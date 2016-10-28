كيبيك: خطّة الهجرة للعام المقبل 2017

قدّمت وزيرة الهجرة الكيبيكيّة كاترين فايل خطّة حكومة كيبيك الليبراليّة برئاسة فيليب كويار لاستقبال المهاجرين في المقاطعة للعام المقبل 2017.
وتتوقّع كيبيك استقبال 51 ألف مهاجر العام المقبل، على أن يرتفع العدد بصورة تدريجيّة ليصل إلى 52500 مهاجر عام 2019.
وقد استقبلت كيبيك 49 ألف مهاجر عام 2015 وتهدف لاستقبال 52 ألف مهاجر العام الحالي 2016، و51 ألف مهاجر في العامين التاليين 2017 و2018.
وشملت خطّة الوزيرة كاترين فايل مجموعة من الاجراءات تشرحها في حديث أجراه معها الصحافي في تلفزيون راديو كندا سيبستيان بوفيه.
تقول الوزير فايل إنّ الحكومة تستند في تحديد عدد المهاجرين الذين تستقبلهم إلى معطيات ديمغرافيّة صادرة عن معهد الاحصاء الكيبيكي ومعطيات وزارة العمل الكيبيكيّة وتضيف قائلة:
نحن نعاني حاليّا من نقص في اليد العاملة بسبب شيخوخة السكّان وتراجع عدد الأشخاص في سنّ العمل. وتعيش كيبيك وضعا خاصّا بالمقارنة مع المقاطعات المجاورة مثل اونتاريو حيث عدد الأشخاص في سنّ العمل يرتفع تقول وزيرة الهجرة الكيبيكيّة كاترين فايل.
والأمر سيّان في باقي كندا والولايات المتّحدة حيث يرتفع عدد الأشخاص في سنّ العمل.
وتراجع هذه الشريحة من السكّان في كيبيك تترك مضاعفاتها على مختلف أنحاء المقاطعة تقول الوزيرة كاترين فايل وتضيف:
ينبغي أن تلبّي الهجرة هذه الاحتياجات الاقتصاديّة. هذا فضلا عن أهميّة لمّ شمل العائلات بموجب اتّفاقات دوليّة تلتزم بمبادئها مقاطعة كيبيك.
وتضيف وزيرة الهجرة الكيبيكيّة كاثلين فايل بأنّ لمّ الشمل يشمل الزوج والزوجة والأولاد والجدّ والجدّة.
و تشير إلى الهجرة لأسباب إنسانيّة التي تعني استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء.
وتتابع ردّا على سؤال فتقول إنّه لم يكن في نيّة الحكومة استقبال 60 ألف لاجئ وتضيف:
في الخطّة الأخيرة التي قدّمتُها عام 2011 طُلب منّا ذلك ولكنّ الفرق هذه المرّة يكمن في أنّني أُجري إصلاحا في العمق في مجال الهجرة لتحديث طرق العمل وتطوير نظام أسرع وأكثر فعاليّة يضمن اندماجا أسرع للمهاجر تقول الوزيرة فايل.
وتتابع فتؤكّد أنّ الحكومة تسعى للربط بين ملفّات المهاجرين الشخصيّة واحتياجات سوق العمل في كيبيك والتي تشمل احتياجات مختلف المناطق الكيبيكيّة.
والنظام الحالي بطيء تقول الوزيرة فايل، وتستلهم كيبيك من دول أخرى من بينها استراليا ونيوزيلندا وأيضا من الحكومة الكنديّة التي اعتمدت هذا النظام مؤخّرا.
وتشير إلى مبادرة جديدة لقيت ترحيب منظّمة التعاون والتنمية الدوليّة ومعهد سياسات الهجرة تقضي بإشراك أرباب العمل في عمليّة الاختيار من خلال توفير بنك معلومات يتعلّق بطالبي العمل.
وتضيف الوزيرة فايل أنّ خطّة الحكومة تتطرّق أيضا لمواجهة مشاكل التمييز في مجال العمل وتسهيل الاعتراف بشهادات المهاجرين وبالمؤهّلات التي اكتسبوها.
وعن المخاوف التي يثيرها البعض من أن تؤدّي اليد العاملة المهاجرة إلى تراجع المرتّبات وإلى اليد العاملة الرخيصة تقول وزيرة الهجرة الكيبيكيّة كاثلين فايل إنّ وزارة العمل تتحمّل مسؤوليّاتها كاملة على هذا الصعيد وتضيف:
نحن نتحدّث عن عمّال مهرة لديهم خيار الاستقرار في مجتمعات أخرى ونحن نبحث عن مواهب استراتيجيّة وأشخاص متعلّمين نادرين احيانا كثيرة تتسابق المؤسّسات في الحصول عليهم.
وتؤكّد كاثلين فايل على التحدّي الذي يكمن في الاحتفاظ بهم في كيبيك وتشير ردّا على سؤال إلى المشاورات التي اجرتها اللجان البرلمانيّة حول الموضوع على ثلاث مراحل.
ولم يطلب أحد خلال المشاورات كما تقول الوزيرة، تقليص عدد المهاجرين الذين تستقبلهم كيبيك.
والكلّ يتفهّم المستويات التي حدّدتها الحكومة والحذر الذي تعتمده في إصلاح نظام الهجرة وحرصها على أن يؤتي ثماره.
وإذ تقرّ وزيرة الهجرة الكيبيكيّة بأنّ معدّلات البطالة هي اعلى في صفوف المهاجرين، تؤكّد على دور الاصلاح في تحسين الأمور وفي تحسين فرص اندماج المهاجر في المجتمع الكيبيكي.
وتشير إلى أنّ حكومة المقاطعة ترصد مبالغ طائلة لبرامج تعليم اللغة الفرنسيّة لتشمل أكبر عدد ممكن من الواصلين الجدد.
وتختم مؤكّدة الحرص من خلال النظام الجديد على أن يتحدّث 85 بالمئة من العمّال المهرة اللغة الفرنسيّة لدى قبولهم كماجرين.
تحياتي الخالصة
لقد قرأت التصريح لوزيرة الهجرة الكييبيكية كاثلين فايل ، كما أتابع خطة الهجرة لكندا ، إنها بالفعل بادرة جد جيدة وسياستها في استقطاب المهاجرين لكبيك من أبرز المحطات التي تتميز بها كبيك في خصوصياتها ، وكذلك الطرق التي تعتمدها في إدماج المهاجرين العرب بالخصوص في سوق العمل داخل كبيك ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المعايير التي اعتمدتها خلال السنوات المقبلة والشروط الموضوعة على المهاجر العربي للدخول الى دولة كندا / كبيك بالتحديد / فهي شروط موضوعية بحيث اختيار المؤهلات الطاقات المهرة وجمع العائلات كل هذا إيجابي ، فقط لدي ملاحظة هامة أبدي فيها رأيي فقط من باب تحليلي الشخصي وكذلك بناء على معطيات لمهاجرين سبقوا وهي اللغة الفرنسية ، هناك مهاجرين يتقدموا الى الهجرة لكبيك لديهم الكفاءة والخبرة والعمل الجدي لكن تحول اللغة بينهم وبين تحقيق مسعاهم ، لأن معيار اللغة ليس ضروري في العمل ، لأن من المفروض على المهاجر أن تكون له مبدئيا أساسيات التواصل باللغة الفرنسية هذا كافي لاندماجه ، أما التعمق في اللغة والتكلم بها بشكل محترف سيكتسب هذا أثناء إقامته في كبيك لأنه سيتداولها بشكل يومي عن طريق السمع والمعاملة والتواصل داخل المجتمع الكيبيكي ، لهذا معيار اللغة هو قاس في حق المهاجر العربي وخاصة المغربي ، إن هذا البنذ يجب أن تكون له اعتبارات أن اللغة الرسمية للمهاجر في التداول غير معتاد عليها داخل وطنه الأم وإنما سيكتسبها كمهاجر بشكل سريع … مع تحياتي الخالصة أحييكم على هذه المبادرات الجيدة .
مرحبا .. انا من سوريا .. وخريجة ادب فرنسي . عمري 30 حابة هجرة عكندا لتامين حياة افضل وشغل افضل .. هون مافي شغل .. لوين لازم احكي لقدم الطلب وشكرا
je lance un grand merci au gouvernement Canadien et à travers lui à son peuple ; canada a aidé une grande majorité des peuples et leur a facilité l’immigration par conséquent , Canada leur a facilité à cette grande parie de la population immigré à mener une vie mieure , merci une autre fois à CANADA
انا من بلد عربي استاذة مكونة في التعليم الاساسئ 54 سنة هل لدي فرصة القبول
عليك أن تحاولي لمعرفة الجواب اليقين على سؤلك.
هل العمر سيكون احد شروط الهجرة ام الخبرة الملية والعلمية ستلعب الدور الحاسم فى قبول طلبات الهجرة فانا لية خبرة 27 سنة فى مجال الكهرباء والشبكات الاكترونية وحاصل على شهادة دبلوم عالى من معهد DeVry fjv,kj, متزوج ولدى اطفال تحت السن القانونى وعمرى فوق الخمسين وعمل الان كمدير إدارة العقود الهندسية فى بلدى فهل لدى فرصة؟
لمن يود معرفة المزيد عن قوانين الهجرة واللجوء إلى كندا الرجاء الاتصال بالسفارة الكندية في بلد الإقامة أو بأقرب سفارة كندية. أو عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على أحد العنوانين التاليين:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
بترجاكن بطلب السفر انا واوﻻدي وبتمنا الرد ع رسالتي ﻻن تعبت وانا دور ع سفر ليش انا موبحاجتو بتمنا تساعدوني انا واوﻻدي عم نموت
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة سيّدة فاطمة لأنّ ذلك ليس من اختصاصنا.
ننصحك بمراجعة المفوضيّة العليا للاجئين أو السفارة الكنديّة ونتمنّى لك التوفيق.