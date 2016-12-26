الكنديون يتهافتون على المتاجر في الـ”بوكسينغ داي”

تهافت اليوم المتسوقون الكنديون على المتاجر للاستفادة من تخفيضات أسعار الـ"بوكسينغ داي" (Boxing Day أي "يوم الصناديق" أو "يوم العلب")، جرياً على عادتهم كل سنة.

ويحل الـ"بوكسينغ داي" دوماً في 26 كانون الأول (ديسمبر)، أي غداة عيد الميلاد، وتقدم فيه المتاجر تخفيضات قوية على الأسعار تتجاوز أحياناً كثيرة نصف الأسعار الأساسية للسلع.

وتطال التخفيضات أسعار سلع عديدة، كالألبسة والمفروشات واللوازم والتجهيزات المنزلية، لكن أقواها يطال الإلكترونيات والألعاب.

وأصبح الـ"بوكسينغ داي" يمتد لعدة أيام، وأحياناً كثيرة لأسبوع كامل، فيُعرف بالـ"بوكسينغ ويك" (Boxing Week).

ومع انتشار التسوق عبر الإنترنت أصبح بالإمكان الاستفادة بنسبة كبيرة من الـ"بوكسينغ داي" دون الخروج من المنزل، لاسيما في ظروف مناخية قاسية كالتي يشهدها الشرق الكندي اليوم.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)