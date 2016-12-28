مبنى بلدية كالغاري (أرشيف).

مبنى بلدية كالغاري (أرشيف).
Photo Credit: CBC (هيئة الإذاعة الكندية)

تخفيض رواتب أعضاء مجلسيْ بلديتيْ إدمونتون وكالغاري في 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 28 ديسمبر, 2016 , لا توجد تعليقات ↓

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تشهد رواتب أعضاء المجلس البلدي في كل من إدمونتون وكالغاري، على التوالي عاصمة ألبرتا وكبرى مدنها، تخفيضاً عام 2017. فرواتب أعضاء المجلسيْن تتغير بالنسبة نفسها التي يتغير فيها معدل الراتب في المقاطعة، ارتفاعاً أو هبوطاً.

وتراجع معدل الراتب في أغنى مقاطعات كندا بالنفط بنسبة 2,6% بين أول كانون الثاني (يناير) ونهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2016 حسب مؤسسة الإحصاء الكندية. وبالتالي من المنتظر أن تتراجع رواتب أعضاء مجلس بلدية إدمونتون العام المقبل بنسبة قريبة من هذه، إذ تؤخذ بالحسبان نسبة التغيير على امتداد السنة بأكملها. وتعلن البلدية بصورة رسمية نسبة التخفيض في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل.

ويبلغ الراتب السنوي لأعضاء المجلس البلدي في إدمونتون في العام الحالي 100873 دولاراً، فيما يبلغ الراتب السنوي لعمدة المدينة دون إيفسون 177695 دولاراً. وثلث هذه الرواتب غير خاضع للضريبة.

أما في كالغاري فحُددت نسبة تخفيض رواتب أعضاء المجلس البلدي في العام المقبل بـ2,49% عملاً بمعادلة وضعتها لجنة مستقلة من سكان المدينة استندت في حساباتها إلى الرواتب الأسبوعية في ألبرتا.

ويبلغ الراتب السنوي لأعضاء المجلس البلدي في كالغاري في العام الحالي 116 ألف دولار، فيما يبلغ الراتب السنوي لعمدة المدينة نهيد ننشي 218 ألف دولار.

(سي بي سي / راديو كندا)

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