ارتفاع نسبة الجرائم في كالغاري

أكد قائد شرطة مدينة كالغاري في ألبرتا، وسط الغرب الكندي، أن ارتفاع نسبة الجرائم في المدينة مرده إلى انتشار بيع المخدرات في الشوارع. وأشار إلى أن " تفشي ظاهرة المخدرات في الشوارع مرتبط بصورة وثيقة بارتفاع عدد السرقات واقتحام المنازل"، وأعرب عن أمله في أن تؤدي الخطط الجديدة التي تم اعتمادها إلى تراجع الأعمال الجرمية خلال السنة المقبلة بعد عام شهد ارتفاعا ملحوظا في ارتكاب الجرائم والاتجار بالمخدرات وتبادل إطلاق النار بين الشرطة والمجرمين.

وبالرغم من أن استطلاعا للرأي أجرته الشرطة كشف أن خمسة وتسعين بالمئة من سكان المدينة يشعرون بالأمان، فإن التعدي على الممتلكات الخاصة ارتفع بنسبة %39 والتعدي على الأشخاص ارتفع بنسبة %22 بالمقارنة مع معدل السنوات الخمس الأخيرة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية