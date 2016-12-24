أرقام الأسبوع ليوم السبت 24-12-2016

اخبار متفرّقة لفتت انتباهنا في برنامج ارقام الأسبوع من إعداد وتقديم كلّ من مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

كندا: التسوّق في عيد الميلاد

التسوّق في أعياد الميلاد ورأس السنة تقليد بالنسبة للكثيرين في المجتمع الكندي.

ويرتفع إنفاق الفرد بصورة ملحوظة خلال تلك الفترة التي يكثر فيها شراء الهدايا ويكثر فيها الانفاق على المآدب والحفلات.

وفي العام 2015، بلغت قيمة المشتريات في سوق التجزئة 43 مليار دولار خلال شهر كانون الأوّل ديسمبر وفق ما أفادت به مؤسّسة الاحصاء الكنديّة.

ويتوقّع المجلس الكندي لتجّار التجزئة أي المفرّق أن يحقّق العام الحالي 2016 بدوره نتائج مميّزة.

لكنّه قد يكون من الصعب تحطيم ارقام العام الماضي نظرا لتراجع سعر صرف الدولار الكندي.

وكان العديد من الكنديّين يذهبون للتسوّق في الولايات المتّحدة خلال هذه الفترة.

مركز التسوّق متروتاون في بورنابي في مقاطعة بريتيش كولومبيا © Radio-Canada/Benoit Clément

ومنذ سنوات قليلة، دخل تقليد "يوم الجمعة الأسود" إلى كندا، وهو يوم التسوّق الذي يأتي مباشرة بعد يوم الخميس الذي يحتفل فيه الأميركيّون بعيد الشكر.

واصبح موسم التسوّق للأعياد مبكّرا في كندا ويبدأ منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر واصبحت المشتريات ترتفع تدريجيّا خلاله حسب مؤسّسة الاحصاء الكنديّة.

ففي العام 2014، بلغت نسبة المشتريات في تشرين الثاني نوفمبر 8،5 من المجموع السنوي، في حين كانت تمثّل 8،3 بالمئة عام 2006.

وتراجعت قيمة المشتريات من 9،9 بالمئة في كانون الأوّل ديسمبر2006 إلى 9،2 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشير دوغ ستيفن محلّل قطاع سوق التجزئة إلى أنّ حجم المبيعات على الانترنت يرتفع بنسبة 20 بالمئة سنويّا حول العالم.

لكنّ الارتفاع ما زال متواضعا في كندا ولا يتعدّى 2 بالمئة من سوق التجزئة.

ويحذّر أحد الخبراء الاقتصاديّين، جوليان بيكو من جامعة بريتيش كولومبيا، من الشراء دون حساب بواسطة بطاقة الائتمان ويدعو إلى تحديد موازنة مسبقة لتجنّب تراكم الديون بعد انقضاء موسم الأعياد.

عمال بناء وصيانة

أرقامي هذا الأسبوع من قطاع البناء الذي اثيرت حوله مجموعة من الانتقادات والاتهامات والفضائح من فساد ورشاوى واستعمال نفوذ أطاحت بعدد من السياسيين وتم تشكيل أكثر من لجنة لتقصي الحقائق.

عامل من أصل ثلاثة عشر عاملا في كندا يعمل في قطاع البناء

أكثر من مليون كندي يمارسون أعمالا لها علاقة بقطاع البناء

قطاع البناء يشكل تسعة بالمئة من الناتج القومي

تبلغ تكاليف البناء وشق الطرقات والأرصفة والمجارير وتصليحها وصيانتها وتحديثها قيمة مئتين وستة وخمسين مليار دولار سنويا

يبلغ عدد مؤسسات وشركات البناء ثلاثمئة ألف مؤسسة

يعمل حوالي مليون ثلاثمئة ألف شخص في قطاع البناء وملحقاته

بلغ معدل عمر العاملين في قطاع البناء عام 2014 ، واحدا وأربعين عاما

أخيرا، أكبر نسبة عمال في قطاع البناء هي في أونتاريو (%34) تأتي بعدها كيبيك (% 19) فألبرتا (%18) وبريتيش كولومبيا (% 14).

قد لا يضمن المال بلوغ السعادة لكن حسن إدارته يساهم في ذلك © CBC

12,3 مليوناً.

بالدولارات.

إنها قيمة الجائزة الكبرى في يانصيب لوتو 6/49 التي كانت مؤسسة "لوتو كيبيك" (Loto-Québec) تبحث عن الفائزين بها منذ مطلع الشهر الحالي، إذ لم يتقدم أحد لطلب هذه الجائزة بعد أن أعلنت المؤسسة أرقام القسيمة الفائزة بها. وهذا ما دفع المؤسسة التي تملكها مقاطعة كيبيك لتوجيه نداءات عامة بحثاً عن الفائزين.

وحثت نداءات "لوتو كيبيك" الزوجيْن على التحقق من أرقام قسيمتهما. وصودف أن اكتشفت السيدة بيرتيوم في أول يوم من تقاعدها من العمل أنها وزوجها فازا بالجائزة الكبرى.

خلال حفل دُعيت إليه وسائل الإعلام يوم الأربعاء قدمت "لوتو كيبيك" للزوجين شيكاً بقيمة الجائزة البالغة قيمتها تحديداً اثنيْ عشر مليوناً وثلاثمئة وواحداً وسبعين ألفاً وتسعَمئة وواحداً وثمانين دولاراً.

وقال الزوجان المقيمان في منطقة أوتاويه في جنوب غرب مقاطعة كيبيك إنهما يرغبان بالتفكير ملياً في ما يجب اتخاذه من قرارات صائبة لهما ولعائلتهما على ضوء فوزهما بهذه الجائزة المالية الكبيرة.

وكانت مونيك بوليكان بيرتيوم قد اشترت قسيمة اللوتو من محل صغير للأغذية (dépanneur) يملكه شقيقها في بلدة دوهاميل في منطقة أوتاويه.