لوتو كيبيك تعثر على الفائزين بجائزة الـ12,3 مليون دولار

وجدت أخيراً مؤسسة "لوتو كيبيك" (Loto-Québec) الفائزين بجائزتها الكبرى من فئة "لوتو 6/49" (Lotto 6/49) التي تفوق قيمتها 12 مليون دولار والتي كانت قد كشفت عن أرقام القسيمة الفائزة بها مطلع الشهر الحالي.

وقدمت اليوم مؤسسة اليانصيب التي تملكها مقاطعة كيبيك شيكاً بقيمة الجائزة البالغة تحديداً 12371981 دولاراً إلى كل من مونيك بوليكان بيرتيوم وزوجها دانييل بيرتيوم في حفل أقيم بالمناسبة ودُعيت إليه وسائل الإعلام.

وحثت النداءات العامة التي أطلقتها "لوتو كيبيك" بحثاً عن الفائزين الزوجيْن على التحقق من أرقام قسيمتهما. وصودف أن أن اكتشفت السيدة بيرتيوم في أول يوم من تقاعدها من العمل أنها وزوجها فازا بالجائزة الكبرى.

ويرغب الآن الزوجان المقيمان في منطقة أوتاويه في جنوب غرب مقاطعة كيبيك التفكير ملياً في ما يجب اتخاذه من قرارات صائبة لهما ولعائلتهما على ضوء فوزهما بهذه الجائزة المالية الكبيرة.

وكانت مونيك بوليكان بيرتيوم قد اشترت قسيمة اللوتو من محل صغير للأغذية (dépanneur) يملكه شقيقها في بلدة دوهاميل في منطقة أوتاويه.

(راديو كندا / راديو إينرجي 104,1 / راديو كندا الدولي)