أظهر استطلاع جديد أجرته شركة “نانوس للأبحاث” (Nanos Research) بالتعاون مع "معهد الأبحاث حول السياسات العامة" (Institute for Research on Public Policy) أن 63% من الكنديين يجدون أن صورة كندا في الخارج "تحسنت" أو "تحسنت بعض الشيء"، وهي أعلى نسبة مسجلة في هذا المجال منذ عشر سنوات.

وقبل عام، أي في أعقاب تشكيل حكومة جوستان ترودو الليبرالية التي أبصرت النور بعد نحو من عشر سنوات من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر، قال 59% من المستطلعين إن صورة كندا في الخارج "تحسنت" أو "تحسنت بعض الشيء".

لكن هذا التحسن في صورة كندا في الخارج لم ينعكس على صورة الحكومة الليبرالية لدى المُستطلَعين. فقل عام رأى 37% منهم أن أداء الليبراليين في أوتاوا "جيد جداً"، مقابل 15% منهم فقط حالياً، وهي تقريباً النسبة نفسها التي حصلت عليها حكومة هاربر عام 2014.

(وكالة الصحافة الكندية)