ثلاث اطفال اعمارهم اقل من اربع سنوات احمل شهادة جامعية في الطب البيطري .مع العلم اني من ضحايا العنف والتعذيب اتمنى ان تساعدوني في اللجوء الى كندا
لان موظفو اامفوضية في لبنان لايستقبلو طلبات لجوء وقد تعرضت للإحتيال من قبل احد مكاتب السفر .فهل من طريقة لتقديم طلب لجوء وشكرا
أهلا بك:
ناسف لعدم تمكّننا من الساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة ونتمنّى لك التوفيق.
انا وعائلتي تم الاتصال بنا الى الهجرة الى كندا ونحن بالاردن ولكن رفضنا بسسب ابي انه عاجز لكننا كنا نرغب بالهجرة وما زلنا هل يمكن للمفوضية في الاردن ان تعاود الاتصال بنا ارجكمساعدونا
الأفضل هو أن تعاودوا أنتم الاتصال بالقنصلية
مرحبا انا سوري الجنسية اتيت مع عائلتي مؤلفة من ستة اطفال وزوجتي الى تركيا هربا من الحرب واريد اللجوء لدولتكم كندة للحماية والتعليم والرعاية لاطفالي ممكن القبول منكم
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا لاجئ بالاردن بتمنى اللجوء الى كندا مع اهلي وارجو منكم المساعده
وشكرراً
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شب من سورية لاجئ في السعودية اود تقديم طلب لجوء الى كندا ولا اعرف رقم السفارة وهل يمكن تقديم طلب من السعودية ارجوالمساعدة
أهلا بك:
يمكنك الاطّلاع على كلّ المعلومات من خلال الموقع الالكتروني للسفارة الكنديّة في الرياض.
http://www.canadainternational.gc.ca/saudi_arabia-arabie_saoudite/offices-bureaux/contact-embassy-contactez-ambassade.aspx?lang=ara
مرحبا
اناشب سوري اسمي وسام اعيش حاليا في لبنان لقد قدمت في الامم المتحده ولم يساعدوني ابدا وذهبت الى السفارة وقد تم منعي من الدخول انا مصاب بقدمي منذ 3 اعوام ولما اشفى لهذا الوقت بسبب العلاج السيئ وعدم اجراء العمليات لي وعم دعم علاجي من اي طرف ارجووو مساعدتي وقبول الطلب واخرجي انا وعاتلتي من حياة البأس هنا وشكرا
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا ونتمنّى لك كلّ التوفيق.
كيف يمكنني طلب اللجوء إلى كندا مع عائلتي …السفارة والقنصلية الكنديتين في تركيا تقول أنه يجب التسجيل عن طريق الامم المتحدة ..أرجو معرفة مكان وكيفية وما المطلوب لتقديم الطلبات في تركيا وارقام الهواتف والعناوين لأننا تعبنا من تحويل الاسئلة من مكان لآخر …مع الشكر الجزيل
أهلا بك:
إليك عنوان السفارة الكنديّة وأرقام الهاتف في أنقرة ونتمنّى لك التوفيق
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
E-mail: ankra@international.gc.ca
انا سوري موجود في تركيا من 4 سنين ارغب ان اعيش واعمل في كندا ليس لدي احد انا وحيد في هذه الحياة ومتعب نفسيا بسبب الظروف الصعبة التي اعيشها وارجو الاطلع على امري فضل وليس امرا عمري 21 لا اعملك جواز سفر ولا حتى هوية تركيا فقط هوية سورية
+905380353824
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اطلب اللجوء الى كندا لتامين المعيشه الامنه والحياه الخاليه من الرعب والخوف والدماء انا وزوجتي واطفالي لدي اطفال اثنان اتمنا ان يدرسو في مدارس ويكملو مشوارهم الدراسي الرجاء ارسال عنوان مكاتبكم في قونيا وكيفيه التواصل معهم
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري وزيارة في السعوديه واود الهجره الى كندا للعيش فيها مع العلم عندي طفل مريض بشلال دماغي لعلا يوجد علاج او رعايه افضل
أهلا بك: إليك الموقع الالكتروني لسفارة كندا في الرياض للحصول على المعلومات التي تريد ونتمنّى لك التوفيق:
http://www.canadainternational.gc.ca/saudi_arabia-arabie_saoudite/offices-bureaux/contact-embassy-contactez-ambassade.aspx?lang=ara
مرحباانا شاب من سوري من حلب نازح الى تركياقونيااناوعائلتي ومتزوج ولدي بنت وصبي ومعي اهلي امي وابي واخوي الكبيراسمه علي من موليد 1985 متزوج ولدية بنت وصبي وزوجتوه حمله واخي صغير مصطفى من موليد1995وهومطلوب الي لعسكرية ومتزوج وزجتوه حمله واختي اسراءمن موليد 2005ووضعناالمادي سيئ جدااااا بتنافي حلب انقصف ليس لدينا شيئ الارحمة الله ونعيش في قونياوالاجارات صعبه جداااا والشغل قليل جدااا ونرجوا منكون المساعده بالنزوح الى كنداولكم جزيل اشكرو
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا حسن من درعا انا خريج معهد فندقي بارمن وانا شيف شرقي وغربي وانا الان في لبنان وأهلي عايشين بسوريا بغرفة وحده بالاجار تحت القصف مو ملحق اصرف ع حالي بلبنان حتى اصرف عليهم ارجوكم ساعدوني للسفر إلى كندا لاساعد أهلي من الدمار انا عمري 23 سنة أهلي أمانة في قلوبكم احموهم من الدمار
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في بيروت وإليك العنوان:
Street Address
The Embassy of Canada
Jal El Dib Highway, Lebanon
Postal Address
The Embassy of Canada
P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon
Telephone
Consular: (961-4) 726700
Immigration: (961-4) 726700 ext 4500
Fax
Consular: (961-4) 710595 or 726703
مرحبا انا اسمي احمد ومقيم في لبنان منذ 4 سنوات وتزوجت هنا في لبنان ومسجل لدى مفوضية الامم المتحده وحلمي السفر لكندا لان وضعنا هنا في لبنان صعب والضغط على الاجئين في هاذا البلد كل يوم بيزيد اكتر لذلك اريد السفر وانا وزوجتي منذ تزوجنه من فترة ما يقارب الثلاث سنوات ونصف الله لم يرزقنا بمولود وذهبنا الى اكثر من طبيب ومستشفى يقولون علاجكم مكلف واذا تستطيعون السفر للخارج بكون احسن لان عندنا مكلف لذلك اطمح بلعلاج في كندا انا وزوجتي انشالله تكون فاتحة خير والله يرزقنا بمولود ينور حياتنا كله ولكم جزيل الشكر والاحترام ..وشكرآ
اانا سورية اسكن اربيل متحرجة من جامعةواعمل باحثة اجتماعية للجئي
ن السورين ضمن المخيمات انامعيلة لى ثلاثة اخوات ويجد مريضة يحتاجة الى عملية نرجو منكون ارسال معلومات وعنوان وهل يحق لي انا اقدم الطلب
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لاجئ سوري في لبنان ارجو من سيادتكم منحي حق الاجؤ لدولتكم العضيمه لئسباب صحيه لايوجد امكانيت علاجي في لبنان المفوضيه ترفض مساعدتي على العلاج انا لدي عائله من ولد وبنت وزوجه انقذو حياتي ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا طالب لجوء ممكن مساعده
انا لاجئ بي الاردن وبدي لجوء بي كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم
انا من سوريا ومقيم الان في تركيا ارغب باللجوء في كندا انا وعائلتي المكونة من ثلاثة اولاد وزوجتي واود ان اعرف ان كان تقديم طلبات اللجوء يتم في السفارة الكندية بانقرة او القنصلية باسطنبول وهل يحتاج تقديم الطلب الى موعد مسبق علما انني مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتم ترشيح ملفي لاعادةالاستيطان في الولايات المتحدة الاميركية ورفضت السفر لاسباب شخصية بعد اجراء كافة المقابلات
وهل يترتب على تقديم الطلب اي نفقات لانه طلب مني شخص يعمل ضمن السفارة مبلغ من المال وذلك عن طريق وسيط مقابل ان يقوم هو بتقديم الطلب (اي الموظف).
ارجوا منكم الرد
hala.suleman2010@gmail.c
هذا عنوان البريد الالكتروني
ولكم جزيل الشكر
إليك عنوان السفارة الكنديّة في انقرة وأرقام الهاتف، للحصول على المعلومات المطلوبة:
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
E-mail: ankra@international.gc.ca
مرحبا .. أنا سوري وقريتي تعرضت للدمار وأنا نازح داخل سوريا وأود الخروج من بلدي بسبب الأوضاع المأساوية الحاصلة فيها وصعوبة المعيشة وانعدام الأمان .. كيف يمكنني التقدم بطلب اللجوء الى كندا ؟وماهي الأوراق الثبوتية المطلوبة والأوراق التي يمكن أن يكون تقديمها جيد بالنسبة لنا ؟ علما اني مهندس مدني أنا وزوجتي ..
شكرا لكم.
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سورية متواجدة على حدود اوربية مع طفلين كيف يمكنني الذهاب الي كندا لطلب اللجوء مع العلم انني لااستطيع الوصول الى اي سفارة كندية
اهلا بك:
إن تعذّر عليك الوصول إلى سفارة كنديّة، حاولي الاتّصال بالمفوّضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق.
انا سوري ولدي ربع اولاد وانا لاجئ في لبنان وانا هنا مذلول وارجو المساعدة من السفارة الكندية
أهلا بك: غليك عنوان السفارة الكنديّة في بيروت للمراجعة والحصول على كلّ المعلومات التي تريدها:
Street Address
The Embassy of Canada
Jal El Dib Highway, Lebanon
Postal Address
The Embassy of Canada
P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon
Telephone
Consular: (961-4) 726700
Immigration: (961-4) 726700 ext 4500
اناسوريةلاجأفي بيروت ولدي اربع اولاد والمعيشة ماسويا لا اقدر على ان امن حاجت اطفالي وعلى هدا الحال خمس سنين وارجو المساعده وطالب اشكر منكم وانا اسمي بل مفضيه ارجو ان المساعده الى الجوء الى دوله اوربيا وشكرا
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بمراجعة المفوّضيّة العليا للاجئين او السفارة الكنديّة في بيروت ونتمنّى لك التوفيق.
السلام عليكم .. اسمي عبدالحليم الجراش من سوريا من محافظة حمص عمري 26 سنة أقيم حاليا في تركيا في ولاية غازي عنتاب وأرغب في التقديم لطلب اللجوء إلى دولة كندا لكي أتابع تعليمي الجامعي وأسس حياة أفضل فلقد تركت الجامعة بسبب الأوضاع القائمة في بلدي ولكم جزيل الشكر …
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
Hey. my name’s Hassan I from Syria Damascus and. rocket landed on my dad and my fathtr died, and I have Epilepsy, but there is no cure or medication for me in Syria and i live in Syria now and i see fire and bombs near my house every day every time
Can you need me for i to travel to Canada or not, and thank you
my gmail is hassankharbutli@gmail.com
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا دحام من سوريا مقيم في الاردن عمري 19 سنة مصاب في يدي اليسار والضهر جراء الحرب السورية اطلب اللجوء الى كندا لإكمال علاجي الذي لايتوفر في الاردن واكمال دراستي الجامعية اتمنى تساعدوني وترشدوني كيفية اللجوء الى كندا ولكم الشكر.
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري متزوج عندي 4 اولاد ارغب الهجرة الى كندا انا مسجل في الامم
UNHCR
أهلا بك: بما أنّك مسجّل لدى المفوّضيّة العليا للاجئين، ننصحك بالتريّث ريثما يأتيك الجواب ونتمنّى لك التوفيق.
