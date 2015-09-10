اللجوء إلى كندا بين الحلم والواقع

اللجوء إلى كندا بين الحلم والواقع
Photo Credit: راديو كندا الدولي

لجوء السوريين إلى كندا: المعايير والشروط والإجراءات

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 10 سبتمبر, 2015 , 1٬628 تعليق ↓

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ما زالت أزمة اللاجئين السوريين الإنسانية تستأثر باهتمام الأحزاب السياسية في كندا وتحرك مشاعر المواطنين الكنديين. وكل الأحزاب تعرض برامجها ووعودها وتعهداتها لاستقبال آلاف اللاجئين إلى درجة أن البعص بات يخشى أن تتحول المأساة الإنسانية إلى مزايدات سياسية يسعى الجميع إلى الاستفادة منها لتعزيز موقعه سيما وأن كندا تشهد حاليا حملة انتخابية.

وثمة مجموعة من الحلول والأفكار المطروحة والنصائح والارشادات غير الدقيقة دائما.

لذلك ارتأينا استضافة أحد الخبراء والمستشارين المعتمدين في ملفي اللجوء والهجرة إلى كندا، الأستاذ جوزيف زخور، لتوضيح وشرح المعايير المعتمدة  والشروط التي يجب أن تتوفر لطالب اللجوء أو الهجرة والإجراءات التي يجب أن يتبعها.استمعوا refugee-AR-Size

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فئة هجرة ولجوء

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1٬628 comments on “لجوء السوريين إلى كندا: المعايير والشروط والإجراءات
  1. يقول محمد حروبي العوض:
    20 ديسمبر 2016 الساعة 12 h 39 min

    السلام عليكم انا شب سوري عايش في الاردن واريد الاهجرة الى كندا

    رد
  2. يقول حذيفة محمد القسون:
    19 ديسمبر 2016 الساعة 17 h 02 min

    اريد تسجيل الى كندا

    رد
  3. يقول TAREK ADNAN NASSER:
    18 ديسمبر 2016 الساعة 15 h 46 min

    HI IAM A SYRIAN PERSON NEED HELP TO IMMAGRATE TO CANADA

    رد
  4. يقول عبير:
    8 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 49 min

    مرحبا نحن أسرة سورية مقيمة بالسعودية ونود تقديم طلب لجوء لكندا عن طريق لبنان هل لازم الاسرة كاملة تقديم الطلب ام تقديم الزوج للطلب نيابة عن الاسرة يكفي الاسرة من زوج وزوجة وثلاث اطفال يرجى الإفادة ولكم جزيل الشكر

    رد
  5. يقول مصطفى شاشو:
    8 ديسمبر 2016 الساعة 10 h 15 min

    انا شب سوري موجود في تركيا ازمير طلبت من الحكومه التركي لجواء ايلاا كندا لكن يقولو لي بعد 7 اشهر سوفا تذهب ايلاا كندا انها مدا طويله جدآ

    رد
  6. يقول مصطفى شاشو:
    8 ديسمبر 2016 الساعة 10 h 07 min

    انا قدمت اذن لجواء لا كندا بتركيا ازمير بس قالولي لا 7 اشهر حتا ناخدك ليش كل هل فترا طويلا جدآ

    رد
  7. يقول Ramadan:
    8 ديسمبر 2016 الساعة 2 h 24 min

    انا سوري بدي اسجيل لاجي على كندا كيف تسجيل

    رد
  8. يقول محمد احمد:
    8 ديسمبر 2016 الساعة 1 h 22 min

    انا شاب سوري ومتزوج ولدي اطفال اريد اسفر الي كندا لكي اطمن ع اولادي وادرسهم واعلمهم

    رد
  9. يقول زمرد إبراهيم:
    7 ديسمبر 2016 الساعة 13 h 15 min

    طالب ثانوي عمري 19 لاجئت إلى تركيا بسبب الحرب الحياة معيشية في تركيا صعب

    رد
  10. يقول Adel alashlak:
    6 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 09 min

    السلام عليكم انا شاب سوري انهيت المرحلة الثانوية في المملكة ولكني لست مقيما بل بتأشيرة زيارة كيف لي ان اتقدم بطلب لجوء لكندا

    رد
  11. يقول Razan alrifaee:
    5 ديسمبر 2016 الساعة 13 h 50 min

    انا فتاة سورية موجودة في سوريا ووضعنا صعب اريد الهجرا إلى كندا انا ووالدتي ووالدي

    رد
  12. يقول Hamza Othman:
    5 ديسمبر 2016 الساعة 13 h 16 min

    مرحبا اسمي حمزة عثمان من سوريا مواليد 1992 متواجد حاليا في تركيا أود تسجيل طلب لجوء إلى الكندا اعمل في مجال الخياطة النسائية ولا يمكنني العودة إلى سوريا بسبب سوء الوضع أود أن أسافر إلى كندا انا وخطيبتي هي الآن طالبة أدب فرنسي سنة 3 هل من الممكن أن أحصل على تسجيل طلب لجوء انا وهي أتمنى الرد وشكرا لكم
    00905316301065

    رد
  13. يقول Mumammad:
    5 ديسمبر 2016 الساعة 12 h 37 min

    مرحبا انا محمد من سوريا من حلب ارجو التقدم بطلب لجوء انساني الى كندا بسبب وضع الحرب في بلدي وسوف اذهب الى الاردن من اجل التقدم بطلب

    رد
  14. يقول Mk zy:
    5 ديسمبر 2016 الساعة 7 h 08 min

    HEllo, I am from Syria I am studying English literature and Media ( two separated faculties) and I speak French also.
    I am facing alot of struggles and hardships in my country and I am thinking after graduation to travel to Canada as a refugee.
    ?How I can do this
    I really need help after a year I will be graduated and I don’t know what to do. HELP!

    رد
  15. يقول kenan:
    4 ديسمبر 2016 الساعة 11 h 31 min

    مرحبا” انا شاب سوري مقيم في لبنان هال استطيع الجؤ الى كندا بهدف الدراسة والعمل

    رد
  16. يقول ahmad alkodary:
    3 ديسمبر 2016 الساعة 10 h 47 min

    مرحبا : انا اقيم في سوريا و وضعي صعب جدا باني مقعد على كرسي متحرك و سوء الكهربا و سوء الاوضاع التي نحن بها الان في سوريا و لا يوجد العلاج الجيد هنا في بلدي و ان حالتي تسوء في كل يوم عن الاخر و ارجو منكم متابعه طلبي في اللجوء و اتمنى ان تساعدوني بشكل سريع،
    و لكم الشكر الجزيل .

    رد
  17. يقول اسماعيل ابو الجدايل:
    3 ديسمبر 2016 الساعة 6 h 49 min

    السلام عليكم انا شاب من سوراي من محافظة حماه مقيم في ريف حماه الغربي ولدي اخ من ذوي الاحتياجات الخاصة واريد ان اسافر به الى كندا تساعدني في موضوع علاجه لان من الاطفال ذو الذكاء الكامل والحمدلله … ارجو ان تساعدونني باي معلومة

    رد
  18. يقول عماد الدين الضاحي:
    1 ديسمبر 2016 الساعة 7 h 55 min

    انا سوري
    مهندس مقيم في الإمارات
    غير قادر على لم شمل عائلتي المقيمين في سوريه
    أرغب باللجوء إلى كندا ولم الشمل بعائلتي
    زوجتي صيدلانية
    اولدي عددهم 3 اطفال 1وبنت واحده

    رد
  19. يقول هاشم عبد اللطيف:
    30 نوفمبر 2016 الساعة 16 h 09 min

    تحية لكم : انا سوري نازح في مدينة الحسكة في سوريا متأهل ولي أربعة أطفال ارجو ان ترشدوني إلى كيفية الهجرة أو اللجوء إلى كندا ولكم مني جزيل الشكر.

    رد
  20. يقول أحمد حمود:
    27 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 19 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا من سوريا والان اتواجد في تركيا اني اطلب منكم المساعدة من أجل أن أكمل دراستي في المانيا انا عمري 19 سنة ومتعلم من أجل هذا السبب لا أجيد العمل في الأماكن العامة انا الان بلا أب وبلا ام اطلب منكم اللجؤ إلى المانيا والمساعدة الفورية وشكرا لكم جزيلا لرجاء المساعدة

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      29 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 39 min

      أوّلا نحن في كندا ولسنا في ألمانيا.
      وعلى أيّ حال، يتعذّر علينا أن نساعدك في ما طلبت لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.

      رد
    • يقول شادي نوري الحويج:
      1 ديسمبر 2016 الساعة 5 h 19 min

      انا لاجئ سوري متزوج وعندي ولد واحد واقيم في لبنان كيف استطيع ان اقدم طلب لجوﻋ الى كندا ولكم جزيل الشكر تلفون 71156036

      رد
  21. يقول محمد راشد:
    27 نوفمبر 2016 الساعة 7 h 16 min

    مرحبا انا شاب سوري ولدي اصدقأ2نريد تقديم طلب لجوء ألا كندا اعمرنا انا22وصدقأي في21وا20نريد تقديم طلب لجو في امكني اعرف هل سيتم قبول طلبنا ام لا نعيش في لبنان وليسا بي اسططعتنا العودا لي بلدنا سورية في سبب الوضاع ول لاحوال في سورية وهل سيطول انتضارونا في الرد في طلب الجو اما سيتم قبول طلبنا في وقت سريع

    رد
  22. يقول عراق عبد الرضا زوير:
    27 نوفمبر 2016 الساعة 6 h 46 min

    السلام عليكم ممكن اعرف كيف الهجره الى كند

    رد
  23. يقول محي الدين علي هلال:
    27 نوفمبر 2016 الساعة 5 h 32 min

    انا مواطن سوري متزوج وادي ثلاثة اطفال ونحن زيارة في السعودية وليس مقيم ارغب باللجوء الى كندا ولأستطيع العودة الى سورية نرجو المساعدة وشكرا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      28 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 06 min

      نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا .
      ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في السعوديّة للحصول على المعلومات التي تريدها.

      رد
  24. يقول مازن عكش:
    25 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 25 min

    انا من حلب مقيم في بيروت عند احد اقرابي اريد ان اتقدم للمفوضية من اجل اللجوء لكندا ماهي الاوراق والثبوتيات المطلوبة
    وشكراً.

    رد
  25. يقول أحمدسيف الدين:
    23 نوفمبر 2016 الساعة 19 h 00 min

    انا سوري مقيم بالبنان ابلغ من العمر26 اعاني من كهربا بالراسء بوجودكيس مي براسئ احتاج الى عملية لتخلص من كيس المي تكلف بلبنان30الف دولار اطلب اللجؤالى كندللعلاج ارجوالمساعد ولكم جزيل الشكر

    رد
  26. يقول انس محمود:
    23 نوفمبر 2016 الساعة 11 h 35 min

    مرحبا اناشاب سوري أعيش في بالنبان من خمس سنوات أوضاع كتير سي أوهجر إلى كندا

    رد
  27. يقول moaedalhariri:
    23 نوفمبر 2016 الساعة 8 h 42 min

    مرحبا أنا من سوري عمري24 لاجئ في الأردن …بحثت عن طريقة للتواصل وارسال cv الخاص بي لطلب اللجوء الى كندا ولم أجد ماهي الطريقة لإرسال الملف .

    رد
  28. يقول صبحي عبدو معمو:
    20 نوفمبر 2016 الساعة 6 h 28 min

    مرحبا انا موطن سوري اسمي صبحي عبدو معمو متزوج ولدي اربعة اطفال وهم في سنة الدراسة مقيم في تركية ذهبت الى المفوضية العليا للشؤون الاجئين في اسطنبول قالو لي لا يوجد تسجيل من اجل السفر ذهبت الى القنصلية الكندية في اسطنبول قالو لي اذهب الى السفارة في العاصمة انقرة ذهبت اعطوني روابط التسجيل عبر الانترنت فقط وقالو لا يوجد تسجيل للاجئين الى كندا.ذهبت الى المفوضية العليا للشؤون للاجئين في انقرة المكتب الرئيسي قالو التسجيل للعراقيين والافغان فقط ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر

    رد
  29. يقول عبدالحميد:
    19 نوفمبر 2016 الساعة 16 h 00 min

    انا سوري عيش في السعوديه لدي اوراق المفوضيه الساميه للامم المتحده في اليمن
    ليس لدي اقامه في السعوديه واود اللجوء الى كندا
    او الى اي دوله اوربيه

    رد
  30. يقول مصلح زيدان:
    15 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 38 min

    انا صارلي من اربع سنوات مسجل بلمفوظية واريد السفر لان وضعي صعب جدأ

    رد
  31. يقول مصطفى مستو حمدو:
    15 نوفمبر 2016 الساعة 11 h 21 min

    مرحبا أنا سوري كردي أطلب الهجرة الى كندا انا في لبنان الاضاع صعبة انا لااستطيع العمل كثيرا بسبب آلام في ظهري أنا وعائلتي وثلاث اطفال وزوجتي عندها آلام ومافي المال ولا أستطيع معالجتها أنا مسجل لدا المفوضية من أربع سنوات وشكراً

    رد
  32. يقول غياث بابي:
    14 نوفمبر 2016 الساعة 14 h 37 min

    انا وزوجتي معاقين هل يحق لنا الهجرة وهل يوجد تسهيلات

    رد
  33. يقول أسامة شيخ مخانق:
    12 نوفمبر 2016 الساعة 20 h 45 min

    اود ان اسافير الا كندة ارجو القبول انا و وعائلتي

    رد
  34. يقول أميرة:
    12 نوفمبر 2016 الساعة 6 h 28 min

    مرحبا
    انا سورية مقيمة بمدينة حلب هل بإمكاني التقديم على طلب للجوء إلى كندا
    وشكرا

    رد
  35. يقول محمد حسين عوض:
    4 نوفمبر 2016 الساعة 16 h 15 min

    انااتمنا ان ان اسافر الى كندا للجوء ولخروج من الذل الموجود في البنان

    رد
  36. يقول mouhammad nour jammal:
    4 نوفمبر 2016 الساعة 7 h 35 min

    انا سوري موجود في لبنان وليس لدي أي شيئ قانوني وليس لدي أوراق سبوتية في لبنان وأود ان اهاجر الي كندا ليصبح لدي حقوق انا اطلب لجوئ انساني او سياسي في كندا لكي اصبح بحقوق وأريد ان اكفي تعليمي

    رد
  37. يقول زكرياجاسم الجاسم:
    2 نوفمبر 2016 الساعة 16 h 42 min

    اود الهجرة الى كندة انا وعائلتي

    رد
  38. يقول نور الدين عبد الخالق:
    2 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 33 min

    أنا موجود باللبنان ولدي زوجة وطفلين أرجوكم أرجوكم أريد اللجوء إلى كندا من يستطيع أن يساعدني يفعل مع العلم أني مسجل بمفوضية اللاجئين باللبنان

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      3 نوفمبر 2016 الساعة 12 h 51 min

      بما أنّك مسجّل لدى المفوضيّة العليا للاجئين، ننصحك بالتريّث حتّى يأتيك الردّ ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  39. يقول مصطفى وليدالشحادة:
    2 نوفمبر 2016 الساعة 8 h 59 min

    لاجيء سوري جنسيه مصطفي وليد الشحادة موليد 1984متزوج وعندي 5أطفال وأعمل في مجال لاحذية في مصر وحالين ظروف لمعيشه صعبه وأرغب في لجوء ألي كندا أنا وأسرتي ونرجو لموفقا على طلبنا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      3 نوفمبر 2016 الساعة 12 h 52 min

      ناسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.

      رد
  40. يقول مصطفى وليدالشحادة:
    2 نوفمبر 2016 الساعة 8 h 49 min

    لاسم مصطفي وليد الشحادة موليد 1984 جنسيه سوري متزوج وعندي 5أطفال ومقيم حاليان في مصر وأعمل في مجال لاحذية وظروف لمعيشه سيأ جدا ويسرني أن تقبلوني أنا وأسرتي للجوء ألي كندا لوطن ثاني وشكرٱ

    رد
  41. يقول محمود ابراهيم:
    2 نوفمبر 2016 الساعة 6 h 39 min

    اناا مواطن سوري واريد اللجوء الى كندا ولكن لا اعرف كيف يتم ذلك وانا بامس الحاجة الى اللجوء

    رد
  42. يقول محمد:
    1 نوفمبر 2016 الساعة 8 h 07 min

    كيف يمكن طلب هجرة الى كندا لانه وبا خنتصار اصبح وضعنا كسوريين يرثا له فلم يعد يكفي ما يعانيه الشعب السوري من قتل ةتهجير علا يد السفاح بشار او علا يد ما يسمى تنضيم داحش اللذي ييدعي الاسلام وهو برئ حتى من الدين اليهودي لان ما يفعله بل السورييين يشبه ما فعله كفار قريش المهم بل الموضوع ان الحكومه اللبنانيه والتركيه والمصريه وكافه ارجاء الارض تخلو عن الشعب السوري وتركوه يلاقي مصيره تحت اله القتل الروسيه او الاسديه او الداعشيه ولم يعد احد يهتم لما يجري من سفك لدماء الشعب السوري حتى موضيه الامم المتحدة في لبنان يعاملون السوريين بعنصرين وجفاء وكاننا حشرات نحن شب رحلتنا الحرب لم ناتي الى لبنان حبا ولا طواعيتا خرجنا من ارضنا وبراميل الاسد تتساقط فوق رؤسنا نرجو اخذ ذالك بعين الاعتبار والدين لله والوطن للجميع شكرا

    رد
  43. يقول محمد لؤي بركات:
    1 نوفمبر 2016 الساعة 8 h 04 min

    مرحبا انا محمد لاجئ سوري عمري 19 اعمل في مخبز احصل على راتب 200$ في الشهر لكن انا لا اريد العمل اريد الاجوء الى بلد اسطيع تكملت دراستي التي اوقفته الحرب ارجوكم المساعده وشكرا على قراءة الرساله

    رد
  44. يقول عمار عزيز كيخوا:
    1 نوفمبر 2016 الساعة 4 h 19 min

    أود اللجوء إلى كندا

    رد
  45. يقول شادي عقيل:
    31 أكتوبر 2016 الساعة 19 h 24 min

    انا سوري من السويداء عمري 27 سنة مقيم في لبنان عازب اريد اللجوء الدائم الى كندا ارجو المساعدة

    رد
  46. يقول ضياء:
    30 أكتوبر 2016 الساعة 6 h 00 min

    انا مقيم سوري موجود بالرياض أرغب باللجوء إلى كندا للظروف الصعبة متزوج وليس لدي أطفال عملي هو شيف في فندق

    رد
  47. يقول احمد احمد:
    30 أكتوبر 2016 الساعة 4 h 51 min

    السلام عليكم اخي انا مريض فشل كلوي بحاجة الى زرع كلية انا مقيم في تركيا لاأملك ثمن العمل الجراحي وأريد الهجرة الى كندا ما هي الشروط والمعاير وما هي كيفية التقديم في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ارجو الرد بأسرع وقت

    رد
  48. يقول خالد محمد:
    26 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 10 min

    السلام عليكم
    مقيم بالسعودية
    شيف عمومي فنادق مرديان 27 سنه ارغب بالهجرة اوتاشيرة عمل
    علما عندي شابين العمر 17 سنه و15 سنه ارغب بتدريس طب وهندسه علما انهم معدل ماشاءالله 99
    ارجو المساعدة

    رد
  49. يقول عبد الحكيم عادل الجاسم:
    26 أكتوبر 2016 الساعة 12 h 34 min

    السلام عليكم انا لاجئ سوري مسجل بل مفوضية من أجل السفر أقسم بالله العظيم بحاجة إلى سفر لم استفد من الأمم شيئ أرجو الرد منكم من أجل الدراسه ول لجوء مقيم في لبنان ليسا لدي عمل ولا سكن عمري 21

    رد
  50. يقول عمٌآر آحًمٌد قبلّآويِ:
    24 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 04 min

    آنآ لّآجُئ سوريِ مٌتٍزُوجُ ولّديِ بنتٍ وولّد وآولّآديِ يِعآنون مٌن مٌرض ربو وسعآلّ لّآن جُو آلّرطوبهً لّآيِنآسب آولّآديِ وقد قدمٌتٍ طلّب آلّى آلّمٌفُوضيِهً ولّگٍن لّمٌ يِردو علّيِ گٍيِفُ لّيِ آن آعرفُ مٌآذٍآ حًلّ بلّطلّب مٌن آجُلّ لّجُوء آلّى گٍندآ ولّگٍمٌ جُزُيِلّ آلّشگٍر

    رد
  51. يقول محمد معاذ فايز الميداني:
    22 أكتوبر 2016 الساعة 6 h 57 min

    اريد اللجوء الى كندا ارجو المساعده
    انا مواطن سوري

    رد
  52. يقول فرهاد محمد رشو:
    20 أكتوبر 2016 الساعة 6 h 59 min

    بودي اسافر على كندا ..بترجاكن يلي فيو مساعدتي ساعدوني انا شاب وخاطب

    رد
  53. يقول يوسف خضر شيخي:
    19 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 59 min

    نا من سوريه مقيم في لبنان متزوج ولدي زوجه وثلاث اولاد صغار انا مهندس ديكور وفنان تشكيلي وزوجتي خريجة أدب عربي أود اللجو إلى كندا لكي يتعلمو ويدرسو أغرب بل هجره واللجوء او الشوطين في بلادكم فل ارجو الموافقه

    رد
  54. يقول عمر الخاير:
    19 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 36 min

    انا عمر لاجئ سوري في لبنان واعاني من سبب المعيشية في لبنان ولا اسطيطيع الرجوع الى سوريا بس الاوضاع الراهنة واطلب اللجوئ الكندة وارجو المساعدة

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 02 min

      نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين.

      رد
  55. يقول Mohammed Adnan:
    18 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 31 min

    انا طالب ثانوي سوري مقيم في السعودية وارغب بعمل فيزا طالب كندية ثم عمل لجوء على الاراضي الكندية كما فعل الكثير من قبلي فهل سوف يتم قبول طلبي علما بأنني سوف ألغي اقامتي السعودية و ليس لدي اي مكان للرجوع اليه .

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 06 min

      بيمكن لكلّ من يريد أن يتقدّم بطلب لجوء إلى كندا، والمراجع المختصّة تبتّ في الطلب لجهة قبوله او رفضه.

      رد
  56. يقول mohammad:
    18 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 15 min

    انا مواكن سوري مقيم في لبنان متأهل ولدي خمسة اطفال ووضعي صعب ارجو قبولي لديكم وشكرا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 07 min

      قبول الطلبات ليس من اختصاصنا ولا يدخل في نطاق عملنا.
      ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  57. يقول جوني:
    18 أكتوبر 2016 الساعة 12 h 33 min

    ارجو الهجرا الى كندا

    رد
  58. يقول وحيدعبدي الحسيني:
    18 أكتوبر 2016 الساعة 9 h 22 min

    اتا سوري مقيم في لبنان وضعي صعب كتير وعندي خمسة اطفال صغار ارجو قبولي في كندا وانقاذي من مأذقي

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 13 min

      نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      حاول مراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  59. يقول ahmad banghali:
    17 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 25 min

    شكرا لكم على الاهتمام الشديد لنا ونرجو منكم ان تساعدونا للخروج من العزاب الذي نحن به نحن نريد الحياه المستقلة عن القمع الذي نحن فيه لقد خرجنا الي تركيا شقيقة لعزيزة ولاكن لا يوجد العمل هنا ولا يمكن لنا العيش هاكذا ارجو المساعدة لنكون انا وغيري بحياة جيدة وشكرا لكم على كل شيئ

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      26 أكتوبر 2016 الساعة 12 h 04 min

      نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  60. يقول رميح:
    16 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 19 min

    انا سوري اقيم في لبنان ولدي طفلان اعمارهم تحت ال 5سنوات واريد الجوء الا كندا الاسباب صعوبت المعيشه وعدم قدرتي علا تعليم اطفالي بسبب الحرب في سوريا وانا لكم من الشاكرين

    رد
  61. يقول محمد:
    16 أكتوبر 2016 الساعة 7 h 46 min

    مرحبا انا طبيب أسنان أعيش في السعوديه في الرياض لدي ٤اطفال وزوجه وأريد لجوء الى كندا كيف يمكنني لجوء اوماهي ألطريقه المناسبه للجوء من السعوديه الى كندا

    رد
  62. يقول ابو محمد عبد الله:
    16 أكتوبر 2016 الساعة 3 h 40 min

    الاخت مي أبو صعب

    تحية طيبة
    الرجاء الاجابة على السؤال التالي دون ارسال روابط للخارجية او الهجرة

    هل من حيث المبدا يمكن التقدم بطلب اللجوء من خلال السفارات الكندية في دول الخليج – ( تماما مثل فرنسا واستراليا )

    مع التحية

    رد
  63. يقول Mustafa Shafqat:
    14 أكتوبر 2016 الساعة 17 h 25 min

    مرحبا انا من كوباني مقيم في اربيل مع عائلتي حياتي في خطر بسبب احداث حدثت في كوباني تتعلق بالثأر
    اطلب اللجوءإلى كندا كيف يمكنكم مساعدتي
    علما انني راجعت المفوضية ولكنهم قالو بأنهم يأخذون المرضى فقط

    رد
  64. يقول حلب الشهباء:
    14 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 06 min

    السلام عليكم انا سورية مقيمة بالكويت وعندي اربعة اطفال وزوجي مسجون وليس لدي دخل اصرف منه على نفسي وعلى اطفالي فانا ربة منزل سؤالي هل يمكنني تقديم طلب لجوء الى كندا لسفارة كندا من الكويت لاني لا اعرف اين ساذهب انا واطفالي ولايمكنني العودة الى سورية بسبب الحرب وابني الكبير عمره 16 عاما واخاف اذا ذهبت به الى سورية انا ياخذوه للالتحاق بالجيش ارجو الردبالتفصيل

    رد
  65. يقول رائدمحمد جعارة:
    14 أكتوبر 2016 الساعة 1 h 19 min

    اشكركم انا مواطن سوري وعائلتي مئلفا من طفل وطفلا ومرئتي وانا الئان نحن نقيم بتركيا وهنا الوضع جدن صعب من جميع النواحي المادية ولا ثقافية ولمعشيا اود اللجوء بيايا بلد اكون انا واسرتي براحا وامان من جميع الامور ائمل انكم سوفا تساعدو اسرتي ليانا باقي اسرتي اللذي خطف ولذي فتل بعضهم لانعرف ايا شيء عنهن ارجو منكم المساعدة مع خالص احترامي

    رد
  66. يقول Enas alali:
    12 أكتوبر 2016 الساعة 18 h 34 min

    انا سورية ولدي طفلين اقيم في لبنان وقدمت لدا المفوضيه العليا للاجئين منذ عامين وطلبت منهم اللجوؤ وقالو انهم لا يقدمون اي مساعدة بهاذا الخصوص ولدي وثيقه من المفوضيه منذ سنتين وتوفي زوجي منذ 7 اشهر كيف يمكن لي الحصول علا لجوئ لكندا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      14 أكتوبر 2016 الساعة 9 h 44 min

      أهلاً،
      يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين مجدداً.

      رد
      • يقول عمار احمد قبلاوي:
        18 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 01 min

        انا لاجئ سوري في لبنان متزوج ولدي طفلان ولكن اولادي مريضين وقمت بلذهاب الى المفوضيه لكي اقدم طلب اعادة توطين الى بلد ثالث لان اولادي لم يشفو في لبنان وقدمت طلب ولكن لم يردو علي هل يوجد وسيله لطلب لجوء الى كنداااا

        رد
        • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
          20 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 04 min

          البتّ في الطلبات يتطلّب بعض الوقت وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين للاتفسار عن طلبك.

          رد
  67. يقول هشام احمد:
    12 أكتوبر 2016 الساعة 8 h 27 min

    أنا أعيش في النروج و تقدمت لطلب حق اللجوء ولاكن لم أحصل على جواب لأكثر من سنة كاملة لأسباب عنصرية هل يمكني التقدم للهجرة او اللجوء الى كندا وانا في النروج؟

    رد
  68. يقول mustafa:
    12 أكتوبر 2016 الساعة 6 h 03 min

    انا سوري مقيم في تركيا ملاطيا وانا اعاني من اصابة في الحداث السورية ولم اقدر ان اتعالج في تركيا مع العلم العملة يوجد فيها صعوبة هل اقدر الاستفاده من الجوء في كندا وكنت معتقل في سجون النظام اريد الاستفاد من الاجوبة

    رد
  69. يقول jamil hajjar:
    12 أكتوبر 2016 الساعة 5 h 29 min

    الكحومة الكندية من الحكومات القليلة التي تعاطفت مع الشعب السوري اللاجئ من أهوال الحرب و الإعتقال ..
    لكن هناك ضعف بآلية توظيف هذه الخدمة إما أنها أعطيت لمن لا يستطيع القيام بعمله بشكل أمثل كأن يكون مندوب غير كفؤ ..
    أنا و عائلتي أحد المتضررين من هؤلاء و ما زلت أطلب المساعدة لي ولعائلتي و لا من مجيب مع العلم تقدمت بعدة طلبات تخص هذا الموضوع
    بالمختصر ..
    وضع آلية سهلة للتواصل مع أصحاب القرار هو الحل الأمثل
    و ليس الندوات و الإجتماعات الفارغة من المضمون
    جميل حجار /لاجئ سوري في تركيا/

    رد
  70. يقول نانسي:
    11 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 44 min

    انا سورية مقيمة في السعودية وعندي طفلتين ارغب بتقديم اللجوء الى كندا
    كيف أستطيع الحصول على الفيزا

    رد
  71. يقول نانسي:
    11 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 41 min

    انا سورية تعيش في السعودية وعندي طفلتين ارغب بتقديم اللجوء الى كندا
    كيف أستطيع الحصول على فيزا للوصول الى كندا

    رد
  72. يقول رهجات:
    11 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 26 min

    سيدتي انا لاجئ سوري في لبنان عندي 7 اطفال وكلهم صغار واريد لجؤ الي كندا وانا مسجل في المفوضيه منذو 4 سنوات وكلما اذهب الي المفوضيه اتقدم بطلب لجؤ الي كندا يقولون لي امنعتذر استاذ مافي تقديم طلبات لجؤ عن طريق المفوضية الي 4 سنوات ارجلي محت من كتر مارحت عليهم ولا جواب الا امنعتذر استاذ ماذا افعل وضعي صعب جدا في هذا البلد اولادي بلا مدارس ارجوكم ساعدوني كيف اتقدم بطلب لجؤ ولكم جزيل الشكر مني ومن اطفالي السبعه

    رد
  73. يقول feras:
    10 أكتوبر 2016 الساعة 10 h 49 min

    شاب سوري عمري 38 عام متزوج من سورية عندي اربع اطفال ثلاثة اولاد وطفلة اعمارهم 12 و 10 و 6 و الطفلة ثلاثة اشهر من بعد اذنكم اطلب اللجوء الى كندا اعمل في مجال الفرن والمعجنات وايضا عندي خبرة في مجال الكمبيوتر اتمنى منكم الرد للتواصل

    رد
  74. يقول هناء فؤاد شحيبر:
    9 أكتوبر 2016 الساعة 12 h 50 min

    هرب من الحرب والمعيشة وتعليم الاولاد والاطمئنان وطلب لحياة كريمة

    رد
  75. يقول سامز:
    9 أكتوبر 2016 الساعة 8 h 09 min

    انا مقيم في السعودية وتم إنهاء خدماتي بالشركة ولا يوجد فرص عمل لغير السعوديين وانا حصلت على فيزا سياحية امريكية واريد الدخول الى كندا عن طريق امريكا
    سؤال هل بإمكاني الحصول على لجوء في كندا وعمل لم شمل لزوجتي وبنتي وكم يستغرق انهاء اجراءات الاقامة ولم الشمل

    رد
  76. يقول محمد جزاع:
    7 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 20 min

    انا سوري اختارتني في الاردن للجوء الى كندا و قمت بالمقابلة و فحوص طبية و كنت انتظر موعد الطائرة فقذفتني الحكومة الاردنية الى سوريا و أتيت الى تركيا .
    ارجو المساعدة.

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      12 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 36 min

      نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      ننصحك بمرجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  77. يقول mahmoud alhaji mohamed:
    7 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 39 min

    انا من سورية اعيش في لبنان منئو ما يقارب الاربع سنوات وكان حلمي ان اسافر الى كندا لاجل عيشة كريمة ابحث عن طريق لاذهب الى كندا لكي اعالج ابنتي التي تبلغ من العمر خمس شهور وهي مريضة بستسقاء دماغي وارجو من حكومة كندا الموقرة ان تنظر في ملفي لدا الامم المتحدة وشكرا لكم وابنتي لا تسطيع المشي وشكرا لكم

    رد
  78. يقول محمد العلي:
    6 أكتوبر 2016 الساعة 8 h 49 min

    انا مواطن سوري أرغب في اللجوء إلى كندا بسبب الاوضاع المتأزمه في بلدي وخوفي على نفسي وعائلتي من الموت والإضطهاد والظلم . طلبت اللجوء إليكم بالتحديد لما سمعته عنكم من إحترام لحقوق الإنسان ومراعات ظروفه ووجود فرص عمل افضل من باقي الدول . ولكم جزيل الشكر

    رد
  79. يقول علي سليمان:
    6 أكتوبر 2016 الساعة 3 h 59 min

    أنا شاب سوري أعيش في لبنان وأريد اللجوء إلى كندا انا واحيد ليسئ لدي عائلة فقد اهلي في الحرب أرجو منكم المساعدة شكرا لكم جميعا

    رد
  80. يقول سيامند:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 22 h 17 min

    انا متواجد في المانيا ولكني لم اتقدم بأي لجو الى الان .. على اي اساس يمكنني مراجعة السفارة الكندية؟؟ وهل يحق لي التفدم اليها بدون اوراق رسمية من البلد الذي اتواجد فيه؟؟ وشكرا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      12 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 51 min

      ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في برلين للحصول على الأجوبة وإليك هذا الرابط:

      Embassy of Canada
      Leipziger Platz 17
      D – 10117 Berlin, Germany
      Tel: +49 (30) 20 312 – 0

      رد
  81. يقول jaafar:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 19 h 14 min

    My name is Jafar from Syria, I am 20, studying law at the University of Tishreen, also perfected the English language, I want to immigrate to Canada, I want to live in safety and peace, away from the war, you know what happens in Syria, I ask you to agree to this request

    رد
  82. يقول بشار علاء الحلبي:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 23 min

    انا وعائلتي عايشين في السعودية نريد تقديم هجرة من سعودية الى كندا عائلتي مكونة من ام واب وولدان وبنتان ارجو القبول وكيف طريقة للهجرة من سعودية بسبب الاحوال حلاتنا المادية لاتسمح العيش في سعودية جنسية سورية

    رد
  83. يقول شكري الجمعه:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 05 min

    انا اسمي شكري الجمعه من سوريا من مدينه حلب متخرج من الجامعه ومجاز في علم الاحياء فرع الحيوية الكيميائيه واطلب اللجوء الى كندا اطلب المساعدة ولكم جزيل الشكر و الاحترام والتقدير

    رد
  84. يقول حكم البني:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 15 h 10 min

    انا وزوجتي واولادي لاجئين في لبنان ومسجلين في المفوضية من أربعة سنين وتقدمنا بأكثر من طلب هجرة الى كندا لانني اعتقد انها الملاذ الامن لاطفالي ارجو النظر في
    طلبي ولكم جزيل الشكر

    رد
  85. يقول يوسف:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 10 min

    الاخ الكريم ارجو افادتي هل اذا وصلت مع عائلتي عن طريق المطار الى كندا عن طريق دول الخليج وطلبت لجوء يوافقون عليه الجنسيه سوريه العائله مكونه من 7 اشخاص ويحق لي مايحق للاجئ الذي اتى عن طريق الامم المتحده
    وشكرا ارجو الرد …..

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      5 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 33 min

      يحقّ لأيّ شخص يصا إلى كندا أن يتقدّم بطلب اللجوء. وتبتّ السلطات الكنديّة فيه لجهة قبوله او رفضه.

      رد
  86. يقول عبدالمالك السباعي:
    5 أكتوبر 2016 الساعة 9 h 01 min

    اناوزوجتي لاجئين سورين في الاردن خرجنامن سوريا بسبب الحرب والدمار ولاارغب في العودة بسبب الخوف والتعذيب احلم في الهجرة إلى كندا ارجو المساعدة

    رد
  87. يقول Gelan:
    4 أكتوبر 2016 الساعة 11 h 53 min

    مرحبا انا فتاة من سورية اقيم في اسطنبول وانا اعيش بمفردي وعائلتي منها في سورية والبعض الآخر في العراق لست متزوجة وانا خريجة معهد كمبيوتر ارغب في اللجوء الى كندا بسبب الظروف المادية والمعنوية وبسبب العنصرية هنا في تركيا لقد تعرضت كثيرا إلى سؤء المعاملة لأني من الجنسية السورية واستغلال في العمل أرجو مساعدتي فانا لا أعرف شي عن اللجوء الى كندا

    رد
  88. يقول وائل:
    2 أكتوبر 2016 الساعة 17 h 08 min

    ewa550@yahoo.com

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      5 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 58 min

      بإمكان اخوتك في كندا أن يتابعوا قضيّتك وينقلوا رسالتك إلى المراجع الكنديّة المختصّة ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  89. يقول مهند:
    2 أكتوبر 2016 الساعة 9 h 17 min

    انا سوري مقيم في مصر وسجل لدى المفوضية العليا وكلما طلبت إعادة التوطين لسوء أحوالي في البلد الذي فيه يكون الرد لا علاقة لنا والدولة المستضيفة هي التي تحدد الشروط وبناء عليه يتم اختيار الملف كما لا يحق لي طلب إعادة التوطين كيف استطيع اللجوء إلى كندا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      5 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 00 min

      بما أنّك مسجّل لدى المفوضيّة، عليك بمراجعة المسؤولين فيها للحصول على الجواب اليقين ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  90. يقول Aysar sallam:
    2 أكتوبر 2016 الساعة 8 h 27 min

    اريد اللجوء الى كندا لان وضع البلاد العربية مخزي ولا يوجد اي احترام للانسانية وقد تم تهجيري من البلاد

    رد
  91. يقول Sunnar.Alhaib:
    1 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 10 min

    انا صبية من سورية – حلب
    بتمنى الرد على رسالتي راسلتكون من سنة ونصف تقريبا وأكتر على أمل الرد…كانت أمي مريضة جدا وطلبت اللجوء لعلاجها بسبب شح الأدوية الشديد في حلب بسبب الحرب…مريضة سرطان…توفيت أمي وأنا على أمل الرد منكم…أبي رجل مسن في عمر الستين…وانا فتاة وحيدة واخوتي هاجروا منذ سنتين…انا أعمل في الهلال العربي السوري مسؤولة إدارية وداعمة نفسية في مركز الدعم النفسي الإجتماعي…لم يعد لديناأحد من الأقرباء هناونودالهجرةلاسبل للعيش هنا في حلب بسبب الحصار والغلاء في الأسعار…كان لدى والدي متجر وقصف…ولم تعد الحياة كما كانت كل شيء أغلق وكل شيء دمر…نود السفر لنلم شملنا بسبب صعوبة لم شملنا عن أخوتي أو حتى رؤيتهم في أي بلد آخر…أتمنى الرد ولكم مني جزيل الشكر والإمتنان…وأن لاتهمل الرسالة نظرا لمعرفتكم بوضع حلب ومايواجهها من دمار في المال والأبدان والمكان كما أهملت الرسالة السابقة…شكرا لكم

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      5 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 03 min

      نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في صلاحيّاتنا. وطلبات اللجوء إلى كندا بالنسبة للسوريّين تتمّ عبر المفوضيّة العليا للاجئين بالنسبة للذين هم منهم خارج سوريا.

      رد
  92. يقول Sunnar.Alhaib:
    1 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 42 min

    مساءالخير…أنا صبية من سوريا – حلب
    راسلت السفارة من سنة ونصف تقريبا أو أكثر…ولكن لاجدوى…أمي مريضة سرطان وانا فتاة وحيدة ونحنا بظروووف معيشية وعلاجية صعبة…لدينا شح شديد في الأدوية…انا اعمل في الهلال الأحمر العربي السوري مسؤولة ادارية وداعمة نفسيةفي مركز الدعم النفسي الإنساني الإجتماعي…والدي رجل مسن في عمر الستين واخوتي هاجروا الى السويد وأمي توفيت في حين كنت أنتظر منكم الرد على رسالتي على أمل السفر للعلاج…نحن في حصار وكل السبل للسفر أغلقت…على أمل الرد علينا…أتمنى الرجوع الى رسالتي وآمل أن لاتكون أهملت…نعيش حياة صعبة…وغلاء كثير في الاسعار وليس هناك من معيل…قصف متجر لدى والدي…لم يعد لدينا أحد من العائلة ونتمنا أن نرى أخوتي بعد سنتين من هجرتهم…توفيت أمي ولم يروها…أتمنى أن لاتهمل هذه الرسالة لما تعرفونه عن وضع حلب
    …شاكرة تعاونكم واطلاعكم…كما أهملت الرسالة السابقةوأتمنى الرد…لكم مني خالص شكري وامتناني

    رد
  93. يقول محمد ايوب مصطفي:
    1 أكتوبر 2016 الساعة 12 h 04 min

    انا بحاجه الي مساعده من السفاره وانا لااستطيع الحصول علي طلب اتمني المساعده وشكر لأهتمامكم

    رد
  94. يقول بسام الصبيخان:
    30 سبتمبر 2016 الساعة 5 h 18 min

    تبقى جميع الدول الاوربيه افضل من العرب وتركيا …. اناسوري اقيم في تركيا واريد الجوء الى كندا لاكن لا اعرف كيف !!
    ارجو مساعدتكم لاني صدقاً بألح الحاجه الى الجوء .. هنا في تركيا لا يتوفر اي شيء لمساعدة السوري ومع ذالك جميع الاتراك لا يحبون السوريين ويعاملونهم كأعداء وليسو لاجئين … ارجو الرد وشكراً

    رد
  95. يقول خالد محمد ابودي:
    26 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 45 min

    ارجو لمساعده انا قدمت لكم اكتر من طلب ولو ما الحاجه لا اقدم لكم كل هذه طلبات لان لاحد يسمعنا ولا احد عم بقدر ظروفنا التعيسه في لبنان نرجو لمساعده ورفء بحالنا وقبول طلبنا للجوء نرجو نرجو لمساعده ويمكنكم ان تتاكدو من كل شيء من صحت كلامي اما في اوراق المرض او في كشف للبيت الذي نعيش فيه او كل شيء تريدونه وشكرن لكم

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      30 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 02 min

      نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّها لا تدخل في نطاق عملنا.
      وطلبات اللجوء تكون عن طريق المفوضيّة العليا للاجئين

      رد
  96. يقول محمد:
    25 سبتمبر 2016 الساعة 20 h 39 min

    انا سوريا واعيش في مصر وأريد طلب لجواء الي كندا وتقدير ولا احترام الي شعب الكندي

    رد
  97. يقول علي سليمان:
    25 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 11 min

    انا شاب سوري أعيش في لبنان وفقد اهلي في الحرب ليسئ لدي عائلة أريد للجؤ إلى كندا ماذا أفعل أرجو المساعدة شكرا لكم جميعا

    رد
  98. يقول حافظ محمد المصري:
    25 سبتمبر 2016 الساعة 5 h 53 min

    نحن عائلة سورية نقيم في سوريا مدينةحلب نود اللجوء إلى كندا
    العائلة مكونة من ستةافراد اي وان والله أولاد واحد بالجامعة والثاني ثانوية عامة والثالث مرحلةاعدادية والبنت مرحلة ابتدائيةظرفنا صعب جدا بسبب الحرب نرجو المساعدة

    رد
  99. يقول خليل اسامة شغري:
    24 سبتمبر 2016 الساعة 20 h 25 min

    السلام عليكم انا شاب متزوج ولدي 3 اطفال مقيم في لبنان وعمري 27 سنة وحالتي المعيشية والمادية تحت الصفر وليس لدي المدخول الكافي للمعيشة السليمة ارجو مساعدتي لتقديم طلب اللجوء لكندا لكي اتمكن من المعيشة السليمة لي ولاطفالي وارجو تزويدا بارقام السفارة الكندية لتقديم الطلب .وشكراا

    رد
  100. يقول أحمد:
    24 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 06 min

    نحنا عيلا مكونة من 6 أشخاص اب و ام و 6 اولاد مسجلين في المفوضية
    نريد اللجوء إلى كندا بسبب الضروف
    المعيشة و تعليم الأطفال نطلب من
    حضرتكم المساعدة
    الشكر .

    رد
  101. يقول هشام امحمدالحسين:
    24 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 57 min

    اناشاب سوري أود لجوء الي كندا من أجل المعيشة فنا وضعنا تعبان كثير وأنا صرلي 1سناء ماعم لقي شغل في الأردن ابي وأمي مريضيان في سكري منشان ألله والله عم بكي عليهم ليل ونهارماعم بلحق راتبي مابكفي

    رد
  102. يقول عبد الحميد رجب:
    24 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 15 min

    مرحبا… أريد تقديم طلب لجوء الى كندا مع العالم أنني بتركيا
    هل يمكن أن أملأ الطلبات وأرسلها عبر الايميلالى السفارة الكندية في تركيا..؟

    رد
  103. يقول خليل عبود:
    24 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 44 min

    اسمي خليل عبود من سوريا مقيم في تركيا اسطنبول انا وعائلتي نحن 5 اشخاص نود اللجوء الى كندا

    رد
  104. يقول hiba mhmamd sabra:
    23 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 49 min

    ارجو المساعدة

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      5 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 20 min

      ناسف لعدم تمكّننا من المساعدة وندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين او الاتّصال بأقرب سفارة كنديّة لديك.

      رد
  105. يقول محمود السليمان:
    23 سبتمبر 2016 الساعة 9 h 01 min

    انا شاب سوري عسكري منشق عن الجيش وانا بل لبنان اتعرض الى الاتضهاد والضرب وملاحق ومهدد بل قتل احتاج الى الجوء بسرعة وضعي سيئ جدا ولا استطيع التحمل ارجو المساعدة وشكرا

    رد
  106. يقول Ronak Mahmoud:
    23 سبتمبر 2016 الساعة 7 h 43 min

    مرحبا نحن عائلة سورية انا وزوجي و طفلين نسكن لبنان من 2013
    سجلنا بلامم ولم يقبلونا لحد الآن لعدم توفر التسجيل
    نطلب اللجوء لاسباب كثيرة واهمها عدم الامان هنا والدي استشهد باقبية النظام السوري
    ولست بامان هنا
    اخوتي كل منهم اصبح في دولة
    ارجو الرد ولو بمجرد مساعدة كيف ونا الطرق للجوء باسرع وقت
    شكرا لكم

    رد
  107. يقول fatima abed al hiba:
    22 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 31 min

    سوريه خريجه ادب انكليزي ودبلوم تاهيل تربوي ارغب في اللجوء الى كندا مقيمه الان في لبنان
    ارجو الرد

    رد
  108. يقول طاهر طاهر:
    22 سبتمبر 2016 الساعة 16 h 13 min

    مرحبا نحن عائلة من سوريا مكونة من اربعة اشخاص انا وزوجتي وطفلين اثنين وزوجتي حامل بشهرها التاسع اتينا الى المانيا وبعد عناء حتى استطعنا الوصول الى هنا بسبب المخاطر التي واجهتنا في طريقنا من تركيا
    اتينا بحثا عن الامان والحياة بعد ان فقدت في بلادنا وقمنا بتقديم طلب اللجوء في المانيا وبعد انتظار طويل حتى تمت مقابلتنا وقامو بمنحنا شيئ اسمه حمايه مؤقته لمده عام واحد وتم رفض اللجوء في جميع الجوانب الاخرى لماذا لا نعرف .لقد مضى خمسة شهور على هذه الحمايه ولانعرف عند انتهاء الوقت المحدد ماذا سيحدث هل هو ترحيل او غير ذلك اتينا نبحث عن حياة امنة لاطفالنا وخوفا على مستقبلهم من الضياع بسبب الحروب الدائره في بلادنا نحن نود التقدم بطلب اللجوء لكندا املين ان ترتاح قلوبنا وتطمئن على اطفالنا ولكم جزيل الشكر سادتي.

    رد
  109. يقول مهند:
    22 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 34 min

    انا سوري ساكن بسوريا حلمي اني اهاجر الى كندا طالب جامعي لَـگِنْ لٱ استطيع الذهاب الا الجامعة بسبب الاوضاع السياسية اذا تستطيعون مساعدتي اكون مشكور لكم
    1997مواليد

    رد
  110. يقول حسين:
    21 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 52 min

    مرحبا نحن عائلة سورية مكونة من أربع اشخاص أبي وامي وانا مهندس كومبيوتر وأخي محاسب متخرج من كلية الاقتصاد مقيمين في لبنان غير مسجلين في المفوضية العليا او الامم المتحدة

    رد
  111. يقول عبد الله الحلبي:
    21 سبتمبر 2016 الساعة 1 h 55 min

    انا شب عمري 20 ومعي اخي طلعنا من سوريا من الاحداث واجينا على مصر
    والوضع والمعيشه كتير صعبه ياريت تساعدونا بتقديم اللجوء الى كندا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      21 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 49 min

      للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :

      http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

      http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

      رد
      • يقول رودي نجاري:
        23 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 20 min

        السلام عليكم انا فتاة سورية ابلغ من العمر 18عام اقيم بتركيا انا وعائلتي المكونة من 8افراد هربنا من وضعنا الميئوس في سوريا ولدي والدتي مصابة من اثار الطيران الحربي والان مقيمين بتركيا ولكن مازلت الشظية موجودة بعنق والدتي وازالتها تكلف مبالغ باهظة ووضعنا مازال سيئ فقدنا مدارسنا وضاع مستقبلنا بسبب الاوضاع السيئة التي تمر بها بلادي ولم نعد نملك اي شي بسوريا فمنزلنا وكل ماكنا نملك قد تهدم ولم نعد نملك اي شي والان نحن نعيش على راتب اخي الاكبر والذب هوي بعمر 19وراتيه لايساعدنا على العيش لانو قليل جدا والمعيشة غالية جدا هنا اتمنى الرد ومساعدتي بكيفية طلب اللجوء الي كندا لنؤمن حياتنا ومستقبلنا

        رد
  112. يقول خالد محمد ابودي:
    20 سبتمبر 2016 الساعة 13 h 41 min

    السلام عليكم انا قدمت طلب لكم من اجل سفر فرددتو علي باني مسجل في لمفوضيه ان انتظر رد لمفوضيه او اراجعهم وانتم لا تعلمون ما يحصل كل ما ذهبنا الى المفوضيه انا من سنه و3 اشهر لا استلم ابدن شيء من لمفوضيه ورغم احتياجاتنا وان اكون من الاوليين لان عندي 3 اطفال صغار ولاطفال بحاجه الى كل شيء متطلبات ولا يوجد معين لناسوا انا واعمل نهار ونهار يبطلونني بسبب كثره سوررين وقله اصبح لعمل في لبنان واطفالي صغار بحاجه لمتطلبات اكثر من لكبار فما هذا ظلم يكفي اننا في وضع تعيس ومتهجرين من بلدنا وعملنا مقابليتين لسفر واخبرونا اننا مرفوضين لماذا لا نعرف الاسباب ونريد مراجعتهم لا يسمعونناومع ان اني مريض وابني مريض واخذت لهم تقارير طبيه لديهم جميعهاولم نستفد شيء منهم ولاعم نستفيد رغم انهم اتو الينا كشف علبيت الذي نعيش فيه وهو عباره عن لوح توتيا وفي جبل جالسين والحشرات تسكن معنا في لبيت ليس لدينا لقدره لمشترات ادويه وسم للحشرات ومسلمين امرنا لله وكل هذا ولامم لاتقدر ولا تعرف ظروف ناس ويسفرون ناس لا ينقصها شيء وعندهم شباب ولا يسفرون ناس الذين جد بحاجه يعني نحن شعب سوري اينما ذهبنا مظلومين لذلك نريد ان نذهب لشعب يرؤف بحالتنا ويساعدوننا ويعلمون اطفالنا ويرعون من مريض فينا لان تعبنا من كل شيء في لبنان اجارات لبيوت غاليه جدن واجور عمال سوريه قليله ومن يريد مشفه لا يقدر يفوتها اذ كان يمت بسبب كل شيء غالي ثمن في لبنان ولا توجد مساعده من احد بشيء فاملنا الوحيد انتم ان تسمعوننا وتردو علينا وتساعدوننا في لهجره ارحمونا ونعرف انكم شعب شفقه ورحمه اذلك نرغب بلجوء اليكم ولعيش بين شعبكم الرؤوف لاطفالنا

    رد
  113. يقول أحمد محمد:
    20 سبتمبر 2016 الساعة 3 h 53 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا شخص سوري متزوج ولدي 3 اولاد ومقيم في السعودية منذ 21 سنه هل يممكني تقديم لجوء الى كندا ؟
    وهل التقديم يكون عبر الانترنت ؟ عن طريق تعبئة تموذج ؟ ولا يشترط عن طريق مكتب ؟

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 01 min

      ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في السعوديّة وإليك العنوان ورقم الهاتف:

      Adresse géographique
      Ambassade du Canada
      Enceinte diplomatique
      Riyad, Arabie saoudite

      Adresse postale
      Ambassade du Canada
      P.O. Box 94321
      Riyad, 11693, Arabie saoudite

      Téléphone : +966 11 488 2288
      Télécopieur : +966 11 482 5670
      Courriel : ryadh@international.gc.ca

      رد
  114. يقول منال:
    19 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 28 min

    انا تعبت من الوضع الماساوي بسوريةواحببت السفر لاوروبا لاجمع المال وارتاح فارجو مساعدت
    ي من قبل حضرتكم وشكرا لكم راديو كندا الدولي

    رد
  115. يقول احمد العلي الحسين:
    19 سبتمبر 2016 الساعة 7 h 48 min

    السلام عليكم اسمي احمد العلي الحسين من سوريا من دير الزور الميادين متزوج ولدي طفل وزوجتي حامل وضعي مالي سيئ بحاجة الى السفر ارجو الموافقة على طلبي

    رد
  116. يقول وحيدعبدي الحسيني:
    19 سبتمبر 2016 الساعة 3 h 23 min

    اناسوري عايش بلبنان وعندي خمسة اطفال وضعي المعيشي صعب جداجدا وانا مسجل بلمفوضية ارجو ان تراجعو ملفي باسم وحيد عبدي الحسيني وبطلب اللجوء الى بلدكم وشكرا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 9 h 51 min

      يتعذّر علينا مراجعة طلبك لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا لللاجئين بنفسك ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  117. يقول صبحي صنديحة:
    18 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 13 min

    انا شاب سوري مقيم في مصر اريد اللجوء الى كندا

    رد
  118. يقول سمر عمر لدح:
    18 سبتمبر 2016 الساعة 16 h 59 min

    اسلام عليكم انا منزوجه ولدي طفلان صغار وبحاجه اي متطلبات كثيره واهمها لحليب ولحفوضات وابسط الاشياء لا اقدر على تامين متطلباتهم بسبب لوضع تعيس في سوريا وانا مسجل في لمفوضيه للمم لمتحده وزوجي لا يقدر على العمل بسبب لديه ورقه تسفير من لبنان بسبب لانه دخل تهريب للبنان من سوريا لان نحن عاءله سوريه لا يمكنه كان لعبور نظامي لانه سوف يمسكوه لكي يخدم وجميعكم تعرفون اصبح لوضع خطير في سوريا ولا يمكنه لبقاء ولديه عاءله وطفلان بحاجتهما ولا يقدر الآن على العمل بسبب اوراقه نتمنى درس ملفنا وحتى المعيشه غاليه جدن في لبنان ورواتب قليله وللاطفال متشردون معنا نتمنى درس ملفنا وتساعدوونا في سفر بسبب وضعنا ونريد لامان ولاستقرا ساعدونا وشكرن لكن على مساعدتكم لشعب سوري ارجو لمساعده

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 9 h 57 min

      من الأفضل أن تنتظروا جواب المفوضيّة العليا للاجئين بما أنّكم مسجّلون لديها.
      نتمنّى لكم كلّ التوفيق.

      رد
  119. يقول مصطفى محمد عويرة:
    18 سبتمبر 2016 الساعة 9 h 56 min

    أنا سوري لأجى الى لبنان أعمل في كافة أعمال خشب والديكور والموبيايا اعمل ايضآ في راش خشب بويا او تلوينة عندي خبرة 17 عامآ وقد تعلمت على يد أرمن من موليد حلب أنا منذ صغر بجب كندا بتمنى اطلع هلق بطلب من الله أن يساعدني في ان يحقق لي طلبي وان تساعدوني في اوراق مطلوبة انا ام سجل لدى الامم المتحدة انا شرعي في لبنان قانوني داخل عبر حدود سوري لبنان بطرقة نظامي هل من ممكن أنا بكون منا الشاكرين لكم انا بحب كندا منذ صغر بتمنى منكم المساعدة شكرآ من أعماق قلب عمري 28 سنة

    رد
  120. يقول خالد محمد ابودي:
    17 سبتمبر 2016 الساعة 16 h 22 min

    السلام عليكم انا شاب سوري هربت من لاحداث في سوريا ولان مقيم في لبنان وعندي 3 اطفال وزوجه ووضع صحي تعيس واريد علاج ولا اقدر على العلاج بسبب قله الماديه وظروف صعبا التي اعيشها في لبنان واطفالي معي ولا أقدر ان اؤؤمن لهم شيء من طفولتهم التي يستحقوها والتي اهمهمة الدراسه ونعيش ظروف صعبه جدن نريد منكم المساعده للجوء فنحن لانطمع بشيء سوا اللستقرار ولعيش بسلام نحن واطفالنا وان اعلم اطفالي على الحياه هدوء والحياه الصحيحه ولدي طفل معه كسر في جمجمه ويريد رعايه واستقرار وغذاء ولا يتامن له شيء في لبنان وانا مسجل في مفوضيه لامم لمتحده نريد ولا نستفاد منهم بشيء ومع انه لديهم كل تقارير طبيه نتمنى ان تنظرو لملفنا وترجعو تدرسوه لسفر نحن نريد شعب يحن على اطفالنا ويرؤف بهم فهذا يكفينا وان نعيش بسلام مثلنا مثل جميع الناس فقد تعبنا من شنشطه في لبنان وقله العمل وقله الماديه وتعب نفسي الذي نعيشه بسبب هاذا الوضع ارجو ارجو ارجو منكم سماع صوتنا وتساعدوننا وشكرن لكم جزيل شكل على اهتمامكم في شعب سوري والحرص على تقديم جميل ماتقدرون عليه لمساعدتهم جزيل شكر وهاد

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 05 min

      بما أنّك مسجّل لدى المفوضيّة العليا للاجئين، ننصحك بالتريّث حتّى يأتيك الردّ او بمراجعة المفوضيّة.
      نتمنّى لك التوفيق.

      رد
  121. يقول خالد محمد ابودي:
    17 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 55 min

    السلام عليكم انا شاب سوري اسمي خالد اريد ان اقدم طلب لجوء الى كندا لان هربنا من سوريا ولوضع تعيس ولحرب الذي تعيشه الأن ولا يمكننا العوده اليها ومستقرين حالين في لبنان وانا مريض ومتزوج عندي 3 اطفال صغار بحاجه لرعايه وبحاجه لمتطلبات الطفوله ولا يتامن لهم شيء من طفولتهم حتى ابسط الاشياء وهي تعليمهم بسبب ظروف تعيسه وقله الماديه وانا مسجل في مفوضيه لامم لمتحده ورغم ظرفي صحي ومرضي ويوجد تقارير طبيه بهذا لامر واريد علاج وطفلي معه كسر في جمجمه وبحاجه لغذاء ورعايه واستقرار وهدوء ولا يتامن له شيء من هذه الظروف بسبب اوضاعنا ولا نستفاد شيء من لامم نريد ان تنظرو لملفنا لسفر ولجوء نحن نريد لانسعى سوا العيش في امان واستقرار ونقدم لاطفالنا الحياه الذي يستحقوها ومتطلباتهم في الحياه الدراسه اهمها وليس لدينا مردود من اي احد وانا لا اقدر على العمل بسبب وضعي صحي واريد علاج ولا يتوفر مال بهذه ظروف لانظر الي نفسي للعلاج فداءمن افضل اطفالي على كل شيء واتمنى ان اسافر لكي اامن لهم حياه افضل ونرجو سماع صوتنا ونعرف انكم شعب ودود على الاطفال ورؤوف على الكبار نحتاج من يحن علينا ويقف في جانبنا في هذه ظروف صعبه التي نمر بها وشكرن لكم على مساعدت شعب سوري على كل شيء نرجو نرجو مساعدتنا

    رد
  122. يقول ثائر الحريري:
    16 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 31 min

    انا سوري مقيم في السعودية
    وعائلتي مقيمة معي بتاشيرة زيارة منذ 3 سنين
    وانا اعمل فني اتصالات
    لكن هذه المهنة منعنا من العمل بها
    وتوقف عمل
    هل من سبيل للهجرة الى كندا
    من هنا من السعودية
    ولكم جزيل الشكر والعرفان

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 10 min

      للحصول على الجواب اليقين، ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة على العنوان التالي:

      Adresse géographique
      Ambassade du Canada
      Enceinte diplomatique
      Riyad, Arabie saoudite

      Adresse postale
      Ambassade du Canada
      P.O. Box 94321
      Riyad, 11693, Arabie saoudite

      Téléphone : +966 11 488 2288
      Télécopieur : +966 11 482 5670
      Courriel : ryadh@international.gc.ca

      رد
  123. يقول محمد:
    16 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 03 min

    السلام عليكم اخي الكريم عندي ثلاث اولاد وعندي بنت معها مرض سرطان بدم وصرلها سنة عم تتعالج وعلى وضعها في بعض الدوا انا بشتريه وبعضو بلاش باخدو في مجال للجوء على كندا وشو فيني ساوي وشو المعلومات المطلوبة والله يجزيكن الخير

    رد
  124. يقول امتثال بكداش:
    15 سبتمبر 2016 الساعة 22 h 45 min

    انا سورية اعمل بالسعودية ممرضة ولأنني أصبحت في عمر الستين سنة أوقفت عن العمل مع العلم عندي خطأ كبير جرا عملية دس بالضرر نتج عنها عدم تحكم بالسبيلين منها استعمال للقسطرة الفراغ المثانة حوالي عشر مرات يوميا مع استعمال للحفاظ بشكل مستمر يوميا كما التهاب أعصاب مع الأم شديدةحيث يصف لي الأطباء أدوية مخدرة بشكل يومي منها ترامادول و مورفين و ميثادون لذلك أرغب باللجوء إلى كندا حيث أنني احمل جواز سفر مصري ولكن مصر مثل سورية بالنسبة للأدوية حيث من الصعب تأمينها حيث لايوجد لدي تأمين صحي أرغب لجوء كندا هل ممكن ارجو الإفادة وإلى أي بلد تنصحني اشكركم

    رد
  125. يقول محمد فراس حديد:
    15 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 38 min

    اسمي فراس عمري19 املك شهاده بكالوريا تجارية اقيم في لبنان اريد أن أكون مستقبل علمي وعمل في كندا حالتي صعبه للغايه اتمنى القبول في اللجوء الى كندا وشكرآ

    رد
  126. يقول محمد فراس حديد:
    15 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 59 min

    اسمي فراس حديد من سوريا اقيم في لبنان مواليد 1997/1/1 لدي شهاده بكالوريا تجاريه اريد الذهاب لكندا اريد الذهاب لأعيش حيات مستقبليه مبنيه مع العلم والعمل بعيدآ عن الحرب في سوريا
    لدي جواز سفر ايضآ اريد ان تخرج امي من سوريا والذهاب معي لكندا هربآ من العنف والقتل الموجود في سوريا ،

    رد
  127. يقول محمد فراس حديد:
    15 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 51 min

    اريد طلب لجوء الى كندا لدي شهاده بكالويا تجاريه وانا في أمس الحاجه للذهاب الى كندا حالتي الماديه ضعيفه وأريد بسرعه الذاهاب لكندا لأنني اريد ان اكون مستقبل بلعلم والعمل وشكرآ

    رد
  128. يقول اسامة:
    14 سبتمبر 2016 الساعة 21 h 09 min

    انا اسامه لدي عالة من 9 أشخاص ولأن مشتتين بين دول اروبا انا مقيم مع طفلين في الدنمرك و زوجتي مع 5 اولاد في اليونان وجميع العالة نرغب باللجوء في كندا هل تأثر إقامته على تقديم طلب لجوء في كندا وشكرا

    رد
  129. يقول فاطمة:
    13 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 37 min

    السلام عليكم انا مواطني سوريي وجوزي معتقل بسورية من 4 سنين وعندي 4 وﻻد وعايشي مع اهلي ووضعن المادي تحت الصفر وبضلو يقولو ايمتا بدك تروحي من عنا وبيضربو وﻻدي وعندي بنت مريضه بربو وبنت معاها حالي نفسيي وماعم يدرسو وكل يوم بقلولي رح نطفش او نقتل حالنا بدنا ندرس واهلي مابساعدوني ومافي حدة بساعدني واحيانا بفكر انتحر ووﻻدي بضلو بينهانو وعيشتن صعبي مع اهلي وبقولو خلينا نسافر او نطفش وبضلو بقولو ياريت نموت ارحم من العيشي معاكن ضرب ومافي طلعه وانا مليت بتمنا تحسو بحالت الوﻻد ورح تدمر حياتن وبﻻ دراسي وحالي نفسي بتمنا تقبلو طلبي بسفر ﻻي جزيري او كوخ بس نكون انا ووﻻدي يدرسو وينسو العزاب وانا كمان ﻻن رح ننتحر من هلعيشي احن بكتير

    رد
  130. يقول فاطمة:
    13 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 03 min

    انا فاطمه سوري وساكني بلبنان وعندي 4 وﻻدوزوجي مفقود بسوريه من 4 سنين وابني الظغير مابيعرف ابو وعايشي مع اهلي وعيشيتي صعبي وضرب ووﻻدي كل يوم بيقولو بدن يموتو حالن ماعم ندرس ومامعنا مصاري واهلي مدايقين من عيشتي معن وبقولو بدك ضلي عائق علينا وغير اﻻهاني وانا بتمنا الموت كل يوم وماعم اعرف كيف عيش وعيش وﻻدي بتمنامن الدول الي عم تطلب لجوء تساعدني ﻻن رحت سجل محدة عم يساعدني وانا محتاجي لسفر وخايفي وﻻدي يعملو شي بحالن او يطفشو من البيت ارجو المساعدة بأسرع وقت والرئفي بحق اﻻطفال وتسرعو بسفر وهادة رقمي 71037196 بتمنا تقبلونا بسفر

    رد
  131. يقول أحمد حسين حمود:
    13 سبتمبر 2016 الساعة 16 h 54 min

    انا اسمي أحمد حسين حمود متزوج عندي 4اولاد وضعي صعب اتمنى من
    حضرتكم أن تساعدوني اطلب اللجوء إلى
    كندا نرجو المساعدة الشكر لكم

    رد
  132. يقول محمودا الاحمد:
    13 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 51 min

    مرحباانااسمي محمودمن سوريا اطلب الهجرةالى كندا لتحسين معيشتي انا وعائلتي اقيم في لبنان اعيش حياة صعبااطلب اللجوءلمن يهمه الامرهاتف 0096170690765

    رد
  133. يقول جوان محمد شيخو:
    12 سبتمبر 2016 الساعة 20 h 53 min

    اريد معرفة عنوان السفارة في كوردستان العراق أو رقم هاتف لأنني اريد أقدم طلب اللجوء إلى كندا وشكرا

    رد
  134. يقول غادة مكي:
    12 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 27 min

    مساء الخير
    انا سيدة سورية اسمي غادة
    ذهبت للسفارة الكندية ومنعوني من الدخول .قلت لهم ارغب بالهجرة الي كندا وانا امرأة بلا زوج ولدي ابن وحيد شاب عمره 21سنة واتمنى ان يتسنى له الدراسة في كندا كمهندس اتصالات
    المهم
    على الباب قالولي حصريا ترشيحك عبر الامم.
    اريد حلا
    شكرا لكم

    رد
  135. يقول فراس:
    12 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 17 min

    السلام عليكم
    أريد اللجوء الى كندا أناو جميع أفراد عائلتي انا سوري و مقيم بتركيا أرجو منكم المساعدة على كيفية الحصول على اللجوء مع العلم أننا لانملك جوازات سفر
    ماهي الاوراق المطلوبة
    أرجو الافاداة فنحن نود اللجوء الى كندا بأقرب وقت
    نرجو من الله أن يساعدنا للوصول الى هناك لنشعر بالأمان الذي فقدناه بوطني سوريا فلقد واجهنا الموت عدت مرات هناك

    رد
  136. يقول ياسر:
    12 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 55 min

    أنا ياسر الحمداوي من سوري قدمت لجؤ إلى الدنمارك ولاكن يوجد مشكلة أني كنت أقيم في لبنان من 2013 لحتى 2015 وليست عندي أقامة هل بإمكاني تقديم طلب لجؤ الي كندا وشكرأ

    رد
  137. يقول Mohamad:
    12 سبتمبر 2016 الساعة 7 h 08 min

    اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سوري مقيم في تركيا أود الجزء الإنساني لبلدكم ارجو المساعده ولكم جزيل الشكر 00905355937399

    رد
  138. يقول محمد بري الاشرف:
    10 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 22 min

    انا شاب من سوريه متواجد لأن زياره في المملكة العربية السعودية انا وعائلتي أريد من الجوء الإنساني إلى دولتكم الكريمة ولعيش هناك بسبب عدم الاستقرار في سوريه لدي مفوضية الأمم المتحدة ولكم جزيل الشكر والتقدير على

    رد
  139. يقول shaza hamed:
    10 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 41 min

    مرحبا … انا من سورية وأعيش في سورية حاصلة على شهادة لغة انكليزية .. يا ريت أعرف كيف فيني قدم طلب لجوء لكندا ..

    رد
  140. يقول Mohamad:
    9 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 20 min

    اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سوري مقيم في تركيا مريض في أكياس ماء على الكبد أجريت ثلاث عمليات استئصال وانا أريد إكمال العلاج واتمنى من دولتكم الكريمة مساعدتي ولكم جزيل الشكر والتقدير 00905355937399 هذا رقمي ارجو الرد على طلبي

    رد
  141. يقول Ibrahim al awad:
    9 سبتمبر 2016 الساعة 13 h 14 min

    الأسم.. ابراهيم العوض
    الجنسية.. السورية
    الدرجة التعليمية.. أجازة في الأداب
    بلد الأقامة حاليأ.. لبنان
    موبايل 📱..71442055
    بريد ألكتروني.. Ibrahimalawad1985@jmail.com
    ارجو قبول طلب لجوئي الئ كندا عن طريق سفارتكم في بيروت..
    وشكرا..

    رد
  142. يقول Ibrahim al awad:
    9 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 48 min

    مرحبا..
    انا اسمي ابراهيم العوض من مدينة منبج في ريف حلب (سوريا)
    اعيش في لبنان حاصل علئ اجازة جامعية في الاداب..
    ارغب في قبول طلب لجوئي كندا عن طريق سفارتكم في لبنان وشكرا..
    تلفون 📱 71442055

    رد
  143. يقول Mohammad gheiath shehab:
    9 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 09 min

    طبيب سوري أخصائي في طب الأسرة …هل توجد طريقة للجوء الى كندا …اقيم بتركيا ومعي ولدين ..

    رد
  144. يقول وحيدعبدي الحسيني:
    9 سبتمبر 2016 الساعة 2 h 45 min

    انا مواطن سوري بلبنان عندي خمسة اولاد اكبر واحد عمرو تسع سنين مسجلين بلمفوضية وضعنا كتير صعب بتمنا تراجعو ملفي بيحاجة لسفر ولكم الشكر ملفي وحيدعبدي الحسيني 71214199

    رد
  145. يقول فراس:
    8 سبتمبر 2016 الساعة 7 h 17 min

    أنامواطن سوري اقيم في المملكة العربية السعودية وعائلتي في سورية هل يمكنني الحصول على طلب لجوء لي ولعائلتي إلى كندا وماهي الشروط

    رد
  146. يقول فادي الدوس:
    8 سبتمبر 2016 الساعة 5 h 37 min

    انا مواطن سوري
    اطلب اللجوء الى كندا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      8 سبتمبر 2016 الساعة 10 h 24 min

      لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
      http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

      http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

      رد
      • يقول RAMEZ MAHIR SADI:
        9 سبتمبر 2016 الساعة 7 h 55 min

        مرحباً . أنا لاجئ سوري ومسجل في مفوضية الأمم في لبنان لشؤون اللاجئين . ومعي أبي وأمي وأخي لجأنا إلى لبنان من أكثر من 3 سنوات سنوات بسبب تعرض أخي لإختطاف من قبل مجموعة مسلحةفي دمشق ثم أطلقوا سراحه بعد أن سلبوا منه سيارته ومبلغ من المال .أصيب على أثرها بحالة رهاب واضطراب هلع وهو الأن يتعالج وأنهكنا بتكاليف علاجه وثمن الأدوية الباهظ جداً . وللأسف والدي الكبير بالسن تبين وجود حالة سرطان في أحد الغدد في جسمه وخضع لعلاجات كثيرة وهو الأن كل شهر يذهب للمركز الطبي لمتابعة إجراءات العلاج وثمن الأدوية كبير جداً . لقد أصبحت حالتنا المادية وللأسف سيئة جداً بسبب غلاء المعيشة الفاحش في لبنان وارتفاع ثمن الأدوية ومنفقات العلاج ورسوم المشافي والعيادات الطبية . وأنا عملي ضعيف جداً وشبه متقطع والناس دائماً تستغلني ولاتعطيني كامل حقي من الأجر . أرجو منكم سادتي الكرام النظر لأمرنا نتيجة وجود مرضين في عائلتنا المكونة من 4 أشخاص وعلاجهم مستمر ومزمن ودائم وكلفته مرتفعة . والمعيشة في لبنان مكلفة جداً ووجود اللاجئين السوريين في لبنان أصبح عبئاً كبيراً على الحكومة اللبنانية والمدن والمجتمع اللبناني . أرجو منكم الرد ومساعدتنا قدر الإمكان في اللجوء إلى كندا . لجوء إنساني وإعادة توطين إجتماعي . وسأقدم لكم كل التقارير الطبية مصدقة ضمن الأصول . وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير . وشكراً .

        رد
  147. يقول Nabila alasalloum:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 21 h 48 min

    ارجوكم ساعدوني انا في سوريا وحياتي مهدده وفي خطر ….و اريد اللجوء لاي بلد امن انا فتاة ولا اعرف ماذا افعل ولا الى اين اذهب ارجوكم ساعدوني في كيف استطيع التقدم الى اللجوء والحصول عليه باسرع وقت ممكن…

    رد
  148. يقول آية:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 27 min

    انا مواطنه سوريه عايشه انا وماما واختي بالاردن ومالنا معين ولا لمفوضيه بتعطينه مساعدات وصرلنا فتره منحاول نقدم ع لهجره بس ما حدا عم يوصلن لاي نقطه والله لوضع تعبان

    رد
  149. يقول Kotyba:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 12 min

    انا من سورية ومقيم الان في المانيا وحصلت على الاقامة لمدة ثلاث سنوات ولكن السؤوال اذا وصلت الى كندا واردت تقديم اللجوء فيها هل يتم قبولي كلاجئ ام سوف يتم اعادتي الى المانيا

    رد
  150. يقول إيمان الجباوي:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 8 h 42 min

    انامواطنةسوريةاقيم في سوريا كنت اسكن في دارياوهدم بيتي وليس لدي اي مئوا الآن اسكن بمنزل للاجار وبالكااااد نستطيع دفع الاجار ومن المستحيل ان استطيع شراء بيت مرةاخرى لدي 3اطفال وزوجي وحالتنا يرثى لهااا ارجوووكم ارجوووكم ارجوووكم ان تساعدوني بالجووء لبلدكم اتمنى ان لاترفضو طلبي لم يعدلدي اي خيار اخر غير الجوءعن طريق النت لانه لايتوفر لدي المال لكي اسافر لاي بلد اتمننا منكم مساعدتي ولكم ثوابي والشكررر الجزيييل لكل من يساعدني

    رد
  151. يقول محمد الانصاري:
    5 سبتمبر 2016 الساعة 2 h 06 min

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا سوري الجنسية عايش بالسعوديه اريد التقدم الى اللجوء او الهجره الى كندا ان شاء الله
    ماهي اوراق المطلوبه
    وهل اقدم بالسفارة الكنديه او لازم عن طريق المفوضيه للامم المتحده ارجو مساعدتي

    رد
  152. يقول Waseem Rifai:
    4 سبتمبر 2016 الساعة 23 h 47 min

    انا مواطن سوري مقيم في جمهورية قبرص التركية (القسم الشمالي).
    * للعلم لا استطيع الدخول لتركيا ولا قبرص القسم اليوناني للوصول لإحدى السفارات بسبب الفيزا.
    1. هل يوجد سفارة كندية في جمهورية قبرص التركية (الشمالية) ؟
    2. هل تعتبرون جمهورية قبرص التركية بلد منفصل و استطيع تقديم طلب لجمعية خيرية في كندا عبر الانترنت ؟
    * بحسب ما ذُكر البلد الموقعة على اتفاقية اللجوء لا يمكنك تقديم او استقبال عبرها اي ملف لاجئ الى كندا.
    يرجى المساعدة وتقدمة الاقتراحات و شكزاً.

    رد
  153. يقول احمد:
    4 سبتمبر 2016 الساعة 4 h 36 min

    انا مواطن فلسطيني سوري هربت من الحرب مع طفلي وعمره 8 سنوات إلى ألمانيا وأخذت إقامة لمدة سنة وهذا لايحق لي لم شملي لأن زوجتي وأطفال وعددهم اثنان هم ضمن الحرب الدائرة في سوريا ارجو المساعدة في طلب اللجوء إلى كندا ومساعدتي في لم شمل عائلتي مع العلم أن طفلي لم يشاهد والدته منذ سنة ولكم جزيل الشكر .

    رد
  154. يقول محمود الملا:
    3 سبتمبر 2016 الساعة 17 h 46 min

    السلام عليكم
    سؤال أنا وعائلتي منذ شهرين خضعت لمقابلة إعادة التوطين وفي المقابلة أبني الأصغرعمره 3سنوات لا يملك شهادة ميلاد (في وقتها لم نملك هويات ولا دفتر عائلة بسبب فقدانهم)بأعتباره ولِدَ في بيروت مع العلم أنه مسجل بالأمم المتحدة فقالوا ملفك لن يتحرك إذا لم تسجله في المحاكم في بيروت فطلبوا مني تسجيل الطفل فبعد شهرين سجلت الطفل في المحكمة وأخذت ورقة المحكمة وأضفتها لملفي في الأمم المتحدة
    سؤالي هو هل هناك موافقة ومتى سيتصلوا بي وشكرا لإرائكم.

    رد
  155. يقول محمد حسين:
    3 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 15 min

    مرحبا
    انا مقيم بالسودان مع عائلتي
    هل التقدم للجوء لكندا عبر السفارة الكندية بالخرطوم أم عبر مفوضية اللاجئين
    اتمنى افادتنا

    رد
  156. يقول Anas Hasrieh:
    1 سبتمبر 2016 الساعة 15 h 47 min

    مرحباا
    انا اسمي انس وعمري 26 سنة
    جنسية سوري
    من مندينة حماه
    وانا متزوج وليسا عندي اطفال
    انا عسكري وانا لان اقيم في تركياا وانا مهدد في القتل ارجوكم ان تسعدوني وانا تقبلوني خادم لدولة الكندية اقسم لكم انا بحاجة ان اخرج من تركياا وبحاجة ان تقبلوني ك خادم في الدولة الكندية ارجوكم سعدوني

    رد
  157. يقول محمد:
    1 سبتمبر 2016 الساعة 3 h 51 min

    السلام عليكم وبعد
    انا مواطن سوري موجود حالياً في تركيا و كنت أخدم بسلك الأمني بسوريا و اضطررت إلى الانشقاق فرديا من أجل الظلم الذي يحدث حاليا في بلدي ، بيتنا دمر بأحد القذائف مما اضطررت للسفر إلى تركيا وانا اعمل هون حيث ساعات العمل 12 ساعة و راتب مزري جدا و أقول الحمد لله
    أريد السفر الى كندا ارجو منكم المساعدة و شكراً.

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      5 أكتوبر 2016 الساعة 14 h 41 min

      ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين او السفارة الكنديّة في أنقرة على العنوان التالي:

      Cinnah Caddesi no: 58
      06690, Cankaya
      Ankara, Turkey

      Tel.: +90 (312) 409 27 00
      Fax: +90 (312) 409 27 12
      E-mail: ankra@international.gc.ca

      رد
  158. يقول يوسف:
    31 أغسطس 2016 الساعة 10 h 54 min

    انا مواطن سوري وضعي صعب كتير ومعي مرض صعب وبأمس الحاجة للعلاج بتمنى تساعدوني مقيم في لبنان

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 49 min

      يتعذّر علينا المساعدة لأنّ ذلك ليس من اختصاصنا.
      ندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  159. يقول zaher:
    30 أغسطس 2016 الساعة 9 h 14 min

    السلام عليكم..لمن يهمه الأمر..انا مواطن سوري من مدينة حلب وبعد العناء لأربعة اعوام استطعنا السفر الى لبنان…انا وزوجتي وابنتي الصغيرتين لا اريد الاطالة بالحديث لكني ابحث عن حياة حرة كريمة يستطيع فيها الانسان ان يتمتع بحق الانسانية فقط لاغير واطلب اللجوء الى كندا الانسانية….فأرجو ممن يهمه الأمر مساعدتي ونشكر حسن تعاونكم ….وجزيل الشكر لكم….أخلاقي عنواني

    رد
  160. يقول MUHAMMED HAMMADi:
    30 أغسطس 2016 الساعة 7 h 48 min

    انا مواطن سوري موجود في تركياوعندي 4 اخوة وامي وابي اني امي مريضة مرض شديد وأرجو منكم النظر يأمرنا والمساعدة أرجوكم

    رد
  161. يقول Muhammet Muhammet:
    30 أغسطس 2016 الساعة 7 h 39 min

    اناسوري لاجئ في تركي متزوج وعندي طفل واحد والمعيشة هون كتير صعبة بدي لو سمحتو توافقولي على طلب اللجوء على كندا

    رد
  162. يقول aissa naji:
    30 أغسطس 2016 الساعة 6 h 08 min

    تحية حب و احترام لكم و لمجهوداتكم ، انا مواطن مغربي و في تواصل دائم مع صديقة سورية تعمل بمجال الفن ، وهي حاليا تعيش في سوريا ، وتتلقى يوميا تهديدات بالقتل من طرف بعض التكفيريين بسبب عملها الفني ، فكيف اذن بوسعها تقديم طلب اللجوء الى كندا ، واين ؟
    وشكرا لردكم لانه اي وقت يمر تصبح حياتها في خطر ،
    وشكرا للمساعدة في انقاذ ارواح بريئة ،
    تحياتي لكم

    رد
  163. يقول محمد:
    30 أغسطس 2016 الساعة 2 h 50 min

    مرحبا
    أريد الايميل الخاص بالسفارة الكندية في بيروت
    وليس العنوان أو أرقام الهواتف

    رد
  164. يقول محمد مقرش:
    30 أغسطس 2016 الساعة 2 h 13 min

    أبحث عن طريق تقديم الهجرة للسورين المقيمين في المملكه العربيه السعوديه

    رد
  165. يقول khnaf:
    29 أغسطس 2016 الساعة 12 h 57 min

    سلام عليكم انا من سوريا هربنا بسبب الاوضاع الصعبة لأجئة حاليا في العراق الاوضاع هنا صعبة جدا اريد للجوء الى كندا يلزمني عمليات في وجهي اريد الجوء كي اتعالج ارجو المساعدة

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 سبتمبر 2016 الساعة 11 h 55 min

      نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      ندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين او السفارة الكنديّة للحصول على المساعدة المطلوبة.

      رد
  166. يقول أحمد عثمان الأحمد:
    29 أغسطس 2016 الساعة 6 h 52 min

    انا من سوريا لاجىء في تركيا انا وزوجتي وأولادي الاثنين انا معاق أرغب بالجوء إلى كندا هل تقبل الحالات الإنسانية الخاصة في الجوء إلى كندا

    رد
  167. يقول tam.nk:
    29 أغسطس 2016 الساعة 0 h 55 min

    انا متواجد بتركيا وعندي كفيل بكندا وبدي روح لجوء كنسي وجوازي لسا في صلاحية 3 شهور هل تقبل كندا بهذا الجواز وستنظر في احوال السوريين ام ستطلب جواز مدة صلاحيتة 6 شهور على الاقل من تاريخ ارسال المستندات. تحياتي

    رد
  168. يقول محمد الحاج حسين:
    28 أغسطس 2016 الساعة 15 h 38 min

    انا سوري متواجد في لبنان عمري 20عام لدي تكلس في فقرات الظهر ولا استطيع الهعمل ومعالجة نفسي لدي جواز سفر سينتهي بعد 3اشهر الرجاء المساعدة في الجوء في اسرع وقت ولكم الشكر

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 05 min

      نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك ليس من اختصاصنا، وندعوك لمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين أو أقرب سفارة كنديّة لديك.

      رد
  169. يقول كلستان:
    27 أغسطس 2016 الساعة 11 h 19 min

    نحن عائلة يازيدية سورية نعيش في تركيا هم لا يحبون اليازيديون ويرون اننا كافرون نحن لا نستطيع العيش هنا ارجوكم اننا بأمس الحاجة لكم ابي مريض و امي لا تقوى على العمل انني اعمل هنا ليل نهار ولا اجرة العمل الذي اخده يكفينا
    ارجوكم نحن بشر …لقد شردونا من وطننا واخذو كل مانملك لا بيت لنا ولا عودة لنا الى سوريا …
    نريد اللجوء الانساني لا اكثر
    نشكر كل شخص له ضمير

    رد
  170. يقول احمد حماده:
    26 أغسطس 2016 الساعة 16 h 56 min

    مرحبا اسمي احمد من سوريا دمشق مقيم في لبنان اهلي بسوريا حابب هاجر او لجوء انا وضعي في لبنان سيئ جدان بتمنا سافر عل كندا انا عايش لحالي بلبنان ليوم نزلت عل امام متحيدة قالولي مافي تسجلي عل هجرا او لجوء عل سفارات ارجوكن ان تساعدوني انا محتاج سافر هي رقمي 71626128 شكرأ جزيل شكر

    رد
  171. يقول رضوان الادريس:
    24 أغسطس 2016 الساعة 14 h 16 min

    انا سوري عطله عن عمل من سنه اريد سفر الئ كندا لاني ظروفي جدا صعبه وعندي ثلاث بنات اريد التعليم وانا وزجتي ولكم شكر اتمنئ الاجابه باسرع وقت

    رد
  172. يقول Lee Sara:
    24 أغسطس 2016 الساعة 9 h 57 min

    السلام عليكم و رحمة الله يعطيكن العافية جميعا بس اذا سمحتوا بدي ايميل و رقم هاتف السفارة الكندية بالهند اذا سمحتوا و حابة اعرف اذا بالامكان التقديم منها لطلب اللجوء او الدراسة مع العلم انه انا سورية بس سافرت للهند حالة اطرارية
    وشكرا…………….

    رد
  173. يقول Mohammad yahay:
    23 أغسطس 2016 الساعة 5 h 39 min

    انا مواطن سوري مقدم لجوء في ألمانية من أكثر من سنة ولم يتم الرد على طلبي وأرغب في تقدم للجوء في كندا مع العلم وجود لدي أقرباء في كندا بإمكانهم تقديم أي مساعدة لي لقبول طلب لجوئي وزوجتي و ولدين في تركيا
    أرغب جميعنا اللجوء إلى كندا
    هل ممكن هذا وماهي الطريقة ولكم كل الشكر

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 10 min

      ننصحك بالاتّصال باقاربك في كندا وأن تطلب منهم الاستعلام من دوائر الهجرة عن الاجراءات الضروريّة للهجرة واللجوء ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  174. يقول الاء:
    22 أغسطس 2016 الساعة 10 h 00 min

    انامواطنه سوريه موجودة في لبنان ولدي ثلاث اطفال وزوجي عاطل عن العمل وحالتنا يرثى لها ولقد سجلنا بمفوضيه الامم ولكن لم يقدمو لنا ايه مساعدة وارغب في اللجوء الئ كندا ارجو النظر في حالنا وارجو الرد٧١٣٣٢٧٦٤هذا رقمي

    رد
  175. يقول محمد صطوف العابد:
    22 أغسطس 2016 الساعة 5 h 56 min

    انا لاجى سوري بلبنان وأريد طلب اللجؤ الي دولتكم من اجل العلم

    رد
  176. يقول عبد الحمن مصطفى:
    21 أغسطس 2016 الساعة 13 h 13 min

    انا وزوجتي ولدي ولادان نرغب بالجوء الى كندا لجوء إنساني وأرجو التجاوب ولكم جزيل الشكر

    رد
  177. يقول Fareed Mousa:
    21 أغسطس 2016 الساعة 11 h 49 min

    انا سوري مقيم في المانيا منذو تسعة أشهر مع زوجتي و أخي و ابن عمتي و نحن حاصلين على أقامة لمدة ثلاث سنوات.
    نحن نرغب بالجوء الى كندا لان اللغه الالمانيه صعبة علينا. كيف نقوم على تقديم الطلب و أين مع جزيل الشكر و الاحترام

    رد
  178. يقول رندة محمد خالد بريجاوي:
    21 أغسطس 2016 الساعة 8 h 42 min

    السﻻم عليكم
    انا سورية مقيمة حاليا انا واوﻻدي في ﻻردن اريداللجوء انا واوﻻدي الجوء الى كندا بسبب سوء المعيشةارجو منكم المساعدة
    رقم هاتفي0787047607

    رد
  179. يقول ياسر المحاسنه:
    21 أغسطس 2016 الساعة 7 h 42 min

    ارجو تزويدي بعنوان ورقم السفاره الكنديه في الخرطوم

    رد
  180. يقول Ciwan Abrahem:
    21 أغسطس 2016 الساعة 7 h 11 min

    اريد رقم المكتب التابع للسفارة الكندية في اربيل العراق

    رد
  181. يقول محمد الادلبي:
    20 أغسطس 2016 الساعة 22 h 07 min

    انا شاب متازويج من سوريا ولي زوج والولاد موقيمين في سوريا وانا لان موجود في تركيا ولاكن زوجتي واولادي في سوريا لم اصططيع انا أتي بهم الي تركيا بي سباب المعيشا الصعبي هونا ونرجو منكوم لاطلع لي أمري ولكم الشكر

    رد
  182. يقول نور:
    20 أغسطس 2016 الساعة 21 h 35 min

    لو سمحتم انا فلسطينية سورية احمل وثيقة سفر سوري انا متزوجة ولدي طفلي زوجي اردني و جئنا الى الاردن اثناء الحرب ووضعنا المادي سيء زوجي يعمل ولكن لا نقدر على مصاريف الحياة وحالتنا سيئة جدا الصحية والمادية و الانوروا اتت كشف تلاتة مرات و يشاهدو منزلنا السيء وغير صالح للسكن ويقولون انتي بحاجة مساعدة ولكن يرفضونا اتمنى قبولي لاقدم طلب لجوء انساني

    رد
  183. يقول النور:
    20 أغسطس 2016 الساعة 18 h 21 min

    زوجي مصري ولدي بطاقة للاجيءو نعيش الان في الاكوادور ولدينا كفالة كنسية بكندا السؤال كم المدة التي تستغرقها ادراة الهجرة للرد علي الملف 2 وهل كندا تقبل بالاجئين السورين والعراقين فقط ام مفتوحة لكل اللاجئين المظطهدين علما انه لدينا وثائق تثبت ان حياتنا في خطر هربنا من مصر ومن نيبال لاننا تعرضنا للتهديدات والان حياتنا مهدد في الاكوادور ولدينا وثائق تثبت ذلك في هذه الحالة كم تستغرق المدة للرد علي ملفنا بكندا

    رد
  184. يقول أحمد:
    20 أغسطس 2016 الساعة 16 h 21 min

    انا اسمي احمد حسين حمود ، متزجوج عندي اربع اطفال مسجل لده المفوضية منذو سنتين ونصف طالب السفر الى كندا بسبب ضروف المعيشة ول السكن وتعليم اتمنه من حضرتك المساعده وهذا رقمي الهاتف0996171403766 لكم جزيل الشكر

    رد
  185. يقول أحمد:
    20 أغسطس 2016 الساعة 16 h 09 min

    انا اسمي احمد متزجوج عندي اربع اطفال مسجل لده المفوضية منذو سنتين ونصف طالب السفر الى كندا بسبب ضروف المعيشة ول السكن وتعليم اتمنه من حضرتك المساعده وهذا رقمي الهاتف0996171403766 لكم جزيل الشكر

    رد
  186. يقول Abdelmomen Alabdelmajeed:
    20 أغسطس 2016 الساعة 7 h 56 min

    مرحبا انا من سوريا و اقيم حاليا في تركيا اريد اللجاء الى كندا و ارجو ان تشرحو لي كيف يمكن لي ان اجهز الاوراق

    رد
    • بيار أحمراني يقول بيار أحمراني:
      22 أغسطس 2016 الساعة 15 h 50 min

      لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
      http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

      http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

      رد
    • يقول شيار صبحي شيخ دمر - ميديا محمد المسلم:
      1 سبتمبر 2016 الساعة 6 h 58 min

      أنا كردي من كوباني وزوجتي كردية من كوباني نقيم في العراق مدينة ( أربيل ) نطالب باللجوء إلى كندا لأنها الدولة التي تحترم حقوق الإنسان لأننا لا نملك شيئاً بعد الحرب التي حصدت كل شيء من الأرواح والممتلكات ,
      أنا كنت في سجن صيدنايا الأحمر العسكري في سوريا/دمشق/ دخلت السجن بتاريخ 24/02/2012 وتم الإفراج عني بموجب عفو رئاسي من رئيس الجمهورية بتاريخ 22/04/2015 ثلاث سنوات وشهرين من الاعتقال والتعذيب الوحشي الذي تعرضت له خلال فترة اعتقالي وحياتي في خطر مستمر من السلطات السورية عند عودتي إلى سورية لأنني ممنوع من السفر إلى خارج سوريا خلال فترة 5 سنوات فأجبرت المجيء إلى أربيل
      ولكن في أربيل أيضاً الأوضاع المعيشية متردية لاتكفي الراتب لعائلة
      وأنا الىن عاطل عن العمل .

      ولكم الأمر نرجو مساعدتنا

      رد
  187. يقول مصطفى خالد العبد القادر:
    19 أغسطس 2016 الساعة 15 h 14 min

    السلام وعليكم…
    انا سوري مقيم في لبنان واجتني السفر لكندا ووافقت وعملت كامل الفحوصات منذ 8 اشهر ومنذ شهر اتصلو بي وقالو ابقا على استعداد ولحد الان لم يتصلو بي ولم يحددو موعد سفر لي الرجاء الرد………

    رد
  188. يقول عبدالرحمن محمد صالح فارس:
    19 أغسطس 2016 الساعة 11 h 06 min

    مرحبا اريد ان اعرف اذا يوجد طلب اللجوء الى كندا بهذا الوقت وكيفيه التوصل اليهم انا من سوريا والان لاجئ في كردستان العراق

    رد
  189. يقول زياد:
    18 أغسطس 2016 الساعة 19 h 30 min

    هل المقيمين في السعودية من الجنسية السورية يحق لهم تقديم طلبات لجوء الى كندا

    رد
  190. يقول عماد الشيخ علي:
    18 أغسطس 2016 الساعة 10 h 39 min

    انا شاب سورية اقيام بلبنان وأريد الهجرة الى كندا واتمنا انا يقبل طلبي

    رد
  191. يقول mamoon:
    18 أغسطس 2016 الساعة 10 h 33 min

    السلام عليكم ورحمه الله

    أنا موجود فالمملكة العربية السعودبة وأود اللجوء الى كندا مع عاىلتي المكونة من 3افراد

    يرجى تزويدي بالاجراءات المطلوبة وماهو عنوان السفارة في المملكة وشكرا .

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      23 أغسطس 2016 الساعة 11 h 22 min

      ننصحك بالاتّصال بالسفارة الكنديّة لمعرفة الجواب وإليك العنوان:

      Adresse géographique
      Ambassade du Canada
      Enceinte diplomatique
      Riyad, Arabie saoudite

      Adresse postale
      Ambassade du Canada
      P.O. Box 94321
      Riyad, 11693, Arabie saoudite

      Téléphone : +966 11 488 2288
      Télécopieur : +966 11 482 5670
      Courriel : ryadh@international.gc.ca

      رد
  192. يقول moayad:
    18 أغسطس 2016 الساعة 10 h 22 min

    انا امي واخواتي مقيمين الان في تركيا استنبول نريد الهجرة إلى كندا متى مواعيد الهجر اديش بتكلف رجاء الرد بأسرع وقت
    وشكرا جزيلا لكم

    رد
  193. يقول شواخ عليوي:
    18 أغسطس 2016 الساعة 6 h 47 min

    أنا من جرابلس في سورية -حلب الشهباء وأعمل كمدير في أحد البنوك في الأمارات ولكن نعيش بقلق على مستقبلنا وعلى ما سوف يكون عليه الحال حتى لو وقفت الحرب.
    لذا يرجى مساعدتي ونصيحتي لو رغبت بالهجرة الى كندا هل استطيع العمل بنفس المجال وتعليم أولادي الخمسة
    وهم يدرسون الأن بأحدى المدارس ذات المنهاج البريطاني في ابو ظبي
    ولدان وبنتان وولد على الطريق انشاء الله.
    وأنا عمري 50 عاما وزوجتي 40 عاما
    خبرتي 20 عاما بنكية ولغتي الأنكليزية ممتازة
    طموحي أن أعمل شيء يضمن لي أقامتي المستمرة ولأولادي كذلك

    أعجبني ردودكم الصريحة متمنيا لكم النجاح دائما

    أنصحوني جزاكم الله خير

    شواخ عليوي – ابو ظبي

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      23 أغسطس 2016 الساعة 11 h 29 min

      أهلا بك:
      من الصعب الإجابة عن سؤالك بالنسبة لظروف العمل في كندا.
      وبالنسبة للدراسة، يندمج الأولاد المهاجرون في برامج التعليم الكنديّة دون مشاكل بالإجمال.
      زنتمنّى لك التوفيق.

      رد
  194. يقول بتول عقاد:
    18 أغسطس 2016 الساعة 5 h 32 min

    نا أم سورية لدي ابنتان بعمر 16 و 17 واقيم حاليا في دمشق ارغب بالهجرة الى كندا مع اولادي للتتمة دراستهم وايجاد عمل لي

    رد
  195. يقول نورس عساف:
    17 أغسطس 2016 الساعة 17 h 19 min

    انا مقيم حاليا انا واسرتي في ليبيا طرابلس وارغب في اللجوء الى كندا نظرا للاوضاع الصعبة التي يعاني منها السوريين في شتى البلدان وخصوصا العربية .

    رد
  196. يقول محمد حسام الصوفي:
    17 أغسطس 2016 الساعة 15 h 40 min

    انا سوري مقيم بتركيا انا وزوجتي وولادين صبي 5 سنوات ولبنت 7سنوات ارغب بلجوء الى كندا .ولكم جزيل الشكر

    رد
  197. يقول ghenwaAlwazzan:
    17 أغسطس 2016 الساعة 12 h 42 min

    * باريت نطلع انا زوجي وولادي كفي علاجي للمرض تصلب

    رد
  198. يقول khnaf:
    17 أغسطس 2016 الساعة 11 h 41 min

    انا من سوريا هربنا بسبب ظروف الصعبة وحاليا لأجئة في العراق هنا الاوضاع المعشية صعبة جدا اريد اللجوء الى كندا ليكي اتعالج واكمل دراستي اتمنى مساعدتي وشكرا

    رد
  199. يقول روهلات أحمد:
    17 أغسطس 2016 الساعة 10 h 39 min

    مرحبا انا وزوجي نقيم في اقليم كوردستان العراق نود اللجوء الى كندا لاسباب عدة نرجو منكم المساعدة ان امكن ولكم جزيل الشكر

    رد
  200. يقول Omar laze nab:
    17 أغسطس 2016 الساعة 8 h 51 min

    انا شاب عمري ٢١عاماواريد الهجره الى كندا وانا مقيم في تركيا اريد عنوان السفاره وأرقام هواتف رجاء

    رد
  201. يقول زياد عمر:
    17 أغسطس 2016 الساعة 7 h 11 min

    السلام عليكم انا مواطن سوري مقيم في السعودية منذ بداية الأزمة السورية متزوج ولدي ثلاث أطفال اكبرهم بعمر سبع سنوات وأعاني من موضوع التعليم في المدارس العامة وغلاء المدارس الخاصة وعدم إمكانية التسجيل في المدارس الحكومية والخاصة وقلة فرص العمل وامور كثيرة تجعلني أفكر بالهجرة .

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      23 أغسطس 2016 الساعة 11 h 32 min

      اهلا بك وإليك عنوان الفارة الكنديّة في السعوديّة:

      Adresse géographique
      Ambassade du Canada
      Enceinte diplomatique
      Riyad, Arabie saoudite

      Adresse postale
      Ambassade du Canada
      P.O. Box 94321
      Riyad, 11693, Arabie saoudite

      Téléphone : +966 11 488 2288
      Télécopieur : +966 11 482 5670
      Courriel : ryadh@international.gc.ca

      رد
  202. يقول زياد السيسي:
    17 أغسطس 2016 الساعة 6 h 56 min

    السلام عليكم انا مواطن سوري مقيم في السعودية متزوج ولدي ثلاث أطفال وأرغب باللجوء الى كندا لعدة أسباب

    رد
  203. يقول najib:
    17 أغسطس 2016 الساعة 4 h 07 min

    انا مهجر ليس لدي منزل ولا شيء

    رد
  204. يقول محمد حميد:
    17 أغسطس 2016 الساعة 3 h 39 min

    شهرين بعد سنة كاملة و انا أبحث عن سكن
    في ألمانيا و لا أجد. .. و تعرضت لاستغلال السماسرة و لا جدوى
    و لا أزال أسكن في منفى في اوبرتال بايرسبرون منفى جماعي بدون إقامة
    أريد الانتقال إلى كندا

    رد
  205. يقول المعتصم بالله نصرالله:
    16 أغسطس 2016 الساعة 17 h 18 min

    سلام عليكم
    انا شب سوري مقيم في تركيا متزوج وعمري25 سنه واعمل ليل مع نهار من اجلهم ولاكن حياة صعبه جدا وعندي طفله عمرها 40يوم والحياة جدا صعبه ولا استطيع العوده الى بلي بسبب لاوضاع ارجو المساعده لمن يهمه الامر باسرع وقت انا بحاجه الى لجوء ال كندا من أجل هذه الطفله ارجو المساعده
    رد

    رد
  206. يقول احمد المرعي:
    16 أغسطس 2016 الساعة 16 h 34 min

    سلام عليكم اناا موطن سوري مقيم با تركيا متزوج وعندي اثنن من الاولاد وزوجتي ابلغ من العمر 30 عام واود تسجيل الى كندا من تركيا ولا اعرف اي طريقة الرجاء المساعدة ولكم جزيل الشكر

    رد
  207. يقول بلال عتال:
    16 أغسطس 2016 الساعة 15 h 51 min

    مرحبا 🙂
    هل يوجد form للتقديم لطلب اللجوء
    الform الموجود على الروابط المطروحة هو لقاطني كندا
    أنا اريد التقديم عن طريق السفارة في لبنان
    هل لها form مستقل ومختلف
    يرجى تزويدي بالمعلومات اللازمة والمساعدة
    ولكم جزيل الشكر مسبقا

    رد
  208. يقول خالد احمد علي:
    16 أغسطس 2016 الساعة 14 h 50 min

    سياسية انا عمري 20سنة او بدي اروح علي كندا مشان اكمل ديراستي او انا دعش بدا ايني انا هرابت من سوريا من شان دعش او بشار الاسد طلبني على الجيش او اهلي ما بعوف وينوان لاانو قصفه ت اطيران الحربي يستهدف مدينة عزاز بيتنه عالتي لاادري اينه هيا وا افترقنا واانا اسعفوني على تركيا ماشفئى كلز الدولة بس اصبه خفيفه وا اتمنا تقبلوني لجوء على كندا

    رد
  209. يقول Abdulrahman:
    16 أغسطس 2016 الساعة 11 h 55 min

    انا مواطن سوري – مهندس الكترون – اعمل في صيانة الحواسب و الاجهزة الالكترونية – خرجت من سورية هرباو خوفا من القتل و بحثا عن الامان ولا استطيع العودة لاني سأوساق من الحدود الى اقرب وحدة عسكرية على الجبهة – وصلت الى تركيا ولكن مع الاسف حاولة الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة و لكن قوبل طلبي بالرفض من البوليس لدخولي من المطار و حاولة الحصول على الاقامة و ايضا قوبل طلبي بالرفض من قبل الامنيات بعدما تم دفع مبلغ 350 دولار على اقل تقدير من جيبي الخاص
    هنا في تركيا لا يوجد مساعدات و لا يعتبرونا لاجئين بل نعمل ليل نهار لنحصل على قوط يومنا لدغع مبالغ السكن و الطعام و اسرتي في سوري لا استطيع لم الشمل الى تركيا لفرض الفيزا و التي لا تعطى لاحد
    انا الان في تركيا لا يوجد معي لا اقامة و لا بطاقة حماية مؤقتة و لا مساعدات و لا استطيع ان اعود الى بلدي و لا استطيع ان ارى زوجتي واولادي و هم ولد و بنت دون الثلاثة سنوات
    ممنوع من الاقامة
    ممنوع من دعوة عائلتي
    واذا خرجت من تركيا ممنوع من دخولها بسبب فرض الفيزا
    فانا الان في سجن كبير اسمه تركيا لا استطيع مغادرته و لا استطيع جلب اولادي و زوجتي و مر اكثر من سنة و انا بعيد عنهم
    هل بامكاني تقدمة لجوء الى كندا انا و عائلتي
    علما انني متواجد في تركيا و عائلتي المؤلفة من زوجة و ولدين متواجدون في سوريا بحيث نجتمع في لبنان و نتوجه من هناك الى كندا
    ولكم جزيل الشكر

