اللجوء إلى كندا بين الحلم والواقع

اللجوء إلى كندا بين الحلم والواقع
Photo Credit: راديو كندا الدولي

لجوء السوريين إلى كندا: المعايير والشروط والإجراءات

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 10 سبتمبر, 2015 , 2٬231 تعليق ↓

شارك

ما زالت أزمة اللاجئين السوريين الإنسانية تستأثر باهتمام الأحزاب السياسية في كندا وتحرك مشاعر المواطنين الكنديين. وكل الأحزاب تعرض برامجها ووعودها وتعهداتها لاستقبال آلاف اللاجئين إلى درجة أن البعص بات يخشى أن تتحول المأساة الإنسانية إلى مزايدات سياسية يسعى الجميع إلى الاستفادة منها لتعزيز موقعه سيما وأن كندا تشهد حاليا حملة انتخابية.

وثمة مجموعة من الحلول والأفكار المطروحة والنصائح والارشادات غير الدقيقة دائما.

لذلك ارتأينا استضافة أحد الخبراء والمستشارين المعتمدين في ملفي اللجوء والهجرة إلى كندا، الأستاذ جوزيف زخور، لتوضيح وشرح المعايير المعتمدة  والشروط التي يجب أن تتوفر لطالب اللجوء أو الهجرة والإجراءات التي يجب أن يتبعها.استمعوا refugee-AR-Size

شارك
كلمات مفتاحية
فئة هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

2٬231 comments on “لجوء السوريين إلى كندا: المعايير والشروط والإجراءات
  1. يقول HASAN AL SHEIKH:
    3 ديسمبر 2017 الساعة 14 h 31 min

    انا حسن الشيخ سوري مقيم في السعودية ولا استطيع العودة الى سورية ولا استطيع دفع رسوم الإقامة السعودية وأريد اللجوء الى كندا نناشدكم ارجوكم

    رد
  2. يقول محمد نايف:
    29 نوفمبر 2017 الساعة 2 h 26 min

    انا سوري اجنسيه وعاالتي في اسعوديه ووضعنا المادي تعبان وعايش معا اهلي وكمان وضع اهلي تعبان وبدنا نسافر علاسوريا من شدت الوضع اتعبان ومافي عندنا حك اكل يااهل الخير سعدونا كراما لاالله

    رد
  3. يقول nariman fakih:
    26 نوفمبر 2017 الساعة 20 h 58 min

    مرحبا اناسورية مقيمة في الدنمارك وعندي ولادين وضعي النفسي سيئ للغاية وحابة اقدم لجوء في كندا لان اللغة انكليزية حابة اجي مشان مستقبل اولادي وانا متزوجة ولكن على خلاف مع زوجي الحياة صارت عندي شبه مستحيل مع زوجي ارجو المساعدة مع العلم انا قابلة بس ماني مستفادة من هي الشهادة هون بتمنى تساعدوني

    رد
  4. يقول اسماعيل حسين الخلف:
    26 نوفمبر 2017 الساعة 12 h 51 min

    انا سوري مقيم بالسعودية اطلب اللجوءالى كنده ولدي عائلة زوجتان واثناعشرطفل

    رد
  5. يقول اسماعيل حسين الخلف:
    25 نوفمبر 2017 الساعة 11 h 29 min

    السلام عليكم اناسوري مقيم بالسعوديه ارغب باللجوءالى كندالدي عائلة زوجتان واثناعشرطفل علماًاني لدي طفل فقدسمعه ولايوجدعمل بالسعوديه ولا أستطيع السفرالى سورياارجوالمساعده ولكم جزيل الشكر

    رد
  6. يقول عبدالرحمن كرزون:
    12 نوفمبر 2017 الساعة 8 h 18 min

    مرحبا اناسوري مقيم بمصر من سنةونص العيشة صعبة جدا ومصروف كبير وانا شخص لحالي واريد السفر بأي طريقه الى اي دوله

    رد
  7. يقول ياسمين الاحمد:
    12 نوفمبر 2017 الساعة 4 h 37 min

    اناياسمين الاحمد مقيمة في تركياانطاليا متزوجة لدي ثلاث اولاد اريد الاجوئ الى كندا بسبب سوء المعيشة وبدي تعليم اولادي واتمنا تردولي

    رد
  8. يقول جمال بربور:
    27 أكتوبر 2017 الساعة 7 h 53 min

    السلام عليكم وبعد
    انا جمال بربور متزوج وليس لدي اطفال مقيم في سوريا ولا أستطيع الدخول الى تركيا لأن اوضاع الحدود صعبة جدا ومكلفة جدا واريد اللجوء الى كندا أرجوا المساعدة وتوضيح كيفية اللجوء لأني في منطقة حرب ساخنة ولدي صديقي متزوج وليس لديه أطفال وعائلة خالتي لديها أربع أولاد أرجو توضيح آلية وكيفة تقديم طلبات اللجوء من داخل سوريا
    وشكرا لكم

    رد
  9. يقول فاتن حجازى:
    26 أكتوبر 2017 الساعة 4 h 55 min

    اريد اللجوء الى كنده انا واولادى

    رد
  10. يقول فاتن حجازى:
    25 أكتوبر 2017 الساعة 18 h 52 min

    انا فاتن حجازى
    مواليد 1979 سوريه اعيش بالسعوديه
    متزوجه وعندى 5اطفال
    ارهقتنا المعيشه الصعبه الذى نعيش فيه
    وقله الانسانيه بالمعامله
    اريد الهجره الى كنده انا وزوجى واولادى
    لتعليم اولادى ولتحسين المعيشه
    ارجو المساعده

    رد
  11. يقول فريد خالد:
    22 أكتوبر 2017 الساعة 14 h 40 min

    انا وزوجتي وا ابنتي نقيم في تركيا ولكن رتبي ليكفنة

    رد
  12. يقول ANAS DANDASHI:
    21 أكتوبر 2017 الساعة 13 h 12 min

    مرحباً لكل العاملين في RCI, أرجو النظر على حالتي والرد عليها.
    أنا سوري ساكن في السعودية مع عائلتي لمدة 5 سنوات عمري, الآن قد أصبح 20 سنة وللآن لا أنا ولا أحد من عائلتي حصل على الإقامة ما عدا أبي, جميعنا زائرين لمدة خمس سنوات,وهذا يصعب الكثير العيش فيها ولهذا السبب أريد أن ألتجئ لكندا وأن أكون واحداُ من الشعب الكندي و أكمل دراستي الجامعية كأي شخص يود ذلك. عند الرد يتم شرح تفاصيل أكثر, و شكرا لإتاحة الفرص للجوء.

    رد
  13. يقول ابراهيم:
    13 أكتوبر 2017 الساعة 6 h 27 min

    انا سوري مقيم في لبنان متزوج وعندي طفله عمري 22عام عملت جهد كبير للحصول ع ملف في الامم المتحده ولاكن جميع المحاولات بائت بلفشل اختي مقيمه بكندا هيا وزوجها واولادها وارغب في اللجوء الى كندا بسبب الضغوط المتراكمه في لبنان وارجو المساعده في هذا الخصوص وما الاجرائات التي تترتب علينا من اجل اجراء لم شمل او طلب اللجوء نرجو الرد في الوقت السريع وشكراً

    رد
  14. يقول محمد يحيى معتوقي:
    20 سبتمبر 2017 الساعة 17 h 36 min

    أنا سوري مقيم وزوجتي في الداخل السوري في محافظة ادلب ولدينا طفل أحمل اجازة في الحقوق وزوجتي تحمل اجازة في الهندسة المدنية نود اللجوء في بلد آمن بعيدا عن ويلات الحرب و أعتقد أن كندا هي البلد الأمثل نرجو المساعدة

    رد
  15. يقول محمود الحلاق:
    20 سبتمبر 2017 الساعة 15 h 58 min

    اود اللجوء الى كندا ارجو الرد على طلبي ولكم جزيل الشكر

    رد
  16. يقول حجه:
    19 سبتمبر 2017 الساعة 18 h 44 min

    I thank the Canadian Ambassador and I think that the Canadian Embassy is one of the most important Embassies in Lebanon by providing assistance to our people, the people of Syria. I hope that my family and I will

    رد
  17. يقول عبير بالوش:
    12 سبتمبر 2017 الساعة 4 h 24 min

    انا سورية لاجئة في لبنان لدي ثلاث اولاد واريد الجوء الى كندا

    رد
  18. يقول محمد نور:
    11 سبتمبر 2017 الساعة 6 h 55 min

    انا مقيم في في السعودية عمري 39 سنة لدي زوجة واربعة اطفال 3 اولاد وبنت اتمنى ان اهاجر الى كندا لإكمال تعليم اولادي لدي خبرة كبيرة في مجال الشاحنات اصلاح وقيادة وادارة شركة نقليات
    ارغب بمستوى تعليم جيد لاولادي وايجاد فرصة عمل بحسب معرفتي في مجال الشاحنات

    رد
  19. يقول انور الحسين:
    2 سبتمبر 2017 الساعة 6 h 09 min

    انا سورية لاجئة في لبنان عمري 23 وزوجي 26 ادرس ادب انكليزي وزوجي تخرج قسم التاريخ
    لدينا طفلة صغيرة نود الاستفسار عن كيفية اللجوء الى كندا
    شاكرين مساعدتكم

    رد
  20. يقول ياسر العمر:
    21 أغسطس 2017 الساعة 14 h 03 min

    بعتزر من الكل وماتفكرو انو عم اظلم حدا بس رحنا عالسفاره الكنديا بلبنان وحتا ماخلونا نفوت نشرح قصتنا عطونا كرت وقال روح عبي الطلب عالنت والايميل يلي بترسل عليه عطول اون لاين
    رحنا لنعبي عالنت وبعد الترجمه من الفرنسي عالعربي طلع لازم يكون عندك رقم للطلب او هيك شي كانو لازم تسجل طلب بالسفاره ويعطوك رقم يلزمك بهالموقع

    رد
  21. يقول احمدمحمدالاحمد:
    21 أغسطس 2017 الساعة 2 h 23 min

    احمدمحمدالاحمدسوري الجنسية تولد 1986اقيم في لبنان متزوج وعندي ولد اطلب من حظراتكم اللجوء الابلدكم المحترم كندة بسبب الشتات في بلادنا

    رد
  22. يقول احمدالاحمداتقدم بطلبي اللجوء الادولتكم المحترمة متزوج عندي ولد العمر 32عام سوري الجنسية اقيم في لبنان ورقمي 03823705:
    21 أغسطس 2017 الساعة 2 h 12 min

    احمدالاحمد سوري الجنسية العمر32عام اطلب من حضراتكم اللجوء الابلدكم المحترم متزوج عندي ولد

    رد
  23. يقول رغدان محمد طموح:
    19 أغسطس 2017 الساعة 18 h 51 min

    العمر…35
    متزوج وعندي3 اطفال

    رد
  24. يقول رغدان محمد طموح:
    19 أغسطس 2017 الساعة 18 h 49 min

    أنا المدعو رغدان محمد طموح سوري الجنسية هلق موجود في سوريه محافظة حمص بدي اذهب الى كندا بسبب المعيشة الصعبةوالظروف ومحبه بالشعب الكندي

    رد
  25. يقول Mohammad Osso:
    18 أغسطس 2017 الساعة 17 h 31 min

    انا المدعو محمد وليد اوسو الجنسية سوري
    مواليد 1998 وانا موجود حالياً في لبنان وانا أوعاني من إصابة باليدين الاثنين وشلل باليد اليمنى وأنا وحيد والمعين لا أهلي وأبي كبير السن ويوعاني من مرض الكبد وأرجو أن نذهب إلى كندا لكي نعيش

    رد
  26. يقول محمد علي خليل:
    15 أغسطس 2017 الساعة 7 h 31 min

    أنا المدعو محمد علي خليل سوري الجنسية هلق موجود في تركيا محافظة أورفة في مخيم سروج بدي اذهب الى كندا بسبب المعيشة الصعبة

    رد
  27. يقول تيسير فارس:
    14 أغسطس 2017 الساعة 15 h 51 min

    مساء الخير
    انا تيسير فارس تولد 1972
    لدي اربعة اطفال
    اقيم الان كلاجئ بتركيا ولقد ارهقتنا ظروف المعيشة بتركيا ولا استطيع العودة الى بلدي بسبب ظروف الحرب التي تدور والفوضى التي تعم البلاد واني اخاف على اطفالي من التشرد والضياع ولذا ارغب بالتقدم للجوء الى كندا وذلك لاحافظ على اطفالي وامنهم وحمايتهم وتعليمهم ارجو المساعدة بهذا الامر

    ارجو المساعدة

    رد
  28. يقول عمرو علي اغا:
    12 أغسطس 2017 الساعة 13 h 27 min

    أنا المدعو عمرو علي اغا
    أتقدم لحضرتكم بطلب لجوء إلى دولتكم المحترمة
    و هذه هي معلوماتي .

    رد
﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
دمية وزهور في موقع وفاة الطفلة السوريّة في ابةتسفورد في الغرب الكندي/: Radio-Canada/Susana da Silva
انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيت

"ميسنجر كيدز" : التطبيق الجديد لفيسبوك الموجه للأطفال

أرقام الأسبوع، إقتصاد، رياضة، مجتمع

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 09-12-2017

RCI | Français

Quelles sont les origines de nos beaux sapins, rois de nos froids hivers?

RCI | English

Yemen heads for more uncertainty after Saleh's murder

RCI | Español

¿Su niño menor de 5 años muestra sesgo racial? Investigación canadiense dice que es reversible

RCI | 中文

麦吉尔大学研究出新的结核病检测方法， 已经开始在非洲应用

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية