كندا: ارتفاع مبيعات التجزئة بـ1,1% إلى 45 مليار دولار

ارتفعت مبيعات التجزئة في كندا في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت بنسبة 1,1% عن مستواها في الشهر السابق، أيلول (سبتمبر)، لتبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليار دولار، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية. وهذا ثالث شهر على التوالي ترتفع فيه مبيعات التجزئة في البلاد.

وارتفعت مبيعات التجزئة في تسعة من القطاعات الأحد عشر الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء والتي تمثل 90% من إجمالي حجم المبيعات.

وارتفعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 3,8%، مسجلة أعلى ارتفاع لها منذ نيسان (أبريل) الفائت. ويعكس هذا الارتفاع ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت المبيعات في متاجر البضائع العامة بنسبة 1,9%، في ثالث ارتفاع في أربعة أشهر، فيما ارتفعت مبيعات متاجر الأغذية والمشروبات بنسبة 1,1%.

كما أن مبيعات التجزئة ارتفعت في ثمان من مقاطعات كندا العشر، وبنسبة 1,8% في بريتيش كولومبيا و1,5% في أونتاريو و1,6% في نيو برونزويك (نوفو برونزويك) و0,8% في ألبرتا و0,5% في كيبيك.

وبقيت المبيعات على حالها في مانيتوبا في غرب وسط البلاد في تشرين الأول (أكتوبر) بعد تراجع بنسبة 0,8% في أيلول (سبتمبر)، وتراجعت بنسبة 1,1% في جزيرة الأمير إدوارد في الشرق، أصغر المقاطعات الكندية مساحة وبعدد السكان، مع زيادة ضريبة البيع المنسقة على السلع والخدمات (Harmonized Sales Tax) فيها ابتداءً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر).

(وكالة الصحافة الكندية / ماركت بالس / راديو كندا الدولي)