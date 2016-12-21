كندا: مروحية “بيل 505” تحصل على مصادقة وزارة النقل الفدرالية

حصلت المروحية التجارية الجديدة من طراز "بيل 505 جت رانجر إكس" (Bell 505 Jet Ranger X) التي سيقوم مصنع "بيل" في مقاطعة كيبيك بتجميعها على مصادقة وزارة النقل الفدرالية.

وجاء الإعلان اليوم في كلمة لوزير النقل في الحكومة الليبرالية مارك غارنو في مصنع "بيل" في ميرابيل إلى الشمال من مونتريال.

وبإمكان "بيل 505 جت رانجر إكس" نقل خمسة ركاب، وتجميعها في مصنع ميرابيل يتيح له إيجاد نحو من 100 وظيفة جديدة. وخضع هذا المصنع لسلسلة من الاقتطاعات منذ عام 2014 خفّضت عدد العاملين فيه من أكثر من 2000 إلى ما دون الـ1000.

وكان مقرراً في الأساس تجميع هذه المروحية في لافاييت في ولاية لويزيانا الأميركية، لكن شركة "بيل للمروحيات" أعلنت في أيار (مايو) الفائت تحويل بعض أنشطتها من الولايات المتحدة إلى مصنعها في ميرابيل بعد محادثات مع كل من حكومة مقاطعة كيبيك والحكومة الكندية أثمرت في تعديل بعض شروط القروض الممنوحة من الحكومتيْن للشركة بما يساعدها على تجميع المروحية في المصنع المذكور.

و"بيل للمروحيات" (Bell Helicopter) فرع مستقل من شركة "تيكسترون" (Textron) الأميركية.

(وكالة الصحافة الكندية)