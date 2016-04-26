نوفا سكوشا الكندية، موطن جديد للسوريين على ساحل الأطلسي

استقبلت مقاطعة نوفا سكوشا، أسوة بسائر المقاطعات الكندية، مواطنين سوريين وفدوا إليها في إطار برنامج الحكومة الفدرالية لاستقبال اللاجئين السوريين وتسهيل استقرارهم في كندا.

وقد استقبلت كندا 25 ألف لاجئ سوري بحلول نهاية شباط (فبراير) الفائت، وتواصل استقبال المزيد منهم.

ومعظم اللاجئين السوريين الذين استقروا في نوفا سكوشا كانوا من حصة عاصمتها وكبرى مدنها، هاليفاكس.

وتتكون نوفا سكوشا من شبه جزيرة وجزيرة كيب بريتون ومجموعة جزر صغيرة في المحيط الأطلسي، ويقطنها 922 ألف نسمة حسب الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011، ما يجعل منها سابعة المقاطعات الكندية العشر وكبرى المقاطعات الأطلسية الأربع من حيث عدد السكان.

حاورتُ مستشارة شؤون الاستقرار في "جمعية الخدمات للمهاجرين في نوفا سكوشا" (Immigrant Services Association of Nova Scotia) الكائنة في هاليفاكس، السيدة بيرناديت جرجس، حول الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية للاجئين السوريين.