    رد
  210. يقول zakaria:
    16 أغسطس 2016 الساعة 11 h 28 min

    مرحبا الجنسيه سورية مقيم تركيا بورصة
    انا سجلت مشان الهجره ع كندا 2016\2\1 وعملت مقابله وحدة بأنقرة اتصلوا فيني ورجعوا اخدوا معلومات وملفي مكتوب فعال ومفتوح بس ماحددولي دولة الاستيطان انا مقدم لانه بحاله مرضيه ايدي اليمين فيها عجز وشعري رايح كله من ورا الاصابه ومع العلم انا سجلت ع كندا بس لما حكيوني قالولي لسى ماتحددت البلد الي توافق مع وضعك حاليا بلا عمل وضعي المعيشي سيئ عندما التوافق بالعمل بعد فترة يتم فصلي من العمل لأجل يدي فأرجو الرد على حالتي وشكرا

    رد
  211. يقول ازاد سيدي:
    16 أغسطس 2016 الساعة 10 h 05 min

    انا او زوجتي نوريدو الهجرا الى كندا عندي ولادان ازا بل امكان المساعدا

    رد
  212. يقول Ahmad:
    15 أغسطس 2016 الساعة 13 h 43 min

    نحن عائلة سوريا لساتنا مقيمين بسوريا الوضع عنا مكركب كتير حابين نطلع من هون ناخد لجوء بكندا انا شب وعندي اختين وامي وابي متوفي وبدنا تساعدونا ولكم جزيل شكر

    رد
  213. يقول ali:
    15 أغسطس 2016 الساعة 13 h 40 min

    انا شاب سوري مفيم في اليونان انا واخي في اليونان ولا نمللك اوراق وجوازنا السفر منتهي الصلاحية لا يمكمننا تجديد الجواز لانه لايوجد سفارة سورية وثانيا الدولة السورية الاتجدد لنا الجوازات لاننا متخلفين عن الخدمة العسكرية وهنا اوضعنا صعبة واخي يعاني من حالة نفسية صعبة رجاء اريد معرفة طريقة سهلة للجوء او الهجرة لكندا ايهما افضل التواصل مع السفارة او unhcr مفوضية الامم المتحدة على حد علمي لايوجد قنصلية كندية في اليونان هل هذا صحيح رجاء ساعدوني ماذا افعل

    رد
  214. يقول نالين:
    15 أغسطس 2016 الساعة 9 h 47 min

    نحن عائلة من سوياا مكونا من بنتين والولدة وشب الولد متوفي وضع هون خربان كتير بدنا تساعدونا صيرل عيشة صعبة هون حاليا عم نستنى رحمة لله كيف نقدر نسجل حالنا ارجو انو تعونونا ولكم جزيل شكر

    رد
  215. يقول ghassan:
    15 أغسطس 2016 الساعة 9 h 44 min

    السلام عليكم
    انا موجود بتركيا حاليا في اسطنبول وعائلتي موجودة في سورية ولا اسطيع ان احضرهم الى هنا وارغب في الهجرة الى كندا
    انا مهندس ميكانيك ولدي 3 اطفال دون الخمس سنوات
    كيف فيكن ساعدوني للهجرة الى كندا ولكم الشكر

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      30 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 36 min

      ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في تركيّا وإليك الأرقام والعناوين:

      Cinnah Caddesi no: 58
      06690, Cankaya
      Ankara, Turkey

      Tel.: +90 (312) 409 27 00
      Fax: +90 (312) 409 27 12

      رد
  216. يقول Mahmoud:
    14 أغسطس 2016 الساعة 21 h 30 min

    انا لا جئ في كندا اوريد اختي من تركيا

    رد
  217. يقول Maged:
    13 أغسطس 2016 الساعة 6 h 22 min

    بدي اقدم طلب هجرا الا كندا

    رد
  218. يقول ثائر مهنا:
    11 أغسطس 2016 الساعة 5 h 16 min

    السلام عليكم انا وزوجتي واولادي نقيم حاليا في تركيا والمعيشة صعبة هنا ونرغب في اللجوء الی كندا ارجوا منكم المساعدة ولكم جزيل الشكر

    رد
  219. يقول باسل يوسف حسن:
    8 أغسطس 2016 الساعة 9 h 01 min

    انا سوري لاجئ في لاردن وارغب في الجوء الى كندا وارجو القبول

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      10 أغسطس 2016 الساعة 10 h 29 min

      أهلا بك وإليك عنوان السفارة الكنديّة في عمّان لتقديم طلبك:

      Street address:
      133 Zahran Street
      Amman 11180, Jordan

      Mailing address:
      P.O. Box 815403
      Amman 11180, Jordan

      Tel.: (962 6) 590 1500
      Fax: (962 6) 590 1501
      Email: amman@international.gc.ca

      رد
  220. يقول احمد عثمان:
    7 أغسطس 2016 الساعة 7 h 58 min

    اريد اللجوء الى كندا انا شاب عمري ١٩عاماً اعزب اريد الهجرة بسبب الاوضاع غير المستقرة في لبنان نرجو المساعدة

    رد
  221. يقول مازن جمال:
    7 أغسطس 2016 الساعة 7 h 46 min

    مرحبا اسمي مازن جمال مقيم بتركيا اريد تسجيل اللجوء إلي كندا

    رد
  222. يقول Samer:
    6 أغسطس 2016 الساعة 2 h 05 min

    مرحبا نحنو عائلة تسعة اشخاص ونريد الجوء لكندة نحن متواجدون في أسطنبول هل من الممكن أن اعلم كيف اسجل لجوء وأين

    رد
  223. يقول حنان حمدان الحميد:
    4 أغسطس 2016 الساعة 9 h 59 min

    نحن عائلةةسورية مؤلفة من 6 اشخاص لاجئين في للاردن منذو عام 2012 ومسجلين في المفوضيةةالسامية لشؤون اللاجئين عنر الوالد 50 عام والام 48 والاخ الاكبر 26 والاصغر 19 طرقنا كل الابواب للهجرة لاي بلد دووون جدوا واناس اتو بعدنا ترشحو للهجرة واناس من قبلنا ونحن لم نحظا بالرغم من طلبنا المستمر اريد ان اعرف السبب وماهي المعاير للترشيح للهجرة ونتمنا ان يرشح ملفنا للهجرة الى كندا من اجل مساقبلنا الذي توقف من 5 سنين نحن شباب في مقتبل العمر ونحلم بفرصة وشكرا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 24 min

      نتمنّى أن تنظر المفوضيّة العليا للاجئين في طلبكم وهي التي تحدّد المعايير المطلوبة للجوء.
      ونتمنّى لكم التوفيق.

      رد
  224. يقول حسين عصري خليفة:
    4 أغسطس 2016 الساعة 5 h 18 min

    اناسوري لاجئ في لبنان متزوج لدي 4 اولادولدي طفل مريض مسجل لدى الامم ولم احضه بأي مساعده وارجومنكم مساعدتي وشكرن

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 25 min

      يتعذّر علينا المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا وننصحك بالتريّث وبمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  225. يقول حازم فوزي الصالح:
    4 أغسطس 2016 الساعة 3 h 09 min

    السلام عليكم انا سوري اقيم في تركيا مع عائلتي المكونة من اربع ابناء وزوجتي انا فني تصوير اشعة وزوجتي فنية تصويراشعة عملت لدا وزارة الصحة السوريةوارغب بلجوء الى كنداوارجو منكم مساعدتي على ذلك ولكم الشكر مع العلم اني وافراد اسرتي نجيد اللغة الانكليزية

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      30 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 39 min

      ليس بإمكاننا المساعدة وننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق في مساعيك

      رد
  226. يقول عمار ياسر زاعور:
    3 أغسطس 2016 الساعة 20 h 18 min

    انا سوري الجنسية عمري 30 سنة نزحت الى ل بسبب الحرب في بلدي سوريا .
    اريد اللجوء الى بلدكم كندا نظرا لحالتي المعيشية حيث انني اعيش على ادنى مقومات الحياة .اريد ان اعيش كأنسان فقط
    ولكم جزيل الشكر

    رد
  227. يقول جوان سليمان:
    2 أغسطس 2016 الساعة 5 h 52 min

    اريد رقم وعنوان السفارة الكندية في بيروت

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      2 أغسطس 2016 الساعة 9 h 42 min

      اهلا بك وغليك ما طلبت:
      Street Address
      The Embassy of Canada
      Jal El Dib Highway, Lebanon

      Postal Address
      The Embassy of Canada
      P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon

      Telephone
      Consular: (961-4) 726700
      Immigration: (961-4) 726700 ext 4500

      Fax
      Consular: (961-4) 710595 or 726703

      رد
  228. يقول Nour Almansour:
    1 أغسطس 2016 الساعة 8 h 24 min

    السادة المسؤولين انا مواطنة سوريا عمري 20 سنة متزوجة ولدي طفلة عمرها سنتين اقيم في لبنان زوجي يجيد مهنة الكهرباء لكنه لا يملك العمل وانا ارغب في التعليم نحن الان في حالة يرثى لها لاننا لا نملك المأوى ولا العمل سبق وان سجلنا في مفوضية الأمم المتحدة في لبنان ولكنهم لم يقدموا لنا اي مساعدة ودون اي جدوة ارجو منكم النظر إلى حالتي وقبولي في الجوء الى بلدكم كندا وهذا رقم هاتفي 0096178814271 ولكم جزيل الشكر والتقدير 

    رد
  229. يقول محمود حسن المصري:
    31 يوليو 2016 الساعة 16 h 58 min

    انا مهندس ميكانيك اختصاص اليات ثقيلة انا سوري مقيم في سوريا متزوج لدي 4 اولاد اكبرهم عمره 17 عام اريد ان ابحث عن مستقبلي و مستقبل اولادي في البلد العظيم كندا عمري 50 عام وزوجتي عمرها 45 سنة اتمنى قبولي للهجرة لكندا.

    رد
  230. يقول Ahmad myassar:
    31 يوليو 2016 الساعة 6 h 16 min

    ارجو تزويدنا بطريقة تقديم طلب اللجوء الكترونيا لمصلحة الهجرة الكندية….أن وجد…

    رد
  231. يقول Fawzy altorkmany:
    30 يوليو 2016 الساعة 10 h 03 min

    انا من سوريا موجود انا وزوجتي ووالدها وابني البالغ من العمر 7 اشهر في تركيا والرواتب هنا لا تكفي فكيف استطيع ان اقدم على طلب لجوء لكندا انا واسرتي ولكم جزيل الشكر

    رد
  232. يقول عزام عبد المتين السلقيني:
    30 يوليو 2016 الساعة 7 h 10 min

    المعزرة انا اريد رقم وعنوان السفارة الكندية في الاردن وشكراً جزيلاً

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      1 أغسطس 2016 الساعة 14 h 34 min

      أهلا بك واليك الرقم المطلوب:

      Street address:
      133 Zahran Street
      Amman 11180, Jordan

      Mailing address:
      P.O. Box 815403
      Amman 11180, Jordan

      Tel.: (962 6) 590 1500
      Fax: (962 6) 590 1501
      Email: amman@international.gc.ca

      Hours of operation:
      Sunday to Wednesday: 8:00 a.m. – 4:30 p.m.
      Thursday: 8:00 a.m. – 1:30 p.m.

      رد
  233. يقول ايمن الحكيم:
    29 يوليو 2016 الساعة 18 h 15 min

    انا شاب سوري مقيم في الدولة التركية واعيش وحدي واريد السفر الى كندا لااكمل دراستي والعيش بيها
    ارجو الموافقة على طلب لجوئي لدولتكم الموقرة

    رد
  234. يقول عبدالقادر حلاق:
    29 يوليو 2016 الساعة 14 h 45 min

    أنا سجلت في تركيا على الهجرة إلى كندا أنا متزوج وعندي أربع أولاد و أود الإشارة إلى المفوضية السامية وأيضا ألفت عنايتكم أنني بحاجة ماسة إلى الهجرة واللجوء الإنساني حتى أتمكن من إعادة توطيني مع عائلتي بعد ما اضطررنا على ترك منزلنا في سوريا و عشنا في تركيا منذ ثلاثة سنوات في مهب الريح حيث لا عمل جيد ولا بيت نظيف و الحياة صعبة ومعقدة جداجدا أرجو المساعدة وقبول طلبي باللجوء إلى بلادكم الكريمة والطيبة وأشكركم من كل قلبي

    رد
  235. يقول علي شتله:
    29 يوليو 2016 الساعة 10 h 24 min

    مرحبا انا اسمي علي شتله لاجئ فلسطيني اقيام بلبنان مع عائلتي المؤلفه من خمسه اشخاص اريد الموفق على طلب لجوء لاسباب للانسانية حيث حولت السفر خمسه مرت ولم انجح ولجئت الا الصليب الأحمر الدولي حيث اجريت لي مقابله على تلفاز وهناك شريط موثق عن وضعي داخل لبنان وطلبو مني تقديم طلب لجوء الى سفارة الكندية ولكم شكرا جزيلا

    رد
  236. يقول مايا:
    29 يوليو 2016 الساعة 5 h 28 min

    اسمي مايا قشقو من سوريا مقيمة بسوريا بدي اقدم طلب لجوء لعائلتي لكندا كيف؟ لمتابعة علاج اختي المريضة عمرها13عام ولعيش حياة افضل واذا امكن رقم فاكس السفارة الكندية ولكم جزيل الشكر والامتنان

    رد
  237. يقول مايا:
    29 يوليو 2016 الساعة 5 h 15 min

    اسمي مايا من سوريا مقيمة بسوريا ارجو منكم مساعدة عائلتي بالسفر لبلدكم لمتابعة علاج اختي وللعيش بحياة افضل فهي تعاني من مرض الشلل الدماغي الرباعي ترتجف وتشعر بالخوف عند سماع الاصوات القوية اتمنى من انسانيتكم قبول طلبي والتواصل معي لانني لااعرف كيف اتواصل معكم

    رد
  238. يقول صالح معراتي:
    28 يوليو 2016 الساعة 19 h 34 min

    انامن سوريااريدالجوء الى كندامن اجل علاج زوجتي التي فقدت يدها اليمنى وقدمها اليسرى بالحرب في سوريا ولديناخمسة اطفال اعمارهم تترواح بين ثلاثة سنوات وعشرسنوات ونحن مقيمين في تركيا ولايوجدعلاج متوفرفي تركيا

    رد
  239. يقول مصطفى الاحمد:
    28 يوليو 2016 الساعة 8 h 08 min

    انا سوريا من حلب مقيم حاليا في اسطنبول ولكن الراتب لايكفي اجار المنزل والمعيشه ارغب من الحكومه الكنديه التكرم علينا والعطف بان تقبلي طلب لجواي انا وعائلتي المكونه من اربع اشخاص انا وزوجتي وانتي وسوف ياتيني طفل بعد شهرين ولكن جزيل الشكر والامتنان انا اسمي مصطفى الاحمد

    رد
  240. يقول محمد سامر فتحي الحلبي:
    27 يوليو 2016 الساعة 11 h 18 min

    انا لجئ سوري في لبنان مسجل في مفوضية الامم برقم245-13c62299ولا اخز مساعدات ولا تامن لنا المفوضية اي حماية والدي اربع اولادوزجتي اولادي ثلاثة منهم بلاتعليم ارجو من كندي طلب ملفي من الامم وتسفيرنا وزلك بسب سؤ وضعنا هنا في لبنان وعدم اهتمام المفوضية ارجو مساعدتي وتسفيري الى كندى مع العلم ان المفوضية تاخد بس الواسطات او الموالين انظام الااسد انا لاني معارض رفض ملفي لزلك ارجو منكم نصرتي انا واطفالي ومساعدتي مع العلم اني لدي مرض بركبتي اليمن ولا استطيع العمل مع الشكر ومراسلتي على بريدي الالكتروني المر لكم

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      2 أغسطس 2016 الساعة 9 h 44 min

      أهلا بك:
      نأسف لأنّنا لا نستطيع المساعدة وننصحك بالتريّث ريثما تنظر المفوّضيّة العليا للاجئين في طلبك ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  241. يقول اسعد الزعبي:
    25 يوليو 2016 الساعة 5 h 01 min

    انا سوري عايش بسعودية بدي اقدم طلب لجوء الى كندا كيف

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      28 يوليو 2016 الساعة 9 h 26 min

      أهلا بك
      حاول الاتّصال بالسفارة الكنديّة في السعوديّة وإليك العنوان وأرقام الهاتف:
      Adresse géographique
      Ambassade du Canada
      Enceinte diplomatique
      Riyad, Arabie saoudite

      Adresse postale
      Ambassade du Canada
      P.O. Box 94321
      Riyad, 11693, Arabie saoudite

      Téléphone : +966 11 488 2288
      Télécopieur : +966 11 482 5670

      رد
  242. يقول نورا قول اغاسي:
    24 يوليو 2016 الساعة 21 h 27 min

    السلام عليكم .انا عندي 3اطفال وعنا هون الوضع كتير تعبان وبدي تقديم طلب لجوء الى كندا .وبتمنى منكن الرد .وشكرجزيل الكن

    رد
  243. يقول علاء حسن:
    24 يوليو 2016 الساعة 16 h 17 min

    انا سوري نازح من حلب لتركياونحن اسرة مكونة من خمسة اشخاص انا وزوجتي واولادي الثلاثةابني الكبير عمره ١٦ سنة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصةتخلف عقلي ولظروف الحرب زادت حالته سوءاوابنة عمرها١٥سنةوالولد الصغير عمره ١٢سنة وحالته النفسية تعسة وكل يوم يبكي من غير سبب نحن نتمناالهجره لثكندانحن بامس الحاجة للمساعدة وكلنا بحاجة للرعاية والعلاج ولدي كافة الاوراق التي تثبت صحة اقوالينتمنا المساعدة بسرعةوهذا رقم هاتفي٩٠٥٣٩٧٣٨٥١٨٦

    رد
  244. يقول باسل مبلوش البرجس:
    24 يوليو 2016 الساعة 13 h 59 min

    هام جدا… السلام عليكم انا باسل مبلوش البرجس لاجئ في لبنان متزوج و لدي طفل واحد طلبت السفر من مفوضيه الامم في صور ولم يستجيب الي احد وذهبت الى السفاره الكنديه في جل الذيب بيروت ولم يستجيب احد انا دارس بكلوريه علمي ولدي شهاده صليب احمر لبناني واريد ان اطلب الهجره من احد يساعدني اريد العيش بأمان وعيش فيه.كرامه للانسانيه وحلمي الوحيد ان اسافر وسلامي للجميع

    رد
  245. يقول غادة:
    24 يوليو 2016 الساعة 3 h 33 min

    انا امراءة سورية هربت من الحرب بالولادي الاربعة الى الاردن وتوفي منهم محمد بمرض القلب ويوجد يمان لديه تشوه خلقي ولادي تضيق بالشريان الابهر وانا امراءة لوحدي ليس لي معيل وانا مسجلة بالمفوضية من 4 سنوات ولم تاخذ وضعي بعين الاعتبار اتمنى منكم ان تساعدونا بموضوع الهجرة لان اريد ان اؤمن مستقبل اطفالي اتمنى ان تنظروا في حالتي

    رد
  246. يقول عادل عبد الفتاح سرحان:
    23 يوليو 2016 الساعة 17 h 19 min

    بدي سافر إلى كندا من شأن علم ولادي الدراسي عندي اربع ولاد وبسبب الحرب بسوريا نحرمو من من كل الحقوق وانا اوريد العمل وعلم ولادي وأرجو منكم القبول ولكم جزيل الشكر

    رد
  247. يقول محمد:
    22 يوليو 2016 الساعة 23 h 09 min

    السلام عليكم انا سوري دخلت السعوديه بطريقه غير شرعيه من حدود اليمن الحكومه رفظت تصحيح وضعي وممكن اي لحظه يمسكوني ويسفروني عسوريا لاني مطلوب للحكومه السوريه هل السفاره الكنديه ممكن ان تقبل طلبي للجوء من هنا او تساعدني باي طريقه وشكرا

    رد
    • يقول محمد:
      26 يوليو 2016 الساعة 23 h 43 min

      يا أهل الخير حدا يرد على موضوعي شو بتنصحوني اتصرف .
      او رجاء ارقام السفاره الكنديه بالسعوديه.شكرا

      رد
      • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
        28 يوليو 2016 الساعة 9 h 25 min

        أهلا بك وإليك أرقام السفارة الكنديّة في السعوديّة:
        Adresse géographique
        Ambassade du Canada
        Enceinte diplomatique
        Riyad, Arabie saoudite

        Adresse postale
        Ambassade du Canada
        P.O. Box 94321
        Riyad, 11693, Arabie saoudite

        Téléphone : +966 11 488 2288
        Télécopieur : +966 11 482 5670

        رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      2 أغسطس 2016 الساعة 9 h 50 min

      اهلا بك:
      يمكنك الاتّصال بالسفارة الكنديّة لمعرفة الجواب عن سؤالك وإليك العنوان ورقم الهاتف:

      Adresse géographique
      Ambassade du Canada
      Enceinte diplomatique
      Riyad, Arabie saoudite

      Adresse postale
      Ambassade du Canada
      P.O. Box 94321
      Riyad, 11693, Arabie saoudite

      Téléphone : +966 11 488 2288
      Télécopieur : +966 11 482 5670
      Courriel : ryadh@international.gc.ca

      رد
  248. يقول mohammad bseis:
    22 يوليو 2016 الساعة 18 h 34 min

    تحية طيبة .

