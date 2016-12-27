فندق الجليد يستقبلكم ابتداء من اليوم

فتح "فندق الجليد" في منتزه فالكارتيه في مدينة كيبيك أبوابه اليوم لاستقبال الزائرين في مختلف أرجائه بما فيها حانة الجليد وقاعة الاستقبال الواسعة لكن غرف النوم لن تستقبل الزبائن قبل الرابع من الشهر المقبل. وأشار مدير عام الفندق إلى أن " ظروف الطبيعة منذ مطلع الشهر الجاري ساعدت في تسريع بنائه وتوسيعه"، وهي المرة الأولى التي تفتح فيها أبوابه لاستقبال الزوار خلال كانون الأول – ديسمبر، وكان العمل ببنائه بدأ في الثامن عشر من الشهر الجاري.

ويضم الفندق المبني من الجليد، أربعا وأربعين غرفة نوم. وسيجري الاحتفال بتدشينه رسميا وبدء موسم أنشطته في العشرين من الشهر المقبل على أن يبقى مفتوحا لاستقبال الزوار والزبائن حتى السادس والعشرين من آذار – مارس المقبل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية