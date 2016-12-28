كندا: طفلة في التاسعة تتلقى أكثر من 20 ألف بطاقة معايدة بمناسبة الميلاد

تقول خوانيتا رودنهايزر من سكان بلدة دايسبرينغ (Dayspring) في مقاطعة نوفا سكوشا إن ابنتها هايلي تلقت أكثر من 20 ألف بطاقة معايدة بمناسبة الميلاد هذه السنة. وتبلغ هايلي التاسعة من عمرها وتخضع للعلاج من داء اللوكيميا، أو سرطان الدم.

ورغبت الوالدة بالقيام بعمل يرفع من معنويات ابنتها المريضة في فترة أعياد نهاية السنة، فأطلقت دعوة عامة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت شرحت فيها وضع ابنتها وطلبت إرسال بطاقات معايدة لها لتشجيعها.

وفعلت الدعوة فعلها وأخذت بطاقات الميلاد الموجهة إلى هايلي تتهافت على عنوان أسرة رودنهايزر في دايسبرينغ الواقعة على ساحل الأطلسي، لدرجة أن مؤسسة البريد الكندية أرسلت شاحنة محملة بالبطاقات إلى الطفلة المريضة.

"إنه تشجيع لها (لهايلي)، يجعلها تدرك أنها ليست وحيدة"، تقول الوالدة.

والبطاقات مجمعة الآن في غرفة صغيرة في منزل العائلة، وكل يوم يفتح أهل هايلي بعضاً منها ويحرصون على أن تقرأها ابنتهم.

(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)