أحد صفوف تعليم العربية مي مدرسة الامتياز

أحد صفوف تعليم العربية مي مدرسة الامتياز
Photo Credit: ICI Radio-Canada

تعليم العربية في إحدى مدارس كيبيك الخاصة

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الإثنين 11 أبريل, 2016 , 5 تعليقات ↓

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تقدم مدرسة الامتياز الخاصة في حي مونكالم في مدينة كيبيك برنامج تعليم اللغة العربية في صفوفها الابتدائية. وكانت فكرة تأسيس المدرسة الهادفة لتشجيع العائلات العربية للبقاء في منطقة كيبيك قد راودت المديرة من أصل جزائري، أميرة بولمرقة منذ تسع سنوات، التي كانت تسعى للإقامة في المدينة مع أسرتها.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يتابعون دروس اللغة العربية حوالي مئة وخمسين طالبا غالبيتهم من أصول عربية، أو أحد والديهم من أصل عربي ومنهم السيدة فاتنة شكري التي تؤكد أنه لولا المدرسة لما كانت أسرتها استقرت في كيبيك .

وتضاف ساعة تعليم العربية يوميا إلى البرنامج الرسمي الذي تعتمده وزارة التعليم والتربية في مقاطعة كيبيك.

وكانت المدرسة عند تأسيسها تضم ستة عشر طالبا، ازداد عددهم عشرة أضعاف خلال تسع سنوات ، وهذا النجاح دفع الإدارة إلى البحث عن أمكنة أوسع لاستيعاب الصفوف الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن مدارس أخرى تقدم دروسا لتعليم العربية في مقاطعة كيبيك خاصة في مدينة مونتريال إضافة طبعا إلى مدارس السبت في المساجد والكنائس. كما أن جامعات مونتريال وماكيل وكيبيك تقدم برامج لتعليم العربية لمن يرغب من طلابها.

راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية

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5 comments on “تعليم العربية في إحدى مدارس كيبيك الخاصة
  1. يقول احمد جمعه:
    2 يونيو 2017 الساعة 16 h 26 min

    يوجد فرصه عمل معلم لغه عربيه
    انا احمد من مصر

    رد
  2. يقول د حورية العتيبي:
    18 أبريل 2017 الساعة 15 h 30 min

    لدي شهادة دكتوراة في اللغة العربية
    هل يمكن أن أدرس في المعهد

    رد
  3. يقول جبابري عبد الغني:
    30 مارس 2017 الساعة 12 h 56 min

    السلام عليكم أنا أستاذ اللغة العربية بالجزائر متخصل على شهادة ليسانس وماجستير قسم اللغة العربية وأحضر للدكتوراه السنة الثانية من مواليد 17-12- 1985 بوهران الجزائر متزوج وأب لبنت أبحث عن وظيفة في تخصصي أستاذ لغة عربية وشكرا

    رد
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