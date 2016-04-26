لاجئون سوريون داخل مركز مجتمعي في مدينة سبرايفيلد في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.

لاجئون سوريون داخل مركز مجتمعي في مدينة سبرايفيلد في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.
Photo Credit: CBC (هيئة الإذاعة الكندية) / Shaina Luck

نوفا سكوشا الكندية، موطن جديد للسوريين على ساحل الأطلسي

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 26 أبريل, 2016 , 4 تعليقات ↓

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استقبلت مقاطعة نوفا سكوشا، أسوة بسائر المقاطعات الكندية، مواطنين سوريين وفدوا إليها في إطار برنامج الحكومة الفدرالية لاستقبال اللاجئين السوريين وتسهيل استقرارهم في كندا.

وقد استقبلت كندا 25 ألف لاجئ سوري بحلول نهاية شباط (فبراير) الفائت، وتواصل استقبال المزيد منهم.

ومعظم اللاجئين السوريين الذين استقروا في نوفا سكوشا كانوا من حصة عاصمتها وكبرى مدنها، هاليفاكس.

وتتكون نوفا سكوشا من شبه جزيرة وجزيرة كيب بريتون ومجموعة جزر صغيرة في المحيط الأطلسي، ويقطنها 922 ألف نسمة حسب الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011، ما يجعل منها سابعة المقاطعات الكندية العشر وكبرى المقاطعات الأطلسية الأربع من حيث عدد السكان.

حاورتُ مستشارة شؤون الاستقرار في "جمعية الخدمات للمهاجرين في نوفا سكوشا" (Immigrant Services Association of Nova Scotia) الكائنة في هاليفاكس، السيدة بيرناديت جرجس، حول الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية للاجئين السوريين.

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فئة مجتمع، هجرة ولجوء

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4 comments on “نوفا سكوشا الكندية، موطن جديد للسوريين على ساحل الأطلسي
  1. يقول ايمان اللويسي:
    23 أغسطس 2017 الساعة 11 h 22 min

    مرحبا انا من سوريا وعندي 5 اطفال صغار اعيش في سوريا وحابة قدم عهجرة لكندا انا وزوجي معنا اجازة بالحقوق وحابين نشتغل ونامن لاطفالنا مستقبل افضل ارجوكم ساعدونا في هذا للموضوع فقد تعبنا من الحرب ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام

    رد
  2. يقول ounis mouna:
    20 سبتمبر 2016 الساعة 5 h 10 min

    تحية الى الشعب السوري العظيم اتمنى لهم حظا موفقا و باالنسبة للهجرة الى مقاطعة نوفا سكوشا ماهي خطوات الهجرة اليها جزاكم الله خيرا

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      20 سبتمبر 2016 الساعة 14 h 09 min

      يُرجى لهذه الغاية زيارة المواقع المتوفرة على هذه الصفحة ثم مراجعة سفارة كندا في بلد الإقامة.

      رد
  3. يقول محمد صافي دعبول:
    28 أبريل 2016 الساعة 8 h 42 min

    نحنا شعب فقد اغلى اثنين في الوجود وطن وجنسيه نعجز عن الشكر لكل الدول المانحه لذالك ونتمى الاستقرار في بلادهم

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