مرحبا انا سورية مقيمة في السعودية فقدت زوجي ولدي طفلين أريد أن أؤمن لهما على حياتهما ومستقبلهما في التعليم في كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا سوري انا وزوجتي واطغالي 7 سبعة ذياره في سعوديةاريد ان اذهب لكندا ووضعي جدا صعب وشكرا لكم
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
نحن عائلة وصلنا اليونان ولا نستطيع الخروج منها بسبب اغلاق طريق البلقان
1- هل يمكن تقديم لجوء الى كندا عن طريق سفارتها في اثينا وكيف
2- ماهي فرص قبول الطلب
ننصحكم بالاتّصال بالسفارة الكنديّة للحصول على الجواب اليقين ونتمنّى لكم التوفيق.
انا سوري مقيم حاليآ بتركية لدي اربعة اطفال وهم بحاجة الى المدارس اريد ان انقذ مستقبل اطفالي .الرجاء عنوان السفارة او رقم الهاتف ولكم جزيل الشكر
أهلا بك وإليك العنوان المطلوب في انقرة واسطنبول:
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Consulate General of Canada
209 Buyukdere Caddesi
Tekfen Tower – 16th Floor
Levent 4, Istanbul
34394 Turkey
Tel: 90-212-385-9700
Fax: 90-212-357-1000
Email: ISTBL-CS@international.gc.ca
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
E-mail: ankra@international.gc.ca
انا سوري عايش بتركيا اطلب اللجوء الى كندا انا و عائلتي اواجه ظروف اقتصادية صعبة جدا -اعمل في ماكينات نسيج خبرة 18 عام ارجوا الرد ولكم جزيل الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أناسوري أقيم في الأردن عمان اناوزوجتي وأريد اللجوء الى كندا بسبب الظروف المعيشية الصعبة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا أنا سوري مقيم بالاردن ولدي ولدين وزوجه وارغب باللجوء إلى كندا الرجاء المساعده وشكرا لكم
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مواطن عربي سوري لاجئ في لبنان وعندما تقدمت بطلب اللجوء لدى هيئة الأمم المتحده منذ عامين طلبت اعاده توطين وراجعتهم عدة مرات ويكون جوابهم لا يوجد سفر عندنا مع العلم ان كثير من اللاجئين سافرو عن طريق الامم المعيشه في لبنان لا تطاق و دراسه اولادي الاربعه تتراجع بسبب الظروف السيئه ماذا افعل
لماذا لا تتصل بالسفارة الكندية في بيروت؟
أنا فلسطيني /مقيم قي سورياوأريد اللجوء الى كندا مع عائلتي المكونة من زوجة وثلاث بنات ماذا أفعل ومع من أتواصل
طلبات اللجوء يجب أن تقدم خارج الحدود السورية، من لبنان مثلا أو الأردن
السلام عليكم .انامحمدحسن.من.سوريا.مقيم.في.اسطنبول.متزوج ولدي بنت وامي فقط واريداللجوء الى كندا وامي تعاني من امراض مزمنة.ارجوالمساعدة
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا اناسوري في لبنان متزوج ولدي اطفال واريد الهجرة الي كندا هل ممكن المساعدة
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم بلبنان واريد تقدمة طلب لجوء الئ كندا انا وعائلتي للظروف معيشة صعبة في سوريا ولبنان ارجو منكم تقديم مساعدة لي لتقديم طلب لجوء او مساعدة كيفت سفر من لبنان الي عالم
أهلا بك:
حاول الاتّصال بالسفارة الكنديّة على العنوان التالي:
Street Address
The Embassy of Canada
Jal El Dib Highway, Lebanon
Postal Address
The Embassy of Canada
P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon
Telephone
Consular: (961-4) 726700
Immigration: (961-4) 726700 ext 4500
Fax
Consular: (961-4) 710595 or 726703
ونتمنّى لك التوفيق
انا سوري مقيم في لبنان اريد تقديم طلب لجوء الى كندا ولا اعرف او رقم هاتف السفارة الكندية في لبنان
أهلا بك وإليك الارقام المطلوبة:
Street Address
The Embassy of Canada
Jal El Dib Highway, Lebanon
Postal Address
The Embassy of Canada
P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon
Telephone
Consular: (961-4) 726700
Immigration: (961-4) 726700 ext 4500
Fax
Consular: (961-4) 710595 or 726703
ونتمنّى لك التوفيق
انا مواطن سوري مقيم غي تركيا حاليا
مدرس لغة انكليزية
اريد اللجوء الى كندا
أهلا بك:
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
نتمنّى لك التوفيق
مرحبا… اسمي هشام علي الفياض اقيم في لبنان منذ 2012 انا وزوجتي وارغب بالهجرة او اللجوا الي كندا علما باني من التابعية السورية في لبنان واواجه حياة اقتصادية وصحية صعبةجدا اارجوووا منكم الرد علي باسرع وقت ممكن وشكرا جزيلا لكم
أهلا بك:
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا لاجئ سوري معي زوجتي واربع اطفال بتركيا واسعى للجوء الى كندا لتامين مستقبل اطفالي وحياة كريمة كيف المساعدة للجوء لكندا
حاول مراجعة السفارة الكنديّة للاستعلام حول الموضوع وغليك العنوان:
Consulate General of Canada
209 Buyukdere Caddesi
Tekfen Tower – 16th Floor
Levent 4, Istanbul
34394 Turkey
Tel: 90-212-385-9700
Fax: 90-212-357-1000
Email: ISTBL-CS@international.gc.ca
انا مواطن سوري أقيم في لبنان أريد اللجوء إلى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري ومقيم في السعودية وارغب باالهجره الى كند
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا مقيم بتركيا اريد رقم تلفون السفارة الكندية
Consulate General of Canada
209 Buyukdere Caddesi
Tekfen Tower – 16th Floor
Levent 4, Istanbul
34394 Turkey
Tel: 90-212-385-9700
Fax: 90-212-357-1000
Email: ISTBL-CS@international.gc.ca
انا سوري وارغب في الجوء الى كندا .انا زياره بسعودي
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري ولاجئ بالسعودي ارغب في تقدم لجوء الى كندا انا وولادي…ارجو رد
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا مصطفى 41سنة من سورية وحاليا انا بتركيا دخلت تهريب بسبب الحرب وزوجتي هربت بقيت بلا عائلة ولا عمل والمعيشة صعبة بتركيا
ارجو المساعدة ولكم الشكر
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم في المانيا منذ قرابة العشرة اشهر ، كيف يمكنني السفر أو التسجيل وتقديم اللجوء في كندا ،
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
هل يمكن طلب اللجوء الى كندا من المانيا نحن سوريون مقيمون بالمانيامن 9 اشهر وانجبت طفلتي هنا والى الان لم يعطوني اقامة او اي اوراق ثبوتية
لماذا لا تسأل السفارة الكندية في ألمانيا؟ فهي تعطيك الخبر اليقين
انا سوري مقيم بل سعودية لست مسجل بمفوضية اللاجئين ماهي الطريقة للجوء او تقديم اللجوء إلى كندا لان اوضاع ا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا مهندس سوري موجود في ليبيامع عائلتي زوجتي وبنتين 4 سنوات وخمس سنوات كيف يممكني تقديم طلب لجوء الى كندا
وشكرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا شب سوري في لبنان لا املك بطاقه لجوء ولاتمنح الامم لجوؤ في الوقت الحالي ولدي حاله انسانيه انا اعزب مضدهد من اجل اسباب دينيه اذا لم يكن لدي بطاقه لجوء هل استطيع عمل كفاله كنيسيه ارجو الرد
يمكنك الاتصال بإحدى الكنائس التي تكفل اللاجئين
انا سوري مقيم في المانيا منذ قرابة العشرة اشهر، كيف يمكنني السفر الى كندا وتقديم اللجوء فيه لانني اعشق كندا ولستو سعيدا هنا .
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في المانيا وإليك العنوان:
Embassy of Canada
Leipziger Platz 17
D – 10117 Berlin, Germany
Tel: +49 (30) 20 312 – 0
اريد اللجوء ألى كندا انا وعائلتي 3 اشخاص كلنا
وشكرن
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا محمود من سوريا حلب
عمري 20 سنة متزوج ولدي طفلان اصبت في سوريا بقذيفة فتم بتر قدمي
واصبت بقدمي ثانية ولا لآن تحتاج الى عملية جراحية بأقرب وقت وانا مستعد لأي فحص طبي لتأكيد كلامي واحتاج الى تسجيل طلب لجوء الي ولعلئلتي عن طريق قانون تركي اوربي الى اوربا كيف انا مقيم فلمخيم كلس واحد عند معبر باب السلامة وهذا رقمي التركي05342865702 ان تمرفضي بتسجيل قانوني للجوء فهناك حل ولاكن غير منساب لوضعي ولوضع اطفالي وعائلتي هو تهريب عن طريق البحر انا احتاجالى مساعدة بتسجيل الفوري
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا علاء من سوريا وضعي صعب كتير ببلدي وبدي اهرب من الحرب وعيش حياة كريمة بسلام وامان ممكن موقع وزارة الهجرة الكندية بلعربي او موقع السفارة الكندية بلعربي ولا حصرا بغير لغة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحباً..
أنا محمد حاتم محمود الشيخ ، سوري و مقيم حالياً في تركيا .. آسطنبول ، متزوج و لدي طفلة عمرها عامين ، حاصل على شهادة دبلوم تمريض و كنت أنوي إكمال دراستي كطبيب و فعلاً سجلت بجامعة الحدث ببيروت ، لكن و مع تفجر الأوضاع في سوريا ، تم إعتقالي و سوقي للخدمة العسكرية الإلزامية ، لكنني تركته بعد فترة قصيرة بسبب تورطه في قتل المدنيين في سوريا ، لجأت إلى تركيا ، و بعد خروج الجيش من قريتي عدّت إلها ، لكن كان لعودتي ثمن ، حيث أصبت عدة مرات بسبب القصف ، و لأني كنت ضد عسكرة الثورة و إتخاذها منحى متشدد ، فقد لوحقت من قبل تنظيم داعش الإرهابي ، و اليوم أنا بحاجة المساعدة لكي أحافظ على حياتي و حياة عائلتي و خاصة أني تلقيت عدة تهديدات بالقتل عبر التليفون و الفيسبوك ، و أطمح أن أنال نصيبي من العلاج لأنني أعاني من وجود جهاز تثبيت داخلي في فخذي الأيمن ( سيخ كامانيل إنترلوكينغ ) و أرغب أيضاً بإكمال دراستي
.
ملاحظة :
راجعت مكتب جمعية آسام القريب من ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول ، لكن الموضف قال لي أنهم لا يستطيعون تقديم أيّة مساعدة لي ما عدا أنهم سيقومون بالإتصال بي عند توفر فرصة عمل مناسبة لشهادتي ..
هاتف : 905349648993+
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري مقيم في لبنان ارغب بتقديم طلب لجوء الى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
أنا سوري في لبنان، أود الاستفسار ما إذا كانت السفارة الكندية في لبنان تقبل طلبات اللجوء الإنساني “كالمثليةالجنسية”، نتيجة عدم قبول مفوضية اللاجئين لأي طلبات لسوريين منذ فترة ..
الرجاء تزويدي بالمعلومات وشكراً ..
ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة للحصول على المعلومات الأكيدة التي تريدها ونتمنّى لك التوفيق
هل يجب اتخاذ إجراء معين لمراجعة السفارة ،أم يمكنني الذهاب بشكلٍ مباشر إلى مبنى السفارة؟ لأن حرس السفارة لم يسمح لأحد معارفي بالدخول إلى المبنى ومقابلة الشخض المسؤول عن اللجوء.
الرجاء الإجابة وشكراً …
ننصحك بالتوجّه إلى السفارة لمعرفة الردّ على سؤالك ونتمنّى لك التوفيق.
اريد ان اقدم طلب لجوء في كندا وانا شخص مصاب واصابتي تحتاج للعلاج والأهمام اريد ان اعرف ماذا هي الاجراءات المطلوبة وشكرا.
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا انا شاب سوري متجوز وعندي صبي لاجئ في لبنان منذ 5 سنوات ومسجل بلمفوضية منذ 3 سنوات اريد لجوء الى كندا او اي دولى اوربيا ارجو الرد
اللجوء إلى كندا يتمّ عبر المفوضيّة العليا للاجئين وأنت مسجّل لديها كما تقول.
أمّا بالنسبة للجوء إلى اوروبا، فنتعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة ونتمنّى لك التوفيق.
مرحبا انا حسين بوزان لدي 6اطفال مقيم في لبنان مسجل لده المفوضيه لامستقبل لنا في لبنان الرجاء ارشادي كيف اصططيع تقديم طلب الجوء رقم تلفوني71453709
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا .. أنا هناء حاليا أنا بسوريا /حلب
لكن الوضع ساء جدا .. عندي فيزا أميركية .
اذا سافرت لأمبركا فيني أروح لكندا من الحدود البرية الأميركية
بيقبلوني كلاجئة ؟
مع العلم أني لوحدي مامعي حدا
يمكنك طلب اللجوء أو الهجرة من الولايات المتحدة
أرجو الرد علي بشأن اللجوء لكندا ..
هل يمكنني القدوم لكندا وطلب اللجوء فيها
من أميركا ؟؟؟
نعتقد أن ذلك مؤمن كون تقديم الطلب هو من خارج الأراضي الكندية
انا سوري مقيم في قطر و عودتي الى سورية فيها خطر حقيقي على حياتي و لدي عائلة من 3 أشخاص زوجة و ابنة 10 سنوات و ابن 6 سنوات . أرغب بشدة باللجوء أو الهجرة الى كندا . علما بأنه لدي أقارب أولاد خالتي لديهم جنسيات كندية . ارجوا المشورة و معلومات واضحة عن أسرع و أضمن طرق اللجوء أو الهجرة
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
لم يقبلوني في الأمم المتحده ماذا افعل
إتصل بأقرب سفارة كندية
اناسوري بعمر62 عام موجود في تركيا أزمير لي 6 اشهر زوجتي عراقيه حامله الجنسيه الكنديه عايشه بتورتنتوا عقد زواجي منها عرفي مستعدة لتقديم كفاله لي تملك عقارين كيف لها ان تساعدني بلقدوم اليها وهل استفيد بطلب اللجوء لكندا وهل يوجدعنوان لتسيرالأمورفي أزميراوأنامضطرللسفرلأنقره اواسطنبول لاأطلب مساعدة ولااتوسل اطلب نصيحه قانونيه هل ادخل كندا لاجئ افضل او كزوج ارجوا ان لاتحيلوني للسفاره الكنديه اولموقع الهجرة مضيعه للوقت وصرف المال اريد نصح منكم اي طريق أختار للوصول لكندا ولكم جزيل الشكر
ننصحك بالطلب من زوجتك أن تستعلم لدى الدوائر الكنديّة المختصّة حول الموضوع بما أنّها كنديّة ومقيمة في تورونتو ونتمنّى لك التوفيق في مساعيك.
Hi my name is basel ammar I from Syria I current in labonon I escape from Syria because war and political my opinion I need help immigration go to Canada
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا من سوريا عيش في البنان اسم زكريا حمصي واطلب الجوء إلى كندا انا بتمنا من الحكومة الكندية قبول طلبي مع جزيل الشكر للحكومة الكنديا على اي حال
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا لاجئ سوري في الأردن مع عائلتي، وحياتنا شاقة في الأردن مع صعوبة عمل “السوريين” في الأردن، لا نستطيع تحمل العيش بها، لذلك نرغب بشدة الهجرة إلى كندا، لأن عمي وعائلته لاجئون في كندا وبالتحديد في العاصمة أوتاوا ويقولون “أن كندا جميلة جداً، وقد تحسنت اوضاعهم في كندا بشكل رائع…أتمنى ان اجد طريقة للهجرة إلى كندا…سأكون ممنون أن أفرجتم عني هذا الكرب.
Street address:
Embassy of Canada in Abu Dhabi
Abu Dhabi Trade Towers (Abu Dhabi Mall) We