لجوء السوريين إلى كندا: المعايير والشروط والإجراءات

ما زالت أزمة اللاجئين السوريين الإنسانية تستأثر باهتمام الأحزاب السياسية في كندا وتحرك مشاعر المواطنين الكنديين. وكل الأحزاب تعرض برامجها ووعودها وتعهداتها لاستقبال آلاف اللاجئين إلى درجة أن البعص بات يخشى أن تتحول المأساة الإنسانية إلى مزايدات سياسية يسعى الجميع إلى الاستفادة منها لتعزيز موقعه سيما وأن كندا تشهد حاليا حملة انتخابية.
وثمة مجموعة من الحلول والأفكار المطروحة والنصائح والارشادات غير الدقيقة دائما.
لذلك ارتأينا استضافة أحد الخبراء والمستشارين المعتمدين في ملفي اللجوء والهجرة إلى كندا، الأستاذ جوزيف زخور، لتوضيح وشرح المعايير المعتمدة والشروط التي يجب أن تتوفر لطالب اللجوء أو الهجرة والإجراءات التي يجب أن يتبعها.استمعوا
انا حسن الشيخ سوري مقيم في السعودية ولا استطيع العودة الى سورية ولا استطيع دفع رسوم الإقامة السعودية وأريد اللجوء الى كندا نناشدكم ارجوكم
انا سوري اجنسيه وعاالتي في اسعوديه ووضعنا المادي تعبان وعايش معا اهلي وكمان وضع اهلي تعبان وبدنا نسافر علاسوريا من شدت الوضع اتعبان ومافي عندنا حك اكل يااهل الخير سعدونا كراما لاالله
مرحبا اناسورية مقيمة في الدنمارك وعندي ولادين وضعي النفسي سيئ للغاية وحابة اقدم لجوء في كندا لان اللغة انكليزية حابة اجي مشان مستقبل اولادي وانا متزوجة ولكن على خلاف مع زوجي الحياة صارت عندي شبه مستحيل مع زوجي ارجو المساعدة مع العلم انا قابلة بس ماني مستفادة من هي الشهادة هون بتمنى تساعدوني
انا سوري مقيم بالسعودية اطلب اللجوءالى كنده ولدي عائلة زوجتان واثناعشرطفل
السلام عليكم اناسوري مقيم بالسعوديه ارغب باللجوءالى كندالدي عائلة زوجتان واثناعشرطفل علماًاني لدي طفل فقدسمعه ولايوجدعمل بالسعوديه ولا أستطيع السفرالى سورياارجوالمساعده ولكم جزيل الشكر
مرحبا اناسوري مقيم بمصر من سنةونص العيشة صعبة جدا ومصروف كبير وانا شخص لحالي واريد السفر بأي طريقه الى اي دوله
اناياسمين الاحمد مقيمة في تركياانطاليا متزوجة لدي ثلاث اولاد اريد الاجوئ الى كندا بسبب سوء المعيشة وبدي تعليم اولادي واتمنا تردولي
السلام عليكم وبعد
انا جمال بربور متزوج وليس لدي اطفال مقيم في سوريا ولا أستطيع الدخول الى تركيا لأن اوضاع الحدود صعبة جدا ومكلفة جدا واريد اللجوء الى كندا أرجوا المساعدة وتوضيح كيفية اللجوء لأني في منطقة حرب ساخنة ولدي صديقي متزوج وليس لديه أطفال وعائلة خالتي لديها أربع أولاد أرجو توضيح آلية وكيفة تقديم طلبات اللجوء من داخل سوريا
وشكرا لكم
اريد اللجوء الى كنده انا واولادى
انا فاتن حجازى
مواليد 1979 سوريه اعيش بالسعوديه
متزوجه وعندى 5اطفال
ارهقتنا المعيشه الصعبه الذى نعيش فيه
وقله الانسانيه بالمعامله
اريد الهجره الى كنده انا وزوجى واولادى
لتعليم اولادى ولتحسين المعيشه
ارجو المساعده
انا وزوجتي وا ابنتي نقيم في تركيا ولكن رتبي ليكفنة
مرحباً لكل العاملين في RCI, أرجو النظر على حالتي والرد عليها.
أنا سوري ساكن في السعودية مع عائلتي لمدة 5 سنوات عمري, الآن قد أصبح 20 سنة وللآن لا أنا ولا أحد من عائلتي حصل على الإقامة ما عدا أبي, جميعنا زائرين لمدة خمس سنوات,وهذا يصعب الكثير العيش فيها ولهذا السبب أريد أن ألتجئ لكندا وأن أكون واحداُ من الشعب الكندي و أكمل دراستي الجامعية كأي شخص يود ذلك. عند الرد يتم شرح تفاصيل أكثر, و شكرا لإتاحة الفرص للجوء.
انا سوري مقيم في لبنان متزوج وعندي طفله عمري 22عام عملت جهد كبير للحصول ع ملف في الامم المتحده ولاكن جميع المحاولات بائت بلفشل اختي مقيمه بكندا هيا وزوجها واولادها وارغب في اللجوء الى كندا بسبب الضغوط المتراكمه في لبنان وارجو المساعده في هذا الخصوص وما الاجرائات التي تترتب علينا من اجل اجراء لم شمل او طلب اللجوء نرجو الرد في الوقت السريع وشكراً
أنا سوري مقيم وزوجتي في الداخل السوري في محافظة ادلب ولدينا طفل أحمل اجازة في الحقوق وزوجتي تحمل اجازة في الهندسة المدنية نود اللجوء في بلد آمن بعيدا عن ويلات الحرب و أعتقد أن كندا هي البلد الأمثل نرجو المساعدة
اود اللجوء الى كندا ارجو الرد على طلبي ولكم جزيل الشكر
I thank the Canadian Ambassador and I think that the Canadian Embassy is one of the most important Embassies in Lebanon by providing assistance to our people, the people of Syria. I hope that my family and I will
انا سورية لاجئة في لبنان لدي ثلاث اولاد واريد الجوء الى كندا
انا مقيم في في السعودية عمري 39 سنة لدي زوجة واربعة اطفال 3 اولاد وبنت اتمنى ان اهاجر الى كندا لإكمال تعليم اولادي لدي خبرة كبيرة في مجال الشاحنات اصلاح وقيادة وادارة شركة نقليات
ارغب بمستوى تعليم جيد لاولادي وايجاد فرصة عمل بحسب معرفتي في مجال الشاحنات
انا سورية لاجئة في لبنان عمري 23 وزوجي 26 ادرس ادب انكليزي وزوجي تخرج قسم التاريخ
لدينا طفلة صغيرة نود الاستفسار عن كيفية اللجوء الى كندا
شاكرين مساعدتكم
بعتزر من الكل وماتفكرو انو عم اظلم حدا بس رحنا عالسفاره الكنديا بلبنان وحتا ماخلونا نفوت نشرح قصتنا عطونا كرت وقال روح عبي الطلب عالنت والايميل يلي بترسل عليه عطول اون لاين
رحنا لنعبي عالنت وبعد الترجمه من الفرنسي عالعربي طلع لازم يكون عندك رقم للطلب او هيك شي كانو لازم تسجل طلب بالسفاره ويعطوك رقم يلزمك بهالموقع
احمدمحمدالاحمدسوري الجنسية تولد 1986اقيم في لبنان متزوج وعندي ولد اطلب من حظراتكم اللجوء الابلدكم المحترم كندة بسبب الشتات في بلادنا
احمدالاحمد سوري الجنسية العمر32عام اطلب من حضراتكم اللجوء الابلدكم المحترم متزوج عندي ولد
العمر…35
متزوج وعندي3 اطفال
أنا المدعو رغدان محمد طموح سوري الجنسية هلق موجود في سوريه محافظة حمص بدي اذهب الى كندا بسبب المعيشة الصعبةوالظروف ومحبه بالشعب الكندي
انا المدعو محمد وليد اوسو الجنسية سوري
مواليد 1998 وانا موجود حالياً في لبنان وانا أوعاني من إصابة باليدين الاثنين وشلل باليد اليمنى وأنا وحيد والمعين لا أهلي وأبي كبير السن ويوعاني من مرض الكبد وأرجو أن نذهب إلى كندا لكي نعيش
أنا المدعو محمد علي خليل سوري الجنسية هلق موجود في تركيا محافظة أورفة في مخيم سروج بدي اذهب الى كندا بسبب المعيشة الصعبة
مساء الخير
انا تيسير فارس تولد 1972
لدي اربعة اطفال
اقيم الان كلاجئ بتركيا ولقد ارهقتنا ظروف المعيشة بتركيا ولا استطيع العودة الى بلدي بسبب ظروف الحرب التي تدور والفوضى التي تعم البلاد واني اخاف على اطفالي من التشرد والضياع ولذا ارغب بالتقدم للجوء الى كندا وذلك لاحافظ على اطفالي وامنهم وحمايتهم وتعليمهم ارجو المساعدة بهذا الامر
ارجو المساعدة
أنا المدعو عمرو علي اغا
أتقدم لحضرتكم بطلب لجوء إلى دولتكم المحترمة
و هذه هي معلوماتي .