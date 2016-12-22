فورت ماكموري: العمدة تتعاطف مع ضحايا حرائق الغابات

قالت ميليسا بليك عمدة مدينة فورت ماكموري إنّها تشعر بالذنب لأنّ بعض أبناء المدينة التي اجتاحتها حرائق الغابات في أيّار مايو الفائت لم يتمكّنوا من إعادة بناء منازلهم قبل حلول عيد الميلاد.

وواجه هؤلاء مشاكل مع شركات التأمين وعراقيل في الاجراءات الإداريّة.

وقالت بليك في حديث لراديو كندا إنّها ألغت الاحتفالات بالعيد في المجلس البلدي و إنّها لن تضع الزينة ولا شجرة الميلاد في منزلها تعاطفا مع ضحايا الحرائق.

وصنّفت وسائل الاعلام الكنديّة حرائق الغابات في فورت ماكموري كحدث العام 2016 حسب استطلاع للرأي.

وتقول ميليسا بليك إنّها تأثّرت بشدّة بالحرائق ولجأت لمساعدة طبيب نفساني.

واستمرّت حرائق فورت ماكموري 5 أيّام والتهمت النيران 5900 كيلومتر مربّع ودمّرت أجزاء كبيرة من المدينة وتسبّبت بنزوح نحو من 100 ألف شخص.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)