وزيرة الهجرة في مقاطعة نوفا سكوشا، لينا متلج دياب (الصورة مأخوذة في آذار / مارس الفائت عندما كانت السيدة متلج دياب وزيرة العدل في حكومة المقاطعة)

وزيرة الهجرة في مقاطعة نوفا سكوشا، لينا متلج دياب (الصورة مأخوذة في آذار / مارس الفائت عندما كانت السيدة متلج دياب وزيرة العدل في حكومة المقاطعة)
Photo Credit: CBC (هيئة الإذاعة الكندية)

كندا: نوفا سكوشا مستعدة لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 10 سبتمبر, 2015 , 64 تعليق ↓

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أعلنت حكومة مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا استعدادها لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين.

وفي هذا الإطار قالت وزيرة الهجرة في نوفا سكوشا، لينا متلج دياب، إن المحادثات جارية بين الجهاز الإداري في المقاطعة والمؤسسات المعنية باستقبال القادمين الجدد من أجل تحديد عدد اللاجئين الذين باستطاعة المقاطعة قبولهم.

لكن الوزيرة متلج دياب أوضحت أن الحكومة الفدرالية هي التي تحدد بدقة عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم المقاطعة، وأضافت أن أوتاوا لم تجب بعد على أسئلتها في هذا الشأن.

وقدمت حكومة نوفا سكوشا الأسبوع الماضي مبلغ 50 ألف دولار للأمم المتحدة لدعم جهودها الإنسانية في مساعدة اللاجئين السوريين.

وتقول وزارة الهجرة في نوفا سكوشا إن المقاطعة استقبلت منذ مطلع العام الماضي 360 لاجئاً من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20 سورياً.

والوزيرة متلج دياب من أصل لبناني، أسند إليها رئيس الحكومة الليبرالية في نوفا سكوشا، ستيفن ماكنيل، حقيبة الهجرة في تموز (يوليو) الفائت عند قيامه بتعديل وزاري، وكانت حتى ذاك الحين وزيرة العدل في حكومته.

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فئة سياسة، هجرة ولجوء

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64 comments on “كندا: نوفا سكوشا مستعدة لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين
  1. يقول خالد:
    9 يناير 2017 الساعة 7 h 59 min

    انا شب سوري مقيم في لبنان ووضعي صعب على استطيع تقديم لجوء في السفارة الكندية في لبنان

    رد
  2. يقول raafat zeino:
    19 ديسمبر 2016 الساعة 14 h 02 min

    انا رجل متزوج من سوريا حلب ولدي طفلين ارجو اللجوء الى كندا مع عائلتي وكوني مطلوبا من السلطات للخدمة احتياط ارجو منكم المساعدة ويد العون وشكرا لكم رقمي هو وانا حاليا في لبنان
    0096170272798

    رد
  3. يقول عبدالقادر شموط:
    18 ديسمبر 2016 الساعة 16 h 05 min

    مرحبا انا اسمي عبد القادر محمد شموط
    سوري الجنسية متزوج ولدي اربع اطفال
    مقيم حاليا في الاردن ارغب في اللجوء الى كندا… خبرة ١٥سنه في مجال الالبان والاجبان عمري ٣٣ سنه بالاضافه الى شهاده ثانويه مهنيه حرفة الميكانيك… ارجو المساعده على الهجره

    رد
  4. يقول اياس السهلي:
    16 ديسمبر 2016 الساعة 10 h 27 min

    انا اريد هجرة الى كندا انا فلسطيني

    رد
  5. يقول نجوى:
    15 ديسمبر 2016 الساعة 17 h 14 min

    انا سيدة متزوجة ولدي طفلان الجنسية سورية ومقيمة في لبنان ومسجلة في الامم اخي وعائلته وامي في الكندا في منطقة نوفا سكوشيا وانا اريد اذهب اليهم ارجو منكم المساعدة

    رد
  6. يقول hussein:
    14 ديسمبر 2016 الساعة 8 h 03 min

    مرحبا أناحسين حجّي طالب متزوج وعندي بنت عمرة سنة من سوري مقيم في تركيا بدّي هاجر الي كندا بس مالحقت اسجل بلمفودضية العليا في تسجيل لسا ولا ؟لا

    رد
  7. يقول محمد احمد:
    8 ديسمبر 2016 الساعة 7 h 16 min

    ارجو مساعد لااجل حصول على موافق سفر الي كندا

    رد
  8. يقول وليد حسن السمعو:
    29 نوفمبر 2016 الساعة 10 h 32 min

    كل الشكر الدوله الكنديا لانها استقبلت اللاجئين دوله وشعب لاكن اوريد أن اذهب الى كندا لاني متشوق لرىويت هذا البلد العظيم

    رد
  9. يقول عبد السلام ايوب العبدالله:
    21 نوفمبر 2016 الساعة 6 h 56 min

    انا السيد عبدالسلام أيوب العبدالله مسجل لدى المفوضيه العليا للاجئين في لبنان ورقم ملف شهادة الأمم اطلب هجرة إلى كندا كلاجء وانا وزوجتي وأولادي 10 أشخاص

    رد
  10. يقول نادر شياح:
    13 نوفمبر 2016 الساعة 7 h 49 min

    انا سوري مقيم في المغرب اسمي نادر شياح اريدالجوءالى كنده ارجو مساعده رقمي 00212661511614

    رد
  11. يقول رامي محمد عكو:
    4 نوفمبر 2016 الساعة 3 h 56 min

    مرحبا انا رامي محمد عكو وزوجتي ومعي ثلاث اطفال مسجل في المفوضية مقيم في لبنان هل تقبلونا لاجئين في بلدكوم وشكرا رقم الهاتف 76584027

    رد
  12. يقول Amer Hreib:
    19 أكتوبر 2016 الساعة 8 h 54 min

    مساء الخير ..اشكركم على وجودكم لمعرفة كل شئ عن اللجوء للسوريين

    رد
  13. يقول Mohammad:
    15 أكتوبر 2016 الساعة 18 h 04 min

    أما شب سوري عمري 29 سنة مقيم في السودان متزوج وزوجتي موجودة في سوريا أريد اللجوء إلى كندا ارجو لمساعدة

    رد
  14. يقول محمود مهدي الحلاق:
    14 أكتوبر 2016 الساعة 13 h 54 min

    اناسوري مقيم في لبنان مسجل لدا المفوضية برقم الملف 63527 13-781 لقد تم دراسة ملف منذ ايام واخبروني تم الرفض من قبل سفارتكم ارجو اعادة النظر لوضعي ولكم جزيل الشكر

    رد
  15. يقول فايز منصور خليفه:
    21 سبتمبر 2016 الساعة 19 h 04 min

    انا شاب سوري اعيش في وضع سيئ ومهجر متزوج وليس عندي اطفال اريد الهجرا

    رد
  16. يقول فايز منصور خليفه:
    21 سبتمبر 2016 الساعة 18 h 58 min

    اريد الهجرا الى كندا

    رد
  17. يقول سمارة طرشي:
    6 سبتمبر 2016 الساعة 12 h 17 min

    انا سيده سورية ارغب بالهجرة الى كندا لاني اعيش بوضع سئ هنا بسبب الاوضاع الامنيه والمعيشية لدي ولد عمره 15 سنه ارجو الرد من اجل معرفه كيف ابدا بإجراءات طلب الهجره

    رد
  18. يقول سامر زرزور:
    22 أغسطس 2016 الساعة 5 h 23 min

    اناسوري متزوج وعندي 3 اولاد وضعي سيئ في لبنان لايمكنني العودة الى بلدي بحيث ان منطقتي محاصرةبمخيم بحجر الاسود ومسجلين بالمفوضية منذ 4 70067862

    رد
  19. يقول سامر زرزور:
    22 أغسطس 2016 الساعة 5 h 16 min

    اناشاب سوري متزوج وعندي 3أولاد وضعي سيئ في لبنان ولايمكن الرجوع الى سوريافبيتي بمنطقة محاصرة بمخيم الحجروالاسود ارجوا مساعدتي في طلب اللجوء 71527855

    رد
  20. يقول خضر مسلم:
    21 أغسطس 2016 الساعة 5 h 42 min

    انا سوري موقيم في تركية ارغب لاجوئ الي كندا انا واولادي ارجو منكون رد وشكر زيلان لكم

    رد
  21. يقول عمر المامو:
    9 أغسطس 2016 الساعة 18 h 39 min

    لو سمحتم رقم السفارة الكندية في ليبيا

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      10 أغسطس 2016 الساعة 10 h 28 min

      أهلا بك:
      حاول الاتّصال بالسفارة الكنديّة في عمّان لمعرفة الجواب اليقين وإليك العنوان:

      Street address:
      133 Zahran Street
      Amman 11180, Jordan

      Mailing address:
      P.O. Box 815403
      Amman 11180, Jordan

      Tel.: (962 6) 590 1500
      Fax: (962 6) 590 1501
      Email: amman@international.gc.ca

      رد
  22. يقول اليانا:
    7 أغسطس 2016 الساعة 3 h 56 min

    انا مواطنه سوريه مقيمه في سوريه عزباء ولدي مهنه كوافيره وارغب بالسفر الى كندا

    رد
  23. يقول احمد سمير التنجي:
    5 أغسطس 2016 الساعة 13 h 44 min

    مرحبا انا احمد من سوريا مقيم في لبنان ارغب في سفر الى كندا مستوا العلم بكلوريا واتمنى ان اجد من يساعديني في سفر انا مقيم في لبنان وحدي اعزب عمري 36 عام رقمي 0096170109497

    رد
  24. يقول محمد دوه جي:
    17 يوليو 2016 الساعة 16 h 30 min

    أنا أبحث عن أحد بيكفلني في كندا أنا طلب اللجوء إلى كندا بسبب العسكريه السوريه

    رد
  25. يقول جميل:
    10 يوليو 2016 الساعة 9 h 35 min

    ابحث عن الأمان والاستقرار لي واطفالي

    رد
  26. يقول عبداللطيف الطحان:
    5 يوليو 2016 الساعة 19 h 02 min

    انا سوري وزياره في السعوديه واريد هجره او لجوء الى كندا لعدة اسباب واهمها عندي طفل معاق بشلل دماغي

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      6 يوليو 2016 الساعة 18 h 25 min

      أهلاً،
      اللجوء يكون عادة عن طريق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما الهجرة فعن طريق سفارة كندا في بلد الإقامة.

      رد
  27. يقول Mohammed Ehab hrame:
    14 يونيو 2016 الساعة 21 h 33 min

    مرحبا بكم ارجو ان تسمعوني أولا اشكر حكومتكم الموقرة وارجو منكم المساعدة لأنني عالق في سوريا وأستطيع الذهاب إلى تركيا ولكن أنني اسعا الى عيشه آمنه وارجو منكم المساعدة لكي أصل اليكم وان ارتقى في دراستي واستواطاني في بلدكم الأمن أنني أعاني انا ووالدتي من هذا الوضع الحرج في سوريا واشكر حكومتكم الموقرة واشكر انسانيتكم االمعهودة وساترك عنواني الفيس بوك لكي اتشرف بمراسلتكم وردكم لي ارجو ان احظا باهتمامكم وضل جناحكم الموقر وشكرا لكم من كل قلبي أنني لم أستطع متابعة دراستي ولقد تعرضت لتعذيب من قبل حكومتنا لن تتصورو حكومتك يا سيدي مدا العذاب الذي تلقيته منهم وهربت إلى قريه مجاورة وتنهمر الطائرات علينا مثل المطر بصواريخ وتعرضت للموت عدة مرات لقد توقفت عن دراستي الجامعية بسببهم ارجوكم أنني اطلب مساعدتكم وارجوووووووكم أن تراسلونني علا عنواني في الفيس بوك وساترك رقمي الواتس آب لكي احظا بظل اهتمامكم الموقر وشكرا لكم هذا رقمي لجانبكم الموقر +13215298633وعنوان الفيس بوك ehabalhrame666@hotmail. com

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      15 يونيو 2016 الساعة 15 h 18 min

      أهلاً سيد محمد،
      يؤسفني ما تتعرض له، لكن للأسف كإذاعة لا سلطة لنا على الإطلاق فيما يتعلق بقبول اللاجئين. أنصحك بمراجعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  28. يقول basel:
    13 مايو 2016 الساعة 17 h 50 min

    مرحبا هل يمكنني تقديم طلب للجوء الى نوفا سكوشا
    مسجلين في المفوضيه منذ 4 سنوات تقريبا ولم نستطيع تقديم طلب للجوء الى الان ونحن ننتظر ولا يوجد اي شيئ اتمنى المساعده وشكرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      13 مايو 2016 الساعة 17 h 54 min

      أهلاً،
      طلب اللجوء يُقدم إلى كندا، وليس إلى المقاطعات، عن طريق المفوضية العليا للاجئين.

      رد
      • يقول basel:
        16 مايو 2016 الساعة 5 h 19 min

        لا يمكن طلب للجوء من المفوضيه يقولون لايمكن ان اقدم هم من يختارون وانا مسجل منذ 4 سنين في المفوضيه الى الان لم استطيع ان احصل على حق اللجوء هل يوجد طريقه اخرى اقدم فيها طلب للجوء من لبنان الى كندا 🍁 او اي دولة اوروبيا ارجو المساعده في هذا الامر وانا لكم من الشاكرين

        رد
        • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
          16 مايو 2016 الساعة 13 h 17 min

          أهلاً أستاذ باسل،
          بصراحة لا أنا ولا زملائي من أهل الاختصاص في مجال الهجرة واللجوء، نحن صحافيون في إذاعة ونحاول الرد على الرسائل ضمن معلوماتنا وإمكانياتنا.
          تحياتي،
          فادي الهاروني

          رد
          • يقول Ahmad hmede:
            23 يوليو 2016 الساعة 14 h 39 min

            انا احمد من سوريا ..انا موجود بتركيا انا واخي الصغير ..وامي بكندة من سبع سنين وبدي اطلع عليها وانا مصاب بعيوني سجلت بتركيا اورفا عند جمعية اسام للهجرة الرجاء المساعدة وشكرا

          • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
            25 يوليو 2016 الساعة 12 h 51 min

            أهلاً،
            هل طلبتَ من أمك أن تكفل مجيئك إلى كندا؟

  29. يقول احمد:
    4 مايو 2016 الساعة 6 h 52 min

    اسمي احمد من سورية درست هندسة البرمجيات عمري 21سنة اجيد اللغة الانكليزية وبعض من التركية والفرنسية توقفت دراستي بسبب الحرب ودمر محلي التجاري والآن انا في تركيا اعمل في مهنة صناعة الجوارب بعد ان اتقنتها مقابل راتب ضئيل جدا ولدي بعض المهن الأخرى كصيانة الكهربائيات بالاضافة الى خبرتي في مجال الكمبيوتر والبرمجة والتصوير لم اعد استطع العودة الى سورية لانني مهدد من قبل عدة اطراف وهناك ظروف أخرى
    آمل ان تقبلو لجوءي في بلدكم كندا وشكراً

    رد
  30. يقول محمود المحمد عبدي:
    1 مارس 2016 الساعة 17 h 41 min

    مرحبا ارجو مساعدة اذا ممكن ارجوكم
    انا لاجئ سوري اسمي محمود المحمد عبدي ميقم في تركيا اروفا عمري مواليد عام 1977 الوضع الاقتصادي صب جدا ارجو مساعدة. اود لجؤ آلى كندا عندي ست اطفال أرغب لجوء آلى وشكرا
    مملاحظة المهنة كهربائي منزلي
    انا أتكلم كردي كردستاني و عربي وقليلا إلانكليزية
    لتواصل 00905417336376 mehmodster@gmail.com

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      2 مارس 2016 الساعة 14 h 16 min

      أعلاً سيد محمود،
      هل أنت مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؟ إن لم تكن مسجلاً لديها عليك أن تفعل ذلك إن كنتَ راغباً باللجوء إلى كندا أو سواها من الدول.
      تحياتي،
      فادي الهاروني

      رد
  31. يقول عبد الغفار:
    10 فبراير 2016 الساعة 16 h 22 min

    كل الشكر للحكومه الكنديه على مواقفها الانسانيه النبيله

    رد
  32. يقول manal:
    11 ديسمبر 2015 الساعة 14 h 30 min

    انا مواطنة سورية عشت الصراع في بلدي والان لاماء ولاكهرباء اود السفر الى كندا لاعيش في بلد متعلمة لغتها ارجو ان يصلكم هذا التعليق

    رد
  33. يقول خالد الدوس:
    29 نوفمبر 2015 الساعة 6 h 55 min

    ما هي طرق تقديم طلب اللجوء من السفارة الكندية في عمان
    يرجى مساعدة وكم المدة لتحديد مصير اللاجئ السوري

    رد
  34. يقول اياد:
    10 أكتوبر 2015 الساعة 16 h 59 min

    كل الشكر لكندا ولشعبها الكريم والسيدة متلج ولكن عدد 20 سوري فقط ﻻشيئ امام الكم الكبير والهائل الذي دخل اوربا والمانيا تحديدا..ارجوا على القائمين بمعاملات اللجوء من تسريع الموافقة على الطلبات ..وانا واحد من السوريين وموجود في الكاميرون وانتظر الرد من المفوضية العليا UN لطلب اللجوء مع عائلتي منذ سنة تقريبا

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