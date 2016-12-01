أونتاريو: المصانع بحاجة ماسة للحامي معادن مهرة

تعاني شركات لحام المعادن في شمال شرق مقاطعة أونتاريو نقصاً في اليد العاملة الماهرة، كما جاء في تقرير لراديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية).

ومن بين تلك الشركات واحدة في سادبوري الكبرى (Greater Sudbury) تخص فيليكس لوبيس جونيور الذي يلقي باللائمة على المعاهد المجتمعية لقلة الخبرة لدى المتخرجين منها.

وأسوة بسائر الشركات العاملة في هذا المجال يجد لوبيس نفسه مضطراً لإنفاق مبلغ كبير من المال من أجل تأهيل عمال شركته التي تنتج قطعاً كبيرة للآلات المستخدمة في الصناعة المنجمية.

ويؤكد لوبيس أنه ينفق أكثر من 200 ألف دولار سنوياً من أجل تأهيل عماله الجدد، فالمعاهد التي يتخرج منها هؤلاء تستخدم قطعاً صغيرة على حد قوله، "وما هكذا نتعلم لنصبح عاملي لحام".

لكن رئيس قسم المهن في معهد "بوريال" (Collège Boréal) في سادبوري، دنيس بْرُوييت، لا يشاطر لوبيس الرأي، ويؤكد أن خريجي المعاهد المهنية في المنطقة يجدون وظائف في مجالات اختصاصهم بسهولة.

ويضيف بْرُوييت أن معهده يستشير كل سنة لجاناً مؤلفة من أصحاب المصانع للتحقق من ملاءمة برامجه لمتطلبات القطاع الصناعي، لكنه يقر بأن الطلاب بعد تخرجهم يحتاجون لكسب مزيد من الخبرة.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)