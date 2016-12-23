دولارات كندية معدنية على دولارات أميركية ورقية.

دولارات كندية معدنية على دولارات أميركية ورقية.
Photo Credit: PC / Paul Chiasson

أسبوع تراجع للدولار الكندي وارتفاع لبورصة تورونتو

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 23 ديسمبر, 2016 , لا توجد تعليقات ↓

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واصل الدولار الكندي تراجعه تجاه الدولار الأميركي مغلقاً الأسبوع اليوم على 73,88 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,21 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس و1,06 سنت كندي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت. وهو كان قد أغلق الأسبوع الفائت بتراجع 0,93 سنت أميركي.

وكانت آخر مرة أغلق فيها الدولار الكندي تحت مستوى إغلاقه اليوم قبل عشرة أشهر، وتحديداً في 25 شباط (فبراير) الفائت عندما أغلق على 73,85 سنتاً أميركياً.

ويسجل الدولار الكندي تراجعاً مقابل الدولار الأميركي منذ قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت برفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) على 15328,15 نقطة، بتراجع 7,08 نقاط عن مستوى إغلاق أمس ولكن بارتفاع 75,95 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع الفائت. وجلسة اليوم هي الأولى التي تنتهي على تراجع بعد ست جلسات ارتفاع متتالية.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم شباط (فبراير) المقبل على 53,02 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,07 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس وعن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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