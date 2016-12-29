برنامج “بيتي” من تجمع “روميل” لتوفير سكن لائق للاجئين السوريين

ينشط "تجمع منظمات مونتريال الاثنية من أجل السكن" (Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement – R.O.M.E.L.) منذ عام 1984 من أجل مساعدة المهاجرين والمواطنين من أبناء الجاليات الثقافية في مونتريال في الحصول على مسكن لائق وبناء علاقة سليمة مع محيطهم وتمكينهم من حقوقهم وأيضاً تحسيسهم بمسؤولياتهم.

ومع توافد اللاجئين السوريين على كندا واختيار الكثيرين من بينهم مونتريال مدينة جديدة لهم ولأولادهم، اتسعت مسؤولية تجمع "روميل" (R.O.M.E.L.)، فأطلق برنامج "بيتي" المخصص لهم والذي حصل على دعم مادي من بلدية المدينة.

حاورتُ مسؤولة الإعلام والتأهيل في "تجمع منظمات مونتريال الاثنية من أجل السكن" (روميل) السيدة زاهية المصري حول برنامج "بيتي" وسائر أنشطة التجمع.