كندا: رياح ثلجية في الغرب وأمطار جليدية في الشرق وحوادث سير

انتقلت ظروف الطقس القاسية من مقاطعات البراري في غرب كندا إلى شرق البلاد.

فاكتسحت البراري رياح ثلجية عاتية بعد تساقط كميات من الثلوج بلغت 33 سنتيمتراً في بعض الأماكن.

أما في أونتاريو في شرق وسط البلاد فتساقطت الأمطار الجليدية في الصباح مع ارتفاع درجات الحرارة قبل أن تنتقل شرقاً إلى مقاطعة كيبيك والمقاطعات الأطلسية.

وتسببت الرياح الثلجية في الغرب كما الأمطار الجليدية في الشرق بحوادث عديدة على الطرقات وبتأخير في مواعيد العديد من الرحلات الجوية.

وفي وينيبيغ عاصمة مانيتوبا في البراري طلبت السلطات من السائقين تجنب القيادة إلّا في حالات الضرورة. ودفعت الرياح الثلجية العاتية السلطات لإغلاق الطريق السريع "ترانس كندا" بين وينيبيغ ومقاطعة ساسكاتشيوان لجهة الغرب، وبينها وبين مقاطعة أونتاريو لجهة الشرق.

(راديو كندا / سي بي سي)