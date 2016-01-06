كندا: “رويال بنك” يرفع فوائده العقارية يوم الجمعة

يقوم مصرف "رويال بنك أوف كندا" (Royal Bank of Canada) برفع العديد من فوائده العقارية يوم الجمعة، حسبما أفادت اليوم وكالة الصحافة الكندية.

وفي هذا السياق قال المصرف إنه سيرفع الفائدة الثابتة ضمن عرضه خاص على قرض مدته خمس سنوات بـ0,1% لتبلغ 3,04%، وإن الزيادة نفسها ستطال فوائد ثابتة ضمن عروض خاصة أيضاً على قروض أقصر مدة.

كما سيرفع المصرف الفائدة المتغيرة على قرض مدته خمس سنوات بـ0,15%.

لكن مصرف "رويال بنك" أوضح أنه لن يرفع فوائده العقارية الثابتة المعلنة. يُشار إلى أن هذه الفوائد تكون عادة أعلى بشكل ملموس من تلك المقدمة ضمن عروض خاصة.

و"رويال بنك" هو أكبر مصرف كندي من حيث حجم الودائع والعائدات، كما أنه أحد أكبر المصارف المقرضة في البلاد.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)