حلمه؟ قضاء فصل الشتاء في السجن

طلب أحد المشردين في شوارع وينيبغ من الشرطة توقيفه واعتقاله ليقضي فصل الشتاء داخل السجن.

ويؤكد براين سميث البالغ من العمر ثلاثة وخمسين عاما أنه سيتوجه إلى أحد مخافر الشرطة وسيقول لهم إنه يعتزم تحطيم إحدى الواجهات وفي حال لم يؤد ذلك إلى توقيفه، فسيقدم على كسر الواجهة وينتظر رد فعل الشرطة، إذ يعتبر أنه " سيلقى القبض عليه آجلا أم عاجلا".

واعتبر الناطق بلسان شرطة وينيبغ أنه من غير المرجح أن يسجن سميث حالا لأنه لا يجوز اعتقال أحد ما لمجرد تهديده بتحطيم واجهة إنما في حال تهديده بالاعتداء على شخص آخر.

ويؤكد سميث أنه يريد دخول السجن لأنه يبحث عن مكان دافئ يمكنه من ممارسة هوايتيه المفضلتين: كتابة الشعر وقراءة الكتاب المقدس.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية