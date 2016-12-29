عاصفة ثلجية كبيرة تضرب كيبيك والمقاطعات الأطلسية

أصدرت وكالة الرصد الجوي تحذيرا بتساقط غزير للثلج في مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك وبخاصة في مناطق الشرق والشمال وعاصفة ثلجية من المتوقع أن تترك ما بين خمسة وعشرين وخمسين سنتمترا من الثلوج ما من شأنه تعقيد التنقل على الطرقات عشية الاحتفالات ببدء السنة الجديدة.

وقد تم حتى الآن تأخير أو إلغاء عدة رحلات جوية من وإلى مطار بيار إليوت ترودو الدولي في مدينة مونتريال حيث من المتوقع هطول خمسة عشر سنتمترا من الثلوج حتى حلول الليل.

كما أعلنت شركات النقل بالباصات عن احتمال إلغاء خطوط النقل بين عدة مدن وبلدات بحسب تطور الأوضاع.

كما أن العاصفة الثلجية الآتية من الولايات المتحدة ستضرب مقاطعات الشرق الكندي مصحوبة برياح تبلغ سرعتها تسعين كلمترا في الساعة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية