المركز الكاثوليكي للمهاجرين في اوتاوا: تحدّيات تقديم أفضل الخدمات

يستمرّ وصول اللاجئين السوريّين إلى كندا في إطار خطّة اوتاوا لاستقبال 25 ألف لاجئ بحلول نهاية شهر شباط فبراير المقبل.

وتنشط العديد من المدن الكنديّة والهيئات والمنظّمات في استقبالهم ومساعدتهم على الاستقرار والاندماج في مجتمعهم الجديد.

والمركز الكاثوليكي للمهاجرين في اوتاوا واحد من بين مراكز عديدة تُعنى باستقبال اللاجئين وله تاريخ طويل على هذا الصعيد.

وقد استقبل عددا من اللاجئين السوريّين الذين وصلوا إلى العاصمة الفدراليّة اوتاوا، وواكب عمليّة استقرارهم منذ لحظة نزولهم من الطائرة.

لكنّ المركز طلب قبل أيّام "استراحة قصيرة" ريثما يتسنّى له استكمال الاستعدادات لتقديم المستوى نفسه من الخدمات للفوج التالي من اللاجئين.

ويواجه المركز بصورة خاصّة صعوبات على صعيد تأمين المسكن للاجئين كما تقول لي المستشارة في المركز السيّدة تارا ألاني في حديث أجريته معها.