    أنا لاجئ سوري في لبنان وحيد لوالدي متزوج عندي طفل وطفلة مسجلين أنا وزوجتي وأولادي و والدي و والدتي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين مسجلين لأكثر من 4 أعوام ( والدتي جنسيتها لبنانية لكنها مسجلة في المفوضية ) الملف بأسمي عندي خالي بكندا لديه الجنسية سيرته الذاتية سليمة 100% لكنه عايش على حساب الدولة هنالك شخص سيقوم بمساعدتنا بدفع كل ما نحتاه وما يستلزم

    إذا أقدمنا بطلب الكفالة الكنيسية هل نحصل عليها وما هية الفترة تقريبا إذا قدمنا الطلب

    شكرا لكم

    رد
  249. يقول مهند الشامي:
    22 يوليو 2016 الساعة 14 h 08 min

    انا شاب سوري هارب من الجيش ولدي اثباتاتي وايضا احمل جواز سفر نظامي واتحدث الانكليزية 100/40ارغب بتقديم لجوء لكندة مع العلم اني لست مسجل بمفوضية اللاجئين هل يمكنني التسجيل عبر السفارة ومانسبة قبول اود اجراء مقابلة فقصتي مختلفة وستساعدني في القبول الرجاء الرد علي باسرع وقت وشكرا سلفا

    رد
  250. يقول شاهين:
    21 يوليو 2016 الساعة 19 h 42 min

    مرحبا انا اللاجئ سوري بالمغرب عمري 16 سنة لااعرف رقم سفراة الكندية في المغرب و لا اعرف كيف اطلب طلب اللجوء كندا بتمنى انكم تساعدوني

    رد
  251. يقول محمد:
    21 يوليو 2016 الساعة 17 h 11 min

    انا لاجئ من سوريا بتركيا بدي قدم على اللجوء بس المنطقة الموجود فيها مركز للتسجيل شو بقدر اعمل او شو الطريقة لي بقدر سجل فيها

    رد
  252. يقول يزن:
    21 يوليو 2016 الساعة 12 h 28 min

    اطالب بلجوء الى كندا انا ومرتي وطفلتي
    الى راديو كندا

    رد
  253. يقول أحمد:
    21 يوليو 2016 الساعة 7 h 33 min

    أنا أسمي أحمد مسجل في المفوضية من سنتين لدي 4 اولاد أرقرب بلهجرة الة كندا كل ما قدم إلى المفوضية يرفض الطلب نرجو المساعده وشكرا لكم

    رد
    • يقول أحمد:
      21 يوليو 2016 الساعة 8 h 17 min

      أنا لاجئ سوري مسجل في المفوضية من سنتين اريد هجره الى كندا مع عائلتي لديه أربعة اولاد قدمت أكثر من مره عن طريق المفوضية للاجئين ولن يقبل الطلب كمان قدمت عن طريق السفار يمنعو الدخول إلى السفاره نرجو منكم المساعده وشكري اليكم جزير الشكر أتمناه منكم المساعده وشكرا .

      رد
      • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
        22 يوليو 2016 الساعة 9 h 56 min

        نعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في إطار عملنا.
        وننصحك بمعاودة المحاولة مع السفارة الكنديّة ونتمنّى لك التوفيق.

        رد
        • يقول Samar:
          24 يوليو 2016 الساعة 15 h 14 min

          أنا قدمت طلب لجوء بس لحد هلأ ما بعرف شو صار انا عندي 4 اولاد وجوزي مفقود من سنة

          رد
          • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
            28 يوليو 2016 الساعة 9 h 27 min

            نأسف لأنّه لا يمكننا الاجابة عن السؤال.
            وكلّ ما نعرفه هو أنّ معاملات اللجوء والهجرة تتطلّب الكثير من الوقت ونتمنّى لك التوفيق.

    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 يوليو 2016 الساعة 9 h 57 min

      أهلا بك وننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة بما أنّ المفوضيّة العليا للاجئين رفضت طلبك كما تقول ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  254. يقول محمود:
    20 يوليو 2016 الساعة 19 h 40 min

    السلام عليكم انا شاب لاجئ بالاردن واريد الهجرى الى كندا بسبب الظروف الضاغطه على السوريين هنا ولا اعلم كيف الطريقه الشرعيه للهجره الى كندا ارجو المساعده منكم وشكرا

    رد
  255. يقول Fatima sorani:
    20 يوليو 2016 الساعة 16 h 07 min

    السلام عليكم انا مواطنة سورية اقيم بتركيا -انقرة انا وزوجي وطفلين اعمارهم 3سنوات وعشرة شهور ويعيش معنا اخ زوجي وزوجي مريض لايستطيع العمل بسبب وجود الحصى في الكلية والتي تسبب له الم شديد كما انه لديه انقراس فقرات في ظهره او مايسمى فتق لبي وبسبب غلاء الاجارات وغلاء المعيشة في تركيا والاحوال السيئة للسوريين قمنا بطلب هجرة في UN منذ اربعة اشهر ولكن دون رد واتمنى من دولتكم طلب ملفنا وقبولنا لاجئين في دولتكم الكريمة والتي تراعي حقوق الانسان مع العلم انه تم الموافقة على طلب لجوء لاهلي من دولتكم الكريمة وهذا رقم الهاتف 05360630793 – 05366374620 الخاص بنا

    رد
  256. يقول اسراء بادنجكي:
    20 يوليو 2016 الساعة 11 h 50 min

    مرحبا انا شابة اعيش في سورية حلب لوحدي لان اهلي هم في تركيا اود اللجوء إلى كندا عمري 26 سنة احمل شهادة جامعية اختصاص ادب فرنسي وامارس مهنة التعليم منذ ست سنوات ولدي خبرة في الامور الادارية لانه لدي مدرسة خاصة وانا اتولى اداراتها

    رد
  257. يقول محمود فحام:
    20 يوليو 2016 الساعة 7 h 57 min

    مرحبا…
    أنا خريج هندسة ميكانيكية مقيم في سوريا أرغب بالهجرة إلى كندا للدراسة والعمل …ولكم جزيل الشكر

    رد
  258. يقول محمد:
    20 يوليو 2016 الساعة 7 h 13 min

    انا محمد من سورية نزحت الى اورفا في تركيا منذ شهر تقريبا هاربا بزوجتي و طفلين من الموت لا املك عمل او مصدر دخل و انا مدرس علوم طبيعية اريد الهجرة الى كندا ……. اشيروا على بالطريقة البسيطة و بدون تعقيد و بيروقراطية ….. لا يسعني الانتظار كثيرا ….. و لكم جزيل الشكر

    رد
  259. يقول Ahmadaljadaaaaaa:
    20 يوليو 2016 الساعة 2 h 14 min

    انا سوري ونازح إلى لبنان انا وزوجتي وبناتي 3 يعني خمس أشخاص ارجو منكم اللجوء إلى كندا لانو عم يضايقني اللبنانيين وانا مطلوب من قبل الأطراف المقاتلة في سوريا ولا سيما الإرهابيين الذين استولوا على مدينتي دير الزور وأريد أن أعيش انا وعائلتي حياه كريمه فيها امان بناتي أكبر واحده 5سنوات وأصغر واحده4اشهر ارجو منكم المساعده ولكم جزيل الشكر وهذا رقم ملفي بالمفوضه24515c04092ولكم جزيل الشكر

    رد
  260. يقول ادريس عيسى:
    20 يوليو 2016 الساعة 1 h 59 min

    سلام عليكم انا ادريس انا تشادي واريد انا اذهب الى كندا واقدم الى اللجوء هل اقدر ام لا واريد جواب واضح جذا

    رد
  261. يقول aymanradwan:
    19 يوليو 2016 الساعة 19 h 40 min

    مرحبا اسمي ايمن سوري الجنسيه متواجد في الجزائر انا وزوجتي وطفلي احمل شهادات خبرا في مجال تلحيم انابيب البترول واعمل في مجال اصلاح السفن واود الهجره الى كندا هل هاذا ممكن وما الاجرائات الاذمه

    رد
  262. يقول ايمن نعيم:
    19 يوليو 2016 الساعة 17 h 19 min

    اناوعائلتي تتألف من ثلاثة أشخاص وأريد اللجوء والمساعدة منكم

    رد
  263. يقول عبد المؤمن العبد المجيد:
    19 يوليو 2016 الساعة 14 h 41 min

    مرحباانا لاجئ سوري في لبنان مسجل بالمفوضية متزوج وعندي ثلاث اطفال اعمارهم اقل من اربع سنوات احمل شهادة جامعية في الطب البيطري .مع العلم اني من ضحايا العنف والتعذيب اتمنى ان تساعدوني في اللجوء الى كندا
    لان موظفو اامفوضية في لبنان لايستقبلو طلبات لجوء وقد تعرضت للإحتيال من قبل احد مكاتب السفر .فهل من طريقة لتقديم طلب لجوء وشكرا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      22 يوليو 2016 الساعة 10 h 04 min

      أهلا بك:
      ناسف لعدم تمكّننا من الساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  264. يقول عيسى محمد:
    19 يوليو 2016 الساعة 14 h 39 min

    انا وعائلتي تم الاتصال بنا الى الهجرة الى كندا ونحن بالاردن ولكن رفضنا بسسب ابي انه عاجز لكننا كنا نرغب بالهجرة وما زلنا هل يمكن للمفوضية في الاردن ان تعاود الاتصال بنا ارجكمساعدونا

    رد
  265. يقول ahmad douro:
    19 يوليو 2016 الساعة 14 h 32 min

    مرحبا انا سوري الجنسية اتيت مع عائلتي مؤلفة من ستة اطفال وزوجتي الى تركيا هربا من الحرب واريد اللجوء لدولتكم كندة للحماية والتعليم والرعاية لاطفالي ممكن القبول منكم

    رد
  266. يقول عباده:
    19 يوليو 2016 الساعة 6 h 02 min

    مرحبا انا لاجئ بالاردن بتمنى اللجوء الى كندا مع اهلي وارجو منكم المساعده
    وشكرراً

    رد
  267. يقول Salah:
    19 يوليو 2016 الساعة 5 h 34 min

    انا شب من سورية لاجئ في السعودية اود تقديم طلب لجوء الى كندا ولا اعرف رقم السفارة وهل يمكن تقديم طلب من السعودية ارجوالمساعدة

    رد
  268. يقول وسام خليل:
    18 يوليو 2016 الساعة 22 h 51 min

    مرحبا
    اناشب سوري اسمي وسام اعيش حاليا في لبنان لقد قدمت في الامم المتحده ولم يساعدوني ابدا وذهبت الى السفارة وقد تم منعي من الدخول انا مصاب بقدمي منذ 3 اعوام ولما اشفى لهذا الوقت بسبب العلاج السيئ وعدم اجراء العمليات لي وعم دعم علاجي من اي طرف ارجووو مساعدتي وقبول الطلب واخرجي انا وعاتلتي من حياة البأس هنا وشكرا

    رد
  269. يقول خزنه:
    18 يوليو 2016 الساعة 9 h 57 min

    كيف يمكنني طلب اللجوء إلى كندا مع عائلتي …السفارة والقنصلية الكنديتين في تركيا تقول أنه يجب التسجيل عن طريق الامم المتحدة ..أرجو معرفة مكان وكيفية وما المطلوب لتقديم الطلبات في تركيا وارقام الهواتف والعناوين لأننا تعبنا من تحويل الاسئلة من مكان لآخر …مع الشكر الجزيل

    رد
  270. يقول abd alrhman alshekh:
    18 يوليو 2016 الساعة 6 h 26 min

    انا سوري موجود في تركيا من 4 سنين ارغب ان اعيش واعمل في كندا ليس لدي احد انا وحيد في هذه الحياة ومتعب نفسيا بسبب الظروف الصعبة التي اعيشها وارجو الاطلع على امري فضل وليس امرا عمري 21 لا اعملك جواز سفر ولا حتى هوية تركيا فقط هوية سورية
    +905380353824

    رد
  271. يقول ahmad mansour:
    18 يوليو 2016 الساعة 4 h 14 min

    اطلب اللجوء الى كندا لتامين المعيشه الامنه والحياه الخاليه من الرعب والخوف والدماء انا وزوجتي واطفالي لدي اطفال اثنان اتمنا ان يدرسو في مدارس ويكملو مشوارهم الدراسي الرجاء ارسال عنوان مكاتبكم في قونيا وكيفيه التواصل معهم

    رد
  272. يقول عبداللطيف احمد عبدالحميد الطحان:
    18 يوليو 2016 الساعة 2 h 22 min

    انا سوري وزيارة في السعوديه واود الهجره الى كندا للعيش فيها مع العلم عندي طفل مريض بشلال دماغي لعلا يوجد علاج او رعايه افضل

    رد
  273. يقول ثناء حاج حميدة:
    17 يوليو 2016 الساعة 9 h 58 min

    مرحباانا شاب من سوري من حلب نازح الى تركياقونيااناوعائلتي ومتزوج ولدي بنت وصبي ومعي اهلي امي وابي واخوي الكبيراسمه علي من موليد 1985 متزوج ولدية بنت وصبي وزوجتوه حمله واخي صغير مصطفى من موليد1995وهومطلوب الي لعسكرية ومتزوج وزجتوه حمله واختي اسراءمن موليد 2005ووضعناالمادي سيئ جدااااا بتنافي حلب انقصف ليس لدينا شيئ الارحمة الله ونعيش في قونياوالاجارات صعبه جداااا والشغل قليل جدااا ونرجوا منكون المساعده بالنزوح الى كنداولكم جزيل اشكرو

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      18 يوليو 2016 الساعة 10 h 34 min

      لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
      http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

      http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

      رد
      • يقول حسن الفشتكي:
        19 يوليو 2016 الساعة 13 h 10 min

        مرحبا انا حسن من درعا انا خريج معهد فندقي بارمن وانا شيف شرقي وغربي وانا الان في لبنان وأهلي عايشين بسوريا بغرفة وحده بالاجار تحت القصف مو ملحق اصرف ع حالي بلبنان حتى اصرف عليهم ارجوكم ساعدوني للسفر إلى كندا لاساعد أهلي من الدمار انا عمري 23 سنة أهلي أمانة في قلوبكم احموهم من الدمار

        رد
        • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
          2 أغسطس 2016 الساعة 9 h 53 min

          نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في بيروت وإليك العنوان:

          Street Address
          The Embassy of Canada
          Jal El Dib Highway, Lebanon

          Postal Address
          The Embassy of Canada
          P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon

          Telephone
          Consular: (961-4) 726700
          Immigration: (961-4) 726700 ext 4500

          Fax
          Consular: (961-4) 710595 or 726703

          رد
  274. يقول احمد:
    17 يوليو 2016 الساعة 7 h 24 min

    مرحبا انا اسمي احمد ومقيم في لبنان منذ 4 سنوات وتزوجت هنا في لبنان ومسجل لدى مفوضية الامم المتحده وحلمي السفر لكندا لان وضعنا هنا في لبنان صعب والضغط على الاجئين في هاذا البلد كل يوم بيزيد اكتر لذلك اريد السفر وانا وزوجتي منذ تزوجنه من فترة ما يقارب الثلاث سنوات ونصف الله لم يرزقنا بمولود وذهبنا الى اكثر من طبيب ومستشفى يقولون علاجكم مكلف واذا تستطيعون السفر للخارج بكون احسن لان عندنا مكلف لذلك اطمح بلعلاج في كندا انا وزوجتي انشالله تكون فاتحة خير والله يرزقنا بمولود ينور حياتنا كله ولكم جزيل الشكر والاحترام ..وشكرآ

    رد
  275. يقول خلات يوسف:
    17 يوليو 2016 الساعة 4 h 33 min

    اانا سورية اسكن اربيل متحرجة من جامعةواعمل باحثة اجتماعية للجئي
    ن السورين ضمن المخيمات انامعيلة لى ثلاثة اخوات ويجد مريضة يحتاجة الى عملية نرجو منكون ارسال معلومات وعنوان وهل يحق لي انا اقدم الطلب

    رد
  276. يقول Ali has an al ahmad:
    17 يوليو 2016 الساعة 0 h 47 min

    انا لاجئ سوري في لبنان ارجو من سيادتكم منحي حق الاجؤ لدولتكم العضيمه لئسباب صحيه لايوجد امكانيت علاجي في لبنان المفوضيه ترفض مساعدتي على العلاج انا لدي عائله من ولد وبنت وزوجه انقذو حياتي ولكم جزيل الشكر

    رد
  277. يقول يعرب:
    16 يوليو 2016 الساعة 17 h 40 min

    انا طالب لجوء ممكن مساعده
    انا لاجئ بي الاردن وبدي لجوء بي كندا

    رد
  278. يقول اسماعيل جاسم سليمان:
    16 يوليو 2016 الساعة 13 h 14 min

    السلام عليكم
    انا من سوريا ومقيم الان في تركيا ارغب باللجوء في كندا انا وعائلتي المكونة من ثلاثة اولاد وزوجتي واود ان اعرف ان كان تقديم طلبات اللجوء يتم في السفارة الكندية بانقرة او القنصلية باسطنبول وهل يحتاج تقديم الطلب الى موعد مسبق علما انني مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتم ترشيح ملفي لاعادةالاستيطان في الولايات المتحدة الاميركية ورفضت السفر لاسباب شخصية بعد اجراء كافة المقابلات
    وهل يترتب على تقديم الطلب اي نفقات لانه طلب مني شخص يعمل ضمن السفارة مبلغ من المال وذلك عن طريق وسيط مقابل ان يقوم هو بتقديم الطلب (اي الموظف).
    ارجوا منكم الرد
    hala.suleman2010@gmail.c
    هذا عنوان البريد الالكتروني
    ولكم جزيل الشكر

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      19 يوليو 2016 الساعة 13 h 13 min

      إليك عنوان السفارة الكنديّة في انقرة وأرقام الهاتف، للحصول على المعلومات المطلوبة:

      Cinnah Caddesi no: 58
      06690, Cankaya
      Ankara, Turkey

      Tel.: +90 (312) 409 27 00
      Fax: +90 (312) 409 27 12
      E-mail: ankra@international.gc.ca

      رد
  279. يقول عمار:
    16 يوليو 2016 الساعة 12 h 19 min

    مرحبا .. أنا سوري وقريتي تعرضت للدمار وأنا نازح داخل سوريا وأود الخروج من بلدي بسبب الأوضاع المأساوية الحاصلة فيها وصعوبة المعيشة وانعدام الأمان .. كيف يمكنني التقدم بطلب اللجوء الى كندا ؟وماهي الأوراق الثبوتية المطلوبة والأوراق التي يمكن أن يكون تقديمها جيد بالنسبة لنا ؟ علما اني مهندس مدني أنا وزوجتي ..
    شكرا لكم.

    رد
  280. يقول ريما:
    16 يوليو 2016 الساعة 6 h 39 min

    انا سورية متواجدة على حدود اوربية مع طفلين كيف يمكنني الذهاب الي كندا لطلب اللجوء مع العلم انني لااستطيع الوصول الى اي سفارة كندية

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      2 أغسطس 2016 الساعة 9 h 55 min

      اهلا بك:
      إن تعذّر عليك الوصول إلى سفارة كنديّة، حاولي الاتّصال بالمفوّضيّة العليا للاجئين ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  281. يقول Shahar:
    16 يوليو 2016 الساعة 6 h 07 min

    انا سوري ولدي ربع اولاد وانا لاجئ في لبنان وانا هنا مذلول وارجو المساعدة من السفارة الكندية

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      19 يوليو 2016 الساعة 13 h 08 min

      أهلا بك: غليك عنوان السفارة الكنديّة في بيروت للمراجعة والحصول على كلّ المعلومات التي تريدها:

      Street Address
      The Embassy of Canada
      Jal El Dib Highway, Lebanon

      Postal Address
      The Embassy of Canada
      P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon

      Telephone
      Consular: (961-4) 726700
      Immigration: (961-4) 726700 ext 4500

      رد
  282. يقول Shahar:
    16 يوليو 2016 الساعة 6 h 03 min

    اناسوريةلاجأفي بيروت ولدي اربع اولاد والمعيشة ماسويا لا اقدر على ان امن حاجت اطفالي وعلى هدا الحال خمس سنين وارجو المساعده وطالب اشكر منكم وانا اسمي بل مفضيه ارجو ان المساعده الى الجوء الى دوله اوربيا وشكرا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      19 يوليو 2016 الساعة 13 h 16 min

      نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة وننصحك بمراجعة المفوّضيّة العليا للاجئين او السفارة الكنديّة في بيروت ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  283. يقول abdelhalim aljarash:
    14 يوليو 2016 الساعة 16 h 00 min

    السلام عليكم .. اسمي عبدالحليم الجراش من سوريا من محافظة حمص عمري 26 سنة أقيم حاليا في تركيا في ولاية غازي عنتاب وأرغب في التقديم لطلب اللجوء إلى دولة كندا لكي أتابع تعليمي الجامعي وأسس حياة أفضل فلقد تركت الجامعة بسبب الأوضاع القائمة في بلدي ولكم جزيل الشكر …

    رد
  284. يقول Hassan:
    14 يوليو 2016 الساعة 0 h 56 min

    Hey. my name’s Hassan I from Syria Damascus and. rocket landed on my dad and my fathtr died, and I have Epilepsy, but there is no cure or medication for me in Syria and i live in Syria now and i see fire and bombs near my house every day every time
    Can you need me for i to travel to Canada or not, and thank you
    my gmail is hassankharbutli@gmail.com

    رد
  285. يقول دحام خالد الحمد:
    13 يوليو 2016 الساعة 18 h 10 min

    مرحبا انا دحام من سوريا مقيم في الاردن عمري 19 سنة مصاب في يدي اليسار والضهر جراء الحرب السورية اطلب اللجوء الى كندا لإكمال علاجي الذي لايتوفر في الاردن واكمال دراستي الجامعية اتمنى تساعدوني وترشدوني كيفية اللجوء الى كندا ولكم الشكر.

