بوتين يعلن وقف إطلاق النار في سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين نظام بشار الأسد والمعارضة السورية المسلحة. وأكد الجيش السوري النظامي والحكومة التركية الوقف الشامل لكل العمليات العسكرية ابتداء من منتصف ليل اليوم الخميس. ويستثني وقف إطلاق النار الجهاديين التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة. وأكد وزير الدفاع الروسي أن المجموعات المعارضة التي وقعت على الاتفاق تمثل اثنين وستين ألف مسلح.

وقد خصص الجيش الروسي خطا هاتفيا للطوارئ مع الجيش التركي لمراقبة احترام وقف النار.

وأكد بوتين أن هذه الهدنة ستسمح باستئناف المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في كازاخستان، دون تحديد موعد لانعقادها، والتي تشارك فيها إيران وتركيا ومصر والعربية السعودية وقطر والأردن بحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اعتبر أن الرئيس الأميركي المنتخب، مرحب به على طاولة المفاوضات.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الروسي "تقليص" التواجد العسكري الروسي في سوريا بينما ستحتفظ روسيا بقواتها المسلحة في اللاذقية ومرفأ طرطوس.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية