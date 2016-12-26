أول مسجد في كندا يحترم حماية البيئة

شارك أكثر من مئتي متطوع في تشييد أول مسجد يحترم بناؤه البيئة في كندا وهو مسجد محمود في ريجينا عاصمة ساسكاتشوان في وسط الغرب الكندي. وقد استغرق بناؤه سنتين.

ويؤكد إمام المسجد زيكان أحمد أن كل مواد البناء من الجدران والأبواب والأرضية مصنوعة من مواد تمت إعادة تدويرها. وهو مزود بوسائل تدفئة لا تستعمل الكهرباء أو الغاز وبعشرة ألواح شمسية لتوليد الطاقة.

ويقول الإمام أحمد : إن ذلك سمح لنا ليس فقط بتوفير المال إنما أيضا في مساهمتنا بحماية البيئة ." ويستشهد الإمام بتعاليم الإسلام التي تدعو إلى حماية البيئة قائلا: "إن القرآن يعلمنا بأن علينا أن نأكل ونشرب من كل ما نحبه وتوفره لنا الأرض، لكن علينا ألا نفسد الأرض".

هذا ويأمل المتطوعون المساعدة في بناء مسجد ساسكاتون الذي سيكون أكبر مسجد في كندا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية