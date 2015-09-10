كندا: نوفا سكوشا مستعدة لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين

أعلنت حكومة مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا استعدادها لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
وفي هذا الإطار قالت وزيرة الهجرة في نوفا سكوشا، لينا متلج دياب، إن المحادثات جارية بين الجهاز الإداري في المقاطعة والمؤسسات المعنية باستقبال القادمين الجدد من أجل تحديد عدد اللاجئين الذين باستطاعة المقاطعة قبولهم.
لكن الوزيرة متلج دياب أوضحت أن الحكومة الفدرالية هي التي تحدد بدقة عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم المقاطعة، وأضافت أن أوتاوا لم تجب بعد على أسئلتها في هذا الشأن.
وقدمت حكومة نوفا سكوشا الأسبوع الماضي مبلغ 50 ألف دولار للأمم المتحدة لدعم جهودها الإنسانية في مساعدة اللاجئين السوريين.
وتقول وزارة الهجرة في نوفا سكوشا إن المقاطعة استقبلت منذ مطلع العام الماضي 360 لاجئاً من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20 سورياً.
والوزيرة متلج دياب من أصل لبناني، أسند إليها رئيس الحكومة الليبرالية في نوفا سكوشا، ستيفن ماكنيل، حقيبة الهجرة في تموز (يوليو) الفائت عند قيامه بتعديل وزاري، وكانت حتى ذاك الحين وزيرة العدل في حكومته.
انا شب سوري مقيم في لبنان ووضعي صعب على استطيع تقديم لجوء في السفارة الكندية في لبنان
أهلاً،
تقديم طلب اللجوء يكون من خلال المفوضية العليا للاجئين.
انا رجل متزوج من سوريا حلب ولدي طفلين ارجو اللجوء الى كندا مع عائلتي وكوني مطلوبا من السلطات للخدمة احتياط ارجو منكم المساعدة ويد العون وشكرا لكم رقمي هو وانا حاليا في لبنان
0096170272798
أهلاً،
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين.
مرحبا انا اسمي عبد القادر محمد شموط
سوري الجنسية متزوج ولدي اربع اطفال
مقيم حاليا في الاردن ارغب في اللجوء الى كندا… خبرة ١٥سنه في مجال الالبان والاجبان عمري ٣٣ سنه بالاضافه الى شهاده ثانويه مهنيه حرفة الميكانيك… ارجو المساعده على الهجره
أهلاً،
اللجوء يكون عن طريق المفوضية العليا للأمم المتحدة.
انا اريد هجرة الى كندا انا فلسطيني
انا سيدة متزوجة ولدي طفلان الجنسية سورية ومقيمة في لبنان ومسجلة في الامم اخي وعائلته وامي في الكندا في منطقة نوفا سكوشيا وانا اريد اذهب اليهم ارجو منكم المساعدة
أهلاً،
هل طلبتِ من أفراد عائلتك في كندا الاستعلام عن الأمر؟
مرحبا أناحسين حجّي طالب متزوج وعندي بنت عمرة سنة من سوري مقيم في تركيا بدّي هاجر الي كندا بس مالحقت اسجل بلمفودضية العليا في تسجيل لسا ولا ؟لا
أهلاً،
سجّل نفسك وأفراد عائلتك لدى المفوضية.
ارجو مساعد لااجل حصول على موافق سفر الي كندا
أهلاً،
عليك أن تقدّم طلب تأشيرة لدى سفارة كندا في لبنان (إذا كنتَ مقيماً في هذا البلد).
كل الشكر الدوله الكنديا لانها استقبلت اللاجئين دوله وشعب لاكن اوريد أن اذهب الى كندا لاني متشوق لرىويت هذا البلد العظيم
انا السيد عبدالسلام أيوب العبدالله مسجل لدى المفوضيه العليا للاجئين في لبنان ورقم ملف شهادة الأمم اطلب هجرة إلى كندا كلاجء وانا وزوجتي وأولادي 10 أشخاص
بما أنّك مسجّل لدى المفوضيّة العليا للاجئين، ننصحك بانتظار الجواب ونتمنّى لك التوفيق
انا سوري مقيم في المغرب اسمي نادر شياح اريدالجوءالى كنده ارجو مساعده رقمي 00212661511614
أهلاً،
بإمكانك الهجرة إلى كندا. يُرجى لهذه الغاية مراجعة سفارة كندا في المغرب.
مرحبا انا رامي محمد عكو وزوجتي ومعي ثلاث اطفال مسجل في المفوضية مقيم في لبنان هل تقبلونا لاجئين في بلدكوم وشكرا رقم الهاتف 76584027
أهلاً،
يجب التواصل لهذه الغاية مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
مساء الخير ..اشكركم على وجودكم لمعرفة كل شئ عن اللجوء للسوريين
أما شب سوري عمري 29 سنة مقيم في السودان متزوج وزوجتي موجودة في سوريا أريد اللجوء إلى كندا ارجو لمساعدة
اناسوري مقيم في لبنان مسجل لدا المفوضية برقم الملف 63527 13-781 لقد تم دراسة ملف منذ ايام واخبروني تم الرفض من قبل سفارتكم ارجو اعادة النظر لوضعي ولكم جزيل الشكر
أهلاً،
السفارة هي الجهة التي يجب مراجعتها في هذه الحالة.
انا شاب سوري اعيش في وضع سيئ ومهجر متزوج وليس عندي اطفال اريد الهجرا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
اريد الهجرا الى كندا
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سيده سورية ارغب بالهجرة الى كندا لاني اعيش بوضع سئ هنا بسبب الاوضاع الامنيه والمعيشية لدي ولد عمره 15 سنه ارجو الرد من اجل معرفه كيف ابدا بإجراءات طلب الهجره
أهلاً،
تجدين ما تحتاجين إليه من معلومات من خلال النقر على الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
اناسوري متزوج وعندي 3 اولاد وضعي سيئ في لبنان لايمكنني العودة الى بلدي بحيث ان منطقتي محاصرةبمخيم بحجر الاسود ومسجلين بالمفوضية منذ 4 70067862
اناشاب سوري متزوج وعندي 3أولاد وضعي سيئ في لبنان ولايمكن الرجوع الى سوريافبيتي بمنطقة محاصرة بمخيم الحجروالاسود ارجوا مساعدتي في طلب اللجوء 71527855
أهلاً،
يُرجى التواصل مع المفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.
انا سوري موقيم في تركية ارغب لاجوئ الي كندا انا واولادي ارجو منكون رد وشكر زيلان لكم
أهلاً سيد خضر،
يُرجى لهذه الغاية مراجعة المفوضية العليا للاجئين.
لو سمحتم رقم السفارة الكندية في ليبيا
أهلا بك:
حاول الاتّصال بالسفارة الكنديّة في عمّان لمعرفة الجواب اليقين وإليك العنوان:
Street address:
133 Zahran Street
Amman 11180, Jordan
Mailing address:
P.O. Box 815403
Amman 11180, Jordan
Tel.: (962 6) 590 1500
Fax: (962 6) 590 1501
Email: amman@international.gc.ca
انا مواطنه سوريه مقيمه في سوريه عزباء ولدي مهنه كوافيره وارغب بالسفر الى كندا
أهلاً آنسة إليانا،
بإمكانك تقديم طلب هجرة لدى أقرب سفارة لكندا إليك.
مرحبا انا احمد من سوريا مقيم في لبنان ارغب في سفر الى كندا مستوا العلم بكلوريا واتمنى ان اجد من يساعديني في سفر انا مقيم في لبنان وحدي اعزب عمري 36 عام رقمي 0096170109497
أهلاً،
بإمكانك تقديم طلب هجرة في سفارة كندا في بيروت.
أنا أبحث عن أحد بيكفلني في كندا أنا طلب اللجوء إلى كندا بسبب العسكريه السوريه
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
ابحث عن الأمان والاستقرار لي واطفالي
انا سوري وزياره في السعوديه واريد هجره او لجوء الى كندا لعدة اسباب واهمها عندي طفل معاق بشلل دماغي
أهلاً،
اللجوء يكون عادة عن طريق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.
مرحبا بكم ارجو ان تسمعوني أولا اشكر حكومتكم الموقرة وارجو منكم المساعدة لأنني عالق في سوريا وأستطيع الذهاب إلى تركيا ولكن أنني اسعا الى عيشه آمنه وارجو منكم المساعدة لكي أصل اليكم وان ارتقى في دراستي واستواطاني في بلدكم الأمن أنني أعاني انا ووالدتي من هذا الوضع الحرج في سوريا واشكر حكومتكم الموقرة واشكر انسانيتكم االمعهودة وساترك عنواني الفيس بوك لكي اتشرف بمراسلتكم وردكم لي ارجو ان احظا باهتمامكم وضل جناحكم الموقر وشكرا لكم من كل قلبي أنني لم أستطع متابعة دراستي ولقد تعرضت لتعذيب من قبل حكومتنا لن تتصورو حكومتك يا سيدي مدا العذاب الذي تلقيته منهم وهربت إلى قريه مجاورة وتنهمر الطائرات علينا مثل المطر بصواريخ وتعرضت للموت عدة مرات لقد توقفت عن دراستي الجامعية بسببهم ارجوكم أنني اطلب مساعدتكم وارجوووووووكم أن تراسلونني علا عنواني في الفيس بوك وساترك رقمي الواتس آب لكي احظا بظل اهتمامكم الموقر وشكرا لكم هذا رقمي لجانبكم الموقر +13215298633وعنوان الفيس بوك ehabalhrame666@hotmail. com
أهلاً سيد محمد،
يؤسفني ما تتعرض له، لكن للأسف كإذاعة لا سلطة لنا على الإطلاق فيما يتعلق بقبول اللاجئين. أنصحك بمراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
تحياتي،
فادي الهاروني
مرحبا هل يمكنني تقديم طلب للجوء الى نوفا سكوشا
مسجلين في المفوضيه منذ 4 سنوات تقريبا ولم نستطيع تقديم طلب للجوء الى الان ونحن ننتظر ولا يوجد اي شيئ اتمنى المساعده وشكرا
أهلاً،
طلب اللجوء يُقدم إلى كندا، وليس إلى المقاطعات، عن طريق المفوضية العليا للاجئين.
لا يمكن طلب للجوء من المفوضيه يقولون لايمكن ان اقدم هم من يختارون وانا مسجل منذ 4 سنين في المفوضيه الى الان لم استطيع ان احصل على حق اللجوء هل يوجد طريقه اخرى اقدم فيها طلب للجوء من لبنان الى كندا 🍁 او اي دولة اوروبيا ارجو المساعده في هذا الامر وانا لكم من الشاكرين
أهلاً أستاذ باسل،
بصراحة لا أنا ولا زملائي من أهل الاختصاص في مجال الهجرة واللجوء، نحن صحافيون في إذاعة ونحاول الرد على الرسائل ضمن معلوماتنا وإمكانياتنا.
تحياتي،
فادي الهاروني
انا احمد من سوريا ..انا موجود بتركيا انا واخي الصغير ..وامي بكندة من سبع سنين وبدي اطلع عليها وانا مصاب بعيوني سجلت بتركيا اورفا عند جمعية اسام للهجرة الرجاء المساعدة وشكرا
أهلاً،
هل طلبتَ من أمك أن تكفل مجيئك إلى كندا؟
اسمي احمد من سورية درست هندسة البرمجيات عمري 21سنة اجيد اللغة الانكليزية وبعض من التركية والفرنسية توقفت دراستي بسبب الحرب ودمر محلي التجاري والآن انا في تركيا اعمل في مهنة صناعة الجوارب بعد ان اتقنتها مقابل راتب ضئيل جدا ولدي بعض المهن الأخرى كصيانة الكهربائيات بالاضافة الى خبرتي في مجال الكمبيوتر والبرمجة والتصوير لم اعد استطع العودة الى سورية لانني مهدد من قبل عدة اطراف وهناك ظروف أخرى
آمل ان تقبلو لجوءي في بلدكم كندا وشكراً
لمعرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
مرحبا ارجو مساعدة اذا ممكن ارجوكم
انا لاجئ سوري اسمي محمود المحمد عبدي ميقم في تركيا اروفا عمري مواليد عام 1977 الوضع الاقتصادي صب جدا ارجو مساعدة. اود لجؤ آلى كندا عندي ست اطفال أرغب لجوء آلى وشكرا
مملاحظة المهنة كهربائي منزلي
انا أتكلم كردي كردستاني و عربي وقليلا إلانكليزية
لتواصل 00905417336376 mehmodster@gmail.com
أعلاً سيد محمود،
هل أنت مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؟ إن لم تكن مسجلاً لديها عليك أن تفعل ذلك إن كنتَ راغباً باللجوء إلى كندا أو سواها من الدول.
تحياتي،
فادي الهاروني
كيف يمكن ان اسجل في مفوضية الأمم المتحدة في تركيا
ننصحك بطرح السؤال على المفوضيّة العليا للاجئين لمعرفة الجواب اليقين ونتمنّى لك التوفيق.
كل الشكر للحكومه الكنديه على مواقفها الانسانيه النبيله
انا مواطنة سورية عشت الصراع في بلدي والان لاماء ولاكهرباء اود السفر الى كندا لاعيش في بلد متعلمة لغتها ارجو ان يصلكم هذا التعليق
ما هي طرق تقديم طلب اللجوء من السفارة الكندية في عمان
يرجى مساعدة وكم المدة لتحديد مصير اللاجئ السوري
كل الشكر لكندا ولشعبها الكريم والسيدة متلج ولكن عدد 20 سوري فقط ﻻشيئ امام الكم الكبير والهائل الذي دخل اوربا والمانيا تحديدا..ارجوا على القائمين بمعاملات اللجوء من تسريع الموافقة على الطلبات ..وانا واحد من السوريين وموجود في الكاميرون وانتظر الرد من المفوضية العليا UN لطلب اللجوء مع عائلتي منذ سنة تقريبا