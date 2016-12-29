مساعدة مادية من مجهول تعيد خدمات لملجأ للمشردين في ساسكاتون

أعلن ملجأ "لايتهاوس" (Lighthouse) للمشردين في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا، أن مساعدة مادية تلقاها قبيل عيد الميلاد قد تتيح له إعادة توفير خدمات كان قد أوقفها.

فبفضل هذه المساعدة التي شاء واهبها عدم الإفصاح عن هويته سيصبح بإمكان الملجأ إعادة إحياء برنامج النهار في وحدة الاستقرار لديه ابتداءً من الشهر المقبل وحتى آخر آذار (مارس) المقبل.

وتستقبل وحدة الاستقرار في "لايتهاوس" المدمنين على المخدرات أو الكحول وتتيح لهم الاستراحة خلال النهار أو النوم خلال الليل. لكن إجراء وزارة الخدمات الاجتماعية في حكومة ساسكاتشيوان إعادة نظر بشأن تمويل الملجأ أجبرت إدارته على إغلاق وحدة الاستقرار بين الثامنة صباحاً والرابعة من بعد الظهر منذ شباط (فبراير) الفائت.

وكان مدير الملجأ الذي يعني اسمه "المنارة" بالإنكليزية، دون ويندِلز، يسعى منذ ذاك الحين لإعادة إحياء برنامج النهار في وحدة الاستقرار.

(سي بي سي / راديو كندا)