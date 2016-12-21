كندا: تعزيز الإجراءات الأمنية عشية الأعياد

عززت شرطة البلديات والشرطة الملكية الكندية الإجراءات الامنية في مختلف المدن الكندية في أعقاب العملية الإرهابية الأخيرة في برلين التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

كما عمدت بعض المؤسسات التجارية الكبيرة إلى زيادة المراقبة والحراس والتفتيش عند المداخل .

وتم وضع حواجز أمام بعض المحلات الكبيرة وفي أسواق الميلاد في مونتريال وتورونتو. لكن هذه الحواجز لن يتم وضعها خلال احتفالات رأس السنة على هضبة البرلمان نظرا لعدد المشاركين المرتفع.

ودعا أحد مسؤولي الشرطة الملكية إلى عدم الانجرار إلى الخوف وعلينا" أن نقوم بأعمالنا اليومية بشكل طبيعي وإلا يكون الإرهابيون قد حققوا هدفهم، علما أنه لم يوجه لكندا أي تهديد مباشر.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية