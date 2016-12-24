ما هي الدول التي لها أسرع إنترنت في العالم ؟

قامت شركة

Akamai

المتخصصة في تجهيزات الانترنت بدراسة حول الدول التي يوجد فيها أسرع إنترنت في العالم.

وتصدرت كوريا الجنوبية بفضل سرعة 26.3 ميغابايت في الثانية قائمة الدول التي توفر أسرع انترنت في العالم. وهي المرة الثالثة على التوالي التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بهذا اللقب. وتسمح هذه السرعة، على سبيل المثال، بتحميل شريط سينمائي طويل في ظرف 15 دقيقة.

في ما يلي الدول الثلاث الاولى التي تمتلك أسرع إنترنت في العالم حسب هذه الدراسة:

كوريا الجنوبية بسرعة 26.3. ميغابايت في الثانية هونغ كونغ في المرتبة الثانية بسرعة 20.1 ميجا بايت في الثانية النرويج مع سرعة 20 ميغابايت في الثانية

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط سرعة الاتصال بالإنترنت في العالم تبلغ 6.3 ميغابايت في الثانية.

زبير الجازي