اوتاوا: رئيس الحكومة يسدّد نفقات خاصّة وعائليّة لدافعي الضرائب

سدّد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو ما لا يقلّ عن 38 ألف دولار وهي قيمة نفقات شخصيّة وعائليّة خلال السنة الأولى من ولايته، تضمّنت نفقات مربّية ثانية إضافيّة لأطفاله الثلاثة.

وتتحمّل الحكومة الكنديّة اعتبارا من تموز يوليو الفائت نفقات مربّية واحدة، علما أنّ الثانية كانت قد انضمّت كمساعدة خاصّة إلى الفريق الذي يهتمّ بصيانة مقرّ رئيس الحكومة.

وتشمل المبالغ التي سدّدها ترودو أيضا نفقات الطعام وخدمة الانترنت فضلا عن كلفة استخدامه طائرة الحكومة مع عائلته، حسبما أفادت به وثائق حصلت عليها سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة.

وتمّ تحديد القواعد المتعلّقة بنفقات رئيس الحكومة وما ينبغي أن يسدّده، بعد أن ظلّت غامضة طوال ثلاثة عقود.

وأصبحت بمفعول رجعي وشملت نفقات رئيس الحكومة الخاصّة منذ تولّيه السلطة في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر 2015.

وكان رئيس الحكومة قد تعرّض للانتقاد بسبب توظيف مربّية ثانية بعد تولّيه مهامّه.

ويتعذّر أن يستخدم رئيس الحكومة خطوطا جويّة تجاريّة في تنقّلاته الرسميّة والخاصّة على حدّ سواء وذلك لأسباب تتعلّق بأمنه وسلامته.

(راديو كندا الدولي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)