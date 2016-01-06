مبنى "رويال بنك أوف كندا" في وسط تورونتو (أرشيف)

مبنى "رويال بنك أوف كندا" في وسط تورونتو (أرشيف)
Photo Credit: PC / Nathan Denette

كندا: “رويال بنك” يرفع فوائده العقارية يوم الجمعة

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 6 يناير, 2016 , 2 تعليقان ↓

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يقوم مصرف "رويال بنك أوف كندا" (Royal Bank of Canada) برفع العديد من فوائده العقارية يوم الجمعة، حسبما أفادت اليوم وكالة الصحافة الكندية.

وفي هذا السياق قال المصرف إنه سيرفع الفائدة الثابتة ضمن عرضه خاص على قرض مدته خمس سنوات بـ0,1% لتبلغ 3,04%، وإن الزيادة نفسها ستطال فوائد ثابتة ضمن عروض خاصة أيضاً على قروض أقصر مدة.

كما سيرفع المصرف الفائدة المتغيرة على قرض مدته خمس سنوات بـ0,15%.

لكن مصرف "رويال بنك" أوضح أنه لن يرفع فوائده العقارية الثابتة المعلنة. يُشار إلى أن هذه الفوائد تكون عادة أعلى بشكل ملموس من تلك المقدمة ضمن عروض خاصة.

و"رويال بنك" هو أكبر مصرف كندي من حيث حجم الودائع والعائدات، كما أنه أحد أكبر المصارف المقرضة في البلاد.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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فئة إقتصاد

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2 comments on “كندا: “رويال بنك” يرفع فوائده العقارية يوم الجمعة
  1. يقول عادل:
    22 فبراير 2017 الساعة 20 h 02 min

    أناأرغب في ايداع مبلغ 150000 الف دولار كندي كوديعة ماهو حجم الفائدة على هذا المبلغ خلال سنة واحدة

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      23 فبراير 2017 الساعة 10 h 33 min

      أهلاً أستاذ عادل وشكراً للمتابعة.
      سؤالك وجيه، لكن يجب طرحه على المصارف والمؤسسات المالية.

      رد
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