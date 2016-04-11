تعليم العربية في إحدى مدارس كيبيك الخاصة

تقدم مدرسة الامتياز الخاصة في حي مونكالم في مدينة كيبيك برنامج تعليم اللغة العربية في صفوفها الابتدائية. وكانت فكرة تأسيس المدرسة الهادفة لتشجيع العائلات العربية للبقاء في منطقة كيبيك قد راودت المديرة من أصل جزائري، أميرة بولمرقة منذ تسع سنوات، التي كانت تسعى للإقامة في المدينة مع أسرتها.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يتابعون دروس اللغة العربية حوالي مئة وخمسين طالبا غالبيتهم من أصول عربية، أو أحد والديهم من أصل عربي ومنهم السيدة فاتنة شكري التي تؤكد أنه لولا المدرسة لما كانت أسرتها استقرت في كيبيك .

وتضاف ساعة تعليم العربية يوميا إلى البرنامج الرسمي الذي تعتمده وزارة التعليم والتربية في مقاطعة كيبيك.

وكانت المدرسة عند تأسيسها تضم ستة عشر طالبا، ازداد عددهم عشرة أضعاف خلال تسع سنوات ، وهذا النجاح دفع الإدارة إلى البحث عن أمكنة أوسع لاستيعاب الصفوف الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن مدارس أخرى تقدم دروسا لتعليم العربية في مقاطعة كيبيك خاصة في مدينة مونتريال إضافة طبعا إلى مدارس السبت في المساجد والكنائس. كما أن جامعات مونتريال وماكيل وكيبيك تقدم برامج لتعليم العربية لمن يرغب من طلابها.

راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية