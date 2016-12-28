قطاف البطاطا

قطاف البطاطا
Photo Credit: Radio-Canada

 بقايا بطاطا عمرها أربعة آلاف سنة

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 28 ديسمبر, 2016 , لا توجد تعليقات ↓

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أكدت دراسة أجرتها مجموعة من علماء الآثار في جامعة فريزر في فانكوفر ونشرت في مجلة "التقدم العلمي" أنها اكتشفت بقايا بطاطا في بريتيش كولومبيا تعود إلى أربعة آلاف عام ، ما يعتبر أول إثبات على أن الأمم الأولى كانت تمتلك بساتين للزراعة، بحسب وكالة الأخبار الفرنسية، وأنها إضافة إلى الصيد، كانت تتقن زراعة الخضار.

وتشير الدراسة إلى أن المناطق التي كانت يومها كناية عن مستنقعات، حولها السكان الأصليون إلى بساتين لزراعة خضار برية صالحة للأكل.

كما وجد المنقبون كذلك مئة وخمسين بقايا أدوات خشبية يعتقد أنها كانت تستعمل للزراعة.

وأكدت الدراسة أن ما كان يسمى يومها بالواباتوس، البطاطا حاليا، كانت تزرع بين تشرين أول – أكتوبر وشباط – فبراير وتشكل مواد نشوية تستهلك في فصل الشتاء، وقد تم اكتشاف 3768 من بقايا الواباتوس البنية اللون أو السوداء ومعظمها من القشور لكن في بعضها بقايا لب البطاطا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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