ملاحقة الجيش الكندي بتهمة العنصرية

قدم ثلاثة من قدامى الجيش الكندي أمام المحكمة الفيديرالية في هاليفكس طلبا للقيام بملاحقة جماعية ضد القوات الكندية المسلحة بتهمة ممارسة مضايقات وأعمال عنصرية بحقهم.ويقول أحد رافعي الطلب، الجندي السابق جان بيار روبيار، وهو من العرق الأسود من هاييتي أنه خلال خدمته في الجيش كان يتعرض لإهانات عنصرية، وعندما رفع شكواه أمام الضابط، تم فصله للقيام بأعمال التنظيفات.

من جهته يؤكد الجندي مارك فرينيت أن وضعه ساء منذ أن عرف زملاؤه بأنه من الهنود من سكان كندا الأصليين وتعرض لإهانات وسوء معاملة ورفضت طلباته للحصول على تدريبات وأيام عطلة.

أما الجندي الثالث والاس فاولر، وهو من العرق الأسود، فيؤكد أنه وأسرته تعرضوا لسوء المعاملة بما فيها الاهانات العنصرية.

هذا ولم يتم بعد إثبات أي من تلك الادعاءات أمام المحكمة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية