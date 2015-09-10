كندا: نوفا سكوشا مستعدة لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين

أعلنت حكومة مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا استعدادها لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين.

وفي هذا الإطار قالت وزيرة الهجرة في نوفا سكوشا، لينا متلج دياب، إن المحادثات جارية بين الجهاز الإداري في المقاطعة والمؤسسات المعنية باستقبال القادمين الجدد من أجل تحديد عدد اللاجئين الذين باستطاعة المقاطعة قبولهم.

لكن الوزيرة متلج دياب أوضحت أن الحكومة الفدرالية هي التي تحدد بدقة عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم المقاطعة، وأضافت أن أوتاوا لم تجب بعد على أسئلتها في هذا الشأن.

وقدمت حكومة نوفا سكوشا الأسبوع الماضي مبلغ 50 ألف دولار للأمم المتحدة لدعم جهودها الإنسانية في مساعدة اللاجئين السوريين.

وتقول وزارة الهجرة في نوفا سكوشا إن المقاطعة استقبلت منذ مطلع العام الماضي 360 لاجئاً من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20 سورياً.

والوزيرة متلج دياب من أصل لبناني، أسند إليها رئيس الحكومة الليبرالية في نوفا سكوشا، ستيفن ماكنيل، حقيبة الهجرة في تموز (يوليو) الفائت عند قيامه بتعديل وزاري، وكانت حتى ذاك الحين وزيرة العدل في حكومته.