    رد
  286. يقول احمد حسين حمود:
    13 يوليو 2016 الساعة 11 h 01 min

    انا سوري متزوج عندي 4 اولاد ارغب الهجرة الى كندا انا مسجل في الامم

    UNHCR

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      2 أغسطس 2016 الساعة 9 h 59 min

      أهلا بك: بما أنّك مسجّل لدى المفوّضيّة العليا للاجئين، ننصحك بالتريّث ريثما يأتيك الجواب ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  287. يقول Ward:
    12 يوليو 2016 الساعة 23 h 46 min

    مرحبا انا سورية مقيمة في السعودية فقدت زوجي ولدي طفلين أريد أن أؤمن لهما على حياتهما ومستقبلهما في التعليم في كندا

    رد
  288. يقول زاهر:
    12 يوليو 2016 الساعة 18 h 09 min

    مرحبا انا سوري انا وزوجتي واطغالي 7 سبعة ذياره في سعوديةاريد ان اذهب لكندا ووضعي جدا صعب وشكرا لكم

    رد
  289. يقول رواد:
    12 يوليو 2016 الساعة 13 h 48 min

    نحن عائلة وصلنا اليونان ولا نستطيع الخروج منها بسبب اغلاق طريق البلقان
    1- هل يمكن تقديم لجوء الى كندا عن طريق سفارتها في اثينا وكيف
    2- ماهي فرص قبول الطلب

    رد
  290. يقول صبحي عبدو معمو:
    12 يوليو 2016 الساعة 9 h 08 min

    انا سوري مقيم حاليآ بتركية لدي اربعة اطفال وهم بحاجة الى المدارس اريد ان انقذ مستقبل اطفالي .الرجاء عنوان السفارة او رقم الهاتف ولكم جزيل الشكر

    رد
  291. يقول فؤاد:
    12 يوليو 2016 الساعة 6 h 46 min

    انا سوري عايش بتركيا اطلب اللجوء الى كندا انا و عائلتي اواجه ظروف اقتصادية صعبة جدا -اعمل في ماكينات نسيج خبرة 18 عام ارجوا الرد ولكم جزيل الشكر

    رد
  292. يقول عمر اسماعيل مصطفى:
    12 يوليو 2016 الساعة 5 h 14 min

    أناسوري أقيم في الأردن عمان اناوزوجتي وأريد اللجوء الى كندا بسبب الظروف المعيشية الصعبة

    رد
  293. يقول شادي سليمان الخضري:
    11 يوليو 2016 الساعة 20 h 04 min

    مرحبا أنا سوري مقيم بالاردن ولدي ولدين وزوجه وارغب باللجوء إلى كندا الرجاء المساعده وشكرا لكم

    رد
  294. يقول عصام صالح صغير:
    11 يوليو 2016 الساعة 19 h 58 min

    انا مواطن عربي سوري لاجئ في لبنان وعندما تقدمت بطلب اللجوء لدى هيئة الأمم المتحده منذ عامين طلبت اعاده توطين وراجعتهم عدة مرات ويكون جوابهم لا يوجد سفر عندنا مع العلم ان كثير من اللاجئين سافرو عن طريق الامم المعيشه في لبنان لا تطاق و دراسه اولادي الاربعه تتراجع بسبب الظروف السيئه ماذا افعل

    رد
  295. يقول عمادحرب:
    11 يوليو 2016 الساعة 17 h 15 min

    أنا فلسطيني /مقيم قي سورياوأريد اللجوء الى كندا مع عائلتي المكونة من زوجة وثلاث بنات ماذا أفعل ومع من أتواصل

    رد
  296. يقول محمد حسن:
    11 يوليو 2016 الساعة 13 h 06 min

    السلام عليكم .انامحمدحسن.من.سوريا.مقيم.في.اسطنبول.متزوج ولدي بنت وامي فقط واريداللجوء الى كندا وامي تعاني من امراض مزمنة.ارجوالمساعدة

    رد
  297. يقول ماجد الشلال:
    11 يوليو 2016 الساعة 13 h 00 min

    مرحبا اناسوري في لبنان متزوج ولدي اطفال واريد الهجرة الي كندا هل ممكن المساعدة

    رد
  298. يقول لؤي اديب العوض:
    11 يوليو 2016 الساعة 4 h 05 min

    انا سوري مقيم بلبنان واريد تقدمة طلب لجوء الئ كندا انا وعائلتي للظروف معيشة صعبة في سوريا ولبنان ارجو منكم تقديم مساعدة لي لتقديم طلب لجوء او مساعدة كيفت سفر من لبنان الي عالم

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      11 يوليو 2016 الساعة 9 h 48 min

      أهلا بك:
      حاول الاتّصال بالسفارة الكنديّة على العنوان التالي:
      Street Address
      The Embassy of Canada
      Jal El Dib Highway, Lebanon

      Postal Address
      The Embassy of Canada
      P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon

      Telephone
      Consular: (961-4) 726700
      Immigration: (961-4) 726700 ext 4500

      Fax
      Consular: (961-4) 710595 or 726703
      ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  299. يقول حسن خالد العوض:
    11 يوليو 2016 الساعة 3 h 59 min

    انا سوري مقيم في لبنان اريد تقديم طلب لجوء الى كندا ولا اعرف او رقم هاتف السفارة الكندية في لبنان

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      11 يوليو 2016 الساعة 9 h 47 min

      أهلا بك وإليك الارقام المطلوبة:
      Street Address
      The Embassy of Canada
      Jal El Dib Highway, Lebanon

      Postal Address
      The Embassy of Canada
      P.O. Box 60163 Jal El Dib, Lebanon

      Telephone
      Consular: (961-4) 726700
      Immigration: (961-4) 726700 ext 4500

      Fax
      Consular: (961-4) 710595 or 726703
      ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  300. يقول محمد عطية:
    10 يوليو 2016 الساعة 18 h 18 min

    انا مواطن سوري مقيم غي تركيا حاليا
    مدرس لغة انكليزية
    اريد اللجوء الى كندا

    رد
  301. يقول هشام علي فياض:
    10 يوليو 2016 الساعة 13 h 09 min

    مرحبا… اسمي هشام علي الفياض اقيم في لبنان منذ 2012 انا وزوجتي وارغب بالهجرة او اللجوا الي كندا علما باني من التابعية السورية في لبنان واواجه حياة اقتصادية وصحية صعبةجدا اارجوووا منكم الرد علي باسرع وقت ممكن وشكرا جزيلا لكم

    رد
  302. يقول احمدشاكر:
    7 يوليو 2016 الساعة 6 h 39 min

    مرحبا انا لاجئ سوري معي زوجتي واربع اطفال بتركيا واسعى للجوء الى كندا لتامين مستقبل اطفالي وحياة كريمة كيف المساعدة للجوء لكندا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      7 يوليو 2016 الساعة 11 h 00 min

      حاول مراجعة السفارة الكنديّة للاستعلام حول الموضوع وغليك العنوان:

      Consulate General of Canada
      209 Buyukdere Caddesi
      Tekfen Tower – 16th Floor
      Levent 4, Istanbul
      34394 Turkey

      Tel: 90-212-385-9700
      Fax: 90-212-357-1000
      Email: ISTBL-CS@international.gc.ca

      رد
  303. يقول فارس:
    5 يوليو 2016 الساعة 18 h 15 min

    انا مواطن سوري أقيم في لبنان أريد اللجوء إلى كندا

    رد
  304. يقول عبداللطيف الطحان:
    5 يوليو 2016 الساعة 0 h 05 min

    انا سوري ومقيم في السعودية وارغب باالهجره الى كند

    رد
  305. يقول سوسن خضير:
    4 يوليو 2016 الساعة 8 h 28 min

    انا سوري وارغب في الجوء الى كندا .انا زياره بسعودي

    رد
  306. يقول سوسن:
    4 يوليو 2016 الساعة 8 h 25 min

    انا سوري ولاجئ بالسعودي ارغب في تقدم لجوء الى كندا انا وولادي…ارجو رد

    رد
  307. يقول مصطفى حسن:
    4 يوليو 2016 الساعة 7 h 10 min

    مرحبا انا مصطفى 41سنة من سورية وحاليا انا بتركيا دخلت تهريب بسبب الحرب وزوجتي هربت بقيت بلا عائلة ولا عمل والمعيشة صعبة بتركيا
    ارجو المساعدة ولكم الشكر

    رد
  308. يقول Mohamad Houro:
    4 يوليو 2016 الساعة 3 h 22 min

    انا سوري مقيم في المانيا منذ قرابة العشرة اشهر ، كيف يمكنني السفر أو التسجيل وتقديم اللجوء في كندا ،

    رد
  309. يقول الاء:
    3 يوليو 2016 الساعة 2 h 33 min

    هل يمكن طلب اللجوء الى كندا من المانيا نحن سوريون مقيمون بالمانيامن 9 اشهر وانجبت طفلتي هنا والى الان لم يعطوني اقامة او اي اوراق ثبوتية

    رد
  310. يقول نايف الخالدي:
    3 يوليو 2016 الساعة 1 h 22 min

    انا سوري مقيم بل سعودية لست مسجل بمفوضية اللاجئين ماهي الطريقة للجوء او تقديم اللجوء إلى كندا لان اوضاع ا

    رد
  311. يقول خالد:
    3 يوليو 2016 الساعة 0 h 32 min

    أنا مهندس سوري موجود في ليبيامع عائلتي زوجتي وبنتين 4 سنوات وخمس سنوات كيف يممكني تقديم طلب لجوء الى كندا

    وشكرا

    رد
  312. يقول علاء خالد:
    2 يوليو 2016 الساعة 4 h 35 min

    انا شب سوري في لبنان لا املك بطاقه لجوء ولاتمنح الامم لجوؤ في الوقت الحالي ولدي حاله انسانيه انا اعزب مضدهد من اجل اسباب دينيه اذا لم يكن لدي بطاقه لجوء هل استطيع عمل كفاله كنيسيه ارجو الرد

    رد
  313. يقول Mohamad Houro:
    1 يوليو 2016 الساعة 23 h 31 min

    انا سوري مقيم في المانيا منذ قرابة العشرة اشهر، كيف يمكنني السفر الى كندا وتقديم اللجوء فيه لانني اعشق كندا ولستو سعيدا هنا .

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      5 يوليو 2016 الساعة 11 h 43 min

      ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في المانيا وإليك العنوان:

      Embassy of Canada
      Leipziger Platz 17
      D – 10117 Berlin, Germany
      Tel: +49 (30) 20 312 – 0

      رد
  314. يقول علي:
    1 يوليو 2016 الساعة 21 h 17 min

    اريد اللجوء ألى كندا انا وعائلتي 3 اشخاص كلنا
    وشكرن

    رد
  315. يقول محمود:
    30 يونيو 2016 الساعة 23 h 39 min

    السلام عليكم انا محمود من سوريا حلب
    عمري 20 سنة متزوج ولدي طفلان اصبت في سوريا بقذيفة فتم بتر قدمي
    واصبت بقدمي ثانية ولا لآن تحتاج الى عملية جراحية بأقرب وقت وانا مستعد لأي فحص طبي لتأكيد كلامي واحتاج الى تسجيل طلب لجوء الي ولعلئلتي عن طريق قانون تركي اوربي الى اوربا كيف انا مقيم فلمخيم كلس واحد عند معبر باب السلامة وهذا رقمي التركي05342865702 ان تمرفضي بتسجيل قانوني للجوء فهناك حل ولاكن غير منساب لوضعي ولوضع اطفالي وعائلتي هو تهريب عن طريق البحر انا احتاجالى مساعدة بتسجيل الفوري

    رد
  316. يقول علاء:
    30 يونيو 2016 الساعة 5 h 20 min

    مرحبا انا علاء من سوريا وضعي صعب كتير ببلدي وبدي اهرب من الحرب وعيش حياة كريمة بسلام وامان ممكن موقع وزارة الهجرة الكندية بلعربي او موقع السفارة الكندية بلعربي ولا حصرا بغير لغة

    رد
  317. يقول محمد بن حاتم محمود الشيخ:
    28 يونيو 2016 الساعة 21 h 04 min

    مرحباً..
    أنا محمد حاتم محمود الشيخ ، سوري و مقيم حالياً في تركيا .. آسطنبول ، متزوج و لدي طفلة عمرها عامين ، حاصل على شهادة دبلوم تمريض و كنت أنوي إكمال دراستي كطبيب و فعلاً سجلت بجامعة الحدث ببيروت ، لكن و مع تفجر الأوضاع في سوريا ، تم إعتقالي و سوقي للخدمة العسكرية الإلزامية ، لكنني تركته بعد فترة قصيرة بسبب تورطه في قتل المدنيين في سوريا ، لجأت إلى تركيا ، و بعد خروج الجيش من قريتي عدّت إلها ، لكن كان لعودتي ثمن ، حيث أصبت عدة مرات بسبب القصف ، و لأني كنت ضد عسكرة الثورة و إتخاذها منحى متشدد ، فقد لوحقت من قبل تنظيم داعش الإرهابي ، و اليوم أنا بحاجة المساعدة لكي أحافظ على حياتي و حياة عائلتي و خاصة أني تلقيت عدة تهديدات بالقتل عبر التليفون و الفيسبوك ، و أطمح أن أنال نصيبي من العلاج لأنني أعاني من وجود جهاز تثبيت داخلي في فخذي الأيمن ( سيخ كامانيل إنترلوكينغ ) و أرغب أيضاً بإكمال دراستي
    .
    ملاحظة :
    راجعت مكتب جمعية آسام القريب من ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول ، لكن الموضف قال لي أنهم لا يستطيعون  تقديم أيّة مساعدة لي ما عدا أنهم سيقومون بالإتصال بي عند توفر فرصة عمل مناسبة لشهادتي ..
    هاتف : 905349648993+

    رد
  318. يقول عبدالقادر:
    28 يونيو 2016 الساعة 9 h 38 min

    انا سوري مقيم في لبنان ارغب بتقديم طلب لجوء الى كندا

    رد
  319. يقول ahmad:
    28 يونيو 2016 الساعة 9 h 21 min

    أنا سوري في لبنان، أود الاستفسار ما إذا كانت السفارة الكندية في لبنان تقبل طلبات اللجوء الإنساني “كالمثليةالجنسية”، نتيجة عدم قبول مفوضية اللاجئين لأي طلبات لسوريين منذ فترة ..
    الرجاء تزويدي بالمعلومات وشكراً ..

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      28 يونيو 2016 الساعة 9 h 44 min

      ننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة للحصول على المعلومات الأكيدة التي تريدها ونتمنّى لك التوفيق

      رد
      • يقول ahmad:
        28 يونيو 2016 الساعة 10 h 25 min

        هل يجب اتخاذ إجراء معين لمراجعة السفارة ،أم يمكنني الذهاب بشكلٍ مباشر إلى مبنى السفارة؟ لأن حرس السفارة لم يسمح لأحد معارفي بالدخول إلى المبنى ومقابلة الشخض المسؤول عن اللجوء.
        الرجاء الإجابة وشكراً …

        رد
  320. يقول محمد:
    27 يونيو 2016 الساعة 21 h 16 min

    اريد ان اقدم طلب لجوء في كندا وانا شخص مصاب واصابتي تحتاج للعلاج والأهمام اريد ان اعرف ماذا هي الاجراءات المطلوبة وشكرا.

    رد
  321. يقول حازم دغمش:
    27 يونيو 2016 الساعة 19 h 11 min

    مرحبا انا شاب سوري متجوز وعندي صبي لاجئ في لبنان منذ 5 سنوات ومسجل بلمفوضية منذ 3 سنوات اريد لجوء الى كندا او اي دولى اوربيا ارجو الرد

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      28 يونيو 2016 الساعة 9 h 51 min

      اللجوء إلى كندا يتمّ عبر المفوضيّة العليا للاجئين وأنت مسجّل لديها كما تقول.
      أمّا بالنسبة للجوء إلى اوروبا، فنتعتذر لعدم تمكّننا من المساعدة ونتمنّى لك التوفيق.

      رد
  322. يقول حسين شيخ مسلم بوزان:
    27 يونيو 2016 الساعة 18 h 09 min

    مرحبا انا حسين بوزان لدي 6اطفال مقيم في لبنان مسجل لده المفوضيه لامستقبل لنا في لبنان الرجاء ارشادي كيف اصططيع تقديم طلب الجوء رقم تلفوني71453709

    رد
  323. يقول هناء:
    27 يونيو 2016 الساعة 7 h 14 min

    مرحبا .. أنا هناء حاليا أنا بسوريا /حلب
    لكن الوضع ساء جدا .. عندي فيزا أميركية .
    اذا سافرت لأمبركا فيني أروح لكندا من الحدود البرية الأميركية
    بيقبلوني كلاجئة ؟
    مع العلم أني لوحدي مامعي حدا

    رد
  324. يقول Khalid:
    26 يونيو 2016 الساعة 20 h 24 min

    انا سوري مقيم في قطر و عودتي الى سورية فيها خطر حقيقي على حياتي و لدي عائلة من 3 أشخاص زوجة و ابنة 10 سنوات و ابن 6 سنوات . أرغب بشدة باللجوء أو الهجرة الى كندا . علما بأنه لدي أقارب أولاد خالتي لديهم جنسيات كندية . ارجوا المشورة و معلومات واضحة عن أسرع و أضمن طرق اللجوء أو الهجرة

    رد
  325. يقول محمد شادي المؤذن:
    26 يونيو 2016 الساعة 18 h 59 min

    لم يقبلوني في الأمم المتحده ماذا افعل

    رد
  326. يقول محمدمازن المغربي الحزائري:
    26 يونيو 2016 الساعة 13 h 33 min

    اناسوري بعمر62 عام موجود في تركيا أزمير لي 6 اشهر زوجتي عراقيه حامله الجنسيه الكنديه عايشه بتورتنتوا عقد زواجي منها عرفي مستعدة لتقديم كفاله لي تملك عقارين كيف لها ان تساعدني بلقدوم اليها وهل استفيد بطلب اللجوء لكندا وهل يوجدعنوان لتسيرالأمورفي أزميراوأنامضطرللسفرلأنقره اواسطنبول لاأطلب مساعدة ولااتوسل اطلب نصيحه قانونيه هل ادخل كندا لاجئ افضل او كزوج ارجوا ان لاتحيلوني للسفاره الكنديه اولموقع الهجرة مضيعه للوقت وصرف المال اريد نصح منكم اي طريق أختار للوصول لكندا ولكم جزيل الشكر

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      29 يونيو 2016 الساعة 12 h 07 min

      ننصحك بالطلب من زوجتك أن تستعلم لدى الدوائر الكنديّة المختصّة حول الموضوع بما أنّها كنديّة ومقيمة في تورونتو ونتمنّى لك التوفيق في مساعيك.

      رد
  327. يقول Basel ammar:
    26 يونيو 2016 الساعة 4 h 12 min

    Hi my name is basel ammar I from Syria I current in labonon I escape from Syria because war and political my opinion I need help immigration go to Canada

    رد
  328. يقول zakariahemse:
    25 يونيو 2016 الساعة 18 h 45 min

    انا من سوريا عيش في البنان اسم زكريا حمصي واطلب الجوء إلى كندا انا بتمنا من الحكومة الكندية قبول طلبي مع جزيل الشكر للحكومة الكنديا على اي حال

    رد
  329. يقول محمد:
    25 يونيو 2016 الساعة 0 h 43 min

    انا لاجئ سوري في الأردن مع عائلتي، وحياتنا شاقة في الأردن مع صعوبة عمل “السوريين” في الأردن، لا نستطيع تحمل العيش بها، لذلك نرغب بشدة الهجرة إلى كندا، لأن عمي وعائلته لاجئون في كندا وبالتحديد في العاصمة أوتاوا ويقولون “أن كندا جميلة جداً، وقد تحسنت اوضاعهم في كندا بشكل رائع…أتمنى ان اجد طريقة للهجرة إلى كندا…سأكون ممنون أن أفرجتم عني هذا الكرب.

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