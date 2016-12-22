طريقة جديدة لمراقبة مستعملي الخلوي خلال القيادة

عمدت شرطة مدينة يورك في أونتاريو إلى استعمال وسيلة جديدة لمراقبة استعمال السائقين لجهاز الخلوي خلال قيادة السيارة، إذ يقوم عنصر من الشرطة بمراقبة السائقين وهو على متن باص للنقل المشترك . وكون نوافذ الباصات كبيرة ومرتفعة، يمكنه من رؤية السائقين بصورة أفضل ، سيما وأنهم لا يشكون بوجود شرطي على متن الباص كما يقول أحد عناصر الشرطة البلدية الذي يؤكد أن معظم المخالفين يحاولون عادة إخفاء هواتفهم الخلوية على ركبتهم.

وعندما يكتشف الشرطي من شباك الباص أحد المخالفين، يتصل بدورية تلاحق السيارة وتوقف المخالف.

هذا وتبلغ قيمة المخالفة باستعمال الخلوي خلال القيادة مبلغ أربعمئة وتسعين دولارا في مقاطعة أونتاريو.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية