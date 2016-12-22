موجة جديدة من اللاجئين السوريين إلى كيبيك

استقبل مركز التعددية الإتنية في مدينة كيبيك ثلاثين أسرة من اللاجئين السوريين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأكدت مديرة المركز دومينيك لا شانس أن وزارة الهجرة أكدت وصول موجة جديدة من اللاجئين قوامها مئة وخمسة وثمانون لاجئا نهاية الشهر الفائت، وعن ترقب وصول ست عائلات في أواخر الشهر المقبل. وغالبية الواصلين الجدد هم من سوريا. وأشارت لا شانس إلى أن عائلات الواصلين الجدد كبيرة ويبدو أنها في أوضاع أصعب من العائلات التي تم استقبالها مطلع السنة الجارية.

هذا ويعقد عمدة مدينة كيبيك ريجيس لابوم مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم لتقييم استقبال اللاجئين في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من أربعمئة وأربعين لاجئا سوريا استقروا في مدينة كيبيك منذ مطلع السنة الجارية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية